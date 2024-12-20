Hogyan használhatja a WhatsApp for Business CRM-et a működés racionalizálására?

Mi lenne, ha pontosan ott találkozhatna ügyfeleivel, ahol ők vannak – a WhatsAppon?

A WhatsApp világszerte közel 3 milliárd felhasználóval rendelkezik, és minden nap valódi beszélgetések zajlanak rajta. Gyors, ismerős és megbízható, így tökéletes eszköz az ügyfélkapcsolatok egyszerűsítéséhez, különösen, ha globális ügyfélkörrel rendelkezik.

Legyen szó azonnali válaszokról, személyre szabott támogatásról vagy gyors fájlmegosztásról, a WhatsApp megváltoztatta a vállalkozások és a közönségük közötti kapcsolattartás módját.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan egyszerűsítheti a WhatsApp Business a munkafolyamatokat, enyhítheti a nyomást és ügyfeleit minden eddiginél elégedettebbé teheti.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A WhatsApp Business hatékony CRM funkciókat kínál.

Valós idejű kommunikációt, multimédiás tartalmakat és termékkatalógusok megosztását teszi lehetővé.

A WhatsApp for Business CRM beállítása egyszerű

A CRM-eszközökkel való integráció racionalizálja a munkafolyamatokat és nyomon követi az ügyféladatokat.

Fontos tippek a WhatsApp Business CRM-ként való használatához

A WhatsApp Business nem rendelkezik fejlett elemzési funkciókkal, ami korlátozza használatát nagyobb, komplex CRM-igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

A fejlett CRM funkciókhoz a ClickUp testreszabható sablonokat, irányítópultokat és automatizálást kínál.

Mi az a WhatsApp Business CRM?

A WhatsApp Business CRM a kommunikáció és az ügyfélkezelés tökéletes ötvözete. Bár elsősorban kis- és középvállalkozások számára készült, CRM-ként is működik, segítve az ügyféladatok, interakciók és megkeresések kezelését.

Főbb funkciók

👤 Üzleti profil: Ossza meg a legfontosabb információkat, mint például az elérhetőségeket, a weboldal linkjét és a vállalkozás rövid leírását.

💬 Gyors válaszok: Időt takaríthat meg a gyakran feltett kérdésekre előre megírt válaszokkal, ami mindkét fél számára időt és energiát takarít meg.

📌 Automatikus üzenetek: Állítson be üdvözlő vagy távollét üzeneteket, hogy az ügyfelek elkötelezettségét fenntartsa, még akkor is, ha Ön offline állapotban van.

🔶 Címkék: A csevegéseket könnyedén kategorizálhatja az ügyfelek státusza, típusa, kérdései vagy prioritásai szerint.

A WhatsApp Business CRM-ként való használatának előnyei

Nézzük meg, hogyan tudja a WhatsApp Business átalakítani az ügyfélkapcsolat-kezelést:

🌟 Fokozott ügyfélkommunikáció

Mivel a WhatsApp az egyik legszélesebb körben használt csevegőplatform világszerte, nem meglepő, hogy az ügyfelek előnyben részesítik az üzleti kommunikációhoz.

Az üzenetek gyors küldésének és fogadásának képessége lehetővé teszi a valós idejű kommunikációt, ami elengedhetetlen a kiváló ügyfélszolgálat biztosításához. Az érdeklődésekre vagy problémákra adott azonnali válaszok segítik a közelség érzésének kialakítását, ami erősebb ügyfélkapcsolatokhoz vezet.

🌟 Zökkenőmentes munkafolyamat-integráció

Ahelyett, hogy több platformot kezelne vagy végtelen táblázatokra támaszkodna, a WhatsApp Business zökkenőmentesen integrálódik a meglévő munkafolyamatába. Könnyedén együttműködik más CRM-rendszerekkel és projektmenedzsment eszközökkel, és egy helyen központosítja az összes ügyféladatot és kommunikációt.

Így mindent nyomon követhet – az értékesítési tárgyalásoktól az ügyfélszolgálatig – anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene az alkalmazások között.

🌟 Fokozott ügyfél-elkötelezettség

A WhatsApp beszélgetésszerű jellege ideálisabbá teszi az üzleti interakciókat. Multimédiás tartalmakat, például képeket, hangjegyzeteket és videókat küldhet, így a kommunikáció személyesebbé és interaktívabbá válik.

Ráadásul a WhatsApp lehetővé teszi frissítések, promóciók és értesítések küldését, így kulcsfontosságú csatornává válik az ügyfelek elkötelezettségének és tájékoztatásának fenntartásában.

További információ: A 10 legjobb CRM szoftver szolgáltató vállalkozások számára

Hogyan használhatja a WhatsApp Business alkalmazást CRM-ként?

Készen áll arra, hogy WhatsApp Business fiókját teljes értékű CRM eszközzé alakítsa? Íme, hogyan teheti meg.

Állítsa be a WhatsApp for Business alkalmazást

A WhatsApp Business fiók létrehozása egyszerű. Így kezdheti el:

1. Telepítse a WhatsApp Business alkalmazást: Töltse le a Google Playről vagy az Apple App Store-ból.

2. Ellenőrizze üzleti telefonszámát: Írja be üzleti telefonszámát, válassza ki országát, majd írja be a WhatsApp által elküldött 6 számjegyű kódot. Ha névjegyeket szeretne hozzáadni WhatsApp Business fiókjához, engedélyezze az alkalmazás számára a hozzáférést az eszköz névjegyéhez.

3. Adja meg üzleti adatait: Lépjen a Beállítások > Üzleti eszközök > Profil menüpontba, és adja meg vállalkozása nevét, kategóriáját, profilképét, címét és leírását. Gondoskodjon arról, hogy leírása vonzó legyen, hogy vonzza az ügyfeleket.

Frissítse WhatsApp Business profilját

4. Fedezze fel az üzleti eszközöket: A Beállítások > Üzleti eszközök menüpontban olyan funkciók érhetők el, mint a címkék, termék katalógusok, rövid linkek és automatikus üzenetek. Ezek az eszközök segítik az ügyfelekkel való interakciók egyszerűsítését közvetlenül az alkalmazáson belül.

Javítsa a kommunikációt olyan funkciók segítségével, mint a címkék és az automatikus üzenetek.

A WhatsApp Business egyszerű CRM-ként is működhet, mivel lehetővé teszi az ügyfelekkel való interakciók közvetlenül az alkalmazáson belüli szervezését és kezelését. Ahhoz azonban, hogy teljes potenciálját kiaknázhassa, érdemes integrálni egy dedikált, harmadik féltől származó CRM-eszközzel.

Integrálja a CRM szoftvert a WhatsApp alkalmazással

A CRM integráció olyan fejlett funkciókat tesz lehetővé, mint az ügyféladatok nyomon követése, a kommunikációs mutatók elemzése és a csapatok közötti interakciók szinkronizálása.

Így kezdheti el:

1. Állítsa be a WhatsApp Business API-t: Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy összekapcsolják a WhatsAppot harmadik féltől származó CRM-ekkel. A kezdéshez igényeljen API-hozzáférést egy üzleti megoldásszolgáltatón (BSP) keresztül, például a Twilio, a 360dialog vagy a Meta jóváhagyott partnereinek segítségével.

2. Válasszon CRM-et: Válasszon olyan CRM-et, amely natívan vagy harmadik féltől származó integrációs eszközökön keresztül biztosítja a WhatsApp integrációt. Néhány népszerű CRM-opció a ClickUp, a HubSpot és a Salesforce.

3. Csatlakoztassa a CRM-et a WhatsApp API-hoz: Használjon harmadik féltől származó middleware-t, például a Zapier, a Make (korábban Integromat) vagy CRM-specifikus bővítményeket a WhatsApp és a CRM összekapcsolásához. Egyes CRM-ek közvetlen API-integrációs lehetőségeket is kínálnak, ami megkönnyíti a folyamatot.

4. Testreszabhatja az integrációt: Beállíthat olyan munkafolyamatokat, amelyekkel közvetlenül a CRM-ben kezelheti a WhatsApp-beszélgetéseket. Ez magában foglalja a következőket:

✅ Az ügyfélkapcsolatok automatikus naplózása

✅ A potenciális ügyfelek megfelelő értékesítési képviselőkhez való hozzárendelése

✅ Csevegési sablonok használata az üzenetek egységességének fenntartása érdekében

5. Automatizálás és optimalizálás: Automatizálja az olyan feladatokat, mint az emlékeztetők, a nyomon követések és az értesítések küldése a WhatsAppon keresztül. Használja a CRM-integráción keresztül generált elemzéseket a legfontosabb mutatók, például a válaszidő, az üzenetek teljesítménye és az általános ügyfél-elkötelezettség nyomon követéséhez.

Tippek és bevált gyakorlatok a WhatsApp Business hatékony CRM-ként való használatához

Így használhatja a WhatsApp CRM eszközt, hogy kivételes ügyfélélményt nyújtson:

Használja ki az automatizált üzenetek és sablonok előnyeit

Ha naponta számos megkeresést kell kezelnie, az automatizálás elengedhetetlen. A WhatsApp CRM segítségével egyszerűsítheti a kommunikációt olyan funkcióknak köszönhetően, mint a gyors válaszok és az automatizált üzleti üzenetküldés.

Nézzük meg, hogyan:

💬 Üdvözlő üzenet beállítása: Az első benyomás fontos. Üdvözölje az új ügyfeleket egy barátságos üzenettel, amely megadja az alaphangot a meleg hangvételű interakcióhoz. Beilleszthet egy CTA-t, hogy ösztönözze az azonnali cselekvést, például a termék katalógus böngészését vagy egy időpont foglalását.

Példa: Üdvözöljük, [ügyfél neve]! 👋 Üdvözöljük a [vállalkozása neve] weboldalán. Örülünk, hogy itt van! Tekintse meg termékválasztékunkat itt: [link], vagy foglaljon időpontot még ma: [link]. Kérjük, ossza meg velünk, hogyan segíthetünk Önnek!

🤖 Használjon automatikus válaszokat a gyakori kérdésekre: Az ügyfelek gyakran ismétlődő kérdéseket tesznek fel, például „Mikor érkezik meg a megrendelésem?” vagy „Mikor vannak nyitva?”

Időt takaríthat meg azáltal, hogy sablonokat hoz létre a gyakran ismételt kérdésekre. Ezek az előre beállított válaszok biztosítják, hogy az ügyfelek manuális beavatkozás nélkül is azonnali választ kapjanak.

Példa: Köszönjük, hogy felvette velünk a kapcsolatot! Megrendelését 3-5 munkanapon belül kiszállítjuk. 🚚 Itt követheti nyomon: [Nyomonkövetési link]. Ha további segítségre van szüksége, kérjük, jelezze nekünk!

⭕ Használja ki az „elérhetetlen” üzeneteket: Munkaidőn kívül használjon elérhetetlen üzeneteket, hogy tájékoztassa az ügyfeleket, hogy később válaszol. Akár önkiszolgáló opciókat is beépíthet, például linkeket a GYIK-hez vagy egy chatbotot az alapvető kérdésekhez.

Példa: Üdvözlöm, [Név], köszönjük, hogy felvette velünk a kapcsolatot! Jelenleg zárva vagyunk, de a GYIK részlegünk segíthet: [link]. Holnap 9 óráig visszahívjuk.

💡Profi tipp: Várás közben is felkeltheti ügyfelei érdeklődését az aktuális ajánlatokkal! Példa: Jelenleg offline állapotban vagyunk, de reggel 9-kor visszatérünk. Addig is miért nem nézi meg Black Friday akciónkat: [Link]

A WhatsApp Business címkéi lehetővé teszik a csevegések színekkel való jelölését, így könnyebb kezelni a nagy mennyiségű megkeresést vagy kampányt.

Egyszerűsítse a csevegéskezelést a WhatsApp Business címkéivel

Így használhatja őket hatékonyan:

Kapcsolatok kategorizálása: Adjon egyértelmű, konkrét címkéket, például Új potenciális ügyfél, Utánkövetés, Fizetés függőben vagy VIP ügyfél, hogy a kapcsolatokat interakciójuk vagy státuszuk alapján szegmentálhassa.

Feladatok prioritizálása: Szűrje a csevegéseket címkék szerint, hogy gyorsan azonosíthassa a sürgős feladatokat vagy a nyomon követendő ügyeket. Például összpontosítson a „Nyomon követés” csevegésekre, hogy újra felvegye a kapcsolatot a potenciális ügyfelekkel, és a „Fizetés függőben” csevegésekre, hogy lezárja a tranzakciókat.

Kampányeredmények nyomon követése: Csoportosítsa az ügyfeleket a kampány iránti elkötelezettségük szerint olyan címkékkel, mint „Kampány A – Érdeklődő” vagy „Kampány B – Vásárló” , hogy nyomon követhesse a marketingtevékenységek eredményességét.

💡Profi tipp: Kombinálja a címkéket a broadcast listákkal, hogy személyre szabott üzeneteket küldhessen bizonyos ügyfélcsoportoknak anélkül, hogy új csoportokat kellene létrehoznia. 📌 Példa: Egy online bőrápolási termékeket forgalmazó üzlet az ügyfeleket „Első vásárlás” vagy „Gyakori vásárló” kategóriákba sorolja. Új termék bevezetésekor az „Első vásárlás” kategóriába tartozó ügyfelek kedvezménykódot kapnak a következő vásárlásukhoz, míg a „Gyakori vásárló” kategóriába tartozó ügyfelek korai hozzáférést kapnak az akciókhoz és exkluzív ajánlatokhoz.

Kövesse nyomon az ügyféladatokat és az interakciókat

A CRM csak annyira jó, amennyire segít jobban megérteni és kiszolgálni ügyfeleit. Használja a WhatsAppot az ügyféladatok gyűjtésére és rendszerezésére, miközben nyomon követi az interakciókat.

Így kell csinálni:

Csevegési előzmények megőrzése: A WhatsApp Business segítségével tárolhatja és áttekintheti a korábbi ügyfélkapcsolatokat. Nyomon követheti a gyakori kérdéseket, problémákat vagy visszajelzéseket, hogy javítsa termékeit és szolgáltatásait.

Használja ki a statisztikákat : A WhatsApp Business alapvető elemzési funkciókat kínál, amelyek segítségével a vállalkozások nyomon követhetik a legfontosabb üzenetmutatókat, például az elküldött, kézbesített, fogadott és elolvasott üzeneteket. Ezek segítségével a vállalkozások mérhetik kommunikációs tevékenységük hatékonyságát, megérthetik az ügyfelek elkötelezettségének szintjét, és azonosíthatják az esetleges problémákat (pl. kézbesítési hibák vagy alacsony olvasási arány).

Adatok szinkronizálása CRM eszközzel: Használja a ClickUp, HubSpot vagy Salesforce integrációkat az ügyfelek preferenciáinak, panaszainak és vásárlási előzményeinek nyomon követéséhez.

Használja a WhatsApp csillaggal jelölt üzenetek funkcióját, hogy kiemelje a fontos ügyféladatokat, például a szállítási részleteket vagy a sürgős kéréseket. Exportálja ezeket a csillaggal jelölt üzeneteket az elsődleges CRM-rendszerébe, hogy könnyen hozzáférhessenek. 📌 Példa: Egy utazási iroda a WhatsApp Business alkalmazást használja a foglalások visszaigazolására és az ügyfelek preferenciáinak nyomon követésére (pl. folyosó melletti ülés vagy vegetáriánus ételek). A CRM-rendszerrel való szinkronizálás után az ügynököknek követési feladatokat rendelhetnek hozzá, így biztosítva, hogy az ügyfél utazása előtt minden különleges kérés teljesüljön.

A WhatsApp Business CRM korlátai

Bár a WhatsApp Business hasznos eszköz, vannak korlátai.

Egyes teljes értékű CRM-rendszerekkel ellentétben a WhatsApp Business nem rendelkezik fejlett elemzési és jelentéskészítő eszközökkel. Ez megnehezítheti az olyan részletes mutatók nyomon követését, mint az ügyfél-elégedettség, a kampányok hatékonysága vagy a válaszadási arányok.

A skálázhatóság kihívásai

A WhatsApp Business CRM kis- és középvállalkozások számára készült, ezért nagy ügyfélkörrel vagy összetett munkafolyamatokkal nehezen skálázható. A nagyobb vállalatoknak fejlettebb rendszerekre lehet szükségük a nagyobb csapatok és a bonyolultabb CRM-folyamatok kezeléséhez.

Ezért azoknak a vállalkozásoknak, amelyek robusztusabb funkciókat keresnek, a fejlett CRM-képességekkel rendelkező WhatsApp-alternatívák feltérképezése lehet a kulcs a versenyelőny megőrzéséhez.

Miért érdemes a ClickUp-ot választani CRM-ként?

Több CRM-eszköz kezelése megterhelő lehet – összefüggéstelen adatok, elmulasztott nyomon követések és az alkalmazások közötti váltással eltöltött idő. Nehéz lépést tartani az ügyfelek igényeivel, ha minden szétszórt.

Itt jön be a ClickUp.

Ez nem csak projektmenedzsmentre szolgál; ez egy hatékony CRM projektmenedzsment szoftver, amely egy helyen egyesíti a feladatkezelést, a projektkövetést, a dokumentummegosztást és az adattárolást.

Az automatikus emlékeztetők, a testreszabható irányítópultok és a zökkenőmentes eszközintegrációknak köszönhetően soha nem volt ilyen egyszerű nyomon követni az ügyfelekkel való interakciókat. Ez egy CRM, de jobb.

Hatékonyan kezelje az ügyfélkapcsolatokat, miközben nyomon követi a feladatokat és projekteket a ClickUp CRM-ben.

A ClickUp rendkívül rugalmas, több mint 15 egyéni nézetével ügyfélkapcsolatai és értékesítési folyamatai kezelése zökkenőmentessé válik.

A Kanban táblázat nézet egyértelmű képet ad az egyes ügyletek vagy projektek állásáról, így könnyen nyomon követhető a folyamat előrehaladása az értékesítési folyamat különböző szakaszaiban. A részletesebb feladatkezelés és a rendezett adatok érdekében a lista nézet hatékony elrendezést kínál.

Továbbá, ha numerikus betekintést vagy áttekintést szeretne kapni projektjeiről, a Táblázatos nézet tökéletes megoldást kínál.

A ClickUp sokoldalú nézetek segítségével minden feladatra rálátást kaphat, függetlenül a munkafolyamatától.

Szervezze és vizualizálja az ügyféladatokat és a projektállapotot a ClickUp egyéni nézetével.

A ClickUp Dashboards összes ügyféladatát egyetlen interaktív, valós idejű nézetben jeleníti meg. Több mint 50 widget közül választhat, így könnyedén megjelenítheti a legfontosabb mutatókat, mint például a bevételi előrejelzéseket, az ügyfelek életre szóló értékét és az értékesítési konverziós arányokat.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti CRM-adatait, értékesítési folyamatát és csapata teljesítményét.

De ez még nem minden! A ClickUp Automations tovább csökkenti az ismétlődő feladatok terheit, hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat. A feladatok automatikusan kiosztásra kerülnek a haladásuknak megfelelően, és a trigger-ek értesítik a csapatokat vagy az ügyfeleket, ha fontos változások történnek.

Egyszerűsítse munkafolyamatát az ismétlődő feladatokhoz és a feladatkiosztáshoz ClickUp Automations beállításával.

Nézzük meg ezeket a példákat:

Automatizálási kiváltó Akció szkript CRM használati példa Amikor egy feladatot létrehoz Küldjön e-mailt a kijelölt értékesítési képviselőnek a feladat részleteivel. A ClickUp automatikusan elküldi az összes releváns információt tartalmazó e-mailt a kijelölt képviselőnek. Amikor a státusz megváltozik Változtassa meg a megbízott személyt, és értesítse őt e-mailben. Amikor egy értékesítési ajánlat feladat „Jóváhagyás szükséges” állapotba kerül, a ClickUp átadja azt az osztályvezetőnek végső felülvizsgálatra és jóváhagyásra. Amikor egy egyéni mező megváltozik Hozzászólás hozzáadása a feladathoz, amelyben értesíti a csapatot a változásról Ha a „Prioritás” egyéni mező értéke „Közepes”ről „Magas”ra változik, a ClickUp CRM megjegyzést fűz hozzá, hogy tájékoztassa a csapatot az eskalációról.

A kommunikációról szólva: a ClickUp e-mail funkciója lehetővé teszi, hogy projektfrissítéseket küldjön, ügyfelekkel kommunikáljon és e-mail szálakat kezeljen, mindezt a ClickUp CRM-en belül. Ezenkívül az e-maileket konkrét feladatokhoz is kapcsolhatja, így biztosítva, hogy egy feladathoz vagy projekthez kapcsolódó összes kommunikáció egy helyen legyen rendszerezve.

A csapat tagjai közvetlenül a ClickUp Chatben beszélgethetnek a feladatokról, a frissítésekről és az ügyfelek igényeiről. Ez gyorsabbá és célzottabbá teszi a beszélgetéseket, anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltani.

A ClickUp Chat felhasználóbarát felületével mindig naprakész lehet az összes ügyfél- és csapatkommunikációval kapcsolatban.

A feladatokat közvetlenül a csevegésben is létrehozhatja és kezelheti. Például, miközben egy ügyfél igényeit tárgyalja, az üzeneteket azonnal feladatokká alakíthatja, így biztosítva, hogy a csevegés elhagyása nélkül is nyomon követhesse a követendő lépéseket és a teendőket.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain intelligens asszisztensként segít a feladatokkal kapcsolatos információk, kérdésekre adott válaszok vagy korábbi beszélgetések keresésében és visszakeresésében. Ez időt takarít meg Önnek, mivel releváns információkat nyújt pont akkor, amikor szüksége van rájuk.

Ezenkívül a ClickUp rengeteg ingyenes, azonnal használható CRM-sablont kínál.

A ClickUp CRM sablon ideális megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek hatékonyan szeretnék kezelni a potenciális ügyfeleket, az ügyfélkapcsolatokat és az értékesítési folyamatot egy központi platformon. A kezdők számára tervezett, azonnal használható és teljes mértékben testreszabható mappa lehetővé teszi, hogy minimális beállítással másodpercek alatt elindulhasson.

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg potenciális ügyfeleit, ügyféladatait és értékesítési folyamatát egy központi munkaterületen a ClickUp CRM sablon segítségével.

Továbbá többféle nézetet is kínál a potenciális ügyfelek és az ügyfelekkel való interakciók kezeléséhez:

Naptár nézet: Tervezze meg a fontos dátumokat, például a nyomon követéseket, a szerződésmegújításokat vagy a kampányindításokat. Példa: Az értékesítési csapatok hetente bejelentkezhetnek a legígéretesebb potenciális ügyfeleknél, hogy fenntartsák a lendületet.

Dokumentumnézet: Időt takaríthat meg azzal, hogy a szerződéseket, ajánlatokat vagy prezentációkat egy helyen tárolja. Példa: Egy szabadúszó tervező könnyen hozzáférhetővé teheti az ügyfelek visszajelzéseit és a teljesítéseket.

Lista nézet: Szervezze a potenciális ügyfeleket, a kapcsolattartási információkat és az üzletkötési szakaszokat egy áttekinthető, görgethető listában. Példa: Az ingatlanügynökök nyomon követhetik a potenciális vásárlókat, az ingatlanpreferenciákat és a megbeszélt időpontokat.

Ezenkívül az egyéni állapotok segítségével könnyen nyomon követhető az egyes ügyletek állapota:

Zárt [Megnyert]: Jelölje meg a sikeres ügyleteket, és összpontosítson az ügyfelek bevonására.

Zárt [Elveszett]: Kövesse nyomon az elveszett lehetőségeket, és tegyen hozzá megjegyzéseket a jövőbeli ajánlatok javítása érdekében. Példa: Egy marketingügynökség olyan okokat jelölhet meg, mint „költségvetési problémák” vagy „előnyben részesített versenytárs”, hogy később okosabb utánkövetést végezzen.

A ClickUp CRM-sablonját is felhasználhatja az ügyfélkapcsolatok javítására azáltal, hogy nyomon követi a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, központosítja a kapcsolattartási információkat, és a jobb menedzsment érdekében a feladatok fontosságát az értékesítési szakasz alapján rangsorolja.

Továbbá a ClickUp Sales CRM sablon segít a értékesítési csapat szervezettségének fenntartásában, a teljesítmény nyomon követésének javításában és az ügyfelekkel való interakciók átláthatóságának biztosításában. Emellett segít a potenciális ügyfelek azonosításában, az üzletek gyorsabb lezárásában és az intelligens, adatalapú döntések meghozatalában.

Vegye kézbe ügyfélkapcsolatait a ClickUp segítségével

A WhatsApp Business kiválóan alkalmas gyors üzenetváltásokra, de ha nagyobb léptékű ügyfélkapcsolatok kezeléséről van szó, akkor már nem elégséges. Itt jön be a ClickUp CRM.

Az egyéni nézetek segítségével pontosan úgy rendezheti az ügyféladatokat, ahogyan Ön szeretné. Nyomon kell követnie a potenciális ügyfeleket, vagy meg kell nézni, hogyan teljesít a csapata? A műszerfalak egy pillanat alatt áttekinthető képet adnak az értékesítési folyamatokról és az elért eredményekről.

Beállítás? Könnyű. A ClickUp ingyenes CRM-sablonjai segítenek a gyors indulásban. Akár kis csapatot vezet, akár gyorsan bővül, ezek a sablonok készen állnak arra, hogy rendezett állapotban tartsák potenciális ügyfeleit, üzleteit és ügyfelei adatait.

Míg a WhatsApp Business a gyors csevegéseket kezeli, a ClickUp olyan eszközöket kínál, amelyekkel tartós ügyfélkapcsolatokat építhet ki és kaotikus helyzetek nélkül bővítheti tevékenységét.

Szeretnéd ügyfélkapcsolataidat egy új szintre emelni? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!