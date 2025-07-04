Ingyenes professzionális közösségi média ajánlat sablon az ügyfelek megnyeréséhez

Miért sikerül egyes közösségi média menedzsereknek jól fizető ügyfeleket szerezni, míg mások háttérbe szorulnak?

Egyszerű: minden a bemutatóban rejlik.

A marketingvezetők 65%-a szerint a közösségi kampányok üzleti célokhoz való kötése kulcsfontosságú a támogatás megszerzéséhez. De ha az ajánlatod nem ezt teszi, akkor valószínűleg el lesz temetve. Szükséged van valamire, ami strukturált, stratégiai és eredményeket ígér.

Összeállítottunk egy listát ingyenes közösségi média ajánlat sablonokról. Akár szabadúszó vagy, akár egy teljes értékű ügynökség, a megfelelő ajánlat a „talán” helyett „csináljuk meg” válaszként fog visszhangozni.

Mik azok a közösségi média ajánlat sablonok?

A közösségi média ajánlat sablonok előre megtervezett dokumentumok, amelyek segítenek a marketingeseknek, szabadúszóknak és ügynökségeknek abban, hogy szolgáltatásukat világosan és stratégiailag bemutassák a potenciális ügyfeleknek.

Ezek a sablonok segítenek összehangolni ajánlatait az ügyfelek kihívásaival, és kiemelik, hogy megközelítése hogyan eredményez mérhető eredményeket. Az előre formázott szakaszokkal ezek a sablonok megkönnyítik a célok, stratégiák és eredmények professzionális bemutatását, segítve Önt abban, hogy időveszteség nélkül nyerjen ügyfeleket.

👀 Tudta? A fogyasztók 40%-a szerint menő, ha a márkák felkapaszkodnak egy virális trendre, de 33% szerint ez kínos.

Mi jellemzi a jó közösségi média ajánlat sablont?

Az ideális közösségi média marketing ajánlat sablon tartalmazza egy hatékony közösségi média stratégia összes fontos elemét. Tartalmaz egy összefoglalót, a probléma leírását, a javasolt megoldást, a meghatározott célokat, az ütemtervet, a költségvetést és egy egyértelmű cselekvésre ösztönző felhívást.

Kommunikálhatja értékes ajánlatát, miközben ezeket a projektjavaslatokat az egyes ügyfelek egyedi céljaihoz igazíthatja – az elkötelezettség növelése, a követők számának növekedése, új kampány indítása stb.

Röviden: ezek a közösségi média sablonok segítenek abban, hogy szolgáltatásait az ügyfél igényeire szabott megoldásként mutassa be, konkrét célokkal és ütemtervekkel alátámasztva, a költségvetést indokolva, és arra ösztönözve őket, hogy igent mondjanak.

👀 Tudta? A marketingesek 83%-a úgy véli, hogy a közösségi média növelte márkájuk ismertségét. Sőt, 73%uk forgalomnövekedésről számolt be, 65%uk pedig több potenciális ügyfél érkezéséről.

Közösségi média menedzsment ajánlat sablonok

Tegyük fel, hogy három kampány indításával, két ügyféljelentéssel és egy utolsó pillanatban történő tartalomnaptár-átalakítással kell foglalkoznia. Ajánlatkezelő szoftver nélkül a dokumentumok, táblázatok, csevegési szálak és talán egy ima között ingadozna.

Már nem, itt minden felhasználási esethez van sablonunk.

1. A ClickUp projektjavaslat-táblasablon

Ingyenes sablon ClickUp projektjavaslat-tábla sablon

Az észak-amerikai Fortune 500-as vállalatok 65%-a használ táblákat az együttműködéshez, mert a vizuális gondolkodás segít a csapatoknak az ötletek gyorsabb összehangolásában és kommunikálásában.

A ClickUp projektjavaslat-táblasablon is hasonló funkciót lát el. Interaktív felületet biztosít a projektcélok megtervezéséhez, a felelősségi körök meghatározásához, valamint az ütemtervek és a költségvetések vizuális nyomon követéséhez.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Az intuitív ellenőrzőlista segítségével foglalkozzon az ajánlat legfontosabb elemeivel.

Központosítsa az érdekelt felek együttműködését a kijelölt szerepekkel és valós idejű frissítésekkel.

Bontsa le a komplex projektötleteket könnyen emészthető, kezelhető vizuális szegmensekre.

📌 Ideális: A tervezés korai szakaszában, amikor a digitális marketingeseknek ötleteket kell gyűjteniük, rendszerezniük és olyan formában bemutatniuk, amely bevonja az érdekelt feleket és visszajelzéseket ösztönöz.

2. A ClickUp szolgáltatások ajánlat sablonja

Ingyenes sablon ClickUp szolgáltatások ajánlat sablon

A ClickUp szolgáltatásajánlat-sablon segítségével világosan megfogalmazhatja, mit kínál, hogyan nyújtja azt, és miért fontos. Esettanulmányokat, szolgáltatásokat, ütemterveket és árazási struktúrákat mutathat be, hogy az ügyfelekkel való kommunikáció során biztosítsa az átláthatóságot.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Kövesse nyomon az ügyfelekkel folytatott kommunikációt és jóváhagyásokat egy központi irányítópulton.

Használja az egyéni mezőket , hogy kiemelje az egyes szolgáltatások különbségeit.

A ClickUp ökoszisztémában automatikusan rendelje hozzá az ajánlatkészítési és -felülvizsgálati feladatokat a belső csapatokhoz.

📌 Ideális: Ügynökségek és tanácsadók számára, akik ismétlődő vagy egyedi szolgáltatásokat kínálnak, és ismétlődő, mégis személyre szabott módszert keresnek munkájuk bemutatásához.

3. A ClickUp kreatív ügynökség ajánlat sablonja

Ingyenes sablon Használja a ClickUp kreatív ügynökségi ajánlat sablonját, hogy stílusosan és tartalommal nyerje meg ügyfeleit!

Használja a ClickUp kreatív ügynökségi ajánlat sablonját, hogy stílusosan és tartalommal nyerje meg ügyfeleit

A ClickUp Creative Agency ajánlat sablonja a kreativitást és a portfólió bemutatását helyezi előtérbe. A hangulat táblák, vizuális koncepciók, források és kreatív briefek szakaszai vonzóvá teszik azoknak az ügyfeleknek, akik nem csak stratégiát, hanem design innovációt is keresnek.

Lehetőségek:

Kövesse nyomon az ajánlat állapotát a vázlattól a jóváhagyásig a beépített egyedi munkafolyamatokkal.

Dolgozzon együtt ügyfeleivel valós idejű megjegyzések és visszajelzések segítségével.

Mutassa be kreatív eredményeit vizuális előnézetekkel és ütemtervekkel!

📌 Ideális: Kreatív csapatok számára, akik márkázási, vizuális tartalmi vagy multimédiás projekteket mutatnak be ügyfeleiknek, és rendelkeznek tervezői érzékkel.

A ClickUp for Marketing segítségével kampányismertetői, az érdekelt felek visszajelzései, közösségi naptárai és akár valós idejű teljesítménymutatói is egy helyen maradnak. Az ajánlatokat egy kész táblára helyezheti, a csapatával megtervezheti a teljesítendő feladatokat, brainstorming üléseken oszthatja el a feladatokat, és a nap végére készíthet egy kifinomult tervet.

4. A ClickUp ajánlatkérési sablon

Ingyenes sablon Gyűjtse össze a beszállítók válaszait a ClickUp ajánlatkérési sablon szervezett feladatnézeteinek és űrlapjainak segítségével.

A ClickUp ajánlatkérési sablonja teljesen új megközelítést alkalmaz. A szolgáltatásait bemutató sablonokkal ellentétben ez akkor használható, amikor Ön a fogadó fél, és másoktól kér ajánlatot. Ezzel a keretrendszerrel időben válaszolhat az ajánlatkérési felhívásokra is.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Kövesse nyomon az ajánlatok határidejét a beépített ütemtervek, mérföldkövek és emlékeztetők segítségével.

Több nézetben is megjelenítheti az ajánlatkérési folyamatot , hogy az illeszkedjen csapata preferált stílusához.

Hasonlítsa össze az ajánlatokat egymás mellett a Custom Fields segítségével az értékeléshez.

📌 Ideális: Beszerzési vagy projektvezetők számára, akiknek beérkező beszállítói vagy partneri ajánlatokat kell kezelniük.

💡 Profi tipp: Ha nem szeretné használni a marketingtervező szoftvert, akkor alakítsa ki a sablonokat minden közösségi média menedzsment igényhez, például kampányok bemutatásához, tartalom ütemezéséhez vagy költségvetés rögzítéséhez.

5. A ClickUp marketingajánlat-sablon

Ingyenes sablon Összpontosítson stratégiája értékesítésére a ClickUp marketing ajánlat sablonjával!

Professzionális megjelenésű marketing tervekre van szüksége, amelyek eredményeket is hoznak?

A ClickUp marketingajánlat-sablon stratégiai előrelátást, taktikai részleteket és versenyképességi elemzést ötvöz, hogy segítsen Önnek a marketingcélokat közvetlenül összehangolni az üzleti célokkal és elérni a konkrét célokat.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Határozza meg a célközönséget és a pozicionálást, hogy bemutassa tartalommarketing-stratégiájának relevanciáját és pontosságát.

Térképezze fel az ütemtervet és a legfontosabb mérföldköveket a Gantt View segítségével, valamint a határidőket egy világos végrehajtási terv érdekében.

A testreszabható mezők segítségével bontsa le a költségvetést és az árakat, hogy egyértelművé tegye a marketingtevékenységek költségeit.

📌 Ideális: Marketing szakemberek számára, akik kampánystratégiákat vagy szolgáltatásokat kínálnak ügyfeleknek és belső érdekelt feleknek.

6. A ClickUp kampányajánlat-sablon

Míg a marketingajánlat átfogóbb képet nyújt, a ClickUp kampányajánlat-sablon az egyes kampányokra fókuszál.

Ez a promóciós stratégiai kampánysablon élesebb, rövid távú fókusszal rendelkezik, helyet biztosítva a kreatív stratégiának, a bevezetési ütemterveknek, a költségvetési becsléseknek és a tesztelési terveknek.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Gondolkodjon el kampányötleteken a ClickUp Whiteboards segítségével, hogy megszervezze céljait.

Kutassa fel és dokumentálja célközönségét speciális feladatokban, hogy személyre szabhassa bemutatóját.

A ClickUp Automations és az állapotkövetés segítségével figyelemmel kísérheti a kampány teljesítményét a bevezetés után, hogy értékelje az eredményeket.

📌 Ideális: Marketingvezetők, hirdetési szakemberek és növekedési csapatok számára, akik rövid távú vagy szezonális kampányokat indítanak.

Jodi Salice, a United Way Suncoast kreatív igazgatója így értékelte a ClickUp-ot:

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különböző típusú nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

7. A ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon

Ingyenes sablon Rendezze el ajánlatának minden részletét a ClickUp kereskedelmi ajánlat sablonjában.

A ClickUp kereskedelmi ajánlat sablonját tekintsd egy ajánlat és egy adásvételi szerződés hibridjeként. A pénzügyekre és a befektetés megtérülésére való összpontosítás teszi különlegessé, beépített eszközökkel a projektköltségek becsléséhez, az eredmények előrejelzéséhez és az árszintek kezeléséhez.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Szervezze és kövesse nyomon az ajánlatok fázisait az egyéni állapotok és nézetek segítségével.

Valós időben együttműködhet csapattagjaival és az érdekelt felekkel a felülvizsgálatok, szerkesztések és visszajelzések érdekében.

Kövesse nyomon üzletét a bemutatótól a projekt elindításáig, rendezett formában.

📌 Ideális: Nagy kockázatú üzleti ügyletekhez, amelyek nagy szerződéseket, árak lebontását és jogi szempontokat tartalmaznak.

8. A ClickUp projektleírás sablon

Ingyenes sablon A ClickUp projektnarrációs sablon segítségével alakítsa szétszórt ötleteit koherens, meggyőző történetté.

Nem minden ajánlat az értékesítésről szól. A ClickUp projektleírási sablon a történetmesélésre összpontosít, hogy dokumentálja a projekt eredetét, céljait, várható hatását és módszertanát. Lenyűgöző történetet hozhat létre stratégiája és értékei köré, hogy közölje a miért és mit.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Részletezze a hosszú távú projekt hatását világos, narratív formában, hogy vonzó legyen a döntéshozók számára.

Mutassa be a projektek személyes vagy társadalmi értékét azáltal, hogy bemutatja azok valós alkalmazásait és előnyeit.

A technikai terveket alakítsa meggyőző történetekké a nem technikai háttérrel rendelkező érdekelt felek vagy közösségi partnerek számára.

📌 Ideális: Támogatási pályázatok, nonprofit finanszírozási kérelmek vagy kutatásalapú projektek, ahol a hangsúly a narratíva egyértelműségén és a küldetés összehangolásán van.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy azonnali közösségi média ajánlatokat kapjon.

9. A ClickUp szerződéskezelési sablon

Ingyenes sablon Használja a ClickUp szerződéskezelési sablont a tiszta, együttműködésen alapuló és előírásoknak megfelelő dokumentációhoz.

Más, ajánlatközpontú sablonokkal ellentétben a ClickUp szerződéskezelési sablon az ajánlat elfogadását követő eseményekre összpontosít. Az olyan funkciók, mint a címkézés, a dokumentumfeltöltés, az egyéni mezők és az állapotfigyelés hosszú távon védik üzletét.

Ez a sablon segít Önnek:

Kövesse nyomon a szerződések életciklusát a tervezetektől a végrehajtásig és a megújításig, egyértelmű állapotjelölőkkel.

Automatizálja a megújítási emlékeztetőket, hogy elkerülje a lejárt szerződéseket vagy az elszalasztott lehetőségeket.

Naplózza a szerződés teljesítménymutatóit, hogy értékelje a beszállítói/ügyfélkapcsolatokat az idő múlásával.

📌 Ideális: jogi osztályok, üzemeltetési vezetők vagy ügynökségek számára, amelyek több szerződést vagy hosszú távú ügyfélkapcsolatokat kezelnek.

10. A ClickUp közösségi média tartalomterv sablon

Ingyenes sablon Alakítsa a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonját álmai szerkesztői naptárává!

A közösségi tartalmak megalkotása és tervezése kaotikus lehet. Ezért a ClickUp közösségi média tartalomterv sablonja a platformokat, tartalomtípusokat, célokat és közzétételi ütemterveket egy könnyen áttekinthető tartalomcsatornába bontja.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Tervezze meg a tartalom pilléreit és témáit, hogy biztosítsa a márka konzisztenciáját az összes platformon.

Gyűjtse össze az ötleteket közösen, és jelölje meg őket státusz vagy csapattag szerint, hogy fenntartsa a tartalomkészítés munkafolyamatát.

Használja fel újra az örökzöld tartalmakat azáltal, hogy a jól teljesítő ötleteket újrafelhasználásra jelöli meg.

📌 Ideális: Közösségi média menedzserek és tartalomcsapatok számára, akiknek egyértelmű publikációs ütemtervre van szükségük.

🧠 Érdekesség: A Facebook volt az első közösségi hálózat, amely elérte az egymilliárd felhasználót, és nem állt meg ennél. Ma a Meta négy platformot tulajdonol, amelyek mindegyike havonta több mint egymilliárd aktív felhasználóval rendelkezik: Facebook, WhatsApp, Messenger és Instagram.

11. A ClickUp közösségi média kampány sablon

Ingyenes sablon Használja a ClickUp közösségi média kampány sablonját, ha a „csak posztolás” nem elég!

Míg a tartalmi terv a napi bejegyzéseket szabályozza, a ClickUp közösségi média kampány sablonja a nagy húzásokra koncentrál. Használja több platformon futó közösségi kampányok tervezéséhez, meghatározott célokkal, teljesítménymutatókkal, kreatív eszközökkel és promóciós ütemtervekkel.

Ez a könnyen használható sablon lehetővé teszi, hogy:

Tervezze meg a platformok közötti tartalombevezetéseket összehangolt határidőkkel és feladatokkal.

A kampány céljait a nyomon követhető mutatók segítségével igazítsa az üzleti célokhoz.

Végezzen utólagos elemzést a beépített reflexió és jelentéskészítési mezők segítségével.

📌 Ideális: Marketingcsapatok és márkamenedzserek számára, akik meghatározott célokkal és bevezetési ütemtervekkel célzott kampányokat folytatnak.

12. A ClickUp költségvetési ajánlat sablon

Ingyenes sablon Kövesse nyomon a tételes kiadásokat a ClickUp költségvetési ajánlat sablonjában a költségek lebontásához.

Ahelyett, hogy táblázatokkal terhelné az érdekelt feleket, a ClickUp költségvetési ajánlat sablonja lebontja a tervezett költségeket, a befektetés megtérülését és a pénzügyi indokokat.

Használja ezt a költségvetési ajánlat sablont, ha a pénzügyi jóváhagyás jelenti a fő akadályt, például belső prezentációk vagy igazgatósági szintű finanszírozási kérelmek esetén.

Egyszerűsítse munkáját ezzel a sablonnal. Használja a következőkre:

Becsülje meg és indokolja a projekt költségeit egyértelmű tételekkel és költségvetési összefoglalásokkal.

Különböző finanszírozási szintek alapján jósolja meg a ROI-t és a költségvetési forgatókönyveket.

Mutassa be a pénzügyi adatokat a nem pénzügyi csapatoknak vizuális és könnyen érthető módon.

📌 Ideális: Startup-alapítók, csapatvezetők és pénzügyi szakemberek számára, akik költségvetés-központú ajánlatokat készítenek és az erőforrások elosztására koncentrálnak.

13. A ClickUp közösségi média naptár sablon

Ingyenes sablon A ClickUp közösségi média naptár sablonjával 360°-os rálátást kaphat közösségi média stratégiájára.

Tekintse a ClickUp közösségi média naptár sablonját a közösségi tartalmak fő idővonalának. Naptárszerű nézetet kínál az összes ütemezett eseményről, és tartalmaz drag-and-drop ütemezést, emlékeztetőket és platformspecifikus szűrőket.

Használja ezt a sablont, és:

Ütemezze be a bejegyzéseket platform és időzóna szerint, hogy elkerülje az ütközéseket és az átfedéseket.

Havi/heti tartalomnaptár nézet segítségével láthatja a tartalomhiányokat vagy a túlzott posztolást.

Integrálja a ClickUp Dashboard elemzési funkciójával, hogy a közzétételt az elkötelezettségi minták alapján módosíthassa.

📌 Ideális: Közösségi média koordinátorok, ügynökségek és szabadúszók számára, akik többcsatornás publikációs ütemterveket kezelnek.

14. A ClickUp közösségi média fejlett sablonja

Ingyenes sablon Használja a ClickUp Social Media Advanced Template sablont, hogy másodpercek alatt válthasson a magas szintű stratégia és a hatalmas tartalmi feladatok között.

Azok a adatvezérelt csapatok, amelyek a megérzések helyett a teljesítmény alapján szeretnék finomítani stratégiáikat, a ClickUp Social Media Advanced Template sablont válasszák. Ez a sablon mélyebb integrációval és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik, amelyek az alapvető tervezési sablonokból hiányoznak.

Takarítson meg időt ezzel a sablonnal, és:

Tervezze, tegye közzé és elemezze a bejegyzéseket anélkül, hogy eszközöket vagy táblázatokat kellene váltania.

Kössön össze KPI-ket és teljesítménymutatókat a közösségi kampányokkal valós időben, hogy teljes áttekintést kapjon.

Végezzen negyedéves közösségi média auditokat és teljesítményértékeléseket a beépített jelentésnézetekkel.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, akik fejlett elemzéseket, elkötelezettség-követést, platformszegmentálást és kampány szintű jelentéseket keresnek.

15. A ClickUp közösségi média marketing ügynökségi sablon

Ingyenes sablon A ClickUp közösségi média marketing ügynökségi sablonjával összpontosítson a fiókok növelésére, ahelyett, hogy utánuk futna.

A ClickUp közösségi média marketing ügynökségi sablonjával méretezheti tartalmát a különböző márkák között. Tartalmaz ügyfél-dashboardokat, kampány-munkaterületeket, felülvizsgálati munkafolyamatokat és jelentéskészítő eszközöket, hogy minden mozgó alkatrészt pontosan kezelhessen.

Testreszabhatja ezt a sablont a következőkre:

Ossza meg ügyfeleivel a jóváhagyások, az állapotok és a kampányfrissítésekkel kapcsolatos ügyfélorientált irányítópultokat.

Együttműködés a belső és ügyfélcsapatokkal, miközben ellenőrzi a hozzáférést

Állítsa be a megbízás hatókörét és időkeretét, hogy elkerülje a hatókör kiterjedését.

📌 Ideális: Több ügyfél és több platform esetén, ahol a hatékonyság és a testreszabás kulcsfontosságú.

👀 Tudta? A marketingesek 86%-a használja a Facebookot marketing célokra, így ez a legnépszerűbb választás. Az Instagram 79%-kal a második helyen áll, míg a LinkedIn 65%-kal lemaradva a harmadik.

16. Közösségi média ajánlat sablon a Sprout Social-tól

via Sprout Social

A Sprout Social közösségi média ajánlat sablonja a stratégiai meggyőzés elvét követi. Erősen támaszkodik az adatokon alapuló történetmesélésre, lehetővé téve az ügynökségeknek és a szabadúszóknak, hogy minden szolgáltatást a valós ROI-hoz kössenek.

Ez a sablon keretet biztosít az alábbiakhoz:

Építsen hitelességet az iparágakban általános KPI-ket tükröző, előre kitöltött mutatókkal.

Kössön közvetlen kapcsolatot az ajánlatkészítő szolgáltatások és a Sprout jelentéskészítő funkciói között, hogy mérhető eredményeket mutathasson fel.

Integrálja az ügyfél közösségi csatornái alapján készült, platformspecifikus ajánlásokat.

📌 Ideális: A Sprout Social-t használó csapatok számára, akik a stratégiájuk alátámasztására a közösségi média audit eredményeit szeretnék bemutatni.

17. PandaDoc közösségi média marketing ajánlat sablonja

via PandaDoc

A PandaDoc közösségi média marketing ajánlat sablonja beágyazott e-aláírásokat, árlistákat és márkaépítő eszközöket tartalmaz, elegáns, interaktív formátumban. Az ajánlatokat interaktív értékesítési dokumentumokká alakítja.

Bízzon ebben a sablonban, hogy:

Automatizálja a szerződések létrehozását ügyfélspecifikus adatokkal a PandaDoc CRM-integrációi segítségével.

Gyorsítsa fel az üzletkötést a beágyazott e-aláírás és fizetési mezők segítségével.

Kövesse nyomon, hogy az ajánlat mennyi ideig volt nyitva és mikor, az elemzések segítségével.

📌 Ideális: Értékesítésorientált ügynökségek és szabadúszók számára, akik ajánlatok automatizálásával és digitális aláírásokkal szeretnének szociális média ügyfeleket szerezni.

18. Közösségi média ajánlat sablon a Proposify-tól

via Proposify

A Proposify közösségi média ajánlat sablonja az értékesítési pszichológián alapul. Lehetővé teszi, hogy nagy ötleteket strukturáltan mutasson be, és a dokumentumon belül végigvezesse potenciális ügyfeleit a konverziós tölcséren.

Használja ezt a strukturált megközelítést a következőkre:

Készítsen meggyőző ajánlatot vizuális mérföldkövekkel és CTA elhelyezéssel.

Árlistákat ágyazhat be opcionális csomagokkal, hogy szolgáltatásait felár ellenében értékesíthesse.

Adjon hozzá magyarázó videókat a stratégiák kontextusba helyezéséhez és a oda-vissza levelezés csökkentéséhez.

📌 Ideális: Kreatív szakemberek számára, akik esztétikai kontrollt és interaktív együttműködést szeretnének az értékesítési folyamatban.

19. Hootsuite közösségi média marketing ajánlat sablonja

via Hootsuite

Ez a közösségi média marketing ajánlat sablon akkor alkalmas, ha már a Hootsuite ökoszisztémában dolgozik. Hasznos olyan többcsatornás stratégiákhoz, amelyek célok feltérképezését, tartalomvázlatokat, ütemezési logikát és értékelési mutatókat igényelnek.

Ez a sablon képes:

Szinkronizálja az ajánlat eredményeit a Hootsuite közzétételi ütemtervével.

Mutassa be strukturált kampányütemterveket mérföldkövekkel és KPI-kkal

A Hootsuite Analytics segítségével beépített teljesítményértékelési terveket biztosíthat potenciális ügyfeleinek.

📌 Ideális: Adatkezelésben jártas csapatok számára, akik már használják a Hootsuite márkakészletét a végrehajtáshoz.

20. SocialBee közösségi média menedzsment ajánlat sablon

via SocialBee

A közösségi média menedzsment ajánlat sablonja beépíti az ügyfél bevonási folyamatát az ajánlatba. A világosság kedvéért előnézetet nyújt a munkafolyamatokról, a kommunikációs ütemtervekről és a tartalomkészítési tervekről.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Mutassa be a havi teljesítményeket a tartalom, az ütemezés és a jelentések tekintetében.

Vizualizálja a munkafolyamatok ütemtervét a bevezetéstől a felülvizsgálati ciklusokig.

Foglalja bele a kommunikációs irányelveket és a teljesítési határidőket, valamint az ügyfelek ajánlásait bizonyítékként.

📌 Ideális: Szabadúszók vagy kis ügynökségek számára, akik átfogó közösségi média menedzsmentet kínálnak, és az első interakciótól kezdve szeretnék kiépíteni az ügyfelek bizalmát.

21. Szociális média ajánlat sablon az Indeed-től

via Indeed

Az Indeed közösségi média ajánlat sablonja kiemelkedik a toborzásra fókuszáló folyamatával. A közösségi médiát tehetségvonzó eszközként kezeli, ötvözve a toborzási marketing stratégiákat a platform célzásával, így a toborzási csapatok megkapják a belső kampányokhoz szükséges eszközöket.

Kezdje el használni ezt a sablont, hogy:

Készítsen közösségi média toborzási kampányokat, amelyek niche munkaköröket céloznak meg.

Igazítsa a toborzási célokat a márka marketing céljaihoz

Vázolja fel a jelöltek elkötelezettségére és a megállapodás feltételeire vonatkozó tartalmi stratégiát.

📌 Ideális: Munkáltatói márkaépítési menedzserek, HR marketing tanácsadók vagy ügynökségek számára, akik közösségi médiában toborzási kampányokat hoznak létre.

22. Közösségi média ajánlat sablon a Later-től

via Later

A közösségi média ajánlat sablon vizuális történetmesélést tartalmaz olyan platformokhoz, mint az Instagram, a TikTok és a Pinterest. Elrendezéseket kínál a tartalom storyboardjához, esztétikai koncepciók bemutatásához és influencerekkel való együttműködések kiemeléséhez.

Ez a sablon segítségével:

Határozza meg a legfontosabb teljesítménymutatókat a beépített elemzési keretrendszerek segítségével.

Sorolja fel a következő lépések protokolljait a felülvizsgálat, a módosítások és a projekt indítása tekintetében.

Határozza meg a pontos eredményeket, a gyakoriságot és a platformot, hogy elérje a közösségi média céljait.

📌 Ideális: Munkáltatói márkaépítési menedzserek, HR marketing tanácsadók vagy ügynökségek számára, akik közösségi médiában toborzási kampányokat hoznak létre.

Készítsen jobb ajánlatokat a ClickUp sablonokkal

Kreatív kampányt tervez vagy közösségi média szolgáltatásokat kezel? A megfelelő ajánlat sablon órákat takaríthat meg és előnyt biztosíthat versenytársaival szemben. Ez a 22 egyedi és cselekvésorientált sablon minden elképzelhető ajánlat-forgatókönyvhez hasznos eszközkészletet nyújt.

