10 meilleurs outils d'IA pour les notes de réunion en 2025

Il fut un temps, pas si lointain, où l'organisation d'une réunion nécessitait de faire plusieurs choses à la fois. Entre le suivi de l'ordre du jour de la réunion, la gestion de la conversation et la prise de notes manuelle, il y avait forcément quelque chose qui passait à la trappe. Heureusement, avec l'essor des outils d'IA pour les notes de réunion, cette époque est révolue. 🙌 Logiciel d'intelligence artificielle (IA) ont changé notre façon de travailler. L'IA pour les réunions permet de capturer facilement la conversation, puis de la traiter et de l'organiser. Vous êtes ainsi plus libre de vous concentrer sur ce qui se passe, sachant que vous pouvez consulter les notes de réunion de l'IA à votre rythme pour prendre des décisions et extraire des données pour votre entreprise rapport sur l'état d'avancement du projet .

Ainsi, avec tous les Outils de prise de notes par l'IA il existe de nombreux outils de prise de notes assistée par ordinateur, mais lequel convient le mieux à votre entreprise ? Rejoignez-nous pour passer en revue les principales caractéristiques et fonctionnalités à rechercher et vous faire découvrir les meilleurs outils d'IA pour les notes de réunion disponibles cette année. ✨

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour les notes de réunion ?

Un assistant de réunion IA stimule la productivité, améliore la précision et prend en charge.. la transparence des projets . Il facilite également le partage des notes de réunion. Les outils d'IA vous font également gagner du temps, ce qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs dans les limites de votre budget contraintes du projet . 🛠️

Une bonne IA de prise de notes sera en mesure d'effectuer une combinaison de ces tâches à votre place :

Intégrer avecles plateformes de vidéoconférence comme Teams ou Zoom

Enregistrer la réunion et sauvegarder l'enregistrement

Fournir une transcription en direct afin que tous les participants à la réunion puissent facilement suivre le déroulement de la réunion

Faciliter la prise de notes collaborative entre plusieurs membres de l'équipe

Utiliser des fonctions avancées d'intelligence artificielle pour résumer les points clés, ce qui permet d'identifier facilement les principaux points à retenir

Aider à créer le compte rendu de la réunion à partir des notes prises lors de la réunion

Identifierles actions à entreprendre et automatiser lesdélégation de tâches à partir des notes de réunion en ligne

Offrir une excellente expérience utilisateur qui rationalise votre flux de travail

Offrir une sécurité des données pour que vos conversations confidentielles soient protégées

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les notes de réunion à utiliser en 2024

Nous avons dressé une liste des meilleurs outils d'IA pour les réunions, des brillantes applis de prise de notes aux applis de transcription, et plus encore. Voyons ce que la technologie de l'IA peut faire pour rendre vos réunions plus productives à tous les niveaux.

1. Cliquez sur l'icône

Résumez les notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

ClickUp est l'un des meilleurs outils d'IA pour les startups et les petites entreprises disponibles aujourd'hui. Il s'agit d'une application de gestion de projet tout-en-un qui vous aide à gérer tous les aspects de votre entreprise, en rationalisant les flux de travail, en stimulant la productivité et en favorisant la collaboration. Et comme elle est entièrement personnalisable, vous pouvez l'adapter à vos besoins spécifiques.

Cet outil d'IA pour les notes de réunion offre une gamme de fonctionnalités pour améliorer l'efficacité des processus et stimuler la créativité. Gagnez du temps dès le départ en utilisant l'un des outils suivants modèles d'ordre du jour de réunion pour définir des attentes claires et mettre tout le monde d'accord. Créez un engagement immédiat en utilisant Les invites ChatGPT de ClickUp pour les réunions d'équipe pour lancer le processus de brainstorming et générer des points de discussion.

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Prenez des notes de réunion à l'aide de l'outil Modèle de notes de réunion ou utiliser un ClickUp Doc pour capturer les moments clés et les informations à retenir. Vous pouvez également prendre des notes rapides ou dresser des listes de contrôle sur la page Bloc-notes ClickUp . 📝

Le Bloc-notes et Docs sont tous deux dotés de ClickUp Brain l'assistant IA de ClickUp Brain est intégré pour vous permettre de rédiger des notes plus rapidement, de manière plus concise et plus créative. Grâce à l'assistant IA de ClickUp Brain, vous pouvez rationaliser votre flux de travail et améliorer la productivité de vos réunions de plusieurs façons :

Créer des comptes-rendus de réunion: Au lieu de vous démener pour noter chaque mot pendant les réunions, laissez l'assistant AI Writer vous aider. Il peut vous aider à rédiger des comptes rendus clairs et structurés qui capturent l'essence de la discussion, en veillant à ce que rien d'important ne passe inaperçu

Au lieu de vous démener pour noter chaque mot pendant les réunions, laissez l'assistant AI Writer vous aider. Il peut vous aider à rédiger des comptes rendus clairs et structurés qui capturent l'essence de la discussion, en veillant à ce que rien d'important ne passe inaperçu Résumez vos notes : Après une longue séance de brainstorming ou de recherche, vous pouvez vous retrouver avec des pages et des pages de notes. AI Writer peut condenser ces informations sous forme de résumés concis dans vos documents, ce qui facilite la relecture et le partage des points essentiels

Ensuite, comme vos documents sont connectés à vos flux de travail, vous pouvez rapidement et facilement transformer ces tâches en éléments d'action et les assigner aux membres de votre équipe.

ClickUp meilleures caractéristiques

ClickUp stocke tous les documents de vos réunions en un seul endroit pour en faciliter l'accès et la recherche

Vous pouvez modifier ces documents en temps réel avec votre équipe, ce qui améliore considérablement la collaboration

Pour les équipes multilingues, vous pouvez traduire vos documents de réunion de l'anglais vers l'espagnol, le français ou le japonais, entre autres langues

Des vues personnalisées vous permettent de visualiser l'ensemble de vos tâches, flux de travail et projets de la manière qui vous convient le mieux

Vous pouvez accéder à ClickUp à partir d'un navigateur web, d'une application de bureau, d'une application mobile iOS ou Android, ou d'une application de bureauExtension Chrome ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications professionnelles, notamment Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot et Salesforce, afin de rationaliser votre flux de travail



Limites de ClickUp

L'application mobile n'offre pas encore toutes les vues de l'application de bureau

Bien que l'interface utilisateur soit très intuitive, il faut parfois un certain temps pour s'habituer à toutes les fonctionnalités, car elles sont nombreuses 👀

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Otter.ai

via Loutre.ai Otter.ai est un outil de transcription de réunions qui peut convertir en texte les conversations vocales des réunions vidéo ou des fichiers audio. Il permet d'identifier les orateurs, d'étiqueter le texte avec le nom de l'orateur et de capturer les diapositives qui sont partagées.

La fonction de chat en direct permet à votre équipe de discuter ou de poser des questions pendant la réunion, et chacun peut ajouter des commentaires à la transcription en direct ou souligner un point clé. Et si vous êtes distrait ou si vous arrivez en retard, un résumé en direct est créé en temps réel à partir des notes de l'IA, afin que vous puissiez toujours rattraper ce que vous avez manqué.

Les meilleures caractéristiques d'Otter.ai

Otter.ai peut identifier des mots-clés et des phrases afin que vous puissiez les rechercher dans une longue transcription

Si vous le connectez à votre calendrier Microsoft ou Google, il enregistrera automatiquement vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams

Chaque pack successif vous permet de transcrire plus de minutes par mois et par conversation et de télécharger plus de fichiers

Otter.ai est disponible sur les plateformes web et mobiles, il peut donc être utilisé lors de vos déplacements 📱

Limitations d'Otter.ai

L'IA s'embrouille parfois lorsqu'il y a plusieurs intervenants

Elle fonctionne uniquement pour transcrire les réunions et ne vous permet pas de prendre vos propres notes dans l'application

Prix d'Otter.ai

Basic : Gratuit

: Gratuit Pro : 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.0/5 (100+ reviews)

4.0/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

3. Laxis

via Laxis Laxis est conçu pour aider les équipes de vente, de marketing de contenu, de produits et d'études de marché, ainsi que toute autre personne qui s'entretient avec des clients ou des prospects. Il prend des notes pendant les réunions virtuelles et capture les mots de chaque participant mot pour mot, afin que vous puissiez rester concentré sur la conversation.

Par la suite, cet outil d'IA pour les notes de réunion génère automatiquement des résumés, en extrayant des informations et en identifiant les besoins du client. Il tire les actions ou les prochaines étapes nécessaires et peut également envoyer automatiquement un e-mail de suivi pour boucler la boucle. 📤

Les meilleures caractéristiques de Laxis

Il vous aide à trier et à catégoriser les sujets dans les notes de réunion

Les transcriptions sont rapides et faciles à télécharger et à partager

Vous pouvez poser des questions à Laxis sur la base des conversations précédentes

Il s'intègre à Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et Cisco Webex

Limites de Laxis

Alors que vous pouvez transcrire jusqu'à 300 minutes par mois avec l'offre gratuite, le rédacteur AI, qui génère du contenu de suivi, n'est disponible qu'à partir de l'offre Premium

Il n'y a pas encore d'intégration CRM, mais elle est prévue

Prix de Laxis

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: $13.33/mois

$13.33/mois Entreprise: $24.99/mois

$24.99/mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.9/5 (20+ reviews)

4.9/5 (20+ reviews) Capterra: 4.7/5 (16 commentaires)

4. Gribouille

via Gribouille Avant de pouvoir créer des notes de réunion, vous devez d'abord coordonner les calendriers des participants pour qu'ils puissent se rendre à la réunion. C'est là que Doodle entre en jeu. Vous pouvez planifier des réunions individuelles et des réunions d'équipe rapidement et facilement.

Définissez vos disponibilités, puis partagez-les en envoyant un lien aux personnes que vous avez choisies. Ils peuvent alors choisir l'heure qui leur convient, ce qui bloque cette heure dans votre calendrier, de sorte que vous ne ferez plus jamais de double réservation. Et lorsque vous avez plusieurs invités, vous pouvez facilement trouver l'heure qui convient le mieux à chacun.

De plus, Doodle s'intègre à des plateformes de réunion telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. 🗓️

Meilleures fonctionnalités de Doodle

Le système envoie des rappels pour les réunions programmées, de sorte que vous n'avez pas à gérer les absences

La marque personnalisable vous permet d'aligner le système sur la marque de votre entreprise

Vous pouvez également utiliser Doodle pour collecter des données par le biais d'une enquête ou d'un sondage

Doodle fonctionne également sur les appareils mobiles, ce qui vous permet de planifier des réunions lorsque vous êtes en déplacement

Limites de Doodle

Certains utilisateurs estiment que la programmation d'événements multiples pour de grands groupes de personnes prend plus de temps qu'il n'en faut

L'utilisation de Doodle peut s'avérer délicate lorsque les invités se trouvent dans des fuseaux horaires différents

Prix de Doodle

Gratuit: 0

0 Pro : $6.95/mois par utilisateur

$6.95/mois par utilisateur Équipe: $8.95/mois par utilisateur

$8.95/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 3.7/5 (13 commentaires)

3.7/5 (13 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

5. Fireflies.ai

via Lucioles.ai Fireflies.ai peut effectuer une transcription en temps réel lors d'un appel audio ou vidéo ou transcrire à partir d'un enregistrement de réunion. Il peut ensuite résumer les points clés, les décisions et les actions à entreprendre à l'issue de la réunion. ✍️

Si vous souhaitez réécouter une partie de la réunion, vous pouvez rechercher des mots clés et lancer la lecture à vitesse normale ou jusqu'à deux fois plus vite. Les outils de collaboration permettent à votre équipe de commenter, d'épingler ou de réagir à la conversation, ou d'en extraire des bribes pour créer des extraits sonores.

La formule gratuite permet de stocker jusqu'à 800 minutes et la formule Pro jusqu'à 8 000 minutes, tandis que les formules Business et Enterprise offrent un espace illimité.

Les meilleures caractéristiques de Fireflies.ai

Fireflies.ai fonctionne dans plus de 40 langues, avec différents accents et dialectes

Il est capable de détecter et d'étiqueter les voix de différents locuteurs

Il s'intègre à de nombreuses plateformes de réunion, notamment Microsoft Teams, Zoom, Skype et Google Meet

Vous pouvez partager les notes de réunion avec d'autres plateformes telles qu'Asana, Slack ou Notion

Limitations de Fireflies.ai

Si la piste audio n'est pas de bonne qualité, cela peut affecter la précision de la transcription

Les intégrations CRM, Zapier et Slack ne sont disponibles qu'à partir du plan Pro

Prix de Fireflies.ai

Free : Gratuit

: Gratuit Pro : 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Entreprise: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les prix

G2: 4.5/5 (70+ reviews)

4.5/5 (70+ reviews) Capterra: 4.0/5 (5 commentaires)

6. Notes de Dubber

via Notes de Dubber Anciennement connu sous le nom de Notiv, Notes by Dubber prétend vous aider à "rencontrer plus intelligemment, pas plus difficilement" Il se synchronise avec votre calendrier Outlook ou Google, rejoignant et enregistrant automatiquement vos appels programmés. Une fois la réunion terminée, il crée une transcription, puis un résumé que vous pouvez partager.

L'outil d'IA extrait également des actions de suivi et crée automatiquement des tâches pour chaque participant. Les intégrations avec des apps comme Asana et Slack permettent de rationaliser votre flux de travail et de faciliter le suivi des tâches attribuées. ✅

Notes by Dubber meilleures fonctionnalités

Vous pouvez également télécharger et transcrire un fichier audio ou vidéo enregistré

Cet outil d'IA pour les notes de réunion est évolutif et s'aligne sur les canaux de vente habituels

Il est disponible dans le monde entier sur plus de 170 réseaux mobiles ainsi que sur les fournisseurs de services vidéo, vocaux et de chat

Vous pouvez partager des enregistrements, des transcriptions ou des notes via votre CRM ou un autre outil de collaboration

Notes by Dubber limitations

Cet outil d'IA ne prend en charge que l'anglais, il n'est donc pas adapté si vous souhaitez vous rencontrer dans une autre langue

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur est un peu difficile à naviguer

Prix de Notes by Dubber

Contact pour les prix

Notes by Dubber ratings and reviews

G2: 5/5 (1 critique)

5/5 (1 critique) Capterra: Pas encore de commentaires

7. Timz.Flowers

via Timz.Flowers Timz.Flowers est une plateforme de conférence hybride conçue pour les équipes distribuées, combinant appels vidéo et collaboration asynchrone.

Elle permet d'enregistrer des réunions en direct, puis de générer un résumé textuel ou vidéo et un compte rendu de réunion facile à partager avec les personnes qui n'ont pas pu assister à la réunion. Pour les réunions asynchrones, les participants peuvent contribuer par des messages vidéo enregistrés. 🙋‍♀️

Le système envoie automatiquement un récapitulatif par courrier électronique après chaque réunion. Et si vous souhaitez revenir à une section spécifique, le chatbot AI vous aide à la retrouver rapidement.

Les meilleures caractéristiques de Timz.Flowers

L'organigramme à base de fleurs vous donne un aperçu utile de tous les retours d'information et de toutes les questions

Même si une réunion est organisée de manière asynchrone, le système donne l'impression d'une conversation en direct

Il propose des transcriptions avec horodatage afin que vous sachiez toujours où vous en êtes dans la réunion

Bien qu'il existe une option gratuite, les formules Pro et Business vous offrent plus d'heures d'enregistrement et vos données sont sauvegardées plus longtemps

Limitations de Timz.Flowers

Certains utilisateurs estiment que la configuration initiale prend un peu de temps

Tous les navigateurs ne sont pas encore pris en charge, il se peut donc que vous deviez utiliser un navigateur qui n'est pas votre premier choix

Prix de Timz.Flowers

Basic: Gratuit

Gratuit Pro : €6.99/mois par équipe

€6.99/mois par équipe Business: €13.99/mois par équipe

Timz.Flowers ratings and reviews

G2: 4.5/5 (13 commentaires)

4.5/5 (13 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

8. Sembly AI

via Semblable AI En tant qu'outil d'IA pour les notes de réunion, Sembly AI enregistre les réunions et les transcrit. Il crée ensuite des résumés et des comptes rendus de réunion, en mettant en évidence les points clés de la discussion. Et si vous ne pouvez pas assister à une réunion, vous pouvez envoyer Sembly AI à sa place, puis consulter les notes de réunion ultérieurement. 🧑‍💻

Les tâches sont automatiquement identifiées et décrites, puis assignées à un membre de l'équipe. Les intégrations avec des outils tels que Slack et Trello vous permettent de diffuser les tâches, ainsi que les notes, directement dans ces espaces de travail.

Les meilleures caractéristiques de Sembly AI

Les notes de réunion sont enregistrées sur le système, et vous pouvez toujours y revenir pour rechercher des mots-clés ou des participants

Sembly AI fonctionne dans plus de 35 langues

Il est disponible pour les applications Android et iOS, ainsi que sur le web

Limitations de Sembly AI

Il arrive qu'il ne parvienne pas à rejoindre ou à enregistrer une réunion

Le sentiment de la réunion ne reflète pas toujours l'ensemble de la réunion et ne se concentre que sur une partie de celle-ci

Prix de Sembly AI

Personnel: Gratuit

Gratuit Professionnel: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Équipe: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (11 commentaires)

4.3/5 (11 commentaires) Capterra: Pas encore de commentaires

9. Fathom

via Fathom Fathom est un outil d'IA pour les notes de réunion qui enregistre, transcrit et résume les réunions. L'enregistrement et la transcription sont instantanément disponibles à la fin de la réunion. Il vous suffit ensuite de copier et de coller les résumés et les mesures à prendre dans Gmail, Google Docs ou un outil de gestion des tâches.

Les notes d'appel sont automatiquement synchronisées avec votre CRM, de sorte que vous disposez toujours d'une trace de vos interactions avec toute personne figurant dans votre base de données. Vous pouvez également transformer les points forts de votre réunion en une liste de lecture et la partager avec d'autres parties intéressées.

Les meilleures fonctionnalités de Fathom

Il fonctionne avec Microsoft Teams, Zoom et Google Meetings

Lorsque vous mettez en surbrillance une partie de l'appel, Fathom la résume pour vous

Le système prend en charge sept langues, dont l'anglais, l'espagnol et le français

L'édition Team payante dispose de fonctionnalités supplémentaires et est conçue pour être déployée à l'échelle d'une organisation 🏢

Limites de Fathom

Certains utilisateurs estiment que l'interface est un peu sombre, et ils aimeraient pouvoir choisir une option plus claire

S'il fonctionne bien pour les réunions planifiées, il ne prend actuellement pas en charge certaines réunions impromptues, en particulier sur Microsoft Teams

Prix de Fathom

**Gratuit

Édition Équipe: 19 $/mois par utilisateur

G2: 5/5 (1,300+ commentaires)

5/5 (1,300+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (8 commentaires)

10. Superpuissant

via Superpuissant Superpowered transcrit votre réunion, mais sans l'enregistrer ni utiliser de robots : il travaille directement à partir de l'audio de votre appareil. Ces transcriptions sont stockées pendant sept jours pour vous donner le temps de prendre des notes avant d'être supprimées.

Cet outil d'IA pour les notes de réunion résume automatiquement la conversation et identifie les actions à entreprendre.

Il vous permet également de garder le contrôle de votre calendrier. Les rappels des réunions à venir s'affichent dans la barre de menu et vous pouvez cliquer directement sur la réunion. 🖱️

Les meilleures caractéristiques de Superpowered

Il fonctionne avec toutes les plates-formes de réunion

Superpowered identifie et documente même les émotions pendant la réunion

L'équipe de développement est très ouverte et réceptive aux commentaires et suggestions

Limites de Superpowered

La version gratuite n'intègre que le courrier électronique et Slack, donc si vous voulez l'utiliser avec Google Drive ou Salesforce, par exemple, vous devez choisir un plan payant

Mobile et Linux ne sont pas encore pris en charge

Prix de Superpowered

**Gratuit

Basic : 30$/mois

: 30$/mois Pro : 90$/mois

90$/mois Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Gagnez du temps et augmentez votre productivité avec les outils d'IA pour les notes de réunion

L'IA pour les réunions peut vous aider dans tous les aspects de vos interactions avec votre équipe, vos clients ou vos prospects. Les meilleurs outils d'IA pour les réunions peuvent simplifier la planification, enregistrer et transcrire les notes de réunion, ou fournir des modèles avec IA outils d'écriture pour vous aider à prendre vos propres notes.

Les outils d'IA peuvent également vous aider à résumer toutes ces notes de réunion, en mettant en évidence les parties les plus importantes de la conversation et en identifiant les tâches et les prochaines étapes. Ils peuvent même s'intégrer à des outils de gestion des tâches, ce qui vous permet de gagner plus de temps et de rationaliser votre flux de travail à chaque instant. 🪄

En ce qui concerne la rationalisation du flux de travail, ClickUp s'en occupe, non seulement lorsque vous organisez une réunion, mais aussi lorsque vous dirigez votre entreprise ou gérez une équipe. Avec des modèles et des outils de gestion de projet qui couvrent tous les aspects de votre activité et des intégrations qui vous font gagner du temps et des efforts, c'est un guichet unique pour tous les besoins de votre entreprise. 🤩 S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui, et commencez à utiliser ClickUp pour rationaliser votre activité - et votre vie.