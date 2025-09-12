WhatsApp Business marketing: hogyan érhet el és konvertálhat ügyfeleket

A világ egyre zajosabbá válik, mindenki a vásárlói figyelmét akarja magára vonni. A helyzetet tovább rontja, hogy a figyelem fenntartási ideje gyorsabban csökken, mint azt el lehetne képzelni.

Ha a márkád legnagyobb kihívása az, hogy a vásárlóid meglássanak, akkor a WhatsApp üzleti marketing segítségével kiemelkedhetsz a tömegből.

98%-os megnyitási arányával és villámgyors válaszidejével olyan előnyöket kínál, amelyeket az e-mail és a közösségi média nem tud: figyelmet, azonnali reakciót és személyességet.

Ebben az útmutatóban megosztunk mindent, amit tudnia kell a WhatsApp marketing üzleti célú használatáról. Bónusz: megmutatjuk, hogyan segíti a ClickUp a WhatsApp marketing teljes munkafolyamatának egy helyen történő koordinálását.

Mi az a WhatsApp Business marketing?

A WhatsApp üzleti marketing magában foglalja a WhatsApp használatát termékeinek promóciójához, a közvetlen ügyfélkapcsolatok ápolásához és az értékesítés növeléséhez személyre szabott, kétirányú kommunikáció révén.

Ez a beszélgetésalapú marketingforma lehetővé teszi, hogy marketingüzeneteket küldjön, például különleges ajánlatokat, termékbevezetési bejelentéseket, elhagyott kosárra vonatkozó emlékeztetőket, megrendelésfrissítéseket és hasznos tippeket vagy útmutatókat.

A kisvállalkozások általában az ingyenes WhatsApp Business alkalmazást használják, míg a nagyobb márkák a WhatsApp Business Platform (API) segítségével automatizálják és bővítik elérhetőségüket.

Ne feledje: A WhatsApp üzleti és kereskedelmi irányelvei szerint marketing- vagy promóciós üzeneteket csak azoknak küldhet, akik ehhez hozzájárultak, azaz kifejezetten engedélyezték, hogy Ön a WhatsAppon keresztül kapcsolatba lépjen velük.

🚨 Megjegyzés: A WhatsApp üzleti fiókok és a személyes fiókok célja eltérő. A személyes WhatsApp a barátok és családtagok közötti mindennapi privát üzenetküldésre szolgál. Ezzel szemben a WhatsApp Business kifejezetten kereskedelmi kommunikációra lett kifejlesztve. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint üzleti profilok, gyors válaszok, címkék és katalógusok. Ráadásul a WhatsApp üzleti kommunikációs irányelveinek is alávetve van.

Miért érdemes a WhatsAppot használni marketing célokra?

Először is, a WhatsApp havonta közel 3 milliárd felhasználóval rendelkezik 180 országban és 60 nyelven. De az igazi érték nem csupán a hatótávolságban rejlik.

Íme, miért érdemes a WhatsApp Business-t beépíteni marketingkommunikációs stratégiájába:

Magas elkötelezettség: A WhatsApp üzenetek A WhatsApp üzenetek megnyitási aránya 98% , míg az e-maileké átlagosan 20%. Sőt, 90% 3 percen belül elolvasásra kerül. Ez a közvetlenség aranyat ér a villámakciók és az eseményemlékeztetők esetében.

Gazdag multimédiás és interaktív funkciók: A WhatsApp támogatja a termékképeket, videókat, PDF-fájlokat, hangüzeneteket és matricákat. A WhatsApp Business API segítségével gombokat is hozzáadhat, hogy az üzenetek interaktívak legyenek, például „Igen/Nem” felmérések vagy tap-to-buy linkek formájában.

Valós idejű kétirányú kommunikáció: A WhatsApp-on keresztül történő kommunikáció felgyorsítja az értékesítést és megszünteti az akadályokat. Például, ha valaki meglátja a termékét, és azt kérdezi: „Van M méretben kék színben?”, egy gyors válasz az érdeklődést azonnal vásárlási szándékká alakíthatja.

Magas szintű bizalom és biztonság: A WhatsApp marketingüzenetek végpontok közötti titkosítással rendelkeznek és valódi telefonszámokhoz vannak kötve. Ezen felül a hitelesített üzleti jelvények további hitelességet biztosítanak.

Költséghatékony marketing: A WhatsApp Business alkalmazás ingyenes, és még az API költségei is alacsonyabbak, mint az SMS-eké vagy a fizetett hirdetéseké. Marketingüzeneteihez nincs szükség drága kreatív anyagokra vagy hirdetési felületekre.

Illeszkedik az omnichannel stratégiába: Az e-mailt részletes frissítésekhez, a közösségi médiát potenciális ügyfelek vonzásához használhatja, majd meghívhatja őket a WhatsAppra gyors, személyes utánkövetés céljából. Számos CRM integrálja a WhatsAppot, így a csevegéseket az e-mailekkel együtt egy helyen kezelheti.

👀 Tudta? A WhatsApp-ot eredetileg olyan állapotfrissítések megjelenítésére hozták létre, mint „munkahelyen” vagy „alacsony akkumulátor töltöttség”. Az üzenetküldés funkciót később adták hozzá, de gyorsan a fő funkcióvá vált.

Hogyan használjuk a WhatsAppot üzleti marketing célokra: stratégiák és valós példák

Az első regisztrációktól a személyre szabott tartalmak automatizált közzétételéig – itt megtudhatja, hogyan használhatja a WhatsApp Business platformot marketingstratégiájában, mint egy profi. Inspirációként valódi példákat is bemutatunk sikeres WhatsApp marketingkampányokról.

1. Készítsen opt-in listákat

Az Instagram vagy a televízió passzív csatornáival ellentétben a WhatsApp üzenetküldő alkalmazás arra kényszeríti Önt, hogy meg kell szereznie a figyelmet. Márkája nem tud csak úgy bármely WhatsApp-felhasználónak üzenetet küldeni; ehhez engedélyre van szükség. Az opt-in kötelező.

Mivel a WhatsApp minden előfizetője kifejezetten kért, hogy értesítést kapjon Öntől, ez az egyik legcélzottabb, legértékesebb lista, amelyet létrehozhat. Egy olyan világban, amely egyre inkább eltávolodik a harmadik féltől származó adatoktól, ez a fajta közvetlen, hozzájáruláson alapuló hozzáférés igazi marketing aranybánya.

Az ügyfél-elkötelezettséget elősegítő opt-in listák létrehozásának néhány módja:

Vásárlás utáni felugró ablakok: Adjon hozzá egy jelölőnégyzetet a fizetés során, amelyben megkérdezi az ügyfeleket, hogy szeretnének-e rendelésfrissítéseket vagy korai hozzáférést a WhatsAppon keresztül.

Weboldal felugró ablakok: kínáljon vonzó ajánlatot, például kedvezményt vagy ingyenes útmutatót, cserébe a WhatsApp-ba való bejelentkezésért.

Instagram/Meta CTA-k: Használja a sztori kiemelt részeit vagy a biográfia linkjeit, hogy forgalmat generáljon a WhatsApp regisztrációs űrlapjára vagy a kattintásos csevegési linkre.

QR-kódok: Az üzletben vagy a csomagoláson használjon QR-kódokat, amelyek közvetlenül a WhatsApp opt-in folyamatához kapcsolódnak.

Esemény vagy webinárium regisztráció: Kérje meg a felhasználókat, hogy regisztrációkor a WhatsApp üzleti fiókján keresztül iratkozzanak fel emlékeztetőkre vagy bónusz tartalmakra.

Mindig határozza meg, mit várhatnak a felhasználók a márkájától. Ebben az esetben a márka az üzenetküldő alkalmazáson keresztül osztja meg a frissítéseket.

2. Személyre szabott promóciók

Figyelembe véve a WhatsApp 98% feletti nyitási arányát (szemben az e-mailek mindössze 20%-os arányával ), ügyfelei nagyobb valószínűséggel kattintanak a WhatsApp-üzenetére és olvassák el azt.

De ez a fajta hozzáférés nagyobb kockázattal jár. A relevancia mércéje sokkal magasabb.

Kezdje azzal, hogy szegmentálja az opt-in listáját kisebb csoportokra a vásárlók demográfiai adatai, vásárlási előzményei, érdeklődési köre, helye vagy utolsó interakciójának dátuma alapján.

Ezután használja a Címkék funkciót, hogy minden kapcsolatot kategóriákkal jelölje meg, például „Új ügyfél”, „VIP” vagy „Szezonális vásárló”. A címkékhez különböző színeket is rendelhet a vizuális megkülönböztetés érdekében.

Egyszerűsítse a csevegéskezelést a WhatsApp Business Label funkcióval.

Ezeknek a címkéknek az alapján hatékonyabban személyre szabhatja WhatsApp marketingkampányait:

A vásárlási előzmények alapján személyre szabott termékajánlások

Küldjön születésnapi ajánlatokat vagy megújítási emlékeztetőket az utolsó vásárlásokhoz kapcsolódóan.

A kézbesítés elérhetősége vagy a helyi promóciók alapján földrajzilag célzott üzeneteket küldhet.

Hozzon létre címkéket a CRM-ben az ügyféltípusokhoz (pl. nagy értékű, gyakori visszatérők, kuponrajongók), és rendelje azokat a kampányfolyamatokhoz.

👀 Példa A divat- és életmódkiskereskedő 6thStreet a WhatsApp Business Platformot alkalmazta, hogy javítsa a hagyományos marketingcsatornák, például az e-mail, a push értesítések és az SMS csökkenő hatékonyságát. A márka a következő üzeneteket küldte az opt-in felhasználóknak: Személyre szabott üdvözlő üzenet az új felhasználóknak

Személyre szabott termékajánlások az ügyfelek érdeklődésének fenntartása érdekében

Promóciós üzenetkampányok, amelyeket a legutóbbi vásárlás időpontja, a vásárlások gyakorisága és a vásárlások pénzügyi értéke alapján küldenek ki meghatározott ügyfeleknek.

Elhagyott kosár üzenetek

A vásárlás után 24 órán belül elküldött utánkövetési marketingüzenetek

Folyamatos kampányok, beleértve az akciókról szóló értesítéseket Eredmény: 10-szeres növekedés az első vásárlók konverziójában más csatornákhoz képest

6-szoros növekedés a megszakított kosár konverziókban az e-mailekhez és push értesítésekhez képest

💡 Profi tipp: A ClickUp CRM-sablonjai előre elkészített keretrendszert biztosítanak az ügyfélkapcsolatok minden lépésének kezeléséhez, az első regisztrációtól a vásárlás utáni utánkövetésig. A sablonok segítségével nem kell manuálisan létrehozni a kosárra vonatkozó emlékeztetőket, szállítási frissítéseket vagy értékeléskéréseket, hanem egységesítheti és automatizálhatja ezeket az ismétlődő munkafolyamatokat.

3. Küldjön termékbevezetési hírleveleket

Amikor egy terméket a közösségi médiában hirdet, az algoritmusokkal, mémekkel és hirdetésekkel kell versenyeznie. A WhatsAppon azonban a barátok üzenetei mellett jelenik meg, ami több figyelmet és gyorsabb cselekvést jelent.

A WhatsApp Business alkalmazás Broadcast funkciójával közvetlenül a felhasználó csevegőjébe juttathatja el a termékbevezetést.

Az alábbiakat érdemes belefoglalni a bevezetési üzenetbe:

Rövid, velős üzenet: „Most hoztunk ki valami újat 👀”

Egyértelmű CTA: „Kattintson ide, hogy elsőként értesüljön a hírekről” vagy „Válaszoljon IGEN-nel, hogy előzetesen megtekintse”

Kép vagy videó: A vizuális elemek mindig növelik a kattintások számát.

Kizárólagosság: „Csak a WhatsApp-családunk számára elérhető a következő 24 órában”

Előzetes beharangozó: „ 🤫 Holnap 10 órakor valami új érkezik a [márkád]hoz! Készülj fel…”

💡 Profi tipp: Kombinálja a címkéket a broadcast listákkal, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessen bizonyos ügyfélcsoportoknak. Például, ha egy címke a következőket tartalmazza: Első vásárlás: Küldjön köszönő üzenetet és kedvezményt, hogy ösztönözze a második megrendelést.

Gyakori vásárlók: Jutalmazza a hűséget korai hozzáféréssel vagy VIP-ajánlatokkal.

4. Automatizálja a nyomon követést és ápolja a folyamatokat

A fogyasztók több mint 74%-a egyszerűen azért hagyta ott a vásárlást, mert túlterheltnek érezte magát. Ez nem is csoda. A fogyasztókat bombázzák üzenetekkel, hirdetésekkel, figyelemelterelő dolgokkal, állításokkal és zajjal.

De a jó hír az, hogy a WhatsApp üzenetek segítenek kiszűrni a zajt. És ezt a folyamatot automatizálhatja a ClickUp CRM szoftverével. Gondoljon a hiperpersonalizálásra nagy léptékben. Íme, hogyan:

Elhagyott kosárra vonatkozó emlékeztetők: Ha egy vásárló termékeket hagy a kosarában, akkor egy meghatározott időn belül küldjön neki WhatsApp üzenetet. A ClickUp CRM segítségével jelölje meg a potenciális ügyfél státuszát, és állítson be automatizálási szabályokat az időalapú emlékeztetőkhöz, amelyeket termékkategória vagy kosárérték szerint személyre szabhat.

Szállítási frissítések: Amint a megrendelés kiszállításra került, tájékoztassa erről az ügyfelet. Ehhez kapcsolja össze teljesítési menedzsment rendszerét a ClickUp CRM-mel.

Véleménykérés: A szállítás után a ClickUp automatikusan hozzárendelhet egy feladatot, amelynek keretében WhatsApp-on keresztül véleménykérést küld. A vélemény benyújtása után küldjön köszönő üzenetet egy kuponnal a következő vásárláshoz.

Vezető ápolási sorozatok: A ClickUp CRM segítségével szegmentálja és címkézze a meleg vezetőket, majd állítson be egy WhatsApp üzenetsorozatot, amely tájékoztatja a vezetőket.

Intelligens automatikus válaszok: Használja a WhatsApp Away üzenet funkcióját Használja a WhatsApp Away üzenet funkcióját az automatikus munkaidőn kívüli válaszokhoz , amely a felhasználókat a GYIK-hez vagy a chatbothoz irányítja. A ClickUp nyomon követheti ezeket az automatikus válaszokat, és nyomonkövetési feladatokat hozhat létre, ha manuális válaszra van szükség. Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a feladat állapotának megváltoztatásához, és emlékeztető küldéséhez, amikor eljön az ideje a következő üzenet manuális elküldésének.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan teszi a ClickUp Automations hatékonyabbá az üzleti folyamatokat!

💡 Profi tipp: Utasítsa a ClickUp Autopilot ügynökeit, hogy naponta vagy hetente ellenőrizzék a munkaterületét, és jelöljék meg a késedelmeket. Az ügynökök például ellenőrizhetik, hogy melyik kapcsolatok nem kaptak nyomon követést a kosár elhagyása után, vagy melyik ügyfélértékelési kérések nem kaptak választ. Automatikusan hozzáad egy megjegyzést, frissít egy egyéni mezőt, vagy átadja a feladatot a megfelelő csapattagnak, így a csapata pontosan tudja, mi a teendő. Szerezzen kontextust a feladatokból és dokumentumokból a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

5. Vonzza be az ügyfeleket tartalommarketinggel a WhatsAppon keresztül

Nem kell megvárnia, hogy az ügyfél felvegye Önnel a kapcsolatot, mielőtt hasznos tartalommal lépne vele kapcsolatba. Állítson be egy munkafolyamatot, amelynek keretében, amint az ügyfél regisztrál a platformján, előre megírt tartalommal lép kapcsolatba vele.

Gondoljon konkrét funkciókhoz kapcsolódó „hogyan kell” útmutatókra, a gyakran feltett kérdésekre válaszoló blogra vagy a hét bizonyos napjain elküldött gyors terméktippekre.

👀 Példa A francia bőrápolási márka, a Clarins személyre szabott WhatsApp-üzenetekkel kampányt indított meglévő ügyfelei számára a Nemzeti Rúzs Napján. A kampány célja az volt, hogy párbeszédes kapcsolatot alakítson ki a Clarins opt-in ügyfélkörével. Az ügyfeleknek ki kellett választaniuk a számukra leginkább tetsző rúzs típusát, majd megtekinthették a választásukról készült videót, és átirányították őket a márka weboldalára, ahol személyre szabott tanácsokat kaptak a számukra legmegfelelőbb árnyalat kiválasztásához. Eredmény: 4. 5-ször magasabb megnyitási arány, mint az e-maileknél

7-szer magasabb konverziós arány, mint az e-mailek esetében

Az Ön márkája is alkalmazhat hasonló megközelítést. De ha Ön kisvállalkozás tulajdonosa vagy e-kereskedelmi vállalkozó, aki több dolgot is kezel, akkor az egyes üzenetek kézi megírása időigényes feladat. Még ha hosszú tartalommal is rendelkezik, azt is rövidebb formátumokra kell átalakítani.

A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense segít átalakítani a tartalmát WhatsApp-kompatibilis üzenetekké.

Például nézze meg, hogyan hoz létre a ClickUp Brain olyan szöveget, amelyet Ön finomíthat és elküldhet.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy megvalósítható tartalmakat generáljon a WhatsApp marketinghez.

A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a WhatsApp-csevegésekben gyakran felmerülő kérdéseket, például „Ez a termék biztonságos a gyermekek számára?” vagy „Mi a visszatérítési politika?”. Ezeket újrafelhasználható üzeneteket, GYIK-eket vagy oktatási tippeket készíthet belőlük.

Ráadásul a Brain segít a szöveget vizuális formába alakítani is.

✨ Próbálja ki ezt a parancsot 1. feladat: Írjon 3 bőrápolási tippet az olajos bőrű vásárlóimnak, és javasoljon nekik, mit tehetnek nyáron, hogy bőrük egészséges maradjon. 2. feladat: Készíthetne egy Instagram-posztot ezekkel a tippekkel? Alakítsa át vizuális formába, retro stílusban. Kérje meg a Brain-t, hogy készítsen vizuális elemeket, amelyek kísérhetik WhatsApp üzeneteit.

Bónusz: Ha több kampányt, csatornát és személyiséget kezel, fontolja meg a ClickUp Brain MAX-ra való frissítést. A szokásos AI-asszisztensekkel ellentétben a Brain MAX összekapcsolódik az összes eszközével, például a Google Drive-val, a OneDrive-val, a SharePointtal és másokkal. Azonnal előhívhatja a termékdokumentumokat, támogatási szkripteket vagy korábbi blogbejegyzéseket, és tabok közötti váltás nélkül WhatsApp-kompatibilis üzenetekké alakíthatja őket. Hangparancsokkal is megkérheti a Brain MAX-ot, hogy készítsen vagy frissítsen üzenetsorozatokat, összefoglaljon hosszú dokumentumokat csepegtető kampányokhoz, vagy megtalálja a megfelelő eszközt a munkaterületén. Ha többet szeretne megtudni a Brain MAX-ról, nézze meg ezt a videót!

🧠 Érdekesség: 2013 júniusában a WhatsApp elképesztő rekordot állított fel azzal, hogy mindössze 24 óra alatt 27 milliárd üzenetet dolgozott fel, amelyből körülbelül 10 milliárd bejövő és 17 milliárd kimenő üzenet volt.

A WhatsApp Business alkalmazás a legkönnyebben elérhető kiindulási pont. Ingyenes, könnyen beállítható, és ideális egyéni vállalkozók vagy kis csapatok számára. Létrehozhat üzleti profilt, beállíthat automatikus üdvözlő üzeneteket, és címkékkel rendszerezheti a névjegyeket.

De ahogy marketingigényei növekednek, ez az alapbeállítás gyakran korlátokba ütközik. Ebben az esetben itt vannak a legjobb WhatsApp marketingeszközök, amelyeket érdemes megfontolnia.

1. WhatsApp Business Platform (API)

Ez a WhatsApp (Meta) által biztosított felület, amely leginkább közepes és nagy méretű vállalkozások számára alkalmas. A marketingesek programozással és harmadik fél üzleti megoldásszolgáltatókon (BSP) keresztül üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak rajta.

Mit tehet:

Üzenetek küldése egyszerre az opt-in felhasználóknak

Automatizálja a munkafolyamatokat a felhasználói műveletek (pl. elhagyott kosár, kitöltött űrlap vagy szállítási állapot) alapján WhatsApp-üzenetek küldésével.

Kezelje a gyakran ismételt kérdéseket, fogadja a megrendeléseket vagy minősítse a potenciális ügyfeleket az API-hoz csatlakoztatott chatbot eszközök segítségével.

Használjon előre jóváhagyott sablonokat kimenő üzenetekhez, például szállítási frissítésekhez, újbóli elkötelezettséget ösztönző üzenetekhez vagy időpont-emlékeztetőkhöz.

Csatlakozzon CRM-jéhez, ügyfélszolgálatához vagy e-kereskedelmi platformjához a zökkenőmentes adatáramlás és a kontextusban gazdag válaszok érdekében.

Hozzáférés részletes kézbesítési, megnyitási és ügyfél-elkötelezettségi mutatókhoz a kampányok optimalizálása érdekében.

A legtöbb BSP üzenetenkénti díjat vagy havi díjat számol fel. De a költségek megtérülnek a jobb elérhetőség, a válaszadási arányok és az időmegtakarítás révén. Továbbá, ha zöld pipás hitelesítési jelvényt szeretne a WhatsApp Business fiókján, akkor az API az egyetlen lehetőség.

Ahogy marketingcéljai fejlődnek, válasszon a WhatsApp Business platformot kiegészítő speciális eszközök közül.

Eszköz típusa Fő előny Ideális Brevo (All-in-One) WhatsApp, e-mail és SMS kampányok automatizálással és elemzéssel kombinálva Vállalatok, amelyek egységesíteni szeretnék üzenetküldő csatornáikat és kiterjeszteni elérhetőségüket komplex beállítások nélkül Respond.io ( Omnichannel CRM) Központosított üzenetküldés a WhatsApp, Messenger, IG és más platformokon automatizált logikával Közepes méretű ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok, amelyeknek egyetlen felületen kell áttekinteniük az összes ügyfélbeszélgetést Bird (MessageBird) Vizuális kampánykészítő + omnichannel koordináció Fejlett üzenetküldési logikával többcsatornás kampányokat futtató vállalkozások Gupshup (AI-alapú API) AI-vezérelt sablonok, csevegőrobotok és az ügyfélút automatizálása Gyorsan növekvő DTC márkák vagy vállalkozások, amelyeknek nagy léptékű beszélgetéses marketingre van szükségük WANotifier (kampányeszköz) Csepegtető marketing, közvetítések, API-jelölések nélkül, csapat beérkező levelek Kis csapatok, akik minimális technikai bonyolultsággal végeznek hatékony marketingtevékenységet Zixflow, Wati, Interakt (automatizálási eszközök) Csatorna automatizálás, címkék, GYIK és bot beállítás Kis- és középvállalkozások, amelyek ápolási folyamatokat, bevezető sorozatokat és ismételt kampányokat hoznak létre ClickUp (kampánykezelési réteg) Központosított tervezés, eszközök létrehozása, csapatmunka és munkafolyamatok nyomon követése Marketingcsapatok, amelyek többcsatornás WhatsApp-kampányokat kezelnek az ötlettől a bevezetésig

Jogi szempontok a WhatsApp üzleti marketinggel kapcsolatban Függetlenül attól, hogy milyen eszközt választ a vállalkozása WhatsApp-on történő marketingjéhez, itt van néhány alapvető jogi irányelv, amelyet be kell tartania: Először kérjen engedélyt: Mielőtt üzeneteket küldene a felhasználóknak, egyértelmű és aktív hozzájárulásukat kell beszereznie. Önként kell csatlakozniuk.

Kövesse a WhatsApp szabályait: Szigorúan tartsa be a WhatsApp üzleti és kereskedelmi irányelveit, hogy elkerülje a spam jelölést, amely fiókfelfüggesztéshez vezethet.

Tartsa be az adatvédelmi törvényeket: Ha ügyféladatokat gyűjt, tartsa be az adatvédelmi előírásokat, például a GDPR (EU), a CCPA (Kalifornia) és a PDPA szabályozásokat.

Ismerje meg az üzenetküldési szabályokat: A kéretlen promóciós üzenetek spamnek minősülnek. Először az ügyfélnek kell felvennie Önnel a kapcsolatot, vagy előre jóváhagyott sablonokat kell használnia.

Védje az ügyféladatokat: titkosítással és biztonságos tárolással gondoskodjon a felhasználói adatok biztonságáról, és tartsa be a helyi adatkezelési törvényeket.

Hogyan mérhető a WhatsApp Business marketing tevékenységek sikere?

Mint minden más marketingkampány esetében, a WhatsApp Business kampányok eredményeit is nyomon kell követnie, hogy értékelje a befektetés megtérülését, és ami még fontosabb, hogy megtudja, mi talál visszhangra az ügyfelei körében.

Ehhez kvantitatív és kvalitatív jelzéseket is felhasználhat. Íme néhány tipp, hogy mit érdemes mérni.

Kvantitatív mutatók

Kézbesítési arány: A sikeresen kézbesített üzenetek százalékos aránya. Az állandóan alacsony arány problémákat jelezhet a kapcsolattartói adatbázisában.

Blokkolási és leiratkozási arány: Az arány, amellyel a felhasználók blokkolják a számát vagy leiratkoznak. Ezen mutató hirtelen emelkedése kritikus jelzője annak, hogy tartalmát vagy gyakoriságát azonnal módosítania kell.

Megnyitási arány: A kézbesített üzeneteknek az a aránya, amelyet a címzettek megnyitnak.

Kattintási arány (CTR): Linkeket tartalmazó üzenetek esetében ez az arány méri a linkekre kattintó felhasználók százalékos arányát. Ez közvetlen mutatója üzenete meggyőző erejének.

Válaszadási arány: Azok a felhasználók százalékos aránya, akik válaszolnak az Ön által küldött üzenetre. Ez a KPI elengedhetetlen ahhoz, hogy felmérje, mennyire sikerül az üzenete kétirányú beszélgetést kezdeményezni.

Konverziós arány: Azoknak a felhasználóknak a százalékos aránya, akik a kívánt műveletet végrehajtják (pl. vásárlás, bemutató foglalása, kuponkód használata) az üzenet fogadását követően.

Generált potenciális ügyfelek: A WhatsApp-on folytatott beszélgetések és érdeklődések révén azonosított új potenciális ügyfelek összesen száma.

Konverziónkénti/akvizíciónkénti költség: Pénzügyi mutató, amely a kampány teljes költségét elosztja a sikeres konverziók számával, segítve a gazdasági hatékonyság mérését.

Minőségi mutatók

A kvantitatív adatok azt mutatják, mi történt, a kvalitatív elemzés pedig azt, miért. Például:

Bányásszon információkat a beszélgetésekből: Szisztematikusan vizsgálja át a csevegési naplókat, hogy feltárja az ismétlődő ügyfélkérdéseket, a gyakori ellenvetéseket és a termékkel kapcsolatos spontán visszajelzéseket.

Értékelje az ügyfelek hangulatát: Kategorizálja a beérkező üzenetek hangvételét (pozitív, negatív, semleges), hogy képet kapjon a márka megítéléséről és kampányainak fogadtatásáról.

A ClickUp használata a WhatsApp marketing koordinálásához

Minden elküldött WhatsApp-üzenetnek van egy háttértörténete: Ki írta? Ki hagyta jóvá? Melyik szegmensnek szól? Mikor kell elküldeni?

A ClickUp marketingprojekt-kezelő eszköze segítségével minden WhatsApp-marketingtevékenységét egy helyen, rendezett formában tárolhatja. Egy DTC bőrápolási márka példáján mutatjuk be, hogyan működik ez.

1. Kampányok tervezése és szervezése

Tegyük fel, hogy Ön egy bőrápolási márka marketingmenedzsere. A párás évszakban új termékcsomagot dob piacra zsíros bőrre. Célzott WhatsApp-üzeneteket kell küldenie az első vásárlóknak, az olajszint-szabályozó arctisztító termékének meglévő felhasználóinak és az elmúlt negyedév inaktív felhasználóinak.

A ClickUp munkaterületén hozzon létre egy Monsoon Skincare Bundle – WhatsApp Campaign nevű listát. Ez lesz a központi hely, ahol nyomon követheti az összes marketingtevékenységet.

A listában adjon hozzá egy feladatot a kampány minden fontos lépéséhez.

Kövesse nyomon és kezelje WhatsApp kampányfeladatait egy ClickUp Listában.

Minden feladathoz adja hozzá:

A feladat célját röviden leíró leírás, beleértve a csatolt képeket/videókat stb.

Határidő és felelős személy a tulajdonjog és a határidők nyomon követéséhez

Egyéni mezők a feladatok hatékony szervezéséhez és szűréséhez. Például:

Tér Cél Közönségszegmens Címkézze a feladatokat olyan szegmensekkel, mint: Első vásárlók, Inaktív felhasználók, Korábbi vásárlók Üzenettípus Közvetítés, promóció, emlékeztető, visszajelzés vagy elhagyott kosár

Hozzon létre minden feladatot és alfeladatot határidőkkel és egyéni mezőkkel.

Ezután használja az alfeladatokat, hogy minden feladatot kisebb, megvalósítható lépésekre bontson. Ez megkönnyíti a részletes felelősségek kiosztását.

Például a „Személyre szabott üzenet szövegének megírása” feladat magában foglalhatja az első vásárlóknak szóló szöveg megírását, valamint annak áttekintését és véglegesítését a jogi csapattal.

Így a szövegíró, a CRM-menedzser és a megfelelőségi csapat is ugyanazon az oldalon állnak.

A komplex feladatokat kisebb, nyomon követhető alfeladatokra bontsa a jobb átláthatóság érdekében.

Szüksége van egy központi helyre is, ahol meghatározza a narratívát, a közönségről szóló információkat és egyéb adatokat. A ClickUp Docs az egyetlen megbízható információforrásként szolgál.

Például itt vázolja fel a kampány rövid leírását (a kampány mögötti okokat). Emellett adja meg a márka és a jogi irányelveket is, hogy a kreatív csapat tudja, mi megengedett és mi nem.

Vázolja fel kampányának rövid leírását, és összpontosítsa ezeket az információkat a ClickUp Docs-ban.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

2. Készítsen marketingtartalom-naptárat

Ezután használja a ClickUp naptár nézetét, hogy vizualizálja a WhatsApp kampány ütemtervét a monszun bőrápolási csomagjához. A következőket teheti:

Győződjön meg arról, hogy az első vásárlóknak szóló üzenet a csomag megjelenése után kerüljön ütemezésre.

Győződjön meg arról, hogy a 3. és 7. napi utánkövetések nem ütköznek más promóciós küldeményekkel.

Kövesse nyomon a kreatív anyagok jóváhagyásának határidejét, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban sietnie.

Ha a Naptár nézetben két promóció is ugyanazon a napon szerepel, vagy egy héten nincs semmi beütemezve, akkor a dolgok életbe lépése előtt gyorsan áthúzhatja az eseményeket, hogy módosítsa az ütemtervet.

Vizualizálja a WhatsApp kampány feladatait, és tartsa fenn a folyamatos üzenetáramlást a ClickUp naptár nézet segítségével.

A naptár egyensúlyának megteremtése érdekében különböző színkódokat vagy címkéket is használhat a különböző típusú üzenetekhez (promóció, tartalom, nyomon követés). Ossza meg ezt a csapatával vagy a feletteseivel, hogy átlátható legyen, „mi mikor jelenik meg”.

👀 Tudta? A színpszichológia szerint a piros szín természetesen vonzza a figyelmet, ezért ideális a lejárt szövegszerkesztési határidők, a megfelelés akadályai vagy a kritikus kampányjóváhagyások jelölésére a ClickUp naptárnézetben. A zöld szín a haladás és a befejezés érzetét kelti, ezért tökéletes a véglegesített üzenetek, tervezési eszközök vagy ütemezett közvetítések jelölésére.

3. Együttműködés és kommunikáció

A végtelen e-mail-váltások vagy Slack-üzenetek helyett használja a ClickUp Chat alkalmazást a kampányokkal kapcsolatos megbeszélések központosításához. Ezzel a következőket teheti:

Kommunikáljon valós időben közvetlenül a munkaterületén belül csoportos vagy egyéni csevegések, hanghívások vagy akár videó SyncUps segítségével.

Tartsa a beszélgetéseket konkrét feladatokhoz kötve, hogy mindenki láthassa a történetet és pontosan tudja, miről van szó.

Gyorsítsa fel a jóváhagyásokat és a szerkesztéseket, mivel ugyanazon az ablakon belül megbeszélheti, felülvizsgálhatja és frissítheti a tartalmakat.

Kezdjen beszélgetéseket, ossza meg a frissítéseket, és tartsa egy helyen a kampányokkal kapcsolatos döntéseket a ClickUp Chat segítségével.

Képeket vagy videókat csatolhat a csevegéshez, és megjelölheti a döntéshozót, hogy jóváhagyja a végleges verziót. És amikor valaki azt mondja, hogy „Szükségünk van egy 7. napi utánkövetésre”, azonnal hozzon létre egy új feladatot abból a csevegési üzenetből.

Ráadásul a csapattagoknak nem kell több mint 60 üzenetet végiglapozniuk, hogy megértsék a döntéseket és a teendőket. A ClickUp Brain összefoglalja a csevegési szálakat a legfontosabb pontokba.

🧠 Érdekesség: A WhatsApp volt a második nem Google-alkalmazás, amely 2015-ben elérte az 1 milliárd telepítést Androidon.

4. Kövesse nyomon a kampány állapotát, jóváhagyásait és mutatóit

Miután felállította a feladatokat, állítsa be a ClickUp egyéni állapotokat, hogy azok tükrözzék a kampány munkafolyamatának minden szakaszát.

Példa a folyamatra: Tervezés → Tartalomkészítés → Jóváhagyásra vár → Ütemezés → Elküldés → Utánkövetés ütemezése → Befejezés

Ez segít mindenkinek pontosan tudni, hogy az egyes üzenetek a marketingkommunikációs stratégiában éppen melyik szakaszban vannak. Ha valami „Jóváhagyásra vár” állapotban ragad, akkor egy vezető vagy érdekelt fél beavatkozhat, átnézheti a szöveget, és továbbviheti.

A ClickUp Custom Status funkcióval vizualizálhatja az egyes kampányok minden szakaszát, a tervezéstől a nyomon követésig.

Idővel a ClickUp Dashboards segítségével összesítheti ezeket az adatokat.

Tegyük fel, hogy három szegmenst követ nyomon: első vásárlók, olajszabályozó termékek felhasználói és inaktív felhasználók. Hozzon létre egy műszerfalat olyan widgetekkel, mint:

Feladatok státusz szerint : Vizuális előrehaladás minden szegmensben – hány kampány van ütemezve, elküldve vagy jóváhagyásra várva.

Egyéni mezőjelentések : Mutassa meg a CTR-eket vagy a feladatokban rögzített kedvezménykódok használatát (használjon számmezőket, például „CTR %” vagy „Beváltási szám”).

Jóváhagyásra váró: Szűrt feladatlista, amelyen minden, még „Jóváhagyásra váró” állapotban lévő üzenet megjelenik.

Kövesse nyomon a kampány előrehaladását, hogy a ClickUp Dashboards segítségével felismerje az esetleges akadályokat.

5. Időt takaríthat meg a kampánysablonokkal

Unod már, hogy mindig ugyanazokat a WhatsApp marketingkampányokat kell létrehoznod a semmiből? A marketingkampány-sablonok segítségével elkerülheted az ismételt beállításokat és biztosíthatod a következetességet.

Például a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja lehetővé teszi kampányának megtervezését, végrehajtását és nyomon követését.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg WhatsApp-kampányait vagy szezonális promócióit a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonjával.

A Marketing Phase View segítségével bontsa fel a kampányt egyedi feladatokra, és a Calendar View segítségével kövesse nyomon a határidőket. Használjon egyedi attribútumokat, például Final Content, Draft, Reference, Approval és Team Assigned, hogy elmentse a kampány fontos részleteit.

Használhatja a kommunikációs terv sablonokat is, hogy személyre szabott üzenetekkel célozza meg a konkrét csoportokat, és elkerülje az üzenetek túlterheltségét vagy átfedéseit azáltal, hogy a WhatsApp üzeneteket a megfelelő ritmusban ütemezi.

WhatsApp Business marketing legjobb gyakorlatok

Most, hogy meggyőződött a WhatsApp üzleti marketing hatékonyságáról, íme néhány bevált gyakorlat, amelyet érdemes követni.

1. Kezelje a WhatsAppot úgy, mint egy kapcsolattartási csatornát

A kemény értékesítés itt nem működik, ellentétben a közösségi médiával. Ez azt jelenti, hogy:

Összpontosítson az értékorientált üzenetekre: oktasson, segítsen vagy irányítson!

Használjon olyan beszélgető hangnemet, amely tükrözi az ügyfelek beszédmódját, ne pedig a márka nyelvét.

Adjon választ, mielőtt megkérdeznék: proaktív szállítási frissítések, használati tippek vagy gyakran ismételt kérdések a vásárlás után.

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy általános kedvezményt hirdetne, próbálja meg ezt: „Szia! Az alapján, amit legutóbb vásároltál, ez a könnyű SPF termék biztosan tetszeni fog. Kipróbálnád 10% kedvezménnyel?”

2. Szegmentálja a közönségét

Nem minden ügyfélnek ugyanazt az üzenetet kell kapnia. A viselkedés és az életciklus alapján történő célzás segít a személyre szabás megvalósításában:

Címkézze a felhasználókat termék iránti érdeklődés, vásárlás időpontja, kosár viselkedés vagy CRM-ben szereplő életre szóló érték szerint.

Használja a WhatsApp Business címkéket, vagy szinkronizálja olyan eszközökkel, mint a ClickUp CRM, hogy különböző üzenetáramlásokat indítson el.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp egyéni mezőit a szegmens típusok hozzárendeléséhez és a csoportokhoz tartozó, kiváltó eseményekhez kapcsolódó munkafolyamatok elindításához.

3. Tervezzen mini csatornákat az üzenetáramláshoz

Gondolkodjon sorozatokban. A mikro-tölcsérek a felhasználókat a tudatosságtól a cselekvésig vezethetik. Például:

1. üzenet (tudatosság): Hangsúlyozza a problémát (pl. bőrproblémák a monszun idején)

2. üzenet (megfontolás): Oktasson termékkel kapcsolatos tippekkel

3. üzenet (konverzió): Ajánlat

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy megtervezze ezt a logikát és üzenetstruktúrát, mielőtt feladatot adna a szövegíró/tervező csapatának.

4. Automatizálással bővüljön

Kombinálja a WhatsApp automatikus válaszokat tartalék lehetőségekkel, például a felhasználók átirányításával egy ügyfélszolgálati munkatárshoz vagy egy hasznos GYIK-hez.

Mit ne tegyen: Ne küldjön egymást követő üzeneteket, kontextus nélküli nagy méretű médiafájlokat vagy gyanús rövid linkeket. Kerülje a nagybetűket és a túlzott emoji-használatot. Soha ne küldjön olyan személyes információkat, amelyek fogadásához a felhasználók nem járultak hozzá.

💡 Profi tipp: Használjon előre elkészített sablonokat a leggyakoribb kampányokhoz, például a ClickUp kommunikációs terv sablonját vagy a ClickUp CRM sablonját az információk automatikus begyűjtéséhez.

5. Legyen egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívás

Üzenetének egyértelmű célja kell legyen, hogy az ügyfél könnyen tudjon cselekedni.

Használja a WhatsApp gyorsválasz gombjait vagy a céloldalakra vagy termékkatalógusokra mutató rövid linkeket.

Kerülje az olyan üzenetek küldését, amelyek túl sok görgetést, olvasást vagy döntéshozatalt igényelnek.

Példa: „Kipróbálná a csomagot? Kattintson ide, és lefoglalunk Önnek egyet.” Közvetlen válasz gombbal vagy CTA linkkel.

6. Könnyítse meg a leiratkozást

Mindig biztosítson egyértelmű lehetőséget a felhasználóknak, hogy leiratkozhassanak az üzenetekről. Egy egyszerű mondat, például „Válaszoljon STOP-pal a leiratkozáshoz” elegendő. Emellett alkalmanként emlékeztetheti őket arra, hogy bármikor leiratkozhatnak.

💡 Profi tipp: Állítson be egy automatizálást, amely akkor indít el egy feladatot, ha az opt-out arány egy bizonyos küszöbértéket meghalad egy adott üzenettípus esetében.

Növelje vállalkozása forgalmát a WhatsApp marketinggel és a ClickUp segítségével

A WhatsApp Business marketing lényege, hogy az ügyfelekkel egy olyan csevegőfelületen találkozzon, amelyet szeretnek és amelyben megbíznak. Ha azonban a üzenetküldést, a tartalomkészítést és a csapatmunkát táblázatokkal kezeli, akkor biztosan megőrül.

A ClickUp strukturáltságot és gyorsaságot hoz WhatsApp marketingstratégiájába. A Naptár nézet pontosan megmutatja, mi van beütemezve, míg a ClickUp Chat segítségével csapata egy helyen koordinálhat, visszajelzéseket oszthat meg és tartalmakat hagyhat jóvá.

A ClickUp Brain felgyorsítja kampányai tartalmának tervezését és létrehozását, míg a ClickUp Dashboards segít nyomon követni a kampány előrehaladását, teljesítményét és a teendőket.

Készen áll arra, hogy világosabban szervezze meg következő WhatsApp-kampányát?

Regisztráljon a ClickUp-ra, hogy elindulhasson.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hatékony a WhatsApp-marketing?

Igen. A WhatsApp marketing magas megnyitási arányt (gyakran 80–90%) és gyors válaszokat eredményez, mert olyan felhasználókat ér el, akik már naponta többször is csevegnek.

2. Hogyan reklámozhatom vállalkozásomat a WhatsAppon?

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy WhatsApp Business fiókot, és összekapcsolja azt a Meta Business Managerrel. Szerezzen opt-inokat a weboldalán, hirdetésein vagy QR-kódokon keresztül. Ezután szegmentálja a közönségét, és küldjön személyre szabott üzeneteket, például ajánlatokat, frissítéseket vagy tippeket.

3. Lehetséges-e tömeges marketinget végezni a WhatsAppon?

Igen, de csak akkor, ha a felhasználók ehhez hozzájárultak. Használja a WhatsApp Business API-t a nagy léptékű, előírásoknak megfelelő üzenetküldés kezeléséhez.

4. Mi a különbség a WhatsApp és a WhatsApp Business között?

A WhatsApp személyes használatra szolgál. A WhatsApp Business olyan funkciókat tartalmaz, mint üzleti profilok, gyors válaszok, címkék és automatizálás, amelyek támogatják az ügyfelekkel való kommunikációt.