A 15 legjobb AI-platform 2026-ban

Akár tudja, akár nem, minden elképzelhető feladatra létezik egy AI-eszköz.

Az AI legalábbis segíthet abban, hogy megalkossa a munkavégzéshez szükséges eszközöket.

Túl szép, hogy igaz legyen? Én is így gondoltam. Ezt szem előtt tartva 15 különböző AI-platformot vizsgáltam meg, hogy segítsem Önt megtalálni azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Akár csak az AI-eszközöket szeretné megismerni, akár egy konkrét problémát szeretne megoldani, itt biztosan megtalálja a megfelelőt. 😉

Vessünk rá egy pillantást!

Mire kell figyelnie egy AI-platform kiválasztásakor?

Az AI-platformok tesztelése során rájöttem, hogy a választás nem egyszerű „vásárlási” feladat. Számos szempontot kellett figyelembe vennem, hogy a platform AI-képességeit összevetve a céljaimmal, ellenőrizhessem, ki tudom-e aknázni a teljes potenciálját.

Íme a lényeg:

Tisztázza, hogy az AI-platform milyen típusú gépi tanulási algoritmust használ. Ez lehet felügyelt, félig felügyelt, felügyelet nélküli vagy megerősítéses. Ez határozza meg, hogyan fejlődik az Ön ML-modellje

Győződjön meg arról, hogy az AI-platform képes csökkenteni az Ön vagy alkalmazottai kézi munkaterhelését, az alkalmazási esettől függően

Győződjön meg arról, hogy a gépi tanulási algoritmusok ember számára olvasható eredményt adnak

Gondolja át, mennyi időbe telik egy gépi tanulási algoritmusnak, hogy megtanulja a munkamódszereit és folyamatait. Ez az az idő, amely alatt pontos eredményeket tud produkálni.

Ellenőrizze, mennyi időbe telik az AI-platform integrálása a rendszereibe és a bevezetése – figyelembe véve, hogy vállalkozása megengedheti-e magának a leállást

💡 Profi tipp: Ismerje meg az AI-platformok felhasználási eseteit, hogy megtalálja azokat a kiválasztási kritériumokat, amelyek alapján kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő platformot.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A 15 legjobb AI-platform

Kipróbáltam a jelenleg elérhető 15 legnépszerűbb AI-alapú feladatkezelő platformot, és összeállítottam egy listát azok legjobb funkcióiról, korlátairól, árairól és értékeléseiről. Íme:

1. ClickUp (A legjobb AI-automatizáláshoz, adatfeldolgozáshoz és projektmenedzsmenthez)

Kezdje el a ClickUp Brain használatát Összegezze a teendőket és a feladatok frissítéseit, és szerezzen be információkat a munkaterületén a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely a dokumentumok, a csevegések, a mesterséges intelligencia és a célok erejét egyesíti egy központi digitális térben.

A ClickUp Brain, a platform beépített AI-funkciója, minden bizonnyal a legteljesebb és leginkább kontextusfüggő munkahelyi AI, amelyet eddig teszteltem. Ez a világ első olyan neurális hálózata, amely AI segítségével összeköti a feladatait, dokumentumait, csapattagjait és a vállalati tudásbázist.

Ez lehetővé teszi az olyan felhasználók számára, mint én, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzanak létre és automatizálják az ismétlődő feladatokat, ami jelentősen megkönnyíti a mindennapjaimat. A természetes nyelv használatával beállított kiváltó események és szabályok segítségével automatizálhatom az olyan műveleteket, mint az értesítések küldése, feladatok kiosztása, állapotok frissítése és még sok más.

Ez nemcsak időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi hibák kockázatát is, és biztosítja a feladatok következetes elvégzését. A ClickUp Brain segítségével Ön is átalakíthatja projektmenedzsmentjét manuálisról automatizáltra, növelve ezzel a termelékenységet.

Használja a ClickUp Brain szerepköralapú utasításait, hogy kielégítse a fejlesztők, marketingesek és mások egyedi igényeit

Friss információra van szüksége a projekt állásáról vagy a dokumentációról? Csak kérdezze meg az AI-t! Az AI Knowledge Manager funkcióival a ClickUp Brain bárhonnan a munkahelyen képes adatokat lekérni az Ön számára. Ráadásul már nem kell aggódnom az e-mailek írása vagy a projektdokumentáció nulláról történő elkészítése miatt, mert az AI író elvégzi ezt a munkát helyettem!

Írja meg üzeneteit és dokumentumait jobban és gyorsabban a ClickUp Brain segítségével

Az AI-alapú kereséstől a teljes körű projektmenedzsmentig a ClickUp Brain minden kedvenc funkciómat egy remek csomagban kínálja. 🎁

A ClickUp Brain MAX ezt továbbfejleszti egy dedikált asztali „AI szuperalkalmazással”. Ez lehetővé teszi, hogy hangutasításokat használjon a Talk to Text segítségével – ami 4-szer gyorsabb, mint a gépelés. Kérdéseket tehet fel, például: „Összevonásra került a legújabb PR-em?” vagy „Ültess be egy találkozót!”, és a Brain MAX hozzáfér az összes csatlakoztatott alkalmazásához és fájljához, hogy válaszokat keressen vagy végrehajtsa a parancsait.

Irányítsa munkaterületét a ClickUp Brain Max segítségével – használja a hangját feladatok létrehozásához, összefoglalásához és kezeléséhez, anélkül, hogy kezeit használnia kellene

Még a legjobb AI-modellek között is válthat, mint például a ChatGPT, a Claude és mások – ez rugalmasságot biztosít, elkerüli a beszállítói függőséget vagy az AI-túlterjedést –, miközben azonnali, kontextusban gazdag betekintést nyújt a Workspace-ből.

Ha ez még nem lenne elég, a ClickUp beépített Autopilot ügynökei önállóan működnek a munkaterületén – olyan események hatására, mint a találkozói jegyzetek vagy űrlapok beküldése –, és képesek dokumentumokat összefoglalni, feladatokat létrehozni, állapotfrissítéseket küldeni és még sok mást. Ezek az ügynökök mikromanagement nélkül alkalmazkodnak, cselekszenek és reagálnak, hogy Önnek több ideje maradjon a nap folyamán!

Használja a ClickUp Autopilot ügynököket, hogy gyorsan elvégezze mindennapi feladatait

💡 Profi tipp: A projekt- és feladatkezelésen túl a ClickUp mesterséges intelligenciája automatizálhatja az értekezletek kezelését is. Használja a ClickUp AI Notetaker funkcióját az értekezletek automatikus rögzítéséhez és leírásához, és búcsút inthet a kézi jegyzetelésnek!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Brain a ClickUp ökoszisztéma része, és önálló eszközként nem érhető el.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. OpenAI ChatGPT (A legjobb ügyfélszolgálati és belső működési feladatokhoz)

a ChatGPT segítségével

Az OpenAI ChatGPT-je az AI-iparban leginkább gyors generatív képességeiről ismert. Én ezt az eszközt használom írási feladatokhoz, AI és gépi tanulás alkalmazásához, ötleteléshez, brainstorminghoz és egyéb olyan feladatokhoz, amelyekre ezt a generatív AI-t tervezték.

Az egyik funkció, amit igazán érdekesnek találtam a ChatGPT-ben, a mobilalkalmazásban megjelenő hangbeszélgetési opció volt. Ha felveszi a fejhallgatóját, és megérinti az alkalmazás fejhallgató-ikonját, akkor „beszélgethet” a ChatGPT-vel!

Az OpenAI ChatGPT legjobb funkciói

Fedezzen fel ötleteket, írjon és szerkesszen tartalmakat egyszerűen

Fordítson szöveget különböző nyelvekre

Kód generálása és hibakeresés

Elemezze adatait a ChatGPT segítségével, hogy gyorsabban felismerje a mintákat és trendeket

Az OpenAI ChatGPT korlátai

Mivel a ChatGPT nagy nyelvi modelleken alapul, nem mentes az elfogultságtól. Ez hatással lehet az eredményeire.

Ez az AI tisztán generatív, és csak korlátozott feladatokat tud végrehajtani

Az OpenAI ChatGPT árai

Ingyenes

Plusz : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

OpenAI ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (583 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (57 értékelés)

A válaszadóink 62%-a olyan beszélgetős AI-eszközökre támaszkodik , mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban.

3. DataRobot (A legjobb prediktív modellek készítéséhez és bevezetéséhez)

A DataRobot egy díjnyertes AI-platform adat tudományi és gépi tanulási termékek fejlesztéséhez. Kipróbáltam egy prediktív elemzési modell felépítésére, mivel a platform a vállalkozások számára készült generatív és prediktív AI-re specializálódott. A DataRobot egy irányított munkafolyamatot kínál, amely segít a hozzám hasonló, nem technikai háttérrel rendelkező felhasználóknak a modellépítés teljes folyamatában.

Ez az eszköz akkor jön jól, amikor olyan egyedi AI-alkalmazásokat szeretnék létrehozni, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a rendszereimbe és más alkalmazásokba. A platform egyszerű integrációk révén megkönnyíti számomra az üzleti folyamatok összekapcsolását, automatizálását és optimalizálását.

A DataRobot legjobb funkciói

Különböző algoritmusokat és hiperparamétereket vizsgál és tesztel, hogy megtalálja az Ön konkrét feladatához legjobban teljesítő modellt

Automatizálja a modellezéshez szükséges manuális lépéseket, csökkentve az ehhez szükséges időt és erőfeszítést

Olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek megérteni, hogyan készítenek előrejelzéseket a modellek, javítva ezzel az átláthatóságot és a bizalmat

A DataRobot korlátai

A DataRobot nagy számítási erőforrásokat igényel, ami lelassíthatja a rendszereket

Az adatkészletek méretére vonatkozó korlátozások vannak érvényben: az összes kombináció esetében a felső határ 100 GB, adatkészletenként pedig 11 GB – ezt nagyobb projektek esetében korlátozónak találtam.

A DataRobot árai

Egyedi árazás

DataRobot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

4. TensorFlow (legalkalmasabb NLP-alkalmazásokhoz)

A TensorFlow egy teljes körű mesterséges intelligencia platform. Csapatunk tesztelte, hogy bármilyen környezetben futtatható gépi tanulási modelleket hozzon létre. A TensorFlow különösen hasznos a relációs adatok pontos elemzésében a grafikus neurális hálózatok segítségével.

Analitikai ereje miatt a TensorFlow ideális fejlett kutatási alkalmazásokhoz. Számos szervezet a TensorFlow-t használja ajánló rendszerek építéséhez (gondoljon csak a Netflix filmajánlásaira), megerősítő tanulási modelleket alkalmazva, hogy növeljék a felhasználók elégedettségét platformjaikkal.

A TensorFlow legjobb funkciói

Készítsen és képezzen komplex neurális hálózatokat egyszerűen a Keras nevű magas szintű API segítségével

Figyelje és elemezze a gépi tanulási modellek képzési folyamatát a TensorBoard vizualizációs eszköz segítségével

Optimalizálja a TensorFlow-gráfokat a gyorsabb végrehajtás érdekében különböző hardverekre az XLA-fordítóval

A TensorFlow korlátai

A platform megtanulása viszonylag nehezebb, mint más eszközöké

A TensorFlow használatához erősebb GPU-kra vagy TPU-kra van szükség, mivel ez a program nagyon erőforrás-igényes.

A TensorFlow árai

A TensorFlow nyílt forráskódú, letöltése és telepítése ingyenes.

TensorFlow értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

5. Microsoft Azure (A legjobb AI-alapú üzleti megoldásokhoz)

a Microsofton keresztül

A Microsoft Azure egy felhőalapú számítástechnikai platform, amelynek fontos részét képezi a mesterséges intelligencia. Hasznosnak találtam mesterséges intelligencián alapuló üzleti megoldások (például csevegőrobotok és virtuális asszisztensek) fejlesztéséhez, mivel ez egy skálázható és rugalmas platform, amely széles eszközkészletet kínál.

Összességében kiváló, sokoldalú megoldás, amely számos AI-funkcióval rendelkezik. Nyílt és multimodális modelljeit innovációra használhatja, a RAG (Retrieval Augmented Generation) technológiát az AI-botok interakcióinak kontextusfüggő fejlesztésére, az LLM-eket pedig az AI életciklusának jobb kezelésére.

A Microsoft Azure legjobb funkciói

Készítsen, képezzen és telepítsen gépi tanulási modelleket az Azure Machine Learning segítségével

Használja az Azure Cognitive Services által biztosított beépített AI-modelleket olyan kész feladatokhoz, mint a számítógépes látás, a beszédfelismerés és még sok más.

Készítsen és telepítsen csevegőrobotokat az Azure Bot Service segítségével

Elemezze könnyedén a nagy adathalmazokat az Azure Data Lake Analytics segítségével

A Microsoft Azure korlátai

Bár kiváló AI-platform, az MS Azure a Microsoft ökoszisztémától függ

Bizonyos Azure AI-szolgáltatások régió-specifikusak, ami hatással lehet a globális üzleti tevékenységekre

A Microsoft Azure árai

Egyedi árazás

Microsoft Azure értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

6. Google Cloud AI (A legjobb az AI meglévő alkalmazásokba történő integrálásához)

a Google segítségével

A Google Cloud AI egy felhőalapú mesterséges intelligencia és gépi tanulási platform, amelyet én előre betanított mesterséges intelligencia modellek beszerzésére használok olyan feladatokhoz, mint a képfelismerés és az NLP. Különösen kifinomult megoldás, ha a Vertex AI-hez csatlakoztatják, mert így elkerülhető a mesterséges intelligencia használatával járó technikai konfigurálás.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas azok számára, akik nagy dokumentumokat szeretnének gyorsan összefoglalni, vagy RAG-alapú csevegőalkalmazást szeretnének létrehozni. Én is kipróbáltam előre konfigurált AI/ML modulokkal támogatott képfeldolgozó folyamatok bevezetésére.

A Google Cloud AI legjobb funkciói

Használja az AutoML-t, egy AI-eszközökből álló csomagot, hogy minimális kódolással egyedi gépi tanulási modelleket építsen

Használja a Dialogflow-t olyan beszélgetős felületek létrehozásához, mint a chatbotok

Használja a Vision AI API-készletet kép- és videóelemzéshez, arcfelismeréshez stb.

Értsd meg és dolgozd fel az emberi nyelvet érzelemelemzés céljából NLP-kompatibilis eszközök segítségével, hogy

A Google Cloud AI korlátai

A felhasználók korlátozónak tartják a szállítóhoz való kötöttséget, mivel ez a Google rendszereibe zárja őket, és megnehezíti az áttérést

A Google Cloud AI árai

Egyedi árazás

Google Cloud AI értékelések és vélemények

G2 : N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

7. Vertex AI (A legjobb csalásfelismeréshez és prediktív karbantartáshoz)

a Google Cloud segítségével

A Vertex AI a Google Cloud által üzemeltetett gépi tanulási platform. Én a gépi tanulási modelleim fejlesztésére, telepítésére és méretezésére használom. Az eszköz zökkenőmentes integrációt biztosít a rendszereimbe, amikor a Google Cloud szolgáltatásait használom.

A Vertex AI nemrégiben a Google Gemini modelljeivel bővült, így generatív feladatokkal is tovább növelte képességeit. Új ügyfélként 300 dollár ingyenes kreditre jogosult, amely lehetővé teszi, hogy teljes szabadsággal kipróbálja a Vertex AI-t. Ezeket a krediteket a Google Cloud termékeinek bármelyikén felhasználhatja.

A Vertex AI legjobb funkciói

Automatizálja a gépi tanulási modellek létrehozását és betanítását táblázatos adatokon az AutoML Tables segítségével

Az MLOps-integrációk segítségével könnyedén integrálhatja más Google-szolgáltatásokkal, például a Dataflo-val és a Cloud Storage-szel.

Kezelje a modellek teljesítményét, az eltérések észlelését és az újratanítást könnyen elérhető, erre a célra kifejlesztett eszközök segítségével

A Vertex AI korlátai

A modell értelmezhetősége nem átlátható, ami megnehezíti az ML-modellek döntéshozatali folyamatának megértését

A Vertex AI a Google franchise része, ezért a Google ökoszisztémájától függ

A Vertex AI árai

Egyedi árazás

Vertex AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

8. H2O.ai (A legjobb helyszíni telepítéshez)

A H2O.ai egy praktikus, nyílt forráskódú, elosztott gépi tanulási platform, amely ideális a nagy adathalmazok kezeléséhez. Segítségével olyan alkalmazásokat hoztam létre, mint a képfelismerés és a csalásfelismerés, különféle algoritmusok (például mélytanulás és gradiens-erősítés) segítségével.

A legújabb Danube3-4B kiadással a platform 6 millió tokenből álló képzési adatbázisból merít, segítve Önt abban, hogy 80%-os kiváló pontosságot érjen el (egy 10-shot HellaSwag Benchmarkon). Ez a frissítés célja az NLP-képességek tömegek számára történő elérhetővé tétele.

A H2O.ai legjobb funkciói

Hatékonyan bővítse rendszerét több gépre az elosztott gépi tanulás segítségével

Használjon gyorsabb feldolgozást és gyors algoritmusokat a memóriában történő számítás segítségével

Automatizálja a hiányzó értékek kezelését, az interakciós tagok létrehozását és még sok mást az automatikus jellemző-tervezés segítségével

A H2O.ai korlátai

Bár a H2O.ai viszonylag könnyen használható, a komplex modellekkel való munka ezen a platformon bonyolult lehet

A platform bonyolulttá teszi a nagyobb adatkészletek méretezését

H2O.ai árak

Egyedi árazás

H2O. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (A legjobb önkiszolgáló ügyfélszolgálathoz)

Az IBM Watson Assistant egy beszélgetős AI-platform, amelynek segítségével kifejezetten ügyfélszolgálati önkiszolgáló állomásokhoz készíthet genAI-asszisztenseket. Segítségével természetes és gördülékeny csevegőrobotokat tervezhet belső alkalmazásokhoz és front-end ügyfélszolgálati feladatokhoz.

A beszélgetés-készítő drag-and-drop felülettel rendelkezik, amit én elengedhetetlennek tartok bármely AI-platform felhasználóbarát jellegének meghatározásához. Ezen felül az a tény, hogy ez a platform RAG-gal van kiegészítve, még pontosabbá és hatékonyabbá teszi.

Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói

Használjon azonnal használható LLM-eket , NLP-ket, NLU-kat (ezek megértéséhez olvassa el ezt az AI-szótárat ) és az intelligens kontextusgyűjtést a beszélgetések kontextusának jobb megértése érdekében

Használja ki a RAG előnyeit a pontos és naprakész beszélgetések érdekében

Testreszabhatja a modellek képzését, így vállalkozása saját képzési adatait használhatja az IBM Watson Assistant modellekhez

Az IBM Watson Assistant korlátai

Az ezen a platformon létrehozott asszisztens teljesítményét jelentősen befolyásolja a képzési adatok minősége

Az IBM Watson Assistant árai

Egyedi árazás

IBM Watson Assistant értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

10. Amazon Sagemaker (A legjobb nagy modellek méretezéséhez)

az Amazon Sagemaker segítségével

Az Amazon Sagemaker egy olyan AI-platform, amely teljesen felügyelt felhőalapú infrastruktúrával, munkafolyamatokkal és eszközökkel rendelkezik, hogy megkönnyítse a munkáját. Segített nekem ML-modelleket építeni, betanítani és könnyedén bevezetni számos felhasználási esetre, például csalásfelismerésre és megerősítő tanulásra.

Az Amazon Sagemakerben leginkább az tetszik, hogy támogatja az irányítási követelményeket, amelyek egyszerűsítik a hozzáférés-vezérlést és növelik az ML-projektek átláthatóságát. Ez az eszköz nagyon hasznos a saját alapmodellek létrehozásához és finomhangolásához.

Az Amazon Sagemaker legjobb funkciói

Használjon kódolásmentes eszközöket (nem szakemberek számára) és IDE-ket (adat tudósok számára), hogy szakértelemtől függetlenül könnyedén dolgozhasson

Növelje az ellenőrizhetőséget és az átláthatóságot az MLOps gyakorlatokkal és azok szabványosításával

Építsen alapmodelleket a semmiből, hogy további bevételi forrásokhoz jusson

Az Amazon Sagemaker korlátai

Még a használatarányos fizetési modell esetén is gyorsan megnőhetnek a költségek nagyszabású projektek esetén

Az Amazon Sagemaker árai

Egyedi árazás

Amazon Sagemaker értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

11. PyTorch (A legjobb K+F és számítógépes látás területén)

via Pytorch

A PyTorch egy olyan keretrendszer, amellyel mélytanulási modelleket építhet olyan alkalmazásokhoz, mint az NLP. Sikeresen használtam már képfelismerő alkalmazások és generatív modellek készítéséhez dinamikus számítási gráfok segítségével.

Mint termeléskész platform, lehetővé teszi, hogy a TorchScript segítségével könnyedén váltson az azonnali végrehajtás (Eager mód) és a lefordított végrehajtás (Graph mód) között, ami szerintem elég hatékony. Ezen felül a platform egy torch-distributed háttérrendszert használ az elosztott képzés és a teljesítmény skálázására és optimalizálására.

A PyTorch legjobb funkciói

Végezzen változtatásokat a hálózati struktúrában menet közben a Dynamic Computational Graph segítségével

Gyorsítsa fel az LLM-képzést a PyTorch erős GPU-támogatásának segítségével

Használja ki a kész mélytanulási modulok gazdag könyvtárát megoldások kidolgozásához

Szerezzen hozzáférést az egyszerű ügyfélszolgálathoz egy erős közösség és átfogó dokumentáció révén

A PyTorch korlátai

A dinamikus számítási gráf memóriakezelése nem hatékony

A tanulási görbe meredekebb, és időbe telik megérteni és használni

A PyTorch árai

Egyedi árazás

PyTorch értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (21 értékelés)

Capterra: N/A

12. Keras (A legjobb gyors prototípus-készítéshez)

via Keras

A Keras egy magas szintű API, amelyet NLP-n és generatív modelleken alapuló alkalmazások fejlesztéséhez használtam. Egyszerű felületének köszönhetően segített a prototípusok könnyű elkészítésében.

A Keras a hibakeresés sebességére, a karbantarthatóságra, a telepíthetőségre és a kód eleganciájára összpontosít.

Tetszik, hogy a Keras használatakor a kódbázisom viszonylag kisebb – ez javítja az olvashatóságot és megkönnyíti az iterációkat. Ezen felül az XLA-kompilációknak köszönhetően a modellek gyorsabban futnak a JAX és a TensorFlow használatával, és könnyebben telepíthetők különböző felületekre.

A Keras legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a fejlesztési folyamatot olyan előre betanított modellek használatával, mint a VGG, a ResNet és az InceptionNet

Integrálja a népszerű képfeldolgozó könyvtárakkal, például a TensorBoarddal, a vizualizációs eszközök segítségével

Futtassa a moduláris keretrendszert különböző mélytanulási motorok, például a Theano felett

A Keras korlátai

A háttérkeretrendszerek jelentősen befolyásolják a Keras képességeit, és a háttérbeli problémákat átviszik a kimenetre

A felhasználók szerint ez problémákat okozhat a testreszabott architektúrák fejlesztése során

A Keras árai

A platform egy nyílt forráskódú mesterséges intelligencia, amely ingyenesen letölthető és telepíthető.

Keras értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

13. SAP Hana Cloud (A legjobb nagy adathalmazok feldolgozásához)

Az SAP Hana Cloud egy adatbázis-kezelő rendszer, amely segített nekem nagyméretű adatelemző alkalmazások fejlesztésében és bevezetésében. Valós idejű adatelemzésre, csalásfelismerésre, prediktív elemzésre és valós idejű jelentések készítésére használtam.

Ez a multimodális DBMS (adatbázis-kezelő rendszer) korlátlan adatbázist biztosít mindenféle munkaterheléshez. Használhatja intelligens alkalmazások fejlesztésére, amelyek képesek kihasználni a generatív mesterséges intelligenciát és a kontextusérzékenységet.

Az SAP Hana Cloud legjobb funkciói

Az intelligens adatfeltárási funkció segítségével hatékonyan fedezheti fel és elemezheti az adatokat

Elemezze a komplex hálózati kapcsolatokat a gráffeldolgozási funkciók segítségével

Jósolja meg a jövőbeli üzleti trendeket, azonosítsa a mintákat és még sok mást a prediktív analitika segítségével

Az SAP Hana Cloud korlátai

Az SAP Hana Cloud drága lehet, ha nagy léptékű bevezetésről van szó

A szállítói függőség ezen a platformon meglehetősen erős lehet, ami megnehezíti az áttérést

SAP Hana Cloud árak

Egyedi árazás

SAP Hana Cloud értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

14. Alteryx Intelligence Suite (A legjobb adat-előkészítéshez és -összevonáshoz)

az Alteryx segítségével

Az Alteryx Intelligence Suite egy hatékony adatelemző platform, amely ötvözi az adatelőkészítés, az adatösszevonás és a gépi tanulás képességeit. Az AI-megoldásait használtam prediktív modellek létrehozására, nagy adathalmazok elemzésére és hasznosítható betekintések megszerzésére.

Ez az eszköz különösen hasznos adatok kinyeréséhez PDF-ekből és képekből a Google Tesseract OCR segítségével. Valójában, amikor strukturálatlan vagy félig strukturált adatokkal dolgoztam, az Alteryx könnyedén ki tudta nyerni azokat anélkül, hogy bármit is kódolnom kellett volna.

Az Alteryx Intelligence Suite legjobb funkciói

Használja az AutoML-t, hogy minimális kézi beavatkozással készítsen prediktív alkalmazásokat

Készítsen alkalmazásokat objektumfelismeréshez, képbesoroláshoz, OCR-hez és még sok máshoz a számítógépes látás segítségével

Használja a prediktív elemzést előrejelzéshez, osztályozáshoz, regresszióhoz és még sok máshoz

Az Alteryx Intelligence Suite korlátai

Ez a platform hatalmas számítási erőforrásokat igényel nagy adathalmazok feldolgozásához

A felhasználók olyan integrációs kihívásokkal szembesültek, amelyek komplex infrastruktúrákhoz kapcsolódó technikai szakértelmet igényeltek

Az Alteryx Intelligence Suite árai

Egyedi árazás

Az Alteryx Intelligence Suite értékelései és véleményei

G2 : N/A

Capterra: N/A

15. Claude (A legjobb generatív feladatokhoz)

A Claude egy nagy méretű természetes nyelvfeldolgozó modell, amely emberi minőségű szöveget tud generálni, kreatív tartalmakat írni és szövegeket fordítani. Segített nekem e-maileket írni és kérdésekre válaszolni.

Ezt a modellt a Constitutional AI segítségével képezték ki, hogy biztonságosabb, pontosabb és megbízhatóbb legyen. A legjobb az egészben, hogy lehetővé teszi számomra, hogy csapatfiókot hozzak létre, amikor projektekben szeretnék együttműködni. Ezen felül saját forrásaimat, tudásomat vagy cikkeimet is hozzáadhatom Claude kutatásaihoz vagy háttérmunkájához, hogy az eredmények még mélyebb betekintést nyújtsanak.

A Claude legjobb funkciói

Végezzen kifinomult következtetési feladatokat a mintázatfelismerésen túl

Kódoljon különböző programozási nyelveken a kódgeneráló funkciók segítségével

Elemezzen bármilyen adatot fotókban, szövegekben, grafikonokban és egyebekben a képelemzés segítségével

A Claude korlátai

Ez nagymértékben függ a képzési adatoktól, amelyek pontatlanságokat eredményezhetnek a kimenetben

A Claude árai

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Claude értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (23 értékelés)

Capterra: N/A (kevesebb mint 20 értékelés)

Az AI bevezetése a munkaerőbe a ClickUp segítségével

A szervezeti munkaterületek drámai változásokon mentek keresztül. Míg korábban a munkavállalók mindig jegyzetfüzetet és ceruzát hordtak magukkal, ma már egy AI-asszisztens kíséri őket mindenhová, hogy rögzítse és feljegyezze a szükséges információkat, betekintést nyújtson, egyedi alkalmazásokat hozzon létre és automatikusan ütemezze a megbeszéléseket.

Ebben a blogbejegyzésben 15 olyan AI-eszközt mutattam be, amelyek segítségével az összes belső üzleti funkciót lefedheti. Ezekkel a feladatok széles skáláját tudtam elvégezni, az AI-alapú munkafolyamat-automatizálástól a tartalomgenerálásig.

De mint sokoldalú megoldás, én a ClickUp Brain-t ajánlom. Ez valóban összeköti a munkaterületem különböző aspektusait, és lerövidíti a feladatok végrehajtásának átfutási idejét. Ha zökkenőmentes munkafolyamatokat szeretne kialakítani, a ClickUp-nak az első helyen kell állnia a listáján.

Tegye a ClickUp-ot a termelékenységnövelés első számú eszközévé még ma – regisztráljon ingyenesen.