10 meilleures alternatives à Formstack pour l'automatisation du workflow en 2024

Obtenir un retour d'information de la part des utilisateurs, des clients potentiels ou des employés est l'un des moyens les plus courants d'améliorer vos produits et les activités de votre entreprise. Les logiciels modernes de construction de formulaires permettent même de l'automatisation du flux de travail qui facilite l'analyse des données issues des réponses.

Formstack est un logiciel de construction de formulaires populaire avec une grande base d'utilisateurs. Cependant, le fait qu'il soit populaire ne signifie pas qu'il soit le bon choix pour vous.

Nous avons compilé cette liste des meilleures alternatives à Formstack pour vous montrer ce qu'il y a d'autre sur le marché. Si vous cherchez à passer de Formstack ou à acheter des options sur le marché, cette liste vous aidera à réduire vos choix.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Formstack ?

Lorsque vous comparez les alternatives à Formstack, vous devez être conscient des fonctionnalités que la plupart des logiciels de construction de formulaires offrent. Une fois que vous savez quelles options sont disponibles, concentrez-vous sur la liste courte des produits qui ont les fonctionnalités que vous voulez. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

Intégrations tierces : La possibilité de connecter différents logiciels pour un flux de travail cohérent permet d'augmenter la productivitéefficacité des processus dans l'envoi des formulaires. Mon travail consiste à trouver un générateur de formulaires qui fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà et qui permette d'effectuer des opérations de basel'automatisation des tâches

Fonctionnalités avancées : Examinez les fonctionnalités uniques de chaque option. Si l'une de ces fonctionnalités est au cœur de vos besoins, comme la collecte de données hors ligne, cela réduit le nombre d'options

Sécurité des données et conformité : Certaines entreprises ont des exigences très strictes en matière de conformité des données. Si c'est votre cas, assurez-vous que le logiciel que vous choisissez répond à ces exigences

Prix : La tarification des logiciels peut être déroutante, chaque option ayant plusieurs niveaux et chaque niveau ayant des fonctionnalités différentes. Recherchez un produit qui soit dans votre budget, mais qui offre également un bon rapport coût/fonctionnalités

Les 10 meilleures alternatives à Formstack en 2024

Décortiquons les forces et les faiblesses des 10 meilleures alternatives de Formstack et fournissons d'autres informations pour créer des formulaires en ligne.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec un générateur de formulaires par glisser-déposer et une logique conditionnelle ! Connu pour son ses capacités d'automatisation étendues clickUp simplifie l'ajout de formulaires à votre flux de travail. Utiliser ClickUp Formulaires pour débloquer tout son potentiel.

Créez un formulaire, analysez les réponses et déléguez les éléments d'action aux membres de l'équipe depuis le même endroit.

Pour aider les utilisateurs à se familiariser rapidement avec le système, ClickUp propose une vaste bibliothèque de modèles, dont plusieurs sont destinés à formulaires de retour d'information . Le processus est simple, fluide et couronné de succès.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Automatisations ClickUp pour créer une tâche à l'aide des informations recueillies

Fonctionnalités pourcollaboration en temps réel entre les membres de l'équipe, y compris la gestion des documents

Assistance pourla logique conditionnelle pour organiser les données collectées

Intégration dans des logiciels tiers

Options de partage, d'exportation et d'intégration des formulaires

Limites de ClickUp

Options de personnalisation limitées pour la conception des formulaires

Une courbe d'apprentissage abrupte pour la création de formulaires complexes

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Jotform

Via JotformJotform est un générateur populaire de formulaires en ligne avec une sélection étendue de modèles préconçus. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer des formulaires pour les sondages, les inscriptions aux évènements, les commentaires, et plus encore.

Vous créerez des formulaires grâce aux nombreuses options de personnalisation et à l'interface conviviale de Jotform et tirerez parti de la logique conditionnelle, des widgets avancés et des calculs pour gérer les besoins complexes. Diverses tâches d'automatisation sont possibles grâce aux intégrations de Jotform avec plusieurs applications tierces.

Jotform met également fortement l'accent sur la sécurité des données, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes travaillant dans des secteurs sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Une sélection étendue de champs pour créer des formulaires en ligne

Assistance à la logique conditionnelle pour créer des formulaires interactifs

Une bibliothèque de modèles de formulaires pour créer des formulaires de type "conversation"

Un service de passerelle pour accepter les paiements en ligne

Outils de gestion des données et d'analyse

Limites de Jobform

Prix élevé pour certaines fonctionnalités avancées

Bugs occasionnels lors de la création de formulaires

La logique avancée des formulaires peut être difficile à maîtriser

Prix de Jotform

Forfait Free : Bronze :::::::::::::::::::::::::::::::: :

: :::::::::::::::::::::::::::::::: : Bronze : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Argent : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Or : 129 $/mois par utilisateur

: 129 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Jotform

3. Formulaires Google

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/m0yF4miYUwX5Iy19tKYbMElej8Q5SWeV5mU0XTYknCcYBZipW9C3D5ldoF68iKURaRNiJuNXsZ8C7eN93\_KfRR9zOtUqFXk9VKm2\_YW38tSGz8VNaI4=w0-l80-sg-rj-c0xffff Formulaires en ligne créés par Google Forms /$$img/

Via Google Google Forms fait partie de l'environnement de travail de Google (anciennement connu sous le nom de G Suite). Le produit s'intègre profondément à l'écosystème Google, ce qui facilite la collaboration et le partage du travail des utilisateurs.

Il ne dispose pas de certaines des fonctionnalités personnalisées et avancées dont disposent d'autres constructeurs de formulaires en ligne, mais offre une approche simple pour les besoins de base. Cela en fait une solution idéale pour les sondages rapides et les enquêtes simples ou les formulaires de retour d'information.

Les utilisateurs collectent automatiquement les réponses aux sondages dans un Google Sheets pour faciliter l'accès et l'analyse et paramétrer les notifications par e-mail pour les formulaires soumis.

Les meilleures fonctionnalités de Google Forms

Interface intuitive de création de formulaires permettant de générer des rapports personnalisés

Intégration avec d'autres environnements de travail Google

Envoi automatique des réponses et des données à Google Sheets

Accès partagé ou restreint aux formulaires

Fonctionnalité d'analyse de base

Les limites de Google Forms

Options de personnalisation minimales pour l'apparence du formulaire

Absence de fonctionnalités avancées de création de formulaires par rapport à d'autres solutions

Intégration limitée avec des produits en dehors de l'écosystème Google

Tarification de Google Forms

L'environnement de travail Google comprend Google Forms. Les tarifs ci-dessous correspondent à cette suite de produits.

Free Forever pour toujours

Démarrage de l'entreprise : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Business Standard : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (40 000 commentaires)

4.6/5 (40 000 commentaires) Capterra: 4.7/5 (10 000+ commentaires)

4. **SurveyMonkey

/img/ https://surveymonkey-assets.s3.amazonaws.com/papiasset/123345/faef1126-ada7-4946-8bdd-20efc304c02a.png Formulaires en ligne conçus par SurveyMonkey /$$$img/

Via SurveyMonkey Comme son nom l'indique, SurveyMonkey a débuté en tant que plateforme polyvalente de création de sondages. Ce nom déjà bien établi s'est étendu à d'autres tâches de création de formulaires, tout en conservant la même interface conviviale et la même suite d'outils analytiques.

Pour aider les utilisateurs à démarrer, SurveyMonkey propose de nombreux modèles prédéfinis. Il automatise les réponses aux sondages, envoie des messages de rappel et personnalise les messages en fonction des réponses au formulaire. Une automatisation plus poussée est possible grâce à la connexion de SurveyMonkey avec des applications tierces via Zapier.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyMonkey

Sondages dynamiques créés avec une logique de branche

Grande sélection de types de questions

Sondages distribués par le biais de nombreux canaux populaires

Plusieurs outils d'analyse des données et de rapports

Outils permettant de cibler des publics spécifiques

Limites de SurveyMonkey

Les fonctionnalités avancées sont plus chères

L'interface peut être envahissante lorsque les formulaires sont volumineux ou complexes

Intégration limitée avec des outils tiers

Tarifs de SurveyMonkey

Avantage Teams : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Teams Premier : 75 $/mois par utilisateur

: 75 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (18 000+ commentaires)

4.4/5 (18 000+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (9 000+ commentaires)

5. Microsoft Forms

Via Microsoft Fait partie de l'offre 365 de Microsoft, Microsoft Forms est une application simple de création de formulaires similaire à Google Forms. Elle est étroitement intégrée à d'autres produits de la suite 365 et automatise la collecte et l'organisation des données par le biais d'Excel et de SharePoint.

Comme son rival chez Google, Microsoft Forms limite les capacités d'intégration en dehors de son écosystème, et ses fonctionnalités sont basiques. Cette solution pourrait convenir parfaitement à ceux qui sont pleinement investis dans les plateformes de Microsoft et qui ont des besoins basiques.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Forms

Interface conviviale pour la création de formulaires

Intégration avec d'autres produits Microsoft 365

Assistance pour la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe

Assistance pour les quiz avec notation automatique

Suggestions de questions de sondage alimentées par l'intelligence artificielle (IA)

Limites de Microsoft Forms

Moins de modèles prédéfinis que certains autres concurrents

Options limitées pour personnaliser l'apparence d'un formulaire

Assistance limitée pour l'intégration avec des produits ne relevant pas de Microsoft

Prix Microsoft Forms

Business Basic : 6,00 $/mois par utilisateur

: 6,00 $/mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Business Premium : 22,00 $/mois par utilisateur

Les évaluations et les critiques de Microsoft Forms

G2: 4.4/5 (300+ commentaires)

4.4/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (77 commentaires)

6. WPForms

Via WPForms Ce populaire générateur de formulaires par glisser-déposer se présente sous la forme d'un plugin pour WordPress, l'une des plus grandes plateformes de conception de sites web. Il s'intègre à l'interface de WordPress, permettant aux utilisateurs de créer des formulaires professionnels et complexes à partir de leurs tableaux de bord. Avec l'assistance de la logique conditionnelle, il crée facilement des interactions dynamiques dans les formulaires.

Malgré l'importance de ses fonctionnalités, WPForms privilégie la vitesse et les performances pour une expérience utilisateur fluide. Le logiciel propose des fonctionnalités pour les plateformes d'e-mail, les passerelles de paiement et les solutions de gestion de la relation client les plus courantes.

Les meilleures fonctionnalités de WPForms

Création de formulaires facile à utiliser avec la fonction glisser-déposer

Modèles de formulaires prédéfinis pour plusieurs cas d'utilisation

Formulaires dotés d'une fonctionnalité adaptée à la mobilité et à la réactivité

Logique conditionnelle qui affiche ou masque les champs du formulaire en fonction des données fournies par le répondant

Intégration des plateformes d'e-mail marketing les plus répandues

Limites de WPForms

Mauvaise fonction avec certains thèmes WordPress

Fonctionnalités avancées des formulaires qui ne sont disponibles qu'avec des forfaits plus élevés

Intégration limitée avec des logiciels tiers

Tarifs de WPForms

Basic : 49,50 $/an

: 49,50 $/an Plus : 99,50 $/an

: 99,50 $/an Pro : 199,50 $/an

: 199,50 $/an Elite : 299,50 $/an

WPForms évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (800+ commentaires)

4.8/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (21 commentaires)

7. Typeform

/img/ https://typeform.zendesk.com/hc/article\_attachments/4402526390164/report1.png Formulaires en ligne créés par Typeform /$$$img/

Via TypeformTypeform met l'accent sur l'apparence, ce qui a pour résultat de rendre le processus de remplissage du formulaire attrayant pour les répondants. Il met en forme une discussion unique à la Tableur, guidant les utilisateurs à travers les questions une par une pour un minimum de confusion.

Cette alternative à Formstack est un constructeur de formulaires qui dispose d'une excellente sélection de modèles à travers divers cas d'utilisation pour aider les utilisateurs à démarrer rapidement. Il fait un peu de tout . Formulaires et sondages, formulaires d'inscription, formulaires de contact, formulaires de paiement - vous le nommez, et Typeform peut probablement le faire.

Il s'intègre à plusieurs applications tierces populaires pour faciliter l'automatisation et le traitement des données de sondage. Le logiciel est abonné à une philosophie de conception axée sur le mobile, avec des formulaires réactifs qui s'adaptent facilement à toutes les tailles d'écran.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Amélioration de la formulation des formulaires grâce à des suggestions alimentées par l'IA

Une variété de champs de formulaire interactifs

Assistance pour les formulaires multipages et les barres de progression

Outils de visualisation et d'analyse

Intégration avec des outils et des applications tiers avec Zapier et des webhooks

Limites de Typeform

Des forfaits onéreux pour les fonctionnalités qu'ils proposent

Options de personnalisation limitées dans les niveaux de prix inférieurs

Fonctionnalités difficiles pour les branches et les formulaires conditionnels

Typeform pricing

Free Forever pour toujours

Basic : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Plus : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Business : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Typeform évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ commentaires)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow Comme Typeform, SurveySparrow simplifie la création de formulaires en ligne. Ils mettent en forme des formulaires de type "discussion" et disposent d'une fonctionnalité de type "chat" pour la collecte des réponses.

La plateforme est une solution sans code, permettant aux utilisateurs de créer des formulaires dynamiques et visuellement attrayants avec des compétences techniques limitées. De plus, il est super facile de créer des sondages en utilisant cette plateforme.

Avec SurveySparrow, c'est un jeu d'enfant d'inclure des questions personnalisées et des éléments de formulaire interactifs. Le logiciel utilise Zapier pour fournir ses intégrations avec des applications tierces.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Des formulaires avec une interface de type " chat "

Plusieurs mises en forme de questions disponibles

Logique de branche et outils de personnalisation pour les formulaires dynamiques

Suivi du temps des analyses et génération de rapports téléchargeables

Envoi programmé par e-mail, immédiatement ou selon un calendrier précis

Limites de SurveySparrow

Les formulaires complexes peuvent poser des problèmes de performance

Les intégrations de tiers ne sont pas toujours aussi robustes qu'elles pourraient l'être

Des fonctionnalités utiles qui ne sont disponibles que dans les forfaits les plus chers

Tarifs de SurveySparrow

Free Forever pour toujours

pour toujours Basique : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Essentiel : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Business : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de SurveySparrow

G2: 4.4/5 (1,500+ reviews)

4.4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (81 commentaires)

9. Paperform

/img/ https://img.paperform.co/fetch/f\_webp,w\_1500/https://s3.amazonaws.com/paperform-blog/2022/05/Screen-Shot-2022-05-12-at-4.31.42-PM.png Formulaires en ligne créés par Paperform /$$$img/

Via Forme de papier Paperform adopte une approche très axée sur la conception pour la création de formulaires. Ajoutez divers éléments multimédias tels que des images, des vidéos et des polices de caractères personnalisées pour créer des conceptions visuelles précises. Paperform dispose de nombreuses fonctionnalités automatiques qui le rendent convivial pour les débutants, que vous souhaitiez créer des formulaires de base ou vous lancer à corps perdu.

Ce générateur de formulaires en ligne s'intègre à de nombreux outils tiers à des fins d'automatisation et de collecte de données. L'interface non conventionnelle n'a pas de fonctionnalité de glisser-déposer comme le font beaucoup d'autres sur la liste et opte pour une approche contextuelle intuitive.

Les meilleures fonctionnalités de Paperform

L'accent est mis sur la personnalisation et l'image de marque des formulaires

Formulaires avec vidéos et images intégrées

Intégration avec les processeurs de paiement les plus courants

Assistance pour la logique conditionnelle et les formulaires dynamiques

Intégration d'automatisations avec Zapier, permettant l'automatisation des tâches de base

Limites des formulaires papier

Formulaires complexes avec des fonctionnalités avancées, qui peuvent être difficiles à créer pour les nouveaux utilisateurs

Options de personnalisation limitées pour l'apparence des formulaires par rapport à d'autres outils de formulaire

Fonctionnalités de valeur qui nécessitent des forfaits plus élevés

Tarifs des formulaires papier

Les options de base : 20$/mois

: 20$/mois Pro : 40$/mois

: 40$/mois Agence : 135 $/mois

Évaluations et critiques de Paperform

G2: 4.5/5 (42 commentaires)

4.5/5 (42 commentaires) Capterra: 4.8/5 (86 commentaires)

10. 123 Form Builder (Créateur de formulaire)

Via 123 Générateur de formulaire 123 Form Builder est une autre option qui met l'accent sur la sécurité. Outre l'accent mis sur la sécurité, 123 Form Builder vise à avoir une interface facile à utiliser qui permet aux utilisateurs nouveaux et expérimentés de créer des formulaires puissants.

L'intégration transparente signifie que vous (ou votre équipe de développement) n'avez pas à vous casser la tête. L'interface intuitive de type "glisser-déposer" offre une large sélection de widgets et un intervalle d'options de personnalisation.

123 Form Builder meilleures fonctionnalités

Constructeur de formulaire facile à utiliser avec une belle sélection de champs de formulaire

Formulaires avancés avec logique conditionnelle et formulaires intelligents

Assistance pour plusieurs langues

Fonctionnalités de sécurité avancées

Intégrations avec d'autres applications et plateformes populaires

123 Limites de Form Builder

Bugs mineurs occasionnels lors de la création des formulaires

Les fonctions d'analyse et de rapports ne sont pas aussi performantes que celles de certains concurrents

L'intégration de tiers peut être difficile à paramétrer

123 Form Builder pricing (en anglais)

Free Forever ::::::::::::: :

::::::::::::: : Gold : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Platine : 37,99 $/mois

: 37,99 $/mois Diamant : 69,99 $/mois

: 69,99 $/mois Enterprise : À partir de 199,99 $/mois

123 Form Builder évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ commentaires)

Trouve ton formulaire parfait

Recueillir des commentaires par le biais d'un formulaire en ligne ne doit pas être une corvée. Les 10 meilleures alternatives à Formstack vous offrent un large choix d'options. Si vous êtes à la recherche de l'assistant parfait pour la gestion de projet, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui !