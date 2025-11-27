Les meilleurs modèles de systèmes magiques pour les auteurs de fantasy et les concepteurs de jeux

Si vous avez déjà écrit une scène fantastique et que vous vous êtes soudainement demandé : « Ce caractère peut-il vraiment faire cela ? », vous êtes entré de plain-pied dans le domaine des systèmes magiques.

Un système magique est simplement l'ensemble des règles qui expliquent comment la magie fonctionne dans votre monde : ce qui est possible, ce qui ne l'est pas et ce que cela coûte lorsque quelqu'un repousse les limites.

Le hic ? Vous devez construire ce système à partir de zéro. C'est là que les modèles de systèmes magiques peuvent vous aider.

Vous pouvez les utiliser pour donner une forme à la logique derrière votre magie, que vous souhaitiez quelque chose de souple et de mystérieux ou de structuré et basé sur des règles, ainsi que des checklists pour assurer la cohérence d'un chapitre à l'autre ou d'une campagne à l'autre. Vous verrez également des exemples qui illustrent comment chaque capacité magique est liée aux enjeux réels de l'histoire.

À la fin, vous disposerez d'une référence claire et utilisable qui vous permettra d'écrire des scènes en toute confiance et qui fera dire à vos lecteurs (ou joueurs) : « Oui, ça colle. »

Que vous cherchiez à créer un nouveau système magique ou à résoudre un conflit dans votre histoire, l'un de ces modèles répondra à vos besoins !

Les 13 meilleurs modèles de systèmes magiques en un coup d'œil

Voici un tableau résumé de tous les modèles de planification de systèmes magiques ClickUp et communautaires :

Que sont les modèles de systèmes magiques ?

Un modèle de système magique est un cadre structuré qui aide les écrivains, les concepteurs de jeux de rôle et les créateurs de fantasy à définir et à organiser le fonctionnement de la magie dans leur monde. Il décrit la source de pouvoir du système, ses règles, ses limites, ses coûts et la manière dont différentes personnes y accèdent ou le contrôlent.

Dans l'écriture fantastique, ce modèle sert de base pour assurer la cohérence logique.

Cela garantit que les utilisateurs de magie, des sorciers et sorcières aux lanceurs de sorts élémentaires, opèrent dans des limites claires afin que le lecteur comprenne ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de système magique ?

Un modèle de système magique bien conçu comprend généralement des sections décrivant les sorts, les capacités, les sources d'énergie et les conséquences du non-respect des règles établies.

Il s'aligne également sur les lois de la magie de Sanderson, vous aidant à établir la connexion entre votre histoire, vos caractères et votre intrigue grâce à des causes et des effets prévisibles.

Le modèle de système magique idéal devrait inclure :

Sections claires pour la source, les règles, les limites et les coûts d'utilisation de la magie.

Instructions pour définir des sorts, des capacités et des sources d'énergie avec des résultats logiques.

Un cadre permettant d'équilibrer les systèmes magiques souples et rigides pour un meilleur contrôle de la narration.

Espaces pour noter les conséquences et les exceptions afin que les pouvoirs restent cohérents.

Liens vers votre modèle de création de monde, avec des connexions entre les utilisateurs de magie, la société et l'intrigue.

Top 13 des modèles de systèmes magiques gratuits

La création d'univers peut rapidement devenir compliquée.

Cela ressemble à des premières ébauches dans Docs, des cartes de scène dans un Tableau, des règles de sorts dans un tableur et des commentaires de collègues dans des e-mails. C'est le Work Sprawl en action, qui tue discrètement l'élan.

ClickUp rassemble tout dans un environnement de travail IA convergent, afin que vos chapitres, vos traditions, vos règles de système magique et vos tâches coexistent.

De plus, vous bénéficiez d'une IA pour résumer vos notes, mettre en évidence le contexte et transformer vos idées en actions.

Avec ClickUp, vous pouvez vous concentrer sur la conception des pouvoirs, des limites et des conséquences, sans avoir à les rechercher dans différents onglets. Maintenant, choisissons les modèles appropriés pour rendre votre système magique clair, cohérent et agréable à écrire. ✨

1. Modèle de planification de livre ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos chapitres, intrigues et arcs narratifs en un coup d'œil grâce au modèle de planification de livre ClickUp.

Les brouillons, les notes sur l'univers, les cartes de caractères et un document sur le système magique en constante évolution n'ont pas leur place dans des feuilles de calcul éparpillées. Le modèle de planification de livre ClickUp permet d'organiser les chapitres, les paramètres, les caractères et l'univers en un seul endroit.

Vous pouvez même stocker votre modèle de système magique dans ClickUp Docs pour mapper les règles, les limites et les coûts, et montrer comment différentes personnes accèdent à la magie, qu'elle soit douce ou dure, juste à côté de vos brouillons d'histoire.

Le modèle comprend des statuts clairs (pré-écriture, modification en cours, révision et publication), des champs personnalisés pour les caractères et les intrigues, ainsi que plusieurs vues, telles que les chapitres, les priorités et le processus d'écriture. Il vous aide à diviser les grands objectifs en tâches plus petites, à suivre la progression et à partager facilement les mises à jour.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les chapitres, les scènes, les caractères, les paramètres et les traditions dans un environnement de travail qui s'adapte à votre brouillon.

Stockez un modèle de système magique structuré (sources, règles, limites, conséquences et accès à la magie) juste à côté du manuscrit.

Changez d’affichage pour gérer vos recherches, vos échéanciers et vos priorités sans perdre le fil de votre créativité.

Collaborez avec des éditeurs ou des auteurs, et conservez les commentaires liés à la page, la scène ou la règle exacte.

✨ Idéal pour : les auteurs de fantasy et les concepteurs de jeux de rôle qui souhaitent définir des règles magiques, suivre les utilisateurs de magie et synchroniser l'univers et l'intrigue.

💡 Conseil de pro : la création d'un système magique cohérent nécessite des détails, des itérations et une structure, et c'est là que ClickUp Brain entre en jeu. Utilisez-le pour générer de nouvelles sections pour votre système (comme les règles, les coûts ou les sources de pouvoir), résumer les traditions ou suggérer des ajustements d'équilibre entre les modèles.

2. Modèle de plan de récit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les scènes, les intrigues et les arcs narratifs des caractères à l'aide du modèle ClickUp Story Outline Template.

Les grandes histoires suivent une structure claire. Le modèle ClickUp Story Outline vous aide à planifier les intrigues, à façonner les caractères et à suivre les moments clés de l'histoire avec clarté. Vous pouvez esquisser les actes, les scènes et les moments décisifs tout en notant comment les règles, les limites ou les sorts magiques influencent chaque évènement.

Le modèle comprend des statuts simples tels que « Idée », « Rédaction », « Modification en cours » et « Terminé », ainsi que des champs pour les chapitres et les étapes. Tout reste clair et visible, des arcs narratifs des caractères aux détails de la construction du monde.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Cartographiez les actes et les scènes dans une vue facile à consulter.

Effectuez la connexion entre les caractères , les intrigues et les utilisateurs de magie de manière fluide.

Assurez la cohérence de la logique magique d'un chapitre à l'autre.

Suivez clairement la progression, de l'idée à l'achèvement.

✨ Idéal pour : les écrivains et les créateurs de jeux de rôle qui souhaitent organiser la structure de leur histoire, les arcs narratifs de leurs caractères et leurs systèmes magiques dans un flux de travail clair.

📮 ClickUp Insight : 62 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface familière de chatbot et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité.

3. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Esquissez des scènes, des dialogues et des effets dans l'ordre avec le modèle de storyboard ClickUp.

Chaque fantaisie commence par une vision, une scène unique qui allume l'étincelle. Le modèle de storyboard ClickUp vous aide à capturer cette vision. Vous pouvez ensuite la transformer facilement en une séquence claire de moments qui donnent la forme à votre monde.

Imaginez la première fois que vos utilisateurs de magie canalisent leur pouvoir. Chaque image peut montrer les éléments, les émotions et l'énergie qui traversent le corps du lanceur de sorts. Vous pouvez ajouter des croquis, des captures d'écran ou des notes pour planifier l'apparence et l'évolution des sorts.

Le tableau blanc prêt à l'emploi facilite le démarrage et le partage. Vous pouvez planifier les transitions, ajuster le rythme et collaborer avec des coauteurs ou des artistes en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez la magie, les caractères et les scènes en un seul affichage.

Gardez un ton et un mouvement cohérents dans chaque image.

Planifiez les moments clés en toute simplicité grâce à la fonction glisser-déposer.

Collaborez avec d'autres personnes pour affiner l'aspect et l'ambiance de votre histoire.

✨ Idéal pour : les auteurs de fantasy, les créateurs de jeux et les cinéastes qui conçoivent des systèmes magiques visuels et des séquences narratives.

4. Modèle de planification d'histoire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les rôles, les traits de caractère et les pouvoirs des personnages dans une seule vue grâce au modèle de planification d'histoire ClickUp.

Planifier une histoire signifie jongler avec les caractères, les paramètres, les scènes et les règles magiques. Le modèle de planification d'histoire ClickUp rassemble tout cela en un seul endroit bien organisé. Décrivez les caractères et les lieux, divisez les scènes en étapes et alignez les intrigues sur votre système magique.

Ce modèle est adapté aux débutants et rapide à configurer. Vous obtenez un dossier prêt à l'emploi avec deux vues principales, Liste et Document, afin de pouvoir esquisser les grandes lignes et conserver des notes plus détaillées côte à côte.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Stockez les descriptions des caractères et des paramètres à côté des descriptions des scènes.

Liez directement les utilisateurs de magie , les sorts et les capacités aux rebondissements de l'intrigue.

Passez rapidement des listes rapides aux documents riches sans changer d'outil.

Utilisez des statuts détaillés pour voir la progression en un coup d'œil.

✨ Idéal pour : les écrivains et les concepteurs de jeux de rôle qui souhaitent disposer d'un hub unique pour la création de mondes, la planification de scènes et les notes sur les modèles de systèmes magiques.

💡 Conseil de pro : lorsque vos idées et vos notes sont réparties sur plusieurs outils (Docs, Drive, Figma ou Notion), il est difficile de faire avancer l'histoire. Et si vous pouviez plutôt tout exprimer dans un seul outil ?

5. Modèle de document de conception de jeu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les mécanismes, les objectifs et les ressources en un seul endroit grâce au modèle de document de conception de jeu ClickUp.

La création d'un jeu nécessite une source unique de vérité. Le modèle de document de conception de jeu ClickUp vous offre un endroit unique pour définir les mécanismes, les règles, les niveaux, les caractères et le système magique qui les anime.

Vous pouvez définir des objectifs, esquisser les boucles principales et répertorier les ressources afin que les équipes avancent au même rythme, de la présentation au lancement. Utilisez des listes de tâches pour diviser les fonctionnalités en tickets. Ajoutez des notes sur les capacités, les sorts, les coûts énergétiques et les limitations afin que l'accès des joueurs à la magie reste équilibré et que le système ne vienne pas perturber votre histoire.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Documentez la vision du jeu , les mécanismes de base, l'interface utilisateur, l'audio et l'univers dans un seul et même hub.

Associez les règles magiques aux quêtes, aux rencontres et aux notes d'équilibre.

Identifiez rapidement les lacunes en matière de conception grâce à des jalons clairs et à la propriété.

Partagez rapidement les mises à jour afin que les équipes puissent voir ce qui est terminé et ce qui reste à faire.

Suivez vos progrès grâce à des vues telles que Liste, diagramme de Gantt, Charge de travail et Calendrier.

✨ Idéal pour : les équipes de jeux de société et de jeux vidéo qui élaborent des systèmes magiques, définissent des mécanismes et organisent la production, de la conception à la sortie.

👀 Anecdote amusante : la magie « Vancian » (le modèle à l'origine des premières versions de Donjons et Dragons) consiste pour les lanceurs de sorts à mémoriser un sort, à le lancer, puis à l'oublier — des limites intégrées sans comptabilité supplémentaire.

6. Modèle de tableau de visualisation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez les symboles, les objectifs et les thèmes dans une seule vue grâce au modèle de tableau de vision ClickUp.

Le modèle de tableau de visualisation ClickUp vous permet de rassembler et de visualiser vos idées dans un espace inspirant. Que vous définissiez la structure des ordres magiques, la nature des sources de pouvoir ou des motifs visuels tels que des sigils et des éléments, ce modèle vous aide à donner vie à votre monde.

Vous pouvez épingler des images, des croquis et des notes pour créer des connexions visuelles entre les sorts, les capacités et leur impact émotionnel ou social. Les vues « Tableau de visualisation » et « Priorité » vous permettent de rester concentré sur vos idées, tandis que la vue « Commencer ici » vous indique clairement la voie à suivre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez les hiérarchies magiques , les symboles et les flux d'énergie.

Reliez vos objectifs créatifs à des éléments concrets de l'histoire.

Restez inspiré grâce à des visuels qui évoluent avec votre brouillon.

Hiérarchisez et suivez vos idées à mesure que votre système magique se développe.

✨ Idéal pour : les auteurs et concepteurs de fantasy qui souhaitent visualiser les systèmes magiques, les symboles et leur inspiration créative dans un seul et même hub visuel.

7. Modèle de tableau d'ambiance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rassemblez des visuels, des couleurs et des motifs dans un espace collaboratif grâce au modèle de tableau d'ambiance ClickUp.

Le modèle de tableau d'ambiance ClickUp vous offre un espace dédié pour rassembler l'apparence et l'atmosphère de votre monde avant de commencer à définir les scènes, les sorts ou les designs des caractères.

Utilisez-le pour mapper les hiérarchies, les cultures et les environnements magiques : une section pour les artefacts, une autre pour les effets des sorts et une autre pour les emplacements ou les factions. Comme il est basé sur ClickUp Tableaux blancs, vous pouvez faire glisser et redimensionner les éléments, les regrouper et ajouter des notes ou des commentaires rapides afin que chaque visuel ait un contexte.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rassemblez des images, des captures d'écran et des croquis pour les sorts, les artefacts, les caractères et les emplacements dans un espace collaboratif unique.

Organisez les visuels en sections flexibles (par exemple, éléments, factions, cultures ou sources de pouvoir) afin que chaque groupe raconte une histoire claire.

Ajoutez des notes, des libellés et des commentaires à côté de chaque élément pour capturer les règles, l'ambiance ou la tradition tant que les idées sont fraîches.

Partagez le Tableau avec des auteurs, des artistes ou des testeurs afin que chacun puisse réagir, suggérer des modifications et s'accorder sur le ton à adopter de manière asynchrone.

Associez des visuels clés à des tâches ClickUp pour les concepts artistiques, les chapitres, les rencontres ou les ressources marketing, afin que l'exécution reste fidèle à l'esthétique.

✨ Idéal pour : les auteurs de fantasy, les équipes de jeux de rôle et les responsables artistiques qui recherchent des inspirations et des références culturelles pour créer un système magique cohérent.

💡 Conseil de pro : verrouillez votre ambiance sur le Mood Board, puis ouvrez ClickUp Tableau blanc pour cartographier les écoles, les sources, les coûts et les limites sur une toile infinie.

Intégrez des documents pour votre modèle de système magique et liez les tâches aux scènes qui dépendent de chaque règle.

Discutez en ligne avec des commentaires épinglés pour conserver le contexte.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les groupes, de repérer les failles et d'effectuer des vérifications du type « qu'est-ce qui se passe si X ? ».

Réutilisez les tampons/blocs (Nom · Coût · Risque · Contre) pour plus de cohérence, puis présentez le mode de fonctionnement de votre système à vos auteurs ou testeurs.

8. Modèle de brainstorming ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez, triez et développez vos idées en un seul endroit grâce au modèle de brainstorming ClickUp.

Le modèle de brainstorming ClickUp vous aide à capturer, organiser et affiner vos idées pour en faire des histoires complètes pour votre système magique ou la conception de votre jeu. Notez les règles, les sorts, les sources d'énergie ou les rebondissements créatifs, le tout dans un espace partagé.

Utilisez des listes pour regrouper vos idées, apposer des étiquettes sur les meilleures et les faire passer par différentes étapes telles que À faire, En cours et Terminé. Que vous écriviez un roman fantastique, planifiiez une campagne ou conceviez des mécanismes magiques, ce modèle permet de garder toutes vos idées visibles et faciles à développer.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rassemblez et affinez vos idées créatives dans une seule vue qui les affiche.

Structurez votre réflexion autour des règles , des pouvoirs ou des concepts du monde .

Collaborez facilement grâce aux notes, aux étiquettes et aux commentaires.

Transformez vos meilleures idées en étapes concrètes.

✨ Idéal pour : les écrivains, les concepteurs de jeux de rôle et les équipes créatives qui réfléchissent ensemble à des systèmes magiques, des idées d'intrigues ou des mécanismes fantastiques.

9. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez des titres, des sous-titres et des textes soignés dans un document structuré grâce au modèle de rédaction de contenu ClickUp.

Écrire une histoire captivante demande du temps et de la concentration. Le modèle de rédaction de contenu ClickUp aide les auteurs de fantasy et les équipes de jeux de rôle à rester sur la bonne voie lorsque vous rédigez des codex de sorts, des règles de système, des bestiaires et des articles liés à votre magie. Planifiez les publications, fixez des délais et gérez les révisions en un seul endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les thèmes, les plans et les révisions dans un seul document.

Suivez la progression grâce aux statuts et aux échéances tout au long de votre pipeline de contenu.

Collaborez en temps réel pour les modifications en cours et les validations.

Réutilisez la structure pour les journaux de création de mondes ou la documentation sur les traditions.

Les vues Liste, Calendrier et Gantt permettent de faire passer chaque entrée du statut de brouillon à celui de publié.

✨ Idéal pour : les écrivains, les éditeurs et les conteurs qui gèrent plusieurs brouillons, entrées de lore ou articles liés aux systèmes magiques ou à la création d'univers.

👀 Anecdote amusante : le mot « spell » (sort) signifiait à l'origine « histoire » ou « discours » en vieil anglais. Ce n'est que plus tard qu'il a pris un sens magique. Essayez de nommer vos sorts comme des phrases prononcées pour faire écho à ces racines.

10. Modèle de tableau Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez votre progression en matière de création de magie grâce au modèle de tableau Kanban ClickUp.

Suivez votre système magique sous la forme d'une production créative. Le modèle de tableau Kanban ClickUp vous permet de classer les sorts, les capacités et les tâches liées à la tradition en étapes claires : Concept, Défini, Affiné, En cours, Révision et Terminé.

Déplacez les cartes à mesure que les règles, les limites et les conséquences se précisent. De cette façon, vous pouvez décomposer les grandes idées et les gros morceaux en petites étapes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Visualisez en un coup d'œil la progression des sorts , des pouvoirs et des documents du système.

Utilisez les statuts (Ouvert, En cours, En révision, Bloqué, Fermé) pour assurer la fluidité du travail.

Ajoutez des champs pour les éléments, les écoles, les coûts ou les notes d'accès à la magie .

Identifiez rapidement les obstacles et maintenez une communication étroite entre les rédacteurs et les concepteurs.

✨ Idéal pour : les auteurs de fantasy et les équipes de jeux de rôle qui classent les sorts par étape, maintiennent des règles d'équilibre et synchronisent les mises à jour entre les chapitres, les quêtes et les mécanismes.

À voir : Vous souhaitez concevoir votre système magique, cartographier votre univers ou créer visuellement des mécanismes de jeu ? Dans cette vidéo, nous passons en revue les meilleurs outils de cartographie, en comparant leurs fonctionnalités et leurs points forts afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre jeu ou à votre cadre magique.

11. Modèle ClickUp ChatGPT Prompts pour l'écriture fantastique

Obtenir un modèle gratuit Donnez vie à vos idées et scènes grâce aux invitations prêtes à l'emploi du modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template.

Le modèle « ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing » (Invites Click Up ChatGPT pour l'écriture fantastique) de l' vous fournit des invites prêtes à l'emploi pour susciter des ouvertures, des rebondissements, des caractères et des détails sur l'univers. Générez des accroches, des quêtes et des rythmes de scène en quelques minutes.

Capturez les meilleures répliques, puis affinez-les pour les adapter à votre système magique, des mystères de la magie douce aux règles et limites clairement définies.

Vous pouvez rédiger, effectuer des modifications en cours et enregistrer tout cela au même endroit, afin que l'inspiration s'intègre directement dans votre flux de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Packs d'invites pour les ouvertures, les caractères, les rebondissements et la création d'univers .

Saisissez rapidement des sorts , des capacités et des idées d'intrigues sans perdre le contexte.

Listes et vues pour trier les idées par chapitre, point de vue ou utilisateurs de magie .

Transition fluide entre le brainstorming, la rédaction et la révision.

Utilisez le document imbriqué pour stocker 10 suggestions de genres ainsi qu'une banque de suggestions plus importante.

✨ Idéal pour : les auteurs de fantasy et les créateurs de jeux de rôle qui souhaitent disposer d'indications rapides et structurées pour construire des mondes, donner une forme aux caractères et créer des systèmes magiques de manière efficace.

12. Modèle de système magique par Scribd

via Scribd

Apportez de la logique à votre magie grâce au modèle de système magique de Scribd. Ce cadre guidé vous aide à définir les lois magiques de votre monde : comment cela fonctionne, qui l'utilise et ce que cela coûte. Parfait pour les auteurs et les concepteurs de jeux, il transforme des idées vagues en systèmes structurés qui semblent réels et utiles.

Vous explorerez les origines, les règles, les sources, les utilisateurs, les mécanismes et les conséquences sociales. Cela garantit que la magie de votre histoire se renforce progressivement. Que vous créiez une sorcellerie élémentaire, un pouvoir divin ou une magie basée sur des artefacts, cette checklist permet de garantir la cohérence et l'uniformité de votre histoire.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Clarifie le fonctionnement de la magie et ce qui la régit.

Équilibre les pouvoirs, les limites et les conséquences .

Encourage une construction du monde et un réalisme plus approfondis.

Idéal pour définir des systèmes de sorts uniques ou l'univers d'un jeu de rôle.

✨ Idéal pour : les écrivains et les concepteurs de jeux qui créent des systèmes magiques logiques, complexes et crédibles.

13. Modèle de système magique Google Docs

via Google Docs

Le modèle de système magique Google Docs est un outil incontournable pour les écrivains et les maîtres de jeu qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour cartographier la magie de leur monde. Il vous guide à travers tous les éléments clés, de la définition des personnes pouvant utiliser la magie à la clarification de ses origines, de ses règles et de ses conséquences.

Basé sur des modèles partagés par la communauté, tels que « Magic System Template 1. 1 », il est parfait pour tous ceux qui recherchent la flexibilité. Chaque section, telle que Source d'énergie, Aides au lancement, Inconvénients et Perception sociale, permet de garantir la cohérence et la crédibilité de votre magie tout au long de votre histoire ou de votre campagne.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gratuit, modifiable et adapté aux débutants.

Couvre tout, des mécaniques de pouvoir à l' impact sur le monde .

Aide à la maintenance de la cohérence et de l'équilibre tout au long de votre histoire.

Facile à copier, à remplir et à consulter dans Google Drive.

✨ Idéal pour : les écrivains et les créateurs de jeux de rôle qui recherchent un guide léger et structuré pour concevoir leurs propres systèmes magiques, en collaboration ou en solo.

👀 Anecdote amusante : le terme « mana » vient des cultures polynésiennes/mélanésiennes et fait référence au pouvoir ou à l'autorité spirituelle, et pas seulement à une barre de ressources bleue. Réfléchissez à la manière dont l'accès à la magie pourrait façonner la société.

Créez des mondes qui fonctionnent comme par magie avec ClickUp

Les grandes histoires sont construites, affinées et organisées comme les meilleurs systèmes de magie.

Nous avons passé en revue les meilleurs modèles pour donner la forme à la logique, les traditions et les lois du pouvoir de votre monde. Mais si vous voulez un espace où vos idées, vos brouillons et vos créations cohabitent, ClickUp est le véritable grimoire.

Avec ClickUp, vous pouvez planifier vos chapitres, organiser vos mondes, visualiser des storyboards et même co-créer avec l'IA.

Que vous penchiez pour un système magique souple laissant place à l'émerveillement ou que vous conceviez un système magique unique avec des capacités magiques clairement chiffrées, visez des échanges équitables (pouvoir contre prix) afin que votre monde semble juste lorsque la magie élémentaire rencontre le quotidien.

Dans l'écriture fantastique, laissez les conséquences toucher l'âme et le corps de la même manière : une guérison qui épuise littéralement le lanceur de sorts et des règles qui s'estompent dans la zone grise, afin que chaque choix de sort ait son importance.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à créer des mondes aussi fluides que votre imagination. ✨