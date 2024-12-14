Hogyan állítsd be a WhatsApp automatikus válaszadást (+példák)

ClickUp blog

Ha nyaral, vagy szabadságon van, nem szeretné, hogy a folyamatosan csengő telefon zavarja, igaz? De néha vannak olyan üzenetek, amelyekre egyszerűen muszáj válaszolnia.

Ha nem válaszol, akkor fontos beszélgetéseket és ügyfél-visszajelzéseket hagyhat ki, ami hatással lehet az általános elégedettségre. Ilyen esetekben még egy egyszerű üzenet is jó megoldás lehet, amellyel jelzi, hogy látta az üzenetet.

Ha Ön is a WhatsApp Business 1,5 milliárd felhasználója közé tartozik, az automatikus válasz funkció megoldást kínál Önnek. A WhatsApp automatikus válasz funkciójával automatikus válaszokat küldhet minden üzleti kommunikációjára.

A hatékony kommunikáció biztosítása, még akkor is, ha egy kis szabadságot vesz ki, a jól szervezett személyiség jellemzője. Nézzük meg, hogyan teheti könnyebbé a WhatsApp automatikus válasz funkciója a beérkező üzeneteit.

Hogyan állítsd be az automatikus válaszadást a WhatsAppban

Először megnézzük, hogyan állíthatja be ezeket az automatikus válaszokat a WhatsApp üzleti alkalmazásban. Ha követi ezeket a lépéseket, akkor képes lesz ellenőrizni az automatikus válaszüzenetét, hogy kinek küldi el, és akár az üzleti órákat is megadhatja.

1. lépés: Hozzon létre egy WhatsApp Business fiókot

Az automatikus válaszüzenetek beállításához először is szükséged lesz egy fiókra a WhatsApp Business alkalmazásban. Ez nagyon egyszerű: csak töltsd le az alkalmazást az alkalmazásboltokból, és jelentkezz be a regisztrált WhatsApp Business telefonszámoddal.

WhatsApp Business fiók létrehozása: WhatsApp automatikus válasz
a Google Playen keresztül

2. lépés: Keresse meg az üzleti eszközöket

Ezután keresse meg az Üzleti eszközök részt a WhatsApp Business alkalmazásban. Android esetén ez a jobb felső sarokban található menüben található, ezért csak a három pontra kell kattintania. iOS felhasználók a Beállítások alatt találják meg az Üzleti eszközök részt.

Keresse meg az üzleti eszközöket: WhatsApp automatikus válasz
a WhatsApp Business segítségével

3. lépés: Állítson be „Távollét üzenetet”

Az Üzleti eszközök részben található a Távollét üzenet fül, ahol beállíthatja az automatikus válaszüzeneteket. Ha rákattint, megjelenik a Távollét üzenet küldése kapcsoló. Kapcsolja be a kapcsolót.

Állítson be „Távollét üzenetet”: WhatsApp automatikus válasz

4. lépés: Személyre szabhatja üzenetét

Az „Away Message” (Távollét üzenet) fülön szerkesztheti WhatsApp automatikus válaszüzeneteit. Az automatikus üzenetet üzleti vagy személyes igényeihez igazíthatja.

Üzenete testreszabása: WhatsApp automatikus válasz

5. lépés: Üzenetek ütemezése

A folyamat következő lépése az, hogy kiválasztja az elhagyott üzenethez követni kívánt ütemtervet. Három alapvető lehetőség közül választhat:

  • Mindig küldés: Ez a standard válasz kerül elküldésre azoknak, akik kapcsolatba lépnek Önnel. Ha útközben is készen áll az üzenete, azok, akik kapcsolatba lépnek Önnel, soha nem érzik magukat elhanyagolva.
  • Egyéni ütemezés: WhatsAppot használ üzleti vagy belső kommunikációra? Állítsa be az automatikus válaszokat úgy, hogy azok meghatározott időpontokban kerüljenek elküldésre. Ez egyben kiváló módszer a dolgozó szakemberek számára a beérkező üzenetek hatékony kezelésére.
  • Munkaidőn kívül: Még akkor is, ha nem dolgozik, a WhatsApp automatikus üzenettel válaszol ügyfeleinek.
Üzenetek ütemezése: WhatsApp automatikus válasz

6. lépés: Válassza ki a címzetteket

Miután testreszabta az üzenetet és eldöntötte, mikor küldje el, be kell állítania a címzetteket. Ez lehet mindenki vagy csak azok, akiket hozzáadott a címjegyzékéhez. Itt kisebb testreszabások is lehetségesek, például kiválaszthatja, hogy bizonyos személyeknek ne küldjön távollevő üzenetet.

Válassza ki a címzetteket

Ennyi volt! El kell mentenie az elvégzett munkát, és egy gyors ellenőrzés után már kész is van!

💡Profi tipp: Győződjön meg arról, hogy készüléke aktív internetkapcsolattal rendelkezik, hogy az elutasító üzenetek működjenek.

A WhatsApp használatának korlátai

Bár ezeknek a válaszoknak az automatizálása a WhatsApp Business alkalmazásban több időt jelent Önnek, vannak bizonyos korlátai is:

  • Nem teljesen testreszabható: A WhatsApp jelenlegi, mindenre alkalmazható megoldása csak az első üzenet testreszabását teszi lehetővé. Frissítések vagy követési feladatok létrehozásához a WhatsApp továbbra is megköveteli, hogy manuálisan lépjen kapcsolatba a névjegyekkel.
  • Rugalmasság hiánya: Bár kissé módosíthatja a menetrendjét, vannak olyan helyzetek, amikor jó lenne automatizálni a folyamatot. Például a dolgozó szakemberek csak az ünnepekre szeretnének beállítani automatikus válaszokat a WhatsApp-on.
  • Vigyázzon a félreértésekre: Ha nem frissíti rendszeresen az automatikus válaszokat, akkor rossz információkat adhat. Ügyeljen arra, hogy figyelemmel kísérje az automatikus üzeneteit, és időnként szerkessze őket.
  • Hiányzik az emberi érintés: Az automatizált üzenetek egyik legnagyobb kihívása az interaktív kommunikáció hiánya. Valós idejű válasz nélkül a címzettek elidegenedhetnek Öntől.

Igen, a WhatsApp Business alkalmazás kezeli a vállalkozások számára beérkező üzeneteket. Ha azonban az üzeneteket és beszélgetéseket cselekvésre késztető elemekké kell alakítani, akkor egy olyan all-in-one termelékenységi eszköz, mint a ClickUp, lehetőséget kínál az üzleti kommunikáció javítására. Tudjon meg többet!

Ügyeljen az irodán kívüli üzenetek ütemezésére a ClickUp segítségével

Ha rájön, hogy a WhatsApp Business automatikus válaszai nem elegendőek a problémáinak megoldásához, akkor egy átfogóbb megoldást kell keresnie, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes kommunikációt, miközben automatizálja a válaszokat és prioritás alapján szétválasztja a feladatokat.

Egy gyors kereséssel számos, ilyen funkciókat kínáló eszközt találhat. De melyiket válassza?

Nos, a ClickUp a megoldás. Ez egy rugalmas és hatékony megoldás az üzleti kommunikáció egyszerűsítésére. Használhatja beérkező üzenetek kezelésére, fájlok megosztására és videohívások lebonyolítására is.

A ClickUp bevezetése előtt a megbeszélések és a oda-vissza e-mailek kommunikációja olyan fekete lyukhoz vezetett, ahol a tételek láthatatlanok és figyelmen kívül maradtak. Emiatt a feladatokat nem vizsgálták át időben, és senki sem tudta, hogyan halad a kreatív fejlesztés. Most a csapat minden tagja egyértelműen láthatja, mikor esedékesek a teendők, cseveghet és együttműködhet a feladatokon belül.

A dinamikus ClickUp Chat segítségével akkor is haladhatnak a dolgok, ha Ön nincs az irodában. Íme néhány funkciója:

1. Csökkentse a szűk keresztmetszeteket a ClickUp Chat segítségével

Tegyen többet a ClickUp Chat segítségével!
Tegyen többet a ClickUp Chat segítségével!

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. A ClickUp Chat segítségével pedig minden munkáját egy helyen összpontosíthatja. Ahelyett, hogy automatikus válaszokat állítana be a WhatsApp Business alkalmazásban, amely a beszélgetéseket elkülöníti a munkaterületétől, a ClickUp Chat közvetlenül integrálódik az egész munkafolyamatába.

A ClickUp Chat megszünteti a folyamatos kontextusváltást. Küldhet megjegyzéseket, megoszthat visszajelzéseket vagy kérhet frissítéseket arról, hogy hol kerültek hozzáadva a feladatok.

A testreszabáshoz a csevegőcsatornák egyedi szálakként működnek, és csapatok, projektek vagy beszélgetések szerint elkülöníthetők. A ClickUp Chat több résztvevővel, akik láthatják az Ön elérhetőségét, ütemtervét és prioritási feladatait, lehetővé teszi kollégáinak, hogy Ön távollétében is zökkenőmentesen folytassák a kommunikációt!

A csevegés tovább integrálja a video- és audiohívásokat, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy ugyanazon a platformon belül zökkenőmentesen váltsanak írásbeli beszélgetésről élő beszélgetésre.

2. Állítson be automatikus üzeneteket, hogy figyelmeztesse csapatait

A munkahelyére integrálva, szabadsága előtt létrehozhat egy „Frissítés” vagy „Közlemény” bejegyzést. Összekapcsolhatja az összes releváns frissítést, dokumentumot vagy utasítást ezzel a frissítéssel, és kollégái hozzáférhetnek azokhoz, amíg Ön távol van!

ClickUp Chat
Tájékoztassa csapattársait a ClickUp Chat bejelentéseivel vagy frissítéseivel.

Ez a funkció rendkívül hasznos annak biztosításában, hogy a munka ne álljon le hiányzó információk miatt, amikor a csapatából valaki nem elérhető.

3. Egy perc alatt áttekinthető

A ClickUp Chat nemcsak biztosítja, hogy ne legyen szünet a munkafolyamatában, hanem rögzíti és összekapcsolja az összes releváns megjegyzést a megfelelő feladatokkal.

Ha kollégája egy adott feladatot említ a csevegésben, az azonnal linkkel ellátottá válik. Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a feladat lépéseit anélkül, hogy bármilyen információt kihagyná. Amikor visszatér a szünetéből, áttekintheti a csevegéseket, és perceken belül bepótolhatja az elmulasztottakat.

A ClickUp Chat végtelen lehetőségeket kínál. Ha jól használja, ez a belső kommunikációs eszköz megváltoztathatja a termelékenységről alkotott véleményét.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments, a beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követés szükségességét.

ClickUp Brain: az AI-társad

Néha a munka során azt kívánjuk, bárcsak valaki válaszolna helyettünk az egyszerű kérdésekre vagy azokra a kérdésekre, amelyeket munkaidőn kívül kapunk. Nos, a ClickUp Brain pontosan ezekre a feladatokra van kiképezve.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia eszköz, amely arra van betanítva, hogy egyszerű kérdésekre válaszoljon az Ön nevében, még akkor is, ha Ön nincs jelen, azáltal, hogy a korábbi beszélgetésekből következtet a kontextusra.

ClickUp Brain
Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a kérdések gyors, egyszerű és hatékony megválaszolásához.

Ezenkívül a ClickUp Brain összefoglalhatja a projektekben elért előrehaladást is, amelyet esetleg elmulasztott. Felejtse el azokat a napokat, amikor oldalakon át kellett böngésznie az e-maileket és az adatokat, hogy felzárkózzon; most már csak másodpercekbe telik!

A ClickUp Brain segítségével tökéletes távolléti üzenetet is készíthet, figyelembe véve az automatikus válaszban megemlítendő információkat, a hangnemet és a kontextust.

Az automatikus válaszokat és az automatizált üzeneteket a WhatsApp Business vagy bármely más üzenetküldő alkalmazás segítségével állíthatja be. Ezenkívül egy hatékony kommunikációs terv kidolgozása tovább erősíti üzleti kommunikációs igényeit.

4. Kövesse nyomon minden beszélgetést a ClickUp sablonokkal

Az azonnali üzenetküldés a modern munkamenedzsment elengedhetetlen részévé vált. Azonban több platformon zajló beszélgetések kezelése káoszhoz és információk elvesztéséhez vezethet.

A ClickUp azonnali üzenet sablonja központosított megoldást kínál a csapat kommunikációjának megkönnyítésére.

ClickUp azonnali üzenet sablon
Töltse le ezt a sablont
Szerezzen előnyt az üzenetek kezelésében a ClickUp azonnali üzenet sablonjával.

Ez a sablon segítségével rendszerezheti a csapat belső üzeneteit. Ezzel a következőket teheti:

  • Tekintse meg az összes beszélgetési szálat egy helyen
  • Jelölje ki a prioritást élvező feladatokat, és azoknak megfelelően dolgozzon!
  • Soha ne kockáztassa, hogy lemarad egy üzenetről

Javítsa kommunikációját a ClickUp segítségével

Bár a WhatsApp automatikus válasz funkciója hasznos lehet, vannak hatékonyabb megoldások az üzleti kommunikáció kezelésére.

A WhatsAppnak vannak olyan kihívásai, mint a karakterkorlátozás, a fejlett automatizálás hiánya és a félreértések lehetősége, amelyek gátolhatják a termelékenységet.

A ClickUp viszont egy átfogó platformot kínál, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyszerűsítsék kommunikációjukat és növeljék hatékonyságukat. A Chat segítségével a napi kommunikációtól a feladatkezelésig minden egy helyen található.

De ez még nem minden! Adjon hozzá, szerkesszen, töröljön és automatizáljon válaszokat, mint egy kommunikációs ninja.

Ha tehát szeretne egy kis szünetet tartani a munkában, vagy az AI-ra bízni a mindennapi kérdések megválaszolását, próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást!

