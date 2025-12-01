Hogyan kezelje a projektköltségvetést 7 egyszerű lépésben (tippekkel és sablonokkal)

A költségvetés-kezelésnek rossz híre van: az emberek unalmas táblázatokkal és hosszú költségjelentésekkel társítják. De a projektköltségvetések kezelése valójában egy művészet – és azok számára, akik ügynökségeknél dolgoznak, elengedhetetlen a vállalat üzleti modelljéhez.

Egy jó projektköltségvetés több, mint puszta számok – ez egy kontextus. Ez egy eszköz, amely segít bemutatni, hogy a csapata mit csinál, és milyen eredményesen végzi a munkáját.

Ez a projektköltségvetés-kezelési megközelítés segít valós időben látni, mi működik és mi nem. Bármelyik projektmenedzsment-költségvetési módszert is részesíti előnyben, annak segítenie kell egy olyan projektköltségvetés létrehozásában, amely eredményeket hoz. Íme a lépések, amelyeket meg kell tennie az Ön felelősségi körébe tartozó minden projektköltségvetés meghatározásához és nyomon követéséhez.

Mi az a projektköltségvetés?

A projektköltségvetés egy pénzügyi terv, amely felvázolja a becsült költségeket a projekt sikeres befejezéséhez szükséges összes tevékenységre vonatkozóan. Magában foglalja a projekthez szükséges összes erőforrást, például az anyagokat, a berendezéseket, a munkaerőt és az egyéb kiadásokat.

A projektmenedzsment költségvetése nem egyszerűen „20 000 dollár”. Hanem annak a világos lebontása, hogy hogyan fogja elkölteni azt a 20 000 dollárt, és miért fogja úgy elkölteni.

Elméletileg egy új munkatársnak képesnek kell lennie arra, hogy belépjen az irodájába vagy ügynökségébe, és további útmutatás nélkül végrehajtsa az Ön által készített költségvetést. Sajnos a projektköltségvetések kezelése nem éppen egyszerű a megfelelő megközelítés és eszközök nélkül.

Mit kell tartalmaznia a projektköltségvetésnek?

Kezdetnek a költségvetésnek három dolgot kell tartalmaznia:

A projekt teljes költsége : munkaerő, anyagok és felszerelés

Hogyan osztják el az erőforrásokat : A projektköltségvetés elosztása általában a teljesítendő feladatok szerint történik

A projekt ütemterve : Ez részletezi, hogy mikor tervezi elkölteni az egyes projekt-teljesítményekhez kapcsolódó pénzt : Ez részletezi, hogy mikor tervezi elkölteni az egyes projekt-teljesítményekhez kapcsolódó pénzt

Hamarosan részletesebben is bemutatjuk, hogyan építheti be ezeket az elemeket a költségvetésébe.

Miért fontos a projektköltségvetés kezelése?

Mivel a költségvetés tartalmazza a projekt hátterét, felhasználható a csapat irányítására és nyomon követésére. A jó költségvetés-kezelés segíthet a következő területeken:

A projekt hatókörének ellenőrzése: Minden ügynökségi projektmenedzser találkozott már olyan ügyféllel, aki folyamatosan változtatja az elvárásait. Az aktív költségvetés-kezelés lehetővé teszi, hogy lássa, ezek a módosítások beleférnek-e az eredeti Minden ügynökségi projektmenedzser találkozott már olyan ügyféllel, aki folyamatosan változtatja az elvárásait. Az aktív költségvetés-kezelés lehetővé teszi, hogy lássa, ezek a módosítások beleférnek-e az eredeti projekt hatókörébe , vagy meg kell-e beszélniük a dolgot, hogy újragondolják az elvárásokat.

Projektköltség-ellenőrzés: Ha folyamatosan nyomon követi a kiadásait , akkor időben észlelheti a túllépéseket, mielőtt eljutna arra a pontra, hogy nincs elég pénze a projekt befejezéséhez. A költségváltozások gyakran kívül esnek az Ön (vagy csapata) ellenőrzési körén, de az, hogy hogyan kezeli őket, az Ön kezében van – ha időben észleli őket.

A haladás nyomon követése: Ha a projekt költségvetési tételei a teljesítendő feladatokhoz vannak kötve, könnyen látható, hogy hol tart az egyes feladatokkal. Ha például még nem költött pénzt a weboldalhoz szükséges betűtípusokra, akkor tudni fogja, hogy a tervezési szakasz még nem fejeződött be.

Jövőbeli projektek tervezése: A projektköltségvetés alakulásának figyelemmel kísérése segít pontosabb becslést készíteni a következő projektjéhez. Láthatja, hol nem egyeznek a prognózisai a valósággal, és javíthatja előrejelzési képességeit.

Hogyan kezelje a projektköltségvetést 7 lépésben

Most, hogy már tudja, milyen összetett feladat a projektköltségvetés kezelése, talán kissé megfélemlítőnek tűnik a feladat. Ne aggódjon! Egy kis tervezéssel bárki kiválóan boldogulhat a projektköltségvetés kezelésével. Nézzük át lépésről lépésre, hogyan kell összeállítani és kezelni a költségvetést.

1. Készítsen lépésről lépésre kidolgozott projekt vázlatot

Kezdje egy teljes projekttervvel, amelyet a projektcsapatával és az érintett felekkel együttműködve készít el. Ezen a ponton még nem lesznek számadatok, amelyekkel dolgozhatna – és ez teljesen rendben van!

A jó projektköltségvetéshez ismernie kell a projekt teljes terjedelmét és minden olyan eredményt, amelyért a csapata felelős lesz.

Az, hogy ezt „vázlatnak” nevezzük, még nem jelenti azt, hogy csak egy csontvázról van szó. Minden teljesítendő feladatot lépésről lépésre kell lebontania, hogy láthassa az összes szükséges erőforrást.

Tegyük fel, hogy a projektje egy közösségi média hirdetési csomag. A projektköltségvetés kezeléséhez a csapat tagjainak a következőket kell megtenniük:

A kampány koncepciója

Írja meg és szerkessze a szöveget

Képek kiválasztása és vásárlása

A kampány végrehajtása

Teljesítmény nyomon követése és jelentése

Vonja be a csapattagokat, hogy ellenőrizzék az egyes eredmények alfeladatait. Ők rendszeresen készítenek ilyen projekt eredményeket, így pontosan tudják, mi minden szükséges a végtermék elkészítéséhez.

2. Sorolja fel az összes szükséges erőforrást

Az idő pénz, és ugyanez vonatkozik az olyan erőforrásokra is, mint a szabadúszók, a képzés és a kutatás. A csapat minden lépéséhez legalább egy ilyen erőforrásra lesz szükség.

Minden alfeladat alatt készítsen listát az összes szükséges erőforrásról. Íme néhány gyakori projekt-erőforrás:

Csapat tagjai: Hány belső munkatárs fog a projekten dolgozni, és mennyi ideig? Szükség lesz szabadúszók felvételére is?

Berendezések és licenc: Szüksége lesz fizikai berendezésekre vagy online eszközökre? Megvásárolja őket, vagy licencdíjat fizet – és ha az utóbbi, akkor mennyi időre?

Képzés: Milyen készségeket kell elsajátítaniuk az alkalmazottaknak, amelyekkel még nem rendelkeznek? Milyen erőforrásokat fognak használni ezeknek a készségeknek az elsajátításához, és mennyi időt vesz igénybe ez?

Kutatás: Szüksége lesz-e iparági kutatásokra vagy kísérleti tanulmányokra, hogy megtudja, mire reagál a célközönsége?

Utazás és vendéglátás: Tervezi-e valaki, hogy repülővel elutazik egy ügyfélhez, üzleti ebédet szervez, vagy autómegosztó szolgáltatást vesz igénybe a projekthez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében?

Szakmai szolgáltatások: Tanácsadókat vagy más szakértőket von be a projekt irányításába?

Lehet, hogy vannak más, a projekt költségvetéséhez kapcsolódó kiadásai is, például beszerzés és informatika, de a fenti lista tartalmazza azokat a leggyakoribb erőforrásokat, amelyekre az Önéhez hasonló csapatoknak szüksége van.

3. Rendeljen költséget minden erőforráshoz

Miután felbontotta a projektet az összes szükséges erőforrásra, itt az ideje kiszámolni, hogy mindezek az erőforrások mennyibe fognak kerülni.

A projektköltségvetés becslésére négyféle módszer létezik. Olvassa el az alábbi módszerek leírását, és válasszon egyet az ügynöksége felépítése és a rendelkezésre álló eszközök alapján.

1. folyamat: A felülről lefelé irányuló megközelítés

Ha már rendelkezésre áll a projektre elkülönített összeg, az Ön feladata annak meghatározása, hogy mit tud elérni a rendelkezésre álló pénzzel. Rendeljen minden egyes eredményhez egy bizonyos összeget, attól függően, hogy az egyes lépések mennyire erőforrás-igényesek. Ezután a projektmenedzsereknek el kell osztaniuk az összes alfeladatot.

A top-down megközelítésű költségvetés-tervezés megkövetelheti a projekt hatókörének szűkítését és olyan költséghatékonyabb módszerek kidolgozását, amelyekkel elérheti céljait.

2. folyamat: Az alulról felfelé építkező megközelítés

Rendeljen pénzösszeget az előző lépésben felsorolt minden erőforráshoz, majd adja össze az összeget, hogy megkapja a végleges projektköltségvetést. A pontos szám kiszámításához meg kell becsülnie a munkaórákat, a szabadúszók díjszabását és az eszközök költségeit. Kérjen segítséget a csapatától (vagy a projektmenedzserektől), ha nem biztos abban, hogy mi tekinthető ésszerűnek egy adott tétel esetében.

3. folyamat: Analógia

Keressen egy korábbi projektet, amely hasonló ahhoz, amelynek költségvetését most készíti, és használja annak tényleges költségeit becslésként arra, hogy mire lesz szüksége a jelenlegi projektben. Ez a módszer csak akkor működik, ha 1) a korábbi projekt költségei tartalmazták a becsült és a tényleges költségek összehasonlítását, valamint a váratlan kiadásokra vonatkozó megjegyzéseket, és 2) a két projekt hatóköre gyakorlatilag azonos.

4. folyamat: A hárompontos megközelítés

Ez a módszer azt kéri, hogy készítsen három különböző költségvetést, majd számítsa ki azok átlagát. A következőket kell kiszámolnia:

A legkedvezőbb forgatókönyv szerinti költségvetés: minden lépés a lehető legrövidebb idő alatt befejeződik, és minden szükséges erőforrás a legalacsonyabb, méltányos áron beszerezhető. A legrosszabb esetben: lemarad a határidőktől, és túlóradíjat vagy sietési díjat kell fizetnie, drágább felszerelést kell vásárolnia, és így tovább. A legvalószínűbb forgatókönyv szerinti költségvetés: az emberek többnyire tartják az ütemtervet, bár néhány lépés kicsit tovább tart a tervezettnél, és nem a legalacsonyabb árakat kapja, de túlzott díjakat sem fizet.

Vegye ezt a három számot, és számítsa ki az átlagukat a teljes költségvetés kiszámításához. Fontolja meg, hogy az egyik számot nagyobb súllyal vegye figyelembe a többinél, attól függően, hogy melyik forgatókönyvet tartja a legvalószínűbbnek.

Ha nem tud dönteni a projektköltség-becslési módszerek között, ne aggódjon! Bármikor kombinálhatja őket. Például felhasználhatja az alulról felfelé építkező becsléseket a hárompontos módszerhez tartozó projektköltségvetés elkészítéséhez.

4. Adjon hozzá tartalékot

A tartalékok azok a „jaj, ne” alapok, amelyekre akkor van szükség, ha valóban bekövetkezik a legrosszabb esetben elképzelhető költségvetés. Ez a költségkockázat-kezelési terv elengedhetetlen része.

Általában a tartalékalap a teljes projektköltségvetés 5–10%-át teszi ki. Lehet, hogy nem kell gyakran igénybe vennie a tartalékalapot, ami remek!

De minden projektköltségvetésnek rendelkeznie kell velük, minden esetre. A projektköltségvetések kezelése éppen annyival kevésbé stresszes, ha tudja, hogy van tartaléka!

5. Dokumentálja a költségvetését

Miután összegyűjtötte az összes teljesítendő feladatot és a hozzájuk tartozó számadatokat, itt az ideje elkészíteni a hivatalos költségvetési dokumentumot. Mi szívesen használjuk a ClickUp alkalmazást a projektköltségvetés elkészítéséhez (és alább megosztunk néhány hasznos sablont is!).

Ha (még) nem használja a ClickUp-ot, javasoljuk, hogy táblázatkezelő helyett inkább egy ingyenes projektmenedzsment szoftvert használjon. Egy jó alkalmazás megkönnyíti a szükséges információk rendszerezését és frissítését.

És ha már itt tartunk, a projektköltségvetési dokumentumnak tartalmaznia kell:

Minden egyes teljesítendő feladat (és azok összes alfeladata), a végső határidőkkel és a belső határidőkkel együtt. Az egyes alfeladatok alatt sorolja fel az összes szükséges erőforrást és azok várható költségét. Amikor a projekt ütemterve alapján megtervezi az egyes erőforrásokra fordítandó kiadásokat. Egy hely, ahol feljegyezheti a tényleges költségeket és a kiadások dátumait, így a projekt előrehaladtával frissítheti a költségvetést. Ki felel az egyes tételekért: Ki fogja összegyűjteni az utazási bizonylatokat? Ki fogja ellenőrizni a szabadúszók számláit?

Miután összegyűjtötte ezeket az információkat, számolja össze az egyes teljesítések vagy mérföldkövek teljes költségeit, hogy kiszámítsa a tervezett projektköltségvetést.

A mérföldkövek, feladatok, idő, tevékenységek és egyéb tényezők alapján azonnal lekérdezheti az előrehaladást, így valós időben kezelheti a projektköltségvetéseket.

Végül pedig kérje meg a projekten dolgozó csapattagokat, hogy (még egyszer) nézzék át a költségvetést, hogy biztosan ne maradjon ki semmi. Sokkal jobb, ha egy hibát ebben a szakaszban vesznek észre, mint a projekt költségvetési folyamatának felénél.

6. Szerezze meg a projekt költségvetésének jóváhagyását

A költségvetést bemutathatja az ügyfélnek, vagy egyszerűen benyújthatja a főnökének vagy más érdekelt feleknek. Igazítsa kérését a hallgatósághoz.

De feltétlenül tartalmazza azokat a részleteket is, amelyek bemutatják, hogy a költségvetés hogyan vezet a kívánt projekt eredményekhez – és hogy a finanszírozás bármilyen csökkenése hogyan teszi szükségessé a projekt hatókörének módosítását. Az előző lépésekben elvégzett munka megkönnyíti majd a projekt költségvetési igényének indoklását.

7. Figyelje (és módosítsa) a költségvetését

A költségvetés csak akkor segít nyomon követni az előrehaladást, valamint ellenőrizni a költségeket és a projekt hatókörét, ha naprakészen tartja. Nem kell minden vásárlás után azonnal frissítenie a költségvetést, de érdemes időt szánni a kiadások hozzáadására és annak felmérésére, hogy túlságosan eltér-e a becsült költségektől.

Az optimális frissítési gyakoriság az egyes szakaszok hosszától és/vagy az egyes teljesítési határidők közötti időtől függ. Egy olyan költségvetést, amely sok közösségi média hirdetési kiadást tartalmaz, esetleg néhány naponta frissíteni kell; egy 200 oldalas weboldal projektköltségvetését viszont elegendő lehet hetente vagy kéthetente ellenőrizni.

Ha komoly eltéréseket észlel a tervezett és a tényleges kiadások között, lépjen át a kockázatcsökkentési módba. Először is derítse ki, mi ment rosszul. Kihagyott egy alfeladatot, amelynek elvégzésére a szabadúszónak egy egész napra volt szüksége? Az ügyfél a projekt felénél felrúgta a tervet, így vissza kellett lépnie?

Ha hibát észlel, ellenőrizze, hogy az más szakaszokban és eredményekben is megismétlődött-e. Végül ellenőrizze, hogy a tartaléka fedezi-e a váratlan többletköltségeket. Ha nem, át tudja-e csoportosítani az erőforrásokat, vagy talál-e módot arra, hogy kevesebb erőforrást használjon fel olyan alfeladatokra, amelyekkel a csapata még nem kezdett el foglalkozni?

Vagy esetleg más lehetőségeket szeretne megbeszélni?

Ezek a megbeszélések bevonhatják a főnökeit vagy az ügyfelet, és nem éppen kellemesek. De minél hamarabb lefolytatja őket, annál nagyobb az esélye, hogy olyan megoldást talál, amely legalább mindenki számára elfogadható, még ha nem is ideális.

Gondoskodjon arról, hogy minden változást jegyzetekkel együtt rögzítsen a projekt költségvetésében, így emlékezni fog arra, mi ment rosszul, és a jövőben pontosan tud majd tervezni a kiadásokat.

7 sablon a projektköltségvetés kezeléséhez

Ezen a ponton már tudja, hogy a projektköltségvetés-kezelés összetett feladat – miért ne könnyítené meg az életét egy sablonnal? Időt takaríthat meg a beállításokkal, és hozzáférhet a ClickUp kiváló irányítópultjaihoz, amelyek segítenek a projektköltségvetés és az előrehaladás vizualizálásában.

Íme hét kedvenc ingyenes ClickUp projektköltségvetési sablonunk, amelyek segítségével pillanatok alatt költségvetés-kezelési profivá válhat:

1. ClickUp projektvázlat-sablon

Mivel a költségvetési folyamat a teljes projektvázlattal kezdődik, miért ne indítaná el a folyamatot a ClickUp projektvázlat-sablonjával? Ebben helyet talál mindenre, amire szüksége van a költségvetés előkészítéséhez:

A projekt háttere

A projekt bemutatása

Célok

Korlátok és feltételezések

Ütemezés

Főbb eredmények

Költségvetés és beruházások

Ez nem lesz az egyetlen sablon, amire szüksége lesz a projektköltségvetés elkészítéséhez, de ez lesz az első sablon, amelyet a költségvetés-tervezési folyamat során használnia kell.

Ideális: Átfogó projektterv készítéséhez, amelyre a projektköltségvetés kiszámítását alapozhatja.

2. ClickUp projekt erőforrás-mátrix sablon

A költségbecslésekhez matematika szükséges… sok matematika. A ClickUp Projekt erőforrás-mátrix sablonja végigvezeti Önt ezeken a számításokon, megmutatva, hova kell beírni a számokat, és képletek segítségével kiszámítva a végösszegeket.

Használja a sablon segítségével minden típusú erőforrás (munkaerő, berendezések, általános költségek, SaaS-eszközök és nyersanyagok) költségeinek becsléséhez, ezért ne habozzon alkalmazni azt még a legvalószínűtlenebb projektek esetében sem. A sablon nézetei a következőket tartalmazzák:

Bevezető útmutató

Kanban-tábla

Erőforrás-beviteli űrlap

Erőforrások listája

Költségtáblázat

Ütemezés

Ezek a funkciók megkönnyítik a költségbecslések bevitelét, az erőforrás-kezelés tervezését, valamint azt, hogy a költségvetési ütemterv bármely pontján láthassa, hol tart a költségvetés tekintetében.

Ideális: A projektköltségvetés elkészítéséhez szükséges összes erőforrásköltség hatékony kiszámításához.

3. ClickUp költségvetéses projektmenedzsment sablon

A ClickUp költségvetéses projektmenedzsment sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen betartani a költségvetést és a tervet.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti meg:

A feladatok egymást követő fázisokba rendezése

A feladatok fontossági sorrendbe állítása a költségvetési korlátok figyelembevételével

Kövesse nyomon a haladást és a költségeket valós időben

Kategorizálja és adjon hozzá kilenc attribútumot, például „Maradék költségvetés”, „Projektköltségvetés”, „Projektfázis”, „Költségvetésen belül” és „Megjegyzések”.

A Projekt ütemterv nézet segítségével megtervezheti a projekt ütemtervét és mérföldköveit. A Költségvetés nézet segít a projekthez kapcsolódó kiadások kezelésében és nyomon követésében.

Ideális: A projektköltségvetések és a jövedelmezőség egyszerű kezeléséhez.

4. ClickUp költségelemzési sablon

A ClickUp költségelemzési sablonjával gyorsan és pontosan felmérheti a költségek hatását a projekt sikerére, mivel azokat egy helyen követheti nyomon és elemezheti.

Nyisson meg 6 különböző nézetet különböző ClickUp-konfigurációkban, például a Költségváltozók, Haszonváltozók, Folyó évi költségprofil, Elemzés és Bevezető útmutató nézeteket, hogy egy pillanat alatt áttekintést kapjon.

A sablon egyszerűsített módszert kínál a projektmenedzsereknek a kiadások nyomon követésére és a lehetséges megtakarítási területek azonosítására.

Ideális: A projektköltségek elemzéséhez, hogy meghatározza a hatékonyság javításának lehetőségeit.

5. ClickUp projektigénylési és jóváhagyási sablon

Ha a Projekt eredmények sablonjánál fejlettebb és részletesebb nyomon követő eszközt szeretne, válassza a ClickUp Projektkérés és jóváhagyás sablonját.

Előre beállított Lista, Kanban és Gantt nézetekkel rendelkezik, így egy pillanat alatt rendszerezheti a teendőlistáját és áttekintheti az ütemtervet.

Az előre mentett listához csak a részleteket kell hozzáadnia, így nem kell a projektet a semmiből felépítenie.

A ClickUp-ban hat egyéni mező található, köztük a költségvetés, a kiadások és a fennmaradó költségvetés.

Beállíthat határidőket és prioritásokat – ezek segíthetnek a költségvetés kiigazításában, ha az szükséges lesz.

Ideális: Minden projektkérés és jóváhagyás nyomon követése és kezelése.

6. ClickUp projektköltség-kezelési sablon

Ha sok projektköltségvetést kell kezelnie, használja a ClickUp Projektköltség-kezelési sablonját, hogy átfogó képet kapjon az egészről. Ez a sablon hat állapotot tartalmaz (az új projektektől a változó költségvetéseken át a befejezett projektekig mindent lefedve) és hat nézetet:

Projektek listája

Projektköltségek táblázata

Jóváhagyási folyamat táblázata

Bevezető útmutató

Naptár

Projektköltség-igénylőlap

Ez az a projektköltségvetés-kezelési sablon, amely mindent irányít – és hihetetlenül szervezetté teszi Önt.

Ideális: Projektköltségvetés nyomon követése és vizualizálása több projektben.

7. ClickUp projekt eredmények sablon

Ekkorra már tudja, mennyire fontos a projektköltségvetést eredmények (majd alfeladatok) szerint lebontani. A ClickUp Projekt eredmények sablonja tartalmaz egyéni mezőket a költségvetéshez, a fennmaradó költségvetéshez és az eddigi kiadásokhoz.

Hat nézetet kínál – beleértve a Gantt-nézetet és a projektköltségvetési listát –, valamint automatizált funkciót, amely megjegyzést tesz közzé, ha bármelyik egyéni mezőben változás történik a csapatvezető vagy a projektmenedzser részéről.

Más szavakkal: ez a sablon egy ügynökségek számára kész, élő költségvetés-nyomkövető. Ezzel a sablonnal a projektköltségvetés kezelése gyerekjáték lesz.

Ideális: A projektköltségvetések valós idejű nyomon követése a teljesítések szerint.

Projektköltségvetés-kezelés: a siker legjobb gyakorlata

Ezeknek a bevált gyakorlatoknak a betartásával a projektmenedzserek hatékonyan kezelhetik költségvetésüket, biztosítva, hogy a projektek időben és a pénzügyi keretek között készüljenek el, miközben a minőségi szabványokat is betartják.

A költségvetés-kezelés sikere egyenlő a projekt sikerével… ezért szánjon időt egy alapos és átgondolt projektköltségvetési folyamat kidolgozására.

A siker a projekt teljes időtartama alatt történő költségvetés-kezelésen múlik, amely biztosítja, hogy ne legyenek jelentős eltérések.

