A ügyfélkapcsolat-menedzser (CRM) minden vállalkozás számára értékes erőforrás. Segítenek elősegíteni az ügyfelek hűségét és a vállalkozás növekedését.
Ráadásul az átlagos CRM-menedzser az Egyesült Államokban évi 117 500 dollárt, vagyis óránként közel 59,49 dollárt keres, ami ezt a pozíciót igen jövedelmezővé teszi.
CRM-ként ötvöznöd kell az érzelmi intelligenciát, a stratégiai rálátást, a kreatív gondolkodást és a vállalatod adatainak és kínálatának teljes, holisztikus megértését.
Ha az eddigiek felkeltették az érdeklődésedet, akkor a CRM-es karrier lehet a megfelelő választás számodra.
A következő szakaszokban bemutatjuk, hogyan lehet CRM-menedzserré válni, beleértve a ügyfélkapcsolat-kezeléshez szükséges különböző készségeket és eszközöket.
Mit csinál egy CRM-menedzser?
A CRM-menedzser ügyfélkapcsolati stratégiákat valósít meg és optimalizál, hogy azok megfeleljenek az ügyfelek igényeinek. A CRM célja, hogy a vállalatot a maximális ügyfél-elégedettség felé vezesse, növelje az ügyfelek lojalitását, nyomon kövesse az ügyfelek problémáit, és megoldásokat dolgozzon ki azok megoldására.
A CRM-menedzser elemzi az ügyfelek viselkedési mintáit és megérti az ügyfélszolgálat üzleti oldalát. Folyamatokat terveznek a potenciális ügyfelek azonosítására és az ügyfélút során történő irányítására.
A CRM-menedzserek a marketingcsapatoktól kapott ügyfélviselkedési és adatelemzéseket is tanulmányozzák, hogy célzott és személyre szabott marketingtevékenységeket tudjanak kidolgozni. Mivel a CRM-ek többfunkciósak, értékes információkat szerezhetsz az ügyfelekről, amelyek segítségével az értékesítési csapatok a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfelekre koncentrálhatnak és növelhetik a konverziós arányokat.
További információ: Mi az a CRM-folyamat? 5 alapvető lépés a saját folyamat kidolgozásához
A CRM-menedzser fontossága
A CRM-menedzserek ügyfélélmény-munkatársként dolgoznak. Összegyűjtik az ügyfelek visszajelzéseit és az adatelemzéseket, és együttműködnek az értékesítési és marketingosztályokkal, hogy segítsenek kidolgozni az ügyfélmegtartási és konverziós stratégiákat.
A CRM-menedzser napi feladatait
- Hozzon létre rendszereket egy ügyfélközpontú szervezet felépítéséhez, és folyamatosan fejlessze azokat.
- Kövesse nyomon a CRM rendszer által kiemelt ügyfélproblémákat, és oldja meg azokat, vagy irányítsa át a megfelelő csapatnak.
- Elemezze az ügyfelek vásárlási útját az értékesítési lehetőségek és az ügyfélkapcsolat-stratégiák érdekében.
- Felügyeld az ügyfelekkel való interakciókat a különböző részlegekben, például az ügyfélszolgálati csapatokban, hogy biztosítsd a maximális ügyfélelégedettséget.
- Találd meg és valósítsd meg a költséghatékony kommunikációs csatornákat az ügyfelekkel
A CRM-menedzser hosszú távú feladatkörök
- Dolgozzon együtt az értékesítési és marketingvezetőkkel a CRM-platform és integrációi fejlesztése érdekében.
- Képezd ki az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatokat a CRM szoftver használatára, és gondoskodj arról, hogy a CRM szoftvert a lehető leghatékonyabban használják az ügyfél-elégedettség maximalizálása érdekében.
- Fejleszd, valósítsd meg és finomítsd a CRM munkafolyamatokat, folyamatokat és implementációkat.
- Elemezze a CRM szoftverből származó ügyféladatokat, hogy új stratégiákat dolgozzon ki az ügyfél-elégedettség javítására.
A CRM-menedzser elemzi a piaci trendeket, a vállalat méretét, az értékesítési stílust és a CRM-megoldásokat, majd a vállalat ügyfélkörének megfelelően személyre szabott stratégiákat dolgoz ki.
Hogyan lehet CRM-menedzserré válni?
Íme egy áttekintés arról, hogyan lehet CRM-menedzserré válni:
1. A CRM alapjainak elsajátítása
A kisvállalkozások 32%-a küzd a CRM-szakértelemmel.
Ha megtanulod a testreszabható CRM szoftverek – általában a gyakran használt eszközök, mint a ClickUp, a Hubspot, a Salesforce és a Microsoft Dynamics 365 – alapjait, akkor már az elejétől fogva jobban fel leszel készülve az ügyfélkapcsolatok kezelésére.
Ezek azok a készségek, amelyeket a HR-vezetők keresnek, amikor CRM-menedzser pozícióra vesznek fel valakit.
Ha szeretnéd megtanulni, hogyan lehet CRM-menedzserré válni, akkor szilárd ismereteket kell szerezned az értékesítési és marketingfolyamatok alapvető CRM-koncepcióiról, például:
- Ügyfél életciklus menedzsment: Ismerd meg az ügyfél által végigjárt szakaszokat, az első kapcsolatfelvételtől a vásárlás utáni időszakig, és tanuld meg, hogyan optimalizálhatod az ügyfél utazását és növelheted az elégedettségét minden szakaszban.
- Ügyfélszegmentálás: Tanulj meg, hogyan oszthatod az ügyfeleket csoportokba a legfontosabb jellemzőik alapján, hogy személyre szabottabb és célzottabb marketingüzeneteket és CRM-kampányokat tudj készíteni.
- Adatkezelés: Tanulja meg az adatok gyűjtését, tárolását és elemzését, hogy jól megalapozott döntéseket hozhasson.
Sok CRM-menedzser ingyenes és fizetős tanfolyamokat végez különböző CRM-rendszerekről és koncepciókról olyan online platformokon, mint a Coursera, a LinkedIn Learning és az Udemy.
Néhány népszerű tanfolyam, amelyeken gyakorlati képzést kaphatsz a CRM-menedzser munkájáról:
- Bevezetés a CRM-be a HubSpot segítségével a Coursera-n
- CRM alapjai: Fedezd fel az üzleti növekedés lehetőségeit a kapcsolatok révén a LinkedIn Learning oldalon
- Mesterkurzus ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) 5.0 témában az Udemy-n
2. Fejleszd a CRM-hez szükséges kulcsfontosságú készségeket
A CRM-menedzsernek kreatív és analitikus készségekre is szüksége van. A kreatív gondolkodás lehetővé teszi, hogy vonzó ügyfélélményeket tervezzen, míg az analitikus készségek segítenek a adatok helyes értelmezésében és a megalapozott döntések meghozatalában.
Ezenkívül kiváló kommunikációs készségeket kell fejlesztened, mivel (sokszor) több csapattal, ügyféllel és érdekelt féllel fogsz együttműködni, hogy mindenki összhangban legyen és a közös célok elérése érdekében dolgozzon.
Fejleszd problémamegoldó készségeidet, hogy gyorsan tudj reagálni az ügyfelek problémáira, és innovatív megoldásokat tudj kidolgozni az értékesítési és marketing folyamatok racionalizálása érdekében.
Íme egy lista a CRM-menedzserré váláshoz szükséges legfontosabb CRM-készségekről.
|Technikai készségek
|Készségek használata
|CRM szoftver ismeretek
|A CRM-komponensek ismerete, például a potenciális ügyfelek generálása és kezelése, a folyamatok kezelése, üzleti jelentések és elemzések, valamint harmadik felek integrációja.
|Adatelemzés
|Adatok gyűjtése, tárolása és elemzése a megalapozott döntések meghozatalához
|Automatizálás
|Felesleges, szervezett és időigényes feladatok és fokozott hatékonyság érdekében
|Ügyfélszegmentálás
|Az ügyfelek értelmes csoportokba sorolása a célzott marketing és kommunikáció érdekében
|Projektmenedzsment készségek
|A CRM és a projektmenedzsment kombinálása a feladatok és az ügyfélkapcsolatok központi platformon történő kezeléséhez
|Kreatív készségek
|Készségek használata
|Ügyfélélmény-tervezés
|Vonzó és személyre szabott ügyfélélmény létrehozása a megtartás és a konverzió elősegítése érdekében
|Problémamegoldás
|Innovatív megoldások kidolgozása a problémák megoldására
|Vezetői készségek
|Készségek használata
|Vezetői készségek
|Több részleg és vezető összehangolása a CRM-célok elérése érdekében
|Csapatmunka
|Hogy hatékonyan együttműködj más részlegekkel a funkciók közötti stratégiák megvalósításában az ügyfélérték maximalizálása érdekében.
|Interperszonális készségek
|Készségek használata
|Kommunikáció
|Információk átadása a csapat tagjainak, az érdekelt feleknek, az üzleti adminisztrációnak és az ügyfeleknek
|Empátia
|A vásárlók érzéseinek és nézőpontjának megértése
Példa: Hogyan jönnek játékba a CRM-menedzser kreatív és analitikus készségei a valós életben
Képzeld el, hogy egy kiskereskedelmi vállalat CRM-menedzsere vagy, és észreveszed, hogy csökken a vásárlói elkötelezettség.
Úgy döntesz, hogy személyre szabott jutalmakkal ellátott hűségprogramot tervez (vagy a meglévőt fejleszti), hogy javítsd az ügyfélkapcsolatokat és megfelelj az ügyfelek elvárásainak.
Ezután úgy döntesz, hogy automatizálod a CRM-munkafolyamatot, és analitikai készségeidet felhasználva nyomon követed az elkötelezettségi mutatókat és a vásárlási mintákat, hogy finomítsd a programot.
Egy ilyen forgatókönyvben a következő lépés az lenne, hogy CRM marketing szoftvert használva többcsatornás marketing kampányokat indítanál a legkevésbé elkötelezett célcsoportok számára.
3. Szerezzen releváns tapasztalatot
Kezdjen olyan beosztásokkal, mint CRM-koordinátor vagy értékesítési munkatárs, hogy gyakorlati CRM-menedzser tapasztalatot szerezzen.
Jelentkezz olyan gyakornoki pozíciókra, ahol tapasztalt CRM-menedzserrel dolgozhatsz együtt. Ez önbizalmat ad ahhoz, hogy a jövőben bonyolultabb feladatokat is el tudj látni, és mélyebb betekintést nyerj a hatékony ügyfélkezelés és az üzleti siker titkaiba.
Az online közösségekben és fórumokon való részvétel szintén segíthet CRM-ismereteid és hálózatod bővítésében. Ilyen közösségeket találhatsz a LinkedIn, a Reddit, a Quora és a Facebook oldalakon.
Fontold meg az online közösségekbe való csatlakozást, hogy bővítsd CRM-ismereteidet és kapcsolatokat építs ki a szakmában dolgozókkal.
Két ilyen kezdő közösség:
- LinkedIn-csoportok, például a CRM Experts
- Reddit aloldalak, mint például az r/CRM
Mutassa be projektjeit, eredményeit és kihívásait, és kérjen tanácsot és támogatást tapasztalt szakemberektől ezekben a közösségekben.
4. Hálózat és portfólió építése
Egy erős hálózat jelentősen növelheti esélyeidet arra, hogy CRM-menedzser legyél. Kérhetsz ajánlásokat és referenciákat az iparágban dolgozóktól, ami megkülönböztet a versenytársaktól.
Vegyen részt személyesen iparági konferenciákon, webináriumokon és hálózatépítő rendezvényeken, hogy megbízható hálózatot építsen ki.
Az olyan rendezvények, mint a Dreamforce (a Salesforce szervezésében) vagy a CRM Evolution Conference kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy megismerd az iparági trendeket, megértsd a CRM-menedzserek változó szerepét, és a szakmai fejlődésed érdekében betekintést nyerj a vezető CRM-szakemberek munkájába.
Hálózatot építhetsz a közösségi médiában is, például a LinkedIn és a Twitter segítségével. Használd ezt a lehetőséget arra, hogy megosszd a CRM-mel kapcsolatos szakértelmedet, betekintésedet és eredményeidet, és felkeld a toborzási vezetők és az iparági kollégák figyelmét.
A legtöbb CRM-menedzser rendelkezik egy portfólió weboldallal, amely bemutatja készségeit, eredményeit, esettanulmányait és eredményeit, hogy bizonyítsa szakértelmét és hatását. Általában kiemelik, hogy stratégiai gondolkodásuk hogyan javította az értékesítési folyamatokat, az ügyfélkapcsolatokat és a megtartási arányokat olyan stratégiák révén, mint például a kollaboratív CRM.
Ha most kezded a CRM-mel (ügyfélkapcsolat-kezelés) foglalkozni, fontold meg egy egyoldalas weboldal létrehozását, ahol bemutathatod szakmai gyakorlatodat vagy projektjeidet.
5. A CRM-tanúsítványok szerepe
A CRM-tanúsítványok segítségével bizonyíthatod szakértelmedet a potenciális munkáltatóknak. A tanúsítványok igazolják készségeidet és ismereteidet, így vonzóbb jelölt leszel a CRM-menedzser pozíciókra.
Néhány népszerű CRM-tanúsítvány, amelyet megszerezhetsz, hogy CRM-menedzser legyél:
|Tanúsítás
|Leírás
|Hogyan szerezheted meg ezeket a tanúsítványokat?
|Salesforce tanúsított rendszergazda
|Bemutatja a Salesforce, az egyik legszélesebb körben használt CRM-platform konfigurálási és kezelési képességeit.
|A Salesforce Trailhead platformján keresztül érhető el.
|Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals
|A Microsoft Dynamics 365 alapjait mutatja be, beleértve az alkalmazásokat, a felhőalapú koncepciókat és a telepítést.
|A Microsoft kínálja tanúsítási programján keresztül.
|Minősített iskolai kockázatkezelő (CSRM)
|Kiemeli a kockázatok azonosítására, elemzésére és kezelésére való képességedet, ami elengedhetetlen az adatok integritásának és biztonságának fenntartásához. Ez fontos azoknál a pozícióknál, amelyeknél a CRM-kontextusban a kockázatkezelés mélyreható ismerete szükséges.
|A Nemzeti Biztosítási Oktatási és Kutatási Szövetség (The National Alliance for Insurance Education and Research) által kezelt.
6. Jelentkezz CRM menedzser pozíciókra
A releváns CRM-menedzser állásajánlatokat az Indeed, a Glassdoor és a LinkedIn állásportálokon találhatod meg. Ezeken a portálokon szűrhetsz a pozíciókat helyszín, tapasztalati szint és egyéb kritériumok alapján. Beállíthatsz állásértesítéseket is, hogy értesülj a preferenciáidnak megfelelő új lehetőségekről.
Ahhoz, hogy kiemelkedj a versenytársak közül, személyre szabott önéletrajzzal és motivációs levéllel hangsúlyozd ki gyakorlati tapasztalataidat a CRM-rendszerekkel, a fontos CRM-stratégiák ismeretét, valamint az általad elért konkrét eredményeket és befejezett projekteket.
CRM-eszközök felhasználása a CRM-menedzser termelékenységének növelése érdekében
A CRM eszköz tökéletes segítséget nyújt az ügyfélkapcsolat-menedzsernek, mivel strukturált keretrendszert biztosít az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.
Az iparágban kezdőként érdemes megtanulnod egy egyszerű, nagy teljesítményű CRM projektmenedzsment platform, például a ClickUp használatát, hogy megkönnyítsd a potenciális ügyfelek, a folyamatok és az ügyfélkezelés racionalizálását.
Nézzük meg, hogyan teszi a ClickUp CRM-je produktívabbá a munkádat, és biztosítja a következetes, magas színvonalú ügyfélkapcsolatokat.
Hozzon létre egy központi ügyféladatbázist
Értékesítési és marketingcsapatai a ClickUp CRM-rendszerét használhatják strukturált adatbázis létrehozására, amelyben fontos ügyféladatokat tárolhatnak, például elérhetőségeket, üzletek méretét, interakciókat és vásárlási előzményeket.
A szervezet bármely csapata hozzáférhet ehhez a központi adatbázishoz, amely mappák, almappák és linkek segítségével különböző hierarchiákba van szervezve. Például az értékesítési csapat felhasználhatja ezeket az információkat ügyfelek keresésére, folyamatok kezelésére és folyamatok beállítására.
💡Profi tipp: Használd a ClickUp térképnézetét, hogy földrajzi alapon kategorizáld az ügyfeleket. Ez a funkció segít az ügyfelek szegmentálásában, amikor a marketingcsapat célzott CRM-kampányokat indít. Az értékesítési csapatok pedig a potenciális ügyfelek és a folyamatok nyomon követésére, valamint a megrendelések kezelésére használják.
Kezelje ügyleteit CRM-sablonokkal
Használja a ClickUp egyszerű CRM-sablonját az ügyfelek elérhetőségeinek rendszerezéséhez, az értékesítési folyamat és a célok nyomon követéséhez, valamint az ügyfelek visszajelzéseinek elemzéséhez.
Ez a sablon jelentős időmegtakarítást jelent, mert:
- Az összes értékesítési és ügyfélkapcsolati információ egyetlen megbízható forrásaként szolgál.
- Megszünteti a kézi adatbevitelt és racionalizálja az értékesítési folyamatokat
- Átfogó képet nyújt az ügyfelekről és a potenciális ügyfelekről
- Az adatok vizualizálásával azonosítja az ügyfelekről szóló információkat
💡Profi tipp: Állítsd be a ClickUp Automations alkalmazást egyéni műveletek és kiváltók segítségével, hogy értékesítési csapatodat megkíméld az ismétlődő feladatoktól.
Például, amikor az értékesítési munkatársad hetente beírja az új potenciális ügyfelekkel kapcsolatos adatokat – beszélgetések, lezárt üzletek, inaktív potenciális ügyfelek stb. –, akkor havonta automatikus jelentést kapsz azokról az új felhasználókról, akiknek több segítségre lehet szükségük a beilleszkedéshez és a támogatáshoz.
Szerkeszthető és együttműködésen alapuló dokumentumok létrehozása
Azok a csapattagok, akiknek hozzáférésre van szükségük prezentációs dokumentumokhoz, SOP-khoz, szerződésekhez, ajánlatokhoz vagy stratégiai tervekhez, használhatják a ClickUp Docs szerkeszthető és megosztható dokumentumokat, amelyekhez gyorsan hozzáférhetnek.
Ha az összes kapcsolódó dokumentumot egy helyen tárolod, az felgyorsítja a megbeszélések előkészítését és növeli az általános termelékenységet.
Csapatod szerkesztheti ezt a közös dokumentumot, hozzáadhat táblázatokat, prezentációkat és táblázatokat, beágyazhat videókat, és gazdag formázással vizuálisan vonzóvá teheti.
A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Brain AI-alapú betekintést és automatizálást biztosít, ezzel javítva az integrációt.
💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével megfogalmazhatod az ügyfeleknek szóló e-maileket, kérdéseket tehetsz fel a dokumentumokkal kapcsolatban, azonnali értekezlet-összefoglalókat kaphatsz, értekezlet-napirendjegyzeteket készíthetsz, sőt, prezentációvázlatokat is generálhatsz.
Testreszabhatod a CRM-et az igényeidnek megfelelően
A ClickUp CRM-jében testreszabhatod a potenciális ügyfelek adatait, például a mezőket, címkéket és státuszokat. Hogy még jobban igazodjon az igényeidhez, a ClickUp nyolc mezőtípussal és öt nézettel rendelkezik.
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!
Vezessük végig a ClickUp alkalmazásban egy CRM létrehozásának lépéseit:
1. lépés: Töltsd le a ClickUp CRM-sablonját
Kezdje azzal, hogy letölti a ClickUp CRM-sablonját. Ez az előre elkészített sablon tökéletes az adatok egy helyen történő kezeléséhez és elemzéséhez, az ügyfélkommunikáció egyszerűsítéséhez és az ismétlődő feladatok automatizálásához.
2. lépés: Nézetek hozzáadása a kapcsolatok kezeléséhez és prioritásainak meghatározásához
Válassz a több mint 15 ClickUp nézet közül, hogy vizualizáld feladataidat és adataidat.
Például:
- Táblázatos nézet a feladatok közötti kapcsolatok ábrázolásához
- Táblázatos nézet kanban stílusú munkafolyamatokhoz
- Naptár nézet a határidők és a nyomon követések nyomon követéséhez
- Gantt-diagram nézet az egyes ügyfélcélok előrehaladásának nyomon követéséhez
💡 Profi tipp: Szinkronizáld a Google Naptáradat a ClickUp-pal, hogy egyetlen nézetben láthasd a munkádat, és ne kelljen platformok között váltogatnod, hogy megtudd, mi szerepel a napirendedben.
3. lépés: Egyedi állapotok létrehozása a munkafolyamatok testreszabásához
Testreszabhatja az állapotokat, hogy azok megfeleljenek a CRM-folyamatainak. Például létrehozhat olyan állapotokat, mint „Vezető”, „Kapcsolatfelvétel”, „Tárgyalás” és „Zárva”, hogy nyomon követhesse az egyes ügyfelekkel való interakciókat.
4. lépés: A legfontosabb információk összegyűjtése egyéni mezők segítségével
A ClickUp egyéni mezőivel összegyűjtheted a CRM-igényeidhez szükséges alapvető információkat. Adj hozzá olyan mezőket, mint a „ügyfélérték”, hogy a nagy értékű ügyfeleket előtérbe helyezhesd, a „utolsó kapcsolatfelvétel”, hogy egyetlen ügyfél se maradjon figyelmen kívül, és a „következő utánkövetés”, hogy ne felejtsd el, mikor kell újra felvenni a kapcsolatot.
Itt érdemes a feladatokat a nézetekhez hozzáadni, így nem kell az egyes feladatokat megnyitni és bezárni, hogy megtalálja az olyan információkat, mint a határidők, a számlázási ciklus, a kedvezmények stb.
5. lépés: Hozzon létre feladatokat az adataival
Importáld az adataidat a Clickupba egy fájlból vagy a projektmenedzsment eszközödből. Ezután alakítsd az adataidat feladatokká, és oszd ki őket a csapat tagjai között. Állíts be határidőket, és adj hozzá részletes leírásokat a könnyebb érthetőség érdekében.
6. lépés: Kapcsolódj össze egy csapatként a CRM relációs adatbázisaival
Használja a ClickUp kapcsolati adatbázisát az összes CRM-adat összekapcsolásához. Ez a funkció lehetővé teszi a kapcsolódó információk, például az ügyfélprofilok, az interakciós előzmények és az értékesítési lehetőségek összekapcsolását, így átfogó képet kaphat minden egyes ügyfélről.
További információk: 12 ingyenes CRM-sablon az Ön igényeinek megfelelően
Fejleszd karrieredet CRM-menedzserként a ClickUp segítségével
Ne feledd, hogy a legtöbb CRM-menedzser is kezdő volt egykor, aki idővel és gyakorlati tapasztalatokkal fejlesztette készségeit.
Bár a CRM-menedzser pozíció eléréséhez vezető út kívülről nézve ijesztőnek tűnhet, ha egyszer megszerezted a megfelelő készségekkel és eszközökkel rendelkező belépő szintű pozíciót, akkor növekedhetsz, boldogulhatsz és sikereket érhetsz el CRM-menedzserként.
A kulcs az ügyfelekkel, az értékesítési és marketingcsapatokkal, valamint az érdekelt felekkel való szilárd kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Emellett érdemes egyszerűsíteni az ügyféladatok gyűjtésének folyamatát egy olyan CRM-rendszer segítségével, mint a ClickUp.
Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és kezdd meg utazásodat a sikeres CRM-menedzser felé!