A legjobb n8n munkafolyamat-sablonok a folyamatok automatizálásához

A legtöbb csapatnak nem az eszközök hiányoznak, hanem a valóban együtt működő munkafolyamatok. Ha csapata elmerül a ismétlődő feladatokban és a kontextusváltásokban, itt az ideje automatizálni a rutinmunkát. Ebben az útmutatóban megismerheti a legjobb n8n munkafolyamat-sablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti rendszereit. Ha pedig egy jobban összekapcsolt, all-in-one alternatívát keres, akkor a ClickUp munkafolyamat-sablonok segítségével ezt is megteheti, anélkül, hogy különféle eszközöket kellene összekapcsolnia.

A legtöbb csapatnak nem az eszközök hiányoznak, hanem a valóban együtt működő munkafolyamatok. Ha csapata elmerül a ismétlődő feladatokban és a kontextusváltásokban, itt az ideje automatizálni a rutinmunkát.

Ebben az útmutatóban megismerheti a legjobb n8n munkafolyamat-sablonokat, amelyekkel egyszerűsítheti rendszereit. Ha pedig egy jobban összekapcsolt, all-in-one alternatívát keres, akkor a ClickUp munkafolyamat-sablonok segítségével ezt is megteheti, anélkül, hogy különféle eszközöket kellene összekapcsolnia.

Vessünk egy pillantást a legjobb sablonokra, amelyek segítségével csapata hetente több órát spórolhat meg, és skálázható, stresszmentes munkafolyamatokat hozhat létre.

Vessünk egy pillantást a legjobb sablonokra, amelyek segítségével csapata hetente több órát spórolhat meg, és skálázható, stresszmentes munkafolyamatokat hozhat létre.

A legjobb n8n munkafolyamat-sablonok áttekintése

Szeretné tudni, hogyan segít a munkafolyamat-automatizálás a csapatoknak hetente több mint 5 órát megtakarítani? Nézze meg ezt a videót ⬇️

Mik azok az n8n munkafolyamat-sablonok?

Az n8n munkafolyamat-sablonok előre elkészített automatizálási keretrendszerek, amelyek összekapcsolják az alkalmazásokat és végrehajtják a logikát kód írása nélkül. Minden sablon vizuális tervként szolgál, amelyben a felhasználók meghatározhatják a kiváltókat, műveleteket és feltételeket a több lépésből álló munkafolyamatok automatikus létrehozásához és futtatásához.

Ezek a sablonok a munkafolyamat-automatizáló szoftverekhez hasonló felhasználói élményt nyújtanak, de kódolás nélküli felületen alapulnak. Ezért ideálisak az automatizálás osztályok közötti kiterjesztéséhez, a folyamatok átláthatóságának javításához és az ismétlődő munkákkal kapcsolatos időmegtakarításhoz.

Mi teszi jóvá egy n8n munkafolyamat-sablont?

A megbízható n8n sablonok újrafelhasználható struktúrát biztosítanak a csapatoknak, amelyek minimális beállítással oldják meg a valós problémákat.

Egy jó sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Egyértelmű cél : Egy konkrét, mindennapi felhasználási esetet céloz meg, így azonnal megértheti, mikor és hol használhatja.

Egyszerű beállítás és minimális konfiguráció : Csak néhány adatot kell megadnia, például API-kulcsokat, táblázatkezelő azonosítókat vagy űrlapmezőket, és máris készen áll a használatra.

Logikai folyamat : Biztosítja, hogy a munkafolyamat minden lépése egyértelmű útvonalat kövessen, a csomópontok egyértelműen legyenek jelölve, és a feltételek és elágazások könnyen követhetők legyenek.

Hiba kezelése : Előre látja a problémákat, például a hiányzó adatokat, a sikertelen API-hívásokat vagy az időtúllépéseket, és tartalék lépéseket alkalmaz, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesen működjenek.

Skálázhatóság és teljesítmény: Hatékony szűréssel vagy kötegelt feldolgozással kezeli a kis és nagy munkaterheléseket egyaránt, és nem terheli túl a rendszert túl sok csomóponttal.

Ingyenes n8n útiterv-sablonok

Az alábbiakban bemutatunk néhány n8n munkafolyamat-sablont, amelyek kész feladat-automatizálási keretrendszereket kínálnak, így kihagyhatja a beállítást, és egyből a végrehajtáshoz léphet.

1. Heti kávézás sablon (Mattermost verzió)

via n8n

A Weekly Coffee Chat Template véletlenszerűen csoportosítja a Mattermost csatorna tagjait, és meghívókat küld nekik egy „virtuális kávézáshoz”. Ez jó választás, ha távoli vagy hibrid környezetben szeretné ápolni a csapatkultúrát, és kézi beavatkozás nélkül szeretne informális találkozókat szervezni.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Küldjön naptármeghívókat minden csoportnak, hogy az emberek időt szánjanak a kávézásos beszélgetésre.

Az új munkatársakat keverje a meglévő csapat tagjai közé az onboarding folyamat részeként.

Tervezzen rendszeres csapatépítő napokat, és gondoskodjon a változatosságról azáltal, hogy minden alkalommal véletlenszerűen állítja össze a csoportokat.

✅ Ideális: Csapatvezetők és HR-osztályok számára, akik olyan eszközt keresnek, amely elősegíti az organikus együttműködést.

📚 További információk: A legjobb ingyenes folyamatmunkafolyamat-sablonok Excelben és ClickUpban

2. AI-alapú PDF-számlaelemző Google Drive, Google Sheets és OpenAI sablonokkal

via n8n

A pénzügyi csapatok és üzleti műveletek számára tervezett AI-alapú PDF-számlaelemző Google Drive, Google Sheets és OpenAI sablonokkal figyelemmel kíséri a Google Drive mappát az új számla-PDF-ek megjelenése esetén, OCR-t és AI-kivonást alkalmaz (GPT-4. 1 vagy GPT-4o-mini segítségével a strukturált kivonáshoz), majd a strukturált adatokat Google Sheets-be exportálja.

Ez a sablon most már támogatja az OpenAI Vision modellek segítségével frissített OCR+LLM kivonást, ami javítja a tételes számlák pontosságát.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kivonhatja a számla legfontosabb mezőit, mint például a számlaszámot, a számla dátumát, a szállító nevét, a teljes összeget, a tételes részleteket, az adót stb.

A kivont adatokat rögzítse egy Google Táblázatok lapba, hogy tiszta, kereshető számlaadatbázist építsen.

Bővítse a munkafolyamatot azáltal, hogy integrálja azt a könyvelési szoftverrel, és hozzáadja a jóváhagyási lépéseket, értesítéseket vagy hibaelhárítási ágakat.

✅ Ideális: Számviteli csapatok és kisvállalkozások adminisztrátorai számára, akik automatizálni szeretnék a háttérmunkákat.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók egynegyede négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat. A ClickUp az egész munkafolyamatot egyetlen egységes platformra egyesíti. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsút inthet a „munka a munkáról” fogalmának, és visszaszerezheti produktív idejét. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

3. Számlaadatok kivonása a Google Drive-ból a Sheets-be a Mistral OCR és a Gemini segítségével

via n8n

A Számlaadatok kivonása a Google Drive-ból a Sheets-be a Mistral Nemo OCR és a Gemini sablon segítségével figyelemmel kíséri a Google Drive egy kijelölt mappáját, ahová a számla PDF-jeit vagy képfájljait helyezheti el. Amikor új számla jelenik meg, a munkafolyamat a Mistral OCR segítségével kivonja a számla szöveges tartalmát. Ezután a Gemini AI elemzi az értékeket, és új sorokként hozzáfűzi őket a Google Sheet-hez.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Szüntesse meg a kézi számlaadat-bevitelt és csökkentse a hibák számát

Döntse el, mely oszlopokra van szüksége, és a sablon alkalmazkodik a munkafolyamataihoz.

Finomítsa a folyamatot, adjon hozzá érvényesítéseket, értesítéseket, pénznem-átváltást stb. a komplex munkafolyamat-kezeléshez

✅ Ideális: Szabadúszók vagy ügynökségek számára, akik számlákat fogadnak és dolgoznak fel

4. Az n8n munkafolyamatok automatikus dokumentálása és biztonsági mentése

via n8n

Az Automatically Document and Backup N8N Workflows Template (N8N munkafolyamat-sablonok automatikus dokumentálása és biztonsági mentése) ütemezett módon fut. Az új és a közelmúltban módosított munkafolyamatokról biztonsági másolatot készít, és azt egy verziókezelésű adattárban, például a GitHubban tárolja. Emellett összefoglalót és metaadatokat generál, és azokat egy Notion adatbázisban tárolja.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Egyszer konfigurálja, és hagyja, hogy a rendszer kezelje mind a munkafolyamatok biztonsági mentését, mind a dokumentációt.

Automatizálja a munkafolyamatok verziókezelését manuális exportálás nélkül

Értesítés küldése a felhasználóknak/csapatoknak, amikor egy munkafolyamat módosul

✅ Ideális: Sok n8n munkafolyamattal rendelkező felhasználók vagy csapatok számára, akik biztonsági másolatot és verziótörténetet szeretnének fenntartani.

📚 További információk: Munkafolyamat-példák és felhasználási esetek

5. Heti munkafolyamat-elemzési jelentések n8n API-val és e-mailes kézbesítéssel

via n8n

A Heti munkafolyamat-elemzési jelentések n8n API-val és e-mail kézbesítési sablonnal megmutatja, melyik munkafolyamatok buknak el leggyakrabban, vagy melyek tartanak túl sokáig. Beállítható mind a Gmail, mind az Outlook számára, hogy az érdekelt felek tiszta, heti jelentést kapjanak a beérkező levelek mappájába.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kombinálja az összes munkafolyamat végrehajtási adatait a kontextusra vonatkozó metaadatokkal

Szerezzen be egy HTML-jelentést a végrehajtási statisztikákról, például a sikerek, kudarcok számáról stb.

Valós idejű riasztásokat kaphat, ha hozzáad egy párhuzamos munkafolyamatot, amely hibák esetén aktiválódik és értesítést küld.

✅ Ideális: Kis csapatok számára, akik egyszerű, kódolás nélküli módszert keresnek annak nyomon követésére, hogy mely munkafolyamatok működnek megbízhatóan, és melyek buknak el gyakran.

6. Automatizált potenciális ügyfelek minősítése és továbbítása a GPT-4o-mini, a Google Sheets és a HighLevel CRM segítségével

via n8n

Az n8n GPT-4o-mini, Google Sheets és HighLevel CRM sablonnal történő automatizált lead minősítés és továbbítás segítségével hatékonyan osztályozhatja és rangsorolhatja a leadeket. A leadek automatikusan naplózásra kerülnek, rangsorolásra kerülnek, bevitele a CRM-be, és kijelölésre kerülnek a képviselőknek.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Automatizálja a manuális, ismétlődő folyamatokat, és órákat takaríthat meg a leadek számának növekedésével.

Használjon AI-alapú minősítést az egységes pontozási szabvány (forró/meleg/hideg) biztosításához.

Konfigurálja az AI-utasításokat és a pontozási logikát, hogy a minősítési kritériumokat az Ön vállalkozásához igazítsa.

✅ Ideális: kis- és középvállalkozások számára, amelyek el akarják kerülni a manuális lead-értékelést.

💡 Profi tipp: Nevezze el egyértelműen a csomópontokat! A munkafolyamat csak annyira érthető, amennyire a címkéi. Használjon egyértelmű neveket, mint például „CRM állapot ellenőrzése”, „Kifizetett számlák szűrése” vagy „E-mail beviteli adatok tisztítása”, hogy a karbantartás és az átadás zökkenőmentes legyen.

7. AI-alapú, értékesítés utáni automatizált ajánlatkészítő

via n8n

Értékesítési hívás után az AI-alapú értékesítés utáni automatikus ajánlatkészítő munkafolyamat felveszi a hívás jegyzeteit vagy átiratát, AI segítségével feldolgozza azokat a legfontosabb követelmények meghatározása érdekében, és elkészíti a potenciális ügyfélnek elküldhető, személyre szabott ajánlatot. Ahelyett, hogy órákat töltene az ajánlat megírásával és formázásával, másodpercek alatt kész dokumentumot kap.

A sablon audiohívás-felvételeket is elfogad (Whisper v3 vagy Gemini Audio segítségével átírva), és DOCX fájlként képes ajánlatvázlatokat generálni.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Tartson fenn egységes szerkezetet az összes ajánlatban, problémák összefoglalásával, megoldások lebontásával stb.

Használjon AI modelleket, hogy a kliens igényeire szabott, személyre szabott ajánlatot készítsen.

Az AI által generált szakaszokat és az e-mail formátumot a szolgáltatásaihoz vagy iparágához igazíthatja.

✅ Ideális: Kis és közepes méretű értékesítési csapatok számára, akik fel szeretnék gyorsítani az ajánlatok elkészítését és csökkenteni szeretnék a kézi szövegírási munkát.

💡 Profi tipp: Állítson be hibaértesítéseket Még az egyszerű munkafolyamatok is meghiúsulhatnak lejárt tokenek, megváltozott fájlnevek vagy hiányzó adatok miatt. Adjon hozzá egy értesítési lépést, amely figyelmezteti Önt, ha valami meghibásodik, így a problémák nem halmozódnak fel.

8. Többcsatornás ügyfélszolgálati automatizálási csomag

via n8n

Az n8n többcsatornás ügyfélszolgálati automatizálási csomagja több csatornáról gyűjti össze az ügyfélszolgálati kéréseket, és egyetlen jegyrendszerbe rendezi őket. A jegyek címkézhetők és továbbíthatók az ügyfélszolgálatnak vagy a CRM-nek, így a beszélgetések és a problémák gyorsan megoldhatók.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja az AI-alapú osztályozást a jegyek kategorizálásához: számlázás, technikai támogatás, fiókproblémák, panaszok, funkciókérések stb.

A sürgős, kiemelt fontosságú vagy időérzékeny jegyeket továbbítsa a megfelelő csapatnak vagy ügyfélszolgálati ügynöknek a gyorsabb kezelés érdekében.

Integrálja a Zendesk, HubSpot, Salesforce stb. rendszerekkel a naplózás, elemzés és hosszú távú nyomon követés érdekében.

✅ Ideális: E-kereskedelmi áruházak vagy SaaS szolgáltatások számára, amelyek napi ügyfélszolgálati forgalma mérsékelt.

📚 További információk: Üzleti folyamatok automatizálásának példái (sablonokkal)

n8n korlátai

Az n8n egy rugalmas eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek skálázható műveleteket szeretnének létrehozni, vagy automatikusan feladatok indítására szeretnének lehetőséget biztosítani különböző platformokon.

Az n8n azonban néha nem felel meg az elvárásoknak:

Bonyolult beállítás: Az első munkafolyamat létrehozásához manuális csomópont-konfiguráció és REST API ismeretek szükségesek, ami korlátozza a kezdők számára a hozzáférhetőséget.

Megtanulása nehéz: az n8n rugalmasságot kínál, de a logikán alapuló beállítások és a csomópontok hierarchiája túlterhelheti az új felhasználókat (különösen azokat, akik nem rendelkeznek technikai háttérrel), akiknek oktatóanyagokra lehet szükségük.

Korlátozott integrációk: Annak ellenére, hogy támogatják a főbb alkalmazásokat, fejlett szolgáltatásokat vagy niche eszközöket, gyakran egyedi kódra vagy külső hitelesítő adatokra van szükségük.

Felhőalapú korlátozások: Az ingyenes és a saját szerveren futó verziókhoz további beállításokra van szükség a munkafolyamatok nagy csapatok közötti méretezése vagy megosztása érdekében.

Minimális elemzés: Nincs beépített műszerfal az adatok elemzéséhez, ami megnehezíti a munkafolyamat teljesítményének mérhetőségét külső nyomon követés nélkül.

Biztonsági konfiguráció: A felhasználóknak manuálisan kell kezelniük a titkosítást és a hozzáférési engedélyeket, ami megfelelő konfiguráció hiányában kockázatokat jelenthet.

Alternatív n8n sablonok

1. ClickUp projektmenedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektmenedzsment sablon segítségével egyetlen munkaterületen összekapcsolhatja a feladatokat, az ütemterveket és a csapatokat, így gyorsabban valósíthatja meg projektjeit.

Kezdje el gyorsabban megvalósítani komplex projektjeit strukturált és áttekinthető módon. Használja a ClickUp projektmenedzsment sablont, amely egyetlen munkafolyamatban tartja a programokat és portfóliókat az ötlettől a megvalósításig.

A munka szervezése egyszerű a különböző részlegek vagy csapatok számára létrehozott Spaces, a projektek számára létrehozott Folders és a fázisok vagy mérföldkövek számára létrehozott Lists segítségével. A ClickUp Custom Fields segítségével minden feladat esetében rögzítheti az olyan részleteket, mint a prioritás, a kockázat, a költségvetés, a tulajdonos, a határidő stb.

A projektmenedzsment automatizálásához if/then triggerek, több mint 100 előre elkészített sablon és azok igényeidhez való rugalmas testreszabási lehetősége áll rendelkezésedre.

A ClickUp automatizálások kiküszöbölik a manuális munkát. Amikor egy feladat állapota „Befejezett”re változik, automatikusan áthelyezheti egy másik listára, vagy értesítheti az érintetteket. Ha pedig a határidő lejár, változtassa a prioritást „Sürgős”re, és értesítse a megbízottat és a projektmenedzsert.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Indítson el állapotváltozásokat, küldjön automatikus frissítéseket a vezetőségnek, vagy keressen és csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint az n8n, a Slack vagy a Google Sheets, hogy megszüntesse az ismétlődő jelentéseket.

A Projektmenedzser, Kérő és Végrehajtó szponzor mezők segítségével egyértelműen rendelje hozzá a felelősségeket, hogy mindenki tudja, ki felel a teljesítésért és a jóváhagyásokért.

Párosítsa Agile táblákkal, Gantt-diagramokkal vagy olyan automatizálási platformokkal, mint az n8n, hogy szinkronizálja a feladatokat, nyomon kövesse a teljesítéseket és munkafolyamatokat indítson el eszközök és csapatok között.

✅ Ideális: Projektmenedzserek, PMO vezetők és többfunkciós csapatok számára, akik többfázisú kezdeményezéseket irányítanak, amelyek valós idejű láthatóságot igényelnek.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Brain, egy AI-alapú, kontextustudatos asszisztens, amely a munkaterület egészéből gyűjtött információk segítségével gyorsítja a munkafolyamatokat. Átnézi a dokumentumokat, hogy összefoglalókat készítsen, összekapcsolja a feladatokat a határidőkkel, hogy segítsen a prioritások meghatározásában, és mindent generál, az e-mailek tárgyától kezdve a közösségi médiára szánt figyelemfelkeltő feliratokig.

2. ClickUp feladatkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a munkát a ClickUp feladatkezelési sablonnal: hozzárendelhet feladatokat, prioritásokat állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást minden csapatban.

A ClickUp feladatkezelési sablon egy áttekinthető és testreszabható rendszert kínál a feladatok egyszerű tervezéséhez, kiosztásához és nyomon követéséhez. A ClickUp több mint 15 egyéni nézet között válthat, hogy a munkát különböző perspektívákból tekintse meg, beleértve a határidőket, a felelősségeket és az előrehaladást.

A Prioritás szerinti listanézet az összes feladatot sürgősség szerint rendezi, a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. A Osztály szerinti listanézet minden osztály feladatát megjeleníti a kijelölt személyekkel, a határidőkkel, az állapotokkal, a prioritásokkal, a megjegyzésekkel stb. Emellett egy Naptár nézet is rendelkezésre áll, amelyben a határidők napi, heti vagy havi idővonalon jelennek meg.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Állítson be egy alapértelmezett feladat sablont a projekt összes feladatához, így az új feladatok automatikusan ezt a struktúrát fogják követni.

Hozzon létre ellenőrzőlista-sablonokat a feladatokon belüli ismétlődő lépésekhez, és alkalmazza azokat a feladatokra manuálisan vagy automatizálással.

Adjon hozzá műszerfal widgeteket (ha még nem állította be), hogy nyomon követhesse a feladatok mutatóit, például a teljes feladatok számát, a befejezett feladatokat, a késedelmes feladatokat vagy a kijelölt személyenkénti feladatokat.

✅ Ideális: Projektmenedzserek számára, akiknek központi feladatkezelő központra van szükségük a csapatok közötti teljesítések tervezéséhez és nyomon követéséhez.

3. ClickUp folyamatábra sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp folyamatábra-sablon segítségével világosan ábrázolhatja a munkafolyamatokat.

A ClickUp folyamatábra-sablon komplex műveleteket alakít át világos, lépésről lépésre bemutatott vizuális ábrákká. Ez a sablon a kollaboratív ClickUp Whiteboards-on alapul, amelyben minden szakaszban meg van határozva, ki mit csinál. Hasznos sablon strukturált, több lépésből álló folyamatokhoz, mint például a felvétel, az onboarding, az átadás vagy a hosszú láncú jóváhagyások.

A táblán minden alakzat feladatokat, döntéseket és folyamatokat jelöl, a nyilak pedig a következő lépést jelzik. Kész folyamatábra-nézetet kap, de az elemeket áthúzhatja, hogy a munkafolyamatainak megfelelően átrendezze őket.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használjon csatlakozókat, adjon hozzá döntési megjegyzéseket (pl. Igen/Nem), vagy másolja az alakzatokat, ahogy a folyamat bővül.

Ismételhető, ellenőrizhető munkafolyamatokat hozhat létre a toborzás, az operatív tevékenységek vagy a HR területén.

A visszajelzések vagy a dokumentáció érdekében azonnal megoszthatja vagy exportálhatja a táblákat.

✅ Ideális: HR-csapatok, toborzók és műveleti vezetők számára, akik a folyamatok következetességének és átláthatóságának biztosításához a vizuális egyértelműségre támaszkodnak.

📚 Olvassa el még: Útmutató az AI munkafolyamat-automatizálás használatához a maximális termelékenység érdekében

4. ClickUp folyamatábra-sablon

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja, finomítsa és optimalizálja az üzleti munkafolyamatokat a ClickUp folyamatábrázolási sablon segítségével, hogy azok átláthatóbbak és hatékonyabbak legyenek.

A ClickUp folyamatábra-sablon egy használatra kész feladatlista, amely több mint 20 lépést tartalmaz, amelyek alfeladatokként vannak definiálva a különböző részlegek közötti folyamatok dokumentálásához és optimalizálásához.

Miután eldöntötte, melyik munkafolyamatot vagy folyamatot szeretné leképezni, írja le az összes lépést a ClickUp Docs-ban. Itt valós időben együttműködhet csapattagjaival, és megoszthatják a felelősségeket és az ütemtervet. Konvertálja a teendőket ClickUp feladatokká, állítsa be a felelősöket, a prioritásokat és a határidőket, hogy a nyomon követés egyszerű legyen.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a felelősségeket és a tulajdonjogokat azáltal, hogy egyértelmű szerepeket rendel hozzá, és összekapcsolja a függőségeket a ClickUp-ban , hogy elkerülje a zavart a részlegek között.

A haladás és a befejezési arány mezők segítségével gyorsabban azonosíthatja és kijavíthatja a hatékonysági hiányosságokat.

Kössön össze adatokat a csapatok között, miközben összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és kapcsolódó projekteket, hogy minden munkafolyamatra egyetlen megbízható forrás álljon rendelkezésre.

✅ Ideális: Műveleti vezetők és csapatvezetők számára, akiknek szükségük van a munkafolyamatok szabványosítására a funkciók közötti együttműködés során.

🚀 ClickUp előnye: A munkafolyamat-automatizálás legjobban egységes munkaterületről működik. A ClickUp Brain MAX segít automatizálni a rutin lépéseket, összefoglalni a frissítéseket és automatikusan áthelyezni az információkat az alkalmazások között. A találkozók jegyzetének összefoglalásától a csevegőüzenetek ClickUp feladatokká alakításáig, platformok közötti folyamatokat automatizálhat.

5. ClickUp úszósávos folyamatábra sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az együttműködést a ClickUp Swimlane Flowchart Template segítségével, amelynek segítségével meghatározhatja a szerepeket, feltérképezheti a felelősségi köröket és vizuálisan nyomon követheti az előrehaladást.

A több csapatot érintő folyamatok vizualizálásához használja ezt az interaktív táblát a ClickUp Swimlane Flowchart Template-ben. A folyamatábra minden sávja egy személyt vagy csapatot jelöl, a folyamatábra elemei pedig feladatokat, döntéseket vagy lépéseket jelölnek.

A statikus folyamatábrákkal ellentétben ez egy teljesen megvalósítható sablon, amelyben minden alakzat ClickUp feladattá alakítható, testreszabható egyéni mezők és egyéni feladatállapotok segítségével . A sávok csapatok szerint színkóddal vannak jelölve, és a kívánt elrendezésnek megfelelően függőlegesen vagy vízszintesen átrendezhetők.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használjon alakzatokat (dobozok, döntési rombuszok, kezdő/záró körök) a különböző típusú lépések (feladat, döntés, kezdés, befejezés) ábrázolásához.

Használjon döntési pontokat (gyémántokat) a munkafolyamat elágazásainál (pl. jóváhagyott vs. elutasított, igen/nem útvonalak).

Rendelje hozzá az egyes feladatokat a megfelelő csapattaghoz vagy osztályhoz, és szükség szerint adjon hozzá figyelőket, kezdési dátumokat, határidőket és prioritásokat.

✅ Ideális: Csapatok és fejlesztők számára, akik vizualizálni, automatizálni és kezelni szeretnék a részlegek közötti munkafolyamatokat.

6. ClickUp egyszerű gondolattérkép munkafolyamat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp egyszerű gondolattérkép-munkafolyamat-sablonjával alakítsa át szétszórt ötleteit strukturált, összekapcsolt munkafolyamatokká a gyorsabb végrehajtás érdekében.

Okosabban brainstormingoljon ezzel a ClickUp Simple Mind Map sablonnal, amely vizuális módszert kínál az ötletek összekapcsolására és a munkafolyamatok megtervezésére. Leginkább a korai tervezési szakaszban és a követelmények összegyűjtésére szolgáló üléseken használható.

Ez a ClickUp Mind Maps sablon előre konfigurált nézetekkel és csomópontokkal/csatlakozókkal rendelkezik, de a csomópontokat áthúzhatja, hogy átszervezze az elrendezést és átalakítsa az ágakat az igényeinek megfelelően. Itt az együttműködés valós időben működik. A csapatok szerkeszthetik a gondolattérképet, ötleteket adhatnak hozzá, csomópontokat feladatokká alakíthatnak, kiemelhetik a prioritásokat és még sok mást.

A Feladat módban a csomópontok a ClickUp munkaterületén található tényleges feladatokat és alfeladatokat jelképezik, így láthatóvá válnak a meglévő folyamatok. A Blank mód az a hely, ahol a nulláról indulhat, és szabadon kísérletezhet, mielőtt megkezdené az építkezést.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Vizualizálja az ötletek, automatizálások és eredmények közötti minden kapcsolatot egy interaktív térképen.

Hajtja végre az automatizálás tervezését feltételes logikával, amely lehetővé teszi az adatok áramlását az integrációk létrehozása előtt.

Hívja meg csapattársait, hogy élőben térképezzék fel ötleteiket, adják hozzá kapcsolataikat, vagy valós időben módosítsák prioritásaikat.

✅ Ideális: Termékmenedzserek és marketingstratégák számára, akiknek komplex ötleteket kell szervezniük és munkafolyamat-logikát kell tesztelniük.

7. ClickUp grafikai tervezési munkafolyamat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Teremts rendet a kreativitásban a ClickUp grafikai tervezési munkafolyamat-sablonjával, amellyel könnyedén kezelheted a briefeket, a módosításokat és a jóváhagyásokat.

A ClickUp grafikai tervezési munkafolyamat-sablonjával tervezőcsapata strukturált, mégis rugalmas teret kap a teljesítések szervezéséhez és nyomon követéséhez a különböző szakaszokban. Három előre definiált lista áll rendelkezésre: Új kérések, Aktív kérések és Ügyfél lista. Csoportosítsa, rendezze és szűrje a feladatokat tetszése szerint, hogy kezelni tudja a beérkező és folyamatban lévő munkákat.

A Kanban-stílusú táblázatos nézetben a feladatok állapot, felelős, prioritás, címkék vagy határidők szerint csoportosíthatók. A Gantt-diagram nézetben pedig a projekt ütemtervét és az esetleges függőségeket láthatja egy vizuális idővonalon.

Az Egyéni mezők, mint például a Projekttípusok, Csatorna és Kért formátum lehetővé teszik, hogy további részleteket pontosan rögzítsen. A Személyek mezőben hozzáadhatja a lektorokat és jóváhagyókat, hogy egyértelművé tegye, ki felelős az egyes feladatokért.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a Grafikai tervezési kérelem űrlapot a belső csapatoktól vagy ügyfelektől érkező tervezési kérések összegyűjtéséhez.

A Naptár nézet segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a teljesítési határidőket, és szinkronizálhatja azokat a Google Naptárral a jobb nyomon követés érdekében.

Csatoljon releváns fájlokat, például maketteket, forrásfájlokat, referencia képeket, ügyfélbriefeket stb. a feladatokhoz a teljes kontextus érdekében.

✅ Ideális: nagy mennyiségű tervezési megrendelést vagy ügyfélszolgáltatást kezelő tervezőcsapatok és marketingosztályok számára

8. ClickUp e-mail marketing sablon

Ingyenes sablon letöltése Automatizálja kampányait és kövesse nyomon a mutatókat könnyedén a ClickUp e-mail marketing munkafolyamat-sablonjával.

A ClickUp e-mail marketing sablonja az összes e-mail kampányának irányító központjaként működik. Használja kampányok létrehozására, e-mailek ütemezésére, teljesítményelemzések futtatására, sőt a munkaterhelés nyomon követésére is.

Az Ön által létrehozott összes kampányhoz kapcsolódó feladat megjelenik a Kampányok listájában, ahol minden közzétételre tervezett tartalom látható, a csatorna és a célközönség részleteivel együtt. A Tartalom Naptár nézetben a kampányok a hónapra vannak felosztva, színekkel jelölt feladatlapokkal, amelyek segítségével egy pillanat alatt könnyen nyomon követhető a haladás.

Az E-mail eredmények nyomon követése táblázat felsorolja az összes elküldött kampányt, valamint az egyes szegmensek legfontosabb elkötelezettségi mutatóit. A jövőbeli kampányok tervezése könnyebbé válik, ha tisztában van a tartalom teljesítményével.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a Custom Fields (Egyéni mezők) funkciót olyan attribútumokhoz, mint a szegmens, kampánylink, összes kattintás, elküldött e-mailek, átkattintási arány és még sok más.

Adjon hozzá képletmezőket a számítások automatizálásához és az eredmények összehasonlításához, például az elkötelezettségi pontszámok, a konverziónkénti költség, az e-mailenkénti bevétel, az opt-outok, a generált leadek stb.

Figyelje csapata kapacitását és előrehaladását a Team Workload (Box) nézettel, és hatékonyan egyensúlyozza a munkaterhelést.

✅ Ideális: Marketingcsapatok és növekedési menedzserek számára, akik egy eszközt keresnek a kampánytervezés központosításához és az eredmények méréséhez.

🚀 ClickUp Brain működés közben: A marketingcsapatok számára a ClickUp Brain érzelemelemzést végez, hogy feltárja, hogyan vélekednek az ügyfelek egy márkáról, annak termékeiről, kampányairól vagy versenytársairól. Az így nyert információkat fel lehet használni, vagy meg lehet jelölni a leginkább aggodalomra okot adó területeket, és prioritást adni a fejlesztéseknek.

9. Kanban szoftverfejlesztési sablon

Ingyenes sablon letöltése Növelje a fejlesztői csapat hatékonyságát, és kezelje a sprinteket vizuálisan a ClickUp Kanban szoftverfejlesztési munkafolyamat-sablon segítségével.

A ClickUp Kanban szoftverfejlesztési sablon strukturált módszert kínál a csapatoknak a fejlesztési munkafolyamatok kezelésére és a felelősségre vonhatóság javítására.

A sablon előre definiált oszlopokkal rendelkezik, amelyek a szoftverfejlesztés különböző szakaszait képviselik, például hátralék, folyamatban, felülvizsgálat, tesztelés, kész, blokkolva stb. Ezeket az állapotokat módosíthatja vagy kiterjesztheti, hogy azok megfeleljenek csapata tényleges munkafolyamatának.

A kártyák formájában megjelenő feladatok funkciók fejlesztését, hibajavításokat, folyamatok javítását vagy elmaradt feladatokat jelölhetnek. A kártyákat egyszerűen áthúzhatja az egyes szakaszok között, ahogy a munka halad előre.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Ossza meg a termék, a minőségbiztosítás és a mérnöki munka terén elért előrehaladás nyomon követésére szolgáló, áttekinthető vizuális rendszert.

Figyelje a ciklusidőket és állítson be WIP-korlátokat, hogy azonosítsa az akadályokat, mielőtt azok késleltetik a kiadásokat.

A sprint igényei alapján rangsorolja a feladatokat, és szűrők segítségével tekintse meg a feladatokat prioritás vagy határidő szerint.

✅ Ideális: Szoftvercsapatok számára, akik egy Kanban táblát használó, vizuális munkamenedzsment eszközt keresnek.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a feladatok automatizálásához

10. ClickUp tartalomkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa szerkesztői naptárát a ClickUp tartalomkezelési sablonjával.

A ClickUp tartalomkezelési sablon egy azonnal használható rendszer az egész tartalomcsatorna kezeléséhez. Ezen a sablonon belül egy dinamikus munkaterület áll rendelkezésre, amelyen minden csatornához, például webhelyhez, bloghoz, közösségi médiához és e-mailhez külön lista található.

A tartalomkérések az Incoming Requests (Bejövő kérések) listában kezdődnek, ahol rögzítheti az ötleteket, kijelölheti a tulajdonosokat és becsülheti a szükséges erőfeszítést. Innen minden elem a csatornaspecifikus táblákba kerül, olyan szakaszokkal, mint Concept (Koncepció), In Development (Fejlesztés alatt), In Review (Felülvizsgálat alatt) és Ready to Publish (Közzétételre kész), lehetővé téve a tartalom munkafolyamatok szabványosítását az összes csatornán.

A kollaboratív munkaterület lehetővé teszi, hogy írókkal, tervezőkkel, szerkesztőkkel és marketingesekkel valós időben dolgozzon együtt. Alfeladatokat vagy ellenőrzőlistákat használhat több lépésből álló tartalmakhoz, és mellékleteket vagy linkeket adhat hozzá eszközökhöz, briefekhez, irányelvekhez és márkázási csomagokhoz.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kezelje az összes tartalomkérést, a haladást és a jóváhagyásokat egy közös munkaterületen, amely a marketing volumenével együtt skálázható.

Automatizálja az ismétlődő állapotfrissítéseket, és figyelje a kampány kiadásait vagy a publikálás ritmusát táblázatok nélkül.

Kössön össze célokat, költségvetéseket és teljesítménymutatókat közvetlenül az egyes tartalmi feladatokkal a jobb átláthatóság és jelentéskészítés érdekében.

✅ Ideális: marketing- és tartalomcsapatok számára, akik többcsatornás naptárakat és kreatív munkafolyamatokat kezelnek.

11. ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyorsabban dobja piacra termékeit a ClickUp projektkérés és jóváhagyási sablonjával

A ClickUp projektkérelem és jóváhagyási sablon segít egységesíteni a kérelmeket a szervezeten belül, így minden új projekt egy meghatározott jóváhagyási folyamatot követ.

Az állapotjelzők segítenek nyomon követni a munkát. Minden új kérelem „Felülvizsgálat alatt” állapotban kezdődik. Ahogy az érdekelt felek értékelik és döntéseket hoznak, az állapot az eredménytől függően „Jóváhagyva”, „Elutasítva” vagy „Folyamatban” állapotra változhat. A jóváhagyás után a projekt feladatait a megfelelő csapattagoknak lehet kiosztani, és ugyanazt a munkaterületet használhatja a folyamat nyomon követésére a teljesítésig.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A Lista nézet segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az összes projektkérelmet, és összehasonlíthatja a részleteket, például a hatást, a költségeket, az állapotot stb.

A Projektkérés nézet ben vizuális áttekintést kaphat az összes kérésről, a benyújtástól a jóváhagyáson át a végrehajtásig.

A jóváhagyott kérelmeket teljes projektekbe alakíthatja: alfeladatokat hozhat létre, határidőket állíthat be, mellékleteket adhat hozzá, függőségeket vagy prioritásokat állíthat be stb.

✅ Ideális: Projektmenedzserek számára, akik több érdekelt fél vagy osztály projektötleteit vagy munkamegbízásait kezelik.

12. ClickUp e-mail automatizálási sablon

Ingyenes sablon letöltése Integrálja az e-mail funkciókat a projektmenedzsment javítása érdekében a ClickUp e-mail automatizálási sablonjával.

A ClickUp e-mail automatizálási sablonja lehetővé teszi, hogy előre meghatározott feltételek vagy kiváltó események alapján küldjön e-maileket. Több mint 100 sablon közül választhat, vagy a munkafolyamatai alapján egyéni szabályokat állíthat be.

A triggerek lehetnek olyan folyamatlépések, mint a feladat létrehozása, az állapotváltozások vagy az egyéni mezők értékei, például a „Küldés dátuma”. Az e-mailek tartalma a ClickUp Docs-ban tárolható és csatolható a feladatokhoz, más eszközökkel, például képekkel vagy márkakészletekkel együtt.

Ha e-mail kampányokat futtat, nyomon követheti a mutatókat, és megtekintheti azokat a ClickUp Dashboards -on, hogy elemezze a teljesítményt és módosítsa a jövőbeli e-maileket vagy munkafolyamatokat.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

A Naptár nézet segítségével láthatja az összes közelgő küldést, és elkerülheti az átfedéseket.

Írjon tárgyakat és e-mail szövegeket a ClickUp Docs -ban, hogy együttműködhessen csapatával és azonnali visszajelzést kapjon.

Értékelje, mely e-mail típusok teljesítenek a legjobban, optimalizálja a tárgy sorokat, javítsa a szegmentálást, és módosítsa az automatizálási logikát.

✅ Ideális: Mindenkinek, akinek időben, következetesen kell e-maileket küldenie manuális munkavégzés nélkül.

💡 Profi tipp: Dokumentáljon a fejlesztés során Adjon hozzá rövid megjegyzéseket a munkafolyamatokhoz, amelyek elmagyarázzák az egyes szakaszok funkcióját. Jövőbeli önmaga – és csapattársai – hálásak lesznek önnek, amikor eljön az idő a hibaelhárításra vagy a frissítésre.

13. ClickUp blogkezelési munkafolyamat-sablon

Ingyenes sablon letöltése Koordinálja az írókat, szerkesztőket és határidőket egy helyen a tartalomcsapatok számára készült ClickUp blogkezelési munkafolyamat-sablon segítségével.

A blogkezelési munkafolyamat-sablon egy központosított, automatizált munkaterületet biztosít, ahol minden bejegyzés egy világos munkafolyamaton keresztül halad az ötlettől a közzétételig.

Beépített kérelem űrlapot kap, így az új blogötleteket strukturált formában rögzítheti. Minden beküldés új feladattá válik. A jóváhagyás után a végrehajtás íróknak és tervezőknek rendelhető hozzá, a blog címe, szerzője, határideje, szükséges eszközök, közzététel dátuma, csatorna stb. részleteivel együtt.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a Naptár nézet funkciót a közzétételi dátumok beállításához és a közelgő bejegyzések megjelenítéséhez.

Váltson át a Timeline és Gantt Chart Views nézetekre, hogy lássa a függőségeket és a közzétételi ütemterv átfedéseit.

A munka előrehaladtával mozgassa a feladatokat a munkafolyamat szakaszaiban, a vázlattól a felülvizsgálatig, a tervezésig, az ütemezésig és a Board View-ban való közzétételig.

✅ Ideális: Ügynökségek vagy házon belüli kreatív csapatok számára, akik több márka vagy tartalomfolyam blogjait publikálják.

📚 Olvassa el még: Hatékony AI-ügynökök példái, amelyek átalakítják az iparágakat

Időt takaríthat meg és gyorsabban bővítheti vállalkozását a ClickUp segítségével

Minden munkafolyamat csak annyira erős, mint a mögötte álló rendszer. Az n8n munkafolyamat-sablonok az eszközök összekapcsolásával és a manuális feladatok kiküszöbölésével teszik az automatizálást elérhetővé a csapatok számára.

De ha a manuális munkafolyamatokat önműködő rendszerekké szeretné alakítani, akkor a ClickUp-ra van szüksége.

A ClickUp munkafolyamat-sablonjai egyensúlyt biztosítanak a csapatok számára az ellenőrzés és a lendület között, segítve Önt olyan rendszerek tervezésében, amelyek a munkával együtt növekednek, ahelyett, hogy lassítanák azt.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje el keresni a marketing, a mérnöki munka, az üzemeltetés és más területekhez használható, azonnal használható beállításokat.