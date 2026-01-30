Hogyan használjuk a ClickUp Chatet a távoli csapatunk kommunikációs problémáinak megoldására

A legtöbb csapatnak nincs kommunikációs problémája.

Kommunikációs zavarok problémájuk van.

A frissítések a Slackben vannak. A döntések a DM-ekben vannak. A fájlok az e-mailekben vannak. Az állapot valakinek a fejében van. És valahogy az egyetlen dolog, amit soha nem találsz meg, az az üzenet, amire valójában szükséged van.

A csapatok idejük 60%-át „munkával kapcsolatos munkával” töltik – állapotellenőrzéssel, kontextuskereséssel, eszközváltással és ismételt nyomon követéssel. A kommunikációs zavarok miatt ez a szám csendesen normává válik.

Rólam: ClickUp hitelesített tanácsadó és megoldás-architektúra szakértő

Christopher Day vagyok, az Upicent alapítója és vezető építészmérnöke, egy olyan megoldás-építészeti ügynökségé, amely minden méretű vállalkozás számára ClickUp munkaterületek létrehozására specializálódott.

A legutóbbi ClickUp közösségi webináriumon elmeséltem, hogyan használja a csapatom a ClickUp Chatet a kommunikációs zavarok megoldására.

Ez a szemlélet több évnyi, valódi csapatok számára készített ClickUp munkaterületek és sablonok létrehozásán alapul, nem csupán elméleten – így a csevegéshez való hozzáállásunk a munkafolyamatok tervezésén alapszik.

Sok más csapathoz hasonlóan ügynökségünk is a Slackkel kezdte. Az üzenetek, frissítések és döntések a csevegési szálak között pattogtak, míg a tényleges munka valahol máshol zajlott.

Ez azt jelentette, hogy:

A kritikus kontextus több eszközön volt elosztva (és a munkaterhelés elszaporodásával kellett szembenéznünk).

A beszélgetések nem voltak megbízhatóan összekapcsolva azokkal a feladatokkal és sablonokkal, amelyekre hatással voltak.

A különböző időzónákban dolgozó távoli csapat tagjai nehezen tudták megmondani, ki és mikor elérhető.

A megközelítés: áttérés egy egységes csapatkommunikációs és együttműködési platformra

Amikor a ClickUp Chat megjelent, alaposan áttekintettem, és hamar felismertem annak előnyeit, hogy a kommunikációt ugyanarra a platformra helyezzük, mint a feladatokat, dokumentumokat és sablonokat. Megelőzően áttértünk a Slackről a ClickUp Chatre, és nem bántuk meg.

Ha kíváncsi vagy, itt egy rövid áttekintés a ClickUp Chat működéséről:

A valódi győzelem számunkra nem egyszerűen abból fakadt, hogy „a ClickUp-on belül cseveghettünk”. Nem, ennél sokkal többről volt szó.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterületet kínált nekünk, ahol a beszélgetések, a munka és a kontextus alapértelmezés szerint összekapcsolódnak. Egy ilyen rendszerben egy üzenet nem csak egy üzenet. Közvetlenül utalhat egy feladatra, behívhat egy dokumentumot, automatizálást indíthat el, vagy a valódi munka kezdetévé válhat. Senkinek nem kell időt pazarolnia linkek másolásával az eszközök között, vagy ugyanazon kontextus öt különböző alkalommal történő megismétlésével.

A ClickUp kontextusfüggő mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel kiegészítve a munkaterület már nem csupán a kommunikáció tárolásának helye. Itt a mesterséges intelligencia valóban megérti, összefoglalja és segít a csapatnak gyorsabban reagálni.

Feladatok automatikus létrehozása csevegésekből, dokumentumokból és egyebekből a ClickUp AI segítségével

Ez a különbség egy egyszerű csevegőalkalmazás és egy olyan alkalmazás között, amelynek célja a kommunikációs zavarok gyökeres megszüntetése.

A helyes megoldás: kezdje a munkaterület felépítésével, ne a csevegőcsatornákkal

A munkaterület felépítése egyben a ClickUp-élmény kezdete és vége is.

A munkaterület felépítése egyben a ClickUp-élmény kezdete és vége is.

Az alapelvem egyszerű: a munkaterület felépítése határozza meg a csevegési stratégiát.

Ha még nem vagy ClickUp-haladó felhasználó, itt van a legegyszerűbb módja annak, hogy megértsd a ClickUp felépítését (vagy projekt hierarchiáját ):

A Space olyan, mint egy osztály vagy főbb funkció (marketing, szállítás, termék, ügyfélmunka).

A mappa olyan, mint egy program vagy munkafolyamat az adott térben (kampányok, sprintek, bevezetés).

A Lista az a hely, ahol a tényleges munkát szervezik (Backlog, Kérések, Feladatok, Hibák).

Hozzon létre egy szervezett munkarendszert és együttműködési rendszert csapattagjaival a ClickUp projekt hierarchiájával.

A legtöbb csapat pont ellenkezőleg jár el. Először a csevegéssel kezdenek. Hosszú listát készítenek a csatornákról, mint például #bejelentések, #hibák, #véletlenszerű, #ügyfél-kérések… és csak később próbálják összekapcsolni ezeket a beszélgetéseket a munkával.

Így kezdődik a kommunikációs zavar.

Párosítsa a ClickUp beépített projekt hierarchiáját a Chat funkcióval

A ClickUp-ban a Hierarchy és a ClickUp Chat egy oldalsávban található.

Minden tér, mappa és lista rendelkezhet saját dedikált csevegőcsatornával.

Alapértelmezés szerint „szunnyadó” állapotban van – ott van, amikor szükség van rá. De abban a pillanatban, amikor rákattintasz az Add channel (Csatorna hozzáadása) gombra, az adott helyszínre egy konkrét, a valódi munkához kapcsolódó beszélgetési stream kerül.

Miért fontos ez?

A csatornák automatikusan öröklik a megosztási és engedélyezési beállításokat Ha valaki nem rendelkezik hozzáféréssel a munkához, nem látja a csatornát. Nincs szükség külön meghívókra. Nincs szükség manuális ellenőrzésre.

A megfelelő emberek a megfelelő frissítéseket kapják meg Kövesse azt a teret/mappát/listát, amelyben ténylegesen dolgozik, és a csatorna tagsága természetesen megegyezik azokkal az emberekkel, akik cselekedhetnek.

A csevegés végre tükrözi a munka struktúrájátA kommunikáció a munkaterület részévé válik, nem pedig egy párhuzamos univerzum, ahol a döntéseket meghozzák, majd elfelejtik.

Ha a munka jellegéhez igazodó csevegést építesz ki, a csapatok kevesebb időt töltenek az üzenetek rendezésével, és több időt fordíthatnak a projektek előrehaladására.

A fontos helyszíneket koncentrált csatornákká alakítsa

A webináriumon ezt a munkaterületünk Digitális termékek részlegén mutattuk be – ez alapvetően az a hely, ahol a csapatunk a ClickUp sablonokat készíti és karbantartja.

Normális esetben a csapatok ezt úgy oldanák meg, hogy létrehoznának egy széles körű #product-announcements csatornát a Slackben (vagy bármely más általuk használt csevegőeszközben). A probléma az, hogy a csatorna távol van a tényleges munkától. Ez egy újabb frissítési áramlat lesz, amelyet az emberek átfutnak, elmulasztanak vagy elfelejtenek összekapcsolni a feladatokkal.

Ossza meg a vállalat egészét érintő frissítéseket a ClickUp Chat bejegyzéseivel

Ehelyett valami egyszerűbbet tettünk a ClickUp-on belül:

Létrehoztunk egy külön Közlemények listát a Digitális termékek területen belül.

Kattintson a Csatorna hozzáadása gombra a listán, hogy azonnal létrehozzon egy ahhoz kapcsolódó csevegőcsatornát.

A megfelelő személyeket követőként hozzáadta, így csak az adott munkáért felelős csapat láthatja azt.

Most már minden digitális termékeinkkel kapcsolatos bejelentés azon a helyen jelenik meg, ahol a termékek fejlesztése is zajlik.

A csatorna tagságát azokhoz igazítsa, akik tudnak reagálni az üzenetekre

Mivel a csatornák helyhez kötöttek, a csatornát láthatók és követhetik azok a személyek, akiket a munkaterület megosztási beállításai már előre meghatároznak. Ezt arra használjuk, hogy a kommunikáció célzott és könnyen megtalálható legyen:

Bárki, aki hozzáfér a térhez, mappához vagy listához, követheti a csatornát.

Miután követőként hozzáadták őket, minden frissítést láthatnak anélkül, hogy külön, csak meghívóval elérhető Slack-csatornára lenne szükségük.

Az új csapattagok azonnal megismerhetik a korábbi eseményeket, ha böngészik a csatornát, amely az általuk éppen elérhetővé vált helyhez kapcsolódik.

💡 Profi tipp: Amikor új emberek csatlakoznak egy csatornához, ne kényszerítsd őket arra, hogy heteknyi üzenetet görgessenek végig, hogy összerakják a dolgokat. Használd a ClickUp Chat AI CatchUp funkcióját, hogy azonnal összefoglald, amit kihagytak – fontos döntéseket, aktuális prioritásokat és nyitott témákat –, így gyorsan megismerhetik a kontextust, és elkezdhetnek hozzájárulni a munkához anélkül, hogy a csapatot pingelnék egy összefoglalásért. A ClickUp AI CatchUp segítségével pótolhatja a chat csatornákon elmulasztott beszélgetéseket.

Hogyan tarthatjuk a beszélgetéseket a munkához kapcsolva a ClickUp feladatkapcsolatok segítségével

A feladatok közötti kapcsolatokra támaszkodunk, hogy a csevegés mindig kapcsolódjon a munkához, amiről szó van.

Ha még nem ismeri a ClickUp-ot, íme egy egyszerű magyarázat: a feladatkapcsolat csak egy módszer két feladat összekapcsolására, hogy a kontextus összekapcsolva maradjon. Ahelyett, hogy a beszélgetés elszigetelten zajlana egy csevegőeszközben, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a beszélgetést összekapcsolja az azzal kapcsolatos feladattal, így az üzenet nem vész el, amikor a szál elcsendesedik.

A webináriumban láthatjátok, ahogy belépek egy alfa verziójú munkaterületre, ahol a csapatom fejlett sablonokat állít össze a közelgő piactérünkhöz – mindent, az agilis Scrum környezettől a roadmapokkal és ceremóniákkal, a belső jegyrendszerekig és támogatási központokig.

Amikor egy csapattag videót készít egy sablonról (például egy részletes bevezető útmutatót egy agilis Scrum projekt sablonhoz), mi:

Ossza meg a videófrissítést a megfelelő csevegőcsatornán!

Használja a Kapcsolatok funkciót, hogy azt az üzenetet közvetlenül egy adott feladathoz (például a Kezdő útmutató feladathoz) kapcsolja.

Hagyja, hogy a ClickUp összevonja ezeket az üzeneteket a feladat tevékenységi áramlásába.

Ez azt jelenti, hogy bárki, aki később megnyitja a feladatot, a következőket látja:

A feladat részletei és mezők

Kapcsolódó üzenetek és videófrissítések egy helyen

Világos feljegyzés arról, hogy miről beszéltek, mi változott és miért.

Ez az egyik legegyszerűbb módszer a kommunikáció szétszóródásának hosszú távú csökkentésére. A csevegést eldobható beszélgetésből tartós kontextussá alakítja, amely a munkával együtt él.

📮ClickUp Insight: Az emberek 75%-a szerint a reggeli csevegés megnyitása segít belekezdeni a munkanapba. A többiek második munkának tartják! A paradoxon? A csevegés produktívnak tűnik, amíg rá nem jössz, hogy a napod felét görgetéssel, kereséssel vagy hosszú, összefüggéstelen szálak újraolvasásával töltöd. A csevegést túl gyorssá tettük a kontextushoz képest, és túl fragmentáltá a világos nyomon követéshez. A ClickUp Chat visszahozza a fókuszt. A beszélgetéseket a valódi munkához köti, ahol egy üzenet azonnal feladattá, nyomon követéssé vagy döntési ponttá válhat. A ClickUp Brain ezeket is összefoglalja, mert a munkád és a csevegés végre összekapcsolódnak!

Hogyan használhatjuk az automatizálást és a mesterséges intelligenciát, hogy ne kelljen ismételni magunkat a ClickUp Chatben?

⚡️ Íme az egyik legjobb (ha nem is túl becsületes!) profi tippem: hagyja, hogy a ClickUp automatizálási és mesterséges intelligencia funkciói kezeljék az összefoglalást, értesítést és válaszadást, amennyiben ez lehetséges a csevegőcsatornákon. Így a csapata a döntésekre koncentrálhat, nem pedig az információk után kutathat.

Két mintázat emelkedik ki:

AI-alapú dokumentumok említésekből

Kis „AI-csapatokat” vagy szabályokat hozhatunk létre, amelyek figyelik, hogy egy adott AI-dokumentumot megemlítenek-e egy feladatban. Ha ez megtörténik, a ClickUp összefoglaló dokumentumot generál az adott feladathoz, összeállítva a legfontosabb részleteket és az eddigi tevékenységeket.

Ez különösen akkor hasznos, ha egy feladat sok oda-vissza kommunikációt igényel. A frissítések és megjegyzések között való görgetés helyett egy áttekinthető dokumentumot kapsz, amely tartalmazza a lényeges információkat.

Autopilot ügynökök a csatornákban

Bizonyos csatornákon (például a webdev csatornán) engedélyezhetjük az Autopilot Agents funkciót, így amikor üzenet érkezik, az ügynök automatikusan válaszol.

Válaszoljon az ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Ez a válasz lehet:

Fedezze fel, mi történik a kapcsolódó feladatokban

Gyakori kérdések

Mutassa meg valakinek a megfelelő dokumentumot vagy a következő lépést

Így az emberek azonnal segítséget kapnak, anélkül, hogy a csapat valamelyik tagjának meg kellene szakítania a munkáját, hogy válaszoljon.

Hogyan lehet a ClickUp segítségével megoldani a távoli csapatok kommunikációs problémáit: a napi naplózás rituáléja

Ügynökségünk teljes mértékben távoli munkavégzésre épül, a csapat tagjai több időzónában dolgoznak. Egy ilyen elosztott felépítésben a kommunikáció szétszóródása gyorsan jelentkezik. A folyamatos pingelések és a „itt vagy?” üzenetek számának csökkentése érdekében létrehoztunk egy napi napló rendszert a ClickUp-ban.

Így működik:

Emberi erőforrások területünkön létrehoztunk egy Napi napló listát a Csapat mappában.

Minden csapattagnak van egy saját feladata, amelynek frissítéséért felelős.

Online, Mély munkavégzés, Utazás, Szabadság és Szünet . Ez a feladat olyan egyéni állapotokat tartalmaz, mintés

Az automatizálások figyelik az állapotváltozásokat, és üzenetet küldenek egy erre a célra létrehozott Napi napló chat csatornára.

Automatizálja az összes rutinfolyamatát a kódolás nélküli ClickUp Automations segítségével.

Ha tehát a státuszomat harminc percre szünetre állítom, az automatizálás egy barátságos frissítést tesz közzé a Napi napló csatornán a feladat nevével, státuszával és időtartamával – lényegében azt mondva: „Most szüneten vagyok, kérlek, ne zavarj.”

📌 Az eredmény: a csapat minden tagja azonnal láthatja, ki érhető el gyors hívásokra, ki dolgozik, és ki nincs online – anélkül, hogy véletlenszerű csatornákat árasztanának el állapotfrissítésekkel.

Miért működik ez olyan jól a távoli csapatok esetében?

Ez a modell olyan távoli csapatoknak, mint a miénk, könnyű módszert kínál a következőkre:

Tiszteljük egymás koncentrációs idejét és személyes határait

Ne kelljen találgatni, hogy valaki ráér-e telefonálni

Tartsa a státuszfrissítéseket egy előre látható helyen, a szétszórt DM-ek helyett.

Ezeket az állapotokat más csatornákon történő nyomon követés ütemezésénél is használjuk. Ha valaki szüneten van vagy nincs az irodában, akkor üzenetet ütemezhetünk arra az időpontra, amikor visszatér. Ezáltal a kommunikáció lényegre törő marad, és nem válik állandóvá.

A szétszórt üzenetekről a célzott belső kommunikációs rendszerre: másolja ezt a ClickUp Chat beállítást

A ClickUp Chat-hez való hozzáállásunk nem annyira egy „újabb üzenetküldő eszköz” megszerzéséről szól, hanem inkább egy célzott kommunikációs rendszer kiépítéséről, amely tükrözi munkánk felépítését. És ezt Ön is lemásolhatja!

Először tervezzen meg egy világos munkaterület-architektúrát

A legfontosabb helyszíneket koncentrált csatornákká alakítsa

Használjon napi napló listát a távoli jelenléthez

Kapcsolja össze a legfontosabb üzeneteket a feladatokkal a Kapcsolatok funkció segítségével.

Ismétlődő kérdéseket AI-támogatott wiki munkafolyamatokká alakít.

Ez a rendszer segített nekünk átállni a Slack-stílusú szétszórt kommunikációtól a ClickUp által biztosított egyértelműségre.

De ne aggódjon, nem kell minden mintát egyszerre átvennie. Kezdje azzal, hogy felteszi a következő kérdést:

Hol van már szilárd hierarchia (tér, mappa, lista), amely megérdemel egy saját csatornát?

Hogyan segíthet a napi napló lista a távoli csapatunknak a koncentrációs idő és a rendelkezésre állás tiszteletben tartásában?

Melyik nagy forgalmú csatornáknak lenne hasznos a feladatkapcsolatok vagy az autopilot ügynökök, hogy ne kelljen folyamatosan ismételni magunkat?

Ezután folytassa onnan.

Kezdje egy ingyenes ClickUp-fiókkal, és kezdjen el építkezni!

Christopher az Upficient alapítója, egy független ClickUp-megoldások szolgáltatója, amely hatékony ClickUp-megoldásokkal szolgálja ki a világszerte működő kis- és nagyvállalatokat. Emellett rendelkeznek egy ClickUp-sablonok piacával is, amely az OKR és EOS operációs rendszerektől az agilis projektkörnyezetekig és a belső támogatási központokig terjed, és amely a Business Plus és Enterprise felhasználóknak szól.