Les 10 meilleures alternatives à Voicenotes pour la conversion voix-texte

La plupart des utilisateurs de Voicenotes en sont très satisfaits. C'est simple, rapide et fiable.

Il n'y a pas beaucoup de plaintes, mais un utilisateur de Voicenotes G2 a bien résumé la situation :

Si je devais faire une remarque, je demanderais que davantage d'effort soient consacrés à Ask IA. Il serait agréable de voir cette fonctionnalité s'améliorer davantage.

Si je devais faire une remarque, je demanderais que davantage d'efforts soient consacrés à Ask IA. Il serait agréable de voir cette fonctionnalité s'améliorer davantage.

À mesure que les besoins des utilisateurs en matière de conversion voix-texte évoluent, leurs attentes changent également. Beaucoup recherchent désormais des outils qui vont au-delà de la transcription de base, des outils capables de résumer, organiser et intégrer des notes directement dans leurs flux de travail.

Nous avons rassemblé les 10 meilleures alternatives à Voicenotes qui reprennent les principes de base de l'enregistrement et de la transcription et y ajoutent une couche d'intelligence pour faciliter le processus. Nous avons ajouté un outil bonus qui permet d'éviter la prolifération inutile d'outils. Plongeons-nous dans le vif du sujet.

Les 10 meilleures alternatives à Voicenotes en un coup d'œil

Voici une comparaison rapide des meilleures alternatives à Voicenotes pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux en fonction de quelques fonctionnalités clés, de fonctionnalités supplémentaires, des tarifs et des évaluations des utilisateurs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Productivité tout-en-un + gestion des notesTaille des équipes : toutes tailles (1 à 1 000+) Brain Max, Talk-to-Text, IA Notetaker, Clip, SyncUps Forfaits gratuits ; personnalisations pour les entreprises. Remarques de Cleft Notes Productivité tout-en-un + gestion des notesTaille de l'équipe : toutes tailles (1 à 1 000+) Transcription vocale, transcription sur appareil, synchronisation Zapier + Obsidian, exportation Markdown Free ; à partir de 7 $/mois par utilisateur Coconote Étudier et apprendre avec l'IATaille de l'équipe : étudiants et petits groupes d'étude Enregistrez/téléchargez des fichiers audio/vidéo/documents, des quiz et des cartes mémoire, IA Chat, plus de 100 langues Free TalkNotes (Speechy. Tech) Transformer les pensées exprimées en tâchesTaille de l'équipe : entrepreneurs indépendants et créateurs Création de tâches et de notes, création d'articles de blog/de publications sur les réseaux sociaux, fiches, évènements du calendrier 19 $/mois par utilisateur Audionotes. application Prise de note simple grâce à l'IATaille de l'équipe : particuliers et freelances Transcription rapide, résumé, modification en cours et exportation, synchroniser entre les appareils À partir de 9,99 $/mois par utilisateur Dubnote Organisation des idées musicalesTaille de l'équipe : petites équipes, DJ entrepreneurs Session à division automatique, transcription des paroles, exportation DAW, sauvegarde iCloud Free Dictanote Saisie vocale multilingueTaille de l'équipe : professionnels multilingues et petites équipes Plus de 50 langues, commandes vocales, nettoyage AudioScribe, carnets illimités Gratuit ; à partir de 8 $/mois par utilisateur Otter. ai Réunions et collaboration en équipeTaille de l'équipe : équipes de petite à moyenne taille Transcription en temps réel, identification des locuteurs, résumés générés par IA, intégration Zoom/Meet Free ; à partir de 20 $/mois par utilisateur SoundType IA Transcription audio + vidéo préciseTaille de l'équipe : créateurs, journalistes et équipes Résumés, discuter IA, exportation vers PDF/Word/SRT, plus de 30 langues, identifiant des locuteurs Free ; à partir de 9,99 $/mois par utilisateur Enregistreur vocal facile Enregistrement simple et quotidienTaille de l'équipe : Individus Audio de haute qualité, aucune limite de temps, widgets, micro Bluetooth, saut des silences Free

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, garantissant que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour prendre des notes lors de réunions

Que rechercher dans les alternatives à Voicenotes ?

C'est le conseil donné par un utilisateur sur Reddit à quelqu'un qui s'interrogeait sur la gestion des notes vocales. Bien que ce conseil soit pratique, il n'aborde que la surface du sujet.

Grâce à l'IA, il est possible d'aller beaucoup plus loin en créant des outils qui ne se contentent pas d'enregistrer, mais qui vous aident réellement à réfléchir, à planifier et à rester organisé.

Si vous recherchez une alternative à Voicenotes, voici les éléments qui comptent vraiment :

Fournissez une plus grande précision dans la transcription, même dans des pièces bruyantes ou avec des accents variés.

Organisez et recherchez vos notes afin de trouver instantanément les points de clé.

Résumer les réunions et mettez en évidence les éléments à prendre pour gagner du temps et réduire les efforts.

Proposez des intégrations intelligentes avec les calendriers, les tâches et les autres outils que vous utilisez déjà.

Conservez une interface intuitive afin que l'enregistrement, l'organisation et la révision se fassent sans effort.

Le bon choix ressemblera moins à une application basique qu'à un partenaire qui vous aide à capturer des idées, à suivre les éléments à mener et à booster votre productivité d'une manière dont vous ne soupçonniez même pas avoir besoin. 🌟

📖 À lire également : Comment parler à un texte sur Android

Les 10 meilleures alternatives à Voicenotes

Si Voicenotes vous semble un peu trop limite, la bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses alternatives bien pensées qui vous permettront de faire beaucoup plus avec vos enregistrements.

Voici dix des meilleures alternatives à Voicenotes qui allient précision, fonctionnalités avancées et conception intuitive pour vous permettre de tirer le meilleur parti de chaque enregistrement.

ClickUp (idéal pour la gestion tout-en-un de la productivité et des notes)

Conservez toutes vos notes, transcriptions et idées au même endroit et facilitez leur recherche grâce à ClickUp *

En matière d'alternatives à Voicenotes, ClickUp est bien plus qu'un simple moyen de prendre des notes ou d'enregistrer des fichiers audio. En tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, il regroupe en un seul endroit toutes les applications, données et flux de travail dont vous avez besoin pour atteindre l'excellence grâce à la technologie vocale !

Oubliez les allers-retours entre un outil de gestion de projet, un convertisseur voix-texte, puis un outil d'IA pour transformer votre transcription en un travail soigné. Les applications déconnectées et le contexte dispersé sont la définition même de la prolifération du travail, et cela vous fait perdre du temps, de la productivité et de l'argent en frais d'abonnement.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un contexte complet et d'un espace unique où les personnes, les outils et les agents peuvent travailler ensemble.

Voyons comment ClickUp permet de tout connecter, de vos enregistrements vocaux à vos notes de réunion, en passant par vos tâches et vos projets.

La conversion de la parole en texte qui va au-delà de la transcription avec ClickUp Brain MAX

La première étape pour remplacer une application de prise de notes basique est la transcription, et la fonctionnalité Brain MAX de ClickUp le fait avec une précision supérieure à la plupart des autres.

La fonctionnalité Talk-to-Text de ClickUp Brain forme vos mots en notes claires et soignées.

Capturez des idées, partagez des instructions et terminez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX

Voici tout ce qu'il offre :

Une dictée perfectionnée par l'IA qui travaille dans n'importe quelle application, personnalisée pour vous. Vous permet de choisir le niveau d'amélioration idéal, des modifications minimes au perfectionnement professionnel.

Accédez aux discussions brutes ainsi qu'aux transcriptions propres grâce à ClickUp Talk to Texte

Vous pouvez dicter de manière fluide, mentionner des collègues, des tâches ou des documents, et Max établit automatiquement la bonne connexion avec les bonnes personnes, liées par les bons liens.

Remplissage automatique avec les mots, expressions, jargon spécifique à votre travail, surnoms et autres termes que vous utilisez le plus souvent.

Assurez-vous que votre équipe dispose du contexte et des informations nécessaires pour travailler efficacement sur les commentaires grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain.

Parlez dans votre propre langue et tapez couramment dans plus de 50 autres langues.

Discutez avec les derniers modèles d'IA pour le code, l'écriture, le raisonnement complexe et bien plus encore, notamment ChatGPT, Claude et Gemini, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Au lieu de vous laisser avec un bloc de texte comme VoiceNotes, cette fonctionnalité peut résumer de longs enregistrements, extraire des éléments à faire, et même transformer certaines parties de votre discours en liste. La saisie étant souvent quatre fois plus lente que la parole, cette fonctionnalité à elle seule peut vous aider à écrire 400 % de plus sans lever le petit doigt.

En moyenne, les utilisateurs gagnent environ une heure par jour en laissant l'IA se charger de la saisie et de la mise au point, ce qui leur permet de se concentrer sur le travail qui compte vraiment. Cela signifie également que vous pouvez éviter la prolifération de l'IA et tout terminé sous un même toit avec ClickUp Brain Max et Brain.

🎥 Regardez ce tutoriel rapide sur l'utilisation de Talk to Texte sur Brain MAX :

Des notes rapides aux réunions complètes avec ClickUp AI Notetaker

Capturez vos notes de réunion afin de rester présent grâce à ClickUp AI Notetaker

Alors que ClickUp Brain Max vous aide à capturer vos pensées individuelles, ClickUp AI Notetaker prend encore l'étape suivante en gérant l'intégralité de vos réunions.

Il se connecte automatiquement aux appels, enregistre l'audio, transcrit la discussion, puis fournit un résumé concis accompagné d'éléments à prendre.

La transition est ici naturelle : une fois vos notes personnelles gérées, le prochain défi consiste à gérer les discussions de groupe. Grâce à cet outil de prise de notes automatisé basé sur l'IA, vous savez clairement ce qu'il faut faire ensuite.

📖 À lire également : Les meilleurs convertisseurs audio-texte pour une transcription rapide et précise

📌 Conseil utile : vous êtes au volant et une idée de campagne vous vient soudainement à l'esprit. En parlant dans ClickUp Brain, votre mémo vocal est organisé en points clés avec des échéances et des tâches de suivi. Le temps que vous vous gariez, votre idée est déjà en cours de réalisation.

Partagez vos commentaires en direct grâce à ClickUp Clips.

Enregistrez votre écran avec le son pour obtenir un contexte clair grâce à ClickUp Clips

Bien sûr, toutes les idées ne peuvent pas être facilement exprimées avec des mots. C'est pourquoi vous disposez de ClickUp Clips, qui enregistrent votre écran avec une narration audio. Les ClickUp Clips sont idéales pour fournir des commentaires, expliquer un flux de travail ou guider un collègue à travers un rapport de bug.

Cette fonction s'abonne naturellement au texte et à la transcription : lorsque votre voix ne suffit pas, vous pouvez ajouter des éléments visuels et les associer aux tâches et documents appropriés.

📌 Exemple : un chef de produit enregistre une vidéo pour montrer un bug, la joint à la tâche de l'équipe de développement, et le problème est résolu plus rapidement que s'il avait envoyé des captures d'écran et des e-mails dans les deux sens.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez Brain MAX Talk-to-Text pour transcrire vos mémos vocaux avec une plus grande précision et les organiser automatiquement en notes structurées.

Prenez des notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker, qui enregistre, transcrit et transforme les points d'action en tâches directement dans votre liste de tâches.

Convertissez vos mémos vocaux, vos brainstormings et vos conférences en workflows exploitables grâce à l'automatisation des tâches et aux résumés générés par l'IA.

Enregistrez des clips avec écran et audio pour fournir des commentaires riches en contexte et des procédures pas à pas stockés directement dans votre environnement de travail.

Effectuez des recherches dans les documents, les tâches et les fichiers audio à l'aide de requêtes en langage naturel pour accéder instantanément aux clés.

ClickUp limitations

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par l'étendue des fonctionnalités.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs à propos de ClickUp ?

Cet utilisateur G2 a partagé :

La fonctionnalité intégrée de prise de note par IA est étonnamment utile, en particulier pour résumer les réunions et gagner du temps lors des suivis. Nous apprécions également la possibilité de publier des notes de mise à jour claires et structurées directement sur la plateforme, ce qui a permis d'harmoniser les parties prenantes internes et externes.

La fonctionnalité intégrée de prise de note par IA est étonnamment utile, en particulier pour résumer les réunions et gagner du temps sur les suivis. Nous apprécions également la possibilité de publier des notes de mise à jour claires et structurées directement sur la plateforme, ce qui a permis d'harmoniser les parties prenantes internes et externes.

2. Cleft Notes (idéal pour rédiger rapidement des brouillons à partir de dictées vocales)

via Cleft Notes

Cleft Notes est l'un de ces outils qui semble comprendre comment pensent les gens dans la vie réelle. Vous ne vous exprimez pas toujours avec des phrases bien construites, et ce n'est pas grave. Au lieu de vous laisser avec un mélange de mots, Cleft remodèle délicatement vos mémos vocaux en notes claires, en plans bien organisés ou même en simples checklist que vous pouvez utiliser immédiatement.

Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vos pensées surgissent rapidement et sans filtre, car l'application les capture, les organise et les restitue de manière cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de Cleft Notes

Transformez vos mémos vocaux en notes structurées, en plans ou en checklist grâce à des transcriptions de haute qualité.

Utilisez la transcription sur l'appareil pour des enregistrements vocaux en sécurité et privés.

Synchronisez-vous de manière transparente avec des applications telles qu'Obsidian et automatisez vos flux de travail grâce à Zapier.

Partagez des liens publics ou exportez des notes au format Markdown pour une collaboration flexible.

Effectuez la modification en cours directement avec des titres, la mise en forme et des pièces jointes (fichiers ou images).

Limites de Cleft Notes

La durée d'enregistrement est limitée dans le cadre du forfait Free (5 minutes).

Les fonctionnalités avancées telles que les enregistrements plus longs et les intégrations nécessitent une mise à niveau payante.

Tarifs Cleft Notes

Free

Plus : 7 $/mois par utilisateur

Notes et évaluations sur Cleft Notes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Cleft ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a dit à propos de cet outil :

J'utilise généralement Cleft pour capturer mes pensées lorsque je marche ou que je suis au bureau. Ensuite, j'utilise SuperWhisper ou la dictée Apple pour dicter des e-mails ou des messages. Existe-t-il une recette à utiliser avec Cleft pour capturer la dictée où l'IA nettoie vos « euh » etc. ? Mais en conservant le reste de la dictée intact ?

J'utilise généralement Cleft pour capturer mes pensées lorsque je marche ou que je suis au bureau. Ensuite, j'utilise SuperWhisper ou la dictée Apple pour dicter des e-mails ou des messages. Existe-t-il une recette à utiliser avec Cleft pour capturer la dictée où l'IA nettoie vos « euh », etc. ? Mais en conservant le reste de la dictée intact ?

📮 ClickUp Insight : Près de 9 personnes sur 10 interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent déjà l'IA pour faciliter et accélérer leurs tâches quotidiennes. Imaginez débloquer le même gain de productivité au travail. Avec ClickUp Brain, votre coéquipier IA intégré, vous pouvez gagner jusqu'à 30 % en efficacité grâce à la réduction du nombre de réunions, aux résumés instantanés et à l'automatisation des tâches.

3. Coconote (idéal pour étudier et apprendre avec l'IA)

via Coconote

Coconote ne se contente pas de retranscrire ce que vous avez dit. Il vous offre des outils utiles pour continuer à travailler une fois la conversation terminée. Vous pouvez enregistrer directement dans l'application ou télécharger presque tout type de fichier : fichiers audio, vidéos, PDF et même des liens YouTube.

En quelques secondes, Coco vous fournit des transcriptions de haute qualité et des notes parfaitement organisées. À partir de là, vous pouvez créer des quiz, des fiches de révision ou même transformer vos notes en un petit podcast que vous pouvez écouter où que vous soyez.

Les meilleures fonctionnalités de Coconote

Enregistrez ou téléchargez des fichiers audio, vidéo ou des documents et générez instantanément des notes et des transcriptions consultables.

Créez des quiz, des fiches et des jeux éducatifs directement à partir de vos notes.

Utilisez l'IA Chat pour poser des questions et clarifier les points clés de vos notes.

Accédez à une interface intuitive depuis votre iPhone, iPad, appareil Android, bureau ou navigateur web.

Assistance pour plus de 100 langues pour capturer et traduire des enregistrements vocaux dans le monde entier.

Transformez vos notes en podcasts avec narration intégrée pour les consulter où que vous soyez.

Joignez des pièces jointes d'images ou de fichiers pour enrichir votre matériel d'étude et votre collaboration.

Limites de Coconote

Certains utilisateurs note que les longues conférences peuvent donner lieu à des résumés trop succincts, nécessitant des invites manuelles pour obtenir plus de détails.

Cela peut sembler coûteux par rapport à d'autres alternatives de notes vocales offrant des fonctionnalités similaires.

Tarifs Coconote

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coconote

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Coconote ?

Voici ce qu'un utilisateur de Reddit a dit à propos de cet outil :

Il crée des quiz et des fiches qui sont vraiment utiles, et si j'ai besoin de me souvenir d'un élément d'un cours, je peux simplement consulter la transcription et retrouver ce que le professeur a dit.

Il crée des quiz et des fiches qui sont vraiment utiles, et si j'ai besoin de me souvenir d'un élément d'un cours, je peux simplement consulter la transcription et retrouver ce que le professeur a dit.

📖 À lire également : Dictée sur Mac : comment utiliser efficacement la saisie vocale

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude Forrester, les entreprises qui utilisent ClickUp ont enregistré un retour sur investissement de 384 % sur trois ans, économisant des millions grâce à des gains de productivité, augmentant leur chiffre d'affaires de près de 3,9 millions de dollars et atteignant le seuil de rentabilité en seulement six mois. De plus, de nombreuses organisations réduisent encore leurs coûts en regroupant plusieurs outils de travail sur une seule plateforme unifiée.

4. TalkNotes [désormais Speechy. Tech] (idéal pour transformer vos pensées en tâches)

via TalkNotes

Les employés engagés sont 18 % plus productifs. Lorsque les gens se sentent investis dans leur travail, ils apportent leur énergie, relèvent rapidement les défis et accomplissent davantage en moins de temps.

La rapidité est un facteur clé de la productivité. Mais comment travailler plus vite sans sacrifier la qualité ? Une solution simple consiste à utiliser des notes vocales. Avec TalkNotes, vous pouvez capturer instantanément vos idées et les transformer en tâches et notes organisées, ce qui vous aide à avancer dans votre journée avec moins de friction. 🎙️

Les meilleures fonctionnalités de TalkNotes

Enregistrez des fichiers audio ou téléchargez des fichiers pour générer instantanément des notes structurées, des listes à faire et des comptes rendus de réunion.

Transformez les pensées gratuites en blogs, newsletters, publications sur les réseaux sociaux ou entrées de journal.

Soulignez les points clés et créez des fiches pour vous aider à retenir les informations issues des cours ou des notes de réunion.

Assistance pour plus de 100 langues pour les enregistrements vocaux et les transcriptions

Système simple de gestion des dossiers pour organiser vos notes et vos tâches par contexte.

Ajoutez directement des évènements au calendrier à partir des transcriptions et suivez les éléments à mener avec des niveaux de priorité.

Limites de TalkNotes

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation entre les applications de bureau et mobiles.

Manque d'intégrations plus poussées avec les outils de productivité populaires tels qu'Outlook ou OneNote.

Tarifs TalkNotes

Mensuel : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis TalkNotes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de TalkNotes ?

Ce commentaire Reddit a souligné :

Il y a quelques mois, j'ai commencé à utiliser TalkNotes et, après quelques essais et erreurs, j'ai enfin trouvé le flux de travail idéal. Désormais, je ne stresse plus à propos de mes notes, je n'oublie plus les détails importants et je reste concentré pendant les réunions.

Il y a quelques mois, j'ai commencé à utiliser TalkNotes et, après quelques essais et erreurs, j'ai enfin trouvé le flux de travail idéal. Désormais, je ne stresse plus à propos de mes notes, je n'oublie plus les détails importants et je reste concentré pendant les réunions.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Dictation.io pour la conversion voix-texte

5. Audionotes. application (Idéal pour prendre des notes de manière simple grâce à l'IA)

via Audionotes

Parfois, les outils les plus simples font toute la différence. L'application Audionotes. est l'un de ces outils discrets qui enregistre vos paroles et vous les restitue d'une manière plus légère et plus facile à gérer.

Vous pouvez parler librement sans vous soucier de la structure, et en un instant, votre voix se transforme en notes claires que vous pouvez lire, partager ou consulter plus tard. C'est comme un petit compagnon qui vous écoute sans vous juger et vous aide à vous souvenir de ce qui compte.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Audionotes.

Enregistrez votre voix et voyez-la instantanément transformée en notes claires.

Résumer les longs enregistrements en quelques points clés.

Modifiez, organisez et exportez vos notes en quelques clics seulement.

Utilisable sur le Web, iOS et Android pour synchroniser entre les appareils.

Stockez vos enregistrements en toute sécurité grâce aux options de confidentialité.

Limites de l'application Audionotes.

Le forfait Free ne permet que des enregistrements courts.

Il arrive parfois que certains détails échappent à la compréhension dans les discussions complexes.

Tarifs de l'application Audionotes.

Personnel : 9,99 $/mois par utilisateur

Pro : 19,99 $/mois par utilisateur

Audionotes. Évaluations et avis sur l'application

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de l'application Audionotes ?

Cette critique G2 a note :

Même pour un écrivain comme moi, qui a souvent beaucoup d'idées à la volée, AudioNotes s'est révélé très pratique. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu transcrire mes enregistrements vocaux et mes notes de texte non structurées et les convertir en résumés.

Même pour un écrivain comme moi, qui a souvent beaucoup d'idées à la volée, AudioNotes s'est révélé très pratique. Grâce à l'intelligence artificielle, j'ai pu transcrire mes enregistrements vocaux et mes notes de texte non structurées et les convertir en résumés.

👀 Anecdote amusante : la voix humaine est si distinctive qu'elle peut être mapper sous forme d'empreinte vocale, tout comme une empreinte digitale. De minuscules différences de hauteur, de ton et de rythme rendent la voix de chaque personne unique. C'est pourquoi les systèmes de sécurité modernes et les équipes médico-légales s'appuient parfois sur la reconnaissance vocale comme moyen d'identification supplémentaire.

6. Dubnote (idéal pour organiser vos idées musicales)

via Dubnote

Les musiciens connaissent bien le problème des mémos vocaux qui s'accumulent sans fin. Vous enregistrez un riff, une mélodie ou un rythme de batterie à la volée, mais plus tard, vous le perdez dans une mer d'enregistrements sans titre. Dubnote a été créé pour résoudre ce problème précis.

Au lieu de vous laisser avec une pile d'enregistrements audio en désordre, il organise vos notes vocales dans des dossiers bien rangés, divise automatiquement les longues sessions et étiquette même les meilleurs moments afin que vous puissiez les retrouver sans frustration.

Ce qui distingue Dubnote, c'est l'attention particulière qu'il porte à la manière dont les musiciens travaillent réellement. Vous pouvez démarrer un enregistrement directement depuis l'écran d'accueil, le classer dans un carnet, puis le peaufiner plus tard à l'aide de commentaires, d'étiquettes ou de modifications.

Les meilleures fonctionnalités de Dubnote

Capturez vos idées musicales directement dans des dossiers organisés avec des couvertures personnalisées.

Divisez automatiquement les longs enregistrements en sections afin de pouvoir accéder rapidement aux meilleurs passages.

Utilisez un logiciel de reconnaissance de texte pour transcrire des paroles ou des notes avec une plus grande précision.

Mettez en surbrillance, fusionnez ou effectuez une modification en cours dans des sections pour affiner vos fichiers audio.

Ajoutez des commentaires, des emojis ou des images pour marquer les points clés de vos sessions.

Conservez vos enregistrements en toute sécurité grâce au traitement sur l'appareil et à la sauvegarde iCloud.

Exportez directement vers votre DAW ou partagez instantanément des clips avec vos collaborateurs.

Limites de Dubnote

Disponible uniquement sur iOS, la version Android est toujours en attente.

Il manque certaines fonctionnalités avancées de collaboration pour les équipes.

Idéal pour les musiciens, moins adapté à la prise de notes en général.

Tarifs Dubnote

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Dubnote

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de l'application Dubnote ?

Dommage que ce soit uniquement disponible sur Mac. Je viens de vérifier sur Google Play Store et ce n'est pas disponible.

Dommage que ce soit uniquement disponible sur Mac. Je viens de vérifier sur Google Play Store et il n'y est pas.

7. Dictanote (idéal pour la saisie vocale multilingue)

via Dictanote

Dictanote est conçu pour les personnes qui pensent plus vite qu'elles ne tapent. Au lieu de forcer vos pensées à passer par un clavier, il vous suffit de parler et Dictanote transforme vos mots en texte avec une précision impressionnante.

Ce qui rend Dictanote particulièrement utile, c'est sa prise en charge d'un large éventail de langues. Avec plus de 50 langues et 80 dialectes, c'est un choix judicieux si vous avez besoin d'une alternative à Voicenotes qui fonctionne au-delà des frontières et des accents.

Les écrivains, journalistes et professionnels du monde entier l'utilisent quotidiennement pour noter leurs idées, rédiger des articles ou suivre les notes de réunion sans rien oublier.

Les meilleures fonctionnalités de Dictanote

Saisissez du texte en temps réel avec une précision supérieure à 90 %.

Dictez dans plus de 50 langues et 80 dialectes, utile pour les utilisateurs internationaux.

Utilisez les commandes vocales pour ajouter des signes de ponctuation, des symboles ou des termes techniques.

Enregistrez automatiquement vos notes dans un nombre illimité de carnets pour plus de tranquillité d'esprit.

Nettoyez vos transcriptions avec AudioScribe, en supprimant les mots de remplissage et en mettant en évidence les clés.

Assistance pour les fichiers audio, ce qui facilite la capture d'idées et leur conversion en texte.

Limites de Dictanote

Le travail en ligne est le meilleur ; le mode hors ligne est limite.

Certaines fonctionnalités avancées, telles qu'AudioScribe, nécessitent un forfait payant.

Ne s'intègre pas aussi facilement que d'autres applications avec les outils de productivité tiers.

Tarifs Dictanote

Free

Pro : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Dictanote

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Dictanote ?

Ce commentaire Reddit a été apprécié :

C'est vraiment cool de voir les mises à jour de ChatGPT, Claude et Gemini dans les résumés YouTube.

C'est vraiment cool de voir les mises à jour de ChatGPT, Claude et Gemini dans les résumés YouTube.

🧠 Le saviez-vous ? Les équipes qui utilisent l'IA sont désormais trois fois plus productives que les équipes traditionnelles. En travaillant plus rapidement et en automatisant les tâches répétitives, l'IA aide les gens à se concentrer sur le travail qui compte vraiment.

8. Otter. ai (Idéal pour les réunions et la collaboration en équipe)

75 % des employés fournissent désormais des rapports indiquant qu'ils utilisent des outils d'IA dans leur travail quotidien. Ce qui n'était au départ qu'une tendance est rapidement devenu une partie intégrante du travail quotidien. Et si les réunions font partie de votre routine quotidienne, vous savez à quel point il est facile de manquer des détails lorsque vous essayez de prendre des notes. Otter. ai vous libère de cette pression. Les équipes utilisent Otter parce qu'il s'intègre parfaitement à leur flux de travail. Vous pouvez le connecter à Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, et il se connectera automatiquement, enregistrera les conversations et fournira des notes de réunion claires avec une précision impressionnante.

Plus tard, vous pourrez rechercher des points clés, partager des transcriptions ou même poser des questions à l'IA Chat d'Otter sur ce qui a été dit.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Transcrivez vos réunions en temps réel avec une précision pouvant atteindre 95 %.

Générez des résumés qui mettent en évidence les points clés et les prochaines étapes.

Capturez et attribuez automatiquement des éléments à mener à partir des discussions.

Synchronisez-vous avec Google Agenda pour qu'Otter se joigne automatiquement aux réunions prévues.

Intégrez des outils tels que Zoom, Slack, Asana, Salesforce et Notion pour une collaboration fluide.

Utilisez IA Chat pour discuter et poser des questions et extraire des informations à partir de notes et de transcriptions antérieures.

Limites d'Otter.ai

Limite à seulement trois langues d'assistance

Les options de modification en cours et de mise en forme sont basiques et nécessitent souvent une exportation vers Google Docs.

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs à propos d'Otter.ai ?

Cet avis publié sur G2 partage :

J'apprécie la façon dont Otter AI passe en revue l'intégralité de la transcription de la réunion et résume tous les points clés abordés. Si certains éléments ne figurent pas sur la liste, vous pouvez effectuer une modification en cours dans la section « résumé » pour les ajouter.

J'apprécie la façon dont Otter AI passe en revue l'intégralité de la transcription de la réunion et résume tous les points clés. Si certains éléments ne figurent pas dans la liste, vous pouvez effectuer une modification en cours dans la section « résumé » pour les ajouter.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents d'Otter.ai

9. SoundType IA (Idéal pour une transcription audio et vidéo précise)

via SoundType IA

Les idées surgissent parfois quand on s'y attend le moins, par exemple lors d'une session d'étude tard dans la nuit, d'une séance de brainstorming en équipe ou pendant un cours magistral. SoundType IA est conçu pour saisir ces moments et faciliter leur consultation ultérieure.

Ce qui le rend différent, c'est qu'il vous offre des moyens d'organiser, de résumer et de partager ce que vous avez capturé, afin que vous n'ayez pas à faire défiler de longs enregistrements pour trouver un seul détail.

Pour les étudiants, cela peut se traduire par une meilleure concentration en classe. Pour les professionnels, c'est un moyen de faire avancer les réunions et les projets sans perdre de vue le contexte.

Les meilleures fonctionnalités de SoundType IA

Transcrivez des fichiers audio, des vidéos et du contenu YouTube grâce à l'identification des locuteurs.

Résumer les enregistrements en notes faciles à comprendre qui reprennent les points les plus importants.

Utilisez IA Chat pour discuter avec vos transcriptions et en extraire des informations ou des éléments à prendre.

Exportez les transcriptions dans plusieurs mises en forme, notamment PDF, Word et SRT.

Assistance pour plus de 30 langues et traductions pour les utilisateurs internationaux

Adaptez les résumés à vos besoins spécifiques grâce à des options personnalisables.

Envoyez et partagez facilement des pièces jointes de transcriptions pour faciliter la collaboration.

Limites de SoundType IA

Le forfait Free limite les transcriptions à 8 minutes chacune.

La précision peut varier en cas de bruit de fond important.

Idéal pour la transcription et les résumés, moins adapté aux fonctionnalités de productivité plus générales.

Tarifs de SoundType IA

Basique : Gratuit

Pro : 9,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur SoundType IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de SoundType IA ?

Ce commentaire Reddit comportait la fonctionnalité suivante :

La seule application que j'ai trouvée qui soit plus performante que Braindump en matière de transcription est SoundType IA, qui est destinée à des utilisations plus complexes que la simple prise de note pour soi-même.

La seule application que j'ai trouvée qui soit plus performante que Braindump en matière de transcription est SoundType IA, qui est destinée à des utilisations plus complexes que la simple prise de note pour soi-même.

📖 À lire également : Les meilleurs outils pour résumer les réunions basés sur l'IA

10. Easy Voice Recorder (idéal pour les enregistrements simples et quotidiens)

via Easy Voice Recorder

Parfois, tout ce que vous voulez, c'est un enregistreur qui fait simplement du travail. Easy Voice Recorder est à la hauteur de son nom.

Les étudiants apprécient sa capacité à gérer des cours longs sans limite. Les professionnels apprécient la possibilité de partager rapidement les enregistrements avec leurs collègues. Les musiciens le trouvent pratique pour capturer des idées de chansons avant qu'elles ne disparaissent.

Il ne vous submerge pas d'options supplémentaires, mais offre tout de même des fonctionnalités utiles telles que le rognage, la sauvegarde dans le cloud et la transcription, si vous en avez besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Easy Voice Recorder

Enregistrez dans des mises en forme de haute qualité telles que PCM, MP4 et AAC.

Pas de limite de temps pour les enregistrements, idéal pour les longs cours ou les réunions.

Widgets à démarrage rapide et assistance des montres connectées pour ne jamais rien manquer.

Partage facile par e-mail, applications de messagerie ou stockage cloud

Le forfait Pro débloque des fonctionnalités supplémentaires telles que les formats MP3/FLAC, les micros Bluetooth, le saut des silences et les outils de modification en cours.

Limites de l'enregistreur vocal facile

La version gratuite contient des publicités.

Les fonctionnalités organisationnelles telles que les dossiers nécessitent une mise à niveau.

La transcription est disponible, mais elle est plus limitée par rapport aux applications / IA.

Tarifs Easy Voice Recorder

Free

Évaluations et avis sur Easy Voice Recorder

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos d'Easy Voice Recorder ?

Ce commentaire Reddit comportait la fonctionnalité suivante :

Easy Voice Recorder est un excellent enregistreur vocal qui vous permet de reprendre l'enregistrement et de tout sauvegarder sur Google Drive. Il s'intègre également à Tasker. *

Easy Voice Recorder est un excellent enregistreur vocal qui vous permet de reprendre l'enregistrement et de tout sauvegarder sur Google Drive. Il s'intègre également à Tasker. *

Si vous êtes encore en phase d'exploration, voici trois autres outils de prise de note vocales qui méritent le détour, chacun apportant sa touche personnelle à l'enregistrement, la transcription et l'organisation des fichiers audio :

Notta : transcrit les réunions en direct, les fichiers audio et vidéo avec une grande précision, et vous permet d'exporter vos notes dans plusieurs mises en forme.

Sonix : facilite la transcription et la traduction rapides, en particulier pour les interviews et les podcasts.

Rev Voice Recorder : associe les enregistrements à des services de transcription professionnels pour obtenir un texte propre et prêt à l'emploi.

Les défis courants liés aux notes vocales et comment les surmonter

Les notes vocales peuvent être le moyen le plus simple de transmettre vos pensées, jusqu'à ce que de petits contretemps viennent vous gêner. Un message est coupé, le son est brouillé ou vous ne trouvez pas ce que vous avez enregistré la semaine dernière.

Ces petits moments peuvent être étonnamment frustrants, mais la plupart d'entre eux ont des solutions simples.

Parfois, votre note vocale s'interrompt au milieu et vous perdez le fil de vos pensées✅ Solution : effacez le stockage ou redémarrez l'application pour vous assurer que l'enregistrement complet est sauvegardé. Le fait de passer d'une application à l'autre peut entraîner la disparition de certaines parties de votre mémo✅ Solution : enregistrez ou partagez la note immédiatement après l'avoir enregistrée afin qu'elle reste en sécurité. Le bruit de fond rend vos notes difficiles à réécouter ou à transcrire par la suite✅ Solution : enregistrez dans un endroit plus calme ou utilisez des écouteurs avec micro pour obtenir un son plus clair. Les notes ne sont pas toujours enregistrées correctement ou refusent d'être lues lorsque vous en avez besoin✅ Solution : actualisez l'application ou vérifiez vos paramètres de synchronisation pour les récupérer. Les enregistrements longs peuvent sembler fastidieux lorsque vous revisitez des idées✅ Solution : ajoutez un résumé rapide ou des moments forts horodatés pour faciliter leur consultation.

Donnez à chaque note la place qu'elle mérite avec ClickUp

En fin de compte, les notes vocales ne servent pas seulement à enregistrer des mots. Elles permettent de capturer des idées avant qu'elles ne s'envolent. Les bons outils peuvent garantir que ces pensées fugaces se transforment en quelque chose d'utile, qu'il s'agisse d'une tâche, d'un forfait ou d'un rappel pour plus tard.

C'est là que ClickUp excelle. Il rassemble vos notes, vos tâches et vos projets en un seul endroit afin que votre voix ne soit pas seulement enregistrée, mais aussi prise en compte.

Qu'il s'agisse de transformer des notes rapides en checklist ou de connecter des idées dans votre espace de travail, ClickUp vous aide à donner vie à vos idées.

Si vous êtes prêt à découvrir à quel point cela peut être facile, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!