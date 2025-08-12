Ingyenes MOU-sablonok az üzleti megállapodások és partnerségek egyszerűsítéséhez

A megfelelő MOU-sablont nem könnyű megtalálni 🤔 A legtöbb vagy túl homályos, túl bonyolult, vagy egyszerűen nem praktikus.

Ha a sablonok böngészésével töltöd az idődet ahelyett, hogy előrelépnél a partnerségeddel, akkor valami egyszerűre, világosra és könnyen testreszabhatóra van szükséged.

Ez a cikk a legjobban működő ingyenes MOU-sablonokat mutatja be. Nincs felesleges sallang, csak különböző típusú szerződésekhez használható, azonnal használható sablonok, amelyekkel következő üzleti lépései zökkenőmentesebbé válnak.

Ingyenes MOU-sablonok áttekintése

Mik azok az MOU-sablonok?

Az MOU-sablonok előre formázott dokumentumok, amelyek két vagy több fél között „megállapodási jegyzőkönyvet” hoznak létre. Ezek a partnerség alapvető feltételeit, például a célokat, a felelősségeket és az ütemtervet határozzák meg, anélkül, hogy jogilag kötelező érvényűek lennének.

Ezek a sablonok időt takarítanak meg azzal, hogy készen szerkeszthető struktúrát biztosítanak, így Ön a megállapodás kritikus pontjaira koncentrálhat, ahelyett, hogy a nulláról kezdené. 📝

Mi jellemzi egy jó MOU-sablont?

Egy jól megfogalmazott MOU-sablon megteremti az alapot a világos, professzionális megállapodásokhoz, eltávolítva a kétértelműségeket és összehangolva az összes felet a kezdetektől fogva.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre érdemes figyelni 👇

Testreszabható: Válasszon egy sablont, amely könnyen alkalmazkodik az Ön konkrét partnerségéhez, projekt típusához vagy üzleti feltételeihez.

Könnyen használható: Válassza a tiszta, intuitív elrendezést, amely lehetővé teszi a részletek gyors kitöltését jogi zsargon és bonyolultság nélkül.

A világosságra összpontosítva: Szerezzen be egy sablont, amely világosan felvázolja a szerepeket, a felelősségeket, az ütemterveket és a mindkét fél elvárásait.

Együttműködésre kész: Keressen olyan sablont, amelyet könnyen megoszthat és frissíthet más felekkel, hogy mindenki összhangban legyen.

Professzionális hangnem: Válasszon olyan sablont, amely megfelelő egyensúlyt teremt a barátságos és a formális hangnem között.

Aláírásra kész: Válasszon egy sablont, amelyen minden fél számára hely van az aláíráshoz, és tegye hivatalossá a megállapodást.

A legjobb MOU-sablonok, amelyek közül választhat

Egy erős MOU-sablon megteremti az alapot a zökkenőmentes együttműködéshez és a felelősségvállaláshoz.

Ha egyszerűsíteni szeretné üzleti papírmunkáját, ezek az együttműködési megállapodás sablonok remek kiindulási pontot jelentenek:

1. ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be a fizetési részleteket, a határidőket és az összegeket egy helyen a ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonjával.

A ClickUp egyszerű fizetési megállapodás sablonja egyértelművé és könnyen nyomon követhetővé teszi a felek közötti pénzügyi feltételeket. Ez a sablon segít a szabadúszóknak és a vállalkozásoknak a fizetési összegek, a fizetési határidők és a nemfizetés feltételeinek meghatározásában, jogi szakzsargon nélkül.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Nem tudja, hogyan számlázzon egy ügyfélnek ? Ez a sablon megteremti az alapokat, segítve Önt abban, hogy mindent előre dokumentáljon.

Használja a ClickUp táblázatnézetet , hogy teljesen testreszabott táblázatot hozzon létre, és ügyfelek, gyakoriság vagy állapot szerint rendszerezze a kifizetéseket.

Szerezzen be egy olyan struktúrát, amely rendezetté, kereshetővé és bármikor használhatóvá teszi a megállapodásait.

✅ Ideális: szabadúszók, kisvállalkozások tulajdonosai vagy bárki, aki pénzt kölcsönöz és egyértelmű, nyomon követhető kölcsönszerződést keres.

🏗️ Építőelemek: Noha a szándéknyilatkozatok jogilag nem érvényesíthetők, jelentős erkölcsi és szakmai súlyuk van. Az aláírt szándéknyilatkozat befolyásolhatja a tárgyalásokat és bizonyíthatja az elkötelezettséget. A szándéknyilatkozatok különböző típusú szerződésekbe is átalakulhatnak. Miután mindkét fél megelégedett és bizalom alakult ki, a szándéknyilatkozat alapul szolgálhat egy részletes, jogilag kötelező erejű megállapodáshoz.

2. ClickUp megállapodási levél sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen egyszerű üzleti megállapodást, amelyben felvázolja a szerepeket, a feltételeket és az elvárásokat a ClickUp megállapodási sablonjával.

A ClickUp megállapodási sablonja segít a csapatoknak teljes átláthatósággal felvázolni az üzleti megállapodások hatókörét, szerepeket és költségeket.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Hasznos megjegyzésekkel, példákkal és utasításokkal ellátott sablonok, hogy mindenki pontosan tudja, mire számíthat a kezdetektől fogva.

A ClickUp Docs segítségével együttműködésen alapuló, valós idejű dokumentumban fogalmazhatja meg a sablon célját és feltételeit.

A dolgok vizuális és könnyen érthető megjelenítése érdekében a ClickUp Board View minden záradékot vagy teljesítést kártyákká alakít, amelyeket különböző szakaszok között mozgathat, például felülvizsgálat, jóváhagyás vagy megosztás.

✅ Ideális: Alapítóknak, akik üzleti partnerségükhöz megállapodási levelet szeretnének készíteni.

3. ClickUp kölcsönszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp hitelmegállapodás-sablonjával készítheti el és nyomon követheti a hitel részleteit, például az összeget, a kamatlábat és a visszafizetési feltételeket.

A ClickUp kölcsönszerződés-sablon egy intelligens, strukturált módszer a kölcsönfelvétel és -nyújtás feltételeinek formalizálására barátok, szabadúszók vagy üzleti partnerek között. A sablon tartalmazza a legfontosabb elemeket, mint például a teljes kölcsönösszeg, a visszafizetési ütemterv, a kamatláb és a jogi feltételek, hogy biztosítsa az átláthatóságot és elkerülje a vitákat.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Hozzon létre egyéni mezőket a ClickUp-on , hogy nyomon követhesse az olyan konkrét adatokat, mint a kamatlábak, a lejárati dátumok vagy a fizetési gyakoriság.

Kövesse nyomon a hitelek előrehaladását, állítson be emlékeztetőket, és szűrje vagy rendezze a feltételeket több megállapodás között, mindezt egyetlen nézetben.

✅ Ideális: Kisvállalkozások tulajdonosai vagy bárki, aki pénzt kölcsönöz és egyértelmű, nyomon követhető kölcsönszerződést keres.

4. ClickUp vásárlási megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp beszerzési megállapodás sablonjával vázolja fel az áruk vagy ingatlanok vásárlásának feltételeit, beleértve az árat és a szállítást is.

A ClickUp vásárlási megállapodás sablonja segít a vállalkozásoknak egyértelmű, professzionális dokumentumok létrehozásában, amelyekkel megerősíthetik a beszállítókkal, eladókkal és ügyfelekkel kötött megállapodásokat. Tartalmaz mezőket a vevő/eladó adatainak, a termékleírásoknak, a fizetési feltételeknek és az aláírásoknak a hozzáadásához.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Használja a ClickUp Assign Comments funkciót megjegyzések hozzáadásához, szerkesztések javasolásához vagy kifejezések pontosításához, hogy mindenki egyetértésben legyen az aláírás előtt.

A feltételek véglegesítése után használja a ClickUp Tasks funkciót az aláírási felelősségek kiosztásához, az állapot nyomon követéséhez és emlékeztető beállításához.

Haladjon előre a megállapodásokkal anélkül, hogy kihagyná valamelyik lépést vagy e-maileket üldözne.

✅ Ideális: Beszerzési csapatok és beszállítók számára, akiknek egyszerű, nyomon követhető beszerzési szerződés sablonra van szükségük, amelyben a felelősségek egyértelműen meghatározásra kerülnek.

5. ClickUp vásárlási és értékesítési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a vásárlási és eladási feltételeket, a fizetési határidőket és az eszközök állapotát a ClickUp vásárlási és eladási megállapodás sablonjával.

A ClickUp vásárlási és értékesítési megállapodás különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek rendszeresen foglalkoznak beszállítókkal és ügyfelekkel, és hivatalos áru- vagy szolgáltatáscserét bonyolítanak le. Strukturált módszert kínál a legfontosabb részletek, például a vevő/eladó adatai, az ingatlan jellemzői, a fizetési feltételek és az átadás határideje dokumentálására.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Kövesse nyomon a függőségeket és kerülje el a késedelmeket anélkül, hogy mikromanagementre lenne szükség.

Kezelje könnyedén a szállítási határidőket a ClickUp Milestones segítségével.

Automatizálja az értesítéseket a ClickUp Automations segítségével, hogy minden érdekelt fél naprakész legyen.

✅ Ideális: Kisvállalkozások vagy fizikai vagy digitális termékek értékesítésével foglalkozó beszállítók számára, akik szeretnék rögzíteni a feltételeket és az ütemtervet.

6. ClickUp partnerségi megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával tisztázhatja a tulajdonjogokat, a felelősségeket és a nyereségmegosztást a partnerek között.

A ClickUp partnerségi megállapodás sablonja segít a csapatoknak meghatározni a tulajdonjogokat, a felelősségeket és a hozzájárulásokat egy üzleti partnerségben. A keretrendszer megkönnyíti a partnerségi feltételek meghatározását és a tőkehozzájárulások dokumentálását. A sablon részletes bontást ad a pénzügyi és nem pénzügyi hozzájárulásokról, így teljes áttekintést nyújt arról, hogy ki mit hoz a közösbe, pénzügyi vagy egyéb szempontból.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Vázolja fel, hogyan fogják kezelni a nyereségeket, veszteségeket és fizetéseket.

A ClickUp naptár nézetével könnyedén elkészítheti partnersége életciklusának ütemtervét, például a kezdési dátumokat, a megújítási mérföldköveket vagy a felülvizsgálati ellenőrzési pontokat.

Csökkentse a későbbi kötelezettségvállalások elmulasztásának vagy zavarok kialakulásának esélyét azáltal, hogy a dátumokat világosan és vizuálisan feltünteti.

✅ Ideális: Társalapítók és kisvállalkozások partnerei számára, akik dokumentálni szeretnék a szerepeket, a részesedéseket és az elvárásokat.

🧠 Tudta? Az MOU-t (Memorandum of Understanding, szándéknyilatkozat) a jogi körökben gyakran „gentleman’s agreement”-nek (úriemberek közötti megállapodás) nevezik, mert jogilag nem kötelező érvényű, de rögzíti a szándékot és a megegyezést.

7. ClickUp szabadúszói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a teljesítendő feladatokat, tervezze meg az ütemtervet, irányítsa a végrehajtást, és zökkenőmentesen zárja le a projekteket a ClickUp szabadúszói szerződés sablonjával.

A ClickUp szabadúszói szerződés sablon egy all-in-one eszközkészlet szabadúszók számára, amelynek segítségével meghatározzák az elvárásokat, védik jogaikat és rögzítik az ügyfél feltételeit egy új ügyfél bevonása során. A projekt ütemtervének, díjszabásának és számlázási feltételeinek mezőivel a kezdetektől fogva kiküszöbölheti a kétértelműségeket, és magabiztosan kezelheti az olyan helyzeteket, mint például a fizetés professzionális kérése.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Hozzáférés a teljesítések, a szolgáltatások hatálya, a fizetési határidők és a szellemi tulajdon kezelésének meghatározására szolgáló külön szakaszokhoz.

A beépített projektütemterv-nézet az ügyfeleknek világos áttekintést nyújt az egyes fázisokról, a kezdetektől a befejezésig, növelve ezzel az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot.

Kezelje a hosszú távú szabadúszói kapcsolatokat az olyan kérdések megoldásával, mint a titoktartás, a költségek megtérítése és a szerződés felmondása.

✅ Ideális: Freelancerek vagy tanácsadók számára, akik kristálytiszta szerződéseket és viták nélküli együttműködést szeretnének.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, hogy perceken belül elkészíthesse MOU-ját. Ahelyett, hogy minden záradékot begépelne, csak mondja ki hangosan a feltételeket – a Brain MAX leírja és strukturálja azokat közvetlenül a kívánt ClickUp Doc-ban. Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat. A ClickUp-on egyedi Autopilot ügynököket is létrehozhat, amelyek jelzik a hiányzó standard záradékokat, formális nyelvhasználatot javasolnak, vagy akár a dokumentum hangvételét is összehangolják a munkaterületén tárolt korábbi megállapodásokkal.

8. ClickUp 50/50 partnerségi megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp 50-50 partnerségi megállapodás sablonját az üzleti tulajdonjogok egyenlő megosztásához, valamint a feladatok, nyereségek és felelősségek meghatározásához.

A ClickUp 50-50 partnerségi megállapodás sablonja segít a partnereknek egyértelműen meghatározni az egyenlő tulajdonjogokat, felelősségeket és elvárásokat. Az előre elkészített szakaszok a tőkehozzájárulásokról, a nyereségmegosztásról, a vitarendezésről, a kilépési feltételekről stb. megkönnyítik a jogi felállítást.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Kövesse nyomon a fontos döntések, például a pénzügyi felülvizsgálatok és a megújítási időszakok ütemtervét a ClickUp Gantt-diagram nézetével

Maradjon összhangban és felelősségteljesen a partnerség teljes időtartama alatt.

Határozza meg a döntéshozatali folyamatokat és a pénzügyi hozzájárulásokat egy helyen

✅ Ideális: Egyenlő üzleti partnerek számára, akik átlátható és kiegyensúlyozott tulajdonosi megállapodásokat hoznak létre.

9. ClickUp NDA-megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Védje vállalkozása bizalmas adatait, és határozza meg egyértelműen a határokat a ClickUp NDA megállapodás sablonjával.

A ClickUp NDA megállapodás sablonja egyértelműen meghatározott szakaszokat tartalmaz a közzétevő és a fogadó felek azonosítására, biztosítva, hogy mindkét fél teljes mértékben tisztában legyen szerepével és felelősségével. Dönthet arról, hogy mi minősül bizalmas információnak, meghatározhat kivételeket (például nyilvános domain adatok), és használati korlátokat állíthat be a visszaélések vagy a jogosulatlan megosztás megakadályozása érdekében.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Kövesse nyomon a megállapodások állapotát, állítson be emlékeztetőket, és rendeljen hozzá munkatársakat a frissítésekhez.

Az NDA aláírása után használja a ClickUp automatizálási funkcióit a dokumentumok biztonságos tárolásához és a projektben érdekelt felek azonnali értesítéséhez.

Biztosítsa a szabályoknak való megfelelést és tegye könnyűvé az adatok visszakeresését, ideális megoldás a gyorsan változó, érzékeny adatokat kezelő csapatok számára.

Nézze meg, hogyan egyszerűsítheti a ClickUp Automations az NDA munkafolyamatokat, a feladatok kiosztásától a riasztások automatikus kiváltásáig.

✅ Ideális: Jogi csapatok, szabadúszók és olyan vállalkozások számára, amelyek több ügyfél titoktartási megállapodását kezelik szigorú titoktartási követelmények mellett.

10. ClickUp vállalkozói szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen testreszabható szerződést, amely lefedi a szolgáltatásokat, az ütemtervet, a fizetéseket és az aláírásokat a ClickUp szerződés sablonjával.

A ClickUp vállalkozói megállapodás sablonja segít Önnek egyértelmű feltételeket meghatározni vállalkozása és független vállalkozói között. A munkakör, fizetési ütemterv, projekt ütemterv, titoktartás és jogi záradékok testreszabható szakaszaival biztosítja a kölcsönös egyértelműséget és a jogi biztonságot az első naptól kezdve.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Vegye fel a szerződés megújítási feltételeit és a vitarendezési módszereket, hogy elkerülje a jövőbeli zavarokat.

A tisztánlátás érdekében tegye közzé az adókötelezettségeket

Használja a beépített Email ClickApp alkalmazást, a ClickUp e-mail integrációs funkcióját, hogy közvetlenül elküldje a szerződést az alvállalkozónak aláírásra.

✅ Ideális: Távoli vállalkozókat foglalkoztató és megbízható szerződésjóváhagyási rendszerre szoruló vállalkozások számára.

11. ClickUp tanácsadói megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg egyértelműen a tanácsadási szolgáltatások, díjak és határidők feltételeit a könnyen szerkeszthető ClickUp tanácsadási megállapodás sablon segítségével.

A ClickUp tanácsadói szerződés sablonja segít meghatározni a szolgáltatásokat, az ütemtervet, a díjazási feltételeket és a titoktartási záradékokat, minimalizálva ezzel a félreértéseket az ügyfél-tanácsadó kapcsolatokban.

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan is megtervezheti a további rendelkezéseket vagy a szolgáltatás ütemtervét. Ezek a kollaboratív táblák hasznosak a valós idejű ötleteléshez az ügyfelekkel és az elvárások összehangolásához. Nyugodtan hozzáadhat jegyzeteket, rajzolhat munkafolyamatokat vagy frissítheti a hatókör változásait.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Hangolja össze az ügyfelekkel kapcsolatos elvárásokat a sikeres partnerség érdekében.

Határozza meg egyértelműen a munka és a teljesítendő feladatok körét, hogy elkerülje a túlterhelést.

Készítsen jogilag kötelező erejű megállapodást, hogy elkerülje a jogi fejfájásokat.

A sablon azoknak a vállalkozásoknak is jól használható, amelyek projektmenedzsment-kiszervezést fontolgatnak, segítve őket a külső tanácsadókkal szembeni elvárások és felelősségek formalizálásában.

✅ Ideális: Freiberufliche tanácsadók és ügynökségek számára, akik új ügyfélkapcsolatokat szeretnének egyértelműen és rugalmasan formalizálni.

12. ClickUp befektetési megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Biztosítsa a befektetési feltételeket, a tőkeelosztást és a hozamokat a ClickUp befektetési megállapodás sablonjának segítségével.

A ClickUp befektetési megállapodás sablonja segít a finanszírozási szerződések jogi pontossággal történő kezelésében. Minden fontos részletet tartalmaz, a részesedési százalékok és osztalékfeltételek vázlatától a szavazati jogok és titoktartási záradékok meghatározásáig.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Feladatokat rendelhet hozzá, a záradékokat külön mappákba rendezheti, és akár határidőket is hozzáadhat, hogy biztosan ne maradjanak el a határidők.

A feladatlisták és az automatikusan frissülő haladási sávok segítségével nyomon követheti a folyamatot, és elkerülheti a hosszú e-mailváltásokat.

Tehát, függetlenül attól, hogy angyalbefektetőket von be, vagy egy kockázati tőkebefektetési kört formalizál, ez a sablon egyszerűvé és átláthatóvá teszi befektetési folyamatát.

✅ Ideális: Startupok, alapítók és befektetők számára, akik jogilag megalapozott, strukturált befektetési megállapodást szeretnének létrehozni, amely védi mind a pénzt, mind a tulajdonjogokat.

13. ClickUp munkamegállapodás-sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a csapat elvárásait, az együttműködés szabályait és a munkafolyamatokat a ClickUp munkamegállapodás-sablonjával.

A ClickUp munkamegállapodás-sablonja segít a csapatoknak összehangolni az elvárásokat, javítani az együttműködést és csökkenteni a belső feszültségeket a közös értékek és egyértelmű viselkedési normák révén.

Az integrált ClickUp Whiteboard segítségével könnyedén létrehozhat vizuális csapatnormákat, például kommunikációs preferenciákat vagy döntéshozatali szabályokat. Emellett javaslatokat vagy visszatekintéseket is hozzáadhat, hogy idővel finomítsa a munkafolyamatokat.

Ez a sablon ideális minden olyan csapat számára, amely a ClickUp-ot nem csak együttműködési központként, hanem teljes értékű üzleti menedzsment szoftverként is használja a célok, viselkedésmódok és folyamatok összehangolására.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Kísérletezzen interaktív táblákkal, mint például a Personality Map , hogy azonosítsa az egyéni munkastílusokat (introvertált, cselekvő, gondolkodó stb.).

Próbálja ki az Aspirations (Célok) részt, ahol a tagok megoszthatják a csapattal kapcsolatos reményeiket.

Használja a Topic Resolution board táblát a problémák felvetéséhez, megoldások javaslásához és a megállapodások dokumentálásához.

✅ Ideális: Csapatok számára, akik egyértelmű munkaszabályokat állítanak fel, különösen távoli vagy többfunkciós környezetben.

14. ClickUp elválási megállapodás

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp elválási megállapodás sablonjával világosan határozza meg a tulajdonjogot, a felügyeletet és a pénzügyi feltételeket.

A ClickUp válási megállapodás sablonja lehetővé teszi a párok számára, hogy minimális dokumentációval kezeljék a válás bonyolult folyamatát. Lehetővé teszi az összes fontos dokumentum létrehozását és kezelését, amelyek a pénzügyi megállapodásokhoz, a vagyonmegosztáshoz, a gyermekek felügyeletéhez és a tartásdíjhoz kapcsolódnak. Az áttekinthető szakaszok megkönnyítik a kölcsönös elvárások összehangolását és a nyilvántartások rendezett vezetését.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Csökkentse a félreértéseket és a konfliktusokat a folyamat során.

Alapozza meg a felek jogainak és kötelezettségeinek megértését.

Döntsön egy kölcsönösen elfogadható módszerről a jövőbeli viták és nézeteltérések megoldására.

✅ Ideális: Elváló párok számára, akik szeretnék biztosítani a tisztánlátást, a jogi felkészültséget és a dokumentumokhoz való könnyű hozzáférést.

15. ClickUp munkaszerződés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a munkaköröket, a fizetést, a juttatásokat és a munkahelyi szabályokat a ClickUp munkaszerződés-sablon segítségével.

A ClickUp munkaszerződés-sablon strukturált elrendezést kínál a munkaviszony feltételeinek, a munkaköri elvárásoknak, a fizetési politikának és a munkahelyi magatartásnak a vázlatos leírásához, ami tökéletes azoknak a HR-csapatoknak, amelyek a munkáltatók és a munkavállalók közötti egyértelműség fenntartását tűzték ki célul. Beépített szakaszai a jelenléti, szabadságolási politikákról, a szellemi tulajdon védelméről stb. gondoskodnak a zökkenőmentes beilleszkedésről, miközben mindkét fél érdekeit védik.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Tartsa be a munkajogi előírásokat egy egyértelműen meghatározott megállapodással

Védje jogait

Szerezzen strukturált keretrendszert a viták rendezéséhez

A kezdéshez használjon egy szövegszerkesztő programot, például a ClickUp Docs-ot, és adja meg a munkavállalók adatait, munkaköri leírásait és a munkaviszonyra vonatkozó záradékokat. Ez biztosítja, hogy a dokumentum szerkeszthető és megosztható legyen a munkaterületén belül. Ezután kövesse nyomon a szabályok betartását és a frissítéseket a ClickUp-on belül, hogy egyetlen szabály sem maradjon figyelmen kívül.

✅ Ideális: HR-szakemberek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik új alkalmazottak vagy távoli munkatársak foglalkoztatási feltételeit szeretnék hivatalossá tenni.

16. ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be a kereskedelmi helyiség bérbeadásának feltételeit, beleértve a bérleti díjat, a használatot és a karbantartást, a ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonjának segítségével.

A ClickUp kereskedelmi bérleti szerződés sablonja a Lone Star államban működő bérbeadók számára készült. Készre szabott struktúrát biztosít határozott idejű lakásbérleti szerződések létrehozásához. Tartalmazza az összes lényeges mezőt a legfontosabb részletek dokumentálásához, mint például a bérbeadó és a bérlő adatai, a bérleti időtartam, a bérleti díj összege, a berendezés, a használati feltételek és a közüzemi szolgáltatások.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Határozza meg a késedelmi díjakat, a biztonsági letéteket és a beköltözéskori ellenőrzés részleteit.

A korai felmondásra vonatkozó záradékoktól a vagyoni károkig, háziállatokig és parkolásig minden szakasz előre formázott és testreszabható, hogy megfeleljen a texasi törvényeknek.

✅ Ideális: texasi bérbeadók vagy ingatlankezelők számára, akik megbízható bérleti szerződés sablont keresnek, amely minden jogi alapvető követelményt lefed, és az adott bérleti helyzethez igazítható.

🧠 Tudta? Az amerikai jogban az MOU-kat, MOA-kat (megállapodási jegyzőkönyveket) és szándéknyilatkozatokat gyakran hasonlóan kezelik – sok esetben ezeket előzetes jogi eszközként felcserélhető módon használják.

17. ClickUp szolgáltatási megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy áttekinthető szerződést, amely lefedi a szolgáltatások körét, a fizetést és az ütemtervet a ClickUp szolgáltatási megállapodás sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási megállapodás sablonja meghatározza a szolgáltatók és az ügyfelek közötti elvárásokat, tartalmazza a szolgáltatások, az ütemtervek és a fizetési feltételek szakaszait, megkönnyítve a felelősségek összehangolását.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Tartsa kéznél az ügyfelek elérhetőségeit és egyéb adatait egy helyen.

Dokumentálja az egyes projektfázisokat, hogy bemutassa a munkát, a folyamatot, a fizetési feltételeket és a korai befejezés lehetséges forgatókönyveit.

Akadályozza meg, hogy a zavarok, a fizetési késedelmek és a hatókörváltozások negatívan befolyásolják vállalkozását.

✅ Ideális: Szabadúszók, tanácsadók és ügynökségek számára, akiknek egyszerű, de strukturált módszerre van szükségük a szolgáltatási megállapodások megírásához és formalizálásához.

18. ClickUp beszállítói megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a szállító által nyújtott szolgáltatásokat, a fizetési feltételeket és a szállítási elvárásokat a ClickUp szállítói megállapodás sablonjával.

A ClickUp szállítói megállapodás sablon összefoglalja a felelősségeket, a szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokat, az árakat és a szállítási határidőket, hogy segítsen a vállalkozásoknak a szállítókkal való megállapodások formalizálásában. Minden szakasz, a munkaterülettől a titoktartásig, biztosítja, hogy a megállapodás jogilag érvényes és könnyen érthető legyen.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Egyszerűsítse a jóváhagyásokat és a módosítási kérelmeket

Védje vállalkozását szellemi tulajdonra és kártalanítási záradékokra vonatkozó rendelkezésekkel.

Használja az ügyfelekkel való együttműködést segítő eszközt , amely egyszerűsíti és védi üzleti érdekeit, amikor szabadúszókkal, ügynökségekkel vagy beszállítókkal dolgozik együtt.

✅ Ideális: Vállalkozók számára, akik rendszeresen dolgoznak külső beszállítókkal, és egyértelmű, professzionális megállapodást szeretnének kötni.

19. ClickUp bérleti szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Dokumentálja a bérleti díjat, a kauciót, a feltételeket és a felelősségeket a ClickUp bérleti szerződés sablonjával.

A ClickUp bérleti szerződés sablonja segít a bérbeadóknak egyértelmű, jogilag kötelező érvényű feltételeket meghatározni, amelyek minden bérleti szempontot lefednek. A kijelölt szakaszokban hozzáadhat olyan részleteket, mint a bérleti díj összege, a kaució, a bérleti időtartam és az ingatlan címe.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Állapítson meg szabályokat a bérlők viselkedésére, az ingatlan használatára és a közüzemi díjak fizetésére vonatkozóan egy fedél alatt.

Határozza meg a felmondási záradékokat a átláthatóság és a jövőbeli jogviták elkerülése érdekében.

Védje bérbeadóként jogait, miközben biztosítja, hogy a bérlők tisztában legyenek kötelezettségeikkel.

✅ Ideális: Független bérbeadók vagy ingatlankezelők számára, akik egyértelmű elvárásokat szeretnének meghatározni és elkerülni a bérlőkkel való vitákat.

20. ClickUp működési megállapodás LLC sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg az LLC szabályait, a tagok feladatait és a tulajdonjogokat a ClickUp működési megállapodás sablonjának segítségével.

A ClickUp működési megállapodás sablonja az LLC alapításakor elengedhetetlen jogi dokumentum. Segít meghatározni a vállalat működését, lefedve a tulajdonjog részleteit, a tagok szerepeit, a nyereségmegosztást és a döntéshozatali folyamatokat.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Határozza meg világosan minden tag jogait és felelősségeit!

Foglalkozzon pénzügyi kérdésekkel, nyilvántartási követelményekkel és a vállalat felszámolásának eljárásaival.

Előzze meg a vitákat és biztosítsa az állami törvények betartását!

✅ Ideális: LLC-t alapító vállalkozók számára, akik egyszerű módszert keresnek a tulajdonjogok, a felelősségek és a belső szabályok strukturálására.

📌 Gyors eredmény: Adjon hozzá egy felmondási záradékot az MOU-hoz, még akkor is, ha nem szerződésről van szó. Ez segít mindkét félnek méltóságteljesen kilépni, ha a dolgok nem a tervek szerint alakulnak.

21. ClickUp versenytilalmi megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp versenytilalmi megállapodás sablonjával megelőzheti a versenyt és megvédheti üzleti titkait.

A ClickUp versenytilalmi megállapodás sablonja segít a vállalkozásoknak megvédeni bizalmas adataikat és fenntartani versenyelőnyüket. Egyértelműen meghatározza a volt alkalmazottakra vonatkozó korlátozásokat, megtiltva nekik, hogy a vállalattól való távozás után egy meghatározott ideig versenytárs vállalkozáshoz csatlakozzanak vagy ilyen vállalkozást alapítsanak.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Korlátozza az alkalmazottak lehetőségét arra, hogy ügyfeleket vagy kollégákat csábítsanak el a toborzási tilalom záradékkal.

Védje az érzékeny üzleti adatokat, például a kereskedelmi titkokat és az ügyféllistákat a titoktartási szakasz segítségével.

Egyszerűsítse a jogi szerződések nyomon követését megjegyzésekkel, közös szerkesztéssel, automatizálással, mesterséges intelligenciával és még sok mással.

✅ Ideális: Munkáltatók számára, akik meg akarják előzni a tisztességtelen versenyt és biztosítani akarják a vállalati adatokat egy alkalmazott távozása után.

22. ClickUp szülői megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szülői megállapodás sablonjával egyeztesse a gyámságot, a látogatási jogot és a szülői felelősségeket.

A ClickUp szülői megállapodás sablonja lehetővé teszi a szülőknek, hogy dokumentálják a szülői felelősségeket és döntéseket. Segít meghatározni az elvárásokat, megosztani a legfontosabb feladatokat, és kezelni olyan kérdéseket, mint a gyámság, a láthatás, az egészségbiztosítás és a gyermektartás.

Ráadásul a ClickUp több mint 15 egyéni nézetével, például a Lista, Naptár stb. segítségével a közös szülők hatékonyan vizualizálhatják és kezelhetik a szülői feladatokat és ütemterveket, minimalizálva ezzel a félreértéseket és konfliktusokat.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Rendezze a szülői dokumentumokat egy megosztott, biztonságos helyen

Szerezzen be egy praktikus útitervet a viták rendezéséhez

Hozzon létre egy megosztott naptárat a szülői feladatok és kötelezettségek méltányos elosztása érdekében.

✅ Ideális: Közös szülők számára, akik egyértelmű, rugalmas és együttműködésen alapuló módszert keresnek a közös szülői feladatok kezelésére és a felelősségek összehangolására.

23. ClickUp kártalanítási megállapodás sablon

Ingyenes sablon letöltése Korlátozza a felelősséget és dokumentálja a kockázati megállapodást a ClickUp kártalanítási megállapodás sablonjának segítségével.

A ClickUp kártalanítási megállapodás sablonja segít a vállalkozásoknak vagy szolgáltatóknak olyan szerződés létrehozásában, amely meghatározza a felek közötti felelősségi viszonyokat. Egyértelműen megállapítja a felelősségmentességet, biztosítva, hogy az egyik fél vállalja, hogy nem vonja felelősségre a másikat az adott szolgáltatásokkal vagy tevékenységekkel kapcsolatos potenciális kockázatokért.

Könnyedén megfogalmazhatja a megállapodás hatályát, kiemelheti az esetleges kivételeket, kitöltheti a kártérítési feltételeket, és tisztázhatja, melyik fél felelős az egyes kockázatokért vagy eseményekért.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Dokumentálja a megállapodás által védett tevékenységeket és szolgáltatásokat.

Könnyedén sorolja fel a megállapodásra vonatkozó irányadó jogszabályokat.

Határozza meg egyértelműen a védelem típusait, beleértve a kártalanításokat és a lemondásokat.

✅ Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyek potenciális kockázatokkal járó megállapodásokat szeretnének formalizálni, biztosítva, hogy minden fél tisztában legyen a felelősségével és a felelősségbiztosítás mértékével.

24. ClickUp házassági szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítsa be a házassági feltételeket a pénzügyek, a vagyon és a felelősségek tekintetében a ClickUp házassági szerződés sablonjával.

A ClickUp házassági szerződés sablonja egy strukturált jogi dokumentum, amely segít a pároknak a házasság előtt meghatározni jogaikat, kötelezettségeiket és pénzügyi ügyeiket. Tartalmaz szakaszokat a vagyontulajdonról, az adósságok megosztásáról, a házastársi támogatásról, a kiskorú gyermekekről és a váláshoz vezető körülményekről.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Egyszerűsítse az olyan összetett témákat, mint a jövedelem, az egészségbiztosítás és a banki megállapodások.

Bízzon a használatra kész formátumban, amely megszünteti a zavart egy rendkívül érzékeny folyamatban.

Állítson be közös ClickUp célokat , hogy összehangolja a kölcsönös elvárásokat.

✅ Ideális: Párok számára, akik proaktívan szeretnék megoldani a házasság logisztikai kérdéseit, és átlátható, jogilag megalapozott megállapodást szeretnének kötni, mielőtt összeházasodnak.

25. ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablonjával közösen felülvizsgálhatja, megjegyzéseket fűzhet és jóváhagyhatja a szerződéseket.

A ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablonja egy hatékony munkaterület, amelynek célja az egész szerződéskezelési folyamat egyszerűsítése és szervezése. Minden nézet gondosan felépített, a ClickUp egyéni mezőinek, címkéinek és státuszainak felhasználásával, így könnyen felismerhető, hogy mi igényel felülvizsgálatot, mi már jóváhagyásra került, és hogy egy szerződés jelenleg melyik szakaszban van.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

Az Összes szerződés lista nézet teljes áttekintést nyújt a szerződésekről, és azokat „Üzleti típus” szerint csoportosítja a könnyebb nyomon követhetőség érdekében.

A Szerződés-felülvizsgálati folyamat táblázat nézetben minden szerződés feladatlapként jelenik meg, az egyéni mezők kiemelve vannak a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Egyszerűen kattintson egy feladatlapra a részletes szerződéses információk megtekintéséhez, majd húzza a lapot a megfelelő oszlopba a szerződés állapotának frissítéséhez.

✅ Ideális: Vállalkozók és vállalatvezetők számára, akik szeretnék felügyelni a szerződéses megállapodásokat.

26. ClickUp szerződés-kiegészítő sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerződés-melléklet sablonjával hivatalos módosításokat hajthat végre a meglévő szerződésekben anélkül, hogy mindent újra kellene írnia.

A ClickUp szerződés-kiegészítő sablonja rendkívül egyszerűvé teszi a szerződésmódosítások dokumentálását és kezelését. Akár záradékok hozzáadásáról, a feltételek frissítéséről vagy a legfontosabb pontok tisztázásáról van szó, ez a sablon biztosítja, hogy minden fél mindig összhangban legyen.

Íme, miért fog tetszeni Önnek

A ClickUp Docs segítségével könnyedén elkészítheti, szerkesztheti és tárolhatja szerződés-kiegészítéseit közvetlenül a munkaterületén.

Valós időben együttműködhet az érdekelt felekkel, megjegyzéseket fűzhet, és biztosíthatja, hogy minden záradékot áttekintsenek a véglegesítés előtt.

A ClickUp Board View funkciója segít vizuálisan megszervezni a kiegészítés folyamatának minden lépését, függetlenül attól, hogy az még tervezet, felülvizsgálat alatt áll vagy már aláírták, így egy pillanat alatt könnyen nyomon követhető a folyamat előrehaladása.

✅ Ideális: Jogi szakemberek, projektmenedzserek és vállalkozók számára, akik gyakran módosítják a megállapodásokat, és gyors, strukturált módszert igényelnek a változások dokumentálásához.

