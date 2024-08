10 meilleures extensions Chrome d'enregistreur d'écran en 2024

Lorsque les enjeux sont importants et que vous créez un enregistrement d'écran pour un public professionnel, la qualité, les fonctionnalités et la fiabilité de votre extension Chrome ne sont pas négociables.

Mais avouons-le, le nombre écrasant d'extensions disponibles sur le marché peut rendre le processus de décision long. Alors, comment faire pour trouver rapidement la meilleure extension d'enregistrement d'écran Google Chrome ?

Bonne nouvelle, nous avons retroussé nos manches et fait le gros du travail pour vous !

Poursuivez votre lecture pour trouver le meilleur enregistreur d'écran extensions Chrome en 2024.

Que faut-il rechercher dans une extension Chrome d'enregistrement d'écran ?

Capturer des enregistrements d'écran et des captures d'écran impressionnantes pour les clients, les membres de l'équipe et les parties prenantes est facile lorsque vous avez un enregistreur d'écran de haute qualité dans votre boîte à outils. 🧰

Mais vous en voudrez un avec des fonctionnalités spécifiques si vous voulez créer des vidéos professionnelles sans limites cachées.

Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous recherchez la meilleure extension d'enregistreur d'écran :

Les filigranes : Il est préférable de pouvoir partager votre enregistrement sans que le filigrane d'une autre marque ne vienne l'éclabousser

Vous pourriez être surpris par la grande qualité des enregistreurs d'écran payants et gratuits disponibles si vous savez où chercher !

Les 10 meilleures extensions Chrome d'enregistreur d'écran à utiliser en 2024

Voici nos choix pour les meilleures extensions Chrome d'enregistreur d'écran sur le marché en ce moment.

Partagez des enregistrements d'écran pour faire passer votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne avec Clip by ClickUp

Si vous cherchez un outil d'enregistrement d'écran de qualité professionnelle qui vous permette de faire le travail terminé, ClickUp Clip sera probablement votre premier choix !

Clip est une extension Chrome gratuite que vous pouvez utiliser pour enregistrer et envoyer rapidement des messages clairs et de haute qualité par lien, par e-mail ou au sein de la messagerie ClickUp.

Son large intervalle de fonctionnalités et ses options de partage sécurisées en font un choix facile pour les Business qui cherchent à créer des enregistrements d'écran qu'ils peuvent partager n'importe où. Que vous souhaitiez partager avec des investisseurs, des clients, des membres de l'équipe ou l'équipe informatique, ClickUp vous couvre.

L'enregistreur d'écran de ClickUp fait partie de son logiciel de gestion de projet, l'un des plus importants du marché plateformes de productivité les mieux évaluées sur le marché actuel.

Cela signifie que lorsque vous utilisez l'extension d'enregistreur d'écran, vous avez à portée de main des milliers d'intégrations d'applications transparentes, des centaines de modèles, des outils de suivi de projet et de solides fonctionnalités de collaboration.

Et, si vous avez besoin d'augmenter votre publication de screencasts (ou toute autre partie de votre entreprise), ClickUp a ce qu'il vous faut meilleurs outils de productivité pour vous aider à évoluer au fur et à mesure de votre croissance.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp offre une qualité de niveau professionnel dans ses fonctionnalités

La plateforme n'ajoute aucun filigrane au contenu que vous créez

Il n'y a aucune restriction sur la durée de vos sessions d'enregistrement

Vous avez la possibilité d'enregistrer le plein écran, un onglet spécifique ou l'écran d'un appareil

La plateforme vous permet de partager votre contenu instantanément sans aucun délai

Vous pouvez partager votre travail en toute sécurité via un lien, un e-mail ou directement dans la fonctionnalité d'e-mail intégrée à ClickUp

ClickUp vous fournit la possibilité d'enregistrer l'ensemble de votre écran, un onglet spécifique ou même une fenêtre d'application

ClickUp est doté d'une fonctionnalité de gestion de projet, ce qui en fait bien plus qu'un simple enregistreur d'écran

La plateforme offre également un suivi des tâches, ce qui peut être un outil essentiel pour la gestion d'une équipe

Les limites de ClickUp

Dans l'ensemble, la courbe d'apprentissage de la plateforme ClickUp est un peu plus raide que celle de certains de ses homologues moins riches en fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever : Gratuit pour l'éternité

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (8,324 reviews)

4.7/5 (8,324 reviews) Capterra: 4.7/5 (3,743+ commentaires)

2. ScreenPal (anciennement Screencast-O-Matic)

via ScreenPal ScreenPal (anciennement Screencast-O-Matic) extension gratuite d'enregistrement d'écran fournit des outils de messagerie vidéo rapide et la possibilité de créer et de partager des vidéos illimitées.

ScreenPal vous permet d'enregistrer votre écran ou votre webcam, avec une narration audio, de la musique et des sous-titres. Il permet aux utilisateurs d'enregistrer des écrans en utilisant un onglet du navigateur, une fenêtre ou le mode plein écran.

L'éditeur vidéo de ScreenPal vous permet d'améliorer vos enregistrements avec des outils de dessin, ou d'utiliser l'outil de suppression de l'arrière-plan sur les enregistrements par webcam.

Les enregistrements sont sauvegardés en toute sécurité dans le cloud pour faciliter leur réutilisation et leur partage.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenPal

ScreenPal offre la possibilité d'enregistrer des vidéos illimitées

Vous pouvez découper vos enregistrements selon vos préférences

La plateforme assiste l'ajout de musique et de légendes à vos vidéos

ScreenPal propose également des enregistrements en haute résolution, ce qui garantit une qualité vidéo supérieure

La plateforme vous permet d'ajouter une marque personnelle à vos vidéos, améliorant ainsi votre image professionnelle

Limites de ScreenPal

Certains forfaits de ScreenPal offrent des fonctionnalités de modification en cours limitées

Les capacités d'intégration de la plateforme avec les ordinateurs Mac sont limitées

Les utilisateurs ont rapporté des problèmes de qualité depuis que Screen-o-Matic est devenu ScreenPal

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive que celle d'autres outils d'enregistrement d'écran

La disponibilité de l'assistance client a été jugée insatisfaisante par certains utilisateurs

Prix de ScreenPal

Solo Deluxe : 3 $/mois

: 3 $/mois Solo Premier : 6$/mois

: 6$/mois Solo Max : 10 $/mois

: 10 $/mois Teams Business : 8$/mois

G2: 4.3/5 (71+ commentaires)

4.3/5 (71+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (54+ avis)

3. Droplr

via Droplr Avec l'enregistreur d'écran Droplr, vous pouvez capturer des enregistrements d'écran, les sauvegarder sur le stockage cloud et partager le lien avec n'importe qui. L'enregistreur d'écran est disponible sous forme d'extension Chrome, sur Mac Windows et sur Chromebook.

Droplr est un outil de partage de fichiers et de collaboration basé sur le cloud qui vous permet de réaliser des captures d'écran, d'enregistrer des screencasts et de partager rapidement des fichiers avec des clients et des collègues. Si vous souhaitez enregistrer des vidéos plus longues, vous apprécierez sa fonctionnalité de longueur d'enregistrement illimitée.

Droplr s'intègre à une variété d'autres outils, notamment Slack, Trello et Asana. Vous pouvez ainsi partager facilement des captures d'écran, des screencasts et des fichiers avec les membres de votre équipe.

Dans l'ensemble, Droplr est un enregistreur d'écran simple mais puissant pour le navigateur Google Chrome qui peut vous aider à améliorer stratégies de communication et la productivité.

De plus, grâce à son stockage cloud, vous pouvez sauvegarder tous vos enregistrements en un seul endroit organisé.

Les meilleures fonctionnalités de Droplr

Droplr est facile à paramétrer et à partager, offrant une expérience conviviale

La plateforme assiste une longueur d'enregistrement illimitée, permettant de longues sessions sans interruptions

Les utilisateurs Premium bénéficient de fonctionnalités supplémentaires telles que l'authentification unique, l'analyse et les fonctionnalités IA avec la version Entreprise

La plateforme offre une fonctionnalité "d'autodestruction" pour les liens partagés, augmentant ainsi la sécurité des fichiers partagés

La fonctionnalité "glisser-déposer" de Droplr rend le partage de fichiers encore plus pratique

Limites de Droplr

La qualité de la vidéo dans Droplr dépend du forfait d'abonnement, ce qui limite les enregistrements de haute qualité aux forfaits premiums

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de contrôle de la qualité dans Droplr

Les analyses ne sont disponibles que pour les utilisateurs premium, ce qui limite les perspectives pour les utilisateurs gratuits

La version gratuite de Droplr a des fonctionnalités limitées par rapport aux versions payantes

L'interface utilisateur peut être améliorée pour offrir une expérience plus rationalisée

Prix de Droplr

Pro Plus : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Teams : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business Plus : x $/mois par utilisateur

: x $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (397+ commentaires)

4.5/5 (397+ commentaires) Capterra: 4.6 (116+ avis)

4. Boîte à savon Wistia

via Tableau de bord Loom Loom Chrome screen recorder est une extension Google Chrome d'enregistrement d'écran basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de partager des vidéos rapides pour communiquer avec d'autres personnes.

Il est souvent utilisé sur les lieux de travail et dans les paramètres éducatifs pour envoyer des messages, fournir des commentaires ou expliquer des idées à l'aide d'enregistrements vidéo.

Les utilisateurs peuvent capturer leur écran, s'enregistrer avec une webcam ou lancer l'enregistrement de l'écran et de la webcam en même temps.

Loom simplifie l'enregistrement d'écran grâce à l'enregistrement et au partage en un seul clic. Les utilisateurs ne tarissent pas d'éloges sur sa polyvalence et sa fiabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Loom dispose d'une fonctionnalité de sauvegarde automatique des enregistrements, ce qui permet de ne pas perdre de travail

La plateforme offre un partage instantané des liens pour une distribution rapide et facile du contenu

La fonctionnalité de contrôle d'accès à la sécurité renforce la sécurité de votre contenu

Loom propose une option d'enregistrement en haute définition, résultant en des vidéos de meilleure qualité

Il assiste également l'annotation pendant l'enregistrement, ce qui améliore la clarté des présentations

Les limites de Loom

Des bugs et des problèmes de blocage sont parfois signalés dans Loom

La plateforme offre des options de personnalisation limitées

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation entre l'audio et la vidéo

La version gratuite de Loom est assortie d'une limite de temps pour les vidéos

La plateforme manque de fonctionnalités d'édition avancées, ce qui limite les modifications en post-production

Prix de Loom

Débutant : Free

: Free Business : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,350+ reviews)

4.7/5 (1,350+ reviews) Capterra: 4.7/5 (378+ commentaires)

Check out these Loom alternatives !

6. Zight (anciennement CloudApp)

via Zight Vous pouvez créer des captures d'écran, des GIF et des enregistrements d'écran et web avec le logiciel de communication Zight (anciennement CloudApp).

L'enregistreur d'écran Zight s'intègre à de nombreuses applications populaires, notamment Slack, Jira, Zapier et Lucidchart.

Les meilleures fonctionnalités de Zight

Zight fournit des instructions simples, permettant aux utilisateurs de démarrer rapidement et sans confusion

La plateforme permet de raconter et d'enregistrer simultanément, ce qui favorise l'efficacité

Le partage du contenu sur Zight est facile, ce qui favorise la collaboration et l'échange d'informations

Zight offre une interface propre et intuitive, améliorant l'expérience de l'utilisateur

Il fournit un outil de dessin, utile pour mettre en évidence ou annoter pendant les enregistrements

Limites de Zight

Le forfait gratuit de Zight est limité à des enregistrements de 90 secondes, ce qui peut s'avérer insuffisant pour des présentations détaillées

Certains utilisateurs ont signalé des pannes fréquentes du système, susceptibles de perturber le flux de travail

Les fonctionnalités de Zight sont limitées par rapport à celles d'autres concurrents

Il n'y a pas d'outils de modification en cours, ce qui limite les modifications après l'enregistrement

La plateforme n'offre pas de système d'intégration robuste avec d'autres logiciels

Prix de Zight

Free

Teams : 8$/mois

: 8$/mois Pro : 10$/mois

: 10$/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (1,197+ reviews)

4.6/5 (1,197+ reviews) Capterra: 4.6/5 (179+ avis)

7. Screencastify

via Screencastify L'extension Chrome populaire Screencastify screen recorder est un outil simple et facile à utiliser pour l'enregistrement d'écran qui aide les enseignants à créer des vidéos attrayantes.

Les enseignants, les étudiants et les Business aiment utiliser l'enregistreur d'écran Screencastify pour réaliser des vidéos pédagogiques, des tutoriels, des démonstrations, ou même enregistrer.. le compte-rendu d'une réunion .

Vous pouvez enregistrer votre écran, votre webcam, ou les deux en même temps, grâce à cette extension pratique pour Google Chrome.

Il est facile de comprendre pourquoi les éducateurs aiment l'enregistreur d'écran Screencastify. Des questions interactives aux analyses illimitées, l'enregistreur d'écran permet aux enseignants de produire facilement des vidéos éducatives interactives.

Les meilleures fonctionnalités de Screencastify

Screencastify travaille excellemment avec Google Education, ce qui en fait un bon choix pour les environnements éducatifs

Il offre des fonctionnalités interactives pour les éducateurs, ce qui favorise des expériences d'apprentissage attrayantes

Les vidéos produites avec Screencastify ont un aspect professionnel, ce qui renforce la crédibilité du contenu

Screencastify dispose d'un outil d'annotation qui vous permet de marquer votre écran pendant l'enregistrement

La plateforme permet des enregistrements illimités sur les forfaits payants

Limites de Screencastify

La plateforme a des capacités d'édition limitées, offrant des outils de modification en cours seulement

La version gratuite de Screencastify offre un stockage et une durée d'enregistrement limités

Les utilisateurs doivent choisir entre les forfaits standard et éducatif sur la version payante, ce qui pourrait être contraignant pour certains

Les vidéos de la version gratuite sont marquées d'un filigrane, ce qui nuit à l'aspect professionnel du contenu

Certains utilisateurs ont signalé un décalage occasionnel pendant les rapports

Prix de Screencastify

**Gratuit

Débutant : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Pro : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Teams : Contacter pour la tarification

: Contacter pour la tarification Éducation : $500+

G2: 4.6/5 (67+ commentaires)

4.6/5 (67+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (137+ commentaires)

8. Fluvid

via Fluvid Fluvid est une extension tout-en-un de capture d'écran et d'enregistrement vidéo pour Chrome.

Elle assiste la diffusion en direct et l'enregistrement du son du système, en plus de fournir une enregistreur d'écran gratuit sans filigrane et peut être personnalisé.

L'enregistreur d'écran Fluvid offre une intégration Gmail, des formulaires de génération de leads et des indicateurs détaillés.

Fluvid peut être un bon outil à considérer si vous êtes un créateur de contenu !

Les meilleures fonctionnalités de Fluvid

Fluvid propose des aperçus, permettant aux utilisateurs de revoir leurs enregistrements avant de les partager

La plateforme assiste la création de marques personnalisées, ce qui renforce l'attrait professionnel du contenu

Le chat avec le public en temps réel est disponible sur le forfait Pro, favorisant l'interaction et l'engagement

Fluvid propose des intégrations avec des outils populaires tels que Trello, Asana et Jira

L'outil offre une qualité d'enregistrement haute définition pour des vidéos claires et nettes

Les limites de Fluvid

La seule option d'exportation de Fluvid est MP4, ce qui limite la polyvalence de l'outil

Fluvid ne dispose pas de fonctionnalités de sécurité avancées, ce qui peut poser problème pour les contenus sensibles

Les utilisateurs gratuits ont un accès limité à la qualité et aux fonctionnalités par rapport aux utilisateurs payants

La version gratuite de Fluvid inclut un filigrane sur les vidéos

La plateforme ne fait pas d'outils de modification en cours

Prix de Fluvid

Basic : Free

: Free Pro : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: N/A

9. Capture Nimbus

via Capture Nimbus Nimbus Capture dispose d'une extension enregistreur d'écran pour Chrome, qui est un outil polyvalent doté d'un puissant éditeur vidéo. L'enregistreur d'écran pour Chrome capture des pages web entières ou des parties et permet une annotation et une modification en cours faciles.

Nimbus screen recorder vous permet d'enregistrer des vidéos à partir de votre écran et de votre webcam, de les découper et de les recadrer, puis de les convertir en GIF ou au format MP4.

Nimbus Capture est disponible sous forme d'abonnement autonome ou de module complémentaire à la plateforme Nimbus.

Meilleures fonctionnalités de Nimbus Capture

Nimbus Capture offre une intégration pratique avec la plateforme Nimbus, promouvant un flux de travail transparent

Il offre une expérience fiable avec des enregistrements de qualité, ce qui améliore la satisfaction des utilisateurs

Le filigrane de marque est une fonctionnalité de Nimbus Capture, offrant un niveau de professionnalisme

Nimbus Capture offre diverses options d'exportation, notamment PDF, JPG et PNG

Enregistrez l'écran et les pages Web avec une option de capture d'écran programmée, utile pour les rapports réguliers ou la surveillance

Limites de Nimbus Capture

Certains utilisateurs de Nimbus Capture ont signalé des décalages et des pépins occasionnels lors de l'enregistrement de vidéos

La plateforme offre des options limitées pour les polices et les tailles, ce qui limite la personnalisation

Nimbus Capture ne dispose pas d'une suite de modification en cours robuste par rapport à ses concurrents

L'interface utilisateur pourrait être améliorée pour une expérience plus intuitive

Il y a des restrictions dans la durée d'enregistrement dans la version gratuite

Prix de Nimbus Capture

Pro : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Teams : 6$/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (23+ commentaires)

4.5/5 (23+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (19+ avis)

10. Movavi

via Movavi Movavi Free Screen Recorder pour Google Chrome vous permet d'enregistrer l'écran et la webcam simultanément. Vous pouvez également ajouter des voix off avec cet enregistreur d'écran en ligne.

Vous pouvez tout enregistrer, des screencasts de tutoriels et des vidéos en ligne aux animations Flash et aux discussions vidéo occasionnelles ou à un enregistrement de webcam avec l'enregistreur d'écran. Vous pouvez ensuite sauvegarder votre vidéo enregistrée dans un format vidéo courant, sans matériel particulier.

Les utilisateurs de Movavi screen recorder ne tarissent pas d'éloges sur son enregistreur d'écran en ligne.

Cependant, les utilisateurs du Chrome web store font état de difficultés constantes avec l'extension Google Chrome.

Sur le Chrome Web Store, elle est classée à environ 3 étoiles.

Les utilisateurs sérieux peuvent envisager la version de bureau au lieu de l'extension.

Movavi meilleures fonctionnalités

Movavi offre de solides paramètres de confidentialité, assurant la sécurité de votre contenu

La plateforme est très facile à utiliser, ce qui la rend accessible à tous les utilisateurs

Movavi offre une excellente qualité d'enregistrement de la voix, ce qui améliore la qualité globale des enregistrements

Movavi offre un ensemble complet d'outils de modification vidéo, utiles pour les modifications de post-production

L'outil assiste une grande variété de formats de sortie, ce qui offre un fournisseur prestataire pour le partage et l'exportation des vidéos

Les limites de Movavi

Movavi a des fonctions limitées sur les ordinateurs plus anciens, ce qui pourrait exclure certains utilisateurs

La version de l'extension Chrome de Movavi a connu des problèmes de performance

Les fonctionnalités de la plateforme sont limitées par rapport à la concurrence

La version gratuite de Movavi comporte un filigrane sur les vidéos

Certains utilisateurs trouvent que les forfaits sont un peu chers par rapport aux fonctionnalités offertes

Prix de Movavi

Chrome extension: Gratuit

Gratuit Desktop Screen Recorder : 43 $/an

: 43 $/an Enregistreur d'écran de bureau + éditeur vidéo: 60 $/an

G2: 4.5/5 (50+ commentaires)

4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (26+ commentaires)

Commencer à capturer le travail avec une extension d'enregistrement d'écran Chrome

Maintenant que nous avons passé en revue les dix meilleures extensions d'enregistrement d'écran pour Chrome, vous avez peut-être une idée de celle qui vous convient le mieux.

Gardez à l'esprit que le meilleur enregistreur d'écran pour votre équipe dépend de ce que vous voulez en faire.

