La transformation par l'IA n'est pas un projet, c'est une mission qui incombe au leadership.

Au moins une fois par semaine, j'ai une discussion qui se déroule comme suit : un dirigeant de haut niveau me dit : « Oh, nous avons déjà l'IA : nous avons ChatGPT, Copilot, peut-être Glean. »

Puis vient le coup de grâce : « Mais honnêtement, personne ne l'utilise vraiment. »

Ce n'est pas une transformation IA, c'est un échec dans l'adoption de l'IA.

Une véritable transformation IA se produit lorsque l'ensemble de l'entreprise, des cadres supérieurs aux collaborateurs individuels, a fondamentalement repensé la manière dont le travail est à faire. C'est lorsque chaque membre de l'organisation a pris conscience des capacités de l'IA et l'utilise activement pour éliminer les processus manuels, chronophages et inefficaces.

Et voici le véritable point d'inflexion : il ne s'agit pas d'automatiser les anciennes habitudes, mais de les remettre en question et de trouver un moyen plus rapide, plus intelligent et plus efficace d'obtenir de meilleurs résultats.

Le guide de la transformation numérique ne fonctionnera pas ici

Les dirigeants aiment faire des parallèles avec la transformation numérique. J'utilise moi-même cette analogie. Vous vous souvenez quand les conférences Gartner ont passé des années à marteler ce message ?

Les DSI ont dû tirer parti de la technologie pour faire évoluer leurs modèles d'entreprise. Les gagnants ont été des entreprises comme Netflix, qui ont utilisé la technologie pour se moderniser, tandis que Blockbuster a été laissé pour compte.

Mais c'est là que la transformation IA diverge considérablement de son prédécesseur :

La transformation numérique impliquait des projets de grande envergure et à forte intensité capitalistique gérés par des systèmes rigides et des bureaux de gestion de projets (PMO).

La transformation par l'IA, en revanche, est fluide et rapide : elle touche toutes les fonctions et dépend de la rapidité avec laquelle les individus peuvent réinventer leur manière de résoudre les problèmes.

Réfléchissez-y un instant. La transformation numérique a eu un impact sur des projets et des initiatives spécifiques. La transformation IA a un impact sur chaque employé de votre entreprise. Quel est l'effet cumulatif lorsque tout le monde travaille de manière plus intelligente, plus rapide et plus efficace ?

C'est là que la magie opère. C'est ce qui a un impact direct sur vos résultats financiers.

La plupart des entreprises pensent avoir adopté l'IA parce qu'elles ont déployé un chatbot ou acquis quelques outils ponctuels d'IA. Mais le véritable problème n'est pas l'accès à l'IA, c'est l'absence d'un système qui assure la connexion entre l'IA et le contexte, l'exécution et les résultats.

Les organisations qui connaissent des changements significatifs ne se contentent pas d'utiliser l'IA, elles l'ont intégrée au cœur même de leur travail.

Malgré la croissance rapide de l'IA, de nombreuses équipes sont encore confrontées à des obstacles importants pour l'adopter. Un récent sondage ClickUp a révélé que 23 % des personnes ne savent pas par où commencer avec l'IA, tandis que 27 % estiment avoir besoin d'une formation supplémentaire pour l'utiliser efficacement. Ces défis peuvent ralentir la progression et empêcher les organisations de tirer pleinement parti des avantages de l'IA. (Source : ClickUp Insights) L'adoption de l'IA n'a pas à être difficile : ClickUp est la solution pour toutes les équipes. L'ère de l'adoption de l'IA est révolue. Menez votre transformation IA avec ClickUp Brain.

C'est technique, fonction et culturel, mais pas de manière égale.

Cette matrice montre comment des environnements de travail unifiés et une IA intégrée permettent de réels gains de productivité.

Lorsque les dirigeants me demandent si la transformation IA est avant tout technique, fonction ou culturelle, je leur réponds : les trois, mais à des niveaux de difficulté très différents.

Le changement technique ? C'est la partie la plus facile.

Si vous utilisez une plateforme telle que ClickUp Brain, nous avons intégré les outils dont vous avez besoin directement dans votre environnement de travail. Notre IA n'est pas seulement un outil de chat permettant de poser des questions et de résumer des données ; c'est également un outil puissant pour analyser et interpréter des données complexes. Elle exécute des tâches, intégrées dans les flux de travail, avec des agents ambiants qui font avancer le travail sans que les utilisateurs ne se rendent compte qu'ils ont déclenché quelque chose.

Le plus gros travail réside dans les changements fonction et culturels. Vous réimaginez la manière dont le travail passe de la réception à l'exécution, puis aux rapports, ainsi que la manière dont les personnes interagissent avec les systèmes et entre elles tout au long du processus.

C'est là que la plupart des entreprises échouent : dans la gestion du changement.

À l'ère de la transformation numérique, les gestionnaires de projet et les PMO étaient les garants de la réussite ou de l'échec des initiatives. Tous les autres se contentaient de suivre les tâches qui leur étaient assignées et de mettre à jour le forfait du projet. La transformation IA démocratise ce contrôle à l'ensemble des membres de l'organisation. Chaque personne peut désormais gérer et optimiser ses propres flux de travail, qu'ils soient liés à un projet ou simplement aux opérations courantes du service.

Cela signifie que la transformation a un impact sur toutes les fonctions de l'entreprise. Et ce type de changement radical doit venir d'en haut.

📮 Insight ClickUp : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Ce contraste pourrait être plus qu'un simple écart technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être le potentiel transformateur de l'IA en matière de réduction de la charge cognitive et de gain de temps. 🔥 ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De résumer les fils de discussion et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Inutile de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats concrets : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de reporting personnalisables de ClickUp, ce qui a permis à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

🔍 À retenir : la réussite de l'IA dépend moins de l'expérimentation que de l'intégration. Les entreprises qui réussissent avec l'IA sont celles qui unifient les outils, les équipes et le contexte.

La véritable puissance réside dans la transformation inter-équipes

J'ai vécu un moment qui a fondamentalement changé ma façon de voir le potentiel de l'IA.

Notre PDG, Zeb, a dit quelque chose qui m'a marqué :

Les futurs IC seront tous des gestionnaires d'agents IA.

Les futurs IC seront tous des gestionnaires d'agents IA.

Cela a tout redéfini. Nous parlons constamment de « l'humain dans la boucle », mais cela va encore plus loin.

L'IA ne se contente pas d'aider, elle donne des super pouvoirs à tous les employés. À tous les niveaux, les travailleurs deviennent plus intelligents grâce aux assistants IA, capables de prendre des décisions plus éclairées et d'exécuter leur travail plus rapidement. Comme les gens considèrent encore l'IA comme un outil de recherche et de réponse, il ne s'agit pas seulement de prise de décision, mais aussi d'À FAIRE le travail à la place des utilisateurs, en s'occupant des étapes fastidieuses et manuelles telles que le changement de statut, le copier-coller et le déplacement du travail d'un endroit à un autre.

Cela me rappelle à quel point la génération de mes enfants est beaucoup plus intelligente que nous ne l'étions à leur âge, grâce à l'accès instantané à des ressources éducatives de qualité via Internet et YouTube. L'IA va encore plus loin en intégrant cette intelligence dans tous les aspects de notre travail et en améliorant les compétences de tous les nouveaux arrivants sur le marché du travail, ainsi que celles des employés déjà en poste, qui ont désormais à portée de main des réponses sur la manière de faire du travail plus rapidement et les outils pour le faire.

Mais voici la clé : la véritable puissance d'une entreprise native de l'IA se révèle lorsque la collaboration suit un flux entre les équipes, et pas seulement au sein de celles-ci. C'est là que la convergence devient essentielle, car les outils d'IA cloisonnés ne peuvent pas apporter de véritable transformation. Ils multiplient la prolifération du travail au lieu de la réduire.

La solution consiste en un environnement de travail IA convergent, où les outils, les équipes et les données fonctionnent en synchroniser, grâce à ClickUp Brain, afin que le travail s'effectue de manière fluide dans toutes les fonctions.

C'est là que je m'enthousiasme, car je constate ce schéma chaque semaine.

Les entreprises me disent qu'elles ont « essayé l'IA » avec des outils autonomes tels que ChatGPT, Gemini ou même Copilot. Ces outils ajoutent des fonctionnalités légères de gestion de projet, car leurs concepteurs ont compris qu'il n'y a aucune valeur à poser des questions à l'IA si vous ne pouvez pas ensuite utiliser ce contenu dans votre travail quotidien (tâches, projets ou documents).

Cependant, ces outils rendent fondamentalement difficile pour les utilisateurs de comprendre comment tirer efficacement parti de l'IA, et leur capacité à transformer véritablement leur travail est limitée.

La façon dont ClickUp Brain est conçu change complètement la donne. Notre IA est intégrée à une plateforme de gestion du travail, où vous planifiez, effectuez et discutez déjà de votre travail. Vous pouvez l'intégrer à vos flux de travail. Les agents ambiants peuvent répondre à des questions, identifier les tâches en double, suggérer des tâches connexes, créer de nouvelles tâches et faire avancer les flux de travail, sans que les utilisateurs ne se rendent compte qu'ils ont déclenché un agent.

Grâce à l'intégration approfondie de ClickUp dans tous les systèmes, cet impact se multiplie, créant une source unique de vérité et d'automatisation dans l'ensemble de votre infrastructure technologique. Nous rationalisons les flux de travail entre les plateformes, afin que les utilisateurs n'aient pas à activer/désactiver d'un endroit à l'autre, éliminant ainsi le risque d'erreurs et de retouches qui découle de la connexion manuelle de systèmes déconnectés.

La véritable transformation IA ne consiste pas à « ajouter un chatbot ». Elle consiste à rendre le travail lui-même intelligent : les décisions, les mises à jour, les réponses et les étapes se déroulent au sein du flux de travail, et non dans des outils distincts. Voici ce qu'offre la pile IA de ClickUp : ClickUp Brain → analyse le travail, génère les prochaines étapes et résume instantanément

ClickUp Brain MAX (Talk to Text) → transforme la voix en tâches, documents et actions à réaliser → transforme la voix en tâches, documents et actions à réaliser

ClickUp Entreprise Search → extrait les réponses de ClickUp et des outils de connexion tels que Notion, GitHub et Google Drive. De la voix à l'action : Brain Max transforme vos demandes vocales en réponses instantanées et en tâches d'automatisation Ensemble, ils éliminent le fossé entre la réflexion, la saisie et l'exécution. Pas de changement de contexte, pas d'assemblage manuel. Il s'agit du passage de l'IA en tant qu'outil à l'IA en tant que système d'exploitation pour le travail.

Une décision audacieuse, c'est passer à l'action

Ce matin même, j'ai eu une réunion avec un directeur informatique qui m'a parlé de la nécessité de « transformer numériquement » son entreprise. Il n'avait même pas encore pensé à l'IA. Je l'ai immédiatement mis au défi : « Vous devez y réfléchir dès maintenant. »

Il dispose d'un ensemble hétéroclite d'applications vieilles de dix ans, dispersées dans toute l'entreprise, et de membres qui ne connaissent qu'une seule façon de mener à bien leurs projets.

Je lui ai dit directement : « Nous allons les épater en leur montrant comment ils devraient transformer leur façon de travailler. Votre travail, trois mois après avoir pris votre rôle, consiste à mener à bien ce changement. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir à la consolidation des outils, mais aussi à la transformation de l'entreprise. »

À la fin de notre discussion de 30 minutes, un responsable de notre équipe de compte qui n'avait pas pu assister à la réunion a souhaité en savoir plus.

Pourquoi ? Parce qu'il a compris les enjeux.

🧩 Voici ce que je dis à tous les dirigeants N'ayez pas peur de passer à une plateforme convergente comme ClickUp. Ayez plutôt peur de ne PAS franchir le pas. Vos concurrents se transforment actuellement grâce à l'IA. Si vous ne le faites pas, vous êtes déjà en retard.

Que signifie réellement « natif de l'IA » ?

Une entreprise native de l'IA n'est pas une entreprise dont les dirigeants ont fait une grande annonce sur « l'adoption de l'IA ». C'est une entreprise où l'ensemble de l'organisation, des dirigeants aux employés, a fondamentalement changé sa façon d'aborder le travail.

Les dirigeants et les entreprises intelligents sont ceux qui adoptent et encouragent une culture consistant à remettre en question les raisons pour lesquelles les choses ont été terminées d'une certaine manière dans le passé. Ils proposent de nouvelles façons de faire les choses. Ils donnent aux gens les moyens d'être leurs propres agents du changement.

Le jeu a été amélioré pour tout le monde. Tout comme chaque génération d'enfants devient plus intelligente, chaque génération de travailleurs s'attendra à utiliser l'IA comme partenaire dès le départ. Les entreprises doivent s'attendre à ce que tout le monde connaisse l'IA et réfléchisse en permanence à la manière d'améliorer la manière de faire les choses.

Je vous garantis que toutes les équipes, quels que soient leurs flux de travail, tireront parti de la valeur de ClickUp AI d'un formulaire ou d'un autre. Même si vous êtes seul à gérer vos tâches personnelles, vos entretiens individuels, vos comptes rendus de réunion ou votre travail dispersé entre des feuilles de calcul, des documents et des e-mails, nous pouvons améliorer votre productivité. Donnez-moi une équipe et ses flux de travail, et la valeur ajoutée sera exponentielle. C'est là que nous discutons de la manière dont les entreprises peuvent devenir ultra-performantes grâce à ClickUp Brain.

📘 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour la gestion des connaissances

Votre transformation commence par la validation de la direction

La réussite ou l'échec de la transformation IA dépend de la priorité accordée par le leadership et de sa capacité à mener à bien le changement culturel nécessaire. Une transformation de cette ampleur ne peut se faire par le biais d'expérimentations locales ou de projets pilotes isolés menés par certains départements.

Le mandat de la direction est clair :

Définissez la vision et les impératifs stratégiques.

Sélectionnez une technologie qui favorise la convergence, le contexte et l'automatisation intelligente.

Menez à bien la gestion du changement jusqu'à la ligne d'arrivée.

Modélisez les comportements que vous attendez de vos équipes.

Célébrez les équipes qui transforment les anciennes méthodes de travail grâce à de nouvelles approches basées sur l'IA.

Les organisations qui prospéreront à l'ère de l'IA seront celles dont les dirigeants prôneront le passage à un environnement de travail unifié et axé sur l'IA, et feront comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet informatique. Il s'agit d'un moteur essentiel de l'avantage concurrentiel et de la croissance à long terme.

Le temps presse. La transformation est en marche. La seule question est de savoir si vous allez la mener ou si vous allez vous laisser distancer.

Prêt à mener votre transformation IA ?

Découvrez ClickUp Brain – Découvrez comment l'IA s'intègre à vos flux de travail pour transformer le fonctionnement de l'ensemble de votre organisation. Découvrez les coûts cachés de la prolifération du travail – Découvrez pourquoi la convergence est la base d'une transformation réussie vers l'IA. Planifiez une démonstration pour votre entreprise – Discutons ensemble de la manière dont ClickUp peut accompagner votre organisation dans sa transformation IA.

Angela Bunner est directrice technique sur le terrain chez ClickUp, où elle travaille avec des dirigeants d'entreprise pour concevoir des transformations professionnelles basées sur l'IA. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans l'accompagnement des organisations dans leur transition technologique, elle conseille les dirigeants sur la manière de passer d'outils fragmentés à des espaces de travail convergents et intelligents qui permettent de bloquer des gains de productivité exponentiels.

Foire aux questions sur la transformation IA

La transformation par l'IA consiste à repenser la manière dont le travail est effectué en intégrant directement l'intelligence artificielle dans les flux de travail. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouveaux outils, mais d'intégrer l'IA à tous les niveaux de l'entreprise afin que les personnes, les données et les systèmes fonctionnent ensemble de manière plus intelligente et plus rapide.

La transformation numérique se concentre sur l'adoption de nouvelles technologies pour moderniser les opérations. La transformation IA va plus loin : elle automatise la prise de décision, assure la connexion des données entre les systèmes et optimise en permanence les flux de travail des équipes. Elle concerne tous les employés, et pas seulement les projets menés par le service informatique.

Un espace de travail IA convergent réunit les outils, les équipes et les données au sein d'une seule plateforme, permettant à l'IA d'agir de manière transparente entre eux. Dans ClickUp, cela signifie que l'IA gère la planification, l'exécution et les rapports en un seul endroit, réduisant ainsi la dispersion du travail et transformant l'automatisation en un véritable impact pour l'entreprise.

La transformation par l'IA réussit lorsque le leadership en fait une priorité stratégique. Les dirigeants doivent définir une vision claire, donner l'exemple en matière de comportements axés sur l'IA, investir dans des technologies convergentes telles que ClickUp Brain et mener le changement culturel afin que chaque équipe utilise l'IA pour éliminer les inefficacités et accélérer les résultats.

Les indicateurs courants sont les suivants : – Réduction des tâches manuelles ou répétitives – Moins de changements de contexte entre les outils – Cycles de projet plus courts et prise de décision plus rapide – Satisfaction accrue des employés quant à la rapidité et à la clarté du flux de travail

ClickUp Brain intègre l'intelligence là où le travail est effectué. Des fonctionnalités telles que ClickUp Brain MAX, Enterprise Search et AI Agents établissent la connexion entre le contexte, automatisent les mises à jour et exécutent des actions au sein du même environnement de travail, aidant ainsi les organisations à passer d'une utilisation dispersée de l'IA à un système d'exploitation unifié et alimenté par l'IA pour le travail.