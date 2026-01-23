Comment utiliser Claude Projets (fonctionnalités, cas d'utilisation et limites)

Plus de 75 % des travailleurs du savoir déclarent utiliser l'IA pour la rédaction, la recherche ou la planification au travail. Beaucoup s'appuient également sur l'IA pour les réflexions complexes en plusieurs étapes.

Obtenir une réponse n'est plus un problème. Le problème, c'est de perdre cette réponse, ce contexte et tout le travail qui y a conduit, dans un historique de discussion sans fin.

Claude Projets résout ce problème pour vous.

Ils vous aident à assurer la maintenance de discussions de longue durée, à télécharger des documents pertinents et à revenir au même travail sans avoir à repartir de zéro à chaque fois.

Ci-dessous, nous vous montrons comment configurer et utiliser Claude Project. Nous vous indiquons également ses limites et ce qu'il faut faire dans ce cas.

Que sont les projets Claude ?

via Anthropic

Les projets Claude sont des environnements de travail autonomes dotés de leur propre historique de discussion et de leurs propres bases de connaissances. Au sein de chaque projet, vous pouvez télécharger des documents, ajouter du contexte et discuter de manière ciblée.

Ils sont disponibles pour tous les utilisateurs de Claude, y compris ceux qui disposent d'un compte Claude gratuit. Plutôt que de créer un nouveau chat pour chaque tâche, Claude Projects est conçu pour contenir :

Contexte à long terme

Raisonnement itératif

Documents et idées en constante évolution

Voyons ce que vous obtenez dans Claude Projects avec le forfait Free par rapport au forfait payant 👇

Fonctionnalité/Capacité forfait Free Forfaits payants (Pro/Max/Team/Enterprise) Créer des projets Claude ✅ (jusqu'à 5 projets) ✅ (aucune restriction quant au nombre de projets) Projets avec historique des discussions ✅ ✅ Téléchargez des documents et du contexte ✅ ✅ Instructions spécifiques au projet ❌ (non disponible) ✅ Connaissance approfondie du projet grâce au RAG (contexte plus large) ❌ ✅ (jusqu'à ~10× plus de capacité de traitement) Partage de projets/collaboration ❌ ✅ (Équipe & Enterprise uniquement) Autorisations d'accès partagées ❌ ✅ avec des contrôles de rôle

✏️ Notes : Les forfaits payants débloquent la fonctionnalité RAG (Retrieval Augmented Generation) pour les projets, qui élargit de manière dynamique la capacité contextuelle effective de Claude lorsque les connaissances atteignent leurs limites.

Les utilisateurs gratuits peuvent créer jusqu'à cinq projets, chacun avec son propre environnement de travail, son historique de discussion et ses fichiers téléchargés.

À quoi servent les projets Claude ?

Claude Projets est conçu pour les travaux échelonnés, nécessitant beaucoup de recherche ou dépendant du contexte. Voici précisément les domaines dans lesquels ces environnements de travail autonomes apportent le plus de valeur ajoutée :

1. Analyse de la recherche

Imaginons que vous ayez plusieurs sources à passer au crible pour une analyse de recherche. Par exemple, des articles universitaires, des articles de presse, des rapports sur la concurrence ou des données de sondage. Claude Projects vous aidera à trouver des fils communs, à extraire des informations et à créer un récit cohérent.

Commencez par télécharger tous vos documents sources, tels que des PDF, des feuilles de calcul et des Clips Web, dans un seul projet. Demandez à Claude de comparer des arguments, de résumer des conclusions ou de créer des documents, tout en se référant à l'ensemble de vos recherches téléchargées.

2. Planification stratégique

La planification stratégique comporte plusieurs éléments variables : hypothèses initiales, suppositions évolutives, données saisies changeantes et priorités fluctuantes.

Dans un projet Claude, rassemblez tous vos artefacts stratégiques : feuilles de route, briefings, critères de décision et analyses de scénarios. Cela permet à Claude de ne pas perdre de vue les décisions antérieures au fur et à mesure que vous itérez.

Grâce à l'historique des discussions et à la base de connaissances persistants du projet, Claude peut vous offrir de l'assistance pour planifier plusieurs sessions et affiner votre réflexion. Tout cela sans avoir à vous répéter à chaque discussion.

3. Création de contenu long format

Pour les textes longs ou les documents qui nécessitent plusieurs versions et contributions, Claude Projects devient votre environnement de travail dédié.

Imaginons que vous rédigiez les spécifications d'un produit, un rapport de recherche ou un document stratégique. Stockez les guides de style, les documents de référence, les plans et les versions antérieures dans le projet.

Claude peut alors vous aider à réécrire, effectuer des modifications en cours ou reformater tout en conservant l'intégralité du contexte.

Vous pouvez même définir des instructions personnalisées sur la manière dont Claude doit répondre dans des projets spécifiques.

4. Projets partagés

Les utilisateurs de Claude Team peuvent partager des instantanés de leurs meilleures discussions dans le flux d'activité partagé du projet de l'équipe. Cela permet aux coéquipiers de voir des exemples concrets de suggestions efficaces, de schémas de raisonnement et de résultats de travail, ce qui facilite l'apprentissage de l'utilisation de Claude pour toute l'équipe.

Les projets partagés aident toute l'équipe à améliorer ses compétences en matière d'IA.

En partageant les produits de travail co-créés avec Claude, vous pouvez rassembler les connaissances organisationnelles de toutes les fonctions.

Où cela a-t-il le plus d'impact ? Dans des domaines tels que le développement de produits et la recherche, la combinaison des contextes de plusieurs collaborateurs permet d'obtenir des résultats de meilleure qualité et de prendre des décisions plus éclairées.

62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) pourraient expliquer leur popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit passer à un autre onglet pour poser une question à l'IA à chaque fois, les coûts associés à l'activation/désactivation du contexte et à la commutation s'accumulent au fil du temps.

Comment configurer les projets Claude

Étape 1 : connectez-vous à votre compte Claude

Étape 2 : Configurez votre premier projet Claude

Cliquez sur l'icône dans le panneau de gauche.

Ensuite, créez un nouveau projet.

Étape 3 : Commencez à ajouter les détails du projet

C'est ici que vous commencez à saisir les détails du projet.

Ensuite, ajoutez des instructions à mémoriser par Claude.

Téléchargez des fichiers à titre de référence. Vous pouvez les télécharger à partir d'un appareil, de GitHub ou ajouter du contenu textuel.

Sur la base de ce projet (Content Fizbo), voici ce que je peux inclure :

Fichiers PDF sur la voix et la personnalité de Fizbo

Échantillons d'écrits antérieurs

Résumés de contenu et points de vue contraires

Modèle de structure de newsletter

Ce qu'il ne faut pas écrire

Réserve d'idées

Fichiers de contexte d'audience

💡 Conseil de pro : après avoir téléchargé tout, exécutez ceci une fois dans le projet : « Résumez la voix, les convictions et les règles d'écriture de Fizbo à partir des pièces jointes. Signalez tout ce qui vous semble ambigu. » Cela oblige Claude à intérioriser le contenu, et vous pouvez le corriger rapidement.

Comment utiliser efficacement les projets Claude

Voici comment utiliser efficacement Claude IA:

1. Ne lancez un projet que lorsque le travail a un potentiel durable.

Les projets de Claude fonctionnent mieux lorsque le travail se déroule dans le temps et s'accumule à chaque itération.

✅ Exemple : une newsletter récurrente est un excellent candidat pour un projet. Chaque édition s'appuie sur les thèmes précédents, les informations sur le public, les choix de ton et les règles de mise en forme. Vous reviendrez probablement sur les brouillons, réutiliserez des sections précédentes et affinerez vos idées au fil de plusieurs sessions.

❌ Quand ce n'est pas une bonne idée : si vous répondez à une question ponctuelle, rédigez un e-mail rapide ou réfléchissez à quelque chose que vous ne reverrez pas, un chat classique suffit. Créer un projet pour des tâches de courte durée ajoute des frais généraux sans apporter beaucoup de valeur ajoutée.

2. Définissez des instructions claires pour le projet dès le début

Les instructions du projet fonctionnent comme un brief permanent. Elles s'appliquent à toutes les discussions au sein du projet et aident Claude à raisonner dans la bonne direction sans correction constante.

Vous devez définir des instructions de projet pour indiquer précisément à Claude :

En quoi consiste le nouveau projet ?

Votre rôle et votre niveau d'expertise

Le type de résultat que vous souhaitez que Claude privilégie

Vous pouvez également spécifier des échéanciers, des formats de sortie ou des exigences linguistiques.

3. Comprendre les deux niveaux de mémoire

Les projets de Claude s'appuient sur deux types de mémoire différents. Il s'agit notamment :

Toujours accessible : ce que vous téléchargez dans Project Knowledge et les instructions personnalisées pour le projet.

Non accessible : il s'agit du contenu d'autres discussions de chat au sein du même projet.

Demander dans un nouveau chat « Qu'avons-nous décidé hier ? » peut donner lieu à des réponses hallucinées. Vous pouvez toutefois contourner ce problème. Il suffit de transformer les résultats importants en connaissances de projet ou d'inclure manuellement le contexte essentiel dans votre invite.

4. Utilisez stratégiquement les connaissances acquises dans le cadre du projet

La fenêtre contextuelle de Claude contient environ 200 000 jetons, soit environ 500 pages de texte. Vous ne devez télécharger que les documents qui sont vraiment importants pour votre travail. Nettoyez les fichiers avant de les ajouter, supprimez les sections non pertinentes et évitez le partage en masse de dossiers entiers « au cas où ».

Il est également utile d'apprendre la différence entre les fichiers utilisés dans une seule discussion et les fichiers ajoutés à la base de connaissances. Les documents téléchargés directement dans une discussion ne sont pas disponibles dans l'ensemble du projet. Ainsi, pour qu'un fichier soit réutilisable, vous devez l'ajouter à Project Knowledge.

Une fois téléchargées, les informations relatives au projet peuvent être recherchées. Au lieu de fouiller dans des dossiers, vous pouvez poser des questions directes et obtenir des réponses provenant de fichiers pertinents.

💡 Conseil de pro : lorsque Claude produit quelque chose dont vous aurez à nouveau besoin (par exemple, un brief finalisé, une thèse de campagne ou un extrait de code), enregistrez-le dans Project Knowledge. Cela deviendra également un point de référence pour de futures discussions.

5. Limitez-vous à un projet par initiative

Considérez chaque projet Claude comme une source unique d'informations pour une initiative donnée.

Mélanger du travail sans rapport les uns avec les autres au sein d'un même projet conduit à un contexte dilué et à des résultats imprévisibles. Claude ne sait pas quelles hypothèses s'appliquent à quelle tâche si vous ne maintenez pas des limites claires.

🔔 N'oubliez pas : un projet = un objectif, un périmètre, un résultat.

Exemples :

Un projet pour un rapport de recherche

Un projet pour les spécifications d'un produit

Un projet pour une newsletter récurrente

6. Résumez régulièrement les décisions manuellement pendant chaque période

À mesure que les conversions augmentent, les conclusions antérieures peuvent être noyées sous les nouveaux fils de discussion. Claude peut les référencer de manière incohérente, à moins que vous ne mettiez explicitement en avant ce qui est important.

Toutes les quelques sessions, résumez les discussions clés et les hypothèses finalisées. Ajoutez également ce qui n'est plus valable.

Quand les projets de Claude commencent à montrer leurs limites

Claude Projects est très efficace pour organiser les entrées du travail approfondi, comme les fichiers, les instructions et le contexte. Mais une fois que les projets passent de la planification à l'action, vous commencerez à remarquer ces limites 👇

⚠️ Les chats sont toujours isolés.

Bien qu'un projet puisse contenir plusieurs chats, Claude ne peut pas référencer le contenu d'un chat à partir d'un autre.

📌 Exemple : si vous rédigez un article de blog dans le chat A et que vous souhaitez le réviser dans le chat B, Claude ne saura pas ce que vous avez écrit à moins que vous ne copiez manuellement le texte ou que vous l'ajoutiez aux connaissances du projet.

⚠️ Claude est davantage une bibliothèque qu'un environnement de travail.

Claude Projets est idéal pour stocker des documents de référence (jusqu'à environ 500 pages de texte). Mais il n'y a pas de tâches, pas de dates d'échéance, pas de personnes assignées, pas de colonnes de statut et aucun moyen de suivre la progression vers un objectif.

⚠️ La collaboration est en lecture seule.

Vous pouvez partager un projet avec plusieurs membres de l'équipe et voir les discussions de chacun. Mais vous ne pouvez pas contribuer activement à un document en temps réel, commenter une ligne spécifique d'une sortie IA ou réfléchir ensemble sur un tableau blanc partagé.

Lorsque vous téléchargez une ressource sur Claude, il s'agit d'un instantané. Si elle est mise à jour, votre projet n'a pas de connexion en direct. Vous devez supprimer manuellement et télécharger à nouveau la nouvelle version après chaque mise à jour.

⚠️ Se heurte à un obstacle au moment de passer à l'action

Claude Projects peut vous fournir un plan brillant, mais vous devez ensuite quitter l'interface pour gérer les étapes suivantes. Le résultat du projet devient alors une autre donnée que vous devez gérer ailleurs.

Pourquoi les Teams ont finalement besoin de plus que Claude Projects

Claude Projets fonctionne bien au niveau de la couche de réflexion du travail. Il vous aide à mieux raisonner, à préserver le contexte et à itérer sur des idées sans repartir de zéro.

Cependant, lorsque le travail passe de la réflexion à l'exécution, une nouvelle série de questions se pose.

Par exemple, qui est responsable de ce projet ? Que se passe-t-il ensuite ? Quand les livrables doivent-ils être remis ? Comment savoir quand le projet est terminé ?

Les projets de Claude n'ont pas pour objectif de répondre à ces questions.

Ce dont vous avez besoin à ce stade, c'est d'un système d'action partagé qui doit fournir :

Une source unique de vérité

Vous avez besoin d'une plateforme unique où le plan (le document stratégique de Claude) coexiste avec l'exécution du projet (les tâches qui en découlent), et où les deux sont mis à jour en temps réel.

Définissez clairement les responsabilités et les obligations.

Une plateforme qui transforme les informations et les résultats de l'IA en actions assignées avec des propriétaires, des délais et des statuts clairs. Sans cela, même les meilleurs plans finissent par se transformer en « qui était censé faire ça ? ».

Collaboration en temps réel

Consulter les discussions des autres est une démarche passive. Vous devez collaborer activement, commenter les tâches, coéditer des documents évolutifs, taguer vos collègues pour obtenir leur avis et développer des idées dans le contexte de votre travail afin de faire avancer votre projet.

ClickUp comme alternative à Claude Projects

Même lorsque vous utilisez Claude pour améliorer votre productivité, vous aurez toujours besoin d'un système distinct pour exécuter ce que Claude produit.

Découvrez ClickUp.

Converged AI Environment de travail offre un environnement de travail unique où les projets, les documents, les discussions et l'intelligence IA fonctionnent ensemble.

Dans ClickUp, l'IA contextuelle connaît et comprend votre travail. Vous passez ainsi moins de temps à copier-coller et plus de temps à faire avancer votre travail.

Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités de ClickUp qui en font la meilleure alternative à Claude pour les équipes très occupées :

Travaillez avec une IA qui vous comprend et comprend votre travail.

ClickUp Brain est une couche d'IA contextuelle qui fonctionne directement dans votre environnement de travail, en tenant compte de la structure de votre travail. Elle peut référencer :

Tâches, sous-tâches et hiérarchies de tâches

Statuts, priorités, dates d'échéance et dépendances

Documents liés aux projets et aux tâches

Commentaires, décisions et discussions en cours

Propriété et responsabilité entre les équipes

Comme Brain fonctionne selon le modèle de permission de ClickUp, il n'affiche que les informations que l'utilisateur est autorisé à voir. Il n'est pas nécessaire de coller le contexte, de réexpliquer la structure du projet ou de résumer manuellement le travail avant de poser une question.

Au lieu de générer des résultats de manière isolée, Brain analyse les données de l'environnement de travail en temps réel et fournit des réponses qui reflètent l'état réel de l'exécution.

📌 Exemple : Qu'est-ce qui ralentit la progression dans l'environnement de travail de la campagne du troisième trimestre ? Cet outil d'IA analyse les commentaires, les sous-tâches, les statuts et les dépendances, puis répond clairement : Le travail est bloqué derrière les demandes d'actifs

Tâches non attribuées

Approbations manquantes

Retards dans le cycle de révision du contenu Le rapport sur les obstacles indique les propriétaires des actions et leur impact en termes de temps, ce qui permet à l'équipe d'apporter des corrections plutôt que de devoir faire face à une prolifération incessante des tâches.

Trouvez instantanément des fichiers et des informations dans tout votre environnement de travail et les applications connectées grâce à cette recherche alimentée par l'IA.

L'une des fonctionnalités les plus puissantes de Brain est la recherche d'entreprise.

ClickUp Brain inclut une recherche d'entreprise alimentée par l'IA dans l'environnement de travail et les systèmes connectés.

Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches en langage naturel dans :

ClickUp Tâches, documents, commentaires et pièces jointes

Fichiers stockés dans des outils connectés tels que Google Drive, GitHub, SharePoint, etc.

Historique de l'environnement de travail et décisions qui, autrement, seraient enfouies dans les fils de discussion

Contrairement à la recherche traditionnelle par mot-clé, Brain renvoie des réponses et des fichiers connexes en fonction de la manière dont le travail est organisé. Cela s'avère particulièrement utile dans les grands environnements de travail où les informations sont fragmentées entre les projets, les équipes et les outils.

Au lieu de fouiller dans des dossiers ou des tableaux de bord, les équipes peuvent poser des questions telles que :

« Quelles décisions ont été prises concernant les prix au cours du dernier trimestre ? »

« Quelles tâches mentionnent cette exigence du client ? »

« Où avons-nous documenté l'approbation finale ? »

Accès à plusieurs modèles d'IA

Accédez aux principaux LLM en un seul endroit avec ClickUp Brain, la plateforme d'IA de ClickUp.

ClickUp Brain donne accès à plusieurs modèles d'IA externes au sein de la même interface. Les utilisateurs n'ont pas besoin de changer d'outil ou de gérer des abonnements distincts pour tester les différentes forces des modèles.

Voici quelques cas d'utilisation courants :

Claude pour le raisonnement, l'analyse et la synthèse à long terme

ChatGPT pour la rédaction rapide, l'exécution et le travail au niveau des tâches

Gemini pour les recherches riches en informations ou comportant de nombreuses références croisées

Tout l'accès aux modèles est abstrait via ClickUp Brain, ce qui signifie que l'utilisation de l'IA reste centralisée, autorisée et vérifiable au sein de l'environnement de travail. Cela évite la fragmentation qui se produit lorsque les équipes s'appuient sur plusieurs outils d'IA autonomes.

📌 Exemples d'utilisation : Gemini pour les tâches riches en informations ou comportant de nombreuses références croisées

ChatGPT pour l'exécution quotidienne et les brouillons rapides

Claude pour l'analyse et la synthèse de longue haleine

Utilisez Talk to Text pour capturer vos idées sans interrompre votre flux de travail.

Ne perdez plus jamais aucun détail, dictez tout à BrainGPT et obtenez instantanément un résultat impeccable.

La fonctionnalité Talk to Text de ClickUp étend BrainGPT au-delà des invites saisies au clavier.

Les équipes peuvent dicter leurs idées, leurs notes de réunion ou leurs mises à jour, et les convertir instantanément en texte structuré dans ClickUp. À partir de là, ClickUp Brain peut :

Résumez les entrées vocales

Extraire les éléments à entreprendre

Transformez vos notes en tâches ou en documents

Clarifiez les prochaines étapes et les responsabilités

Comme cela se passe à l'intérieur de l'environnement de travail, la saisie vocale n'est pas simplement transcrite. Elle devient un travail exécutable avec un contexte, une structure et un suivi.

Cela est particulièrement utile pour capturer vos réflexions en temps réel sans perdre votre concentration ni votre élan.

Des super agents pour faire le gros du travail à faire à votre place

Alors que BrainGPT aide les équipes à poser de meilleures questions et à faire émerger des idées, les Super Agents de ClickUp sont conçus pour agir sur ces idées.

Ce sont vos assistants IA ambiants qui observent en permanence ce qui se passe dans votre environnement de travail. Ils réagissent aux changements dans les tâches, les échéanciers, les dépendances et les modèles de données, sans attendre une invitation ou des instructions manuelles.

📌 Exemple : Un super agent peut : Synthétisez les rétrospectives de sprint et identifiez les risques liés à la livraison.

Détectez les tâches en retard et informez ou réattribuez les propriétaires de manière proactive.

Suivez la progression du projet et générez des mises à jour régulières sur son statut.

Déclenchez automatiquement des tâches de suivi lorsque les dépendances sont achevées.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les Super Agents pour la gestion de projet basée sur l'IA.

🚀 Ce que ClickUp AI peut faire et que Claude Projects ne peut pas faire

Utilisez cette checklist si vous vous demandez si les projets Claude sont suffisants ou si vous avez besoin d'une couche d'exécution.

ClickUp AI peut :

✅ Comprenez l'état du travail en temps réel, pas seulement le texte Sachez ce qui est en retard, bloqué, non attribué ou en état de dépendance, en vous basant sur les données réelles des tâches, et non sur l'historique des discussions.

✅ Transformez les résultats de l'IA en travail structuré Convertissez les plans, les décisions et les notes en tâches avec des propriétaires, des dates d'échéance et des statuts, sans quitter l'environnement de travail.

✅ Mettez à jour le système, ne vous contentez pas de répondre Modifiez le statut des tâches, attribuez des propriétaires, identifiez les risques et signalez les problèmes au lieu de donner des réponses statiques.

✅ Restez actif après la fin de la discussion Utilisez Super Agents pour surveiller le travail en continu et agir lorsque les conditions sont remplies, sans intervention manuelle.

✅ Effectuez la connexion directe entre la stratégie et l'exécution Conservez les documents, les tâches, les échéanciers et les informations fournies par l'IA au même endroit afin que les plans ne se perdent pas lors des transferts.

✅ Bloqueurs de surface automatiques Détectez les approbations manquantes, les dépendances bloquées et le travail non attribué avant qu'ils ne ralentissent l'équipe.

✅ Travaillez sur plusieurs équipes et projets Résumez les progrès, les risques et la charge de travail de plusieurs initiatives, et pas seulement d'un seul projet. ✅

✅ Favorisez une véritable collaboration, et non une consultation passiveActivez la co-édition, les commentaires en ligne, les étiquettes et les flux de travail partagés au lieu des discussions isolées.

Claude Projets Vs. ClickUp : principales différences

Voici une comparaison directe entre les deux :

Aspect Claude Projets ClickUp Objectif Raisonnement approfondi et discussions de longue durée Exécution de projets de bout en bout grâce à l'IA Force principale Pensée contextuelle et synthèse Transformer les décisions en actions Modèle de mémoire Historique des discussions du projet + connaissances téléchargées Mémoire système en direct pour toutes les tâches, tous les documents et toutes les discussions Tâches et propriété ❌ ✅ Tâches natives avec propriétaires, dates d'échéance, statut Suivi des progrès ❌ ✅ Statut en temps réel, dépendances, charge de travail Profondeur de la collaboration Afficher les discussions partagées Co-édition, commentaires, étiquettes, flux de travail partagés Rôle de l'IA Assistant qui répond aux questions Opérateur qui met à jour et pilote le travail Automatisation ❌ ✅ Les super agents agissent de manière autonome Une fois le plan rédigé Vous quittez l'outil Le travail se poursuit dans le même système. Idéal pour Recherche, rédaction, réflexion stratégique Gestion des projets, des équipes et des opérations

Quand utiliser les projets Claude ou ClickUp ?

Utilisez Claude Projets lorsque :

Il y a un travail de recherche intensive ou exploratoire à faire, dont le résultat est une idée, et non une action.

Le travail est individuel ou en petit groupe , avec un minimum de transferts ou de coordination.

Vous avez besoin d'un contexte à long terme pour réfléchir, écrire ou analyser sur plusieurs sessions.

Il n'y a aucun besoin immédiat de propriété, d'échéanciers ou de suivi des progrès.

Utilisez ClickUp lorsque :

Le travail doit passer de l'idée à l'exécution avec des étapes suivantes claires.

Plusieurs personnes sont impliquées, et la propriété, les délais et les dépendances sont importants .

Vous souhaitez que l'IA surveille la progression, identifie les obstacles et agisse automatiquement .

Le projet a besoin d'une source unique de vérité, de la planification à la livraison.

🎯 Conclusion : si l'objectif est d'améliorer la réflexion, les projets Claude fonctionnent très bien. Si l'objectif est de faire avancer le travail, ClickUp devient indispensable.

Concrétisez vos idées grâce à ClickUp

La plupart des outils d'IA se trouvent à côté de votre travail. L'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp se trouve à l'intérieur.

ClickUp combine l'IA avec des projets, des tâches, des documents, des discussions et des échéanciers en temps réel dans un seul système. Cela signifie que l'IA comprend non seulement ce que vous demandez, mais aussi ce qui se passe déjà, ce qui est bloqué et ce qui doit être fait ensuite.

L'avantage vient de la convergence :

Le contexte se trouve là où le travail est effectué, et non dans des invitations ou instructions copiées.

La propriété et les échéanciers renforcent la responsabilité

Vos coéquipiers IA, les Super Agents, font le gros du travail à votre place.

Prêt à découvrir la puissance d'un environnement de travail IA convergent ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

Claude Projets est destiné aux travaux de réflexion approfondis et riches en contexte. Il vous aide à organiser vos recherches, à maintenir des discussions de longue durée et à développer des idées au fil du temps sans avoir à repartir de zéro. Projets est particulièrement adapté à la planification, à l'analyse, à la rédaction de longs textes, à l'apprentissage et à tout travail où le raisonnement et la continuité importent plus que l'exécution.

Non. Claude Projects peut suggérer des tâches, définir des étapes ou recommander des actions à mener, mais il ne peut pas attribuer de travail, fixer des délais, suivre les progrès ou gérer la propriété. Une fois que le travail dépasse le stade de la planification, vous avez besoin d'une plateforme de gestion des tâches dédiée, telle que ClickUp, pour transformer vos idées en tâches responsables et traçables.

Claude Projects est conçu pour le raisonnement assisté par l'IA, qui peut vous aider à planifier, rechercher et générer n'importe quel résultat. Mais ClickUp est conçu pour l'exécution en équipe ; il transforme les plans en tâches traçables, centralise les connaissances dans des documents évolutifs et permet une collaboration en temps réel. Vous pouvez voir les choses ainsi : Claude Projects vous aide à réfléchir à votre travail, tandis que ClickUp vous aide à le réaliser. ClickUp vous offre la responsabilité, le suivi dynamique des projets et l'IA intégrée qui fonctionne sur vos données en temps réel, des capacités que Claude Projects ne possède pas.

Oui, et c'est l'installation la plus efficace. Claude Projects fonctionne bien pour la recherche préliminaire, la conceptualisation et la rédaction. Vous pouvez même modifier les instructions du projet. Une fois votre travail terminé, ClickUp vous aide à gérer votre projet. Dans ClickUp, vous pouvez diviser le travail en tâches, attribuer la propriété, suivre les progrès et collaborer avec votre équipe. ClickUp peut également automatiser les tâches répétitives à votre place. Vous pouvez même stocker les plans générés par Claude directement dans ClickUp Docs.

Si Claude Projects est idéal pour le brainstorming individuel ou le travail exploratoire, ClickUp se distingue vraiment par son environnement de travail IA convergent. Il offre à chacun une visibilité en temps réel, une propriété claire des tâches complexes et des moyens intégrés de communication et de coordination. Avec ClickUp comme alternative à Claude, vous pouvez transformer vos idées en un travail que toute votre équipe peut voir, mettre en œuvre et mener à bien ensemble.