ClickUp és Amplenote: melyik termelékenységi eszköz a megfelelő az Ön számára?

Képzelje el a következő helyzetet: három különböző alkalmazás van megnyitva a képernyőjén, mindegyik ugyanazon projekt egy-egy részét tartalmazza. Az agya mentális térképet készít arról, hogy mi hol található, de ez a térkép napról napra egyre zavarosabbá válik.

A megoldás egyszerűnek tűnik: tegyen mindent egy helyre.

A ClickUp és az Amplenote azonban ezt nagyon eltérő módon teszi. Az egyik lehetővé teszi, hogy minden szükséges eszközzel felépítse a tökéletes munkaterületet, míg a másik figyeli, hogyan dolgozik, és segít összekapcsolni a pontokat.

A ClickUp és az Amplenote közötti választás lényege a következő: olyan kontextusfüggő munka-AI rendszert szeretne, amely megérti, hogyan dolgozik, vagy egy fejlett jegyzetelési alkalmazást a teendőlistákhoz? 🧰

ClickUp és Amplenote összehasonlítása egy pillantásra

Kritériumok ClickUp Amplenote Fő cél All-in-one konvergens AI munkaterület feladatokhoz, dokumentumokhoz, célokhoz és csevegéshez, AI-alapú + hangjegyzetelés, keresés és külső AI modellek Jegyzetelési alkalmazás integrált teendőlistákkal és ütemezéssel Feladatkezelés Fejlett feladatkezelés állapotokkal, prioritásokkal, függőségekkel, automatizálással és időkövetéssel. Alapvető feladatkezelés a jegyzeteken belül, határidőkkel, prioritásokkal és emlékeztetőkkal Jegyzetelés Gazdag formázású dokumentumok, közös szerkesztés és jegyzetelési sablonok Hatékony jegyzetelés visszautaló linkekkel, kétirányú linkekkel és formázással Naptárintegráció AI-alapú naptár drag-and-drop feladatütemezéssel és időblokkolással, amely szinkronizálható a Google és az Outlook naptárral. Beépített naptár, amely szinkronizálható a feladatokkal és a jegyzetekkel Napi tervezés és termelékenység „Kezdőlap” nézet személyre szabott tervezéshez, célokhoz, emlékeztetőkhöz és napirend-widgetekhez A napi tervező egy helyen egyesíti a feladatkövetést és a jegyzetelést. Együttműködés Csapatok számára készült: feladatok kiosztása, megjegyzések, csevegés, dokumentumok megosztása és jogosultságok beállítása Alapvető jegyzet- és feladatmegosztás; nem ideális nagy csapatok számára. Projektkezelési funkciók Többféle nézet (lista, tábla, Gantt, idővonal), célok, munkaterhelés-nézet, sprintek Nem projekt- vagy csapat szintű feladatkezelésre tervezték. Automatizálás és munkafolyamatok Egyedi és előre elkészített automatizálási sablonok különböző munkafolyamatokhoz Nincs automatizálási támogatás Sablonok Kiterjedt sablonkönyvtár dokumentumokhoz, feladatokhoz és munkafolyamatokhoz Nincs beépített sablon Keresés és navigáció Globális keresés, szűrők, címkék és hierarchikus felépítés (Tér > Mappák > Listák > Feladatok) Erős összekapcsolás és címkéken alapuló szervezés, összességében egyszerűbb Árak* Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Ingyenes csomag; fizetős csomagok 5,84 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek.

Mi az a ClickUp?

Hozza létre csapata munkaterületét a ClickUp-ban Szervezze projektjeit, csapatait és feladatait a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással.

Sokunk számára a projektek, a tudás, a jegyzetek és a kommunikáció szétszórtan, egymástól független eszközökön található, ami lassítja a munkát.

A ClickUp megoldja ezt a világ első konvergált AI munkaterületével, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

Rendkívül testreszabható munkafolyamatokkal rendelkezik, így széles körű projektmenedzsment igényeket képes kielégíteni. De ez még nem minden. Úgy tervezték, hogy a feladatokat, dokumentumokat, célokat és az együttműködést egy helyen, egy fedél alatt kezelje, elkerülve ezzel a folyamatos kontextusváltást és az eszközök túlterheltségét, más néven a Work Sprawl-t.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy közelebbi pillantást a ClickUp által kínált lehetőségekre.

1. funkció: Varázslatos módon működő AI-képességek

A ClickUp Brain egy teljesen integrált, szerepkörökre érzékeny termelékenységi motor, amely a ClickUp-ba van beépítve.

A ClickUp Brain segítségével azonnali frissítéseket kaphat a munkaterületéről

Tegyük fel, hogy gyorsan meg szeretné találni egy sprint állapotát, a legújabb marketinggel kapcsolatos jegyzeteket, vagy akár egy csapattársának az előző negyedévben végzett feladatát. Ahelyett, hogy kapkodna, egyszerűen csak megkérdezheti a ClickUp Brain-t, és az másodpercek alatt kontextusérzékeny válaszokat ad.

Élvezze az AI-alapú hangfelismerést, amely leírja, finomítja és szerkeszti a jegyzeteket a ClickUp Talk to Text segítségével valós időben és több mint 40 nyelven!

A ClickUp Brain MAX egy asztali AI-kiegészítő, amely teljes körűen átlátja a munkakörnyezetét és a kapcsolódó alkalmazásokat. Használja a Talk to Text funkciót, hogy rögzítse hangosan kimondott ötleteit, és azokat feladatokká alakítsa, csapat tagokat rendeljen hozzájuk, és még sok mást.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat oszthat meg, és a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával négyszer gyorsabban végezheti el a feladatokat.

Az AI Knowledge Manager összekapcsolja a jegyzeteket, dokumentumokat, feladatokat és embereket. Szüksége van arra, hogy felidézze, mi dőlt el a múlt havi ütemterv-megbeszélésen? A ClickUp Brain tudja, hol keresse, és összefoglalja Önnek a legfontosabb pontokat.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja a feladatokat és projekteket

Találkozók támogatása

Most beszéljünk a megbeszélésekről, azokról, amelyek hosszúak és félkész jegyzetekkel zárulnak.

A ClickUp AI Notetaker megkönnyíti a megbeszéléseket, automatizálva a jegyzetelés teljes folyamatát. Valós időben rögzíti és leírja az összes információt, és kereshető átiratot, videót és összefoglalót ment egy privát dokumentumba. Így akkor is teljes képet kap, ha elkalandozott vagy ki kellett hagynia a hívást.

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker cselekvéssé alakítsa megbeszéléseit

De ez nem áll meg a leírásnál. A találkozókhoz készült AI eszköz felismeri a teendőket, és automatikusan feladatokká alakítja őket, közvetlenül a találkozó befejezése után.

Mivel teljes mértékben beépül a ClickUp ökoszisztémába, a jegyzetek összekapcsolhatók a projektekkel, címkézhetők a Csevegésben és megjelenhetnek a Dokumentumokban – mindez zökkenőmentesen.

Ha már a megbeszélésekről van szó, és kész sablont szeretne a kézi jegyzeteléshez, próbálja ki a ClickUp Meeting Notes Template sablont.

A sablon egy átfogó, cselekvésorientált munkaterület a jegyzőkönyv-készítő szoftveren belül, amely segít rögzíteni és kezelni a csapat megbeszéléseit. A bal oldali oldalsávon egy áttekinthető mappaszerkezet látható, például Találkozói irányelvek és Heti csapatmegbeszélések dátummal ellátott jegyzetekkel és egy külön hely a Napi állásfoglalás/szinkronizálás számára.

2. funkció: AI-alapú dokumentációs keretrendszer

A ClickUp Docs egy dinamikus dokumentációs keretrendszer, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akiknek strukturáltságra és gyorsaságra van szükségük. Ha tudásbázist, SOP-könyvtárat, projektismertetőt vagy ügyfélkézikönyvet állít össze, akkor ez a tökéletes megoldás az Ön számára.

Írjon és működjön együtt jobban csapatával és ügyfeleivel a ClickUp Docs segítségével

A tartalmakat beágyazott oldalakba rendezheti, táblázatokat adhat hozzá, nézeteket ágyazhat be, és akár közvetlenül is hivatkozhat feladatokra és munkafolyamatokra.

Például egy termékcsapat létrehozhat egy „Funkciók bevezetési kézikönyvet” aloldalakkal a minőségbiztosítási ellenőrzőlistákhoz, a kiadási ütemtervekhez és a marketing összefoglalókhoz, mindezt egy megosztható, együttműködésen alapuló dokumentumban. És mivel minden dokumentum a munkaterületén belül található, összekapcsolhatja a feladatokkal, nyomon követheti a frissítéseket, és biztosíthatja, hogy soha ne legyen eltérés a projekt végrehajtásával.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy bármit létrehozzon, a projektre vonatkozó összes korábbi visszajelzés összefoglalásától kezdve a blogbejegyzésen át a termékismertetőig, a ClickUp Docs-on belül.

A dokumentum-együttműködési szoftvert még hatékonyabbá teszi a ClickUp Brain AI Writer funkciója. Megkérheti, hogy készítsen összefoglalót egy kapcsolódó feladatról, írjon át egy hosszú bekezdést pontokba, vagy akár teljesen új dokumentumot is létrehozhat. Csak írjon be egy perjel parancsot, vagy kattintson az AI ikonra, és máris kezdheti.

3. funkció: Projektmenedzsment

A ClickUp projektkezelési funkciója a ClickUp Tasks-szel kezdődik. Rugalmas, mélyen testreszabható és bármilyen munkafolyamathoz illeszkedik.

Hozzon létre ClickUp feladatokat részletes információkkal, megbízottakkal és prioritási jelölésekkel

Minden feladat intelligens tárolóként működik olyan információk számára, mint a határidők, a megbízottak, az alfeladatok, az időkövetés, a fájlok és a beszélgetések.

A platform a részletekben tűnik ki: beállíthatja a ClickUp feladatfüggőségeket a sorrend szabályozásához, például „Ne kezdje el, amíg a terv jóvá nem lett hagyva”, hozzáadhat egyéni feladatállapotokat, hogy azok pontosan illeszkedjenek a folyamatához, és válthat a ClickUp nézetek között, például lista, tábla és naptár.

Tartalmaz egy AI projektmenedzsert is, amely automatikus projektösszefoglalókat és csapatfrissítéseket készít, és még a AI író segítségével tartalomgenerálást is támogat.

📌 Példa: Összegezze a sprint legfontosabb frissítéseit és akadályait a befejezett feladatok és az elmúlt két hét megjegyzései alapján.

És amikor a dolgok kezdenek felhalmozódni, a ClickUp Reminders segít.

Állítson be ClickUp emlékeztetőket mellékletekkel, dátumokkal és ismétlődő ütemezéssel

Bármire beállíthat személyes emlékeztetőket, például nyomon követésekre, határidőkre vagy véletlenszerű ötletekre, és csatolhatja őket feladatokhoz, dokumentumokhoz vagy akár csevegésekhez is. Ezek szinkronizálódnak a mobil és az asztali eszközök között, így nem számít, hogy az íróasztalánál ül vagy úton van; a platform just-in-time emlékeztetőivel segít koncentrálni.

ClickUp árak

Mi az Amplenote?

via Amplenote

Az Amplenote egy sokoldalú jegyzetelési és termelékenységi eszköz, amely segít a felhasználóknak ötletek rögzítésében, információk szervezésében és feladatok kezelésében.

A jegyzetek rugalmasak: formázhatja őket, csatolhat fájlokat és kapcsolhatja össze a kapcsolódó oldalakat, hogy összekapcsolt információs hálózatot építsen ki. Megbízhatóak, ha szeret rétegekben rendszerezni gondolatait vagy visszatérni régebbi ötletekhez.

A platform a magánélet védelmét is komolyan veszi. Minden végpontok közötti titkosítás alatt áll, ami megnyugtató, ha személyes vagy érzékeny adatokat tárol. Bár elsősorban egyéni használatra tervezték, megosztási és együttműködési funkciókkal is rendelkezik.

Az Amplenote funkciói

Íme néhány Amplenote funkció, amelyek segítségével kipróbálhatja a jegyzetelés különböző módszereit.

1. funkció: Jegyzetelési lehetőségek

Az Amplenote segítségével további jegyzeteket adhat hozzá tudásához a kontextus megértése érdekében

Az Amplenote elsősorban a megbízható, zavarmentes jegyzeteléshez készült. A szerkesztő minden alapvető funkciót biztosít: vastag betűk, címsorok, kiemelések, listák, idézetek, kódblokkok és táblázatok.

Képeket és videókat is beágyazhat, sőt, más jegyzetekhez is hivatkozhat egy jegyzeten belül, így ötletei összekapcsolódnak.

Kiemelkedő funkciója a Rich Footnotes. Bármely szó vagy kifejezés mögé elrejtheti a kiegészítő szöveget, képeket vagy linkeket, így jegyzetét rendezett állapotban tarthatja, a részleteket pedig alatta elrejtve. Ez akkor hasznos, ha olyan szöveget ír, amelyhez kontextusra van szükség.

2. funkció: Szervezés és összekapcsolás

Kössd össze tudásodat az Amplenote visszautaló funkcióival

Az Amplenote kétirányú linkjei lehetővé teszik, hogy egyik jegyzetből hivatkozzon a másikra, és automatikusan létrehozzon egy visszautat. Idővel ez egy mini tudáshálót épít fel, amely megkönnyíti a korábbi gondolatok átkutatását.

Emellett rugalmas címkézési rendszert is használ, amely támogatja a beágyazást, így ha megszokta a mappákat vagy a hierarchiákat, akkor a címkék segítségével hasonló rendszert hozhat létre.

A keresés gyors és mindenre kiterjed, még a mellékletekre is, így nem kell időt pazarolnia a múlt hónapban írt dolgok keresésével.

Az Amplenote segítségével közvetlenül a böngészőjéből mentheti az információkat

Az Amplenote kicsi, de átgondolt eszközöket tartalmaz, amelyekkel minden zökkenőmentesen halad. A Quick Task Bar segítségével menük nélkül is feljegyzéseket készíthet. Az Amplecap web clipper segítségével linkeket, képeket vagy idézeteket menthet közvetlenül a böngészőjéből a jegyzetekbe.

Az offline hozzáférés azt jelenti, hogy Wi-Fi nélkül is folytathatja a munkát, és minden szinkronizálódik, amikor újra online lesz. Van egy verziótörténet is, így ha valaha is törölne valami fontosat, visszaállíthatja és helyreállíthatja.

Amplenote árak

Ingyenes

Előny: 5,84 USD/hó+ felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 10 USD/hó+ felhasználónként (éves számlázás)

Alapító: 20 USD/hó+ felhasználónként (éves számlázás)

ClickUp és Amplenote: funkciók összehasonlítása

A ClickUp és az Amplenote célja a termelékenység növelése, de ezt különböző módszerekkel érik el.

Vessünk egy pillantást a legfontosabb funkcióik összehasonlítására, hogy kiválaszthassa a munkafolyamatához leginkább illeszkedő projektmenedzsment szoftvert. ⚒️

1. funkció: Feladat- és projektkezelés

Nézzük meg, hogyan segít az egyes eszközök a munka szervezésében és a projektek hatékony kezelésében.

ClickUp

A ClickUp mindent belead a projektek és feladatok kezelésébe. Létrehozhat feladatok részletes egyéni mezőkkel, prioritásokat állíthat be, ismétlődő teendőlistákat készíthet, és alfeladatokat vagy függőségeket kapcsolhat össze a munkája megtervezéséhez. Emellett vizuális eszközökkel is rendelkezik, mint például Kanban táblák, Gantt diagramok, naptárak és idővonalak. A platform kiválóan alkalmas a munkájának összekapcsolására és automatizálására.

Amplenote

Az Amplenote nagyon egyszerű. A feladatok a jegyzetekben találhatók, ami nagyon természetessé teszi a tervezést. Az Eisenhower-mátrixon alapuló okos pontozási rendszer segítségével jelölheti a prioritásokat, és ismétlődő emlékeztetőket állíthat be. De itt nem talál komplex projektnézeteket, mint például táblák vagy Gantt-diagramok.

🏆 Győztes: ClickUp, mert robusztus, skálázható funkciói segítenek több projekt, ember és hosszú távú ütemterv kezelésében.

2. funkció: Együttműködés és kommunikáció

Íme, hogyan támogatják mindkét eszközök a csapatmunkát és tartják fenn a munkáddal kapcsolatos kommunikációt.

ClickUp

A ClickUp egy csapatközpontú platform, ahol megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz, cseveghet a csapattársaival, megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, és együttműködhet a Docs, Chat és Whiteboards alkalmazásokkal, amelyek élő szerkesztési funkcióval rendelkeznek.

Adjon hozzá vendégjogosultságokat, értesítéseket és integrációkat harmadik féltől származó eszközökkel vagy e-mailekkel, és máris megvan a teljes projektmenedzsment ellenőrzőlista a csapatok számára.

Amplenote

Az Amplenote alapvető kommunikációs funkciókkal rendelkezik.

Megoszthat jegyzeteket, együttműködhet a teendőlistákon, és jegyzeteket tehet közzé az interneten. Ez jó könnyű együttműködéshez vagy egyéni felhasználóknak, akik tartalmat osztanak meg néhány emberrel. De nincs valós idejű szerkesztés vagy csapatüzenetküldés.

🏆 Győztes: A ClickUp jobban megfelel a valós idejű együttműködéshez, különösen csapatokkal vagy ügyfelekkel.

3. funkció: Jegyzetelés és tudásmenedzsment

ClickUp

A ClickUp dokumentumai kiválóan alkalmasak csapatalapú jegyzetelésre.

Valós időben együttműködhet, feladatokat kapcsolhat össze, cselekvési elemeket rendelhet hozzá, és mappákkal vagy beágyazott hierarchiákkal szervezheti az oldalakat. A formázási eszközök elvégzik a munkát, és sablonokat hozhat létre az ismétlődő tartalmakhoz. Ez akkor ideális, ha a jegyzetei munkatartozásokhoz vagy dokumentációhoz kapcsolódnak.

Amplenote

Az Amplenote a mély, összekapcsolt gondolkodáshoz készült. Gazdag formázási lehetőségeket, Markdown-t, kétirányú linkeket, összecsukható vázlatokat és lábjegyzeteket kínál, amelyek a tiszta felület mögött rejtik az extra részleteket.

Ez a személyes tudásgráfok létrehozásához és az ötletek időbeli összekapcsolásához is kiválóan alkalmas.

🏆 Győztes: Döntetlen! A ClickUp kiváló választás, ha jegyzeteket szeretne azonnal cselekvéssé alakítani. Az Amplenote az ideális megoldás, ha helyet keres ötleteinek és megbeszéléseinek lejegyzésére.

ClickUp és Amplenote összehasonlítása a Redditen

A Reddit segítségével megpróbáltuk megérteni, hogy a valódi felhasználók hogyan állnak a ClickUp és az Amplenote közötti vitához. Íme, amit találtunk:

Egy Redditor felhasználó ügyesen összefoglalta, hogy a legjobb eszköz a céljától függ, a jegyzeteléstől vagy a tervezéstől és végrehajtástól:

Mi lesz a fő felhasználási célja? Ha a lényeg a jegyzetelés, a webes linkek mentése, a dolgok megjegyzése és ezek összekapcsolása, akkor az Amplenote. Ha a feladatok végrehajtása és a felhasznált idő rögzítése, a hosszabb távú tervezés, valamint a megfelelő nézet és más szolgáltatásokkal való integráció rugalmas kiválasztása a legfontosabb, akkor a Clickup a megfelelő választás. (Lehet, hogy már észrevette, hogy a dokumentumkezeléséhez talán nem intuitív megközelítésre van szükség. )

Mi lesz a fő felhasználási célja?

Ha a lényeg a jegyzetelés, a webes linkek mentése, a dolgok megjegyzése és ezek összekapcsolása, akkor az Amplenote.

Ha a feladatok végrehajtása és a felhasznált idő rögzítése, a hosszabb távú tervezés, valamint a megfelelő nézet és más szolgáltatásokkal való integráció rugalmas kiválasztása a legfontosabb, akkor a Clickup a megfelelő választás. (Lehet, hogy már észrevette, hogy a dokumentumkezeléséhez talán nem intuitív megközelítésre van szükség. )

Egy másik felhasználó, aki mindkét platformot kipróbálta, megosztotta, hogy az egyes eszközök hogyan szolgáltak különféle célokat a munkafolyamatában:

Ekkor már nagyon világos elképzelésem volt arról, hogy milyen funkciókra van szükségem és hogyan fogom őket használni, így a Clickup tökéletesen megfelelt – a tervezéshez. Azt mondanám, hogy bárhogyan is döntesz a Clickup használatáról, ha az első napon megpróbálod minden funkcióját használni, az valóban túlterhelő lehet. A program alapja a feladatkezelés, így a többi funkció – amelyekben rejlik az erő – többnyire a feladatok megtekintése. Nemrég kezdtem el használni az Amplenote-ot (miután kipróbáltam más, állítólag jegyzetátvitellel rendelkező szolgáltatásokat). Számomra más igényeket elégít ki, mint a Clickup – jegyzetelés, gondolatok rögzítése és címkézése, sőt, ezek összekapcsolása is.

Ekkor már nagyon világos elképzelésem volt arról, hogy milyen funkciókra van szükségem és hogyan fogom őket használni, így a Clickup tökéletesen megfelelt – a tervezéshez. Azt mondanám, hogy bárhogyan is döntesz a Clickup használatáról, ha az első napon megpróbálod minden funkcióját használni, az valóban túlterhelő lehet. A program alapja a feladatkezelés, így a többi funkció – amelyekben rejlik az erő – többnyire a feladatok megtekintése.

Nemrég kezdtem el használni az Amplenote-ot (miután kipróbáltam más, állítólag jegyzetátvitellel rendelkező szolgáltatásokat). Számomra más igényeket elégít ki, mint a Clickup – jegyzetelés, gondolatok rögzítése és címkézése, sőt, ezek összekapcsolása is.

Végül egy önálló tanácsadó is hozzászólt a ClickUp használatával kapcsolatban, hogy miért részesíti előnyben ezt az eszközt egy egyszemélyes vállalkozás vezetéséhez:

Én a Clickup csapat tagja vagyok. Egy egyfős tanácsadó vállalkozást működtetek, ahol az egyik feladat szerkezetileg hasonló a következőhöz. Egy ideig tartott, mire rájöttem, hogyan állítsam be a sablonomat; használjak-e mappákat, mely mezőket használjak stb. Véleményem szerint megérte a tanulási folyamat nehézségeit. Ami az Androidot illeti, rengeteg információt kellene mozgatnom egy kis képernyőn. A telefonomat főleg információk megtekintésére használom, az információkat pedig többnyire nagyképernyős eszközön kezelem. Lehet telefonról is irányítani a munkát, de nekem ez túlzásnak tűnik. Természetesen, mivel webes platformról van szó, a Clickup beállításainál nem számít, hogy milyen nagyképernyős eszközt használsz.

Én a Clickup csapat tagja vagyok. Egy egyfős tanácsadó vállalkozást működtetek, ahol az egyik feladat szerkezetileg hasonló a következőhöz. Egy ideig tartott, mire rájöttem, hogyan állítsam be a sablonomat; használjak-e mappákat, mely mezőket használjak stb. Véleményem szerint megérte a tanulási folyamat nehézségeit. Ami az Androidot illeti, rengeteg információt kellene mozgatnom egy kis képernyőn. A telefonomat főleg információk megtekintésére használom, az információkat pedig többnyire nagyképernyős eszközön kezelem. Lehet telefonról is irányítani a munkát, de nekem ez túlzásnak tűnik. Természetesen, mivel webes platformról van szó, a Clickup beállításainál nem számít, hogy milyen nagyképernyős eszközt használsz.

Melyik termelékenységi eszköz a legjobb?

Elérkezett a végső leszámolás, és a választás elég egyértelmű!

A ClickUp! 👑

Az Amplenote egy komoly versenyző, ha a jegyzetelés, az ötletek összekapcsolása, valamint a magánjelleg és a könnyű kezelhetőség a legfontosabb számodra.

De ha sokoldalúságról, projektvégrehajtásról és csapatmunkáról van szó, akkor a ClickUp áll az élen, különösen, ha több csapat munkáját kell koordinálnia.

Minden, amit csak igényel, egy platformon található: dokumentumok, csevegés, célok, naptár és AI-támogatás. A platform rugalmasan alkalmazkodik az Ön igényeihez, merev munkafolyamatok nélkül.

