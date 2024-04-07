Bear kontra Evernote: 2025-ös áttekintés (funkciók, árak)

Bear vagy Evernote, melyiket válasszon?

A megfelelő jegyzetelő eszköz megtalálása nehéz feladat lehet.

Végül is nem lehet egyik nélkül sem meglenni.

Szóval, búcsúzz el a post-it cetliktől, és üdvözöld a digitális jegyzetfüzeteket!

Ebben a cikkben segítünk kiválasztani a tökéletes jegyzetelő alkalmazást, összehasonlítva a Bear és az Evernote alkalmazásokat. Ráadásként még egy remek alternatívát is bemutatunk mindkettőhöz.

Kezdődjön a párbaj!

Megjegyzés: Először áttekintjük, hogy mik is a Bear és az Evernote, majd bemutatjuk funkcióikat, hogy jobban megismerhesse az egyes eszközöket. Ha csak az összehasonlítást szeretné látni, kattintson ide, hogy ugorjon arra a szakaszra.

Mi az a Bear?

A Bear egy standard jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi gyors jegyzetek készítését vagy hosszú esszék írását.

Még jegyzeteket is megoszthat másokkal vagy csak a saját eszközei között.

via Bear

Nézzük meg a Bear néhány legfontosabb funkcióját:

1. Speciális keresések

Nem találja a jegyzeteket, amikor a legnagyobb szüksége lenne rájuk?

A Bear speciális keresési funkciói megkönnyítik a dolgát.

Néhány speciális keresési lehetőség:

@task: egy vagy több egy vagy több teendőt tartalmazó jegyzeteket jelenít meg

@today: megmutatja a ma módosított jegyzeteket

@images: képeket tartalmazó jegyzeteket jelenít meg

@code: jelzi azokat a jegyzeteket, amelyek legalább egy kódrészletet tartalmaznak.

Kulcsszavakat vagy kifejezéseket adhat hozzá ezekhez a speciális keresésekhez, hogy konkrét eredményeket kapjon.

2. Többféle exportálási lehetőség

A Bear egyik remek funkciója, hogy a jegyzeteket különböző formátumokban exportálhatja.

Rich text formátum, sima szöveg, PDF, Bear jegyzetformátum, markdown támogatás... a lista elég hosszú.

3. Titkosított jegyzetek

A Bear tudja, hogy egyes jegyzetek védelmet igényelnek, mert érzékeny adatokat tartalmazhatnak.

Mostantól nem írhatod be, hogy „hagyj békén”, és várhatod, hogy biztonságban leszel!

De jelszóval védheted a jegyzeteidet.

Miután beállította, a jegyzetek és más típusú szövegek titkosítva lesznek, és senki más nem férhet hozzájuk, csak Ön.

4. Fókusz mód

A figyelemfelkeltő képessége egy aranyhaléval vetekszik? 🐟

Ne aggódj!

Nem vagy egyedül. De segítségre lesz szükséged, hogy megőrizd a figyelmedet.

A segítség alatt a Bear alkalmazás fókusz módját értjük. Ez a funkció elrejti a képernyőn megjelenő összes elemet, így Ön csak a jegyzetére tud koncentrálni.

Ha iPhone-on vagy iPad-en vagy, csak érintse meg a szerkeszteni kívánt jegyzetet, és az oldalsáv és a jegyzetek listája puff eltűnik!

Mi az Evernote?

Az Evernote már régóta létezik, és továbbra is erős pozícióval rendelkezik!

Az évek során egy hatékony jegyzetelő alkalmazássá fejlődött, amely egyben egy könnyű projektmenedzsment eszköz is.

via Evernote

De vajon az Evernote a legjobb választás az Ön számára? Olvassa el átfogó Evernote-áttekintésünket az alternatívákkal , hogy jobb képet kapjon.

Nézzük meg az Evernote néhány legfontosabb funkcióját:

1. Sablonok

Az Evernote rengeteg sablont kínál mindenféle jegyzethez, beleértve a kreatív írást, a marketinget és az értékesítést, a megbeszéléseket és még sok minden mást.

A sablonok nagymértékben testreszabhatók, és segítségükkel időt takaríthatsz meg és több feladatot végezhetsz el.

2. Web Clipper

Talált egy érdekes cikket arról, hogyan lehet népszerűsíteni vállalkozását az interneten? Csak mentse el képernyőképként az Evernote webes klipper böngészőbővítményével.

Ezzel a funkcióval kivághat egy weboldal egy részét vagy az egész oldalt a zavaró címsorok és hirdetések nélkül.

Valószínűleg ez a legjobb webes clipper a mai piacon.

Kérdezzen meg bármelyik Evernote-versenytársat, és nagy valószínűséggel egyet fognak érteni.

3. Mentett keresés

Ha van olyan jegyzeted, amelyet minden nap megnyitsz, például egy napi tervező vagy ellenőrzőlista, akkor nem kell újra és újra keresned. Csak mentsd el a keresést az Evernote-ban, és nem kell manuálisan keresned a jegyzetet.

Ezenkívül a készülékek szinkronizálási funkciójának köszönhetően minden eszközén hozzáférhet a mentett kereséseihez.

4. Hangjegyzetek

Mi lehet jobb és gyorsabb, mint szöveges jegyzet írása?

Egy hangjegyzet!

Ez a funkció igazi áldás azok számára, akiknek nehézséget okoz a billentyűzet használata, különösen a gyors tempójú megbeszéléseken.

Ha pedig mindig is vonzódott a diktafonokhoz, akkor ezt imádni fogja...

Bear és Evernote egymás mellett

Ezek az alkalmazások sok szempontból nagyon hasonlóak. Először is, mindkettő szereti az állatokat.

Mi az?

Csak nézd meg a logóikat! Az egyik egy medve, a másik pedig egy elefánt!

De természetesen ennél többről van szó.

A Bear és az Evernote lehetővé teszi weboldalak kivágását; mindkét jegyzetalkalmazás lehetővé teszi azok szervezését, támogatja az összes eszköz közötti szinkronizálást stb.

Azonban néhány fontos szempontból különböznek egymástól.

Így működik:

1. Operációs rendszer támogatás

Úgy véljük, hogy minden alkalmazásnak minden operációs rendszeren működnie kell.

Egyetért? Az Evernote is egyetért, de... a Bear nem.

A. Bear

A Bear kétségkívül kiváló jegyzetelő és markdown szerkesztő. De a helyzet problémássá válik, amikor rájössz, hogy a Bear csak Apple eszközöket támogat.

Így az iPhone, iPad, gyakorlatilag minden iOS és Mac felhasználó mostantól büszkén járhat.

Ez teszi a legjobb Apple Note alternatívává.

Elnézést kérünk minden Windows- és Android-felhasználótól.

B. Evernote

Az Evernote viszont inkluzív, és iOS, Android és Windows rendszereken is működik!

Sajnos a Linux-felhasználókat kihagyták.

Olyan közel voltál, Evernote, olyan közel!

2. Keresés

Bármely jegyzetelő alkalmazás „keresés” funkciója segíthet megtalálni, amit keres.

Ha nehezen szeretnénk megtalálni a jegyzeteket vagy szövegeket, akkor használnánk egy jegyzetfüzetet, és időt pazarolnánk azzal, hogy lapozgatjuk.

A jó hír, hogy mindkét alkalmazás keresőfunkciója igen fejlett és hatékony.

De ennél többről van szó. Nézzük meg közelebbről!

A. Bear

A Bear alkalmazás címkéket használ a jegyzetek rendszerezéséhez. Ezeket a címkéket Ön maga adja hozzá a jegyzetekhez, a relevancia függvényében, bárhol a jegyzetben.

A decemberi költségvetéssel kapcsolatos jegyzeteket készítesz? A címkéje lehet #decemberbudget.

Tudta, hogy akár egy címkéből is létrehozhat új jegyzetet?

A keresési és szervezési idő megtakarítása érdekében több jegyzethez is hozzáadhat vagy eltávolíthat címkéket.

B. Evernote

Az Evernote jegyzetekhez is hozzáadhat címkéket, de itt vannak különbségek.

És itt jönnek képbe a jegyzetfüzetek.

Ez az alkalmazás jegyzeteket jegyzetfüzetekbe rendezi, hogy könnyebben megtalálhatóak legyenek. Ha rengeteg jegyzetfüzeted van, nehéz lehet megtalálni a kívántat.

Ilyen esetekben csak írja be, hogy „notebook:insert notebook title” (notesz:notesz címe), és máris ott lesz, ahol szeretne.

3. Árak

Az Evernote és a Bear közötti fő különbség az árukban rejlik. Az Evernote az az alkalmazás volt, amely sok mindent ingyenesen nyújtott. Ma azonban drága árairól híres. A Bear viszont nagyon megfizethető. De ne feledd, hogy csak Apple-felhasználók számára elérhető!

Íme az árak áttekintése:

A. Bear

A Bear két árazási lehetőséget kínál:

Bear ingyenes : exportálási lehetőségek, címkék és mellékletek

Bear pro (1,49 USD/hó): írási témák, titkosított jegyzetek és iCloud szinkronizálás iPhone, iPad és Mac eszközök között.

B. Evernote

Az Evernote három árazási lehetőséget kínál:

Evernote ingyenes: hangjegyzetek, webkivágó és legfeljebb 25 MB méretű jegyzetek

Evernote premium (7,99 USD/hó) : PDF-megjegyzések , szövegkeresés PDF-fájlokban és 200 MB-os jegyzetméret

Evernote Business (14,99 USD/felhasználó/hónap): a csapat tevékenységének történetének megtekintése, csapatkezelés és 20 GB-os havi feltöltési limit.

4. Integrációk

A mai korban az integrációk rendkívül fontosak a termelékenység növelése és a jegyzetek e-mailekkel, naptárakkal stb. való összekapcsolása szempontjából.

Támogatják a Bear és az Evernote az integrációkat? Derítsük ki!

A. Bear

A Bear integrációs listája nagyon rövid. A legjelentősebbek közül néhány a Things, a Bear Power Pack és a Workflow.

Ennél többet nem is kell tudnod!

B. Evernote

Az Evernote sokkal jobban szereti az integrációkat, mint a Bear.

Íme egy rövid áttekintés néhány integrációjáról:

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear vs Evernote a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Bear és az Evernote összehasonlításáról. Ha a Redditen rákeresel a „Bear vs Evernote” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy az Evernote funkciókban gazdag, de ha egyszerűbb eszközt keresel, akkor a Bear remek választás:

„A Bear az Evernote legegyszerűbb funkcióinak leegyszerűsített változata (ami egyesek számára pont megfelelő).”

Azok számára, akik többet keresnek egy alapvető eszköznél, az Evernote a jobb választás:

„Az Evernote rengeteg funkcióval rendelkezik, de emellett hihetetlenül hatékony is. Van néhány funkció, amelyet talán soha nem fog használni, de ott lesznek, hogy segítsék Önt, amikor eljut oda, hogy szükségét érezze rájuk.”

Bear kontra Evernote: ítélet

Bár vannak egyértelmű vizuális hasonlóságok, például a három oszlopos felhasználói felület, a Bear sokkal olcsóbb alkalmazás, mint az Evernote, de csak az iOS platformra érhető el.

Másrészt az Evernote lényegesen több integrációval rendelkezik, mint a Bear, de sokkal inkább hasonlít egy hagyományos termelékenységi eszközre, mint a Bear letisztult és minimalista felhasználói felületére.

Van tehát győztesünk ebben a jegyzetelő alkalmazások versenyében?

Ha elegáns kialakítású, megfizethető íróalkalmazásra van szüksége, akkor a Bear-t ajánljuk. 🐻

Ez feltételezve, hogy Ön iOS vagy Mac felhasználó.

Ha pedig integrációt szeretnél a leggyakoribb és legfontosabb alkalmazásokkal, mint a Gmail, a Google Drive stb., valamint a legjobb webes clipperek egyikével, akkor az Evernote a megoldás.

De várj, te is látod, amit mi? 👀

Az egyik szűkmarkú az integrációk terén, és nem minden operációs rendszert támogat.

A másikhoz nagy költségvetés szükséges. 💰

Ne aggódj! Bemutatjuk neked a tökéletes alternatívát az Evernote és a Bear alkalmazásokhoz.

Mi a legjobb eszköz jegyzetek készítéséhez?

Erre a kérdésre nem könnyű válaszolni.

És mi megértjük.

Túl sok mindent kell mérni.

De itt van néhány gondolatébresztő:

Jegyzeteket készítesz, és aztán mi lesz...? 💭

A jegyzeteknek célja van. Használod őket, hogy teendőket hozz létre, feladatokat rendelj hozzájuk, határidőket és esedékességi dátumokat adj hozzá... érted, miről van szó.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy van egy alkalmazás, amely mindezt meg tudja csinálni, ráadásul jegyzeteket is készíthet?

Üdvözöld a ClickUp-ot!

Töltsd le a ClickUp alkalmazást bármely eszközre, és bárhonnan hozzáférhetsz a munkádhoz.

A ClickUp a világ legmagasabb értékeléssel rendelkező projektmenedzsment eszköze, amelyet rendkívül produktív csapatok használnak.

Várjunk csak, egy projektmenedzsment szoftver?

Igen, egy olyan alternatívát, amely lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen, és ingyenesen kezelje projektjeit, feladatait és erőforrásait!

Emlékszel, hogy a Bear csak az iOS felhasználóknak nyújtotta a medveölelést, míg az Evernote minden platformot támogatott, kivéve a Linuxot?

A ClickUp az igazi megoldás.

Minden platformot támogatunk.

De térjünk rá a legizgalmasabb részekre.

A ClickUp legfontosabb funkciói ugyanazt tudják, mint az Evernote és a Bear, sőt még annál is többet!

1. Jegyezzen fel korlátlanul ötleteket a Notepad segítségével

Rendkívül kreatív napod van? A ClickUpnál úgy gondoljuk, hogy nincs olyan, hogy „túl sok ötlet”.

Ezért a ClickUp Notepad alkalmazásával korlátlan számú jegyzetet hozhatsz létre. A Slash Commands segítségével gazdag szövegszerkesztési funkciókat adhatsz hozzá a jegyzetekhez, például fejléceket, dőlt betűket, numerikus listákat stb.

És nem csak szöveget jegyzetelhetsz.

Konvertáld a jegyzeteket feladatokká közvetlenül a Jegyzettömbből, majd rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz.

Csak keresse meg a + szimbólumot azon a jegyzeten, amelyet feladattá szeretne tenni.

A ClickUp Notepad segítségével egyetlen helyen rendszerezheti jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat.

Kattints rá, és válassz egy listát vagy mappát, hogy új feladatot adj hozzá.

A jegyzet címe lesz a feladat címe.

A jegyzet szövege lesz a feladat leírása.

Ezt követően további részleteket adhat hozzá a feladathoz, például prioritást, határidőt és felelősöket.

2. Tudásbázisok létrehozása a Docs segítségével

Ha túl sok dolgot kell leírnod, és egy jegyzet nem elég, válaszd a Docs-ot.

A Docs alkalmazásban beágyazott oldalakat adhat hozzá, emojikat illeszthet be, dokumentumait indexeltetheti a Google-lal, és még sok minden mást is tehet!

A dokumentumok oldalszáma korlátlan, és megoszthatja őket kollégáival vagy a munkaterületen kívüli személyekkel is.

Sokféle funkcióval és eszközzel testreszabhatja dokumentumát bármilyen munkához, többek között:

Dokumentumstílusok : válassza ki a munkájához leginkább illő dokumentumstílust – tudásalapú stílus, klasszikus stílus vagy blogstílus.

Kapcsolatok : könnyen összekapcsolhatja a kapcsolódó feladatokat és oldalakat a Doc oldalon belül.

Rich Text Formatting : állítsa be a betűméretet (kicsi, közepes, nagy), és válasszon a különböző betűtípusok és kiemelési színek közül, hogy hangsúlyozza a fontos részleteket.

Szerzők : több szerzőt is hozzáadhat, így egyértelműen láthatja, ki járult hozzá a dokumentumhoz.

Valós idejű szerkesztés : szerkeszd a dokumentumot más csapattagokkal együtt, hogy maximalizáld az együttműködést.

Együttműködés észlelése: láthatja, amikor egy csapattag megtekinti, kommentálja vagy szerkeszti a dokumentumot.

A ClickUp Docs segítségével valós időben szerkeszthetsz a csapatoddal együtt.

Gyakran használja ugyanazokat a tartalmakat, például értekezletek jegyzetét vagy projektvázlatokat? Készítsen belőlük dokumentumsablont, és takarítson meg időt és energiát.

A ClickUp lehetővé teszi a dokumentumok letöltését markdown, HTML és PDF fájlként is.

És ha PDF-ekről van szó, ne keressen tovább, mert a ClickUp PDF-megjegyzésekkel is képes dolgozni. 😎

3. Készíts vizuális jegyzeteket a Mind Maps segítségével

Szeretne egy helyet, ahol felvázolhatja játéktervét és céljait?

Próbáld ki a ClickUp gondolattérképeit!

Könnyedén hozhatsz létre, szerkeszthetsz és oszthatsz meg folyamatábrákat olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp Mind Maps.

Használd projektterveid megrajzolásához, a struktúra meghatározásához, valamint feladatok közvetlen létrehozásához, szerkesztéséhez és törléséhez a Mind Maps alkalmazásból.

A ClickUp tisztában van azzal is, hogy lehetnek kedvencei az alkalmazások terén. Éppen ezért számos alkalmazással integrálható, köztük az Evernote-tal is!

Ezek csak azok a funkciók voltak, amelyek segíthetnek jobb és értékesebb jegyzetek készítésében. A ClickUp azonban ennél sokkal többet tud nyújtani Önnek.

Íme egy kis ízelítő azokból a funkciókból, amelyeket szeretettel készítettünk:

További lehetőségeket keresel? Nézd meg a 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás listát.

A verseny győztese

Az Evernote és a Bear közötti verseny örökké tarthat. Mindkét alkalmazásnak megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyek többnyire ugyanazok a funkciók.

Ne feledd azonban, hogy ezek csak jegyzetelő alkalmazások.

Nem segítenek a feladatok, erőforrások vagy idő kezelésében.

Ez az all-in-one, hatékony projektmenedzsment alkalmazás feladata.

Más szóval: a ClickUp-ot.

Kiküszöböli a Bear és az Evernote hiányosságait, és többet kínál, mint csak célszerű jegyzeteket. Ráadásul örökre ingyenes!

Mire vársz még?

Búcsúzz el a hagyományos jegyzetelő alkalmazásoktól, és töltsd le még ma ingyen a ClickUp-ot!

