Hogyan használhatja a beszélgetéses marketinget a maximális haszon elérése érdekében?

Egy olyan világban, ahol a beérkező levelek mappái tele vannak giccses e-mailekkel és üzenetekkel, sok ügyfél valami mást keres – valódi párbeszédet a márkával és annak képviselőivel, anélkül, hogy nyomást érezne az azonnali döntéshozatalra.

Itt jön be a beszélgetéses marketing. Emberi érintést visz a marketingbe, a robotikus értékesítési módszereket valódi kommunikációval váltja fel, mindenféle kötöttség nélkül.

A beszélgetéses marketing az emberi kapcsolatok kiépítésére összpontosít, ami különösen hatékony marketingkommunikációs stratégiává teszi az ügyfélhűség építése és az értékesítés növelése szempontjából.

Gondoljon olyan e-mailekre, amelyeket ügyfelei szívesen elolvasnak, olyan hirdetésekre, amelyeket végignéznek, és olyan hosszú szövegekre, amelyek végig lekötik a figyelmüket.

Mindezt gyakorlati beszélgetésalapú marketing stratégiák teszik lehetővé. A megfelelő üzenetküldő alkalmazásokkal rendelkezni fog azokkal az eszközökkel, amelyekkel több potenciális ügyfelet vonzhat, valódi kapcsolatokat építhet ki, és a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakíthatja.

Mi az a beszélgetésalapú marketing?

A beszélgetésalapú marketing egy új, párbeszédre épülő megközelítés az ügyfelekkel való interakcióhoz. Az automatizált kommunikációs csatornák és a stratégiai emberi kapcsolódási pontok kombinálásával a marketingesek „folyamatos beszélgetési hurkokat” hozhatnak létre – olyan folyamatos párbeszédeket, amelyek minden interakcióval tovább fejlődnek, javítva az ügyfélélményt.

Miért van szüksége beszélgetésalapú marketingre?

Az értékesítési és marketing szakemberek folyamatos nyomás alatt állnak, hogy kiemelkedjenek és felhívják magukra a figyelmet. A sok zajban szinte lehetetlennek tűnik személyre szabott élményt nyújtani.

Ezért vált a beszélgetésalapú marketing a vállalkozások számára az egyéni interakciók bővítésének elsődleges megoldásává. A csevegőrobotok, az élő csevegés és a személyre szabott üzenetek segítségével a márkák azonnal kapcsolatba léphetnek az ügyfelekkel, és kielégíthetik igényeiket, függetlenül attól, hogy azok a vásárlási folyamat melyik szakaszában tartanak.

Ahelyett, hogy az ügyfelek napokig várnának a válaszra, vagy formanyomtatványok kitöltése után bizonytalanságban maradnának, ez a stratégia biztosítja, hogy minden interakció közvetlen, azonnali és valóban emberi legyen.

A vállalatok mintegy 79%-a jelenti, hogy a beszélgetésalapú marketingbotok integrálása javította az ügyfélhűséget, növelte az eladásokat és a bevételeket – ez mind az ügyfelek, mind a vállalkozások számára előnyös.

Most, hogy már jól megértette a beszélgetéses marketinget és annak előnyeit, beszéljünk azokról a kulcsfontosságú elemekről, amelyek ezt a megközelítést hatékonnyá teszik.

A beszélgetéses marketing legfontosabb elemei

A sikeres beszélgetésalapú marketingstratégia kidolgozásához több elemet kell kombinálni a közönség figyelmének felkeltése érdekében. Minden elem közelebb viszi márkáját a személyre szabott, intuitív élmény nyújtásához.

A beszélgetések az ügyfél tempójában zajlanak

A beszélgetéses marketing az ügyfelek igényeinek megfelelően működik. Ahelyett, hogy elvárná az ügyfelektől, hogy csak meghatározott időpontokban vegyenek részt a beszélgetésekben, ez a megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy saját belátásuk szerint kezdjék és fejezzék be a beszélgetéseket.

A valós idejű támogatás ugyan nagyszerű, de ugyanolyan fontos a rugalmasság is, hogy az ügyfelek saját választásuk szerint reagálhassanak – különösen akkor, ha egy mozgalmas nap miatt meg kell szakítaniuk a beszélgetést, és később kell folytatniuk.

A beszélgetések zökkenőmentesen bővíthetők

Mivel az interakciók az ügyfelek tempójában zajlanak, a vállalkozásoknak skálázható módszerekre van szükségük, hogy mindenki igényeit kielégíthessék. Itt jönnek jól a ügyfélszolgálati AI-eszközök, amelyek rutinszerű kérdéseket kezelnek és azonnali támogatást nyújtanak, amikor élő beszélgetés a képviselőkkel nem lehetséges.

A csevegőrobotok segíthetnek az ügyfeleknek és megoldásokat kínálhatnak anélkül, hogy helyettesítenék az emberi interakciót. Ez a rugalmasság biztosítja, hogy az ügyfélélmény pozitív és vonzó maradjon.

Az H&M chatbotja, amely integrálva van az ügyfélszolgálati weboldalukba

Például a H&M egy chatbotot használ, hogy segítsen az ügyfeleknek a megrendelések nyomon követésében, a termékek keresésében és a visszaküldésekben, biztosítva ezzel a zökkenőmentes vásárlási élményt.

A beszélgetések segítenek a kontextuson keresztül betekintést nyerni

Mindannyian tudjuk, milyen érzés a kontextus nélküli beszélgetés. Kényelmetlen és monoton. A beszélgetéses marketing segítségével minden interakciónak van háttértörténete, és az ügyféladatokhoz való hozzáférés segít a beszélgetések természetes lefolyásában.

Tegyük fel, hogy egy ügyfél tegnap termékkel kapcsolatos kérdéssel fordult hozzánk, és most a visszaküldési folyamatról érdeklődik. A kontextusfüggő rendszernek köszönhetően a támogató csapatok vagy a botok folytathatják az utolsó interakciót, így az ügyfeleknek nem kell megismételniük a részleteket, és személyre szabott élményben részesülnek.

A CRM használata és az interakciók nyomon követése a kapcsolódási pontokon biztosítja, hogy ez a kontextus átfolyjon az egyik csevegésből a másikba. Az ügyfélélmény javul, ha minden interakciót a korábbi beszélgetések, termékérdeklődés vagy böngészési szokások alapján alakítanak ki, ami egyszerűsíti a válaszokat és erősíti a márka iránti bizalmat.

A beszélgetések az ügyfelek által preferált csatornákon zajlanak

A beszélgetéses marketing az ügyfelek által leggyakrabban használt platformokon találkozik velük, legyen szó Facebook Messengerhez hasonló csevegőalkalmazásokról, webes csevegésről vagy akár SMS-ről. Azáltal, hogy az ügyfélszolgálatot az ügyfelek által preferált csatornákon elérhetővé teszi, lehetővé teszi számukra, hogy ott lépjenek kapcsolatba Önnel, ahol a legkényelmesebbnek érzik magukat.

A mai fogyasztók hozzászoktak ahhoz, hogy gyorsan és könnyen hozzáférjenek az információkhoz, így ha egy gyors csevegőüzenet vagy csevegőrobot megoldhatja a problémát, akkor nem kellene végtelenül várakozniuk egy 1-800-as telefonszámon, hogy választ kapjanak.

Olvassa el még: A 10 legjobb digitális marketing alkalmazás digitális marketingesek számára

Hogyan valósítson meg beszélgetésalapú marketingstratégiát?

A jelentőségteljes beszélgetések létrehozása – akár értékesítési képviselőkkel, akár csevegőrobotokkal – gyorsabban tud látogatókat ügyfelekké alakítani, mint a hagyományos marketing. Valójában az ügyfelek 63%-kal nagyobb valószínűséggel térnek vissza webhelyére egy érdekes csevegés után.

A beszélgetéses marketing beépítése az értékesítési folyamatokba és az ügyfélútba azonban némi tervezést igényelhet.

Ahhoz, hogy a beszélgetéses marketing zökkenőmentesen működjön, a termékek egyszerű promóciója helyett inkább a felhasználókra összpontosító élményt kell teremtenie. Értékesítési, szolgáltatási és marketing csapatainak a tranzakciók helyett a kapcsolatok építését kell előtérbe helyezniük.

Vessen egy pillantást erre a lépésről lépésre bemutatott megközelítésre, amely segít digitális marketingstratégiáját beszélgetősebbé tenni.

1. lépés: Először határozza meg céljait és mérőszámokat

Mielőtt ténylegesen megkezdené a beszélgetéses stratégia kidolgozását, gondolja át, hogy Ön számára mit jelent a siker.

Célja, hogy személyre szabott termékajánlásokkal növelje az eladásokat a Facebook Messenger segítségével?

Vagy talán inkább az ügyfél-elégedettség növelésére koncentrál, és fontosnak tartja a magas beszélgetési értékeléseket?

Íme néhány mutató, amely segíthet a beszélgetéses marketing hatékonyságának mérésében: Értékesítés és potenciális ügyfelek generálása : generált potenciális ügyfelek, konverziós arányok vagy átlagos megrendelési érték

Elkötelezettség : Válaszadási idők, interakciók száma vagy kicserélt üzenetek száma

Ismertség : Elérés, megjelenítések vagy átkattintási arányok

Ügyfélhűség és elégedettség: megtartási arányok, ügyfélélettartam-érték, CSAT vagy NPS pontszámok

2. lépés: Határozza meg legfontosabb üzeneteit

A beszélgetéses marketing kulcsa a világos kommunikáció, ezért elengedhetetlen az üzenet pontjainak meghatározása.

Képzelje el, hogy Ön az ügyfél, és gondoljon arra, mi vonzaná a figyelmét – egy időben korlátozott kedvezmény? Meghívó ingyenes tartalomhoz való hozzáférésre cserébe egy e-mail cím megadásáért?

Kezdjen egy egyszerű, vonzó üzenettel, és összpontosítson egy fő pontra. Kezdhet egy barátságos üdvözlő üzenettel, majd hagyja, hogy a beszélgetés természetesen átterjedjen más területekre, például az ügyfelek visszajelzéseire vagy termékjavaslatokra.

Csak ne feledje, hogy a dolgokat rövidre és relevánsra kell fogni.

3. lépés: Döntse el, melyik kommunikációs csatornákat szeretné használni

A beszélgetéses marketing bevezetéséhez összpontosítson olyan csatornákra, mint a webhelye, az üzenetküldő alkalmazások és a közösségi platformok. Vegye fontolóra a következő lehetőségeket:

Automatizálja a Facebook élő csevegést botokkal

Adjon hozzá egy élő csevegő widgetet a weboldalához

Integráljon egy Instagram-chatbotot

Állítson be egy WhatsApp for Business chatbotot

A csatornák azonban nem mindegyike működik ugyanúgy.

Ha termékeket szeretne ajánlani, akkor egy olyan csevegőplatform, mint a Facebook Messenger, ideális lehet. Ha azonban az a célja, hogy válaszoljon az ügyfelek kérdéseire, akkor a webhelyén található csevegőrobot lehet a legalkalmasabb a gyakran ismételt kérdések kezelésére.

Az AI marketingeszközök, mint például a chatbotok és a sablonos válaszok, lehetővé teszik, hogy több száz ügyféllel zökkenőmentesen lépjen kapcsolatba. Azonban ezeknek az eszközöknek a hatékony használata némi tapasztalatot igényel.

Érdemes különböző forgatókönyveket gyakorolni a gyakori ügyfélkérdések kezelésére, különösen azért, mert egyesek frusztráltnak érezhetik magukat, ha a chatbot-élmény nem felel meg az elvárásaiknak.

Akár mobil értesítéseket is beállíthat azokra az interakciókra, amelyek élő ügyintézőt igényelnek. Ha csapatát megtanítja a eszközök használatára és a gyakori helyzetek kezelésére, az nagyban javíthatja az ügyfelek élményét.

5. lépés: Tervezze meg és tesztelje chatbotjait a bevezetés előtt

Egy hatékony chatbotnak lehetővé kell tennie az ügyfelek számára, hogy ugyanolyan természetesen kommunikáljanak, mintha egy emberrel beszélgetnének, így reagáló, személyre szabott és 24 órás élményt teremtve. Ha a chatbotok jól vannak megtervezve, akár 67%-kal is növelhetik az eladásokat.

Kezdésként fontolja meg olyan chatbot-folyamatábrák tervezését, amelyek többféle választási lehetőséget kínálnak a beszélgetés menetére vonatkozóan. Számos eszköz rendelkezik vizuális építővel, sőt kész chatbot-sablonokkal is, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes, értelmes interakciókhoz szükséges megfelelő struktúra létrehozását.

6. lépés: Kövesse nyomon az eredményeket és optimalizálja a beszélgetési folyamatokat

Miután kidolgozta stratégiáját, figyelje az eredményeket. Ez könnyű, ha egyértelmű mérőszámokat állított be. Ha a teljesítmény nem olyan, amilyennek szeretné, elemezheti az egyes chatbot-üzenetek lemorzsolódási arányát.

Ezek az adatok feltárják, hogy egy adott üzenet visszatartja-e az ügyfeleket, vagy hogy érdeklődésük változik-e.

Belső tipp: Hogyan javítja a ClickUp csevegőrobotja és beszélgető AI-je a feladatkezelést és a csapatmunkát?

Bár a marketingesek ma több csatornával rendelkeznek, mint valaha, hogy elérjék az ügyfeleket, egyre nehezebb átütni a zajt. Az átlagember naponta több ezer marketingüzenettel találkozik, mégis az elkötelezettségi arányok továbbra is csökkennek.

A beszélgetéses marketing azonban nem csupán egy újabb csatorna. Alapvetően megváltoztatja a márkák és az ügyfelek közötti kapcsolatot.

Ahhoz, hogy a beszélgetéses marketinget a legjobban kihasználhassa, megfelelő marketingprojekt-menedzsment eszközökre van szüksége. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy létezik egy eszköz, amely a legtöbb igényét kielégíti és mindent rendszerez?

Igen, ez az eszköz a ClickUp, amelyet marketingcsapatok számára fejlesztettek ki.

A ClickUp for Marketing Teams egyetlen megbízható forrásként szolgál minden beszélgetésalapú marketingstratégiájához.

Így segíthet a ClickUp a beszélgetésalapú marketingstratégiájának és kampányainak kidolgozásában, megvalósításában, nyomon követésében és fejlesztésében:

Integrálja a feladatkezelést az AI-alapú beszélgetési funkciókkal

Több mint 1000 ClickUp integrációval, beleértve a chatbotokat és az automatizálási eszközöket, mint a Zapier, a ChatGPT és a DALL-E, automatizálhatja a feladatkezelést az ügyfélkapcsolatok alapján.

Például, amikor egy ügyfél kérdést tesz fel, a chatbot azonnal rögzíti azt, és létrehoz egy feladatot a ClickUp-ban. Ez azt jelenti, hogy a csapat tagjai manuálisan rögzíteni minden interakciót anélkül is megoldhatják az ügyfelek problémáit. A ClickUp-ban az ügyfél-interakciós adatok is elérhetők elemzés céljából, így azok felhasználhatóvá válnak.

Használja a ClickUp Chat szolgáltatást a frissítések megosztásához, az erőforrások összekapcsolásához és az egy helyen történő közös munkához

Ráadásul a ClickUp Chat segítségével a csapatok zökkenőmentesen együttműködhetnek egy helyen, anélkül, hogy a projektmenedzsment és a kommunikációs eszközök között kellene váltaniuk. Egyénileg kommunikálhat kollégáival, vagy csoportokat hozhat létre, hogy több embert vonjon be a beszélgetésbe. Akár konkrét beszélgetéseket is összekapcsolhat a ClickUp-ban található kapcsolódó beszélgetésalapú marketingstratégiákkal vagy kampányfeladatokkal, és fordítva, így több beszélgetés között is megőrizve a kontextust.

A FollowUps funkcióval feladatok generálhatók és nyomon követhetők a ClickUp Chat üzeneteiből.

A Chat SyncUps funkciója kényelmesen lehetővé teszi, hogy audio- vagy videohívást kezdeményezzen csapattársaival, míg a FollowUps funkcióval üzenetből feladatot hozhat létre, és azt a felelős személynek rendelheti hozzá.

Dolgozzon aszinkron módon a csapatával, osszon ki feladatokat, és kapjon frissítéseket a ClickUp Assigned Comments funkciójával.

A ClickUp Assigned Comments funkciójával a ClickUp Task bármelyik feladathoz fűzött megjegyzései és visszajelzései nyomon követhető feladatokká alakulnak , így elkerülhetővé válik a más platformoknál jellemző oda-vissza levelezés. Ez a funkció a feladatmegbeszélések szálát is rendszerezi, így csökkenti az információs káoszt, és minden releváns információ kéznél van.

Esettanulmány: ClickUp 🤝 Cartoon Network A Cartoon Network gyorsan változó közösségi média csapata korábban több projektmenedzsment eszközön keresztül bonyolult munkafolyamatokkal küzdött. Például ahhoz, hogy minden nap egy bejegyzést áttegyenek a közösségi média csatornáikra, szinkronizálniuk és frissíteniük kellett azt mind a feladatkezelő, mind a naptárkezelő eszközökön, ami időpazarlás volt. A ClickUp-ot egyetlen információforrásként használva időt takarítanak meg és előrehaladnak a kiadási ütemtervükkel. Valójában kétszeresére növelték a termelékenységüket anélkül, hogy növelték volna a csapat méretét.

És ez csak a kezdet.

A marketingcsapatok a ClickUp mesterséges intelligenciájának funkcióit felhasználva azonosíthatják a trendeket, például a gyakran feltett kérdéseket vagy a leggyakoribb problémákat, és ennek alapján testre szabhatják stratégiájukat. Ha megértik, mi hat a vásárlókra, a csapatok úgy alakíthatják üzeneteiket és ajánlataikat, hogy azok jobban vonzzák a vásárlókat.

A ClickUp Brain segítségével minden kérdésére választ kaphat.

Az AI-t használó marketingesek 90%-a a tartalomgenerálás jövőjének tekinti.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő személyi asszisztense, a ClickUp Brain csodákat tehet az összes tartalmi igényével kapcsolatban, és javíthatja az ügyfélkapcsolatokat, így a ChatGPT egyik legjobb alternatívájává válik.

Képzelje el, hogy megkérdezi: „Mi a legfrissebb hír a közösségi média kampányunkról?”, és gyors választ kap a projekt állásáról. A ClickUp Brain még bennfentes tippeket is adhat, hogy a beszélgetéses marketingje még hatékonyabb legyen!

Emellett összefoglaló eszközként is szolgálhat olyan nagyszabású projektekben, ahol gyors, tömör frissítésekre van szükség, például az ügyfélszolgálatban vagy a tanácsadásban.

Hozzon létre személyre szabott tartalmi ötleteket a közönség demográfiai adatainak, a jelenlegi trendeknek és a marketingcéloknak a ClickUp Brain segítségével történő elemzésével.

A ClickUp Brain automatikusan generál napi stand-upokat és frissítéseket a projektekben, így a felhasználóknak világos áttekintést nyújt a státuszról, a prioritásokról és a határidőkről. Emellett időszerű frissítéseket is biztosít, hogy csapata mindig naprakész legyen.

Azonnali válaszok kérdésekre, feladatok állapotának frissítése, határidők emlékeztetője, jegyzetek összefoglalása és még sok más

Rövid határidőn belül megbeszélést kell szerveznie? Dolgozzon okosan, és használja a ClickUp Brain szolgáltatást a megbeszélés előtti anyagok, például napirendek, megbeszélési pontok és diákészletek elkészítéséhez.

A ClickUp Brain áttekinti a korábbi értekezletek jegyzetét, hogy azonosítsa a legfontosabb területeket, visszatérő témákat, megoldatlan kérdéseket és minden releváns részletet, amely hozzájárult a jelenlegi értekezlethez.

Készítsen előzetes napirendeket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain nem csak a kérdésekre válaszol. Aktívan koordinálja a munkát az alábbiak révén:

Kontextusfüggő feladat létrehozása : Az AI elemzi a ClickUp Chatben zajló beszélgetéseket, és automatikusan feladatokat hoz létre az üzenetekből, természetes nyelvfeldolgozással kiegészítve, hogy prioritási szinteket rendeljen hozzájuk.

Intelligens függőségek kezelése: A ClickUp Brain segítségével automatikusan azonosíthatja és javasolhatja a feladatok függőségeit a beszélgetés kontextusa és a korábbi minták alapján.

👀 Bónusz: Fedezze fel a ChatGPT használati eseteit, hogy jobban megértse, hogyan maximalizálhatja ennek az AI eszköznek a potenciálját stratégiáinak fejlesztése és munkafolyamataik javítása érdekében.

A ClickUp összes funkciója lehetővé teszi, hogy az ügyfélelőzmények és a projekt kontextusa alapján testre szabja marketing interakcióit, és könnyedén megvalósítsa a beszélgetéses marketing ötleteit.

Példák a beszélgetéses marketingre

Most, hogy már tudja, hogyan kell hatékony beszélgetésalapú marketingstratégiát kidolgozni, íme néhány valós példa további inspirációként.

Élő támogatás

Bár az élő ügyfélszolgálat elsőre nem tűnik marketingfunkciónak, jelentősen befolyásolja az ügyfelek márkájával kapcsolatos élményét.

Örvendeztesse meg ügyfeleit 24 órás ügyfélszolgálattal vagy egy külön Twitter-fiókkal, ahol segítséget kaphatnak kérdéseikre. A magas színvonalú ügyfélszolgálat természetesen növeli az eladásait.

a Nordstrom segítségével

📌 Példa: A Nordstrom Stylist Chat kiváló példa arra, hogyan javíthatja az élő ügyfélszolgálat az ügyfélélményt és növelheti az eladásokat. Az ügyfelek hozzáférhetnek személyes stylistokhoz, akik valós időben, az ízlésükhöz, méretükhöz és költségvetésükhöz igazodó ajánlásokat adnak. A csevegésen keresztül az ügyfelek segítséget kapnak az adott alkalomhoz, például esküvőhöz vagy állásinterjúhoz illő ruhák összeállításához. A stylistok segítenek a Nordstrom katalógusában szereplő termékek kombinálásában és összeállításában, így egy irányított vásárlási élményt teremtve, amely megkönnyíti és élvezetesebbé teszi a stílusválasztást.

Értékesítés utáni élmények

Még akkor is, ha termékei repülnek a polcokról, az értékesítés utáni kommunikációra kell összpontosítania.

Egy egyszerű, de hatékony módszer az, ha követő e-maileket küld, hogy megkérdezze, mennyire elégedettek az ügyfelek a vásárlással, és van-e kérdésük. Ez a látszólag apró lépés jelentősen növelheti a visszatérő vásárlók számát.

📌 Példa: A Chewy állateledel-gyártó cég időnként kézzel írt köszönőleveleket, sőt akár egyedi állatportrékat is küld ügyfeleinek. Emellett proaktívan felajánlja a bontatlan állateledelek visszatérítését, és javasolja azok helyi menhelyeknek való adományozását. Ezek a személyes gesztusok meglepetést és örömet okoznak, és azt mutatják, hogy a cég nem csak az eladásokra koncentrál, hanem az állatokra is.

E-mail marketing

Ahelyett, hogy általános hírlevelekkel bombázná az ügyfeleket, amelyek nem keltenek érdeklődést, összpontosítson a kreativitásra és a valódi interakcióra a márkahűség elősegítése érdekében.

Miért ne csatolna egy rövid kérdőívet az e-mailjéhez, amelyben visszajelzést kér az ügyfelek tapasztalatairól? Akár egyszerű smiley-kkel is mérheti az elégedettségi szintet. Minél könnyebbé teszi az ügyfelek számára a válaszadást, annál nagyobb az esélye, hogy részt vesznek benne.

📌 Példa: A Booking.com fantasztikus munkát végez azzal, hogy az e-mailes marketinget inkább hasznos beszélgetésnek, mint értékesítési trükknek tünteti fel. Miután valaki lefoglal egy utazást, a Booking.com személyre szabott utánkövető e-maileket küld, amelyek tartalmazzák a közeli látnivalókat, közlekedési lehetőségeket és helyi étkezési ajánlásokat. Ahelyett, hogy csak egy „köszönjük a foglalást” üzenetet küldenének, ezek az e-mailek mélyrehatóan megértik, mire lehet szüksége az utazónak, és így vonzóbb, értékorientáltabb interakciót teremtenek.

Személyre szabás az ügyfélkapcsolatokban

A beszélgetéses marketing egyik leghatékonyabb alkalmazása a személyre szabás. Ezáltal az ügyfelek úgy érzik, hogy figyelnek rájuk, értékelik őket és megértik őket – ezek a tulajdonságok pedig kulcsfontosságúak a bizalom és a lojalitás kiépítésében.

A személyre szabott beszélgetések emberközeliek és barátságosak, ösztönözve az ügyfeleket arra, hogy válaszoljanak, kérdéseket tegyenek fel és tovább kutassanak. Ez az elkötelezettség mélyítheti a márkával való kapcsolatukat és növelheti a visszatérés valószínűségét.

📌 Példa: A Sephora mestere a beszélgetéses marketing és a személyre szabás ötvözésének. Ezt olyan eszközökkel érik el, mint a Color IQ és a Skincare IQ kvízek, amelyek a felhasználókat bőr típusukról, problémáikról és preferenciáikról kérdezik, majd ezek alapján ajánlanak termékeket. De a Sephora nem áll meg ennél: a Virtual Artist eszközzel úttörő szerepet játszott a virtuális próbafunkciók terén is. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy digitálisan „próbálják ki” a sminkeket, és az AR segítségével még a vásárlás előtt megnézhessék, hogyan mutatnak a különböző árnyalatok a bőrükön. Ezek a taktikák nemcsak azért működnek, mert interaktívak, hanem azért is, mert eltávolítják a döntéshozatali folyamatból a súrlódásokat, így a vásárlás könnyebbé, gyorsabbá és sokkal szórakoztatóbbá válik.

Beszélgetéses értékesítés a közösségi médián keresztül

A kutatások szerint a B2B ügyfelek 72%-a elvárja, hogy a vállalkozások mélyen megértsék igényeiket és személyre szabott élményt nyújtsanak. A közösségi média kiváló hely erre a célra, mivel közel áll az ügyfelekhez és a márkákhoz, és mindkettő számára könnyen elérhető.

📌 Példa: A Wendy’s elsajátította a közösségi médiában folytatott irányított beszélgetések művészetét, egyedi és pimasz hangnemet használva, amely aktívan bevonja a követőket. Gyakran válaszolnak a felhasználói megjegyzésekre és címkézésekre szellemes, márkaképhez illő válaszokkal, és játékosan „szurkálják” versenytársaikat, hogy nagyobb interakciót váltsanak ki.

A beszélgetéses marketing előnyei

Ha hatékonyan alkalmazzák, a beszélgetéses marketing segíthet a vállalkozásoknak abban, hogy kiemelkedjenek a zsúfolt piacon. Fedezzük fel néhány legfontosabb előnyét!

Javítsa a potenciális ügyfelek generálását

A beszélgetéses marketing segítségével értékes információkat gyűjthet és valós időben minősítheti a potenciális ügyfeleket azáltal, hogy a boltjában vagy weboldalán csevegőüzenetekkel vonzza be a látogatókat. Ez különösen előnyös az új és névtelen felhasználók esetében.

A személyre szabott, valós idejű támogatás nyújtásával vonzó élményt teremt, amely elősegíti a mélyebb elköteleződést és növeli a konverzió esélyét.

Érje el az ügyfeleket az általuk preferált csatornákon

Az ügyfelek vásárlás előtt 90%-ban online keresnek információkat – gyakran olyan platformokon, mint a TikTok.

A vásárlási folyamat során különböző érintkezési pontokkal kerülnek kapcsolatba, ezért elengedhetetlen, hogy megfeleljen az elvárásaiknak, és bárhol is legyenek, kapcsolatba lépjen velük.

Több csatornát, például SMS-t, WhatsApp-ot és helyszíni üzenetküldést használva bevonhatja az ügyfeleket a számukra legkedvezőbb környezetben.

A több platformon működő beszélgetésalapú marketing stratégia alkalmazásával a márkák javíthatják az ügyfélélményt. A kontextushoz illeszkedő, releváns beszélgetések segítik az erősebb kapcsolatok kiépítését, növelik az ügyfélelégedettséget és több konverziót eredményeznek.

Dolgozzon hatékonyabban csapatként

A beszélgetéses marketing chatbotok egyszerűsítik a kommunikációs folyamatokat, segítve a válaszok automatizálását és az ügyfélkérdések hatékony kezelését.

A chatbotok kiképzésével, hogy felismerjék a gyakori kérdéseket és releváns válaszokat adjanak, csapata időt és erőforrásokat takaríthat meg. Ezáltal a csapat tagjai komplexebb feladatokra koncentrálhatnak, ami végső soron javítja a termelékenységet és az ügyfél-elégedettséget (és véletlenül az alkalmazottak elégedettségét is!).

Gyorsítsa fel az értékesítési folyamatot

A beszélgetéses marketing zökkenőmentesen integrálja a marketing és az értékesítési tevékenységeket. Ez a szinergia segít abban, hogy az ügyfelek gyorsabban haladjanak előre az értékesítési folyamatban.

Például a chatbotok képesek azonosítani a potenciális ügyfeleket, és azokat közvetlenül az értékesítési képviselőknek továbbítani, vagy valós időben megbeszéléseket szervezni.

Ismerje meg az ügyfelek preferenciáit

A közvetlen beszélgetések az ügyfelekkel értékes betekintést nyújtanak az ő kedvenceikbe és nem kedvenceikbe.

Az ilyen ügyfél-visszajelzések értékesek, és felhasználhatók a termékek fejlesztésére, a folyamatok finomítására, valamint az általános ügyfélkapcsolatok és tartalmak javítására.

A beszélgetéses marketing integrálása más stratégiákkal

A beszélgetéses marketing hatásának maximalizálásához elengedhetetlen annak más marketingstratégiákkal való integrálása.

Ez a megközelítés nemcsak javítja az ügyfelek elkötelezettségét, hanem több érintkezési ponton is zökkenőmentes élményt teremt.

Az omnichannel megközelítés

Ez a megközelítés biztosítja, hogy az ügyfelek minden csatornán – például weboldalakon, közösségi médiában és üzenetküldő alkalmazásokban – egységes élményben részesüljenek.

A Harvard Business Review tanulmánya szerint az omnichannel stratégiát alkalmazó vállalatok átlagosan 89%-át tartják meg ügyfeleiknek, míg az omnichannel stratégiával gyengébben teljesítő vállalatoknál ez az arány csupán 33%.

Az olyan eszközök integrálásával, mint a chatbotok és a beszélgető AI ezeken a csatornákon, a vállalkozások fenntarthatják a folytonosságot az ügyfélkapcsolatokban, tovább javítva az általános élményt. Ez az integráció gyors és hatékony válaszokat tesz lehetővé, amelyek kritikus fontosságúak a várakozási idők csökkentése és az ügyfél-elégedettség növelése szempontjából. ​

Egységes ügyfélélmény kialakítása

A beszélgetésalapú marketing integrálása segít egy egységes ügyfélélmény kialakításában, ahol minden interakció az előzőre épül.

A Salesforce jelentése szerint a fogyasztók 70%-a szerint a kapcsolódó folyamatok nagyon fontosak az üzleti siker eléréséhez.

A beszélgetésalapú marketingeszközök különböző platformokon való használatával a vállalkozások biztosíthatják, hogy az ügyfelek személyre szabott támogatást és releváns információkat kapjanak az ügyfélút minden szakaszában. Ez a következetesség javítja az ügyfélélményt és magasabb konverziós arányokat eredményez. Tanulmányok szerint az erős ügyfélkapcsolatokkal rendelkező márkák bevételnövekedési aránya akár 5,5-ször is magasabb lehet, mint versenytársaiké.

A ClickUp segítségével alakítsa át a beszélgetéseket konverziókká

A beszélgetéses marketing az online ügyfélút minden szakaszában hatékony.

Akár csak a márkáját ismerkedik meg a látogató, akár a termékeiről szeretne részletes információkat kapni a potenciális ügyfél, akár a meglévő ügyfélnek szüksége van segítségre a legutóbbi vásárlásával kapcsolatban, a beszélgetéses marketing hatékonyan segíthet az ügyfeleket a vásárlási folyamatban. Emellett hatékony módszer a bizalom kiépítésére és az ügyfélkapcsolatok erősítésére is.

És egy eszköz, amely jelentősen javíthatja ezt az élményt, a ClickUp! A ClickUp segítségével a csapatok egy helyen nyomon követhetik a megkereséseket, azonnal válaszolhatnak és elemezhetik az ügyféladatokat, biztosítva ezzel a zökkenőmentes kommunikációt. Ezenkívül a ClickUp integrációi és AI-alapú automatizálási funkciói segítenek a válaszok egyszerűsítésében és a feladatok kiosztásában az ügyfélkapcsolatok alapján, növelve ezzel a hatékonyságot.

Ilyen képességekkel hatalmas lehetőségek nyílnak a munkafolyamatok racionalizálására és az ügyfélkapcsolatok javítására.

Miért várna? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!