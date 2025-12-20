Hogyan készítsünk tartalomnaptárt a ClickUp alkalmazásban (lépésről lépésre)

A legjobb szándékkal indul. Egy friss, színkóddal ellátott táblázat, amelyben a dátumok szépen sorakoznak, talán még egy fül is van az ötletek számára.

Néhány hét múlva hirtelen öt kampány szál, két különálló dokumentum és egy tweet „végleges-végleges-VÉGLEGES” verziója lesz.

Ha ez kissé ismerősnek tűnik, akkor valószínűleg itt az ideje egy újrakezdésnek. Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, hogyan lehet a ClickUp alkalmazásban rugalmas és könnyen karbantartható tartalomnaptárat létrehozni. 🧰

Miért érdemes a ClickUp-ot használni a tartalomnaptárához?

A ClickUp for Marketing Teams a munka minden területét lefedő alkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Ha Ön tartalommarketinges, közösségi média menedzser vagy marketingcsapat tagja, akkor itt van néhány ok, amiért érdemes használnia a tartalom-együttműködési szoftvert:

Könnyedén testreszabhatja a munkafolyamatokat , hozzáadva a folyamatához illeszkedő állapotfázisokat, tartalomtípusokat, SEO-címkéket és határidőket.

Húzza a tartalmat a ClickUp Timeline View -ba egy kattintással, és akár automatikusan időblokkolhatja a rendelkezésre álló feladatokat. -ba egy kattintással, és akár automatikusan időblokkolhatja a rendelkezésre álló feladatokat.

Címkézze meg csapattársait, hagyjon megjegyzéseket és csatoljon fájlokat közvetlenül a munka helyszínén , így semmi sem vész el a csevegőalkalmazásokban vagy az e-mailekben.

Készítsen irányítópultokat a tartalom teljesítményének nyomon követéséhez és a közzétételi ütemtervekhez , amelyek ideálisak az érdekelt felek számára történő jelentésekhez.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a tartalom áthelyezését felülvizsgálatra és a közzétételi emlékeztetőket.

💡 Profi tipp: Jelölje meg az örökzöld vagy jól teljesítő tartalmakat, amelyek alkalmasak remixelésre. Ez akkor segít, ha kevés a kapacitása, de mégis minőségi eredményt szeretne elérni.

Hogyan készítsünk tartalomnaptárt a ClickUp alkalmazásban

Ha közösségi médiás bejegyzéseket, blogtartalmakat vagy teljes körű kampányokat kezel, ez a lépésről lépésre bemutató útmutató segít Önnek a tartalomnaptár szoftverben egy helyen megtervezni, kiosztani és nyomon követni mindent. ⚒️

1. lépés: Állítsa be a munkaterületet és a mappát

Mielőtt elkezdené tervezni a bejegyzéseket vagy a határidőket, először is meg kell teremtenünk a megfelelő alapokat. A ClickUp szilárd munkaterület-beállítása megkönnyíti a méretezést, különösen akkor, ha a tartalom több platformon is megjelenik.

Tegyük fel, hogy Ön a BrightWave Solutions marketingcsapatának tagja. Csapata a blog, a közösségi média, az e-mailes hírlevelek és a videók tartalmát kezeli. Ez rengeteg mozgó alkatrész, ezért elengedhetetlen a rend fenntartása.

Így hozhat létre ideális közösségi média projektmenedzsment munkaterületet:

Hozzon létre egy „Tartalom” mappát: Lépjen a ClickUp munkaterületére, és nyissa meg a Marketing teret (vagy hozzon létre egyet, ha még nem létezik). Itt hozzon létre egy új mappát „Tartalom” néven.

Osztja fel a tartalmakat csatornák szerint: Az új Tartalom mappában hozzon létre külön listákat minden tartalomcsatornához: Blog Közösségi média E-mail hírlevél Videó

Minden lista egy mini-projekt, ahol nyomon követheti a feladatok, a határidők és a csatornára jellemző tartalomtípusok.

Munkaterület létrehozása > Mappa > Listák

💡 Profi tipp: Csoportosítsa a tartalmakat céljuk szerint, ne csak csatornák szerint. Például a figyelemfelkeltő tartalmakat egy mappába, a termék kampányokat egy másikba. Ez megkönnyíti a nyomon követést és tisztábbá teszi a jelentéseket.

2. lépés: Hozzon létre egyéni feladatmezőket a tartalom nyomon követéséhez

Miután beállította a munkaterületét és létrehozta a listákat az egyes tartalomcsatornákhoz, itt az ideje, hogy feladatait okosabban szervezze meg. Ahelyett, hogy rengeteg megjegyzésre és szétszórt frissítésre támaszkodna, a ClickUp feladatokon belül a ClickUp egyéni mezőket használhatja, hogy minden tartalmi részletet egy helyen tartson.

Jelenleg a BrightWave Solutions csapata az Instagram-videóktól a hosszú blogbejegyzésekig mindenféle tartalommal foglalkozik. Minden tartalomtípusnak megvannak a maga igényei, de mégis szükség van egy következetes módszerre a legfontosabb információk nyomon követéséhez, anélkül, hogy a feladatok zavaros görgetési maratont eredményeznének.

Lépjen be az egyes listákba (például Blog, Közösségi média stb.), és kezdje el hozzáadni a szükséges egyéni mezőket. Néhány hasznos mező:

Tartalomtípus: cikk, videó, karusszel, reel, infografika, bármi, amit létrehoz

Tulajdonos: A feladatért felelős csapat tag.

Állapot: Kövesse nyomon a szakaszt: Tervezet, Felülvizsgálat alatt, Ütemezett, Közzétett

Közzététel dátuma: A tartalom közzétételének tervezett dátuma.

Platform: Hol kerül közzétételre (pl. Instagram, LinkedIn, vállalati blog)?

SEO kulcsszó: Adja meg a fő kulcsszót, amelyet megcéloz.

Ezenkívül a ClickUp címkéi kiválóan alkalmasak a naptárban szereplő tartalmak kategorizálására és rendszerezésére anélkül, hogy túl bonyolulttá válnának. Például a Blog, Instagram vagy Video címkék segítségével gyorsan csoportosíthatja a tartalmakat platformok szerint. Címkézheti a tartalom témáit is, például AI, termékbevezetés vagy a harmadik negyedévi kampány.

Adja hozzá az összes szükséges információt a feladatokhoz a ClickUp egyéni mezők segítségével

💡 Profi tipp: Használjon két külön réteget: a valódi tervet és a parkolót. Soha ne dobjon félkész ötleteket közvetlenül a naptárába. Készítsen külön listát a brainstormingokhoz, kísérletekhez és véletlenszerű dolgokhoz, amelyek egy nap még hasznosak lehetnek. Csak azt népszerűsítse, ami már validált vagy jóváhagyott.

3. lépés: Tartalmi feladatok hozzáadása és szervezése

Ideje bevinni ezeket a tartalmi ötleteket a rendszerbe, és elkezdeni kialakítani egy olyan folyamatot, amelyet a csapata követni fog.

Folytassuk a BrightWave Solutions példájával. Íme, hogyan tarthatja mozgásban az egészet a közösségi média kezelő eszközön belül:

Adja hozzá az egyes tartalmi ötleteket ClickUp feladatként a megfelelő listához. Az új blogbejegyzés az „AI Blog listában . Adjon neki egy egyértelmű címet, és ne felejtse el kitölteni az összes korábban beállított egyéni mezőt. a megfelelő listához. Az új blogbejegyzés az „AI trendjeinek felismeréséről ”? Hozzon létre egy feladatot a. Adjon neki egy egyértelmű címet, és ne felejtse el kitölteni az összes korábban beállított egyéni mezőt.

Jelölj ki felelősöket , például írókat, tervezőket vagy stratégákat, hogy elkerüld a rettegett „Ki fogja ezt intézni?” pillanatot.

Bontsa fel alfeladatokra , hogy tükrözze csapata tényleges folyamatát.

Csatolja tartalmi összefoglalóját vagy kapcsolja össze vagy kapcsolja össze ClickUp Doc- ját a feladattal.

Alfeladatok létrehozásával bontsa fel feladatát lépésekre

Például a „Júliusi termékbevezetési blog” feladatot a tartalomíróra lehet bízni. Hozzáadhat alfeladatokat az íráshoz, a tervezéshez, a felülvizsgálathoz és a közzétételhez, és a leírásba beillesztheti a tartalom összefoglalójának linkjét, hogy mindenki rendelkezzen a szükséges információkkal.

Miután elkészítette a tartalmi feladatokat és munkafolyamatokat, fejlessze beállításait a ClickUp Brain segítségével. A generikus AI-csevegőrobotokkal ellentétben ez a közösségi média AI-eszköz megérti a projektjeit, feladatait, dokumentumait, sőt még a csapatának felépítését is.

Tegyük fel, hogy a BrightWave csapata egy új, mesterséges intelligenciával működő funkciót indít, és Önnek blogokkal, Instagram-teaserekkel és e-mailes hírlevelekkel kapcsolatos kampánya van.

Kapjon kontextusfüggő válaszokat kampányához a ClickUp Brain segítségével

Íme, hogyan segít a ClickUp Brain mindezt összefogni:

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést: Megkérheti, hogy készítsen egy gyors összefoglalót a termék blogbejegyzéséhez a feladathoz csatolt rövid leírás alapján.

Szervezze meg tartalommarketing stratégiáját : Használja az AI Knowledge Manager alkalmazást, hogy gyorsan megtalálja az összes „Termékbevezetés” vagy „AI funkció” címkével ellátott feladatot, alfeladatot és dokumentumot. Használja azalkalmazást, hogy gyorsan megtalálja az összes „Termékbevezetés” vagy „AI funkció” címkével ellátott feladatot, alfeladatot és dokumentumot.

Csapatfrissítések létrehozása: Kérje meg az AI-t, hogy készítsen heti frissítést az összes, a júliusi kampányhoz címkézett tartalom állapotáról.

⚡ Munkafolyamat-frissítés: hagyja, hogy a Super Agents összehangolja a naptárát

Ahogy tartalomgyártó gépezeted növekszik, az összes elem szinkronban tartása nehezebbé válik, mint maga a tartalom létrehozása. A ClickUp Super Agents csendben elvégzi a háttérmunkát: figyelemmel kíséri a feladatok frissítéseit, felismeri az akadályokat, jelzi a csúszó határidőket, és jelzi a kampány következő lépéseit.

Hozzon létre egyedi, kódolás nélküli AI-ügynököket a ClickUp segítségével

Akár tíz mozgó alkatrészből álló termékbevezetést irányít, akár heti közösségi bejegyzéseket kezel, a Super Agents segít abban, hogy naptára konzisztens maradjon, és csapata akadálymentesen működhessen, anélkül, hogy további manuális bejelentkezéseket vagy Slack-emlékeztetőket kellene hozzáadnia. Úgy működnek, mint az a mindig rendelkezésre álló koordinátor, akit csapata annyira szeretne.

💡 Profi tipp: Készítse el tartalmi összefoglalóit közvetlenül a ClickUp Docs-ban, hogy tartalmi adatbázist építsen és mindent egy helyen tároljon. Ezután használja a ClickUp Brain-t vázlatok készítéséhez, a találkozók jegyzetéből a legfontosabb pontok kiválasztásához, vagy akár a tartalom egyes szakaszainak megírásához közvetlenül a dokumentumban.

4. lépés: Vizualizálja naptárát a ClickUp Views segítségével

Miután hozzáadta a tartalmi feladatokat és megszervezte a részleteket, itt az ideje, hogy mindezt összerakja. A Clickup Views segítségével a tartalmi naptárat a csapatának megfelelő módon vizualizálhatja.

Váltson napi, heti és havi nézetre a ClickUp Naptár nézetében

A ClickUp Naptár nézetben minden egy idővonalon található. Az összes tartalmat napok, hetek vagy hónapok szerint rendezve, színkódokkal ellátva és könnyen olvasható formában láthatja.

Tegyük fel, hogy a júliusi termékbevezetés a 10-én kerül sor. A naptárban pontosan ott jelenik meg, ahol kell.

Ha a bevezetés egy héttel elhalasztódik? Semmi gond, csak húzza át a feladatot az új dátumra. Ha a BrightWave Instagram-teasere is a 8-ára van betervezve, és egy e-mail kampány is a 11-ére, akkor a csapat azonnal észreveheti az átfedéseket és ki tudja igazítani a hézagokat.

A ClickUp táblázatos nézetével a feladatokat különböző feladatállapotok között húzhatja át

Ha Kanban-stílusú oszlopokat szeretne, válassza a ClickUp Board View funkciót. A feladatok előrehaladtával az egyik szakaszból a következőbe húzhatja őket.

A tartalomcsapat a Termékbevezetési blogot az Ötlet oszlopba helyezi, amikor bemutatják, majd Vázlat oszlopba helyezi, amikor Andrea-nak hozzárendelik, Felülvizsgálat oszlopba helyezi, amikor készen áll a visszajelzésekre, és végül Közzétett oszlopba helyezi a megjelenés napján.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp listanézetét a tartalom tulajdonos, közzététel dátuma vagy platform szerinti szűréséhez és rendezéséhez. Ezenkívül adja hozzá a Gantt-diagram nézetet a ClickUp-ban az ütemtervek tervezéséhez, a függőségek vizualizálásához és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez. Ez különösen hasznos a feladatok ütemezéséhez, az erőforrások kezeléséhez és annak megtekintéséhez, hogy az összes munkája hogyan illeszkedik az ütemtervbe.

5. lépés: Használjon sablonokat és ismétlődő feladatokat az időmegtakarítás érdekében

Itt jönnek a hatékonyságot növelő eszközök: a ClickUp sablonok és a ClickUp ismétlődő feladatok.

Tegyük fel, hogy a BrightWave minden hétfőn megoszt egy „Heti Instagram-tippek” című bejegyzést. Ahelyett, hogy minden alkalommal új feladatot hozna létre, a csapat egyszerűen beállíthatja ezt ismétlődő feladatként. Ez automatikusan megjelenik a naptárban minden héten, készen arra, hogy hozzárendeljék, megírják és közzétegyék – nincs szükség további kattintásokra, és nem maradnak el bejegyzések.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg, szervezze és kövesse nyomon marketingstratégiáit a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával.

A ClickUp tartalomnaptár-sablonja vizuális és strukturált módszert kínál a tartalmak több csatornán történő kezelésére és nyomon követésére. A naptárnézet az összes ütemezett tartalmat egy áttekinthető, színkódolt elrendezésben jeleníti meg.

A tartalomnaptár sablonban minden kártya egy feladatot jelöl, például blogbejegyzést, közösségi média frissítést vagy videót, és a legfontosabb információkat jeleníti meg, beleértve a tartalomcsatornát, a kategóriát és a közzététel dátumát.

📖 Olvassa el még: A legjobb ingyenes médiatervezési sablonok, amelyeket még ma elkezdenek használni

🎥 Megtudhatja, hogyan szinkronizálja a ClickUp a naptárakat az eszközök között, hogyan válthat a különböző naptárrétegek között, és hogyan válik egyetlen parancsközponttá a személyes, csapat- és kampányütemtervek kezeléséhez.

Tippek a ClickUp alkalmazásban egy skálázható tartalomnaptár kezeléséhez

A tartalomkezelés növekedésével a dolgok zavarossá válhatnak. De a ClickUp segítségével ez nem feltétlenül kell így lennie. Íme, hogyan kezelhet egy tartalomnaptárt, amely lépést tart a csapatával és a kreatív káosszal. 💁

Hallgassa meg Sid Babla, a Dartmouth College – Student Wellness Center jóléti programkoordinátorának véleményét:

A ClickUp-ot használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és delegálni a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp-ot használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az oda-vissza e-mailes kommunikációt, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és delegálni a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A Clickup Calendar egy másik kiváló módszer arra, hogy tartalomnaptára skálázható maradjon.

Összekapcsolja az összes munkáját egy helyen a ClickUp naptárral

Ez egy központi hely, ahol mindent megtalál, a tervezett bejegyzésektől a találkozókig és a határidőkig. Tegyük fel, hogy egy gyorsan fejlődő FinTech startup tartalmát kezeli, és blogok határidőivel, kampányok bevezetésével és különböző időzónákban lévő csapatok közötti ismétlődő szinkronizálásokkal kell foglalkoznia.

Át kell ütemezni a csütörtöki hírlevelet? Csak húzza át a megfelelő helyre. Csak a hónap videotartalom-határidőit szeretné látni? Szűrje az egyéni mezők szerint. Akár a Google Naptárral vagy az Outlookkal is szinkronizálhatja, így a szerkesztői csapat tagjai mindig ugyanazon az oldalon maradnak.

Az AI-alapú ütemezéssel a ClickUp Calendar automatikusan blokkolja a koncentrációs időt, átütemezi a feladatokat, ha a prioritások változnak, és akár olyan értekezlet-összefoglalókat is generál, amelyekből végrehajtható feladatok lesznek.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést tartalmaz. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a megbeszélések könnyen eloszthatók a naptár szabad időpontjai között a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a sok munkának!

📖 Olvassa el még: A legjobb tartalomírási sablonok a folyamat racionalizálásához

Hagyja, hogy a ClickUp intézze a tervezést és a közzétételt

És ennyi! Ez volt a lépésről lépésre bemutatott útmutató a hatékony, szervezett tartalomnaptár létrehozásához a ClickUp alkalmazásban. A blogbejegyzések tervezésétől a közösségi média ütemtervének követéséig minden egy helyen található, valós időben frissül, és a csapat tényleges munkamódszeréhez igazodik.

A Naptár nézet segítségével megtervezheti a határidőket, az Egyéni mezők segítségével nyomon követheti a részletes tartalmi információkat, az Ismétlődő feladatok segítségével pedig kiküszöbölheti a heti közösségi bejegyzések ismétlődését. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp Brain, amely összefoglalókat generál és automatizálja a frissítéseket, valamint az előre elkészített sablonok, amelyekkel kihagyhatja a beállítást, nem csak szervezett marad, hanem előnyt is szerez. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések

A ClickUp tartalomnaptára egy strukturált tervezési rendszer, amely feladatok, listák, nézetek és egyéni mezők segítségével segíti a csapatokat a tartalmak ütemezésében, szervezésében és nyomon követésében a különböző csatornákon.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy munkaterületet és egy Tartalom mappát, majd készítsen listákat az egyes csatornákhoz (pl. blog, közösségi média, videó). Adjon hozzá feladatokat egyéni mezőkkel, mint például a közzététel dátuma, a platform és az állapot, majd vizualizálja őket a ClickUp Naptár vagy Idővonal nézetek segítségével.

Igen. Használja a ClickUp Automations funkciót a feladatok áttekintési szakaszok közötti áthelyezéséhez, a határidőkkel kapcsolatos emlékeztetéshez, vagy a feladatok átirányításához, ha egy feladat késedelmes. Ez csökkenti a manuális lépések számát és biztosítja a naptár folyamatos működését.

Használja a Naptár nézetet a tervezett tartalmak megtekintéséhez, az Idővonal és Gantt nézetet a hetek és hónapok átfogó tervezéséhez, a Tábla nézetet a munkafolyamat szakaszainak megtekintéséhez, valamint a Lista nézetet a tartalom részleteinek rendezéséhez és szűréséhez.

Az egyéni mezők segítségével rögzítheti a tartalom legfontosabb adatait, például a tartalom típusát, platformját, SEO kulcsszavát, állapotát és tulajdonosát, ami segít a csapatoknak a feladatok hatékonyabb szűrésében, csoportosításában és kezelésében.

A ClickUp Brain összefoglalókat készíthet, heti frissítéseket generálhat, kapcsolódó feladatokat/dokumentumokat kereshet, és kontextusfüggő betekintést nyújthat a munkaterületén, gyorsítva ezzel a rövid írások elkészítését és az összehangolást.