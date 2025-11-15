Les 10 meilleurs agents vocaux IA pour 2025 (avec cas d'utilisation)

L'IA influence les interactions vocales dans tous les secteurs. En effet, le marché mondial des agents vocaux IA fait l'objet d'une prévision de croissance à hauteur de 47,5 milliards de dollars, avec un TCAC d'environ 34,8 %.

Grâce à leurs capacités d'apprentissage profond, les agents vocaux basés sur l'IA ont dépassé le simple cadre de la prise de rendez-vous pour s'attaquer à des tâches plus complexes telles que le dépannage technique à l'aide de flux de travail guidés, la résolution de conflits et l'évaluation des intentions et du budget des clients afin de leur proposer des produits et des solutions pertinents.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs agents vocaux IA et voir comment ils aident les entreprises à prendre des décisions plus intelligentes, basées sur les données, tout en améliorant l'expérience client.

Les agents vocaux IA en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide de tous les outils qui figurent dans notre liste 👇

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs ClickUp Équipes axées sur la productivité souhaitant gérer leurs tâches à l'aide de la voix Taille de l'équipe : toutes Agents IA, transcription de texte vocale, prise de notes lors de réunions, recherche dans l'environnement de travail Gratuit à vie, forfaits payants à partir de 7 $/mois ElevenLabs Clonage vocal ultra-réaliste et synthèse vocale Taille de l'équipe : créateurs, équipes d'assistance Clonage vocal, RAG, variables dynamiques, faible latence Forfait Free, forfaits payants à partir de 5 $/mois Lindy Automatisation des flux de travail vocaux sans code Taille de l'équipe : PME, équipes opérationnelles Constructeur visuel, flux multi-agents, plus de 4 000 intégrations Forfait Free, Pro à partir de 49,99 $/mois Deepgram Développeurs créant des outils vocaux IA personnalisés Taille de l'équipe : organisations à forte composante technologique API ASR/TTS, intelligence audio, commandes pendant les appels Niveau gratuit, payant à partir de 4 000 $/an Synthflow Conception visuelle du flux des agents vocaux Taille de l'équipe : agences, équipes commerciales Constructeur par glisser-déposer, réglage vocal, déclencheurs d'application Essai gratuit, forfaits à partir de 450 $/mois Vapi Construire une infrastructure vocale IA évolutive Taille de l'équipe : équipes de développement, infrastructure d'appel Infrastructure vocale en temps réel, tests Sandbox, garde-fous Gratuit, paiement à l'utilisation, tarifs pour les entreprises Retell IA Exécution d'appels groupés et surveillance des appels Taille de l'équipe : BPO d'entreprise Appels groupés, identifiant de l'appelant avec le nom de l'entreprise, analyses Free, à partir de 0,07 $/min, tarifs pour les entreprises Cognigy Centres d'appels d'entreprise Taille de l'équipe : grandes opérations d'appels Routage des appels, paiement pendant l'appel, mémoire longue durée Tarification personnalisée Murf. ai Voix off IA de qualité studio Taille de l'équipe : Créateurs, spécialistes du marketing Éditeur vocal, intégration Canva/Slides, synchroniser vocal Gratuit, payant à partir de 29 $/mois Bland Campagnes vocales sortantes évolutives Taille de l'équipe : équipe commerciale, opérations de soins de santé Constructeur visuel, actions CRM, infrastructure à dimensionnement automatique Tarification personnalisée

Que rechercher dans les agents vocaux IA ?

Le choix approprié dépend entièrement de votre cas d'utilisation spécifique et des exigences de votre entreprise. Cependant, certains facteurs incontournables doivent être pris en compte :

Latence et performances en temps réel : privilégiez les agents vocaux IA à faible latence. Si votre cas d'utilisation nécessite des discussions naturelles, visez un temps de réponse inférieur à 800 millisecondes.

Précision et fiabilité : recherchez un agent vocal /IA capable de transcrire avec précision la parole humaine, même avec différentes langues, accents et bruits de fond.

Personnalisation et contrôle : déterminez le niveau de contrôle que vous souhaitez exercer sur votre voix IA, qu'il s'agisse d'ajuster les caractéristiques vocales, de sélectionner des modèles IA ou de l'entraîner sur votre base de connaissances interne afin de maintenir la cohérence de votre marque.

Intégrations : choisissez un outil facile à connecter à vos systèmes existants, notamment les CRM, les services d'assistance et autres bases de données dotées de connecteurs et d'API intégrés.

Sécurité et conformité : recherchez des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout et la suppression des informations personnelles identifiables (PII), ainsi que la conformité à des normes telles que SOC 2 et RGPD.

Les meilleurs agents vocaux IA

ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une intégration de la productivité et de la voix IA)

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, réduit la dispersion des tâches et regroupe les tâches, les projets, les documents, les objectifs et discuter dans un seul environnement de travail collaboratif.

ClickUp Brain est un assistant IA intégré à ClickUp qui permet d'améliorer la productivité et d'intégrer des fonctionnalités vocales à la gestion de projet.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez :

Réfléchissez à des idées, créez des briefs et déléguez des tâches.

Créez des notes de réunion pour les sprints hebdomadaires

Créez des agents IA personnalisés pour n'importe quelle tâche sans code

Effectuez des recherches dans vos tâches, documents, chats et outils pour obtenir des réponses instantanées avec tout le contexte nécessaire.

Parlez pour terminer vos tâches dans votre environnement de travail

Considérez-le comme une intelligence centrale assurant la connexion de tous les aspects de votre travail. Au cœur de Brain se trouvent des agents IA et des fonctionnalités de conversion de la parole en texte.

Les agents ClickUp AI sont des assistants autonomes et intelligents capables de raisonner, de répondre et d'exécuter des tâches dans votre environnement de travail. Vous pouvez créer un agent pour répondre aux questions de votre équipe, automatiser des tâches répétitives ou créer des agents personnalisés à partir de zéro pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Comme nos agents s'appuient uniquement sur des applications internes, telles que ClickUp Docs et ClickUp AI Notetaker, qui constituent des bases de connaissances vivantes, chaque action est étayée par des informations fiables et à jour.

Créez et déployez des agents ClickUp AI capables de raisonner, de répondre et d'exécuter des tâches dans votre espace de travail.

Utilisez la fonctionnalité Talk-to-Text de ClickUp pour intégrer des capacités vocales à votre espace de travail.

Imaginons que vous souhaitiez obtenir des informations actualisées de la part d'un membre de votre équipe. Il vous suffit d'appuyer sur « fn » et de parler comme si vous vous adressiez à votre assistant : « Peux-tu demander à Jamie de traiter en priorité le document de planification Sprint et de me le partager avant demain 17 h ». ClickUp Brain se charge alors automatiquement de lier les bonnes personnes, les bons documents et les bonnes tâches.

Dites qui, quand et ce que vous voulez transmettre, laissez la fonctionnalité de conversion de la parole en texte de ClickUp mentionner des personnes, lier des documents et planifier des évènements.

De plus, vous pouvez même convertir la parole en texte à partir de vos appareils Android ou iPhone. Dictez des notes, des tâches et des documents sans vous soucier des pauses irrégulières ou des hésitations. Grâce à la fonction AI Auto-Edit, ClickUp peaufine le texte en temps réel. Notre outil prend en charge plus de 50 langues et comprend les @mentions contextuelles et les liens pour connecter le travail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp AI Agents : créez et déployez des agents IA sans code pour automatiser des tâches, fournir des réponses autonomes et gérer des projets. Utilisez des agents prêts à l'emploi, tels que Project Manager et Deadline Guardian, ou créez des agents personnalisés à partir de zéro.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Parlez pour ajouter des notes, des tâches et des documents dans votre environnement de travail. Notre outil comprend plus de 50 langues et convertit la parole en texte en temps réel avec des @mentions contextuelles et les lie automatiquement.

ClickUp AI Notetaker : Générez des notes de réunion et des transcriptions IA à partir des réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Capturez les discussions, créez des résumés et extrayez les actions à mener. Générez des notes de réunion et des transcriptions IA à partir des réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Capturez les discussions, créez des résumés et extrayez les actions à mener.

Posez des questions contextuelles sur les tâches ClickUp et les documents : utilisez l'IA pour obtenir des réponses instantanées et riches en contexte à partir de l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp et des applications connectées telles que Google Drive et Salesforce.

Limites de ClickUp

L'application reflète la conception riche en fonctionnalités de la plateforme web et peut parfois être déroutante.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

Le nouveau Brain MAX a considérablement amélioré ma productivité. La possibilité d'utiliser plusieurs modèles d'IA, y compris des modèles de raisonnement avancés, à un prix abordable facilite la centralisation de tout sur une seule plateforme. Des fonctionnalités telles que la conversion de la voix en texte, l'automatisation des tâches et l'intégration avec d'autres applications rendent le flux de travail beaucoup plus fluide et intelligent.

2. Eleven Labs (le meilleur pour la synthèse de texte ultra-réaliste et le clonage)

via ElevenLabs

La plateforme ElevenLabs Agents vous permet de déployer des agents vocaux IA sur le Web, les appareils mobiles ou la téléphonie en quelques minutes. Elle crée certaines des voix IA les plus réalistes, loin des interactions robotiques dont nous sommes tous lassés.

Vous pouvez choisir parmi plus d'un millier de voix IA dans 32 langues ou choisir de cloner votre propre voix à partir d'un court échantillon (1 à 2 minutes) pour contrôler entièrement la voix de votre marque.

Une fois que votre voix de base est définie, vous pouvez à tout moment ajuster le ton, l'accent et le débit des voix IA afin de les adapter à différentes langues, régions ou types de clients personnalisés.

Les agents vocaux d'ElevenLabs utilisent notamment un modèle optimisé de prise de parole avec une latence ultra-faible (~75 ms+). Cela signifie qu'ils peuvent comprendre les pauses, les chevauchements et les interruptions afin de reformuler leurs réponses en temps réel. Ainsi, lorsque les clients interrompent l'agent ou parlent en même temps que lui, celui-ci réagit comme vous le feriez dans une discussion réelle.

Les meilleures fonctionnalités d'ElevenLabs

Utilisez la fonctionnalité intégrée Retrieval-Augmented Generation (RAG) pour alimenter les agents avec des documents internes à l'entreprise, des FAQ et des URL afin qu'ils puissent récupérer et fournir des réponses conformes à l'image de marque.

Ajoutez des variables dynamiques et des remplacements pour personnaliser les interactions sans transmettre les données personnalisées des clients à la configuration de base de l'agent.

Connectez votre agent à des outils internes et à des API pour déclencher des actions concrètes telles que la prise de rendez-vous ou la mise à jour de commandes.

Limites d'ElevenLabs

Bien que la qualité vocale soit élevée, certains utilisateurs trouvent que la fonctionnalité de doublage vocal est moyenne et note le manque d'options de personnalisation avancées.

Tarifs ElevenLabs

Free

Starter : 5 $ par mois

Créateur : 11 $ par mois

Pro : 99 $ par mois

Scale : 330 $ par mois

Entreprise : 1 320 $ par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ElevenLabs

G2 : 4,5/5 (plus de 700 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Elevenlabs ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ElevenLabs, c'est la qualité et le réalisme incroyables des voix. Elles sont naturelles, captivantes et très polyvalentes, ce qui les rend parfaites pour les projets professionnels.

3. Lindy (idéal pour automatiser les flux de travail complexes de l'entreprise)

via Lindy

Lindy est une plateforme d'assistance IA sans code qui vous aide à automatiser vos processus d'entreprise à l'aide d'agents puissants. Cet outil offre l'approche la plus simple pour créer des agents IA vocaux.

Vous pouvez configurer les flux d'appels à l'aide d'un générateur visuel qui vous permet de simplement glisser-déposer des étapes, de les connecter à l'aide de branches logiques et de décider ce qui déclenche une action.

En gros, vous achevez l'autonomie totale sur la manière dont les agents interagissent, les personnes qu'ils contactent et les actions qu'ils entreprennent ensuite. Cette autonomie est particulièrement utile pour les appels prévisibles, comme les flux de travail IVR, la prise de rendez-vous, etc.

Au-delà des interactions vocales, Lindy vous aide à automatiser les tâches post-appel. Vous pouvez ajouter des étapes au flux de travail pour enregistrer les appels, mettre à jour les dossiers CRM, envoyer des résumés de discussion et déclencher des actions dans des milliers d'application et de services.

Les meilleures fonctionnalités de Lindy

Choisissez parmi des modèles d'agents vocaux IA prêts à l'emploi ou décrivez votre flux vocal à Lindy AI et laissez-le le créer pour vous en quelques minutes seulement.

Concevez des flux de travail multi-agents qui permettent à un agent d'entamer une discussion et de transférer les appels vers un autre agent.

Intégrez et assurez la connexion de vos flux de travail IA à plus de 4 000 applications tierces, notamment des CRM, des bases de données, des systèmes téléphoniques, etc.

Limites de Lindy

Comme il ne s'agit pas d'un agent vocal IA classique, il ne dispose pas des nuances et des fonctionnalités nécessaires pour les interactions vocales en temps réel.

Tarifs Lindy

Free

Pro : 49,99 $ par mois

Entreprise : 199,99 $ par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lindy

G2 : 4,9/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lindy ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie l'intuitivité et la convivialité de Lindy. Les flux d'automatisation sont faciles à créer et l'assistance IA accélère considérablement la génération de prospects et leur suivi.

4. Deepgram (le meilleur pour les agents vocaux IA API-first)

via Deepgram

Deepgram est une plateforme d'IA vocale conçue pour les développeurs qui souhaitent contrôler de manière achevée leur installation.

Il fournit une API vocale unique et prête à l'emploi que vous pouvez intégrer à votre système téléphonique, votre site web ou votre application. L'API regroupe les modèles populaires de reconnaissance vocale et de synthèse vocale de Deepgram.

Vous pouvez reconstruire votre pile d'API vocales et intégrer vos propres modèles LLM et de synthèse de texte pour un meilleur contrôle et une personnalisation plus personnalisée.

Cependant, contrairement aux générateurs d'agents sans code, vous devez disposer de solides compétences en développement backend pour gérer la logique d'entreprise, les flux de travail de l'utilisateur et les fonctions spécifiques aux applications.

Les meilleures fonctionnalités de Deepgram

Transcrivez les appels téléphoniques enregistrés dans des environnements bruyants, tels que des bureaux ou des centres d'appels très animés, grâce au modèle de reconnaissance vocale humaine.

Orchestrez votre agent vocal à l'aide de la détection d'interruption, de la prédiction du tour de parole, de l'appel de fonctions et du contrôle en cours de session pour des appels téléphoniques fluides.

Utilisez l'intelligence audio intégrée pour détecter les sentiments, reconnaître l'intention de l'interlocuteur, résumer les discussions et identifier les sujets clés.

Limites de Deepgram

Une élocution rapide ou chevauchante peut perturber la ponctuation et la structure de la sortie, ce qui signifie que les utilisateurs doivent parfois la nettoyer manuellement.

Tarifs Deepgram

Free

Croissance : plus de 4 000 $ par an

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deepgram

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deepgram ?

Voici un avis publié sur G2:

La qualité de transcription est excellente, même lorsque le son n'est pas parfaitement clair. Il gère très bien l'audio en temps réel et l'API de streaming a une latence très faible, ce qui est un énorme avantage pour les applications en direct.

5. Synthflow (le meilleur pour la conception visuelle du flux de discussion)

via Synthflow

Avec Synthflow, vous pouvez créer des agents IA à l'aide d'invites en langage naturel ou passer au concepteur de flux par glisser-déposer pour contrôler entièrement le flux et la logique des appels.

Une fois la logique paramétrée, l'outil vous permet de personnaliser les agents en fonction du modèle d'IA qu'ils utilisent et de la manière dont ils interagissent avec les clients.

Avec l'assistance de plus de 30 langues et la modification en cours intégrée, vous pouvez configurer les voix IA pour le jargon spécifique à votre secteur, le vocabulaire personnalisé, la vitesse d'élocution, la gestion des interruptions, et plus encore.

Pour les grandes agences ou les entreprises gérant plusieurs clients, Synthflow permet de déployer des agents en marque blanche sous différents sous-comptes.

Les meilleures fonctionnalités de Synthflow

Choisissez parmi des modèles d'agents vocaux IA prêts à l'emploi pour les appels en direct, y compris les appels d'assistance entrants et les appels d'équipe commerciale, ou créez des agents vocaux personnalisés à l'aide du concepteur de flux.

Déclenchez des actions dans plus de 200 applications, notamment des systèmes téléphoniques, des CRM et des calendriers, en les ajoutant comme étapes au flux de travail de l'agent.

Déployez des agents vocaux IA dotés de garde-fous qui garantissent que l'IA extrait les données de sources de connaissances approuvées pour fournir des réponses précises et sans risque pour la marque.

Limites de Synthflow

Certains utilisateurs signalent des rapports de taux de latence élevé et de l'impossibilité de poursuivre une discussion si celle-ci est interrompue au milieu d'une phrase.

Tarifs Synthflow

Essai gratuit disponible

Pro : 450 $ par mois

Croissance : 900 $ par mois

Agence : 1 400 $ par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthflow

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels de Synthflow ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie particulièrement la rapidité avec laquelle il est possible de créer un flux d'appels IA qui semble naturel et de conversation. La possibilité de concevoir une logique de branchement pour différentes réponses de prospects donne l'impression qu'un véritable agent humain traite l'appel. De plus, je peux automatiser des actions telles que la qualification des prospects, la prise de rendez-vous, etc.

6. Vapi (le meilleur pour les API destinées aux développeurs pour les produits vocaux)

via Vapi

Vapi est une plateforme destinée aux développeurs qui permet de créer à grande échelle des produits d'IA vocale programmables et hautement configurables. Son approche axée sur les API permet aux équipes de définir la manière dont les appels sont traités à l'aide d'un code personnalisé, avec un contrôle approfondi sur la logique et les invites.

L'infrastructure audio en temps réel de l'outil offre une latence inférieure à 500 ms, même lorsqu'il traite des milliers d'appels simultanés chaque jour. De plus, des garde-fous de discussion intégrés empêchent les hallucinations du modèle, afin que les discussions restent naturelles et réglementées à la fois.

Vapi travaille bien avec les moteurs TTS/ASR externes, ce qui vous permet de combiner différents fournisseurs, tels que ElevenLabs pour la voix et Deepgram pour l'ASR. Vapi est idéal pour les équipes qui souhaitent contrôler le routage des appels et bénéficier d'une facturation précise.

Les meilleures fonctionnalités de Vapi

Choisissez parmi des milliers de modèles d'agents vocaux prêts à l'emploi ou configurez l'API vocale pour contrôler la voix, la logique et le comportement de l'agent.

Utilisez le bac à sable intégré pour simuler ou tester les agents IA avec différentes variantes d'invites, de voix et de flux avant de passer à la production.

Gérez facilement les interruptions en cours d'appel grâce à des outils tels que l'intervention en cours d'appel, les garde-fous et le transfert de contexte.

Limites de Vapi

Nécessite l'intervention d'un développeur pour les flux de travail complexes et les intégrations système.

Tarifs Vapi

Free

Paiement à l'utilisation : basé sur l'utilisation

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vapi

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. Retell IA (idéal pour le déploiement et la surveillance d'appels groupés)

via Retell IA

Vous recherchez une plateforme d'entreprise pour créer, tester et surveiller des agents vocaux IA évolutifs ? Retell AI peut traiter un volume d'appels élevé grâce à des fonctionnalités intégrées telles que les appels groupés, l'identifiant d'appelant personnalisé et les appels simultanés.

Vous pouvez créer des agents à l'aide d'un générateur visuel de flux de discussion et de fonctionnalités avancées pour développeurs via son API.

Les agents s'synchronisent automatiquement avec votre base de connaissances existante, comme vos sites web ou vos documents, et disposent d'un modèle natif de prise de parole à tour de rôle pour gérer les interruptions pendant les discussions réelles. Cependant, vous pouvez vous attendre à une latence d'environ 800 ms, supérieure à la référence du secteur.

Les meilleures fonctionnalités de Retell IA

Utilisez des outils d'appels groupés pour mener des campagnes sortantes avec un identifiant d'appelant personnalisé, un suivi des conversions et des numéros de téléphone vérifiés afin que vos appels ne soient pas considérés comme du spam.

Contournez les systèmes IVR grâce à des agents vocaux capables de comprendre le contexte et d'appuyer sur les bonnes touches dans le bon ordre.

Surveillez les campagnes d'appels, suivez les taux de réussite, analysez le sentiment des utilisateurs et la latence globale des appels grâce à un tableau de bord centralisé.

Limites de Retell IA

Le clonage vocal n'est pas pris en charge de manière native et les options de personnalisation des haut-parleurs sont limitées.

Tarifs de Retell IA

Free

Paiement à l'utilisation : 0,07 $+ par minute

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Retell IA

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Retell IA ?

Voici un avis publié sur G2:

Ce que nous apprécions le plus chez Retell AI, c'est sa capacité à offrir des interactions vocales incroyablement naturelles grâce à ses modèles de synthèse et de transcription en temps réel. Dans nos projets d'agents IA, en particulier avec nos clients, cette solution s'est avérée être la clé pour offrir des expériences de discussion fluides, précises et évolutives.

via Cognigy

Plateforme d'IA conversationnelle de niveau entreprise, Cognigy est conçue pour les centres de contact et les grandes entreprises qui traitent des milliers d'appels chaque jour.

Cet outil va au-delà du simple flux IVR et est un fournisseur de générateur visuel de type glisser-déposer permettant de créer des agents vocaux avec des règles avancées de routage, de repli et d'escalade, le tout conçu pour une utilisation à haut volume.

Vous pouvez également l'utiliser pour créer des agents à des fins diverses, tels que des agents vocaux en libre-service, des agents de discussion numériques et même un « agent copilote » qui assiste vos représentants humains en temps réel.

L'analyse vocale est intégrée. Vous pouvez ainsi surveiller les performances et optimiser la réussite de chaque agent en temps réel. Cela en fait un outil idéal pour les secteurs tels que la banque ou les télécommunications, où le traitement des appels est complexe.

Les meilleures fonctionnalités de Cognigy

Permettez à vos clients personnalisés de prendre des photos, de partager leur emplacement, d'effectuer des paiements, d'envoyer des signatures et bien plus encore pendant leurs appels.

Intégrez l'IA vocale aux principaux systèmes de télécommunication (Genesys, Avaya, etc.), aux sources de données, aux outils CRM et ERP.

Gérez les appels prolongés sans perdre le fil grâce à l'analyse des sentiments en temps réel et à la mémorisation à long terme.

Limites de Cognigy

Il ne dispose pas d'une interface véritablement sans code et peut nécessiter des compétences techniques telles que l'API, JavaScript, HTTP, etc. pour créer des extensions personnalisées.

Tarifs Cognigy

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cognigy

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Murf. ai (le meilleur pour les voix off de contenus sociaux)

Murf. ai se concentre sur les voix off IA de qualité studio et est conçu pour les créateurs de contenu qui ont besoin d'une narration réaliste pour leurs vidéos, cours, podcasts ou publicités marketing.

Il propose plus de 200 voix IA réalistes dans plus de 20 langues et accents, personnalisables en termes de tonalité, de vitesse et d'accentuation. De plus, il intègre des fonctionnalités pour le clonage vocal, le doublage IA et un changeur de voix.

Cependant, Murf ne crée pas d'agents vocaux achevés. Il fournit uniquement le composant de synthèse de texte que vous pouvez intégrer à d'autres flux de travail ou utiliser comme système IVR autonome.

Les meilleures fonctionnalités de Murf.ai

Utilisez l'éditeur vocal intégré pour modifier la prononciation, accentuer certains mots, ajuster la vitesse ou ajouter des pauses, sans avoir recours à des outils audio supplémentaires.

Ajoutez des voix off à vos projets directement dans des plateformes telles que Canva, PowerPoint et Google Slides.

Utilisez l'éditeur d'échéancier pour synchroniser parfaitement l'audio de la voix off avec les diapositives ou les vidéos.

Limites de Murf.ai

Certaines voix semblent légèrement robotiques dans certaines langues ou avec des scripts complexes.

Tarifs de Murf. ai

Free

Créateur : 29 $ par mois

Entreprise : 99 $ par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Murf.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Murf.ai ?

Voici un avis publié sur G2:

Il crée des voix IA au son naturel, personnalisées facilement, et propose de nombreuses langues et styles, parfaits pour créer rapidement et facilement des voix off professionnelles.

10. Bland (idéal pour les campagnes d'appels sortants évolutives)

via Bland

Si vous recherchez une plateforme d'IA qui vous permette d'automatiser les appels sortants à l'aide d'agents vocaux quasi humains, Bland est un bon choix. Vous pouvez concevoir des flux d'appels en direct à l'aide d'un générateur visuel avec des chemins, des déclencheurs et des actions personnalisés qui assurent la connexion à votre infrastructure technologique existante, comme la mise à jour de votre CRM ou la prise de rendez-vous dans votre calendrier.

Grâce à ses commandes de discussion intégrées, cet outil empêche les agents de s'écarter du script ou de traiter des sujets qui ne relèvent pas de leur domaine de compétence. Vous pouvez également personnaliser la manière dont les agents interagissent en fournissant un dialogue d'échantillon et le contexte client.

Bien que Bland puisse traiter les appels ouverts, le processus n'est pas transparent, ce qui augmente le risque de non-conformité. Cela dit, il est parfait pour les appels d'assistance entrants, tels que la prise de rendez-vous, la collecte d'informations, les appels de vérification, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Bland

Utilisez un générateur de flux visuel pour créer et contrôler les flux de discussion des agents, afin de garantir qu'ils restent fidèles à l'image de marque.

Connectez l'agent IA à votre CRM ou à d'autres outils pour effectuer des actions telles que la prise de rendez-vous ou la mise à jour des dossiers clients en temps réel.

Gérez des campagnes d'appels sortants à grande échelle grâce à une infrastructure à dimensionnement automatique capable de gérer des volumes élevés.

Limites banales

Des questions d'éthique et de transparence se posent après que des tests indépendants ont montré que les agents pourraient être programmés pour dissimuler leur nature IA.

Tarification fade

Tarification personnalisée

Évaluations et avis mitigés

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Comment travaille l'agent vocal IA ?

Les agents vocaux IA travaillent grâce à un processus avancé en temps réel qui transforme les mots prononcés en actions intelligentes, puis convertit les réponses en un discours naturel.

Le processus comprend quatre étapes clés :

Reconnaissance vocale automatique (ASR) : il s'agit des « oreilles » de l'agent. Lorsqu'un utilisateur parle, le modèle ASR capture le son et le transcrit en texte.

Traitement du langage naturel (NLP) et compréhension du langage naturel (NLU) : une fois la parole convertie en texte, les algorithmes NLP l'analysent pour en déterminer le sens. Ils reconnaissent l'intention, identifient les objectifs et extraient les détails clés tels que les dates ou les noms afin de comprendre le contexte.

Génération de réponses à l'aide de grands modèles linguistiques (LLM) : après avoir compris la demande de l'utilisateur, l'agent utilise un LLM, tel que GPT-4, pour formuler une réponse pertinente et contextuelle.

Synthèse texte-parole (TTS) : la réponse au texte du LLM est reconvertie en parole audible à l'aide d'un moteur TTS. Les systèmes TTS modernes sont très avancés et gèrent le rythme, l'accentuation et l'intonation de la parole afin de produire une parole naturelle et semblable à celle d'un humain.

Avantages de l'utilisation des agents vocaux IA

L'intégration d'agents vocaux IA dans les opérations d'entreprise présente de nombreux avantages stratégiques :

Réduction des coûts et gain d'efficacité : en traitant les appels répétitifs, un agent téléphonique IA réduit le coût par appel et libère les agents humains qui peuvent ainsi se concentrer sur les problèmes complexes et à forte valeur ajoutée des clients.

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7 et couverture mondiale : contrairement aux agents humains, les agents téléphoniques IA peuvent traiter plusieurs appels dans différentes langues sans se fatiguer ni être perturbés par les fuseaux horaires.

Améliorez la satisfaction client (CSAT) : éliminez définitivement les temps d'attente frustrants. En tant que fournisseur, prestataire, en offrant des réponses immédiates et des solutions instantanées aux questions courantes, vous améliorez la satisfaction client et fidélisez votre clientèle.

Améliorez la collecte de données : les agents téléphoniques IA facilitent la collecte, le traitement et le stockage des données. Certains outils permettent également aux appelants de soumettre des signatures, d'effectuer des transactions et de prendre des photos pendant l'appel.

Transcriptions et analyses des appels en temps réel : un agent vocal gère automatiquement les tâches post-appel. Il transcrit, enregistre et analyse les appels afin d'identifier les sentiments des clients et les points faibles courants, puis fournit un rapport détaillé pour chaque appel.

Personnalisation à grande échelle : les agents vocaux IA peuvent accéder à votre CRM et à d'autres systèmes d'entreprise pour personnaliser les interactions. Ils peuvent accueillir les clients par leur nom, faire référence à des interactions passées et proposer des recommandations, créant ainsi une expérience plus personnalisée.

Meilleurs cas d'utilisation des agents vocaux IA

Voici quelques domaines dans lesquels les agents vocaux IA ont une évaluation élevée.

1. Service client

Les agents vocaux IA peuvent répondre instantanément aux requêtes des clients, fournir des mises à jour sur les commandes, répondre aux requêtes de suivi des commandes et traiter les demandes de retour 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

2. Gestion de projet

Avec les outils de gestion de projet classiques, il faut environ 5 à 7 clics fastidieux pour obtenir une mise à jour sur une tâche. Et si vous pouviez utiliser votre voix pour dicter des tâches et laisser l'IA travailler dans votre environnement de travail ?

La fonctionnalité Talk-to-texte de ClickUp élimine le besoin d'un logiciel de transcription, facilite la transcription des réunions internes et fait office d'assistant IA personnel.

3. Hôtellerie

Les hôtels et les agences de voyage utilisent largement l'IA dans leur service client afin de fournir une assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 aux voyageurs. Des assistants multilingues peuvent aider les clients du monde entier à réserver leurs voyages ou à confirmer leurs itinéraires.

4. Prise de rendez-vous

Les agents vocaux simplifient les flux de travail liés à la prise de rendez-vous en confirmant ou en modifiant les disponibilités. Ils peuvent également s'intégrer à des outils CRM et de calendrier afin d'éviter les doubles réservations.

Foire aux questions

Les agents vocaux gèrent les discussions réelles et répondent aux questions lors des appels. Les chatbots gèrent les discussions par texte. Choisissez la voix lorsque la latence, la prosodie audio et l'intégration téléphonique sont importantes. De nombreux systèmes de production combinent les deux pour une couverture omnicanale.

ClickUp prend en charge la traduction et la localisation dans plusieurs langues, telles que l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le suédois, le néerlandais, le coréen et bien d'autres encore. ElevenLabs et Murf sont des fournisseurs de synthèse vocale multilingue. Deepgram prend en charge de nombreuses langues ASR.

Oui. Les agents peuvent être adaptés à n'importe quelle langue parlée et déployés avec des listes de prononciation ou des bases de connaissances pour gérer le jargon et les noms de produits.

Attendez-vous à des frais à la minute pour la voix, ainsi qu'à des coûts ASR et TTS distincts. Les couches d'orchestration peuvent ajouter des frais de plateforme. Lancez un projet pilote, simulez les minutes et la concurrence attendues, et élaborez un modèle de coûts avant une validation.

ClickUp est un excellent choix si vous souhaitez convertir des commandes vocales en flux de travail et résumer, transcrire et saisir automatiquement les actions à mener à partir des réunions.

La sécurité dépend des contrôles des fournisseurs : SOC 2, HIPAA, cryptage et options VPC/sur site. Choisissez des fournisseurs qui publient leurs certifications et proposent des modèles de déploiement adaptés aux informations sensibles.

Certains fournisseurs, prestataires, proposent des déploiements sur site ou en périphérie pour l'ASR ou le TTS. Les piles hors ligne complètes sont complexes et coûteuses. Si vous avez besoin d'un fonctionnement hors ligne, privilégiez les fournisseurs proposant des options sur site ou dans le cloud privé.