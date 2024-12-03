Whatsapp Business és Personal: melyik üzenetküldő eszközt válasszon?

A WhatsApp 2009-ben debütált, és hamarosan mindenki, a középiskolásoktól a globális startup csapatokig, ezen keresztül üzeneteket váltott.

Mindezek alapján egyértelművé vált, hogy a WhatsApp valódi potenciállal rendelkezik az ügyfélkommunikáció terén. Bemutatjuk a WhatsApp Business alkalmazást, amely – ahogyan azt már sejtheti – kifejezetten üzleti interakciókhoz lett kifejlesztve.

De a fontos kérdés továbbra is fennáll: A WhatsApp inkább személyes használatra alkalmas, vagy ugyanolyan hatékony lehet üzleti célokra is? A WhatsApp Business és a Personal valóban ugyanaz a dolog, vagy a két platform alapvetően különbözik egymástól?

Vessünk egy pillantást a különbségekre, és derítsük ki, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. 💡

Bevezetés a WhatsAppba

2024 júniusában mindenki kedvenc Modern Family szereplői meglepő visszatéréssel jelentkeztek – ezúttal egy WhatsApp-reklámban!

Miért, kérdezitek? Hogy bemutassuk a WhatsApp csoportos csevegési funkciójának erejét.

A karakterek klasszikus sajátosságai és a pontos forgatókönyv révén a WhatsApp zökkenőmentes üzenetküldési élményt ígért a nézőknek. De mennyire jó a WhatsApp a mindennapi használatra?

A WhatsApp áttekintése

Nem meglepő, hogy a WhatsApp a világ leggyakrabban használt mobil üzenetküldő alkalmazása.

A világszerte 2 milliárd aktív felhasználóval a WhatsApp egyértelműen megérintette az emberek szívét mindenhol.

Szóval, mi a vonzereje?

A biztonságos és zökkenőmentes működés mellett iOS és Android rendszereken egyaránt ingyenesen használható.

Bár szinte mindenki hallott már a WhatsApp-ról, sokan nem ismerik annak vállalati felhasználásra alkalmas testvérét: a WhatsApp Business-t.

A WhatsApp Business felemelkedése

Mielőtt belemennénk a WhatsApp opciók részleteibe, nézzük meg gyorsan a számokat:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

WhatsApp Business API

Mindkettő egyedi célt szolgál, különböző üzenetküldési igényekhez igazítva.

Ahogy Mark Zuckerberg a Reutersnek adott interjúban elmondta: „A valóság az, hogy az üzleti üzenetküldés valószínűleg a következő fontos pillére lesz vállalkozásunknak, mivel arra törekszünk, hogy a WhatsApp és a Messenger alkalmazásokat jobban monetizáljuk.”

És nem tévedett!

Valójában havonta több mint 40 millió ember böngészi a WhatsApp Business katalógusát – ez lenyűgöző eredmény ahhoz képest, hogy az alkalmazás eredetileg egyszerű üzenetküldő alkalmazásként indult.

🌟 Érdekesség: Miután 2009-ben a Facebook elutasította, a WhatsApp társalapítója, Brian Acton nem adta fel. Ehelyett megalkotta a WhatsAppot, amelyet 2014-ben a Facebook 19 milliárd dollárért megvásárolt.

A WhatsApp Personal felfedezése

A WhatsApp Personal mindenki kedvenc üzenetküldő alkalmazása, és ennek megvan az oka. Nézzük meg, miért!

WhatsApp Personal alapvető funkciói

Mint minden kiváló üzenetküldő platform, a WhatsApp Personal is tele van olyan alapvető funkciókkal, amelyek világszerte népszerűvé tették. Ezek a legfontosabb funkciók a következők:

Végpontok közötti titkosítás : Az üzenetek, hívások és médiafájlok védelem alatt állnak, így csak Ön és a címzett olvashatja őket. Még a WhatsApp sem láthatja őket – olyan biztonságos, mint egy bank széfje.

Hang- és videohívások: Ingyenes hang- és videohívásokat kezdeményezhet, beleértve a legfeljebb nyolc fős csoportos hívásokat is. Tökéletes megoldás virtuális családi összejövetelekhez vagy alkalmi beszélgetésekhez.

via WhatsApp

Hangüzenetek : Azok számára, akik inkább beszélnek, mint írnak, a hangüzenetek megkönnyítik az életet. Csak rögzítsd és küldd el – a címzett minden apró részletet hallhat a történetedből.

Dokumentumok megosztása : Nincs többé e-mailes macera! Küldjön PDF-eket, táblázatokat és diákat közvetlenül a WhatsAppon keresztül. Mert valljuk be, néha egyszerűen nincs kedve egy másik alkalmazást elindítani.

Fotók és videók megosztása : Ossza meg fotóit és videóit minőségromlás nélkül. Éles képek és pixelmentesség – egy fotós álma.

Asztali hozzáférés: A WhatsApp elérhető Mac vagy PC számítógépen is. Mert a teljes billentyűzeten való gépelés egyszerűen... kellemes.

via WhatsApp

Üzenetek küldése : A WhatsApp üzenetküldő funkciójával egyszerre több embernek is elküldhet egy üzenetet. Ez a szöveges üzenetek VIP-szobája.

Kétlépcsős azonosítás: Adjon hozzá egy extra biztonsági réteget, hogy távol tartsa a kíváncsiskodókat. Elengedhetetlen mindenki számára, aki komolyan veszi az adatait.

A WhatsApp néhány igazán remek funkcióval javította szolgáltatásait. Nézzük meg a legérdekesebb újdonságokat:

Üzenet szerkesztése : Előfordult már, hogy túl gyorsan nyomta meg a „Küldés” gombot? Mostantól akár 15 perc áll rendelkezésére az üzenet szerkesztésére, így elkerülheti a helyesírási hibákat és a kínos pillanatokat.

Csendes mód ismeretlen hívók számára : Unod már a spam hívásokat? Mostantól elnémíthatod a névjegyzékben nem szereplő számokról érkező hívásokat, hogy nyugodtabb legyen a használat.

Csevegés zárolása : Adjon hozzá egy réteg adatvédelmet bizonyos csevegésekhez ujjlenyomat- vagy jelszóval, így bizonyos beszélgetések titokban maradnak.

Személyre szabott csevegő háttérképek : Testreszabhatja az egyes csevegések háttérképeit, hogy gyorsan megkülönböztesse a beszélgetéseket, és személyes hangulatot kölcsönözzen nekik.

AI által generált matricák: Írja le ötletét, és a WhatsApp AI-je egyedi matricákat hoz létre, amelyekkel még kifejezőbbé teheti csevegéseit.

via WhatsApp

Rögzített üzenetek csoportokban : A rögzített üzenetekkel a fontos információkat a csoportos csevegések tetején tarthatja, így mindenki könnyebben követheti a beszélgetést.

Meta AI hangcsevegés: Nincs ideje gépelni? Hangüzeneteket küldhet a Meta AI-nak a WhatsAppon keresztül.

A WhatsApp Personal használati esetei

Vegyük példának Emmát, aki meglepetésbulit szervez a legjobb barátjának. Íme, hogyan segít neki a WhatsApp Personal, hogy mindenre figyeljen:

Adatvédelem kezelése : Beállítja adatvédelmi beállításait, hogy korlátozza, ki láthatja állapotfrissítéseit (nem engedélyezett a buli spoilereinek közzététele).

Eseményemlékeztetők rögzített üzenetekkel : Emma a csoportos csevegés tetejére rögzíti a buli címét és témáját, hogy senki ne felejtse el a fontos részleteket.

Útvonalak küldése élő helymeghatározással : Hogy senki ne tévedjen el, Emma megosztja élő helymeghatározását a vendégekkel, miközben azok a helyszín felé tartanak.

AI matricák a győzelemért : Emma néhány egyedi AI matricát készít, köztük egy „Party Time!” feliratú bannert és vicces emoji arcokat, hogy még izgalmasabbá tegye a csevegést.

Képernyőmegosztás videohívások során : Emma videohívás közben megosztja a képernyőjét, hogy megmutassa a dekorációk és az ülésrend tervét.

A csoportos csevegés lezárása : Lezárja a csoportos csevegést, hogy a buli tervei titokban maradjanak – így senki sem tudhatja meg, aki nem kapott meghívót.

Válaszadás a meghívottakra szavazások segítségével: Ahelyett, hogy a meghívottak rengeteg üzenettel válaszolnának (ami, mint tudjuk, gyorsan kaotikus helyzetet eredményez), Emma létrehoz egy szavazást a csoportos csevegésben, hogy mindenki válaszolhasson, és a vendégek szavazhassanak olyan lehetőségekről, mint az ételek, az öltözködési szabályok és a programok.

via WhatsApp

Eltűnő üzenetek a rendrakáshoz: A buli után Emma eltűnő üzeneteket állít be a csoportban, hogy mindenki fotói és frissítései ne zsúfolják össze örökre a csevegést.

💡 Profi tipp: Növelje a csoportos koordinációt a „Tervezett csoportos hívások” funkcióval. Tervezze meg előre a hívásokat ütemezett emlékeztetővel, hogy mindenki szinkronban legyen.

A WhatsApp Personal előnyei

A WhatsApp számos előnyt kínál, ami globálisan az egyik legnépszerűbb üzenetküldő platformmá teszi:

Globális elérhetőség : Több mint 2 milliárd felhasználóval 180 országban a WhatsApp mindenhol jelen van. Búcsút inthet a nemzetközi SMS-díjaknak!

Platformok közötti elérhetőség : A WhatsApp zökkenőmentesen működik Android, iOS és akár asztali számítógépeken is, így bármilyen eszközről is használja, mindig kapcsolatban maradhat.

Reklámmentes : A legtöbb alkalmazással ellentétben a WhatsApp továbbra is reklámmentes, így zavartalanul élvezheti az üzenetküldést.

Költséghatékony : A WhatsApp ingyenes szöveges üzenetek, hang- és videohívások esetén, így megtakaríthatja a nemzetközi kommunikációs költségeket.

Magas üzenetnyitási arány : A WhatsApp üzeneteket nagyobb valószínűséggel nyitják meg és olvassák el, ezért ez a legjobb választás fontos frissítések és ügyfélkapcsolatok ápolása szempontjából.

Végpontok közötti titkosítás : Az adatvédelem az elsődleges prioritás, a robusztus biztonsági funkciók pedig gondoskodnak a beszélgetések védelméről.

Broadcast listák és csoportok : Könnyedén kezelhet több beszélgetést, legyen szó üzleti hírekről vagy társasági eseményekről.

Élő helymegosztás : kiválóan alkalmas találkozók nyomon követésére vagy szerettei biztonságának biztosítására.

Felhasználóbarát: Az interfész egyszerű és minden korosztály számára készült, így könnyen hozzáférhető és intuitív.

A WhatsApp Personal korlátai

Bár a WhatsApp fantasztikus, néhány korlátozást érdemes megjegyezni:

Internettől való függőség : Internet-hozzáférés nélkül a WhatsApp használhatatlan, ellentétben a hagyományos SMS-ekkel.

A fiók felfüggesztésének kockázata : A WhatsApp irányelveinek megsértése a fiók felfüggesztéséhez vezethet, ami aggodalomra ad okot azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erre támaszkodnak.

Mentális egészségre gyakorolt hatások : Az állandó elérhetőség kényszere stresszhez és „értesítési fáradtsághoz” vezethet.

Tárhelyhasználat : A gyakori média megosztás gyorsan elfogyaszthatja a tárhelyet, ezért rendszeres tisztításra van szükség.

Ügyfélszolgálat: Az egyéni felhasználók számára nyújtott ügyfélszolgálat korlátozott és lassú lehet.

A WhatsApp Business részletes bemutatása

A marketingesek 56%-a egyetért azzal, hogy az üzleti üzenetküldés segít az ügyfeleknek jobban kapcsolódni a vállalkozásokhoz. Fedezze fel a WhatsApp Business alapvető funkcióit, és nézze meg, hogy ez a megfelelő választás-e az Ön számára.

🧠 Tudta? Az emberek naponta akár 58-szor is megnézik a telefonjukat. Az Android-felhasználók esetében ez azt jelenti, hogy naponta körülbelül 38 percet töltenek csak a WhatsApp alkalmazásban, ami kiváló lehetőséget kínál a márkáknak, hogy egy megbízható platformon lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.

A WhatsApp Business alapvető funkciói

WhatsApp Business profil : Mutassa be vállalkozását egy olyan profillal, amely tartalmazza logóját, vállalkozásának leírását, nyitvatartási idejét és weboldalának linkjét, így létrehozva egy mini kirakatot közvetlenül a WhatsAppon.

Üdvözlő üzenetek: automatikusan küldjön személyre szabott üdvözlő üzenetet az új ügyfeleknek, hogy a beszélgetések a legjobb lábbal induljanak.

via WhatsApp

Gyors válaszok : Időt takaríthat meg a gyakran feltett kérdésekre adott, testreszabható gyors válaszokkal, amelyekkel egyetlen érintéssel gyorsabban válaszolhat.

Távollét üzenetek: Állítson be automatikus válaszokat munkaidőn kívül, hogy tájékoztassa az ügyfeleket, mikor tér vissza, és így folyamatosan tájékoztassa őket.

via WhatsApp

Címkék : Címkékkel rendszerezheti és kategorizálhatja a beszélgetéseket, hogy gyorsan megtalálja és megválaszolhassa a fontos üzeneteket.

Meta által hitelesített jelvény : Növelje hitelességét egy hitelesítési jelvénnyel, amely segít az ügyfeleknek azonosítani hivatalos fiókját és növeli a bizalmat.

Katalógus és kosár: mutassa be termékeit és szolgáltatásait egy katalógusban, és tegye lehetővé az ügyfelek számára, hogy termékeket tegyenek a kosárba, így könnyebben böngészhetnek és rendelhetnek.

via WhatsApp

Tömeges üzenetküldés : Egyszerre több ügyfelet is elérhet, ha bejelentéseket vagy promóciókat tartalmazó tömeges üzeneteket küld a névjegyzékében szereplő címzetteknek.

WhatsApp-ra kattintható hirdetések: vonzza az új ügyfeleket a Facebook és Instagram hirdetéseiből közvetlenül a WhatsApp csevegésbe, és hozzon létre egy zökkenőmentes belépési pontot a beszélgetésekhez.

via WhatsApp

Cselekvésre ösztönző gombok a közösségi médiában: Helyezzen el „Üzenet küldése” gombokat Facebook- és Instagram-profilján, hogy a potenciális ügyfelek azonnal csevegést kezdeményezhessenek Önnel.

A WhatsApp Business legjobb gyakorlata

Adja meg egyértelműen az üzleti órákat : tájékoztassa az ügyfeleket arról, hogy mikor érhető el, és munkaidőn kívül használjon távollevő üzeneteket a folyamatos kommunikáció fenntartása érdekében.

Használja a gyors válaszokat a gyakran ismételt kérdésekhez : Állítson be gyors válaszokat a gyakori kérdésekhez, hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse az ügyfelekkel való interakciókat.

Népszerűsítse WhatsApp-csatornáját : QR-kódok, rövid linkek és közösségi média gombok segítségével tájékoztassa ügyfeleit, hogy elérhetik Önt a WhatsAppon.

Használja ki a Meta által hitelesített jelvényt: szerezze meg a jelvényt a bizalom növelése érdekében, ami különösen hasznos azokban az iparágakban, ahol a hitelesség döntő fontosságú.

A WhatsApp Business használati esetei

Bank Mandiri (banki szolgáltatások): A Bank Mandiri a WhatsApp Business alkalmazást használja arra, hogy automatikus értesítésekkel újra bevonzza ügyfeleit a hitelkártya-ellenőrzések és a részletfizetési ajánlatok terén. A platform : A Bank Mandiri a WhatsApp Business alkalmazást használja arra, hogy automatikus értesítésekkel újra bevonzza ügyfeleit a hitelkártya-ellenőrzések és a részletfizetési ajánlatok terén. A platform 42%-kal növelte a nettó kamatjövedelmet és 56%-kal a hitelkártya-ellenőrzésekre adott válaszok arányát, így a WhatsApp a bank legfontosabb konverziós csatornájává vált, felülmúlva az SMS-eket, a távértékesítést és a weboldalt.

via WhatsApp

Max Life Insurance (biztosítás): Az indiai ügyfelek megszólítása érdekében a Max Life Insurance együttműködött a Haptik céggel a WhatsApp Business Platform nyelvi támogatási funkciójának bevezetésében, amely hét regionális nyelven kínál szolgáltatásokat. Ez a két lépésből álló folyamat lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb nyelvet, ami : Az indiai ügyfelek megszólítása érdekében a Max Life Insurance együttműködött a Haptik céggel a WhatsApp Business Platform nyelvi támogatási funkciójának bevezetésében, amely hét regionális nyelven kínál szolgáltatásokat. Ez a két lépésből álló folyamat lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb nyelvet, ami 40%-os teljesítési arányt eredményez az ügyfelek által választott nyelven történő interakciók esetében.

Mercedes-Benz Törökország (autóipar): A Mercedes-Benz Törökország integrálta a WhatsApp Business Platformot a haszongépjárművek promóciója, potenciális ügyfelek szerzése és a közvetlen ügyfélkapcsolatok kialakítása érdekében. A WhatsApp és a hagyományos csatornák kombinációját alkalmazó hibrid kampányok révén : A Mercedes-Benz Törökország integrálta a WhatsApp Business Platformot a haszongépjárművek promóciója, potenciális ügyfelek szerzése és a közvetlen ügyfélkapcsolatok kialakítása érdekében. A WhatsApp és a hagyományos csatornák kombinációját alkalmazó hibrid kampányok révén 63%-kal növelték a vásárlási szándékot és 93%-kal emelték az eladásokat, miközben a minősített potenciális ügyfelek megszerzésének költségeit 78%-kal csökkentették.

Lenovo (technológia): A Lenovo Indonesia elindította a WhatsApp Flows szolgáltatást a szolgáltatások időpontfoglalásának egyszerűsítése érdekében, ami 8,2-szeres konverziós arányt eredményezett a weboldalukhoz képest, és : A Lenovo Indonesia elindította a WhatsApp Flows szolgáltatást a szolgáltatások időpontfoglalásának egyszerűsítése érdekében, ami 8,2-szeres konverziós arányt eredményezett a weboldalukhoz képest, és 44,5%-kal növelte az elkötelezettséget a WhatsAppon. Ez a zökkenőmentes önkiszolgáló csatorna lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy teljes egészében a WhatsAppon belül foglaljanak, módosítsanak vagy töröljenek időpontokat.

via WhatsApp

A WhatsApp Business előnyei

Fokozott ügyfél-elkötelezettség : Az üzenetküldő csatornák lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy az ügyfélút során folyamatosan kapcsolatban maradjanak az ügyfelekkel. A gyors válaszadási arány és az automatizálás révén a vállalkozások az ügyfelek igényeinek megfelelően tudnak velük kommunikálni.

Magas megnyitási arány : A WhatsApp : A WhatsApp üzleti üzeneteinek megnyitási aránya lenyűgöző 98% , ami felülmúlja a többi csatornát.

Ügyfél-elégedettség : A WhatsApp Business az ügyfelek számára legkényelmesebb helyen találkozik velük, így növeli az ügyfél-elégedettséget és a lojalitást.

Költséghatékony kommunikáció : Az automatizálás és a gyors válaszok csökkentik a működési költségeket, miközben növelik a hatékonyságot.

Bevétel növekedés: A WhatsApp Business növeli a konverziós arányokat, tanulmányok szerint a live chat pozitív hatással lehet az eladásokra és a vásárlói hűségre.

A WhatsApp Business korlátai

Korlátozott üzenetkvóta : Ellenőrzés nélkül az üzenetküldés havi 5000 üzenetre van korlátozva, ami nagyobb vállalkozások számára korlátozó lehet.

Nincs harmadik féltől származó integráció : A WhatsApp Business nem támogatja az API-t, ami korlátozza az egyéb alkalmazásokkal való integrációt és csökkenti a munkafolyamat hatékonyságát.

Korlátozott automatizálás : A WhatsApp Business automatizálási lehetőségei alapszintűek a WhatsApp Business API-hoz képest, amely fejlettebb csevegőrobotokat és üzenetirányítást kínál.

Korlátozott eszközhasználat : A WhatsApp Business csak két eszközt támogat, ami korlátozza az ügyfélbeszélgetéseket kezelő ügynökök számát.

Katalógus korlátozások : A katalógus funkció hatóköre korlátozott, ezért az ügyfeleknek több lehetőségért meg kell látogatniuk a webhelyét vagy e-kereskedelmi platformját.

Zöld pipa hiánya: Hitelesítés nélkül a WhatsApp Business fiókok nem rendelkeznek zöld pipával, ami a fokozott adathalász-tudatosság miatt hatással lehet az ügyfelek bizalmára.

💡 Profi tipp: Ha csapata eléri a WhatsApp Business üzenetküldési korlátját, vagy nehezen tudja rendszerezni az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, fontolja meg a WhatsApp Business API használatát. Eszközkorlátozás és fejlett automatizálás nélkül, nagy üzenetforgalmat igénylő nagyobb csapatok számára készült.

WhatsApp Business API

A WhatsApp Business API eltér a WhatsApp Business alkalmazástól.

Közép- és nagyvállalatok számára készült, és fejlett marketingeszközök és egyszerű integrációk világát nyitja meg, amelyek célja a nagy léptékű ügyfélkapcsolatok kezelése.

A Business alkalmazással ellentétben az API nem rendelkezik natív felülettel, hanem egy Meta üzleti partneren keresztül közvetlenül csatlakozik bármely integrált platform front-endjéhez.

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a WhatsApp hatókörét és erejét közvetlenül beépítse meglévő rendszereibe.

Érdekli a téma? Itt van még több információ:

Lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel, bárhol is legyenek : Találkozzon az ügyfelekkel ott, ahol már aktívak a WhatsAppon – egy ismerős és kényelmes térben, ahol könnyen kapcsolatba léphetnek egymással.

Kétirányú beszélgetések: Ösztönözze az interaktív marketinget, értékesítést és ügyfélszolgálati élményeket, végigkísérve az ügyfeleket az egész folyamaton.

via WhatsApp

Emlékezetes interakciók: Használjon gazdag médiát, dinamikus terméklistákat és interaktív CTA-kat, hogy vonzó, egyedi élményeket nyújtson nagy léptékben.

Marketingtevékenységek bővítése a WhatsApp Business API segítségével

Íme néhány népszerű felhasználási példa, amelyek bemutatják, hogyan használják a vállalkozások az API-t a növekedés elősegítésére és az ügyfélélmény javítására:

Értesítések : Tartsa ügyfeleit naprakészen a megrendelések visszaigazolásával, a szállítás nyomon követésével vagy a találkozók emlékeztetőivel.

Személyre szabott promóciók : növelje az upsell lehetőségeket, kezelje a kosár elhagyását, és küldjön rendkívül releváns ajánlatokat a marketing ROI maximalizálása érdekében.

Kereskedelem : Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy böngésszenek, kérdéseket tegyenek fel és megrendeléseket adjanak le közvetlenül a WhatsAppon belül, így zökkenőmentes vásárlási élményt teremtve.

Ügyfélszolgálat: automatizálja a rutin jellegű kérdéseket beszélgetési folyamatokkal, és csak akkor irányítsa az ügyfeleket élő ügyintézőkhöz, amikor szükséges, ezzel csökkentve a támogatási költségeket.

via WhatsApp

Ellenőrzések : Egyszerűsítse a fiók hitelesítését biztonságos, egyszeri jelszavakkal vagy többfaktoros kérésekkel.

Egyedi folyamatok: Tervezzen meg saját, egyedi beszélgetési élményeket, hogy növelje az elkötelezettséget és a lojalitást.

📌Példa: A Zendesk a helyszíni API-ról a WhatsApp Business felhőalapú API-jára váltott, ezzel 100%-ban kiküszöbölve az aktiválási költségeket és 90%-kal csökkentve a fejlesztési időt. A felhőalapú API segítségével a Zendesk megduplázta üzenetküldési sebességét, javítva a jegyek feldolgozásának hatékonyságát és növelve a WhatsApp iránti keresletet az ügyfelek körében.

A ClickUp integrálása a WhatsApp Business API-val

A ClickUp a projektmenedzsment szinonimája.

A ClickUp sokoldalú automatizálási és integrációs funkcióinak és a WhatsApp Business API-nak a kombinálása új lehetőségeket nyit meg a feladatok automatizálása és a kommunikáció kiterjesztése terén az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat területén.

Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a hatékony kombinációból:

Értékesítés és potenciális ügyfelek felkutatása : Az értékesítési csapatok számára ez az integráció segít automatizálni a ClickUp feladatait, amikor új potenciális ügyfél jelenik meg olyan platformokon, mint a LinkedIn. Az ügylet előrehaladásáról értesítések küldhetők a WhatsAppon keresztül, így az értékesítési képviselők gyorsabban reagálhatnak és javíthatják a potenciális ügyfelek konverziós arányát.

CRM : Használja : Használja a ClickUp CRM-et az ügyfélkapcsolatok szervezéséhez és az értékesítési folyamatok egyszerű nyomon követéséhez. Az automatizálás segítségével követési feladatokat hozhat létre és emlékeztetőket küldhet a WhatsAppon, hogy az értékesítési képviselők azonnal kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel.

Marketingkampány-kezelés : Egyszerűsítse a kampányok létrehozását, nyomon követését és jelentését a ClickUp feladatok kezelésével és a WhatsApp használatával, amellyel azonnali frissítéseket küldhet az érdekelt feleknek és a csapat tagjainak, így mindenki naprakész maradhat.

Célkövetés: Állítson be mérhető értékesítési vagy marketing célokat : Állítson be mérhető értékesítési vagy marketing célokat a ClickUp Goals segítségével, kövesse nyomon azok előrehaladását egyéni mezők és vizuális nézetek segítségével, és használja a WhatsAppot állapotfrissítések küldésére vagy a mérföldkövek megünneplésére a csapattal.

A WhatsApp API árazása és szempontok vállalkozások számára

A WhatsApp Business API árazása beszélgetésalapú modell szerint működik, 24 órás munkamenetenként számolva. Az árak a következők:

Beszélgetések típusai

Minden beszélgetéstípus más célt szolgál és más áron érhető el:

Marketinges beszélgetések : termékek vagy szolgáltatások promóciójára használják őket, és drágábbak, mivel céljuk a vásárlói elkötelezettség és az eladások növelése.

Hasznos beszélgetések : Ide tartoznak a tranzakciós üzenetek, mint például a megrendelés visszaigazolások vagy a szállítási frissítések, amelyek költséghatékonyabbak, mint a marketing üzenetek.

Hitelesítési beszélgetések : A biztonságos felhasználói azonosítás (pl. OTP-k) érdekében, a biztonság és a megfizethetőség közötti egyensúly biztosítása érdekében.

Szolgáltatási beszélgetések: Az ügyfelek által kezdeményezett interakciók szolgáltatási beszélgetéseknek minősülnek, amelyek költséghatékony választást jelentenek a támogatás és az érdeklődések esetében.

Főbb költségtényezők

Beszélgetés kezdeményezése : A költségek attól függően változnak, hogy a vállalkozás vagy az ügyfél kezdeményezi-e a beszélgetést.

Országonkénti árak : Az árak a címzett országától függően változnak, ezért globális közönség esetén vegye figyelembe a regionális költségkülönbségeket.

A munkamenet hossza: A 24 órás időtartamon belüli összes üzenetváltás egy beszélgetésnek számít, így az árak stabilak maradnak a komplex interakciók esetében is.

A WhatsApp, a WhatsApp Business és a WhatsApp Business API összehasonlítása

A legfontosabb különbség a célcsoportban rejlik: a WhatsApp Messenger személyes használatra, a WhatsApp Business kis- és középvállalkozások számára, a WhatsApp Business API pedig nagyobb, fejlett marketingigényű vállalatok számára készült.

Itt van egy táblázat a gyors összehasonlításhoz:

Funkció WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Rendeltetésszerű használat Personal Kis- és középvállalkozások (KKV-k) Közép- és nagyvállalatok Üzenetküldés 1:1 üzenetküldés Ad hoc ügyfélszolgálat, kis léptékű marketing Tömeges üzenetküldési kampányok, stratégiai ügyfélszolgálat Hozzáférés Alkalmazás, böngésző Alkalmazás, böngésző Megoldásszolgáltatói felület szükséges Eszközkorlátozás Egy felhasználó, két eszköz (telefon és asztali számítógép) Egy felhasználó, két eszköz (telefon és asztali számítógép) Korlátlan számú felhasználó és eszköz Üzleti eszközök Nincs Üzleti profil, termékkatalógus, korlátozott sugárzás és automatizált üzenetek Üzleti profil, termékkatalógus, üzenetek küldése, automatizált csevegőrobotok Zöld pipa jelölés Nem elérhető Nem elérhető Hivatalos fiókok számára elérhető Kapcsolatok forrása Névjegyek a telefonról Névjegyek a telefonról Importálva egy opt-in listából Árak Ingyenes Ingyenes Fizetős

A helyes választás

A szöveges üzenetek küldése a mai korban a fő kommunikációs módunk, és a hatékony kommunikáció akár 72%-kal is növelheti a termelékenységet.

Tehát a megfelelő platform kiválasztása nagyon fontos.

Bár a WhatsApp kétségkívül egy fantasztikus üzenetküldő alkalmazás, a csapatoknak gyakran szükségük van egy külön projektmenedzsment eszközre a beszélgetések nyomon követéséhez, szervezéséhez és megvalósításához.

A ClickUp segítségével azonban mindezt egy helyen hozzáadhatja.

ClickUp Chat: egy hatékony üzleti alternatíva

A ClickUp az e-mailek, csevegések és WhatsApp-üzenetekhez hasonló különböző csatornákról származó összes kommunikációt egy helyre költöztette. Így pontosan tudja, hol találja meg a szükséges információkat.

A ClickUp az e-mailek, csevegések és WhatsApp-üzenetekhez hasonló különböző csatornákról származó összes kommunikációt egy helyre költöztette. Így pontosan tudja, hol találja meg a szükséges információkat.

Gondoljon a ClickUp Chat-re – az Everything App-ra – mint egy olyan platformra, amely minden szükségeset – a csapatcsevegésektől a feladatfrissítésekig – egy rendezett, szervezett térbe gyűjt össze, amely lehetővé teszi Önnek, hogy:

💬 Azonnali üzenetküldés: A valós idejű csevegésnek köszönhetően egyéni vagy csoportos beszélgetéseket kezdeményezhet közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül.

Hatékonyan együttműködhet, fájlokat oszthat meg és konkrét projektekhez fókuszált beszélgetési csatornákat hozhat létre a ClickUp Chat segítségével.

📝 Feladatok és megjegyzések hozzárendelése: Használja a @mentions funkciót megjegyzések hozzárendeléséhez vagy a csapattagok értesítéséhez, és biztosítsa a munka zökkenőmentes folytatását.

📂 Fájlok megosztása és feladatok kezelése: Zökkenőmentesen összekapcsolhatja a csevegéseket a feladatokkal, megoszthat dokumentumokat és hozzárendelhet teendőket – mindezt a csevegés nézetből.

🎬 ClickUp Clips: Kerülje el a felesleges megbeszéléseket, és küldjön videoklipet a ClickUp Clips segítségével, hogy vizuálisan ossza meg gondolatait.

Egyszerűsítse a kommunikációt a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Docs, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Brain eszközökkel könnyebb együttműködési légkört teremteni.

ClickUp Docs : A valós idejű együttműködéshez ideális : A valós idejű együttműködéshez ideális ClickUp Docs robusztus formázási lehetőségeket, média beágyazást és megjegyzéseket kínál, lehetővé téve a csapatok számára, hogy közösen vázoljanak, osszanak meg és finomítsanak ötleteket.

ClickUp Whiteboards : Brainstorming és vizuális tervezés céljából : Brainstorming és vizuális tervezés céljából a ClickUp Whiteboards lehetővé teszi a csapatok számára, hogy interaktív módon térképezzék fel ötleteiket és stratégiáikat, így a megbeszélések vonzóbbá és produktívabbá válnak.

ClickUp Automation s: s: A ClickUp Automations segítségével automatikusan ütemezhet emlékeztetőket, küldhet frissítéseket és kezelhet nyomon követéseket, így mindenki folyamatosan tájékozott marad, anélkül, hogy állandóan be kellene jelentkeznie.

ClickUp AI asszisztens: A ClickUp Brain segít világos, kifinomult üzenetek megfogalmazásában, biztosítva, hogy a csapat kommunikációja zökkenőmentes legyen, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon – szó szerint.

Automatizálja és ütemezze az üzeneteket a ClickUp Brain segítségével

ClickUp azonnali üzenet sablonja

A ClickUp azonnali üzenet sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen azonnali csapatkommunikációt indítani.

Töltse le ezt a sablont Javítsd az azonnali üzenetküldési etikettedet a ClickUp azonnali üzenetküldési sablonjával.

Hozzon létre külön projekteket az egyes témákhoz, és hívja meg a releváns csapattagokat szervezett megbeszélésekre.

A munkaterület rendben tartása érdekében használja a sablon keresősávját a fontos üzenetek gyors megtalálásához és a régi üzenetek archiválásához. Ezenkívül engedélyezze az értesítéseket, hogy naprakész legyen és biztosítsa a válaszok időszerűségét.

WhatsApp, mi jön ezután? 360 fokos kommunikáció a ClickUp segítségével

Most, hogy már ismeri a WhatsApp csomagot – Personal, Business és API –, nézzünk szembe a tényekkel: csapata nem fogja értékelni, ha a WhatsApp-ot használja a munkahelyi kommunikációhoz.

Kiváló alkalmi csevegésekhez, de valódi üzleti tevékenységhez problémás lehet. Folyamatos pingek? Igen. Nehéz nyomon követni a szálakat? Az biztos.

És akkor ott van még a tárhely, amely gyorsabban fogy, mint egy munka utáni happy hour. Nem véletlenül léteznek speciális üzleti kommunikációs szoftverek!

Ha olyan platformot keres, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy vacsora közben kikapcsolódjon, és az irodában szervezett maradjon, akkor a ClickUp a megoldás. A ClickUp egy központi felületen egyesíti az összes projektfrissítést, a feladatok nyomon követését és a csapat kommunikációját.

A ClickUp azonnali üzenetküldő funkciójával, feladatkiosztásával, brainstorminghoz használható tábláival, sőt még a munkafolyamatok és a kommunikáció egyszerűsítését szolgáló mesterséges intelligenciájával is tökéletes munkakörnyezetet biztosít csapatának, amely nem hatol be a személyes idejükbe.

Készen áll arra, hogy megkönnyítse a munkáját? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on!