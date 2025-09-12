WhatsApp Business marketing: hogyan érhet el és konvertálhat ügyfeleket

A világ egyre zajosabbá válik, mindenki a vásárlói figyelmét akarja magára vonni. A helyzetet tovább rontja, hogy a figyelem fenntartási ideje gyorsabban csökken, mint azt el lehetne képzelni.
Ha a márkád legnagyobb kihívása az, hogy a vásárlóid meglássanak, akkor a WhatsApp üzleti marketing segítségével kiemelkedhetsz a tömegből.
98%-os megnyitási arányával és villámgyors válaszidejével olyan előnyöket kínál, amelyeket az e-mail és a közösségi média nem tud: figyelmet, azonnali reakciót és személyességet.
Ebben az útmutatóban megosztunk mindent, amit tudnia kell a WhatsApp marketing üzleti célú használatáról. Bónusz: megmutatjuk, hogyan segíti a ClickUp a WhatsApp marketing teljes munkafolyamatának egy helyen történő koordinálását.
Mi az a WhatsApp Business marketing?
A WhatsApp üzleti marketing magában foglalja a WhatsApp használatát termékeinek promóciójához, a közvetlen ügyfélkapcsolatok ápolásához és az értékesítés növeléséhez személyre szabott, kétirányú kommunikáció révén.
Ez a beszélgetésalapú marketingforma lehetővé teszi, hogy marketingüzeneteket küldjön, például különleges ajánlatokat, termékbevezetési bejelentéseket, elhagyott kosárra vonatkozó emlékeztetőket, megrendelésfrissítéseket és hasznos tippeket vagy útmutatókat.
A kisvállalkozások általában az ingyenes WhatsApp Business alkalmazást használják, míg a nagyobb márkák a WhatsApp Business Platform (API) segítségével automatizálják és bővítik elérhetőségüket.
Ne feledje: A WhatsApp üzleti és kereskedelmi irányelvei szerint marketing- vagy promóciós üzeneteket csak azoknak küldhet, akik ehhez hozzájárultak, azaz kifejezetten engedélyezték, hogy Ön a WhatsAppon keresztül kapcsolatba lépjen velük.
🚨 Megjegyzés: A WhatsApp üzleti fiókok és a személyes fiókok célja eltérő.
A személyes WhatsApp a barátok és családtagok közötti mindennapi privát üzenetküldésre szolgál.
Ezzel szemben a WhatsApp Business kifejezetten kereskedelmi kommunikációra lett kifejlesztve. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint üzleti profilok, gyors válaszok, címkék és katalógusok. Ráadásul a WhatsApp üzleti kommunikációs irányelveinek is alávetve van.
📚 További információ: Hatékony marketingterv-példák és minták
Miért érdemes a WhatsAppot használni marketing célokra?
Először is, a WhatsApp havonta közel 3 milliárd felhasználóval rendelkezik 180 országban és 60 nyelven. De az igazi érték nem csupán a hatótávolságban rejlik.
Íme, miért érdemes a WhatsApp Business-t beépíteni marketingkommunikációs stratégiájába:
- Magas elkötelezettség: A WhatsApp üzenetek megnyitási aránya 98%, míg az e-maileké átlagosan 20%. Sőt, 90% 3 percen belül elolvasásra kerül. Ez a közvetlenség aranyat ér a villámakciók és az eseményemlékeztetők esetében.
- Gazdag multimédiás és interaktív funkciók: A WhatsApp támogatja a termékképeket, videókat, PDF-fájlokat, hangüzeneteket és matricákat. A WhatsApp Business API segítségével gombokat is hozzáadhat, hogy az üzenetek interaktívak legyenek, például „Igen/Nem” felmérések vagy tap-to-buy linkek formájában.
- Valós idejű kétirányú kommunikáció: A WhatsApp-on keresztül történő kommunikáció felgyorsítja az értékesítést és megszünteti az akadályokat. Például, ha valaki meglátja a termékét, és azt kérdezi: „Van M méretben kék színben?”, egy gyors válasz az érdeklődést azonnal vásárlási szándékká alakíthatja.
- Magas szintű bizalom és biztonság: A WhatsApp marketingüzenetek végpontok közötti titkosítással rendelkeznek és valódi telefonszámokhoz vannak kötve. Ezen felül a hitelesített üzleti jelvények további hitelességet biztosítanak.
- Költséghatékony marketing: A WhatsApp Business alkalmazás ingyenes, és még az API költségei is alacsonyabbak, mint az SMS-eké vagy a fizetett hirdetéseké. Marketingüzeneteihez nincs szükség drága kreatív anyagokra vagy hirdetési felületekre.
- Illeszkedik az omnichannel stratégiába: Az e-mailt részletes frissítésekhez, a közösségi médiát potenciális ügyfelek vonzásához használhatja, majd meghívhatja őket a WhatsAppra gyors, személyes utánkövetés céljából. Számos CRM integrálja a WhatsAppot, így a csevegéseket az e-mailekkel együtt egy helyen kezelheti.
👀 Tudta? A WhatsApp-ot eredetileg olyan állapotfrissítések megjelenítésére hozták létre, mint „munkahelyen” vagy „alacsony akkumulátor töltöttség”. Az üzenetküldés funkciót később adták hozzá, de gyorsan a fő funkcióvá vált.
📚 További információk: A WhatsApp előnyei és hátrányai
Hogyan használjuk a WhatsAppot üzleti marketing célokra: stratégiák és valós példák
Az első regisztrációktól a személyre szabott tartalmak automatizált közzétételéig – itt megtudhatja, hogyan használhatja a WhatsApp Business platformot marketingstratégiájában, mint egy profi. Inspirációként valódi példákat is bemutatunk sikeres WhatsApp marketingkampányokról.
1. Készítsen opt-in listákat
Az Instagram vagy a televízió passzív csatornáival ellentétben a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás arra kényszeríti Önt, hogy meg kell szereznie a figyelmet. Márkája nem tud csak úgy bármely WhatsApp-felhasználónak üzenetet küldeni; ehhez engedélyre van szükség. Az opt-in kötelező.
Mivel a WhatsApp minden előfizetője kifejezetten kért, hogy értesítést kapjon Öntől, ez az egyik legcélzottabb, legértékesebb lista, amelyet létrehozhat. Egy olyan világban, amely egyre inkább eltávolodik a harmadik féltől származó adatoktól, ez a fajta közvetlen, hozzájáruláson alapuló hozzáférés igazi marketing aranybánya.
Az ügyfél-elkötelezettséget elősegítő opt-in listák létrehozásának néhány módja:
- Vásárlás utáni felugró ablakok: Adjon hozzá egy jelölőnégyzetet a fizetés során, amelyben megkérdezi az ügyfeleket, hogy szeretnének-e rendelésfrissítéseket vagy korai hozzáférést a WhatsAppon keresztül.
- Weboldal felugró ablakok: kínáljon vonzó ajánlatot, például kedvezményt vagy ingyenes útmutatót, cserébe a WhatsApp-ba való bejelentkezésért.
- Instagram/Meta CTA-k: Használja a sztori kiemelt részeit vagy a biográfia linkjeit, hogy forgalmat generáljon a WhatsApp regisztrációs űrlapjára vagy a kattintásos csevegési linkre.
- QR-kódok: Az üzletben vagy a csomagoláson használjon QR-kódokat, amelyek közvetlenül a WhatsApp opt-in folyamatához kapcsolódnak.
- Esemény vagy webinárium regisztráció: Kérje meg a felhasználókat, hogy regisztrációkor a WhatsApp üzleti fiókján keresztül iratkozzanak fel emlékeztetőkre vagy bónusz tartalmakra.
Mindig határozza meg, mit várhatnak a felhasználók a márkájától. Ebben az esetben a márka az üzenetküldő alkalmazáson keresztül osztja meg a frissítéseket.
📚 További információk: Hogyan használhatja a WhatsApp for Business CRM-et a műveletek racionalizálására?
2. Személyre szabott promóciók
Figyelembe véve a WhatsApp 98% feletti nyitási arányát (szemben az e-mailek mindössze 20%-os arányával ), ügyfelei nagyobb valószínűséggel kattintanak a WhatsApp-üzenetére és olvassák el azt.
De ez a fajta hozzáférés nagyobb kockázattal jár. A relevancia mércéje sokkal magasabb.
Kezdje azzal, hogy szegmentálja az opt-in listáját kisebb csoportokra a vásárlók demográfiai adatai, vásárlási előzményei, érdeklődési köre, helye vagy utolsó interakciójának dátuma alapján.
Ezután használja a Címkék funkciót, hogy minden kapcsolatot kategóriákkal jelölje meg, például „Új ügyfél”, „VIP” vagy „Szezonális vásárló”. A címkékhez különböző színeket is rendelhet a vizuális megkülönböztetés érdekében.
Ezeknek a címkéknek az alapján hatékonyabban személyre szabhatja WhatsApp marketingkampányait:
- A vásárlási előzmények alapján személyre szabott termékajánlások
- Küldjön születésnapi ajánlatokat vagy megújítási emlékeztetőket az utolsó vásárlásokhoz kapcsolódóan.
- A kézbesítés elérhetősége vagy a helyi promóciók alapján földrajzilag célzott üzeneteket küldhet.
- Hozzon létre címkéket a CRM-ben az ügyféltípusokhoz (pl. nagy értékű, gyakori visszatérők, kuponrajongók), és rendelje azokat a kampányfolyamatokhoz.
👀 Példa
A divat- és életmódkiskereskedő 6thStreet a WhatsApp Business Platformot alkalmazta, hogy javítsa a hagyományos marketingcsatornák, például az e-mail, a push értesítések és az SMS csökkenő hatékonyságát.
A márka a következő üzeneteket küldte az opt-in felhasználóknak:
- Személyre szabott üdvözlő üzenet az új felhasználóknak
- Személyre szabott termékajánlások az ügyfelek érdeklődésének fenntartása érdekében
- Promóciós üzenetkampányok, amelyeket a legutóbbi vásárlás időpontja, a vásárlások gyakorisága és a vásárlások pénzügyi értéke alapján küldenek ki meghatározott ügyfeleknek.
- Elhagyott kosár üzenetek
- A vásárlás után 24 órán belül elküldött utánkövetési marketingüzenetek
- Folyamatos kampányok, beleértve az akciókról szóló értesítéseket
Eredmény:
- 10-szeres növekedés az első vásárlók konverziójában más csatornákhoz képest
- 6-szoros növekedés a megszakított kosár konverziókban az e-mailekhez és push értesítésekhez képest
💡 Profi tipp: A ClickUp CRM-sablonjai előre elkészített keretrendszert biztosítanak az ügyfélkapcsolatok minden lépésének kezeléséhez, az első regisztrációtól a vásárlás utáni utánkövetésig. A sablonok segítségével nem kell manuálisan létrehozni a kosárra vonatkozó emlékeztetőket, szállítási frissítéseket vagy értékeléskéréseket, hanem egységesítheti és automatizálhatja ezeket az ismétlődő munkafolyamatokat.
3. Küldjön termékbevezetési hírleveleket
Amikor egy terméket a közösségi médiában hirdet, az algoritmusokkal, mémekkel és hirdetésekkel kell versenyeznie. A WhatsAppon azonban a barátok üzenetei mellett jelenik meg, ami több figyelmet és gyorsabb cselekvést jelent.
A WhatsApp Business alkalmazás Broadcast funkciójával közvetlenül a felhasználó csevegőjébe juttathatja el a termékbevezetést.
Az alábbiakat érdemes belefoglalni a bevezetési üzenetbe:
- Rövid, velős üzenet: „Most hoztunk ki valami újat 👀”
- Egyértelmű CTA: „Kattintson ide, hogy elsőként értesüljön a hírekről” vagy „Válaszoljon IGEN-nel, hogy előzetesen megtekintse”
- Kép vagy videó: A vizuális elemek mindig növelik a kattintások számát.
- Kizárólagosság: „Csak a WhatsApp-családunk számára elérhető a következő 24 órában”
- Előzetes beharangozó: „ 🤫 Holnap 10 órakor valami új érkezik a [márkád]hoz! Készülj fel…”
💡 Profi tipp: Kombinálja a címkéket a broadcast listákkal, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessen bizonyos ügyfélcsoportoknak. Például, ha egy címke a következőket tartalmazza:
- Első vásárlás: Küldjön köszönő üzenetet és kedvezményt, hogy ösztönözze a második megrendelést.
- Gyakori vásárlók: Jutalmazza a hűséget korai hozzáféréssel vagy VIP-ajánlatokkal.
4. Automatizálja a nyomon követést és ápolja a folyamatokat
A fogyasztók több mint 74%-a egyszerűen azért hagyta ott a vásárlást, mert túlterheltnek érezte magát. Ez nem is csoda. A fogyasztókat bombázzák üzenetekkel, hirdetésekkel, figyelemelterelő dolgokkal, állításokkal és zajjal.
De a jó hír az, hogy a WhatsApp üzenetek segítenek kiszűrni a zajt. És ezt a folyamatot automatizálhatja a ClickUp CRM szoftverével. Gondoljon a hiperpersonalizálásra nagy léptékben. Íme, hogyan:
- Elhagyott kosárra vonatkozó emlékeztetők: Ha egy vásárló termékeket hagy a kosarában, akkor egy meghatározott időn belül küldjön neki WhatsApp üzenetet. A ClickUp CRM segítségével jelölje meg a potenciális ügyfél státuszát, és állítson be automatizálási szabályokat az időalapú emlékeztetőkhöz, amelyeket termékkategória vagy kosárérték szerint személyre szabhat.
- Szállítási frissítések: Amint a megrendelés kiszállításra került, tájékoztassa erről az ügyfelet. Ehhez kapcsolja össze teljesítési menedzsment rendszerét a ClickUp CRM-mel.
- Véleménykérés: A szállítás után a ClickUp automatikusan hozzárendelhet egy feladatot, amelynek keretében WhatsApp-on keresztül véleménykérést küld. A vélemény benyújtása után küldjön köszönő üzenetet egy kuponnal a következő vásárláshoz.
- Vezető ápolási sorozatok: A ClickUp CRM segítségével szegmentálja és címkézze a meleg vezetőket, majd állítson be egy WhatsApp üzenetsorozatot, amely tájékoztatja a vezetőket.
- Intelligens automatikus válaszok: Használja a WhatsApp Away üzenet funkcióját az automatikus munkaidőn kívüli válaszokhoz, amely a felhasználókat a GYIK-hez vagy a chatbothoz irányítja. A ClickUp nyomon követheti ezeket az automatikus válaszokat, és nyomonkövetési feladatokat hozhat létre, ha manuális válaszra van szükség. Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a feladat állapotának megváltoztatásához, és emlékeztető küldéséhez, amikor eljön az ideje a következő üzenet manuális elküldésének.
Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan teszi a ClickUp Automations hatékonyabbá az üzleti folyamatokat!
💡 Profi tipp: Utasítsa a ClickUp Autopilot ügynökeit, hogy naponta vagy hetente ellenőrizzék a munkaterületét, és jelöljék meg a késedelmeket. Az ügynökök például ellenőrizhetik, hogy melyik kapcsolatok nem kaptak nyomon követést a kosár elhagyása után, vagy melyik ügyfélértékelési kérések nem kaptak választ.
Automatikusan hozzáad egy megjegyzést, frissít egy egyéni mezőt, vagy átadja a feladatot a megfelelő csapattagnak, így a csapata pontosan tudja, mi a teendő.
5. Vonzza be az ügyfeleket tartalommarketinggel a WhatsAppon keresztül
Nem kell megvárnia, hogy az ügyfél felvegye Önnel a kapcsolatot, mielőtt hasznos tartalommal lépne vele kapcsolatba. Állítson be egy munkafolyamatot, amelynek keretében, amint az ügyfél regisztrál a platformján, előre megírt tartalommal lép kapcsolatba vele.
Gondoljon konkrét funkciókhoz kapcsolódó „hogyan kell” útmutatókra, a gyakran feltett kérdésekre válaszoló blogra vagy a hét bizonyos napjain elküldött gyors terméktippekre.
👀 Példa
A francia bőrápolási márka, a Clarins személyre szabott WhatsApp-üzenetekkel kampányt indított meglévő ügyfelei számára a Nemzeti Rúzs Napján. A kampány célja az volt, hogy párbeszédes kapcsolatot alakítson ki a Clarins opt-in ügyfélkörével.
Az ügyfeleknek ki kellett választaniuk a számukra leginkább tetsző rúzs típusát, majd megtekinthették a választásukról készült videót, és átirányították őket a márka weboldalára, ahol személyre szabott tanácsokat kaptak a számukra legmegfelelőbb árnyalat kiválasztásához.
Eredmény:
- 4. 5-ször magasabb megnyitási arány, mint az e-maileknél
- 7-szer magasabb konverziós arány, mint az e-mailek esetében
Az Ön márkája is alkalmazhat hasonló megközelítést. De ha Ön kisvállalkozás tulajdonosa vagy e-kereskedelmi vállalkozó, aki több dolgot is kezel, akkor az egyes üzenetek kézi megírása időigényes feladat. Még ha hosszú tartalommal is rendelkezik, azt is rövidebb formátumokra kell átalakítani.
A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segít átalakítani a tartalmát WhatsApp-kompatibilis üzenetekké.
Például nézze meg, hogyan hoz létre a ClickUp Brain olyan szöveget, amelyet Ön finomíthat és elküldhet.
A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a WhatsApp-csevegésekben gyakran felmerülő kérdéseket, például „Ez a termék biztonságos a gyermekek számára?” vagy „Mi a visszatérítési politika?”. Ezeket újrafelhasználható üzeneteket, GYIK-eket vagy oktatási tippeket készíthet belőlük.
Ráadásul a Brain segít a szöveget vizuális formába alakítani is.
✨ Próbálja ki ezt a parancsot
1. feladat: Írjon 3 bőrápolási tippet az olajos bőrű vásárlóimnak, és javasoljon nekik, mit tehetnek nyáron, hogy bőrük egészséges maradjon.
2. feladat: Készíthetne egy Instagram-posztot ezekkel a tippekkel? Alakítsa át vizuális formába, retro stílusban.
Bónusz: Ha több kampányt, csatornát és személyiséget kezel, fontolja meg a ClickUp Brain MAX-ra való frissítést. A szokásos AI-asszisztensekkel ellentétben a Brain MAX összekapcsolódik az összes eszközével, például a Google Drive-val, a OneDrive-val, a SharePointtal és másokkal. Azonnal előhívhatja a termékdokumentumokat, támogatási szkripteket vagy korábbi blogbejegyzéseket, és tabok közötti váltás nélkül WhatsApp-kompatibilis üzenetekké alakíthatja őket.
Hangparancsokkal is megkérheti a Brain MAX-ot, hogy készítsen vagy frissítsen üzenetsorozatokat, összefoglaljon hosszú dokumentumokat csepegtető kampányokhoz, vagy megtalálja a megfelelő eszközt a munkaterületén.
Ha többet szeretne megtudni a Brain MAX-ról, nézze meg ezt a videót!
🧠 Érdekesség: 2013 júniusában a WhatsApp elképesztő rekordot állított fel azzal, hogy mindössze 24 óra alatt 27 milliárd üzenetet dolgozott fel, amelyből körülbelül 10 milliárd bejövő és 17 milliárd kimenő üzenet volt.
A legjobb eszközök a WhatsApp Business marketinghez
A WhatsApp Business alkalmazás a legkönnyebben elérhető kiindulási pont. Ingyenes, könnyen beállítható, és ideális egyéni vállalkozók vagy kis csapatok számára. Létrehozhat üzleti profilt, beállíthat automatikus üdvözlő üzeneteket, és címkékkel rendszerezheti a névjegyeket.
De ahogy marketingigényei növekednek, ez az alapbeállítás gyakran korlátokba ütközik. Ebben az esetben itt vannak a legjobb WhatsApp marketingeszközök, amelyeket érdemes megfontolnia.
1. WhatsApp Business Platform (API)
Ez a WhatsApp (Meta) által biztosított felület, amely leginkább közepes és nagy méretű vállalkozások számára alkalmas. A marketingesek programozással és harmadik fél üzleti megoldásszolgáltatókon (BSP) keresztül üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak rajta.
Mit tehet:
- Üzenetek küldése egyszerre az opt-in felhasználóknak
- Automatizálja a munkafolyamatokat a felhasználói műveletek (pl. elhagyott kosár, kitöltött űrlap vagy szállítási állapot) alapján WhatsApp-üzenetek küldésével.
- Kezelje a gyakran ismételt kérdéseket, fogadja a megrendeléseket vagy minősítse a potenciális ügyfeleket az API-hoz csatlakoztatott chatbot eszközök segítségével.
- Használjon előre jóváhagyott sablonokat kimenő üzenetekhez, például szállítási frissítésekhez, újbóli elkötelezettséget ösztönző üzenetekhez vagy időpont-emlékeztetőkhöz.
- Csatlakozzon CRM-jéhez, ügyfélszolgálatához vagy e-kereskedelmi platformjához a zökkenőmentes adatáramlás és a kontextusban gazdag válaszok érdekében.
- Hozzáférés részletes kézbesítési, megnyitási és ügyfél-elkötelezettségi mutatókhoz a kampányok optimalizálása érdekében.
A legtöbb BSP üzenetenkénti díjat vagy havi díjat számol fel. De a költségek megtérülnek a jobb elérhetőség, a válaszadási arányok és az időmegtakarítás révén. Továbbá, ha zöld pipás hitelesítési jelvényt szeretne a WhatsApp Business fiókján, akkor az API az egyetlen lehetőség.
📚 További információk: Mi az a CRM-folyamat? A saját folyamat kialakításának alapvető lépései
2. Egyéb WhatsApp marketing automatizálási eszközök
Ahogy marketingcéljai fejlődnek, válasszon a WhatsApp Business platformot kiegészítő speciális eszközök közül.
|Eszköz típusa
|Fő előny
|Ideális
|Brevo (All-in-One)
|WhatsApp, e-mail és SMS kampányok automatizálással és elemzéssel kombinálva
|Vállalatok, amelyek egységesíteni szeretnék üzenetküldő csatornáikat és kiterjeszteni elérhetőségüket komplex beállítások nélkül
|Respond.io ( Omnichannel CRM)
|Központosított üzenetküldés a WhatsApp, Messenger, IG és más platformokon automatizált logikával
|Közepes méretű ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok, amelyeknek egyetlen felületen kell áttekinteniük az összes ügyfélbeszélgetést
|Bird (MessageBird)
|Vizuális kampánykészítő + omnichannel koordináció
|Fejlett üzenetküldési logikával többcsatornás kampányokat futtató vállalkozások
|Gupshup (AI-alapú API)
|AI-vezérelt sablonok, csevegőrobotok és az ügyfélút automatizálása
|Gyorsan növekvő DTC márkák vagy vállalkozások, amelyeknek nagy léptékű beszélgetéses marketingre van szükségük
|WANotifier (kampányeszköz)
|Csepegtető marketing, közvetítések, API-jelölések nélkül, csapat beérkező levelek
|Kis csapatok, akik minimális technikai bonyolultsággal végeznek hatékony marketingtevékenységet
|Zixflow, Wati, Interakt (automatizálási eszközök)
|Csatorna automatizálás, címkék, GYIK és bot beállítás
|Kis- és középvállalkozások, amelyek ápolási folyamatokat, bevezető sorozatokat és ismételt kampányokat hoznak létre
|ClickUp (kampánykezelési réteg)
|Központosított tervezés, eszközök létrehozása, csapatmunka és munkafolyamatok nyomon követése
|Marketingcsapatok, amelyek többcsatornás WhatsApp-kampányokat kezelnek az ötlettől a bevezetésig
Jogi szempontok a WhatsApp üzleti marketinggel kapcsolatban
Függetlenül attól, hogy milyen eszközt választ a vállalkozása WhatsApp-on történő marketingjéhez, itt van néhány alapvető jogi irányelv, amelyet be kell tartania:
- Először kérjen engedélyt: Mielőtt üzeneteket küldene a felhasználóknak, egyértelmű és aktív hozzájárulásukat kell beszereznie. Önként kell csatlakozniuk.
- Kövesse a WhatsApp szabályait: Szigorúan tartsa be a WhatsApp üzleti és kereskedelmi irányelveit, hogy elkerülje a spam jelölést, amely fiókfelfüggesztéshez vezethet.
- Tartsa be az adatvédelmi törvényeket: Ha ügyféladatokat gyűjt, tartsa be az adatvédelmi előírásokat, például a GDPR (EU), a CCPA (Kalifornia) és a PDPA szabályozásokat.
- Ismerje meg az üzenetküldési szabályokat: A kéretlen promóciós üzenetek spamnek minősülnek. Először az ügyfélnek kell felvennie Önnel a kapcsolatot, vagy előre jóváhagyott sablonokat kell használnia.
- Védje az ügyféladatokat: titkosítással és biztonságos tárolással gondoskodjon a felhasználói adatok biztonságáról, és tartsa be a helyi adatkezelési törvényeket.
📚 További információ: A legjobb all-in-one üzenetküldő alkalmazások
Hogyan mérhető a WhatsApp Business marketing tevékenységek sikere?
Mint minden más marketingkampány esetében, a WhatsApp Business kampányok eredményeit is nyomon kell követnie, hogy értékelje a befektetés megtérülését, és ami még fontosabb, hogy megtudja, mi talál visszhangra az ügyfelei körében.
Ehhez kvantitatív és kvalitatív jelzéseket is felhasználhat. Íme néhány tipp, hogy mit érdemes mérni.
Kvantitatív mutatók
- Kézbesítési arány: A sikeresen kézbesített üzenetek százalékos aránya. Az állandóan alacsony arány problémákat jelezhet a kapcsolattartói adatbázisában.
- Blokkolási és leiratkozási arány: Az arány, amellyel a felhasználók blokkolják a számát vagy leiratkoznak. Ezen mutató hirtelen emelkedése kritikus jelzője annak, hogy tartalmát vagy gyakoriságát azonnal módosítania kell.
- Megnyitási arány: A kézbesített üzeneteknek az a aránya, amelyet a címzettek megnyitnak.
- Kattintási arány (CTR): Linkeket tartalmazó üzenetek esetében ez az arány méri a linkekre kattintó felhasználók százalékos arányát. Ez közvetlen mutatója üzenete meggyőző erejének.
- Válaszadási arány: Azok a felhasználók százalékos aránya, akik válaszolnak az Ön által küldött üzenetre. Ez a KPI elengedhetetlen ahhoz, hogy felmérje, mennyire sikerül az üzenete kétirányú beszélgetést kezdeményezni.
- Konverziós arány: Azoknak a felhasználóknak a százalékos aránya, akik a kívánt műveletet végrehajtják (pl. vásárlás, bemutató foglalása, kuponkód használata) az üzenet fogadását követően.
- Generált potenciális ügyfelek: A WhatsApp-on folytatott beszélgetések és érdeklődések révén azonosított új potenciális ügyfelek összesen száma.
- Konverziónkénti/akvizíciónkénti költség: Pénzügyi mutató, amely a kampány teljes költségét elosztja a sikeres konverziók számával, segítve a gazdasági hatékonyság mérését.
Minőségi mutatók
A kvantitatív adatok azt mutatják, mi történt, a kvalitatív elemzés pedig azt, miért. Például:
- Bányásszon információkat a beszélgetésekből: Szisztematikusan vizsgálja át a csevegési naplókat, hogy feltárja az ismétlődő ügyfélkérdéseket, a gyakori ellenvetéseket és a termékkel kapcsolatos spontán visszajelzéseket.
- Értékelje az ügyfelek hangulatát: Kategorizálja a beérkező üzenetek hangvételét (pozitív, negatív, semleges), hogy képet kapjon a márka megítéléséről és kampányainak fogadtatásáról.
A ClickUp használata a WhatsApp marketing koordinálásához
Minden elküldött WhatsApp-üzenetnek van egy háttértörténete: Ki írta? Ki hagyta jóvá? Melyik szegmensnek szól? Mikor kell elküldeni?
A ClickUp marketingprojekt-kezelő eszköze segítségével minden WhatsApp-marketingtevékenységét egy helyen, rendezett formában tárolhatja. Egy DTC bőrápolási márka példáján mutatjuk be, hogyan működik ez.
1. Kampányok tervezése és szervezése
Tegyük fel, hogy Ön egy bőrápolási márka marketingmenedzsere. A párás évszakban új termékcsomagot dob piacra zsíros bőrre. Célzott WhatsApp-üzeneteket kell küldenie az első vásárlóknak, az olajszint-szabályozó arctisztító termékének meglévő felhasználóinak és az elmúlt negyedév inaktív felhasználóinak.
A ClickUp munkaterületén hozzon létre egy Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign nevű listát. Ez lesz a központi hely, ahol nyomon követheti az összes marketingtevékenységet.
A listában adjon hozzá egy feladatot a kampány minden fontos lépéséhez.
Minden feladathoz adja hozzá:
- A feladat célját röviden leíró leírás, beleértve a csatolt képeket/videókat stb.
- Határidő és felelős személy a tulajdonjog és a határidők nyomon követéséhez
- Egyéni mezők a feladatok hatékony szervezéséhez és szűréséhez. Például:
|Tér
|Cél
|Közönségszegmens
|Címkézze a feladatokat olyan szegmensekkel, mint: Első vásárlók, Inaktív felhasználók, Korábbi vásárlók
|Üzenettípus
|Közvetítés, promóció, emlékeztető, visszajelzés vagy elhagyott kosár
Ezután használja az alfeladatokat, hogy minden feladatot kisebb, megvalósítható lépésekre bontson. Ez megkönnyíti a részletes felelősségek kiosztását.
Például a „Személyre szabott üzenet szövegének megírása” feladat magában foglalhatja az első vásárlóknak szóló szöveg megírását, valamint annak áttekintését és véglegesítését a jogi csapattal.
Így a szövegíró, a CRM-menedzser és a megfelelőségi csapat is ugyanazon az oldalon állnak.
Szüksége van egy központi helyre is, ahol meghatározza a narratívát, a közönségről szóló információkat és egyéb adatokat. A ClickUp Docs az egyetlen megbízható információforrásként szolgál.
Például itt vázolja fel a kampány rövid leírását (a kampány mögötti okokat). Emellett adja meg a márka és a jogi irányelveket is, hogy a kreatív csapat tudja, mi megengedett és mi nem.
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között.
Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!
2. Készítsen marketingtartalom-naptárat
Ezután használja a ClickUp naptár nézetét, hogy vizualizálja a WhatsApp kampány ütemtervét a monszun bőrápolási csomagjához. A következőket teheti:
- Győződjön meg arról, hogy az első vásárlóknak szóló üzenet a csomag megjelenése után kerüljön ütemezésre.
- Győződjön meg arról, hogy a 3. és 7. napi utánkövetések nem ütköznek más promóciós küldeményekkel.
- Kövesse nyomon a kreatív anyagok jóváhagyásának határidejét, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban sietnie.
Ha a Naptár nézetben két promóció is ugyanazon a napon szerepel, vagy egy héten nincs semmi beütemezve, akkor a dolgok életbe lépése előtt gyorsan áthúzhatja az eseményeket, hogy módosítsa az ütemtervet.
A naptár egyensúlyának megteremtése érdekében különböző színkódokat vagy címkéket is használhat a különböző típusú üzenetekhez (promóció, tartalom, nyomon követés). Ossza meg ezt a csapatával vagy a feletteseivel, hogy átlátható legyen, „mi mikor jelenik meg”.
👀 Tudta? A színpszichológia szerint a piros szín természetesen vonzza a figyelmet, ezért ideális a lejárt szövegszerkesztési határidők, a megfelelés akadályai vagy a kritikus kampányjóváhagyások jelölésére a ClickUp naptárnézetben. A zöld szín a haladás és a befejezés érzetét kelti, ezért tökéletes a véglegesített üzenetek, tervezési eszközök vagy ütemezett közvetítések jelölésére.
3. Együttműködés és kommunikáció
A végtelen e-mail-váltások vagy Slack-üzenetek helyett használja a ClickUp Chat alkalmazást a kampányokkal kapcsolatos megbeszélések központosításához. Ezzel a következőket teheti:
- Kommunikáljon valós időben közvetlenül a munkaterületén belül csoportos vagy egyéni csevegések, hanghívások vagy akár videó SyncUps segítségével.
- Tartsa a beszélgetéseket konkrét feladatokhoz kötve, hogy mindenki láthassa a történetet és pontosan tudja, miről van szó.
- Gyorsítsa fel a jóváhagyásokat és a szerkesztéseket, mivel ugyanazon az ablakon belül megbeszélheti, felülvizsgálhatja és frissítheti a tartalmakat.
Képeket vagy videókat csatolhat a csevegéshez, és megjelölheti a döntéshozót, hogy jóváhagyja a végleges verziót. És amikor valaki azt mondja, hogy „Szükségünk van egy 7. napi utánkövetésre”, azonnal hozzon létre egy új feladatot abból a csevegési üzenetből.
Ráadásul a csapattagoknak nem kell több mint 60 üzenetet végiglapozniuk, hogy megértsék a döntéseket és a teendőket. A ClickUp Brain összefoglalja a csevegési szálakat a legfontosabb pontokba.
🧠 Érdekesség: A WhatsApp volt a második nem Google-alkalmazás, amely 2015-ben elérte az 1 milliárd telepítést Androidon.
📚 További információ: A legjobb csapatcsoportos csevegőalkalmazások vállalkozások számára
4. Kövesse nyomon a kampány állapotát, jóváhagyásait és mutatóit
Miután felállította a feladatokat, állítsa be a ClickUp egyéni állapotokat, hogy azok tükrözzék a kampány munkafolyamatának minden szakaszát.
Példa a folyamatra: Tervezés → Tartalomkészítés → Jóváhagyásra vár → Ütemezés → Elküldés → Utánkövetés ütemezése → Befejezés
Ez segít mindenkinek pontosan tudni, hogy az egyes üzenetek a marketingkommunikációs stratégiában éppen melyik szakaszban vannak. Ha valami „Jóváhagyásra vár” állapotban ragad, akkor egy vezető vagy érdekelt fél beavatkozhat, átnézheti a szöveget, és továbbviheti.
Idővel a ClickUp Dashboards segítségével összesítheti ezeket az adatokat.
Tegyük fel, hogy három szegmenst követ nyomon: első vásárlók, olajszabályozó termékek felhasználói és inaktív felhasználók. Hozzon létre egy műszerfalat olyan widgetekkel, mint:
- Feladatok státusz szerint: Vizuális előrehaladás minden szegmensben – hány kampány van ütemezve, elküldve vagy jóváhagyásra várva.
- Egyéni mezőjelentések: Mutassa meg a CTR-eket vagy a feladatokban rögzített kedvezménykódok használatát (használjon számmezőket, például „CTR %” vagy „Beváltási szám”).
- Jóváhagyásra váró: Szűrt feladatlista, amelyen minden, még „Jóváhagyásra váró” állapotban lévő üzenet megjelenik.
5. Időt takaríthat meg a kampánysablonokkal
Unod már, hogy mindig ugyanazokat a WhatsApp marketingkampányokat kell létrehoznod a semmiből? A marketingkampány-sablonok segítségével elkerülheted az ismételt beállításokat és biztosíthatod a következetességet.
Például a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja lehetővé teszi kampányának megtervezését, végrehajtását és nyomon követését.
A Marketing Phase View segítségével bontsa fel a kampányt egyedi feladatokra, és a Calendar View segítségével kövesse nyomon a határidőket. Használjon egyedi attribútumokat, például Final Content, Draft, Reference, Approval és Team Assigned, hogy elmentse a kampány fontos részleteit.
Használhatja a kommunikációs terv sablonokat is, hogy személyre szabott üzenetekkel célozza meg a konkrét csoportokat, és elkerülje az üzenetek túlterheltségét vagy átfedéseit azáltal, hogy a WhatsApp üzeneteket a megfelelő ritmusban ütemezi.
📚 További információ: A legjobb WhatsApp-alternatívák üzleti célokra
WhatsApp Business marketing legjobb gyakorlatok
Most, hogy meggyőződött a WhatsApp üzleti marketing hatékonyságáról, íme néhány bevált gyakorlat, amelyet érdemes követni.
1. Kezelje a WhatsAppot úgy, mint egy kapcsolattartási csatornát
A kemény értékesítés itt nem működik, ellentétben a közösségi médiával. Ez azt jelenti, hogy:
- Összpontosítson az értékorientált üzenetekre: oktasson, segítsen vagy irányítson!
- Használjon olyan beszélgető hangnemet, amely tükrözi az ügyfelek beszédmódját, ne pedig a márka nyelvét.
- Adjon választ, mielőtt megkérdeznék: proaktív szállítási frissítések, használati tippek vagy gyakran ismételt kérdések a vásárlás után.
💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy általános kedvezményt hirdetne, próbálja meg ezt: „Szia! Az alapján, amit legutóbb vásároltál, ez a könnyű SPF termék biztosan tetszeni fog. Kipróbálnád 10% kedvezménnyel?”
2. Szegmentálja a közönségét
Nem minden ügyfélnek ugyanazt az üzenetet kell kapnia. A viselkedés és az életciklus alapján történő célzás segít a személyre szabás megvalósításában:
- Címkézze a felhasználókat termék iránti érdeklődés, vásárlás időpontja, kosár viselkedés vagy CRM-ben szereplő életre szóló érték szerint.
- Használja a WhatsApp Business címkéket, vagy szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a ClickUp CRM, hogy különböző üzenetáramlásokat indítson el.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp egyéni mezőit a szegmens típusok hozzárendeléséhez és a csoportokhoz tartozó, kiváltó eseményekhez kapcsolódó munkafolyamatok elindításához.
3. Tervezzen mini csatornákat az üzenetáramláshoz
Gondolkodjon sorozatokban. A mikro-tölcsérek a felhasználókat a tudatosságtól a cselekvésig vezethetik. Például:
- 1. üzenet (tudatosság): Hangsúlyozza a problémát (pl. bőrproblémák a monszun idején)
- 2. üzenet (megfontolás): Oktasson termékkel kapcsolatos tippekkel
- 3. üzenet (konverzió): Ajánlat
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy megtervezze ezt a logikát és üzenetstruktúrát, mielőtt feladatot adna a szövegíró/tervező csapatának.
4. Automatizálással bővüljön
Kombinálja a WhatsApp automatikus válaszokat tartalék lehetőségekkel, például a felhasználók átirányításával egy ügyfélszolgálati munkatárshoz vagy egy hasznos GYIK-hez.
Mit ne tegyen: Ne küldjön egymást követő üzeneteket, kontextus nélküli nagy méretű médiafájlokat vagy gyanús rövid linkeket. Kerülje a nagybetűket és a túlzott emoji-használatot. Soha ne küldjön olyan személyes információkat, amelyek fogadásához a felhasználók nem járultak hozzá.
💡 Profi tipp: Használjon előre elkészített sablonokat a leggyakoribb kampányokhoz, például a ClickUp kommunikációs terv sablonját vagy a ClickUp CRM sablonját az információk automatikus begyűjtéséhez.
5. Legyen egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívás
Üzenetének egyértelmű célja kell legyen, hogy az ügyfél könnyen tudjon cselekedni.
- Használja a WhatsApp gyorsválasz gombjait vagy a céloldalakra vagy termékkatalógusokra mutató rövid linkeket.
- Kerülje az olyan üzenetek küldését, amelyek túl sok görgetést, olvasást vagy döntéshozatalt igényelnek.
Példa: „Kipróbálná a csomagot? Kattintson ide, és lefoglalunk Önnek egyet.” Közvetlen válasz gombbal vagy CTA linkkel.
6. Könnyítse meg a leiratkozást
Mindig biztosítson egyértelmű lehetőséget a felhasználóknak, hogy leiratkozhassanak az üzenetekről. Egy egyszerű mondat, például „Válaszoljon STOP-pal a leiratkozáshoz” elegendő. Emellett alkalmanként emlékeztetheti őket arra, hogy bármikor leiratkozhatnak.
💡 Profi tipp: Állítson be egy automatizálást, amely akkor indít el egy feladatot, ha az opt-out arány egy bizonyos küszöbértéket meghalad egy adott üzenettípus esetében.
Növelje vállalkozása forgalmát a WhatsApp marketinggel és a ClickUp segítségével
A WhatsApp Business marketing lényege, hogy az ügyfelekkel egy olyan csevegőfelületen találkozzon, amelyet szeretnek és amelyben megbíznak. Ha azonban a üzenetküldést, a tartalomkészítést és a csapatmunkát táblázatokkal kezeli, akkor biztosan megőrül.
A ClickUp strukturáltságot és gyorsaságot hoz WhatsApp marketingstratégiájába. A Naptár nézet pontosan megmutatja, mi van beütemezve, míg a ClickUp Chat segítségével csapata egy helyen koordinálhat, visszajelzéseket oszthat meg és tartalmakat hagyhat jóvá.
A ClickUp Brain felgyorsítja kampányai tartalmának tervezését és létrehozását, míg a ClickUp Dashboards segít nyomon követni a kampány előrehaladását, teljesítményét és a teendőket.
Készen áll arra, hogy világosabban szervezze meg következő WhatsApp-kampányát?
Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy elindulhasson.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
1. Hatékony a WhatsApp-marketing?
Igen. A WhatsApp marketing magas megnyitási arányt (gyakran 80–90%) és gyors válaszokat eredményez, mert olyan felhasználókat ér el, akik már naponta többször is csevegnek.
2. Hogyan reklámozhatom vállalkozásomat a WhatsAppon?
Kezdje azzal, hogy létrehoz egy WhatsApp Business fiókot, és összekapcsolja azt a Meta Business Managerrel. Szerezzen opt-inokat a weboldalán, hirdetésein vagy QR-kódokon keresztül. Ezután szegmentálja a közönségét, és küldjön személyre szabott üzeneteket, például ajánlatokat, frissítéseket vagy tippeket.
3. Lehetséges-e tömeges marketinget végezni a WhatsAppon?
Igen, de csak akkor, ha a felhasználók ehhez hozzájárultak. Használja a WhatsApp Business API-t a nagy léptékű, előírásoknak megfelelő üzenetküldés kezeléséhez.
4. Mi a különbség a WhatsApp és a WhatsApp Business között?
A WhatsApp személyes használatra szolgál. A WhatsApp Business olyan funkciókat tartalmaz, mint üzleti profilok, gyors válaszok, címkék és automatizálás, amelyek támogatják az ügyfelekkel való kommunikációt.