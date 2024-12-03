Whatsapp Business és Personal: melyik üzenetküldő eszközt válasszon?

A WhatsApp 2009-ben debütált, és hamarosan mindenki, a középiskolásoktól a globális startup csapatokig, ezen keresztül üzeneteket váltott.
Mindezek alapján egyértelművé vált, hogy a WhatsApp valódi potenciállal rendelkezik az ügyfélkommunikáció terén. Bemutatjuk a WhatsApp Business alkalmazást, amely – ahogyan azt már sejtheti – kifejezetten üzleti interakciókhoz lett kifejlesztve.
De a fontos kérdés továbbra is fennáll: A WhatsApp inkább személyes használatra alkalmas, vagy ugyanolyan hatékony lehet üzleti célokra is? A WhatsApp Business és a Personal valóban ugyanaz a dolog, vagy a két platform alapvetően különbözik egymástól?
Vessünk egy pillantást a különbségekre, és derítsük ki, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek. 💡
Bevezetés a WhatsAppba
2024 júniusában mindenki kedvenc Modern Family szereplői meglepő visszatéréssel jelentkeztek – ezúttal egy WhatsApp-reklámban!
Miért, kérdezitek? Hogy bemutassuk a WhatsApp csoportos csevegési funkciójának erejét.
A karakterek klasszikus sajátosságai és a pontos forgatókönyv révén a WhatsApp zökkenőmentes üzenetküldési élményt ígért a nézőknek. De mennyire jó a WhatsApp a mindennapi használatra?
A WhatsApp áttekintése
Nem meglepő, hogy a WhatsApp a világ leggyakrabban használt mobil üzenetküldő alkalmazása.
A világszerte 2 milliárd aktív felhasználóval a WhatsApp egyértelműen megérintette az emberek szívét mindenhol.
Szóval, mi a vonzereje?
A biztonságos és zökkenőmentes működés mellett iOS és Android rendszereken egyaránt ingyenesen használható.
Bár szinte mindenki hallott már a WhatsApp-ról, sokan nem ismerik annak vállalati felhasználásra alkalmas testvérét: a WhatsApp Business-t.
A WhatsApp Business felemelkedése
Mielőtt belemennénk a WhatsApp opciók részleteibe, nézzük meg gyorsan a számokat:
- WhatsApp Messenger
- WhatsApp Business
- WhatsApp Business API
Mindkettő egyedi célt szolgál, különböző üzenetküldési igényekhez igazítva.
Ahogy Mark Zuckerberg a Reutersnek adott interjúban elmondta: „A valóság az, hogy az üzleti üzenetküldés valószínűleg a következő fontos pillére lesz vállalkozásunknak, mivel arra törekszünk, hogy a WhatsApp és a Messenger alkalmazásokat jobban monetizáljuk.”
És nem tévedett!
Valójában havonta több mint 40 millió ember böngészi a WhatsApp Business katalógusát – ez lenyűgöző eredmény ahhoz képest, hogy az alkalmazás eredetileg egyszerű üzenetküldő alkalmazásként indult.
🌟 Érdekesség: Miután 2009-ben a Facebook elutasította, a WhatsApp társalapítója, Brian Acton nem adta fel. Ehelyett megalkotta a WhatsAppot, amelyet 2014-ben a Facebook 19 milliárd dollárért megvásárolt.
A WhatsApp Personal felfedezése
A WhatsApp Personal mindenki kedvenc üzenetküldő alkalmazása, és ennek megvan az oka. Nézzük meg, miért!
WhatsApp Personal alapvető funkciói
Mint minden kiváló üzenetküldő platform, a WhatsApp Personal is tele van olyan alapvető funkciókkal, amelyek világszerte népszerűvé tették. Ezek a legfontosabb funkciók a következők:
- Végpontok közötti titkosítás: Az üzenetek, hívások és médiafájlok védelem alatt állnak, így csak Ön és a címzett olvashatja őket. Még a WhatsApp sem láthatja őket – olyan biztonságos, mint egy bank széfje.
- Hang- és videohívások: Ingyenes hang- és videohívásokat kezdeményezhet, beleértve a legfeljebb nyolc fős csoportos hívásokat is. Tökéletes megoldás virtuális családi összejövetelekhez vagy alkalmi beszélgetésekhez.
- Hangüzenetek: Azok számára, akik inkább beszélnek, mint írnak, a hangüzenetek megkönnyítik az életet. Csak rögzítsd és küldd el – a címzett minden apró részletet hallhat a történetedből.
- Dokumentumok megosztása: Nincs többé e-mailes macera! Küldjön PDF-eket, táblázatokat és diákat közvetlenül a WhatsAppon keresztül. Mert valljuk be, néha egyszerűen nincs kedve egy másik alkalmazást elindítani.
- Fotók és videók megosztása: Ossza meg fotóit és videóit minőségromlás nélkül. Éles képek és pixelmentesség – egy fotós álma.
- Asztali hozzáférés: A WhatsApp elérhető Mac vagy PC számítógépen is. Mert a teljes billentyűzeten való gépelés egyszerűen... kellemes.
- Üzenetek küldése: A WhatsApp üzenetküldő funkciójával egyszerre több embernek is elküldhet egy üzenetet. Ez a szöveges üzenetek VIP-szobája.
- Kétlépcsős azonosítás: Adjon hozzá egy extra biztonsági réteget, hogy távol tartsa a kíváncsiskodókat. Elengedhetetlen mindenki számára, aki komolyan veszi az adatait.
A WhatsApp néhány igazán remek funkcióval javította szolgáltatásait. Nézzük meg a legérdekesebb újdonságokat:
- Üzenet szerkesztése: Előfordult már, hogy túl gyorsan nyomta meg a „Küldés” gombot? Mostantól akár 15 perc áll rendelkezésére az üzenet szerkesztésére, így elkerülheti a helyesírási hibákat és a kínos pillanatokat.
- Csendes mód ismeretlen hívók számára: Unod már a spam hívásokat? Mostantól elnémíthatod a névjegyzékben nem szereplő számokról érkező hívásokat, hogy nyugodtabb legyen a használat.
- Csevegés zárolása: Adjon hozzá egy réteg adatvédelmet bizonyos csevegésekhez ujjlenyomat- vagy jelszóval, így bizonyos beszélgetések titokban maradnak.
- Személyre szabott csevegő háttérképek: Testreszabhatja az egyes csevegések háttérképeit, hogy gyorsan megkülönböztesse a beszélgetéseket, és személyes hangulatot kölcsönözzen nekik.
- AI által generált matricák: Írja le ötletét, és a WhatsApp AI-je egyedi matricákat hoz létre, amelyekkel még kifejezőbbé teheti csevegéseit.
- Rögzített üzenetek csoportokban: A rögzített üzenetekkel a fontos információkat a csoportos csevegések tetején tarthatja, így mindenki könnyebben követheti a beszélgetést.
- Meta AI hangcsevegés: Nincs ideje gépelni? Hangüzeneteket küldhet a Meta AI-nak a WhatsAppon keresztül.
A WhatsApp Personal használati esetei
Vegyük példának Emmát, aki meglepetésbulit szervez a legjobb barátjának. Íme, hogyan segít neki a WhatsApp Personal, hogy mindenre figyeljen:
- Adatvédelem kezelése: Beállítja adatvédelmi beállításait, hogy korlátozza, ki láthatja állapotfrissítéseit (nem engedélyezett a buli spoilereinek közzététele).
- Eseményemlékeztetők rögzített üzenetekkel: Emma a csoportos csevegés tetejére rögzíti a buli címét és témáját, hogy senki ne felejtse el a fontos részleteket.
- Útvonalak küldése élő helymeghatározással: Hogy senki ne tévedjen el, Emma megosztja élő helymeghatározását a vendégekkel, miközben azok a helyszín felé tartanak.
- AI matricák a győzelemért: Emma néhány egyedi AI matricát készít, köztük egy „Party Time!” feliratú bannert és vicces emoji arcokat, hogy még izgalmasabbá tegye a csevegést.
- Képernyőmegosztás videohívások során: Emma videohívás közben megosztja a képernyőjét, hogy megmutassa a dekorációk és az ülésrend tervét.
- A csoportos csevegés lezárása: Lezárja a csoportos csevegést, hogy a buli tervei titokban maradjanak – így senki sem tudhatja meg, aki nem kapott meghívót.
- Válaszadás a meghívottakra szavazások segítségével: Ahelyett, hogy a meghívottak rengeteg üzenettel válaszolnának (ami, mint tudjuk, gyorsan kaotikus helyzetet eredményez), Emma létrehoz egy szavazást a csoportos csevegésben, hogy mindenki válaszolhasson, és a vendégek szavazhassanak olyan lehetőségekről, mint az ételek, az öltözködési szabályok és a programok.
via WhatsApp
- Eltűnő üzenetek a rendrakáshoz: A buli után Emma eltűnő üzeneteket állít be a csoportban, hogy mindenki fotói és frissítései ne zsúfolják össze örökre a csevegést.
💡 Profi tipp: Növelje a csoportos koordinációt a „Tervezett csoportos hívások” funkcióval. Tervezze meg előre a hívásokat ütemezett emlékeztetővel, hogy mindenki szinkronban legyen.
A WhatsApp Personal előnyei
A WhatsApp számos előnyt kínál, ami globálisan az egyik legnépszerűbb üzenetküldő platformmá teszi:
- Globális elérhetőség: Több mint 2 milliárd felhasználóval 180 országban a WhatsApp mindenhol jelen van. Búcsút inthet a nemzetközi SMS-díjaknak!
- Platformok közötti elérhetőség: A WhatsApp zökkenőmentesen működik Android, iOS és akár asztali számítógépeken is, így bármilyen eszközről is használja, mindig kapcsolatban maradhat.
- Reklámmentes: A legtöbb alkalmazással ellentétben a WhatsApp továbbra is reklámmentes, így zavartalanul élvezheti az üzenetküldést.
- Költséghatékony: A WhatsApp ingyenes szöveges üzenetek, hang- és videohívások esetén, így megtakaríthatja a nemzetközi kommunikációs költségeket.
- Magas üzenetnyitási arány: A WhatsApp üzeneteket nagyobb valószínűséggel nyitják meg és olvassák el, ezért ez a legjobb választás fontos frissítések és ügyfélkapcsolatok ápolása szempontjából.
- Végpontok közötti titkosítás: Az adatvédelem az elsődleges prioritás, a robusztus biztonsági funkciók pedig gondoskodnak a beszélgetések védelméről.
- Broadcast listák és csoportok: Könnyedén kezelhet több beszélgetést, legyen szó üzleti hírekről vagy társasági eseményekről.
- Élő helymegosztás: kiválóan alkalmas találkozók nyomon követésére vagy szerettei biztonságának biztosítására.
- Felhasználóbarát: Az interfész egyszerű és minden korosztály számára készült, így könnyen hozzáférhető és intuitív.
A WhatsApp Personal korlátai
Bár a WhatsApp fantasztikus, néhány korlátozást érdemes megjegyezni:
- Internettől való függőség: Internet-hozzáférés nélkül a WhatsApp használhatatlan, ellentétben a hagyományos SMS-ekkel.
- A fiók felfüggesztésének kockázata: A WhatsApp irányelveinek megsértése a fiók felfüggesztéséhez vezethet, ami aggodalomra ad okot azoknak a vállalkozásoknak, amelyek erre támaszkodnak.
- Mentális egészségre gyakorolt hatások: Az állandó elérhetőség kényszere stresszhez és „értesítési fáradtsághoz” vezethet.
- Tárhelyhasználat: A gyakori média megosztás gyorsan elfogyaszthatja a tárhelyet, ezért rendszeres tisztításra van szükség.
- Ügyfélszolgálat: Az egyéni felhasználók számára nyújtott ügyfélszolgálat korlátozott és lassú lehet.
A WhatsApp Business részletes bemutatása
A marketingesek 56%-a egyetért azzal, hogy az üzleti üzenetküldés segít az ügyfeleknek jobban kapcsolódni a vállalkozásokhoz. Fedezze fel a WhatsApp Business alapvető funkcióit, és nézze meg, hogy ez a megfelelő választás-e az Ön számára.
🧠 Tudta? Az emberek naponta akár 58-szor is megnézik a telefonjukat. Az Android-felhasználók esetében ez azt jelenti, hogy naponta körülbelül 38 percet töltenek csak a WhatsApp alkalmazásban, ami kiváló lehetőséget kínál a márkáknak, hogy egy megbízható platformon lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.
A WhatsApp Business alapvető funkciói
- WhatsApp Business profil: Mutassa be vállalkozását egy olyan profillal, amely tartalmazza logóját, vállalkozásának leírását, nyitvatartási idejét és weboldalának linkjét, így létrehozva egy mini kirakatot közvetlenül a WhatsAppon.
- Üdvözlő üzenetek: automatikusan küldjön személyre szabott üdvözlő üzenetet az új ügyfeleknek, hogy a beszélgetések a legjobb lábbal induljanak.
via WhatsApp
- Gyors válaszok: Időt takaríthat meg a gyakran feltett kérdésekre adott, testreszabható gyors válaszokkal, amelyekkel egyetlen érintéssel gyorsabban válaszolhat.
- Távollét üzenetek: Állítson be automatikus válaszokat munkaidőn kívül, hogy tájékoztassa az ügyfeleket, mikor tér vissza, és így folyamatosan tájékoztassa őket.
via WhatsApp
- Címkék: Címkékkel rendszerezheti és kategorizálhatja a beszélgetéseket, hogy gyorsan megtalálja és megválaszolhassa a fontos üzeneteket.
- Meta által hitelesített jelvény: Növelje hitelességét egy hitelesítési jelvénnyel, amely segít az ügyfeleknek azonosítani hivatalos fiókját és növeli a bizalmat.
- Katalógus és kosár: mutassa be termékeit és szolgáltatásait egy katalógusban, és tegye lehetővé az ügyfelek számára, hogy termékeket tegyenek a kosárba, így könnyebben böngészhetnek és rendelhetnek.
via WhatsApp
- Tömeges üzenetküldés: Egyszerre több ügyfelet is elérhet, ha bejelentéseket vagy promóciókat tartalmazó tömeges üzeneteket küld a névjegyzékében szereplő címzetteknek.
- WhatsApp-ra kattintható hirdetések: vonzza az új ügyfeleket a Facebook és Instagram hirdetéseiből közvetlenül a WhatsApp csevegésbe, és hozzon létre egy zökkenőmentes belépési pontot a beszélgetésekhez.
via WhatsApp
- Cselekvésre ösztönző gombok a közösségi médiában: Helyezzen el „Üzenet küldése” gombokat Facebook- és Instagram-profilján, hogy a potenciális ügyfelek azonnal csevegést kezdeményezhessenek Önnel.
A WhatsApp Business legjobb gyakorlata
- Adja meg egyértelműen az üzleti órákat: tájékoztassa az ügyfeleket arról, hogy mikor érhető el, és munkaidőn kívül használjon távollevő üzeneteket a folyamatos kommunikáció fenntartása érdekében.
- Használja a gyors válaszokat a gyakran ismételt kérdésekhez: Állítson be gyors válaszokat a gyakori kérdésekhez, hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse az ügyfelekkel való interakciókat.
- Népszerűsítse WhatsApp-csatornáját: QR-kódok, rövid linkek és közösségi média gombok segítségével tájékoztassa ügyfeleit, hogy elérhetik Önt a WhatsAppon.
- Használja ki a Meta által hitelesített jelvényt: szerezze meg a jelvényt a bizalom növelése érdekében, ami különösen hasznos azokban az iparágakban, ahol a hitelesség döntő fontosságú.
A WhatsApp Business használati esetei
- Bank Mandiri (banki szolgáltatások): A Bank Mandiri a WhatsApp Business alkalmazást használja arra, hogy automatikus értesítésekkel újra bevonzza ügyfeleit a hitelkártya-ellenőrzések és a részletfizetési ajánlatok terén. A platform 42%-kal növelte a nettó kamatjövedelmet és 56%-kal a hitelkártya-ellenőrzésekre adott válaszok arányát, így a WhatsApp a bank legfontosabb konverziós csatornájává vált, felülmúlva az SMS-eket, a távértékesítést és a weboldalt.
- Max Life Insurance (biztosítás): Az indiai ügyfelek megszólítása érdekében a Max Life Insurance együttműködött a Haptik céggel a WhatsApp Business Platform nyelvi támogatási funkciójának bevezetésében, amely hét regionális nyelven kínál szolgáltatásokat. Ez a két lépésből álló folyamat lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb nyelvet, ami 40%-os teljesítési arányt eredményez az ügyfelek által választott nyelven történő interakciók esetében.
- Mercedes-Benz Törökország (autóipar): A Mercedes-Benz Törökország integrálta a WhatsApp Business Platformot a haszongépjárművek promóciója, potenciális ügyfelek szerzése és a közvetlen ügyfélkapcsolatok kialakítása érdekében. A WhatsApp és a hagyományos csatornák kombinációját alkalmazó hibrid kampányok révén 63%-kal növelték a vásárlási szándékot és 93%-kal emelték az eladásokat, miközben a minősített potenciális ügyfelek megszerzésének költségeit 78%-kal csökkentették.
- Lenovo (technológia): A Lenovo Indonesia elindította a WhatsApp Flows szolgáltatást a szolgáltatások időpontfoglalásának egyszerűsítése érdekében, ami 8,2-szeres konverziós arányt eredményezett a weboldalukhoz képest, és 44,5%-kal növelte az elkötelezettséget a WhatsAppon. Ez a zökkenőmentes önkiszolgáló csatorna lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy teljes egészében a WhatsAppon belül foglaljanak, módosítsanak vagy töröljenek időpontokat.
A WhatsApp Business előnyei
- Fokozott ügyfél-elkötelezettség: Az üzenetküldő csatornák lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy az ügyfélút során folyamatosan kapcsolatban maradjanak az ügyfelekkel. A gyors válaszadási arány és az automatizálás révén a vállalkozások az ügyfelek igényeinek megfelelően tudnak velük kommunikálni.
- Magas megnyitási arány: A WhatsApp üzleti üzeneteinek megnyitási aránya lenyűgöző 98%, ami felülmúlja a többi csatornát.
- Ügyfél-elégedettség: A WhatsApp Business az ügyfelek számára legkényelmesebb helyen találkozik velük, így növeli az ügyfél-elégedettséget és a lojalitást.
- Költséghatékony kommunikáció: Az automatizálás és a gyors válaszok csökkentik a működési költségeket, miközben növelik a hatékonyságot.
- Bevétel növekedés: A WhatsApp Business növeli a konverziós arányokat, tanulmányok szerint a live chat pozitív hatással lehet az eladásokra és a vásárlói hűségre.
A WhatsApp Business korlátai
- Korlátozott üzenetkvóta: Ellenőrzés nélkül az üzenetküldés havi 5000 üzenetre van korlátozva, ami nagyobb vállalkozások számára korlátozó lehet.
- Nincs harmadik féltől származó integráció: A WhatsApp Business nem támogatja az API-t, ami korlátozza az egyéb alkalmazásokkal való integrációt és csökkenti a munkafolyamat hatékonyságát.
- Korlátozott automatizálás: A WhatsApp Business automatizálási lehetőségei alapszintűek a WhatsApp Business API-hoz képest, amely fejlettebb csevegőrobotokat és üzenetirányítást kínál.
- Korlátozott eszközhasználat: A WhatsApp Business csak két eszközt támogat, ami korlátozza az ügyfélbeszélgetéseket kezelő ügynökök számát.
- Katalógus korlátozások: A katalógus funkció hatóköre korlátozott, ezért az ügyfeleknek több lehetőségért meg kell látogatniuk a webhelyét vagy e-kereskedelmi platformját.
- Zöld pipa hiánya: Hitelesítés nélkül a WhatsApp Business fiókok nem rendelkeznek zöld pipával, ami a fokozott adathalász-tudatosság miatt hatással lehet az ügyfelek bizalmára.
💡 Profi tipp: Ha csapata eléri a WhatsApp Business üzenetküldési korlátját, vagy nehezen tudja rendszerezni az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket, fontolja meg a WhatsApp Business API használatát. Eszközkorlátozás és fejlett automatizálás nélkül, nagy üzenetforgalmat igénylő nagyobb csapatok számára készült.
WhatsApp Business API
A WhatsApp Business API eltér a WhatsApp Business alkalmazástól.
Közép- és nagyvállalatok számára készült, és fejlett marketingeszközök és egyszerű integrációk világát nyitja meg, amelyek célja a nagy léptékű ügyfélkapcsolatok kezelése.
A Business alkalmazással ellentétben az API nem rendelkezik natív felülettel, hanem egy Meta üzleti partneren keresztül közvetlenül csatlakozik bármely integrált platform front-endjéhez.
Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a WhatsApp hatókörét és erejét közvetlenül beépítse meglévő rendszereibe.
Érdekli a téma? Itt van még több információ:
- Lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel, bárhol is legyenek: Találkozzon az ügyfelekkel ott, ahol már aktívak a WhatsAppon – egy ismerős és kényelmes térben, ahol könnyen kapcsolatba léphetnek egymással.
- Kétirányú beszélgetések: Ösztönözze az interaktív marketinget, értékesítést és ügyfélszolgálati élményeket, végigkísérve az ügyfeleket az egész folyamaton.
- Emlékezetes interakciók: Használjon gazdag médiát, dinamikus terméklistákat és interaktív CTA-kat, hogy vonzó, egyedi élményeket nyújtson nagy léptékben.
Marketingtevékenységek bővítése a WhatsApp Business API segítségével
Íme néhány népszerű felhasználási példa, amelyek bemutatják, hogyan használják a vállalkozások az API-t a növekedés elősegítésére és az ügyfélélmény javítására:
- Értesítések: Tartsa ügyfeleit naprakészen a megrendelések visszaigazolásával, a szállítás nyomon követésével vagy a találkozók emlékeztetőivel.
- Személyre szabott promóciók: növelje az upsell lehetőségeket, kezelje a kosár elhagyását, és küldjön rendkívül releváns ajánlatokat a marketing ROI maximalizálása érdekében.
- Kereskedelem: Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy böngésszenek, kérdéseket tegyenek fel és megrendeléseket adjanak le közvetlenül a WhatsAppon belül, így zökkenőmentes vásárlási élményt teremtve.
- Ügyfélszolgálat: automatizálja a rutin jellegű kérdéseket beszélgetési folyamatokkal, és csak akkor irányítsa az ügyfeleket élő ügyintézőkhöz, amikor szükséges, ezzel csökkentve a támogatási költségeket.
- Ellenőrzések: Egyszerűsítse a fiók hitelesítését biztonságos, egyszeri jelszavakkal vagy többfaktoros kérésekkel.
- Egyedi folyamatok: Tervezzen meg saját, egyedi beszélgetési élményeket, hogy növelje az elkötelezettséget és a lojalitást.
📌Példa: A Zendesk a helyszíni API-ról a WhatsApp Business felhőalapú API-jára váltott, ezzel 100%-ban kiküszöbölve az aktiválási költségeket és 90%-kal csökkentve a fejlesztési időt. A felhőalapú API segítségével a Zendesk megduplázta üzenetküldési sebességét, javítva a jegyek feldolgozásának hatékonyságát és növelve a WhatsApp iránti keresletet az ügyfelek körében.
A ClickUp integrálása a WhatsApp Business API-val
A ClickUp a projektmenedzsment szinonimája.
A ClickUp sokoldalú automatizálási és integrációs funkcióinak és a WhatsApp Business API-nak a kombinálása új lehetőségeket nyit meg a feladatok automatizálása és a kommunikáció kiterjesztése terén az értékesítés, a marketing és az ügyfélszolgálat területén.
Így hozhatja ki a legtöbbet ebből a hatékony kombinációból:
- Értékesítés és potenciális ügyfelek felkutatása: Az értékesítési csapatok számára ez az integráció segít automatizálni a ClickUp feladatait, amikor új potenciális ügyfél jelenik meg olyan platformokon, mint a LinkedIn. Az ügylet előrehaladásáról értesítések küldhetők a WhatsAppon keresztül, így az értékesítési képviselők gyorsabban reagálhatnak és javíthatják a potenciális ügyfelek konverziós arányát.
- CRM: Használja a ClickUp CRM-et az ügyfélkapcsolatok szervezéséhez és az értékesítési folyamatok egyszerű nyomon követéséhez. Az automatizálás segítségével követési feladatokat hozhat létre és emlékeztetőket küldhet a WhatsAppon, hogy az értékesítési képviselők azonnal kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel.
- Marketingkampány-kezelés: Egyszerűsítse a kampányok létrehozását, nyomon követését és jelentését a ClickUp feladatok kezelésével és a WhatsApp használatával, amellyel azonnali frissítéseket küldhet az érdekelt feleknek és a csapat tagjainak, így mindenki naprakész maradhat.
- Célkövetés: Állítson be mérhető értékesítési vagy marketing célokat a ClickUp Goals segítségével, kövesse nyomon azok előrehaladását egyéni mezők és vizuális nézetek segítségével, és használja a WhatsAppot állapotfrissítések küldésére vagy a mérföldkövek megünneplésére a csapattal.
A WhatsApp API árazása és szempontok vállalkozások számára
A WhatsApp Business API árazása beszélgetésalapú modell szerint működik, 24 órás munkamenetenként számolva. Az árak a következők:
Beszélgetések típusai
Minden beszélgetéstípus más célt szolgál és más áron érhető el:
- Marketinges beszélgetések: termékek vagy szolgáltatások promóciójára használják őket, és drágábbak, mivel céljuk a vásárlói elkötelezettség és az eladások növelése.
- Hasznos beszélgetések: Ide tartoznak a tranzakciós üzenetek, mint például a megrendelés visszaigazolások vagy a szállítási frissítések, amelyek költséghatékonyabbak, mint a marketing üzenetek.
- Hitelesítési beszélgetések: A biztonságos felhasználói azonosítás (pl. OTP-k) érdekében, a biztonság és a megfizethetőség közötti egyensúly biztosítása érdekében.
- Szolgáltatási beszélgetések: Az ügyfelek által kezdeményezett interakciók szolgáltatási beszélgetéseknek minősülnek, amelyek költséghatékony választást jelentenek a támogatás és az érdeklődések esetében.
Főbb költségtényezők
- Beszélgetés kezdeményezése: A költségek attól függően változnak, hogy a vállalkozás vagy az ügyfél kezdeményezi-e a beszélgetést.
- Országonkénti árak: Az árak a címzett országától függően változnak, ezért globális közönség esetén vegye figyelembe a regionális költségkülönbségeket.
- A munkamenet hossza: A 24 órás időtartamon belüli összes üzenetváltás egy beszélgetésnek számít, így az árak stabilak maradnak a komplex interakciók esetében is.
A WhatsApp, a WhatsApp Business és a WhatsApp Business API összehasonlítása
A legfontosabb különbség a célcsoportban rejlik: a WhatsApp Messenger személyes használatra, a WhatsApp Business kis- és középvállalkozások számára, a WhatsApp Business API pedig nagyobb, fejlett marketingigényű vállalatok számára készült.
Itt van egy táblázat a gyors összehasonlításhoz:
|Funkció
|WhatsApp Messenger
|WhatsApp Business
|WhatsApp Business API
|Rendeltetésszerű használat
|Personal
|Kis- és középvállalkozások (KKV-k)
|Közép- és nagyvállalatok
|Üzenetküldés
|1:1 üzenetküldés
|Ad hoc ügyfélszolgálat, kis léptékű marketing
|Tömeges üzenetküldési kampányok, stratégiai ügyfélszolgálat
|Hozzáférés
|Alkalmazás, böngésző
|Alkalmazás, böngésző
|Megoldásszolgáltatói felület szükséges
|Eszközkorlátozás
|Egy felhasználó, két eszköz (telefon és asztali számítógép)
|Egy felhasználó, két eszköz (telefon és asztali számítógép)
|Korlátlan számú felhasználó és eszköz
|Üzleti eszközök
|Nincs
|Üzleti profil, termékkatalógus, korlátozott sugárzás és automatizált üzenetek
|Üzleti profil, termékkatalógus, üzenetek küldése, automatizált csevegőrobotok
|Zöld pipa jelölés
|Nem elérhető
|Nem elérhető
|Hivatalos fiókok számára elérhető
|Kapcsolatok forrása
|Névjegyek a telefonról
|Névjegyek a telefonról
|Importálva egy opt-in listából
|Árak
|Ingyenes
|Ingyenes
|Fizetős
A helyes választás
A szöveges üzenetek küldése a mai korban a fő kommunikációs módunk, és a hatékony kommunikáció akár 72%-kal is növelheti a termelékenységet.
Tehát a megfelelő platform kiválasztása nagyon fontos.
Bár a WhatsApp kétségkívül egy fantasztikus üzenetküldő alkalmazás, a csapatoknak gyakran szükségük van egy külön projektmenedzsment eszközre a beszélgetések nyomon követéséhez, szervezéséhez és megvalósításához.
A ClickUp segítségével azonban mindezt egy helyen hozzáadhatja.
ClickUp Chat: egy hatékony üzleti alternatíva
A ClickUp az e-mailek, csevegések és WhatsApp-üzenetekhez hasonló különböző csatornákról származó összes kommunikációt egy helyre költöztette. Így pontosan tudja, hol találja meg a szükséges információkat.
A ClickUp az e-mailek, csevegések és WhatsApp-üzenetekhez hasonló különböző csatornákról származó összes kommunikációt egy helyre költöztette. Így pontosan tudja, hol találja meg a szükséges információkat.
Gondoljon a ClickUp Chat-re – az Everything App-ra – mint egy olyan platformra, amely minden szükségeset – a csapatcsevegésektől a feladatfrissítésekig – egy rendezett, szervezett térbe gyűjt össze, amely lehetővé teszi Önnek, hogy:
💬 Azonnali üzenetküldés: A valós idejű csevegésnek köszönhetően egyéni vagy csoportos beszélgetéseket kezdeményezhet közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül.
📝 Feladatok és megjegyzések hozzárendelése: Használja a @mentions funkciót megjegyzések hozzárendeléséhez vagy a csapattagok értesítéséhez, és biztosítsa a munka zökkenőmentes folytatását.
📂 Fájlok megosztása és feladatok kezelése: Zökkenőmentesen összekapcsolhatja a csevegéseket a feladatokkal, megoszthat dokumentumokat és hozzárendelhet teendőket – mindezt a csevegés nézetből.
🎬 ClickUp Clips: Kerülje el a felesleges megbeszéléseket, és küldjön videoklipet a ClickUp Clips segítségével, hogy vizuálisan ossza meg gondolatait.
A ClickUp Docs, a ClickUp Whiteboards és a ClickUp Brain eszközökkel könnyebb együttműködési légkört teremteni.
- ClickUp Docs: A valós idejű együttműködéshez ideális ClickUp Docs robusztus formázási lehetőségeket, média beágyazást és megjegyzéseket kínál, lehetővé téve a csapatok számára, hogy közösen vázoljanak, osszanak meg és finomítsanak ötleteket.
- ClickUp Whiteboards: Brainstorming és vizuális tervezés céljából a ClickUp Whiteboards lehetővé teszi a csapatok számára, hogy interaktív módon térképezzék fel ötleteiket és stratégiáikat, így a megbeszélések vonzóbbá és produktívabbá válnak.
- ClickUp Automations: A ClickUp Automations segítségével automatikusan ütemezhet emlékeztetőket, küldhet frissítéseket és kezelhet nyomon követéseket, így mindenki folyamatosan tájékozott marad, anélkül, hogy állandóan be kellene jelentkeznie.
- ClickUp AI asszisztens: A ClickUp Brain segít világos, kifinomult üzenetek megfogalmazásában, biztosítva, hogy a csapat kommunikációja zökkenőmentes legyen, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon – szó szerint.
ClickUp azonnali üzenet sablonja
A ClickUp azonnali üzenet sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen azonnali csapatkommunikációt indítani.
Hozzon létre külön projekteket az egyes témákhoz, és hívja meg a releváns csapattagokat szervezett megbeszélésekre.
A munkaterület rendben tartása érdekében használja a sablon keresősávját a fontos üzenetek gyors megtalálásához és a régi üzenetek archiválásához. Ezenkívül engedélyezze az értesítéseket, hogy naprakész legyen és biztosítsa a válaszok időszerűségét.
WhatsApp, mi jön ezután? 360 fokos kommunikáció a ClickUp segítségével
Most, hogy már ismeri a WhatsApp csomagot – Personal, Business és API –, nézzünk szembe a tényekkel: csapata nem fogja értékelni, ha a WhatsApp-ot használja a munkahelyi kommunikációhoz.
Kiváló alkalmi csevegésekhez, de valódi üzleti tevékenységhez problémás lehet. Folyamatos pingek? Igen. Nehéz nyomon követni a szálakat? Az biztos.
És akkor ott van még a tárhely, amely gyorsabban fogy, mint egy munka utáni happy hour. Nem véletlenül léteznek speciális üzleti kommunikációs szoftverek!
Ha olyan platformot keres, amely lehetővé teszi a csapatának, hogy vacsora közben kikapcsolódjon, és az irodában szervezett maradjon, akkor a ClickUp a megoldás. A ClickUp egy központi felületen egyesíti az összes projektfrissítést, a feladatok nyomon követését és a csapat kommunikációját.
A ClickUp azonnali üzenetküldő funkciójával, feladatkiosztásával, brainstorminghoz használható tábláival, sőt még a munkafolyamatok és a kommunikáció egyszerűsítését szolgáló mesterséges intelligenciájával is tökéletes munkakörnyezetet biztosít csapatának, amely nem hatol be a személyes idejükbe.
Készen áll arra, hogy megkönnyítse a munkáját? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on!