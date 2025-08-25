A 15 legjobb AI-platform 2026-ban

Akár tudja, akár nem, minden elképzelhető feladatra létezik egy AI-eszköz.
Az AI legalábbis segíthet abban, hogy megalkossa a munkavégzéshez szükséges eszközöket.
Túl szép, hogy igaz legyen? Én is így gondoltam. Ezt szem előtt tartva 15 különböző AI-platformot vizsgáltam meg, hogy segítsem Önt megtalálni azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.
Akár csak az AI-eszközöket szeretné megismerni, akár egy konkrét problémát szeretne megoldani, itt biztosan megtalálja a megfelelőt. 😉
Vessünk rá egy pillantást!
Mire kell figyelnie egy AI-platform kiválasztásakor?
Az AI-platformok tesztelése során rájöttem, hogy a választás nem egyszerű „vásárlási” feladat. Számos szempontot kellett figyelembe vennem, hogy a platform AI-képességeit összevetve a céljaimmal, ellenőrizhessem, ki tudom-e aknázni a teljes potenciálját.
Íme a lényeg:
- Tisztázza, hogy az AI-platform milyen típusú gépi tanulási algoritmust használ. Ez lehet felügyelt, félig felügyelt, felügyelet nélküli vagy megerősítéses. Ez határozza meg, hogyan fejlődik az Ön ML-modellje
- Győződjön meg arról, hogy az AI-platform képes csökkenteni az Ön vagy alkalmazottai kézi munkaterhelését, az alkalmazási esettől függően
- Győződjön meg arról, hogy a gépi tanulási algoritmusok ember számára olvasható eredményt adnak
- Gondolja át, mennyi időbe telik egy gépi tanulási algoritmusnak, hogy megtanulja a munkamódszereit és folyamatait. Ez az az idő, amely alatt pontos eredményeket tud produkálni.
- Ellenőrizze, mennyi időbe telik az AI-platform integrálása a rendszereibe és a bevezetése – figyelembe véve, hogy vállalkozása megengedheti-e magának a leállást
💡 Profi tipp: Ismerje meg az AI-platformok felhasználási eseteit, hogy megtalálja azokat a kiválasztási kritériumokat, amelyek alapján kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő platformot.
A 15 legjobb AI-platform
Kipróbáltam a jelenleg elérhető 15 legnépszerűbb AI-alapú feladatkezelő platformot, és összeállítottam egy listát azok legjobb funkcióiról, korlátairól, árairól és értékeléseiről. Íme:
1. ClickUp (A legjobb AI-automatizáláshoz, adatfeldolgozáshoz és projektmenedzsmenthez)
A ClickUp egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely a dokumentumok, a csevegések, a mesterséges intelligencia és a célok erejét egyesíti egy központi digitális térben.
A ClickUp Brain, a platform beépített AI-funkciója, minden bizonnyal a legteljesebb és leginkább kontextusfüggő munkahelyi AI, amelyet eddig teszteltem. Ez a világ első olyan neurális hálózata, amely AI segítségével összeköti a feladatait, dokumentumait, csapattagjait és a vállalati tudásbázist.
Ez lehetővé teszi az olyan felhasználók számára, mint én, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzanak létre és automatizálják az ismétlődő feladatokat, ami jelentősen megkönnyíti a mindennapjaimat. A természetes nyelv használatával beállított kiváltó események és szabályok segítségével automatizálhatom az olyan műveleteket, mint az értesítések küldése, feladatok kiosztása, állapotok frissítése és még sok más.
Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi hibák kockázatát is, és biztosítja a feladatok következetes elvégzését. A ClickUp Brain segítségével Ön is átalakíthatja projektmenedzsmentjét manuálisról automatizáltra, növelve ezzel a termelékenységet.
Friss információra van szüksége a projekt állásáról vagy a dokumentációról? Csak kérdezze meg az AI-t! Az AI Knowledge Manager funkcióival a ClickUp Brain bárhonnan a munkahelyen képes adatokat lekérni az Ön számára. Ráadásul már nem kell aggódnom az e-mailek írása vagy a projektdokumentáció nulláról történő elkészítése miatt, mert az AI író elvégzi ezt a munkát helyettem!
Az AI-alapú kereséstől a teljes körű projektmenedzsmentig a ClickUp Brain minden kedvenc funkciómat egy remek csomagban kínálja. 🎁
A ClickUp Brain MAX ezt továbbfejleszti egy dedikált asztali „AI szuperalkalmazással”. Ez lehetővé teszi, hogy hangutasításokat használjon a Talk to Text segítségével – ami 4-szer gyorsabb, mint a gépelés. Kérdéseket tehet fel, például: „Összevonásra került a legújabb PR-em?” vagy „Ültess be egy találkozót!”, és a Brain MAX hozzáfér az összes csatlakoztatott alkalmazásához és fájljához, hogy válaszokat keressen vagy végrehajtsa a parancsait.
Még a legjobb AI-modellek között is válthat, mint például a ChatGPT, a Claude és mások – ez rugalmasságot biztosít, elkerüli a beszállítói függőséget vagy az AI-túlterjedést –, miközben azonnali, kontextusban gazdag betekintést nyújt a Workspace-ből.
Ha ez még nem lenne elég, a ClickUp beépített Autopilot ügynökei önállóan működnek a munkaterületén – olyan események hatására, mint a találkozói jegyzetek vagy űrlapok beküldése –, és képesek dokumentumokat összefoglalni, feladatokat létrehozni, állapotfrissítéseket küldeni és még sok mást. Ezek az ügynökök mikromanagement nélkül alkalmazkodnak, cselekszenek és reagálnak, hogy Önnek több ideje maradjon a nap folyamán!
💡 Profi tipp: A projekt- és feladatkezelésen túl a ClickUp mesterséges intelligenciája automatizálhatja az értekezletek kezelését is. Használja a ClickUp AI Notetaker funkcióját az értekezletek automatikus rögzítéséhez és leírásához, és búcsút inthet a kézi jegyzetelésnek!
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a Brain alkalmazást, hogy áttekintést nyerjen a ClickUp Tasks feladatlistáján szereplő teendőkről, és így jobban szervezhesse a munkaterhelését
- Integrálja az ütemezést és az időblokkolást intelligens automatikus feladatokkal és emlékeztetőkkal a ClickUp AI Naptár segítségével
- Frissítse automatikusan a feladatok metaadatait – állapotokat, összefoglalókat, mérföldköveket – a ClickUp AI Fields funkciójával
- Szerezzen intelligens összefoglalókat, amelyekkel a működési táblákból származó információk könnyebben feldolgozhatók az AI Cards segítségével
- Automatizálja feladatait, állandó megbeszéléseit, teendőit és a haladásról szóló frissítéseket a ClickUp Automation segítségével, vagy hozzon létre reagáló és proaktív ClickUp-ügynököket
- Dolgozzon együtt csapatával, hogy hatékonyan ötleteljenek és valósítsák meg ötleteiket a ClickUp Whiteboards segítségével
- Összegezze a ClickUp Docs -ból származó csevegési szálakat és szövegeket, például értekezletek jegyzetét, wikiket, cikkeket stb.
- Írja le a ClickUp Clips segítségével létrehozott hangjegyzeteket és videoklipeket
- Személyre szabhatja és egyszerűsítheti munkafolyamatait a több mint 1000 integráció segítségével, olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a GitHub, a Dropbox és még sok más.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp Brain a ClickUp ökoszisztéma része, és önálló eszközként nem érhető el.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
További információk: AI-technikák: A gépi tanulás, a mélytanulás és az NLP elsajátítása
2. OpenAI ChatGPT (A legjobb ügyfélszolgálati és belső működési feladatokhoz)
Az OpenAI ChatGPT-je az AI-iparban leginkább gyors generatív képességeiről ismert. Én ezt az eszközt használom írási feladatokhoz, AI és gépi tanulás alkalmazásához, ötleteléshez, brainstorminghoz és egyéb olyan feladatokhoz, amelyekre ezt a generatív AI-t tervezték.
Az egyik funkció, amit igazán érdekesnek találtam a ChatGPT-ben, a mobilalkalmazásban megjelenő hangbeszélgetési opció volt. Ha felveszi a fejhallgatóját, és megérinti az alkalmazás fejhallgató-ikonját, akkor „beszélgethet” a ChatGPT-vel!
Az OpenAI ChatGPT legjobb funkciói
- Fedezzen fel ötleteket, írjon és szerkesszen tartalmakat egyszerűen
- Fordítson szöveget különböző nyelvekre
- Kód generálása és hibakeresés
- Elemezze adatait a ChatGPT segítségével, hogy gyorsabban felismerje a mintákat és trendeket
Az OpenAI ChatGPT korlátai
- Mivel a ChatGPT nagy nyelvi modelleken alapul, nem mentes az elfogultságtól. Ez hatással lehet az eredményeire.
- Ez az AI tisztán generatív, és csak korlátozott feladatokat tud végrehajtani
Az OpenAI ChatGPT árai
- Ingyenes
- Plusz: 20 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
OpenAI ChatGPT értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (583 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)
További információ: A 15 legjobb ChatGPT-alternatíva
3. DataRobot (A legjobb prediktív modellek készítéséhez és bevezetéséhez)
A DataRobot egy díjnyertes AI-platform adat tudományi és gépi tanulási termékek fejlesztéséhez. Kipróbáltam egy prediktív elemzési modell felépítésére, mivel a platform a vállalkozások számára készült generatív és prediktív AI-re specializálódott. A DataRobot egy irányított munkafolyamatot kínál, amely segít a hozzám hasonló, nem technikai háttérrel rendelkező felhasználóknak a modellépítés teljes folyamatában.
Ez az eszköz akkor jön jól, amikor olyan egyedi AI-alkalmazásokat szeretnék létrehozni, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a rendszereimbe és más alkalmazásokba. A platform egyszerű integrációk révén megkönnyíti számomra az üzleti folyamatok összekapcsolását, automatizálását és optimalizálását.
A DataRobot legjobb funkciói
- Különböző algoritmusokat és hiperparamétereket vizsgál és tesztel, hogy megtalálja az Ön konkrét feladatához legjobban teljesítő modellt
- Automatizálja a modellezéshez szükséges manuális lépéseket, csökkentve az ehhez szükséges időt és erőfeszítést
- Olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek megérteni, hogyan készítenek előrejelzéseket a modellek, javítva ezzel az átláthatóságot és a bizalmat
A DataRobot korlátai
- A DataRobot nagy számítási erőforrásokat igényel, ami lelassíthatja a rendszereket
- Az adatkészletek méretére vonatkozó korlátozások vannak érvényben: az összes kombináció esetében a felső határ 100 GB, adatkészletenként pedig 11 GB – ezt nagyobb projektek esetében korlátozónak találtam.
A DataRobot árai
- Egyedi árazás
DataRobot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (20+ értékelés)
- Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
További információk: Az AI felelősségteljes használata: Rövid útmutató az AI-irányításhoz
4. TensorFlow (legalkalmasabb NLP-alkalmazásokhoz)
A TensorFlow egy teljes körű mesterséges intelligencia platform. Csapatunk tesztelte, hogy bármilyen környezetben futtatható gépi tanulási modelleket hozzon létre. A TensorFlow különösen hasznos a relációs adatok pontos elemzésében a grafikus neurális hálózatok segítségével.
Analitikai ereje miatt a TensorFlow ideális fejlett kutatási alkalmazásokhoz. Számos szervezet a TensorFlow-t használja ajánló rendszerek építéséhez (gondoljon csak a Netflix filmajánlásaira), megerősítő tanulási modelleket alkalmazva, hogy növeljék a felhasználók elégedettségét platformjaikkal.
A TensorFlow legjobb funkciói
- Készítsen és képezzen komplex neurális hálózatokat egyszerűen a Keras nevű magas szintű API segítségével
- Figyelje és elemezze a gépi tanulási modellek képzési folyamatát a TensorBoard vizualizációs eszköz segítségével
- Optimalizálja a TensorFlow-gráfokat a gyorsabb végrehajtás érdekében különböző hardverekre az XLA-fordítóval
A TensorFlow korlátai
- A platform megtanulása viszonylag nehezebb, mint más eszközöké
- A TensorFlow használatához erősebb GPU-kra vagy TPU-kra van szükség, mivel ez a program nagyon erőforrás-igényes.
A TensorFlow árai
- A TensorFlow nyílt forráskódú, letöltése és telepítése ingyenes.
TensorFlow értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
5. Microsoft Azure (A legjobb AI-alapú üzleti megoldásokhoz)
A Microsoft Azure egy felhőalapú számítástechnikai platform, amelynek fontos részét képezi a mesterséges intelligencia. Hasznosnak találtam mesterséges intelligencián alapuló üzleti megoldások (például csevegőrobotok és virtuális asszisztensek) fejlesztéséhez, mivel ez egy skálázható és rugalmas platform, amely széles eszközkészletet kínál.
Összességében kiváló, sokoldalú megoldás, amely számos AI-funkcióval rendelkezik. Nyílt és multimodális modelljeit innovációra használhatja, a RAG (Retrieval Augmented Generation) technológiát az AI-botok interakcióinak kontextusfüggő fejlesztésére, az LLM-eket pedig az AI életciklusának jobb kezelésére.
A Microsoft Azure legjobb funkciói
- Készítsen, képezzen és telepítsen gépi tanulási modelleket az Azure Machine Learning segítségével
- Használja az Azure Cognitive Services által biztosított beépített AI-modelleket olyan kész feladatokhoz, mint a számítógépes látás, a beszédfelismerés és még sok más.
- Készítsen és telepítsen csevegőrobotokat az Azure Bot Service segítségével
- Elemezze könnyedén a nagy adathalmazokat az Azure Data Lake Analytics segítségével
A Microsoft Azure korlátai
- Bár kiváló AI-platform, az MS Azure a Microsoft ökoszisztémától függ
- Bizonyos Azure AI-szolgáltatások régió-specifikusak, ami hatással lehet a globális üzleti tevékenységekre
A Microsoft Azure árai
- Egyedi árazás
Microsoft Azure értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)
6. Google Cloud AI (A legjobb az AI meglévő alkalmazásokba történő integrálásához)
A Google Cloud AI egy felhőalapú mesterséges intelligencia és gépi tanulási platform, amelyet én előre betanított mesterséges intelligencia modellek beszerzésére használok olyan feladatokhoz, mint a képfelismerés és az NLP. Különösen kifinomult megoldás, ha a Vertex AI-hez csatlakoztatják, mert így elkerülhető a mesterséges intelligencia használatával járó technikai konfigurálás.
Ez az eszköz kiválóan alkalmas azok számára, akik nagy dokumentumokat szeretnének gyorsan összefoglalni, vagy RAG-alapú csevegőalkalmazást szeretnének létrehozni. Én is kipróbáltam előre konfigurált AI/ML modulokkal támogatott képfeldolgozó folyamatok bevezetésére.
A Google Cloud AI legjobb funkciói
- Használja az AutoML-t, egy AI-eszközökből álló csomagot, hogy minimális kódolással egyedi gépi tanulási modelleket építsen
- Használja a Dialogflow-t olyan beszélgetős felületek létrehozásához, mint a chatbotok
- Használja a Vision AI API-készletet kép- és videóelemzéshez, arcfelismeréshez stb.
- Értsd meg és dolgozd fel az emberi nyelvet érzelemelemzés céljából NLP-kompatibilis eszközök segítségével, hogy
A Google Cloud AI korlátai
- A felhasználók korlátozónak tartják a szállítóhoz való kötöttséget, mivel ez a Google rendszereibe zárja őket, és megnehezíti az áttérést
A Google Cloud AI árai
- Egyedi árazás
Google Cloud AI értékelések és vélemények
- G2: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
- Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
7. Vertex AI (A legjobb csalásfelismeréshez és prediktív karbantartáshoz)
A Vertex AI a Google Cloud által üzemeltetett gépi tanulási platform. Én a gépi tanulási modelleim fejlesztésére, telepítésére és méretezésére használom. Az eszköz zökkenőmentes integrációt biztosít a rendszereimbe, amikor a Google Cloud szolgáltatásait használom.
A Vertex AI nemrégiben a Google Gemini modelljeivel bővült, így generatív feladatokkal is tovább növelte képességeit. Új ügyfélként 300 dollár ingyenes kreditre jogosult, amely lehetővé teszi, hogy teljes szabadsággal kipróbálja a Vertex AI-t. Ezeket a krediteket a Google Cloud termékeinek bármelyikén felhasználhatja.
A Vertex AI legjobb funkciói
- Automatizálja a gépi tanulási modellek létrehozását és betanítását táblázatos adatokon az AutoML Tables segítségével
- Az MLOps-integrációk segítségével könnyedén integrálhatja más Google-szolgáltatásokkal, például a Dataflo-val és a Cloud Storage-szel.
- Kezelje a modellek teljesítményét, az eltérések észlelését és az újratanítást könnyen elérhető, erre a célra kifejlesztett eszközök segítségével
A Vertex AI korlátai
- A modell értelmezhetősége nem átlátható, ami megnehezíti az ML-modellek döntéshozatali folyamatának megértését
- A Vertex AI a Google franchise része, ezért a Google ökoszisztémájától függ
A Vertex AI árai
- Egyedi árazás
Vertex AI értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 430 értékelés)
- Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
8. H2O.ai (A legjobb helyszíni telepítéshez)
A H2O.ai egy praktikus, nyílt forráskódú, elosztott gépi tanulási platform, amely ideális a nagy adathalmazok kezeléséhez. Segítségével olyan alkalmazásokat hoztam létre, mint a képfelismerés és a csalásfelismerés, különféle algoritmusok (például mélytanulás és gradiens-erősítés) segítségével.
A legújabb Danube3-4B kiadással a platform 6 millió tokenből álló képzési adatbázisból merít, segítve Önt abban, hogy 80%-os kiváló pontosságot érjen el (egy 10-shot HellaSwag Benchmarkon). Ez a frissítés célja az NLP-képességek tömegek számára történő elérhetővé tétele.
A H2O.ai legjobb funkciói
- Hatékonyan bővítse rendszerét több gépre az elosztott gépi tanulás segítségével
- Használjon gyorsabb feldolgozást és gyors algoritmusokat a memóriában történő számítás segítségével
- Automatizálja a hiányzó értékek kezelését, az interakciós tagok létrehozását és még sok mást az automatikus jellemző-tervezés segítségével
A H2O.ai korlátai
- Bár a H2O.ai viszonylag könnyen használható, a komplex modellekkel való munka ezen a platformon bonyolult lehet
- A platform bonyolulttá teszi a nagyobb adatkészletek méretezését
H2O.ai árak
- Egyedi árazás
H2O. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (20+ értékelés)
- Capterra: N/A
9. IBM Watson Assistant (A legjobb önkiszolgáló ügyfélszolgálathoz)
Az IBM Watson Assistant egy beszélgetős AI-platform, amelynek segítségével kifejezetten ügyfélszolgálati önkiszolgáló állomásokhoz készíthet genAI-asszisztenseket. Segítségével természetes és gördülékeny csevegőrobotokat tervezhet belső alkalmazásokhoz és front-end ügyfélszolgálati feladatokhoz.
A beszélgetés-készítő drag-and-drop felülettel rendelkezik, amit én elengedhetetlennek tartok bármely AI-platform felhasználóbarát jellegének meghatározásához. Ezen felül az a tény, hogy ez a platform RAG-gal van kiegészítve, még pontosabbá és hatékonyabbá teszi.
Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói
- Használjon azonnal használható LLM-eket, NLP-ket, NLU-kat (ezek megértéséhez olvassa el ezt az AI-szótárat ) és az intelligens kontextusgyűjtést a beszélgetések kontextusának jobb megértése érdekében
- Használja ki a RAG előnyeit a pontos és naprakész beszélgetések érdekében
- Testreszabhatja a modellek képzését, így vállalkozása saját képzési adatait használhatja az IBM Watson Assistant modellekhez
Az IBM Watson Assistant korlátai
- Az ezen a platformon létrehozott asszisztens teljesítményét jelentősen befolyásolja a képzési adatok minősége
Az IBM Watson Assistant árai
- Egyedi árazás
IBM Watson Assistant értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
10. Amazon Sagemaker (A legjobb nagy modellek méretezéséhez)
Az Amazon Sagemaker egy olyan AI-platform, amely teljesen felügyelt felhőalapú infrastruktúrával, munkafolyamatokkal és eszközökkel rendelkezik, hogy megkönnyítse a munkáját. Segített nekem ML-modelleket építeni, betanítani és könnyedén bevezetni számos felhasználási esetre, például csalásfelismerésre és megerősítő tanulásra.
Az Amazon Sagemakerben leginkább az tetszik, hogy támogatja az irányítási követelményeket, amelyek egyszerűsítik a hozzáférés-vezérlést és növelik az ML-projektek átláthatóságát. Ez az eszköz nagyon hasznos a saját alapmodellek létrehozásához és finomhangolásához.
Az Amazon Sagemaker legjobb funkciói
- Használjon kódolásmentes eszközöket (nem szakemberek számára) és IDE-ket (adat tudósok számára), hogy szakértelemtől függetlenül könnyedén dolgozhasson
- Növelje az ellenőrizhetőséget és az átláthatóságot az MLOps gyakorlatokkal és azok szabványosításával
- Építsen alapmodelleket a semmiből, hogy további bevételi forrásokhoz jusson
Az Amazon Sagemaker korlátai
- Még a használatarányos fizetési modell esetén is gyorsan megnőhetnek a költségek nagyszabású projektek esetén
Az Amazon Sagemaker árai
- Egyedi árazás
Amazon Sagemaker értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
- Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
11. PyTorch (A legjobb K+F és számítógépes látás területén)
A PyTorch egy olyan keretrendszer, amellyel mélytanulási modelleket építhet olyan alkalmazásokhoz, mint az NLP. Sikeresen használtam már képfelismerő alkalmazások és generatív modellek készítéséhez dinamikus számítási gráfok segítségével.
Mint termeléskész platform, lehetővé teszi, hogy a TorchScript segítségével könnyedén váltson az azonnali végrehajtás (Eager mód) és a lefordított végrehajtás (Graph mód) között, ami szerintem elég hatékony. Ezen felül a platform egy torch-distributed háttérrendszert használ az elosztott képzés és a teljesítmény skálázására és optimalizálására.
A PyTorch legjobb funkciói
- Végezzen változtatásokat a hálózati struktúrában menet közben a Dynamic Computational Graph segítségével
- Gyorsítsa fel az LLM-képzést a PyTorch erős GPU-támogatásának segítségével
- Használja ki a kész mélytanulási modulok gazdag könyvtárát megoldások kidolgozásához
- Szerezzen hozzáférést az egyszerű ügyfélszolgálathoz egy erős közösség és átfogó dokumentáció révén
A PyTorch korlátai
- A dinamikus számítási gráf memóriakezelése nem hatékony
- A tanulási görbe meredekebb, és időbe telik megérteni és használni
A PyTorch árai
- Egyedi árazás
PyTorch értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (21 értékelés)
- Capterra: N/A
12. Keras (A legjobb gyors prototípus-készítéshez)
A Keras egy magas szintű API, amelyet NLP-n és generatív modelleken alapuló alkalmazások fejlesztéséhez használtam. Egyszerű felületének köszönhetően segített a prototípusok könnyű elkészítésében.
A Keras a hibakeresés sebességére, a karbantarthatóságra, a telepíthetőségre és a kód eleganciájára összpontosít.
Tetszik, hogy a Keras használatakor a kódbázisom viszonylag kisebb – ez javítja az olvashatóságot és megkönnyíti az iterációkat. Ezen felül az XLA-kompilációknak köszönhetően a modellek gyorsabban futnak a JAX és a TensorFlow használatával, és könnyebben telepíthetők különböző felületekre.
A Keras legjobb funkciói
- Gyorsítsa fel a fejlesztési folyamatot olyan előre betanított modellek használatával, mint a VGG, a ResNet és az InceptionNet
- Integrálja a népszerű képfeldolgozó könyvtárakkal, például a TensorBoarddal, a vizualizációs eszközök segítségével
- Futtassa a moduláris keretrendszert különböző mélytanulási motorok, például a Theano felett
A Keras korlátai
- A háttérkeretrendszerek jelentősen befolyásolják a Keras képességeit, és a háttérbeli problémákat átviszik a kimenetre
- A felhasználók szerint ez problémákat okozhat a testreszabott architektúrák fejlesztése során
A Keras árai
- A platform egy nyílt forráskódú mesterséges intelligencia, amely ingyenesen letölthető és telepíthető.
Keras értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)
13. SAP Hana Cloud (A legjobb nagy adathalmazok feldolgozásához)
Az SAP Hana Cloud egy adatbázis-kezelő rendszer, amely segített nekem nagyméretű adatelemző alkalmazások fejlesztésében és bevezetésében. Valós idejű adatelemzésre, csalásfelismerésre, prediktív elemzésre és valós idejű jelentések készítésére használtam.
Ez a multimodális DBMS (adatbázis-kezelő rendszer) korlátlan adatbázist biztosít mindenféle munkaterheléshez. Használhatja intelligens alkalmazások fejlesztésére, amelyek képesek kihasználni a generatív mesterséges intelligenciát és a kontextusérzékenységet.
Az SAP Hana Cloud legjobb funkciói
- Az intelligens adatfeltárási funkció segítségével hatékonyan fedezheti fel és elemezheti az adatokat
- Elemezze a komplex hálózati kapcsolatokat a gráffeldolgozási funkciók segítségével
- Jósolja meg a jövőbeli üzleti trendeket, azonosítsa a mintákat és még sok mást a prediktív analitika segítségével
Az SAP Hana Cloud korlátai
- Az SAP Hana Cloud drága lehet, ha nagy léptékű bevezetésről van szó
- A szállítói függőség ezen a platformon meglehetősen erős lehet, ami megnehezíti az áttérést
SAP Hana Cloud árak
- Egyedi árazás
SAP Hana Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)
14. Alteryx Intelligence Suite (A legjobb adat-előkészítéshez és -összevonáshoz)
Az Alteryx Intelligence Suite egy hatékony adatelemző platform, amely ötvözi az adatelőkészítés, az adatösszevonás és a gépi tanulás képességeit. Az AI-megoldásait használtam prediktív modellek létrehozására, nagy adathalmazok elemzésére és hasznosítható betekintések megszerzésére.
Ez az eszköz különösen hasznos adatok kinyeréséhez PDF-ekből és képekből a Google Tesseract OCR segítségével. Valójában, amikor strukturálatlan vagy félig strukturált adatokkal dolgoztam, az Alteryx könnyedén ki tudta nyerni azokat anélkül, hogy bármit is kódolnom kellett volna.
Az Alteryx Intelligence Suite legjobb funkciói
- Használja az AutoML-t, hogy minimális kézi beavatkozással készítsen prediktív alkalmazásokat
- Készítsen alkalmazásokat objektumfelismeréshez, képbesoroláshoz, OCR-hez és még sok máshoz a számítógépes látás segítségével
- Használja a prediktív elemzést előrejelzéshez, osztályozáshoz, regresszióhoz és még sok máshoz
Az Alteryx Intelligence Suite korlátai
- Ez a platform hatalmas számítási erőforrásokat igényel nagy adathalmazok feldolgozásához
- A felhasználók olyan integrációs kihívásokkal szembesültek, amelyek komplex infrastruktúrákhoz kapcsolódó technikai szakértelmet igényeltek
Az Alteryx Intelligence Suite árai
- Egyedi árazás
Az Alteryx Intelligence Suite értékelései és véleményei
- G2: N/A
- Capterra: N/A
15. Claude (A legjobb generatív feladatokhoz)
A Claude egy nagy méretű természetes nyelvfeldolgozó modell, amely emberi minőségű szöveget tud generálni, kreatív tartalmakat írni és szövegeket fordítani. Segített nekem e-maileket írni és kérdésekre válaszolni.
Ezt a modellt a Constitutional AI segítségével képezték ki, hogy biztonságosabb, pontosabb és megbízhatóbb legyen. A legjobb az egészben, hogy lehetővé teszi számomra, hogy csapatfiókot hozzak létre, amikor projektekben szeretnék együttműködni. Ezen felül saját forrásaimat, tudásomat vagy cikkeimet is hozzáadhatom Claude kutatásaihoz vagy háttérmunkájához, hogy az eredmények még mélyebb betekintést nyújtsanak.
A Claude legjobb funkciói
- Végezzen kifinomult következtetési feladatokat a mintázatfelismerésen túl
- Kódoljon különböző programozási nyelveken a kódgeneráló funkciók segítségével
- Elemezzen bármilyen adatot fotókban, szövegekben, grafikonokban és egyebekben a képelemzés segítségével
A Claude korlátai
- Ez nagymértékben függ a képzési adatoktól, amelyek pontatlanságokat eredményezhetnek a kimenetben
A Claude árai
- Ingyenes
- Pro: 20 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 25 USD/hó felhasználónként
Claude értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (23 értékelés)
- Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)
💈 Bónusz: A 10 legjobb Claude AI alternatíva
Az AI bevezetése a munkaerőbe a ClickUp segítségével
A szervezeti munkaterületek drámai változásokon mentek keresztül. Míg korábban a munkavállalók mindig jegyzetfüzetet és ceruzát hordtak magukkal, ma már egy AI-asszisztens kíséri őket mindenhová, hogy rögzítse és feljegyezze a szükséges információkat, betekintést nyújtson, egyedi alkalmazásokat hozzon létre és automatikusan ütemezze a megbeszéléseket.
Ebben a blogbejegyzésben 15 olyan AI-eszközt mutattam be, amelyek segítségével az összes belső üzleti funkciót lefedheti. Ezekkel a feladatok széles skáláját tudtam elvégezni, az AI-alapú munkafolyamat-automatizálástól a tartalomgenerálásig.
De mint sokoldalú megoldás, én a ClickUp Brain-t ajánlom. Ez valóban összeköti a munkaterületem különböző aspektusait, és lerövidíti a feladatok végrehajtásának átfutási idejét. Ha zökkenőmentes munkafolyamatokat szeretne kialakítani, a ClickUp-nak az első helyen kell állnia a listáján.
