Hogyan írjunk meggyőző üzleti tervet a stakeholderek számára (ingyenes sablonokkal és példákkal)

Úgy érzi, hogy megoldást talált a vállalat egyik legsürgetőbb problémájára? Szeretne egyenesen a vezetőkhöz fordulni, és elmesélni nekik az ötletét, élvezve a felismerés pillanatának dicsőségét? 💡

Mielőtt ezt megtenné, vegyen egy mély levegőt, és fontolja meg, hogy megoldása jelentős pénzügyi elkötelezettséget vagy kritikus üzleti funkciók átalakítását igényli-e. Ha igen, akkor meg kell tanulnia, hogyan kell üzleti tervet írni, hogy ötletét megfelelően bemutathassa a felsővezetésnek.

Még soha nem csinált ilyet? Ne aggódjon! Ebben a cikkben a következőket fogjuk megvizsgálni:

Az üzleti terv fogalma Az üzleti terv és az üzleti terv közötti különbség A meggyőző üzleti terv kidolgozásának folyamata Néhány valós példa , amelyekből megértheti, hogyan segítenek az üzleti tervek a projekt jóváhagyásának elnyerésében

Mi az üzleti terv?

Az üzleti terv elmagyarázza, hogyan haladják meg a befektetés kockázatait és költségeit az üzleti ötletbe vagy kezdeményezésbe való befektetéssel járó előnyök.

Ez egyike a számos projektmenedzsment dokumentumnak (például a projektcharta vagy a projektterv ), amelyet esetleg létre kell hoznia, ha zöld utat szeretne kapni egy projekt megvalósításához. Egy jól kidolgozott üzleti terv döntő fontosságú lehet az ügyfél, a vezetőség vagy más érdekelt felek jóváhagyásának megszerzéséhez a projekt életciklusának korai szakaszában. 🟢

Az üzleti terv fontossága a projektmenedzsmentben

Az üzleti terv legfontosabb szerepe a beruházás indoklása. Emellett más fontos szerepet is betölt, amelyek hatékonyabbá teszik a projektmenedzsmentet. Ezek közül néhány:

Egyértelműség biztosítása: Az üzleti terv megfogalmazása gondos tervezést és kutatást igényel, ami egyértelművé teszi a gondolataidat és javítja a kezdeményezés vagy projekt megértését, amelyet javasolni fogsz. Erőforrás-optimalizálás: Az üzleti terv segít biztosítani, hogy a vállalat erőforrásait hatékonyan használják fel, és azok hozzájáruljanak a vállalat hosszú távú stratégiai céljainak eléréséhez. A kétségek eloszlatása: A dokumentum különböző megoldások összehasonlításával eloszlatja azokat a kétségeket, hogy egy üzleti probléma megoldására az Ön által javasolt megoldás jobb-e, mint az alternatív megoldások.

Az üzleti terv elkészítése sok időt és energiát igényel, ezért csak akkor érdemes megírni, ha a projekt vagy kezdeményezés jelentős pénzügyi elkötelezettséget igényel. Minden más jóváhagyáshoz használhatja a projekt chartát. Néhány eset, amikor érdemes üzleti tervet készíteni:

Új projekt Új termékcsalád Új ügyfélprofil bevezetése a marketingstratégiájába A szállítási lánc jelentős változásai, például új beszállítók vagy forgalmazók bevezetése

Mi a különbség az üzleti terv és az üzleti terv között?

Bár az üzleti terv definíciója, tartalma és neve alapján szinonimának tűnhet az üzleti tervvel, közöttük jelentős különbségek vannak. A legfontosabbak a következők:

Az üzleti terv viszont csak a projekt pénzügyi előrejelzéseit, kockázatait és költségeit tartalmazza.

Részletességi szint: Tekintettel a lefedendő információk terjedelmére, az üzleti tervek általában sokkal részletesebbek, mint az üzleti esetek.

Az üzleti terv 6 kulcsfontosságú eleme

Bár az üzleti terv pontos felépítése az adott helyzettől függően változhat, az alábbiakban bemutatunk néhány alapvető elemet:

1. Vezetői összefoglaló

Az összefoglaló gyors áttekintést nyújt az üzleti tervben szereplő legfontosabb részletekről.

Mivel a vezetők és a menedzserek általában időhiányban szenvednek, gyakran csak a dokumentum összefoglalóját olvassák el. Ezért nagyon fontos, hogy ez a rész jól legyen megírva, és erős első benyomást keltsen.

2. A projekt meghatározása

A projektdefiníció meghatározza az üzleti eset kontextusát azáltal, hogy elmagyarázza a megoldani kívánt problémát. Rámutat egy kielégítetlen üzleti igényre, felvázolja, miért nem teljesül, és végül bemutatja a megoldását a említett hiányosságok orvoslására.

3. Pénzügyi értékelés

Ez a lényeg: a pénzügyi értékelés felvázolja a ROI-t, amelyet a javasolt kezdeményezés vagy projekt valószínűleg generál a vállalkozás számára. Emellett kitér a projekt végrehajtásának vagy a megoldás megvalósításának várható költségeire is.

4. A projekt céljai és a siker kritériumai

Az üzleti terv ezen része meghatározza az összes célt és kulcsfontosságú eredményt (OKR), amelyet a javasolt projekttel vagy megoldással elérni szeretne. Emellett elmagyarázza, hogy ezek a célok hogyan illeszkednek a vállalat rövid és hosszú távú céljaihoz. Végül KPI-k és kulcsfontosságú mutatók formájában meghatározza a projekt sikerének kritériumait.

5. A projekt hatóköre és ütemterve

A projekt hatálya korlátokat és határokat szab a projektnek az erőforrások és a költségvetés elosztásával, valamint a befejezés ütemezésének kidolgozásával.

6. Kockázatok és kockázatcsökkentő stratégiák

Az üzleti tervnek felsorolnia kell a javasolt megoldás megvalósításával kapcsolatos összes kockázatot és azok kezelésére szolgáló stratégiákat. Emellett megvizsgálja az alternatív megközelítéseket és azok kockázatait, hogy megmagyarázza, miért érdemes az Ön kezdeményezését választani.

Üzleti terv írása: lépésről lépésre

Az üzleti terv megírása bonyolult feladat, amely kiterjedt kutatást és számos elemzést igényel, a SWOT- és költség-haszon elemzéstől az érdekelt felek elemzéséig. Ez nem könnyű feladat, de egy kiváló projektmenedzsment platform, mint a ClickUp, jelentősen megkönnyíti a munkát.

A ClickUp minden szükséges eszközt biztosít a projektmenedzserek és üzleti szakemberek számára ahhoz, hogy olyan üzleti tervet készítsenek, amely megnyeri a feletteseik szívét és elméjét – a kész sablonoktól az AI-alapú dokumentumkezelési funkciókig. Nézzük meg, hogyan lehet üzleti tervet írni nyolc lépésben a ClickUp segítségével.

1. lépés: A probléma azonosítása

Sok üzleti vállalkozás azért bukik meg, mert nem létező problémákra kínál megoldást. Hogy elkerülje ezt a helyzetet, vegye figyelembe a következőket:

Cél(ok) , amelyet vállalata elérni szeretne. Példák: , amelyet vállalata elérni szeretne. Példák: bevételi cél elérése, kielégítetlen ügyféligény kielégítése vagy versenyelőny elérése.

Problémák , amelyek megakadályozzák vállalatát a kívánt célok elérésében. Példák: a , amelyek megakadályozzák vállalatát a kívánt célok elérésében. Példák: a működési hatékonyság hiánya, helytelen ügyfélcélzás és ellátási lánc problémák

A megoldás , amelyet a probléma megoldására és a célok elérésére javasolni szeretne

Bizonyítékok és esettanulmányok , amelyek igazolják, hogy az Ön által javasolt megoldás valóban megoldja a problémát.

Az üzleti problémák strukturált azonosításához használja a ClickUp ok-okozati elemzési sablont. Osztályozza az üzleti tevékenységével kapcsolatos összes problémát több „Miért” oszlopba, majd adja hozzá azok ok-okozati összefüggéseit a megfelelő színkóddal ellátott blokkokba. Miután elemezte az ok-okozati összefüggéseket, testreszabhatja a megoldást azok célzott kezelésére és kijavítására.

Kezdje el használni az ingyenes sablont Használja a ClickUp ok-okozati elemzési sablonját az üzleti problémák és azok okainak azonosításához, valamint a korrekciós intézkedésekre vonatkozó tervek kidolgozásához.

2. lépés: Az érdekelt felek azonosítása

A probléma pontos meghatározása után a következő lépés az, hogy azonosítsa azokat az érdekelt feleket, akiknek bemutatja az üzleti tervét. Érdekelt fél bárki, akinek beleszólása van az üzleti terv jóváhagyásába. Az üzleti terv terjedelmétől és összetettségétől függően az alábbi érdekelt felek közül egy vagy mindegyik szerepet játszhat a jóváhagyásban:

A vállalat vezérigazgatója (CEO)

A pénzügyi osztály vezetője

Az üzleti műveletek vezetője

A marketing és értékesítési osztály vezetője

Az ügyfél képviselője

Beszélje meg kezdeményezését az érdekelt felekkel, hogy megnézze, érdekeltek-e benne. Ez segíthet megérteni az ő szemszögüket is a megoldani kívánt problémával kapcsolatban. Végül is nem akarja, hogy az érdekelt felek elutasítsák a teljes üzleti tervet, amelybe annyi energiát fektetett. 🙅‍♂️

A legegyszerűbb módja a legfontosabb érdekelt felek azonosításának a ClickUp érdekelt felek elemzési sablon használata. Ez a keretrendszer segíthet felmérni az üzleti terv jóváhagyásában szerepet játszó összes érdekelt fél befolyását és támogatási szintjét. Ez az információ akkor is hasznos lehet, ha visszajelzést szeretne gyűjteni egy érdekelt féltől.

Kezdje el használni az ingyenes sablont A ClickUp érdekelt felek elemzési sablonjával azonosítsa a projekt legfontosabb szereplőit és támogatási szintjüket.

3. lépés: Háttérinformációk és a projekt meghatározásának megfogalmazása

Miután azonosította a problémát és az érintett feleket, ideje megkezdeni az üzleti terv megírását.

Az első rész a projekt meghatározása, amely meghatározza a háttérinformációkat az ügy bemutatásához az érdekelt felek előtt. Ez tartalmazza az üzleti tervben megoldani kívánt problémát, és elmagyarázza, miért fontos a probléma megoldása. A résznek a következőket kell tartalmaznia:

Az Ön által azonosított probléma és annak hatása az üzleti funkciókra

Hogyan oldhatja meg a problémát a projektje vagy megoldása?

A projekt vagy kezdeményezés által elérni kívánt célok

Hogyan illeszkednek a projekt céljai a vállalat rövid távú céljaihoz?

A projekt vagy kezdeményezés sikerének kritériumai

Hogyan fogja a siker a vállalatot közelebb vinni hosszú távú stratégiai céljaihoz?

A dokumentum ezen részének megírásához a legjobb eszköz a ClickUp Docs — a ClickUp beépített szövegszerkesztője és dokumentumkezelő platformja.

A ClickUp Docs közös szerkesztési lehetőségeinek köszönhetően Ön és az érdekelt felek valós időben dolgozhatnak az üzleti terven, így biztosítva annak gyors és pontos elkészítését. Az érdekelt felek megjegyzéseket is fűzhetnek a fejlesztendő területekhez. Végül hozzáadhat egy borítóképeket, hogy üzleti terve vonzóbbá váljon, vagy slash parancsokat használhat, hogy gyorsan hozzáadjon formázott szövegblokkokat.

Kezdje el használni a ClickUp Docs szolgáltatást Használja a ClickUp Docs programot a gazdag formázáshoz és a slash parancsokat a hatékonyabb munkavégzéshez.

4. lépés: Költség-haszon elemzés és pénzügyi értékelés

A háttér ismertetése után a következő lépés a pénzügyi értékelés. Ezt a részt a prezentáció során alaposan megvizsgálják, és arra szolgál, hogy felkeltse az érdekelt felek érdeklődését az üzleti terv iránt. A maximális pontosság érdekében konzultáljon a pénzügyi osztály egyik munkatársával, miközben ezt a részt megfogalmazza.

Az alábbi információkat érdemes megemlítenie:

A pénzügyi nyereségre vonatkozó előrejelzések

A projekt során felmerülő költségek

Pénzforgalmi előrejelzés

Költség-haszon elemzés és befektetési megtérülés (ROI)

Érzékenységi elemzés a számok hibahatárának magyarázatához

A pénzügyi szempontok mellett ez a szakasz a kockázatelemzéssel is foglalkozik. A SWOT-elemzés, a Monte Carlo-elemzés és más kockázatazonosítási stratégiák segítségével azonosított összes potenciális kockázati tényezőről szóló információkat a megfelelő kockázatcsökkentési stratégiákkal együtt ismertetjük. A legjobb, ha a projekt kockázatait az első lépésben azonosított érdekelt felekkel megbeszéli – ők gyakran rejtett betekintést és perspektívákat tudnak megosztani.

A ClickUp számos eszközt kínál, amelyek segítenek elvégezni ezeket az elemzéseket. Például a ClickUp költség-haszon elemzési sablon segítségével elvégezheti a költség-haszon elemzést.

Kezdje el használni az ingyenes sablont Végezzen vizuális költség-haszon elemzést a projektjéről, hogy azonosítsa a vállalkozása számára ROI-t generáló tevékenységeket és funkciókat.

Hasonlóképpen, a ClickUp SWOT-elemzési sablon megkímélheti Önt attól, hogy sorokba kelljen írnia az adatokat, hogy azonosítsa kezdeményezésének erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. Ez egy vizuálisan gazdag sablon, amely segítségével könnyen azonosíthatja a nagy hatással bíró tevékenységeket és funkciókat.

Kezdje el használni az ingyenes sablont Végezzen megvalósítható SWOT-elemzést a ClickUp SWOT-elemzési sablonjával, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

5. lépés: Az alternatívák értékelése

Ebben a részben értékelje az üzleti tervben javasolt megoldás alternatíváit. Hangsúlyozza az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait, hogy az érdekelt felek teljes áttekintést kapjanak minden lehetséges megoldásról. Feltétlenül vegye fel a javasolt megoldását is az összehasonlításba, és magyarázza el, miért jobb az összes alternatívánál.

Ha segítségre van szüksége az alternatívák vizsgálatához és összehasonlításához, használja a ClickUp összehasonlító mátrix sablont. Használja arra, hogy minden lehetséges alternatívával kapcsolatos információt rögzítsen a különböző mezőkben, majd hasonlítsa össze őket egy Kanban táblán. Vizuális formátuma megkönnyíti a döntéshozatalt, míg a teljes mértékben testreszabható mezők lehetővé teszik, hogy annyi összehasonlítási paramétert rögzítsen, amennyit csak szeretne.

Kezdje el használni az ingyenes sablont Használja az összehasonlító mátrix sablont és a ClickUp táblázat- és lista nézetét, hogy elemezze és összehasonlítsa a kezdeményezésének legfontosabb alternatíváit.

6. lépés: A projekt hatókörének és a megvalósítási módszernek a leírása

Miután részletesen ismertetette a projekt pénzügyi vonatkozásait és összehasonlította az alternatívákkal, határozza meg az üzleti tervben a projekt hatókörét. Ez a szakasz meghatározza a hátralévő munka határait és a befejezéséhez szükséges erőforrások korlátait. A benne szereplő fontos információk a következők:

Költségvetés és erőforrás-elosztás: A projekthez szükséges pénzügyi és egyéb erőforrások, például csapattagok, munkaterület, felszerelés stb. Határidők: A projekt egyes részeinek elvégzéséhez szükséges idő Függőségek és kapcsolatok : A projekt által érintett jelenlegi üzleti funkciók részletei A projekt által érintett jelenlegi üzleti funkciók részletei Szállítandó eredmények: Mit tervez szállítani a projekt végére? Kizárások: Ami nem része a projektnek

Miután meghatározta a projekt hatókörét, vázolja fel a megvalósítás pontos lépéseit. A legegyszerűbb módszer erre a ClickUp Scope of Work Template használata. Ez lehetővé teszi, hogy a projekt hatókörének minden aspektusát jól szervezett módon rögzítse, megossza az érdekelt felekkel és meghallgassa véleményüket.

Kezdje el használni az ingyenes sablont A ClickUp munkaterület-sablon segítségével felvázolhatja a projekt minden részletét.

7. lépés: Az összefoglaló elkészítése

Miután elkészült az üzleti terv összes főbb szakasza, összefoglalót kell készítenie, amelyben összefoglalja a legfontosabb részleteket az egyes szakaszokból. Ez az összefoglaló legyen tömör, ideális esetben ne legyen hosszabb két oldalnál. Ez lesz az üzleti terv első eleme, amely a résztvevőknek gyors áttekintést nyújt a javasolt projektről.

Ha segítségre van szüksége az összefoglaló elkészítéséhez, vegye igénybe a ClickUp Brain segítségét, egy neurális hálózatot és mesterséges intelligenciával működő írási asszisztenst, amely a ClickUp Docs-ba van beépítve. Alig néhány másodperc alatt tökéletes összefoglalót készít az eddig elkészített üzleti esetekről.

Kezdje el használni a ClickUp Brain alkalmazást Használja a ClickUp AI-t a megbeszélések összefoglalásához és a teendők létrehozásához.

Miután elkészítette az összefoglaló vázlatát, használja a ClickUp összefoglaló sablont, hogy strukturált és bemutatható formában formázza és rendszerezze azt.

Kezdje el használni az ingyenes sablont Készítsen meggyőző összefoglalót üzleti tervéről a ClickUp Executive Summary Template segítségével.

8. lépés: Összefoglalás

Most itt az ideje, hogy összeállítsa és strukturálja az eddig megfogalmazott szakaszokat, hogy véglegesítse üzleti tervét. Ebben segíthet a ClickUp üzleti terv elemzési sablon.

A sablon külön szakaszokat tartalmaz az üzleti terv egyes részeinek rögzítésére. Minden szakasz strukturált módon van elrendezve, hogy amikor bemutatja az ügyét, az tartós hatást gyakoroljon az érdekelt felekre.

Kezdje el az üzleti terv elkészítését A ClickUp üzleti esetelemzési sablonja segít elemezni egy döntés potenciális hatását a vállalkozására.

4 valós üzleti eset példa

Most, hogy már tudja, hogyan kell üzleti tervet írni, nézzünk meg néhány valós példát arra, hogyan segítik az üzleti tervek a vállalatokat a nagy projektek jóváhagyásában és a stratégiai döntések meghozatalában:

1. Lean startup példa

Egy egészségügyi területen működő lean startup munkaerő-problémákkal küzd, amelyek megakadályozzák a termék időben történő piacra dobását. A termékfejlesztési csapat vezetője három további mérnököt szeretne felvenni a termékfejlesztési folyamat felgyorsítása érdekében.

Mivel azonban ez egy lean startup, amelynek költségvetése korlátozott, a csapatvezetőnek a döntés meghozatala előtt jóváhagyást kell kérnie a startup alapítóitól. A termékcsapat ezért üzleti tervet állít össze további alkalmazottak felvételére, amelynek főbb elemei a következők:

Rövid áttekintés arról, hogy a személyzethiány hogyan késlelteti a termékfejlesztést és tolja ki a termék bevezetését a tervezett határidőn túlra.

Hogyan hozhatnak három új mérnök a termékfejlesztést újra a helyes útra?

A költözés költség-haszon elemzése

A kapcsolódó kockázatok feltárása

Alternatívák és a velük járó kockázatok bemutatása

A változás hatóköre, például az új mérnökök által végzendő munkák jellege

2. Kockázati tőke finanszírozási példa

Egy kockázati tőkével finanszírozott fintech startup úgy dönt, hogy új hitelkártya-termékcsaládot dob piacra. Ez lehetővé teszi a startup számára, hogy számos új ügyfelet szerezzen, de jelentős pénzügyi befektetést is igényel marketing és hitelezési célokra. A vállalat ezért üzleti tervet készít az új termékcsaládhoz, hogy finanszírozást szerezzen hozzá. Az üzleti tervben a következőket részletezik:

Az új termékcsalád iránti igény és annak kiegészítő jellege a vállalat egyéb kínálatához képest

A piaci lehetőségek bevételi előrejelzésekkel és költség-haszon elemzéssel

A projekthez kapcsolódó kockázatok, például verseny, tömeges nemfizetés és szabályozói ellenőrzés

Alternatív megoldások is rendelkezésre állnak, például előre fizetett bankkártyák bevezetése, amelyek azonban valószínűleg nem lennének olyan hatékonyak az ügyfélszerzésben.

A projekt hatóköre, például a rajta dolgozó csapattagok, a rendelkezésre álló költségvetés, a bevezetés ütemezése és a határidők.

3. Külsősítés példa

Egy szilícium-völgyi SaaS szoftvergyártó a szolgáltatás minőségének romlása nélkül szeretné csökkenteni az ügyfélszolgálati kiadásokat. Az egyik vezető termékük termékmenedzsere az ügyfélszolgálat kiszervezésének ötletével áll elő. Ezért úgy döntenek, hogy üzleti tervet készítenek, mielőtt a megoldást a vezetőségnek javasolnák. Az üzleti terv a következőket vázolja fel:

A probléma, amely a bevételek jelentős részét felemészti az ügyfélszolgálati tevékenységek, és hogy az outsourcing hogyan segíthet csökkenteni ezt.

A kiszervezett ügyfélszolgálattal kapcsolatos kockázatok és azok mérséklésére szolgáló stratégiák, például egy megoldatlan támogatási jegyekre vonatkozó eskalációs mechanizmus létrehozása.

Alternatívák és azok kockázatai, például az AI chatbotok használata az ügyfélszolgálat automatizálására , ami frusztráló lehet azoknak az ügyfeleknek, akik emberi segítségre szorulnak.

A változás költség-haszon elemzése

A változás mértéke, például hány ügyfélszolgálati alkalmazottat bocsátanak el

4. Példa az ellátási láncra

Egy virginiai építőipari vállalat nyersanyag-ellátási problémákkal küzd. A cementbeszállítójuk többszörösen nem tudta kielégíteni a keresletet, ezért a projektfelelős úgy döntött, hogy egy új beszállító bevonásával biztosítja a redundanciát.

Ez a változás nagy hatással lehet a projektre, ezért a felettes üzleti tervet készít, hogy a kezdeményezést a vezetőségnek javasolja. A terv a következőket tartalmazza:

Hogyan tudja az új cementbeszállító megakadályozni a projekt késedelmét?

A beszállító megbízhatósága, amelyet az iparágban eltöltött évek, a cementet szállító nagyvállalatok stb. bizonyítanak.

Alternatív beszállítók, kapacitásuk és megbízhatóságukra vonatkozó információk

A változás költség-haszon elemzése, mivel ennek a beszállítónak az árai kissé magasabbak, mint a jelenlegi beszállítóé.

A változás hatóköre, beleértve azt is, hogy az új beszállító mennyi árukat szállít, mennyi ideig és milyen áron.

Az üzleti tervvel kapcsolatos lehetséges kihívások és azok leküzdése

A projektmenedzserek számos hibát elkövetnek az üzleti terv megírásakor, amelyek veszélyeztetik a teljes projekt vagy kezdeményezés jóváhagyását. Miután áttekintettük a meggyőző üzleti terv megírásának teljes folyamatát, nézzük meg a leggyakoribb buktatókat és azt, hogyan lehet őket elkerülni.

1. Egyedül megfogalmazni

Az üzleti terv részleteinek kidolgozása kiterjedt kutatást és a különböző üzleti funkciók ismeretét igényli. Egyetlen projektmenedzser sem képes ezt egyedül, hibák és téves ítéletek nélkül elvégezni, ezért kérjen segítséget vállalatának különböző részlegeitől, legyen az pénzügyi, marketing vagy operatív részleg. 💁

2. Nem veszi figyelembe az érdekelt felek visszajelzéseit

Egy másik súlyos hiba az üzleti terv kidolgozásakor, ha a dokumentumot váratlanul mutatja be az érdekelt feleknek. Ha az üzleti terv kidolgozásának egyetlen szakaszában sem vonja be a releváns érdekelt feleket, akkor nő annak a kockázata, hogy elutasítják. Ez azért történik, mert:

Nem tudja, mire számítanak

Nem játszottak szerepet az üzleti tervében, ezért nem kapcsolódnak a munkájához.

Hogy elkerülje ezt a helyzetet, vonja be az érdekelt feleket az üzleti terv kidolgozásának különböző szakaszaiba, és rendszeresen kérje meg őket, hogy értékeljék az előrehaladást.

3. Nem ellenőrzi és nem lektorálja

Az üzleti terv bemutatásakor az utolsó dolog, amit szeretne, az a helyesírási hiba vagy a tények félreértelmezése. Ez rossz benyomást kelthet a bemutatót hallgató érdekelt felekben. Lehet, hogy nem veszik komolyan, és végül elutasítják a projektjavaslatát.

Ahhoz, hogy a dokumentum hibátlan legyen, mindig át kell nézni és lektorálni az egész üzleti tervet, mielőtt benyújtaná. Fordítson különös figyelmet a számokra és a tényekre, és ellenőrizze, hogy azok helyesek-e. Ezután folytassa a prezentációval.

Készítsen meggyőző üzleti tervet a ClickUp segítségével

Egy szilárd üzleti terv az első lépés ahhoz, hogy a projekt jóváhagyást kapjon az érdekelt felektől. Azonban ennek elkészítése gondos tervezést és a megfelelő eszközöket igényel, hogy az egész folyamatot racionalizálja. Szerencsére a ClickUp minden szükséges eszközzel ellátja Önt az üzleti terv elkészítésének minden lépésében – a kész sablonoktól és dokumentációs eszközöktől az AI-alapú írási segítségig.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és írjon üzleti tervet, amely támogatást és bizalmat szerez projektjének vagy kezdeményezésének.