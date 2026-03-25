Hitask vagy ClickUp: melyik eszköz illik a csapatához?

A projektmenedzsment eszköz kiválasztása egy kérdésre vezethető vissza: egyszerű feladatlistára van szüksége a napi teendők elvégzéséhez, vagy egy olyan platformra, amely összesíti az összes munkáját?

A Hitask egy olyan feladatkezelő, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akiknek egyetlen képernyőn kell megszervezniük a feladatokat és a megosztott naptárakat. A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete. Ez azt jelenti, hogy a feladataidat, dokumentumaidat, tábláidat és automatizálásaidat egyetlen testreszabható munkaterületbe integrálja, amelyet a munkádat ismerő kontextuális AI hajt.

A Hitask és a ClickUp közötti megfelelő választás attól függ, hogy csapatának egyszerű ellenőrzőlistára van szüksége, vagy komplex műveletekhez skálázható rendszerre.

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz.

A Hitask és a ClickUp összehasonlítása egy pillanat alatt

Funkció/kategória ClickUp Hitask Csapat mérete Bármilyen méretű csapatok, az egyéni felhasználóktól kezdve a nagyvállalatokig, amelyeknek központi felületre van szükségük a feladatok, dokumentumok és AI-vezérelt műveletek kezeléséhez Kis csapatok és egyének, akik minimalista, egyképernyős feladatlistát keresnek Mesterséges intelligencia és automatizálás A ClickUp Brain kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát biztosít a feladatok, dokumentumok és csevegések között, automatizált munkafolyamatokkal a ClickUp Automations segítségével. Csak alapvető, ismétlődő feladatokra korlátozódik; nincs natív mesterséges intelligencia vagy fejlett logikán alapuló kiváltó események Feladatkezelés Hierarchikus felépítés terekkel, mappákkal, listákkal és feladatokkal, valamint a ClickUp egyéni mezőivel, amelyekkel bármilyen munkafolyamat részleteit rögzítheti Egyszerű feladatlisták alapvető alfeladatokkal és kategóriákkal Projektnézetek Több mint 15 projektnézet, beleértve a Listát, a Táblát, a Gantt-diagramot, a Naptárat, az Idővonalat és a Táblázatot Naptárnézet, listanézet és alapvető Kanban táblák Időkövetés Beépített időkövetés munkaidő-nyilvántartással, becsült idővel, számlázható státusszal és automatizált kapacitásjelentéssel – az alkalmazásban, a webes felületen és a bővítményben egyaránt Beépített start/stop időzítő a feladatokhoz, alapvető időfelhasználási összefoglalókkal Együttműködés Valós idejű együttműködés a ClickUp Docs-ban, a ClickUp Chat-ben, a megjegyzésekben és az @említésekben Feladatmegjegyzések, fájlmegosztás és csapatnaptár Integrációk Több mint 1000 natív integráció és nyilvános API az adatáramlás automatizálásához az egész technológiai környezetben Alapvető szinkronizálás a Google Naptár és az Outlook számára; hiányzik a nyilvános API az egyedi fejlesztésekhez

A ClickUp áttekintése

Használd a ClickUp-ot egységes munkafolyamat-kezelő eszközként, amely egy helyen egyesíti a csevegéseket, dokumentumokat, feladatokat és automatizálásokat

🔎 Tudta? A vezetők 53%-a szerint növelni kell a termelékenységet, ugyanakkor a globális munkaerő 80%-a arról számol be, hogy nincs ideje vagy energiája a munkájának elvégzésére. Ez azért van, mert belefáradtak abba, hogy 2 percenként megszakítsák őket értekezletek, e-mailek vagy értesítések.

Ez a folyamatos megszakítások áradata arra kényszeríti a csapatát, hogy hetente órákat veszítsen el azzal, hogy össze nem kapcsolódó alkalmazások között ugrál. Ahelyett, hogy hagyja, hogy ez a munkaterületi szétszóródás lelassítsa Önt vagy csapatát, minden feladatot és beszélgetést egyetlen, egységes munkaterületre, például a ClickUp-ra hozhat. Ez az egész működés központi csomópontjaként szolgál, egy helyen egyesítve az adatokat, a kommunikációt és a tervezést.

A világos projekthierarchiának köszönhetően bármilyen méretű és bármilyen területen dolgozó csapatok szervezhetik projektjeiket dedikált terek, mappák, listák, feladatok és alfeladatok segítségével.

Előnyök:

ClickUp Brain : Kapjon válaszokat, készítsen tartalmakat és foglalja össze az információkat a beépített, kontextusérzékeny AI-asszisztens segítségével, amely az egész munkaterületén integrálva van

ClickUp automatizálások : Szüntesse meg az ismétlődő manuális munkát egyedi „ha-akkor" munkafolyamatok létrehozásával, amelyek automatikusan hozzárendelik a feladatokat, frissítik az állapotokat vagy értesítéseket küldenek az Ön által meghatározott események alapján

ClickUp Super Agents : Hozzon létre intelligens, autonóm AI-csapattársakat, akik automatizálják és végrehajtják az Ön számára a komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat

ClickUp Docs : Készítsen, szerkesszen és dolgozzon együtt olyan dokumentumokon, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz és projektekhez, így biztosítva, hogy a kontextus soha ne vesszen el

Többféle ClickUp nézet : Biztosíts minden csapattagnak a számára szükséges perspektívát a több mint 15 különböző nézet közötti váltással, beleértve a Lista, Tábla, Gantt és Naptár nézeteket

ClickUp Chat : Tartsa rendezett állapotban a beszélgetéseket, és kapcsolja azokat a megfelelő munkához, így nem kell többé a külső csevegőszálakban elrejtett döntéseket keresnie

Hátrányok:

A testreszabási lehetőségek hatalmas száma nyomasztónak tűnhet azoknak a csapatoknak, akik még teljesen újak a projektmenedzsment szoftverek világában.

Bár a mobilalkalmazás kiválóan alkalmas az értesítések ellenőrzésére és a feladatok kezelésére útközben, még nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

A Hitask áttekintése

Egyes csapatok úgy érzik, hogy a hatékony projektmenedzsment platformok túl bonyolultak az igényeikhez képest. Elakadnak olyan funkciókban, amelyeket soha nem fognak használni, és a meredek tanulási görbe alacsony felhasználási arányhoz és frusztrációhoz vezet. Ezek a csapatok a funkciókban gazdag eszközöknél inkább az egyszerűséget keresik.

A Hitask egy könnyű feladatkezelő ilyen csapatok számára. Mi a különlegessége? A tiszta, minimalista felület. Egyetlen képernyős irányítópanelre összpontosít az egyszerű feladatkezelés és időkövetés érdekében. Csapatod perceken belül elkezdi az alapvető feladatkoordinációt, anélkül, hogy kiterjedt betanításra lenne szükség.

Előnyök:

Tiszta, minimalista felület: Egyszerű kialakításának köszönhetően könnyen megtanulható, így a csapatok szinte azonnal elkezdhetik a feladatok kezelését

Beépített időkövetés: Egy egyszerű start/stop időzítővel közvetlenül a feladatokhoz rögzítheti az időt, így nincs szükség külön időkövető eszközre

Közös csapatnaptár: A központi naptár segítségével áttekinthetővé válnak a határidők és a csapat tagjainak rendelkezésre állása, ami megkönnyíti a tervezést

Fájlcsatolmányok a feladatokhoz: Csatoljon releváns dokumentumokat és fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, hogy a projekt alapvető információi rendezettek maradjanak

Hátrányok:

Nincs benne mesterséges intelligencia vagy fejlett automatizálási funkció, ami azt jelenti, hogy minden összetett munkafolyamatot manuálisan kell kezelni

A vizuális projektmenedzsment egy egyszerű listára, naptárra és Kanban táblára korlátozódik, több projektet átfogó idővonal-nézetek nélkül

Összekapcsolható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár és az Outlook, de a legtöbb harmadik féltől származó SaaS-alkalmazáshoz Zapier vagy API szükséges

Nehézségek a többszintű projektekkel, mivel a struktúrája inkább az egyszerű feladatkezelésre van optimalizálva, mint a komplex alfeladatok egymásba ágyazására

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja a ClickUp-ot kanban táblaként

ClickUp és Hitask funkciók összehasonlítása

Bár mindkét platform segít a feladatok kezelésében, alapvetően különböző típusú munkákra lettek kifejlesztve. A Hitask egyszerű teendőlistát kínál, míg a ClickUp egy átfogó, skálázható platformot biztosít, amely minden munkáját egy helyen összegyűjti.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legfontosabb funkciók tekintetében.

Mesterséges intelligencia és automatizálás

A teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak naponta átlagosan 8,7 órát töltenek nem produktív tevékenységekkel, például felesleges megbeszélésekkel vagy ismétlődő feladatokkal.

Ez csökkenti a termelékenységet és lehetőséget ad az emberi hibákra, ami fontos lépések kihagyásához vezet. Egy alapvető feladatkezelőben ez a súrlódás állandó. A Converged AI Workspace-ben ez a munkafolyamatába van beépítve.

A csapata elmerül a monoton, manuális feladatokban. Minden nap értékes időt pazarol a státuszok frissítésére, a feladatok újraelosztására és az érintettek tájékoztatására az előrehaladásról. Ez nemcsak a termelékenységet rontja, hanem lehetőséget ad az emberi hibákra is, ami miatt fontos lépések maradhatnak ki.

👉🏼 Egy egyszerű feladatkezelő eszközben ez a monoton munka elkerülhetetlen. Egy konvergens AI munkaterületen viszont automatizált.

ClickUp

A ClickUp az automatizált műveleteket egy integrált AI-motorral kombinálva kiküszöböli a kézi munkát. Ahelyett, hogy minden frissítést maga végezne el, beállíthatja a ClickUp Automations funkciót, hogy kezelje az „if-then” munkafolyamatokat. Így olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek azonnal cselekszenek az Ön nevében – például amikor egy fejlesztő egy feladatot „In Review” (Felülvizsgálat alatt) állapotba helyez, a ClickUp automatikusan átadhatja azt egy QA-vezetőnek, és értesítést tehet közzé a projekt csevegőjében.

Állítsa be a kiváltó eseményeket, és irányítsa a konkrét műveleteket a ClickUp Automations segítségével

A logikai szabályokon túl a ClickUp Brain intelligens partnerként működik, amely megérti a munkaterületed teljes kontextusát. Mivel kapcsolódik a feladataidhoz, dokumentumaidhoz és üzeneteidhez, olyan komplex kognitív feladatokat is elvégezhet, amelyekre a szokásos automatizálás nem képes.

A következőkre használhatja:

A projekt előrehaladásának összefoglalása: Az értekezletek jegyzetét vagy a hosszú kommentfolyamokat azonnal összefoglalhatja vezetői összefoglalókba

Projektadatok generálása: Töltse ki automatikusan az egyéni mezőket AI által generált elemzésekkel (prioritások, felelősök, előrehaladási összefoglalók) vagy hangulatértékelésekkel

Felületi válaszok: Tegyen fel olyan kérdéseket, mint például: „Melyek a negyedik negyedévi bevezetés jelenlegi akadályai?”, és valós idejű projektadatokon alapuló választ kapjon.

Automatizálja a projektmenedzsmentet: Használja az AI Super Agents szolgáltatást a haladás önálló nyomon követéséhez , a kockázatok jelzéséhez és az átadások kezeléséhez, miközben szükség esetén az ember is részt vehet a folyamatban

Használja a ClickUp Brain-t igény szerinti AI-asszisztensként az ismétlődő feladatok automatizálásához

Hitask

A Hitask nem rendelkezik natív mesterséges intelligenciával vagy fejlett munkafolyamat-automatizálási funkciókkal. Automatizálási képességei az ismétlődő feladatokra korlátozódnak, amelyek lehetővé teszik, hogy egy feladatot napi, heti vagy havi ismétlésre ütemezz. Nem képes a munkafolyamat változásai alapján műveleteket végrehajtani. Minden állapotfrissítést, feladatátadást és csapatértesítést manuálisan, emberi felhasználónak kell kezelnie.

🏆 A döntés: Azoknak a csapatoknak, amelyek csökkenteni szeretnék a manuális munkát és az AI segítségével hatékonyabban szeretnének dolgozni, egyértelműen a ClickUp a megfelelő választás. A Hitask azoknak a csapatoknak készült, akik a feladatkezelés teljesen manuális megközelítését részesítik előnyben.

📮ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak 88%-a használja a mesterséges intelligenciát személyes feladataihoz, mégis több mint 50% kerüli annak használatát a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudásbeli hiányosságok vagy a biztonsági aggályok. De mi van, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már eleve biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, ezt valósággá teszi. Érti a köznyelvi utasításokat, megoldva ezzel az AI bevezetésével kapcsolatos mindhárom aggályt, miközben összeköti a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen belül. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Feladatkezelés

Egy egyszerű teendőlista nem teszi lehetővé, hogy lássuk, hogyan bonthatók fel a nagy kezdeményezések kisebb, megvalósítható lépésekre. És hogy az egyes lépések hogyan illeszkednek a nagy képbe. Ha nincs módja ennek a komplexitásnak a strukturálására, a projektek rendezetlenné válnak, és nem világos, hogyan kapcsolódnak össze a feladatok, illetve ki felelős miért.

A csapatoknak gyakran olyan rendszerre van szükségük, amely tükrözi a projektek valós komplexitását.

ClickUp

A ClickUp egy többszintű ClickUp-hierarchián keresztül szervezi a munkát, amelynek célja, hogy még a legnagyobb szervezetek is strukturáltak maradjanak. A munkája egy munkaterületen (Workspace) található, amely különböző részlegek vagy magas szintű funkciók számára létrehozott terekre ( Spaces ) van felosztva.

Ezeken a területeken mappákat hozhat létre konkrét projektekhez, valamint listákat az egyes feladatok tárolásához. Ez egyértelmű útvonalat biztosít a megosztott, vállalati szintű céloktól egészen az egyéni, napi teendőkig.

A ClickUp Hierarchy segítségével áttekintheti a teljes képet anélkül, hogy elveszítené a kontextust

A munkafolyamat apró részleteinek kezeléséhez a ClickUp részletes testreszabási lehetőségeket kínál:

Egyéni mezők: Kövesse nyomon a munkafolyamatához kapcsolódó bármely adatot, például a költségvetéseket, az ügyfélkódokat vagy az értékesítési szakaszokat

ClickUp feladatfüggőségek : Kapcsolja össze a feladatokat, hogy látható legyen, melyik gátolja a többit, így biztosítva, hogy a munka a megfelelő sorrendben haladjon

ClickUp alfeladatok : Bontsa le a nagy feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre, akár hét szintig egymásba ágyazott alfeladatokkal

ClickUp Több felelős : Rendeljen egy feladatot több személyhez, hogy egyértelművé tegye a közös felelősséget az együttműködésen alapuló feladatoknál

ClickUp feladat-ellenőrzőlisták : Hozzon létre egyszerű teendőket egy feladat keretében azokhoz a kisebb teendőkhöz, amelyek nem igényelnek teljes alfeladat-kezelést

Hitask

A Hitask egyszerű felépítésű feladatkezelést kínál. Középpontjában egy „egyképernyős” irányítópult áll. Bár lehetővé teszi a feladatok projektekbe csoportosítását és színkódolt kategóriák használatát, hiányoznak belőle a komplex projektarchitektúrához szükséges mélyreható beágyazási lehetőségek.

🏆 A döntés: A ClickUp olyan csapatok számára készült, amelyek komplex, többszintű projekteken dolgoznak, amelyek mélyreható testreszabást és egyértelmű függőségeket igényelnek. A Hitask jobban megfelel egyéneknek vagy kis csapatoknak, akiknek egyszerű munkafolyamataik vannak, és akik mindent egy képernyőn szeretnének látni anélkül, hogy bonyolult hierarchiában kellene navigálniuk.

Projektnézetek és sablonok

Ha egy eszköz csak egy vagy két merev nézetet kínál, valakinek mindig kompromisszumot kell kötnie – vagy ami még rosszabb, az adatokat egy másik eszközbe exportálja csak azért, hogy láthatóvá tegye őket, így szigetszerűen dolgozik és plusz munkát vállal magára. A projektmenedzsment platformjának kell alkalmazkodnia a csapatához, nem fordítva.

🧠 Érdekesség: A Gartner kutatása szerint a digitális munkavállalók csupán 23%-a teljesen elégedett a munkahelyi alkalmazásokkal, ugyanakkor az elégedettek közel háromszor nagyobb valószínűséggel tartják magukat sokkal produktívabbnak.

ClickUp

Több mint 15 testreszabható ClickUp nézettel minden csapattag számára tökéletes áttekintést biztosíthat. Mivel ezek a nézetek ugyanazon a munkaterületen belül találhatók, egyetlen kattintással válthat közöttük anélkül, hogy adatokat vagy kontextust veszítene.

Válasszon a több mint 15 ClickUp nézet közül, hogy jobb képet kapjon a munkájáról

Így használhatja őket:

ClickUp lista nézet: Klasszikus, táblázatszerű nézet a feladatok egyszerű rendezéséhez és szűréséhez

ClickUp táblanézet : Kanban-stílusú tábla a munkafolyamatok különböző előrehaladási szakaszainak kezeléséhez

ClickUp naptár nézet : Drag-and-drop naptár a feladatok ütemezéséhez, a függőségek vizualizálásához és a határidők jobb kezeléséhez

ClickUp Gantt-diagram nézet : Idővonal a projektfüggőségek, az időtartam és a kritikus út vizualizálásához

ClickUp táblázati nézet : Hatékony táblázati nézet tömeges szerkesztéshez

Munkaterhelés-nézet: Erőforrás-kezelési nézet, amelyben láthatja a csapat kapacitását és megtervezheti az erőforrások elosztását

ClickUp Mind Map : Vizuális brainstorming-felület az ötletek összekapcsolásához és továbbfejlesztéséhez

💡 Profi tipp: A skálázás során a következetesség fenntartása érdekében bármely projektstruktúrát elmenthet ClickUp-sablonként. Több mint 1000 sablon közül választhat a projektmenedzsment, marketing, értékesítés, HR, mérnöki munka és egyéb felhasználási területeken, hogy egységesítse a legjobb folyamatait. Az ügyfelek bevonásától a termékbevezetésekig a sablonok segítenek a munkafolyamatok gyors beállításában és azonnali újrafelhasználásában.

Hitask

A Hitask három alapvető nézetet kínál: egy listanézetet a feladatok szervezéséhez, egy megosztott csapatnaptárat az ütemezéshez és egy egyszerű Kanban-stílusú táblát. Használhatja a feladatok, a csapat ütemterveinek és a projekt előrehaladásának megtekintésére anélkül, hogy az alkalmazás több rétegén kellene navigálnia.

Ami hiányzik belőle a fejlett vizualizációs eszközökből, mint például a Gantt-diagramok vagy a munkaterhelési hőtérképek, azt alapvető projektsablonokkal és jelentéskészítő eszközökkel pótolja. Könnyedén lemásolhatja a sikeres projektstruktúrákat, és nyomon követheti az időalapú termelékenységet.

🏆 A döntés: Azoknak a csapatoknak, amelyeknek többféle módra van szükségük a munka vizualizálásához és a részlegek közötti előrehaladásról szóló jelentések készítéséhez, elengedhetetlen a ClickUp kiterjedt nézetei és irányítópultjai. A Hitask jobban megfelel azoknak a csapatoknak, amelyek egy egységes, áttekinthető nézetet részesítenek előnyben, ahol minden feladat és ütemterv egy oldalon található.

Időkövetés

🔎 Tudta? Az amerikai szakemberek minden munkanapon körülbelül 59 millió órát veszítenek el olyan, nyilvántartásba nem vett feladatokra, mint az e-mailek, az értekezletek és a kézi, memóriára támaszkodó naplózás. Egy 15 fős szakmai szolgáltató cég esetében ez az időveszteség éves szinten 1,6 millió dollár bevételkiesést jelenthet.

Az időkövető szoftverek kiválóan alkalmasak a felesleges erőfeszítések visszaszorítására. Ha minden percet közvetlenül a munkaterületén rögzít, megkapja azokat az adatokat, amelyek szükségesek a „láthatatlan súrlódási pontok” felismeréséhez.

Például olyan értekezletek, amelyek rendszeresen túllépik a tervezett időtartamot, vagy olyan projektfázisok, amelyek rendszeresen túllépik a határokat. Ez lehetővé teszi a folyamatok finomítását és a jövőbeli időveszteségek megelőzését, mielőtt azok hatással lennének az eredményre.

ClickUp

Kövesse nyomon, hogyan tölti az idejét a ClickUp Time Tracking segítségével

A ClickUp az időt nem másodlagos naplóként, hanem a projekt egyik legfontosabb mutatójaként kezeli. A ClickUp időkövető funkciójával Ön és csapata közvetlenül a feladatból indíthatja el és állíthatja le az időzítőt, manuálisan adhat hozzá időt, vagy akár olyan időt is nyomon követhet, amely nem kapcsolódik egy konkrét feladathoz. Minden számlázható percet valós időben rögzít a rendszer, így közvetlenül kezelve az ismétlődő vagy kevésbé fontos feladatokat.

Mivel a munkaterület valós időben szinkronizálódik, az összes időadat közvetlenül a ClickUp Timesheets és a ClickUp Dashboards alkalmazásokba kerül. Ez valós idejű áttekintést nyújt arról, hogy mire fordítják a legtöbb időt – és hogy ez költség vagy bevételi tétel. Ezeket az adatokat személy, projekt vagy bármely egyéni mező szerint csoportosíthatja és szűrheti, hogy megkapja a munkaerő termelékenységének javításához és a pontos számlázáshoz szükséges információkat.

Hitask

A Hitask minden feladathoz beépített időkövetőt tartalmaz. Elindíthatja és leállíthatja az időzítőt, hogy rögzítse az órákat, és alapvető jelentéseket készítsen, amelyek megmutatják a feladatonként vagy felhasználónként eltöltött időt. Ha kicsi a csapata, vagy szabadúszóként egyszerű módszert keres a számlázható órák igazolására, a Hitask segítségével ezt megteheti anélkül, hogy bonyolult jelentéskészítő szoftvercsomaggal kellene bajlódnia.

🏆 A végeredmény: Mindkét eszköz natív időkövetést kínál, ami előny. A ClickUp azonban összekapcsolhatja az időadatokat a számlázható díjakkal, a műszerfalakkal és a munkaterhelés-nézetekkel, így sokkal mélyebb betekintést nyújt azoknak a csapatoknak, amelyeknek erőforrás-elosztásra és jövedelmezőségre van szükségük.

Csapatmunka

A csapatod beszélgetései szétszóródnak az e-mailek, a Slack és a meeting jegyzetek között? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha egy projekthez kapcsolódó kérdés merül fel, különböző alkalmazásokban kell kutatnod a válasz után. Ez időigényes és hibalehetőséget is rejt magában.

Ez a kommunikációs szétszóródás szinte lehetetlenné teszi, hogy egyetlen megbízható forrásból tájékozódjon a projektjeiről.

A döntéseknek és megbeszéléseknek a hozzájuk kapcsolódó munkával együtt kell történniük.

🔎 Tudta? Nem csak Ön van így: egy átlagos alkalmazott naponta 2,5 órát pazarol el arra, hogy széttagolt rendszerekben keressen információkat.

Szóval, melyik eszköz oldja meg a problémát?

ClickUp

A ClickUp igazi együttműködési központként működik, mivel a csapatkommunikáció minden formáját egyetlen munkaterületbe egyesíti. Az alkalmazások közötti váltogatás helyett egyetlen lapon kezelheti a projekt teljes életciklusát – az ötleteléstől a végső jóváhagyásig.

Így működik például:

ClickUp Chat : Az integrált csevegőcsatornák és közvetlen üzenetek segítségével a beszélgetéseket konkrét projektekhez kötheti, így biztosítva, hogy a döntések soha ne vesszenek el külső szálakban

ClickUp Docs : Dolgozzon együtt valós időben projektleírásokon, értekezletjegyzeteken és wikiken, beágyazott oldalakkal és beágyazott feladatokkal, amelyek a dokumentációt cselekvésre késztető munkává alakítják

Szálakba rendezett megjegyzések : Tartsa rendezett állapotban a feladatokról szóló beszélgetéseket az @említések segítségével, hogy bevonja az érintetteket, valamint a hozzárendelt megjegyzésekkel biztosítsa, hogy a teendők láthatóak legyenek

ClickUp Whiteboards : Vizuálisan ötleteljen egy szabad formájú vásznon, és alakzatokat vagy jegyzeteket közvetlenül nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítson

ClickUp Clips : Csökkentse a megbeszélések szükségességét azzal, hogy gyors képernyőfelvételeket készít és megoszt, amelyekkel bonyolult folyamatokat magyarázhat el vagy visszajelzést adhat

Hitask

A Hitask esetében a munkahelyi csapatmunka a feladatmegjegyzésekre és a fájlcsatolásokra összpontosít. Noha nem kínál natív dokumentumszerkesztőt vagy vizuális táblát, rendelkezik egy beépített csapatcsevegővel, amely lehetővé teszi az üzenetek cseréjét anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

Emellett közös csapatnaptár is a rendelkezésedre áll, amely szinkronizált képet nyújt mindenki feladatairól, így a kis csapatok is könnyebben tudják tartani a határidőket anélkül, hogy bonyolult csapatkommunikációs eszközöket kellene használniuk.

🏆 A döntés: A ClickUp azoknak a csapatoknak készült, amelyek szeretnék kiküszöbölni a kontextusváltást azáltal, hogy a dokumentumokat, a csevegést és a vizuális ötletelést egy platformon összpontosítják. A Hitask az alapvető feladatkoordinációt és a valós idejű üzenetküldést kezeli, de a mélyebb együttműködésen alapuló íráshoz és a vizuális tervezéshez valószínűleg külső eszközökre, például a Google Docsra vagy a Zoomra lesz szükséged.

Integrációk

A projektmenedzsment platformod nem létezhet elszigetelten. Ha a szoftvered nem szinkronizálódik a CRM-mel, a kódtárral vagy a fájltároló rendszerrel, a csapatod kénytelen manuálisan bevinni az adatokat. Ez fragmentált munkafolyamatot eredményez, ahol az információk gyakran elavultak, ami adminisztratív késedelmekhez és adatsilókhoz vezet, amelyek lassítják a projekt megvalósítását.

A Tool Sprawl csökkentése érdekében a széttagolt rendszereinek lehetővé kell tenniük az automatizált információáramlást a teljes technikai infrastruktúrában.

ClickUp

A ClickUp központi csomópontként működik a műveleteihez, és több mint 1000 natív ClickUp-integrációt kínál, amelyek egyetlen munkaterületbe egyesítik a meglévő szoftvereit. Az elsődleges eszközeinek összekapcsolásával megszünteti a folyamatos lapváltás és a kézi frissítések szükségességét.

A ClickUp integrációkat a következőkre használhatja:

Csatlakoztasd a ClickUp-ot a meglévő technológiai rendszeredhez több mint 1000 integrációs lehetőség segítségével

Fejlesztés és verziókezelés: Csatlakoztassa a GitHubot, a GitLabot vagy a Bitbuckettet, hogy a feladatokon belül közvetlenül nyomon követhesse a commitokat és a pull requesteket, így a csapat a projektnézet elhagyása nélkül is áttekintheti a kódváltozásokat

CRM és értékesítés összehangolása: Integrálja a Salesforce-t vagy a HubSpot-ot az ügyféladatok és az üzletkötési szakaszok szinkronizálásához, így biztosítva, hogy az értékesítés utáni projektvégrehajtás összhangban maradjon az értékesítési folyamatokkal

Kommunikáció és üzenetküldés: Csatlakoztassa a Slacket vagy a Microsoft Teamst, hogy az üzeneteket feladatokká alakítsa, és automatikus projektértesítéseket kapjon közvetlenül a csevegőcsatornáin

Felhőalapú tárolás és eszközkezelés: Csatoljon és keressen fájlokat a Google Drive-ból, a Dropboxból vagy az OneDrive-ból a ClickUp-feladatokon belül, hogy a csapat mindig a dokumentum legfrissebb verziójához férhessen hozzá

💡Profi tipp: A ClickUp API segítségével hozhat létre saját, egyedi kapcsolatokat a ClickUp és a meglévő technológiai rendszer között. Emellett kétirányú naptárszinkronizálással, valamint más alkalmazások tartalmának közvetlen beágyazásával a feladatokba és a ClickUp Docs-ba egyetlen megbízható adatforrást is fenntarthat.

Hitask

A Hitask egy kisebb, gondosan összeválogatott integrációs választékra összpontosít, amelyet alapvető üzleti funkciókhoz terveztek. Elsősorban ütemezési és e-mail eszközökhöz kapcsolódik, például a Google Naptárhoz a határidők szinkronizálása érdekében, valamint az Outlookhoz, hogy az e-maileket végrehajtható feladatokká alakítsa.

Bár tartalmaz Slack-integrációt a tevékenységi értesítésekhez, hiányzik belőle a nyilvános API és a speciális CRM- vagy fejlesztői szoftverekhez szükséges natív kapcsolatok. Ezért ez egy jó választás lehet olyan csapatok számára, amelyek szoftverhasználata korlátozott, de a komplex rendszerekkel rendelkező nagyobb szervezeteknek manuális megoldásokra lehet szükségük a különböző adatforrások szinkronizálásához.

🏆 A döntés: A ClickUp hatalmas integrációs könyvtára és nyílt API-ja központi csomóponttá teszi, amely gyakorlatilag bármelyik eszközhöz csatlakozhat a rendszerében. A Hitask lefed minden alapvető funkciót, de speciálisabb szoftvereket használó csapatok számára manuális megoldásokra lehet szükség.

A ClickUp-ot vagy a Hitask-ot válassza a csapatának?

A megfelelő eszköz attól függ, hogy mi felel meg az Ön jelenlegi igényeinek. A Hitask egy egyszerű feladatkezelő, míg a ClickUp egy teljes körű vállalati termelékenységi platformként működik.

Válaszd a ClickUp-ot, ha a csapatod több komplex projektet kezel egyszerre, mesterséges intelligenciára van szüksége a munka automatizálásához és a betekintéshez, vagy ha a dokumentumokat, a csevegést és a projektmenedzsmentet egy helyen szeretné összevonni. Úgy lett kialakítva, hogy megszüntesse a munka szétszóródását, és a csapat növekedésével együtt bővíthető legyen.

Válaszd a Hitask-ot, ha a csapatod egyszerű teendőlistákkal dolgozik, mindenekelőtt a minimalista felületet értékeli, és nem tervezi fejlett munkafolyamatok vagy automatizálás bevezetését.

Végül is a választás egy olyan eszköz és egy olyan platform között dől el, amelyből kinövi magát, illetve amely Önnel együtt növekszik.

Azok a csapatok, amelyek készek abbahagyni az alkalmazások közötti váltogatást és okosabban dolgozni, még ma ingyenesen elkezdhetik használni a ClickUp-ot.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Igen, könnyedén importálhatja munkáját a Hitaskból a ClickUpba. Egyszerűen exportálja feladatait a Hitaskból CSV fájlként, majd a ClickUp importáló eszközével rendelje hozzá adatait a megfelelő mezőkhez.

A ClickUp számos olyan fejlett funkciót kínál, amely a Hitaskban nem található meg, többek között kontextusérzékeny AI-asszisztenst, testreszabható automatizálást, többféle projektnézetet (például Gantt-diagramot és idővonalat), valamint natív dokumentum-együttműködést.

A ClickUp úgy lett kialakítva, hogy minden méretű csapat igényeinek megfeleljen. A kis csapatok és a startupok azonnal hozzáférhetnek a robusztus funkciókhoz, míg a nagyvállalatok kihasználhatják a fejlett jogosultságkezelést, az SSO-t és a hatékony AI-képességeket a vállalat egészén belüli komplex munkafolyamatok kezeléséhez.