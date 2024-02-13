Les 10 meilleurs modèles de rapports d'impact gratuits pour les équipes dans ClickUp

Les entreprises sont fières d'annoncer à leurs clients les effets positifs qu'elles ont sur les personnes qui utilisent leurs services et leurs produits. En même temps, il est important de connaître les effets négatifs, s'ils existent.

C'est exactement ce que font les rapports d'impact. Les rapports d'impact sont des outils de rapports qui partagent les résultats. Ils aident les entreprises à pratiquer la transparence et à expliquer les avantages et les risques potentiels de ce qu'elles font. Un rapport d'impact permet aux entreprises d'identifier les nouvelles opportunités et les points sur lesquels elles doivent travailler à l'avenir.

Pour créer un rapport d'impact, commencez par définir ce qu'il faut mesurer et, éventuellement, ce qu'il faut transmettre aux parties prenantes.

Un rapport d'impact doit également laisser une impression durable. Si vous ne savez pas par où commencer ou si vous avez besoin de plus d'inspiration pour créer un rapport d'impact, ces modèles de rapport d'impact vous seront utiles.

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport d'impact ?

Un modèle de rapport d'impact est un document ou une forme préconçue qui aide les équipes à communiquer et à présenter efficacement les résultats de leurs projets, initiatives ou campagnes. Il s'agit d'un emplacement central pour la saisie et l'analyse des données.

Une fois que vous disposez de ces données, il fournit un cadre pour la présentation de ces indicateurs dans une narration qui relaie les réalisations, la progression et la réussite de tout votre travail. Le but d'un modèle de rapport d'impact est de fournir un aperçu clair et concis des objectifs, des activités et des résultats du projet d'une manière visuellement attrayante et facilement compréhensible.

Les rapports d'impact permettent aux équipes de présenter aux parties prenantes la valeur qu'elles ont apportée, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign ClickUp-1.gif Personnalisation du modèle de Tableau blanc de la portée du projet avec des tâches, des documents, etc /$img/

Personnalisez facilement votre Portée du projet Modèle de Tableau blanc en ajoutant des documents, des tâches, etc

Selon la situation, ces parties prenantes peuvent être des clients, des investisseurs, des donateurs ou le grand public. En utilisant un modèle de rapport d'impact, les équipes peuvent assister et rationaliser le processus de rapports, gagner du temps et assurer la cohérence de la présentation de toutes les informations.

Ces modèles comprennent souvent des sections consacrées aux indicateurs clés de performance (ICP), aux jalons du projet, aux réussites, aux enseignements tirés et aux recommandations pour l'avenir. Ils peuvent également intégrer des graphiques, des diagrammes et d'autres éléments visuels et images pour améliorer la visualisation et la compréhension des données.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport d'impact ?

Un bon modèle de rapport d'impact possède plusieurs qualités qui lui permettent de transmettre efficacement le message souhaité et de démontrer et d'évaluer l'impact de votre projet. Voici quelques éléments clés à prendre en compte lors de l'évaluation des modèles de rapports d'impact :

Clarité et structure: Assurez-vous que les informations nécessaires sont présentées de manière logique, afin que les lecteurs puissent rapidement saisir l'objectif, les activités et les résultats du projet

Assurez-vous que les informations nécessaires sont présentées de manière logique, afin que les lecteurs puissent rapidement saisir l'objectif, les activités et les résultats du projet Indicateurs complets: Fournir un équilibre parfait entre les données quantitatives et les données qualitatives qui permettent de saisir toute l'étendue de l'impact du projet et ce qu'il était censé réaliser

Fournir un équilibre parfait entre les données quantitatives et les données qualitatives qui permettent de saisir toute l'étendue de l'impact du projet et ce qu'il était censé réaliser Des récits concis: Inclure des récits concis qui mettent en évidence les réussites du projet, les défis surmontés et les leçons tirées de l'expérience. Des récits convaincants aident à contextualiser les données et fournissent une compréhension plus profonde de l'importance du projet et de son contexte

Inclure des récits concis qui mettent en évidence les réussites du projet, les défis surmontés et les leçons tirées de l'expérience. Des récits convaincants aident à contextualiser les données et fournissent une compréhension plus profonde de l'importance du projet et de son contexte Personnalisation: Permettre aux équipes de personnaliser et d'adapter la disposition générale et les grandes lignes à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité signifie que le modèle peut être adapté à différents projets et secteurs d'activité, afin que les équipes puissent mettre en valeur les aspects uniques du travail de l'organisation

Permettre aux équipes de personnaliser et d'adapter la disposition générale et les grandes lignes à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité signifie que le modèle peut être adapté à différents projets et secteurs d'activité, afin que les équipes puissent mettre en valeur les aspects uniques du travail de l'organisation **Les équipes peuvent ainsi mettre en valeur les aspects uniques du travail de l'organisation. Il doit répondre à leurs besoins, à leurs préoccupations et à leurs attentes

10 modèles de rapports d'impact à utiliser en 2024

Utilisez les modèles suivants pour vous faciliter la tâche la prochaine fois que vous devrez montrer aux parties prenantes l'impact de votre équipe sur les résultats.

1. ClickUp Modèle de matrice d'impact et d'effort

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/1cd8fb8b-1000.png Matrice d'effort de ClickUp Impact /$$img/

Utilisez la matrice ClickUp Impact Effort pour déterminer la valeur et l'effort associés à différentes tâches

Cette Modèle de matrice d'impact et d'effort par ClickUp est idéal pour évaluer l'impact et le coût des tâches et des projets de votre entreprise. En utilisant ce modèle, vous êtes en mesure de mieux hiérarchiser votre travail en fonction des projets dont l'impact est le plus important.

Une matrice d'impact et d'effort est un diagramme qui utilise deux facteurs clés pour classer votre travail par ordre de priorité : l'impact et la difficulté. Les tâches et les projets à fort impact et à faible difficulté sont le plus souvent classés par ordre de priorité, tandis que ceux dont l'impact est faible et l'effort élevé sont relégués dans le carnet de commandes ou carrément abandonnés.

Ce modèle de rapport d'impact vous permet de visualiser facilement la différence entre les efforts relatifs requis pour achever chaque tâche. En utilisant ce modèle de rapport d'impact efficace, vous serez en mesure de hiérarchiser les ressources plus efficacement et d'accroître la rapidité et l'efficacité de vos processus de gestion de projet.

2. Modèle de matrice d'impact des efforts ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/83f77a-1000.png Modèle de matrice d'impact de l'effort ClickUp /$$$img/

Hiérarchisez vos projets en fonction de la valeur la plus élevée pour le moindre effort grâce au modèle de matrice d'impact sur l'effort de ClickUp

Si votre équipe aime vraiment les modèles de rapport d'impact, Le modèle de matrice d'impact sur l'effort de ClickUp vous offre encore une autre variété de modèles pour faire à peu près la même chose. Votre équipe peut utiliser ce modèle pour classer les projets en fonction de leur degré de difficulté et de l'impact qu'ils auront potentiellement une fois réalisés.

Ce modèle de rapport d'impact facilite la prise de décision de votre équipe en vous permettant de sonder toutes vos tâches et de voir où elles se situent dans la matrice. Dans ce modèle, la matrice est divisée en quadrants :

Quick Win : Activités à fort impact et à faible effort

: Activités à fort impact et à faible effort Projet majeur : activités à fort impact et à effort élevé

: activités à fort impact et à effort élevé Travail de remplissage : activités à faible impact et à faible effort

: activités à faible impact et à faible effort Tâche insignifiante : activités à faible impact et à haut niveau d'effort

3. Modèle de rapport d'analyse de données ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/624d3a48-1000.png Modèle de rapport d'analyse de données ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de rapport d'analyse de données ClickUp pour recueillir et analyser des informations sur les entreprises

Un rapport d'analyse de données utilise des statistiques d'entreprise pour aider les parties prenantes à comprendre et à évaluer les processus et les stratégies de l'entreprise. Modèle de rapport d'analyse de données de ClickUp fournit la structure nécessaire aux équipes qui souhaitent créer un document formel de ce type.

Le modèle de rapport d'analyse des données comporte une section d'aperçu et une zone pour présenter vos rapports et voir l'intégralité de votre rapport de données. Enfin, un espace est prévu à la fin pour inclure les conclusions auxquelles votre équipe est parvenue à la suite de l'analyse des données, ainsi que des recommandations à explorer sur la base de ces informations.

La clé de la création d'un rapport d'analyse de données de qualité est de s'assurer que l'histoire et les détails sont présentés de manière compréhensible. Votre équipe doit s'efforcer d'extraire des données des conclusions claires et pertinentes et d'expliquer comment vous êtes parvenus à ces conclusions.

Lorsque les données sont claires et que les conclusions sont exploitables, votre organisation est en meilleure position pour agir sur la base des résultats du rapport.

4. Modèle de rapport annuel ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/452e4a06-600.png Modèle de rapport annuel ClickUp /$$$img/

Résumez facilement l'impact d'une année grâce au modèle de rapport annuel ClickUp

Les entreprises et les membres du personnel rendent compte de leur travail de diverses manières et à des intervalles variables. Si les rapports quotidiens et hebdomadaires sont appréciés par certains, les rapports annuels sont ceux qui intéresseront les parties prenantes les plus importantes.

Ce modèle de Modèle de rapport annuel ClickUp est un excellent point de départ pour l'élaboration de rapports annuels de tous types. Dans la partie supérieure, vous pouvez mettre en évidence certains des éléments suivants Indicateurs clés de performance que vos parties prenantes veulent voir, comme la croissance des ventes et l'expansion du marché.

Après ces informations de haut niveau, faites un rapport sur chaque projet spécifique sur lequel votre équipe a travaillé au cours de l'année et sur le type d'impact que chaque projet a eu.

Un rapport annuel complet améliore vos chances de renforcer vos relations avec le management d'équipe les membres de l'équipe sont des personnes qui ont un rôle à jouer dans le développement de l'entreprise, des investisseurs et des partenaires.

5. ClickUp Modèle de rapport annuel d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/81433e33-1000.png Rapport annuel de ClickUp Business /$$$img/

Le rapport annuel de ClickUp Business vous offre un moyen structuré et visuel de rendre compte du travail de votre équipe au cours de l'année écoulée

Toutes les organisations ou équipes ne recherchent pas le même type de détails et de structure dans un rapport annuel. C'est pourquoi il est toujours bon d'avoir plus d'options. Ce rapport Modèle de rapport annuel ClickUp Business est une autre option visuellement attrayante pour tous ceux qui doivent rédiger un rapport annuel.

Il commence par un aperçu général de votre équipe et de vos projets pour l'année. Un espace est prévu pour définir vos objectifs directeurs, votre vision et votre mission. Vous pouvez ensuite vous pencher sur les stratégies que vous avez mises en œuvre au cours de l'année et sur la croissance que vous avez réalisée.

Dans la dernière section, vous faites le bilan et évaluez l'aspect financier de votre travail. Vous pouvez y inclure les indicateurs clés de performance qui comptent le plus pour votre entreprise, comme le taux de désabonnement ou le revenu brut dans le modèle de rapport d'impact.

6. Modèle de rapport quotidien des équipes commerciales ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/6eaea24d-300.png Modèle de rapport quotidien des équipes commerciales ClickUp /$$$img/

Enregistrez vos activités commerciales à la fin de chaque journée d'entreprise grâce au modèle de rapport quotidien des ventes de ClickUp

Des rapports quotidiens réguliers peuvent s'avérer tout aussi utiles dans le grand schéma des choses que des rapports de vente rapports annuels . Alors que les rapports annuels sont généralement destinés à la direction générale et aux investisseurs, les rapports quotidiens sont parfaits pour tenir les managers au courant de l'évolution de l'activité de l'entreprise progression des projets .

Ce projet Modèle de rapport quotidien des équipes commerciales ClickUp est conçu pour les équipes commerciales intéressées par la tenue d'un registre exhaustif. Les directeurs commerciaux remettent ce modèle à leurs équipes commerciales pour qu'elles le remplissent à la fin de chaque journée. C'est un rapport facile et rapide à achever.

Il est facile de modifier et de personnaliser ce rapport en fonction de vos besoins structure de l'équipe et les produits que vous vendez. Si vous cherchez d'autres modèles pour votre équipe commerciale, consultez notre liste de modèles de rapports d'équipe commerciale .

7. Modèle de rapport du conseil d'administration ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/857fdba1-600.png Modèle de rapport du Conseil d'administration ClickUp /$$$img/

Utilisez le modèle de rapport du conseil d'administration ClickUp pour informer et satisfaire votre conseil d'administration

Souvent, les rapports consistent à distiller des informations détaillées aux échelons supérieurs. Ce modèle de rapport du conseil d'administration de ClickUp vous permet d'obtenir des informations détaillées Modèle de rapport du Conseil d'administration de ClickUp constitue un excellent point de départ pour la rédaction de ce type de rapport.

Un rapport de conseil d'administration doit être à la fois succinct et détaillé. Il doit fournir aux membres du conseil d'administration les informations dont ils ont besoin, mais il ne doit pas être long et ennuyeux. Utilisez ce modèle de rapport d'impact pour formuler les éléments clés de manière logique et fournir les informations essentielles en un minimum de temps.

8. ClickUp Modèle d'analyse d'impact sur les entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/74187d12-600.png Modèle d'analyse d'impact sur les entreprises ClickUp /$$$img/

Liez vos systèmes et processus à leur impact sur l'entreprise grâce au modèle ClickUp d'analyse d'impact sur l'entreprise

Une analyse d'impact sur l'entreprise vous aide à comprendre les processus critiques de votre entreprise et les conséquences d'une défaillance de ces processus.

Utilisez ce modèle d'analyse de l'impact sur l'entreprise Modèle d'analyse d'impact sur l'entreprise ClickUp pour identifier chaque activité de l'entreprise, comprendre son impact sur la mission de l'entreprise, puis prioriser vos efforts là où ils apporteront le plus de valeur.

Une fois que vous avez compris chaque activité de l'entreprise, vous pouvez commencer à comprendre les points de défaillance qui pourraient perturber ces activités. Cette analyse vous met dans une meilleure position pour créer des stratégies de reprise et des plans de continuité des activités des forfaits d'urgence .

Par exemple, si vous êtes un éditeur de logiciels, vous pouvez créer une analyse d'impact sur l'entreprise pour vous préparer à d'éventuelles pannes de serveur. L'analyse vous aiderait à comprendre toutes les parties de votre entreprise qui seraient touchées par un tel évènement.

À partir de là, ce modèle de rapport d'impact vous permet d'élaborer des forfaits pour éviter ce type de perturbation et vous préparer à faire face à la situation si vos serveurs tombent en panne.

9. Modèle de rapport d'activité ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/e173a586-1000.png Modèle de rapport d'activité ClickUp /$$$img/

Suivez et faites des rapports sur vos activités et leur impact grâce au modèle de rapport d'activité ClickUp

Ce modèle Modèle de rapport d'activité ClickUp est très polyvalent et peut être utilisé pour établir des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels sur l'activité de l'entreprise. Vous et vos coéquipiers pouvez l'utiliser pour maintenir un haut niveau de visibilité dans votre travail et suivre les résultats de vos projets au fil du temps.

Mon travail consiste à tenir un registre des activités de votre organisation pour vous aider à mesurer votre productivité et à tenir les parties prenantes au courant de votre travail et de celui de votre équipe. Ce modèle de rapport d'activité comporte des sections pour la liste des tâches livrées, des tâches en attente et des tâches à venir.

Il vous encourage également à garder une trace des victoires personnelles ou de l'équipe et à dresser la liste des idées que vous pourriez avoir pour améliorer vos processus d'entreprise au fil du temps.

10. Modèle de rapport après action ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/f2d9ee5f-600.png Modèle de rapport après action ClickUp /$$$img/

Utilisez le rapport ClickUp après action comme un outil rétrospectif pour diagnostiquer ce qui n'a pas fonctionné dans un projet et célébrer ce qui a bien fonctionné Modèle de rapport après action ClickUp fournit une structure qui vous permet de réfléchir aux projets une fois qu'ils sont achevés.

Utilisez ce modèle pour créer un document complet qui définit tous les aspects du projet terminé, y compris un résumé, les participants au projet, les parties prenantes, les objectifs et la portée du projet.

Le modèle permet également à votre équipe d'analyser l'impact d'un projet particulier, en détaillant le résultat attendu, le résultat réel, ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré.

Avoir un impact réel avec le bon rapport d'impact

Les rapports d'impact sur les entreprises constituent des outils puissants permettant aux organisations d'évaluer et de communiquer les résultats et la valeur générés par leurs activités.

En quantifiant et en analysant des indicateurs clés tels que la croissance du chiffre d'affaires, les économies de coûts, la création d'emplois et l'empreinte environnementale, les rapports d'impact aident les entreprises à démontrer leur validation de pratiques responsables et durables. Ils décrivent les résultats positifs et identifient les domaines à améliorer.

Si vous avez besoin d'aide pour commencer à rédiger vos rapports d'impact, l'utilisation de l'un des nombreux rapports d'impact de ClickUp est un excellent point de départ. Il y a beaucoup de choix, ils sont tous facilement personnalisables et ils sont tous complètement gratuits ! S'inscrire gratuitement à ClickUp pour consulter dès aujourd'hui notre vaste bibliothèque de modèles de rapports d'entreprise gratuits.