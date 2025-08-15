Microsoft Project vs. Primavera: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Felmérésünk adatai szerint a munkavállalók 92%-a következetlen módszereket alkalmaz a teendők nyomon követésére, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.

A Microsoft Project és az Oracle Primavera két teljes értékű projektmenedzsment rendszer, amelyek megoldást kínálnak erre a problémára. Mindkettő népszerű a komplex, erőforrás-igényes projekteket kezelő csapatok körében, de melyik felel meg jobban az Ön konkrét igényeinek?

Ebben a bejegyzésben összehasonlítjuk a Microsoft Project és a Primavera P6 funkcióit, együttműködési képességeit, adatbázis-integrációit és egyéb jellemzőit, hogy segítsünk Önnek a megfelelő döntés meghozatalában.

A Microsoft Project és a Primavera összehasonlítása egy pillanat alatt

Itt található a két eszköz közvetlen összehasonlítása, valamint az, hogy hogyan viszonyulnak a ClickUp átfogó képességeihez:

Funkciók Microsoft Project Oracle Primavera ⭐️ Bónusz: ClickUp Felhasználói élmény és felület Az Excelhez és a Wordhoz hasonló, ismerős szalag stílusú felület. Könnyen kezelhető, testreszabható Gantt-diagramokkal és idővonal-tervezővel. Technikai és praktikus felület, amely nagyszabású és összetett projektek irányítására összpontosít. Nehéz megtanulni, különösen kezdők számára. Tiszta, modern és rendkívül intuitív felhasználói felület. Drag-and-drop funkciók, rugalmas nézetek (Gantt, Kanban, Lista, Idővonal), amelyek minden méretű csapat számára alkalmasak. A legjobb Közepes vagy kisebb projektek és felhasználók különböző iparágakban, a Microsoft ökoszisztémán belül Olyan vállalkozások, amelyek több nagyszabású projektet kezelnek az építőiparban, a mérnökirodákban és más műszaki iparágakban. Kis- és nagyvállalati csapatok, akik feladat-, projekt-, dokumentum- és tudásmenedzsmentet szeretnének egy hatékony, AI-támogatott platformon Adatbázis funkciók Integrálható a Microsoft SQL Serverrel a Project Online vagy a Project Server segítségével Zökkenőmentesen kapcsolódik az Oracle és SQL adatbázisokhoz, és komplex környezetekben több projekt irányítását teszi lehetővé. Integrációk (pl. Zapier, Make, API) segítségével csatlakozik az adatbázisokhoz. Nem hagyományos adatbázis, de rugalmasan alkalmazkodik az agilis csapatok igényeihez. Együttműködés Natívan működik a Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a Microsoft SharePointtal, a Teams-szel, az Excel-lel és a Power BI-vel. Támogatja a platformok közötti váltás nélküli, egyszerűsített együttműködést és jelentéstételt. Több felhasználó számára biztosít hozzáférést, de az együttműködési funkciók korlátozottak. Bonyolult telepítési folyamatot igényel. Valós idejű együttműködésre tervezve. Megjegyzések, feladatkiosztás, csevegés, táblák és dokumentumok egy platformon. Natív integráció a Slackkel, a Zoommal, a Google Drive-val és másokkal. Integrációk Alapvető költségkövetést biztosít és integrálható elemzési irányítópultokkal, de hiányoznak belőle a fejlett költség- és fizetésfeldolgozáshoz szükséges natív eszközök. Fejlett költségtervezést, előrejelzést és megszerzett érték elemzést kínál. Tartalmaz speciális eszközöket a fizetések és a megfelelőség kezeléséhez. Időkövetés, költségvetési mezők és egyedi irányítópultok. Támogatja az olyan eszközökkel való integrációt, mint a QuickBooks, a Harvest és mások a pénzügyi nyomon követéshez.

Mi az a Microsoft Project?

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project egy projektmenedzsment platform, amelynek segítségével ütemezéseket és projekteket tervezhet, erőforrásokat rendelhet feladatokhoz, és nyomon követheti a projekt előrehaladását. Emellett projektköltségvetés-kezelést is kínál, és elemzi a munkaterhelést a jobb erőforrás-elosztás és feladatkiosztás érdekében.

A Microsoft Project kiemelkedő jellemzője a kiterjedt ütemezési képessége. A nagy projekteket feladatokra bontva alulról felfelé építkező ütemezési megközelítést alkalmazhat, függőségeket rendelhet hozzá, erőforrásokat oszthat el, és mindent rácsos, táblás, ütemezéses vagy diagramos nézetben vizualizálhat.

Az ütemezési szoftver alapvető és haladó sablonokat is kínál, amelyekkel elindíthatja a projekttervezést. Emellett időkövetési jelentésekkel is rendelkezik, amelyekkel nyomon követheti a haladást. Ezenkívül hozzáférést biztosít a projektcélokhoz, a hátralékokhoz és a sprintekhez. Mivel a Microsoft 365 eszközök részét képezi, jó választás, ha csapata már használja ezt a technológiai csomagot.

A Microsoft Project funkciói

A Microsoft Project úgy lett kialakítva, hogy támogassa a termékcsapatok, PMO-k és vállalati csapatok strukturált és nagyszabású projekttervezését. Segít az ütemtervek, erőforrások és függőségek kezelésében, függetlenül attól, hogy egyetlen projektre koncentrál, vagy többet is kezel.

Íme a legfontosabb funkciók áttekintése:

1. funkció: Gantt-diagramok és idővonal-nézetek

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project egyik kiemelkedő funkciója a részletes Gantt-diagram és az idővonal nézet. Kapjon egy világos, vizuális idővonalat a projektjéről a kezdetektől a befejezésig.

Ezeket a nézeteket a következőkre használhatja:

Tervezze meg az összes feladatot, mérföldkövet és függőséget egy helyen

Húzza át a feladatokat a dátumok vagy az ütemtervek módosításához

Nézze meg, ki min dolgozik és mennyi időt vesz igénybe

Több idővonalat hozhat létre a különböző munkamenetek nyomon követéséhez.

Kiemelje a kulcsfontosságú kifejezéseket és szegmentálja a kiemelt fontosságú eredményeket

Jelentse az előrehaladást az érdekelt feleknek idővonal-pillanatképekkel

Az MS Project lehetővé teszi a Gantt-diagram színének, mintájának, alakjának és magasságának megváltoztatását, valamint több Gantt-sáv létrehozását a hátralékos, még nem kiosztott projektek és egyéb adatok megjelenítéséhez.

💡 Profi tipp: Kattintson a jobb gombbal a MS Project Gantt-diagramjának bármely pontjára, majd kattintson a Rácsvonalak lehetőségre. Ez megmutatja, hogy a jelenlegi dátumra vonatkozó feladatoknak hol kellene lenniük a ütemezés szerint, és Ön ezeket a Gantt-diagramon megfelelően áthúzhatja, hogy módosítsa az idővonalat.

2. funkció: Fehér táblák

a Microsoft Project segítségével

Az MS Project elsősorban feladatkezelő szoftver, de vizuális együttműködést is biztosít a projekt munkafolyamatában. Akár ötleteket térképez fel, sprintet tervez, vagy kickoff meetinget szervez, csapata egy közös digitális felületet kap, ahol valós időben dolgozhatnak ki a dolgokat.

A beépített táblák segítségével vázlatokat készíthet, munkafolyamatokat rajzolhat vagy jegyzeteket fűzhet hozzá, hogy rendszerezze gondolatait. A funkció lehetővé teszi, hogy élőben együttműködjön a csapattagokkal különböző eszközökön keresztül, és dokumentumokat, képeket vagy linkeket illesszen be a kontextus kiegészítéséhez. Röviden: ez egy rugalmas, szabályoktól mentes tér, ahol csapata kreatívan gondolkodhat és közösen megoldhatja a problémákat.

3. funkció: Portfóliókezelés

a Microsoft Project segítségével

A Microsoft Project portfóliókezelést kínál, hogy segítsen a nagy kép megtervezésében. Különböző portfólióforgatókönyvek segítségével meghatározhatja a projekt végrehajtásának, az erőforrás-kezelésnek és az általános üzleti helyzetnek a legjobb stratégiai útját.

A projektmenedzsment szoftver összehasonlítja a projektjavaslatokat a stratégiai üzleti tényezőkkel, hogy láthatóvá tegye a költség- és erőforrás-korlátokat.

A portfóliókezelési funkcióval a következőket teheti:

Csoportosítsa és összesítse a kapcsolódó projekteket egy vizuális és interaktív ütemtervben a jobb áttekinthetőség érdekében.

Használja a portfólióelemzési funkciókat különböző forgatókönyvek modellezéséhez olyan tényezők alapján, mint a költségvetési korlátok és az erőforrások rendelkezésre állása.

Helyezze előtérbe a nagy hatással bíró projekteket, és halassza el a kevésbé sürgős projekteket.

Készítsen burndown diagramokat és Power BI irányítópultokat a Native OData segítségével, hogy összesítse a portfólió adatait, és megossza azokat az érdekelt felekkel, így mindenki ugyanazon az oldalon állhat.

a Microsoft Project segítségével

Ahelyett, hogy minden projektet a nulláról kellene kezdenie, az MS Project különböző munkafolyamatokhoz igazított projektmenedzsment sablonokat kínál. A szoftverfejlesztéstől a marketingkampányokig, ezeket a sablonokat felhasználhatja a projektcsapat irányításához és időmegtakarításhoz a nagy kockázatú projektek során.

A célkitűzési sablonok segítségével nagy projekteket kisebb célokra bontva, mérföldköveket és feladatokat tervezhet. Ez a funkció különösen hatékony termékbevezetési kampányok esetén.

Sablonokat is kap, amelyek segítenek a feladatok, függőségek és határidők beállításában, az előrehaladás nyomon követésében és a naptárba való jegyzetek készítésében. Ezenkívül az automatikus ütemezés segítségével a feladatok változásai alapján módosíthatja az ütemtervet. A projektportfólió-kezelési sablonok segítségével pedig valós idejű frissítések alapján előre jelezheti a projekt befejezésének dátumát.

5. funkció: Integráció a Microsoft 365-tel

Ha csapata már használ olyan eszközöket, mint a Teams, az Excel vagy a Power BI, a Microsoft Project zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába. Natívan integrálódik a Microsoft 365-be, így a projektfeladatokat összekapcsolhatja a Teams csatornáival, a Power BI-ben vizualizálhatja az ütemterveket, és közvetlenül az Excelből frissítheti a feladatlistákat.

A projektterveket közvetlenül a Microsoft Teams alkalmazásban oszthatja meg, a jelentéseket és a műszerfalakat pedig exportálhatja a Power BI alkalmazásba. Szinkronizálja a feladatokat az Outlook alkalmazással a naptár alapú nyomon követéshez, és használja a Power Automate alkalmazást olyan munkafolyamatok létrehozásához, amelyek összekapcsolják a különböző alkalmazásokban található feladatokat. Ezenkívül lehetővé teszi a projektadatok biztonságos tárolását a Microsoft Project Server SQL Server adatbázisában.

6. funkció: AI-alapú projektmenedzser

a Microsoft Project segítségével

Az MS Project mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsere segít Önnek gyorsabban meghozni az okosabb projektdöntéseket. Elemezi a projekt adatait az optimális kockázatkezelés érdekében, és javítási javaslatokat oszt meg. Még a munkafolyamat-automatizálási sorrendeket is beállítja, hogy időt takarítson meg Önnek.

Ezzel a funkcióval felmérheti a potenciális kockázatokat, hozzáférhet a kockázatcsökkentési tervekre vonatkozó javaslatokhoz, és nyomon követheti a projektekben felmerülő potenciális és folyamatban lévő problémákat. Az AI-ügynökök minden feladathoz javasolt időtartammal és erőfeszítéssel ellátott projekttervet készítenek.

A Microsoft Project árai

Planner a Microsoft 365-ben: örökre ingyenes

Planner Plan 1: 10 USD/felhasználó/hónap

Planner és Project Plan 3: 30 USD/felhasználó/hónap

Planner és Project Plan 5: 55 USD/felhasználó/hónap

Mi az a Primavera?

via Primavera

A Primavera egy nagy teljesítményű projektmenedzsment szoftvercsomag, amelyet nagy, összetett projektek kezelésére terveztek olyan iparágakban, mint a mérnöki és a közszféra. Különösen ideális építési ütemtervekhez. Olyan funkciókat kap, mint a feladatütemezés, az erőforrás-kezelés, a költségkontroll, a kockázatkezelés és a teljesítményelemzés.

A Primavera P6 kiemelkedő tulajdonsága, hogy hatalmas mennyiségű projektadatot képes kezelni anélkül, hogy lelassulna. Csapatai egyetlen központi platformról tervezhetik a feladatokat, oszthatják el az erőforrásokat, nyomon követhetik a költségvetést és csökkenthetik a kockázatokat, miközben több projektet is kezelnek.

Ráadásul a beépített elemző és előrejelző eszközök segítségével könnyebben felismerheti a késedelmeket és a költségtúllépéseket, így ez a szoftver a Microsoft Project alternatívái közül az egyik legnépszerűbb választás.

A Primavera funkciói

A Primavera erőssége abban rejlik, hogy nagy léptékű projekttervezést képes pontosan és ellenőrzött módon kezelni. A részletes ütemezéstől a kockázatcsökkentésig, a komplex projekteket a kezdetektől a befejezésig támogatja.

1. funkció: Projektütemezés és feladatkezelés

via Primavera

A Primavera P6 segítségével a hatalmas projekteket kezelhető fázisokra, feladatokra és alfeladatokra bontja. Feladatokat rendelhet hozzájuk, határidőket állíthat be, többfelhasználós hozzáférést biztosíthat az ütemtervekhez, és egy központi irányítópultról figyelemmel kísérheti az egyes feladatok előrehaladását.

Ezenkívül:

Készítsen részletes munkamegosztási struktúrákat (WBS) a projekt minden szakaszának megszervezéséhez.

Állítsa be a feladatok függőségét és módosítsa az ütemtervet drag-and-drop ütemezéssel.

Ossza el a munkaerőt, a berendezéseket és az anyagokat a konkrét tevékenységek között

Optimalizálja az erőforráshiányt és a szűk keresztmetszeteket hisztogramok, munkalapok és profilok segítségével.

A menetrendeket oszlopdiagramokkal és hálózati diagramokkal szemléltetheti.

Több felhasználó számára elérhető ütemezéssel együttműködhet

📖 Olvassa el még: Ingyenes erőforrás-tervezési sablonok Excelben és ClickUpban

2. funkció: Valós idejű előrehaladási elemzés

via Primavera

Kövesse nyomon projektje előrehaladását anélkül, hogy több jelentést kellene átnéznie. A Primavera P6 vizuális irányítópultokat és jelentéskészítő eszközöket kínál, amelyek segítségével nyomon követheti a késedelmeket, a fix költségek túllépéseit és az erőforrás-szűkületeket.

A feladatok és a mérföldkövek előrehaladását élőben követheti nyomon. A feladatkezelő rendszer segítségével jelentéseket is készíthet az erőforrások felhasználásáról, a költségekről és az ütemterv változásairól.

Szeretné biztosítani, hogy csapata a legjobb teljesítményt nyújtsa?

Állítson be teljesítményküszöbértékeket, és kapjon riasztásokat, ha a mutatók eltérnek a tervtől. Ezenkívül lehetővé teszi, hogy valós idejű projektdashboardokat osszon meg az érdekelt felekkel a gyors ellenőrzés és a hatékony állapotfrissítések érdekében.

via Primavera

A nagyszabású projektek elkerülhetetlen kockázatokkal járnak. A Primavera P6 segít felkészülni azáltal, hogy azonosítja, elemzi és enyhíti a kockázatokat, mielőtt azok hatással lennének az ütemtervre vagy a költségvetésre.

Hozzáférés egy központi kockázati nyilvántartáshoz és kockázatkezelési modulhoz, ahol kockázati modelleket készíthet a határidők késedelme, a költségvetés ingadozása vagy az erőforráshiány esetére. A Primavera P6 lehetővé teszi Monte Carlo szimulációk futtatását is a lehetséges kimenetelek értékeléséhez.

Rendeljen kockázatcsökkentési terveket a csapat tagjaihoz, egyértelmű felelősségi körökkel, és kövesse nyomon a kockázatok állapotát és frissítéseit az egész portfólióban.

4. funkció: Fizetési és megfelelési menedzsment

via Primavera

A Primavera P6 segítségével hozzáférhet az Oracle Textura Payment Management szolgáltatáshoz. Ez egyszerűsíti az építési projektek fizetési folyamatait azáltal, hogy automatizálja a számlázást, a zálogjog-lemondások begyűjtését és a megfelelőség nyomon követését. Ez a felhőalapú megoldás biztosítja a fizetések időben történő teljesítését és csökkenti az adminisztratív terheket az összes projektben érdekelt fél számára.

Összpontosíthatja összes számláját és szerződését, és fejlett szűrők segítségével megtalálhatja a kívánt tételt. Segít az alvállalkozók és beszállítók időben történő kifizetésében automatizált elektronikus fizetéssel, miközben megfelel a szabályozási követelményeknek.

Beállíthat automatizált megfelelőségi munkafolyamatokat, biztonságos projektdokumentációt és zálogjog-lemondási nyilatkozatokat minden rögzített lehíváshoz. Ezenkívül a Primavera P6 fizetési rendszere szinkronizálódik az Ön könyvelési szoftverével, hogy megőrizze az adatok integritását.

Primavera árak

Egyedi árazás

Microsoft Project és Primavera: funkciók összehasonlítása

Ha még mindig nem biztos benne, hogy a Primavera P6 vagy az MS Project mellett döntsön, az alábbiakban elmagyarázzuk a két projektmenedzsment szoftver közötti legfontosabb különbségeket.

1. Felhasználói élmény és felület

A Microsoft Project ismerős felületet kínál szalagszerű elrendezésével, hasonlóan az Excelhez és a Wordhoz. Ez intuitív navigációt tesz lehetővé a Microsoft felhasználók számára. A Gantt-diagram nézet és az idővonal-tervező könnyen érthető és testreszabható.

A Primavera viszont inkább technikai jellegű. Ez akkor előnyösebb, ha nagy léptékű építési és mérnöki projekteket, valamint infrastruktúrát kezel. A felület a funkcionalitást és a részletes beviteli mezőket részesíti előnyben a dizájn és a könnyű használat helyett, ezért a tanulási görbe meredek.

🏆 Győztes: Microsoft Project Ha a könnyű használat és a felhasználóbarátabb felület a prioritás, akkor a Microsoft Projectnek van előnye.

2. Adatbázis-integráció

A Microsoft Project a projektadatokat helyileg vagy a felhőben tárolja a Microsoft 365 szolgáltatások segítségével. Kisebb projektek és közepes méretű csapatok esetében ez a beállítás hatékony és felhasználóbarát, de nagy és adatigényes környezetekben, például az építőiparban és a mérnöki munkában, nem feltétlenül megfelelő.

A Primavera P6 zökkenőmentesen integrálódik az Oracle vagy SQL adatbázisba, ami olyan rugalmasságot biztosít, amelyet az MS Projects nem kínál. Ez ideális megoldás komplex és szigorúan szabályozott projektek hatalmas adatállományainak kezeléséhez.

🏆 Győztes: Primavera A Primavera vezető szerepet tölt be azoknál a vállalkozásoknál, amelyeknek olyan fejlett funkciókra van szükségük, mint a rugalmas adatbázis-integráció és a nagy mennyiségű adat kezelése.

3. Együttműködés

Az MS Project zökkenőmentesen integrálódik olyan projektmenedzsment együttműködési eszközökkel, mint a Teams, az Excel, a Power BI és a SharePoint. Beágyazhatja a projektadatokat a Teams-értekezletekbe, megoszthatja a frissítéseket az Excel segítségével, és jelentéseket készíthet a Power BI-n keresztül, mindezt anélkül, hogy harmadik féltől származó alkalmazásokra kellene átváltania. Ez megkönnyíti a projektmenedzsmentet a többfunkciós csapatok számára.

Bár a Primavera P6 több felhasználó számára is hozzáférést biztosít, az együttműködési funkciók nem annyira kiterjedtek, és a csapatának időre lesz szüksége, hogy megszokja a projektmenedzsment fejlett funkcióit. A beállításhoz kiterjedt IT-támogatásra lesz szükség. A konfigurálás után hatékonyan működik, de a napi együttműködéshez kevésbé rugalmasnak tűnhet.

🏆 Győztes: Microsoft Project Ha gyakran dolgozik együtt másokkal, és elsődleges technológiai eszközként a Microsoft 360-at használja, akkor a Primavera és az MS Project összehasonlításában az MS Project a jobban integrált és jobban együttműködésre alkalmasabb választás.

4. Költség- és fizetéskezelés

Az MS Project alapvető költségkövetést kínál fix és változó árakkal, így kis- és közepes méretű költségvetések kezelésére alkalmas. Az Excel-lel való integrációja segít az erőforrás-adatok további elemzésében, de alapszintű pénzügyi tervezési funkciókban hiányos.

A Primavera P6 kiválóan alkalmas költség- és fizetéskezelésre, különösen vállalati szintű igények esetén. Lehetővé teszi egyéni költségkódok létrehozását, előrejelzések futtatását, valamint a tényleges és a tervezett kiadások valós idejű figyelemmel kísérését. Emellett komplex árstruktúrákkal, szerződés- és megfelelőségkezeléssel, valamint elért érték elemzéssel rendelkező, dedikált fizetéskezelő eszközt is kínál.

🏆 Győztes: Primavera A Primavera a jobb választás, ha robusztus pénzügyi ellenőrzésre, többféle kamattípusra és szigorú erőforrás-elosztás felügyeletre van szüksége.

Microsoft Project vs. Primavera a Redditen

A Reddit felhasználók véleménye a Primavera P6 és az MS Projectről vegyes. Egyes felhasználók dicsérik a Microsoft Project hozzáférhetőségét és integrációs lehetőségeit, míg mások a Primavera fejlett funkcióit részesítik előnyben, amelyek nagy léptékű és összetett projektmenedzsmenthez alkalmasak.

Például egy Reddit felhasználó az r/Construction oldalon azt írja, hogy a Primavera P6 helyett a Projectet részesíti előnyben:

Project. Csak azért, mert ezzel kezdtem. A Primavera-t még soha nem használtam. A Project jól működik, néhány dolgot szeretnék, ha jobban működne, és sok mindent még nem is kezdtem el felfedezni.

Project. Csak azért, mert ezzel kezdtem. A Primavera-t még soha nem használtam. A Project jól működik, néhány dolgot szeretnék, ha jobban működne, és sok mindent még nem is kezdtem el felfedezni.

Egy Redditor azonban az r/civilengineering oldalon a Primavera P6-ot részesítette előnyben az MS Projecttel szemben:

Az MS Project kiválóan alkalmas 1 projekt kezelésére. Ne próbálja több projekt összehangolására használni, mert nem erre a célra készült. Ehhez szüksége van a P6-ra. A legtöbb esetben az MS Projectben végzett egyszeri projekt megfelelő. Ha azonban nagy, interdiszciplináris projektekről van szó, ahol minden szakma alapvetően egy különálló projekt, akkor a P6 sokkal robusztusabb és alkalmasabb a feladatra.

Az MS Project kiválóan alkalmas 1 projekt kezelésére. Ne próbálja több projekt összehangolására használni, mert nem erre a célra készült.

Ehhez szüksége van a P6-ra.

A legtöbb esetben az MS Projectben végzett egyszeri projekt megfelelő. Ha azonban nagy, interdiszciplináris projektekről van szó, ahol minden szakma alapvetően egy különálló projekt, akkor a P6 sokkal robusztusabb és alkalmasabb a feladatra.

Egy Reddit-felhasználó rámutatott mindkét eszköz előnyeire az r/pmp oldalon:

A Project egyedi projektekhez alkalmas. A Primavera programokhoz vagy projektekkel teli portfóliókhoz készült, és több egyidejű hozzáférésre tervezték. Ha házat építene, akkor a Projectet használhatja. Ha az olimpiai játékok rendezési helyszíneinek és arénáinak építéséért lenne felelős, akkor a Primaverát használhatja.

A Project egyedi projektekhez alkalmas. A Primavera programokhoz vagy projektekkel teli portfóliókhoz készült, és több egyidejű hozzáférésre tervezték. Ha házat építene, akkor a Projectet használhatja. Ha az olimpiai játékok rendezési helyszíneinek és arénáinak építéséért lenne felelős, akkor a Primaverát használhatja.

🧠 Érdekes tény: A ClickUp-ra átálló csapatok végül 3 vagy több eszközt cserélnek le, és hetente több mint 3 órát spórolnak meg!

