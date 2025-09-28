modèles gratuits de calendrier de garde pour la coparentalité

La coparentalité n'est pas facile, même lorsque les deux parents font de la validation en donnant la priorité à leurs enfants.

Concilier deux foyers, deux routines et deux séries d'attentes peut rapidement devenir accablant. L'un des aspects les plus délicats ? Planifier le temps passé avec les parents.

Même si 90 % des accords de garde sont conclus en dehors des tribunaux, maintenir une parfaite harmonie dans la vie quotidienne reste un défi majeur pour beaucoup.

C'est là qu'un modèle de calendrier de garde clair devient indispensable, en particulier en cette période difficile. Il élimine l'incertitude quant à savoir qui a la garde des enfants et à quel moment, et permet d'établir un rythme plus calme et plus prévisible pour tout le monde.

Découvrons les meilleurs modèles pour faciliter la coparentalité.

Avertissement : cet article ne constitue en aucun cas un avis juridique ou médical. Il s'agit uniquement d'une liste de modèles faciles à utiliser qui peuvent être téléchargés pour gérer les calendriers de garde.

Que sont les modèles de calendrier de garde ?

Les modèles de calendrier de garde sont des cadres préétablis qui aident les parents à répartir clairement et plus facilement le temps passé avec leurs enfants. Ces outils permettent de mapper où l'enfant (ou les enfants) séjournera chaque jour, le week-end et pendant les vacances, rendant ainsi la coparentalité moins réactive et plus intentionnelle.

Au lieu de partir de zéro ou d'échanger des textes sans fin, ces modèles vous offrent un plan parental de partage qui soulage toutes les personnes concernées de la pression liée à la planification quotidienne. Voici pourquoi ils font la différence :

Clarifiez d'un seul coup d'œil le temps de partage quotidien, hebdomadaire et pendant les vacances, afin qu'il n'y ait jamais d'incertitude quant à l'endroit où se trouvera l'enfant

Évitez les conflits de dernière minute en définissant clairement et à l'avance vos attentes en matière de temps de parent, de déplacements et d'occasions spéciales

Synchronisez-vous grâce aux mises à jour en temps réel, ce qui facilite les ajustements lorsque les forfaits changent de manière inattendue

Partagez les responsabilités de manière équitable, en veillant à ce que les deux parents restent impliqués, même avec des emplois du temps de travail ou de calendrier chargés

Cela peut contribuer à renforcer la stabilité en rendant les transitions entre les deux accueils plus fluides, prévisibles et sans stress

Que vous planifiiez une rotation toutes les deux semaines, un calendrier 2-2-3 (deux jours avec le premier parent, deux avec l'autre, puis les week-ends en alternance) ou un partage des vacances, le bon modèle vous permet de définir plus facilement vos attentes et de vous y tenir.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier de garde ?

Un modèle de calendrier de garde efficace trouve le juste équilibre entre structure et flexibilité, tout en gardant les besoins de votre enfant au centre. Il doit s'adapter aux routines de votre famille, prévoir les changements et décrire les détails essentiels au-delà des simples dates et heures.

Voici ce qu'il faut rechercher pour choisir le modèle le mieux adapté :

disposition claire : *Définissez les heures de début et de fin pour chaque échange. Optez pour un modèle qui affiche clairement toutes les transitions, réduisant ainsi les problèmes de planification causés par des malentendus ou des oublis

Adapté à l'âge : adaptez le calendrier à l'étape de développement de votre enfant. En exemple, les tout-petits peuvent avoir besoin de transferts fréquents pour assurer la maintenance de liens solides, tandis que les adolescents préfèrent souvent des périodes d'une semaine et moins d'échanges

Rythme hebdomadaire : établissez un rythme régulier et prévisible que les enfants peuvent facilement mémoriser. Cela aide vos enfants à gérer l'école, leurs loisirs, leurs activités sportives et leurs relations amicales sans se sentir tiraillés entre deux directions

*équilibre du temps : répartissez équitablement le temps de parentage entre les jours de semaine, les week-ends et les évènements spéciaux. Un calendrier bien équilibré garantit un temps significatif pour les deux parents sans que l'un d'eux ne se sente surchargé

*mises à jour flexibles : adaptez-vous rapidement aux changements de la vie réelle, tels que les voyages imprévus, les nouvelles activités ou les changements d'horaires pendant les vacances. Les modèles qui permettent des modifications en cours permettent de conserver la routine de base intacte, même lorsque la vie devient compliquée

Suivi partagé : offrez une visibilité en temps réel aux deux parents grâce à une application ou : offrez une visibilité en temps réel aux deux parents grâce à une application ou un calendrier numérique IA . Synchronisez-vous sur les changements de garde, les évènements scolaires et les activités pour éviter les imprévus de dernière minute

🧠 Note : dans de nombreuses juridictions, jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue, les deux parents ont des droits égaux et peuvent passer autant de temps avec leur enfant. Une fois la décision rendue, le forfait parental fixe le lieu de résidence de l'enfant, la personne qui s'occupe de lui et le temps que chaque parent passe avec lui, généralement au moyen d'une des ordonnances suivantes relatives au temps parental: *visites programmées : un forfait fixe avec des dates, des vacances et des horaires précis pour chaque parent

visites raisonnables* : un arrangement flexible où les parents font le travail de travail du calendrier en fonction des besoins

Visites supervisées : les visites se déroulent sous la surveillance d'un autre adulte, d'une agence ou d'un accompagnateur afin de protéger le bien-être de l'enfant

Pas de droit de visite : le droit de parent est refusé si le contact risque de compromettre la sécurité physique ou émotionnelle de l'enfant

Aperçu des meilleurs modèles de calendrier de garde

*modèles gratuits de calendrier de garde pour la coparentalité

Si vous gérez la garde, le temps de parent et des routines quotidiennes chargées, avoir un forfait clair fait toute la différence.

C'est ce qu'offre un excellent modèle de calendrier de garde : un cadre structuré pour transformer le chaos en clarté et aider les familles à rester organisées. Voici nos meilleurs choix pour vous aider à démarrer :

1. Modèle ClickUp d'emploi du temps quotidien pour les enfants

Obtenir un modèle gratuit Créez des routines quotidiennes gratuites et sans stress pour vos enfants grâce au modèle ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Emploi du temps quotidien personnalisé pour les enfants)

Le fait de passer d'un foyer à l'autre peut rendre difficile pour les enfants le suivi des changements de routine.

Le modèle ClickUp Daily Personal Schedule for Kids (Emploi du temps quotidien personnel pour les enfants) aide à créer un rythme quotidien cohérent, donnant aux enfants un sentiment de contrôle, quel que soit l'emplacement. C'est un moyen simple pour les parents de rester synchronisés tout en aidant les enfants à se sentir confiants, organisés et en sécurité.

Grâce à ses mises à jour en temps réel, ses rappels intégrés et ses blocs personnalisables, ce modèle aide les enfants à développer très tôt des micro-habitudes essentielles. Il leur donne les outils nécessaires pour s'épanouir sur le plan émotionnel, scolaire et social, dans les deux foyers.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Créez des calendriers quotidiens visuels et codés par couleur que les enfants peuvent facilement suivre sans confusion

Réservez un bloc de temps efficace pour les devoirs scolaires, les activités familiales, les moments de détente et les jeux

Définissez des rappels automatiques pour que vos enfants restent à jour dans leurs devoirs, leurs tâches ménagères et leurs activités

Mappez les évènements quotidiens dans un espace partagé afin d'éviter les malentendus et les transferts manqués

🔑 Idéal pour : les parents divorcés ou séparés qui aident leurs jeunes enfants à s'adapter aux forfaits de garde partagée.

2. Modèle de planning 24 heures ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez chaque heure de votre journée grâce à un calendrier visuel avec le modèle de planning 24 heures ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen plus simple de concilier votre emploi du temps et celui de votre enfant sans avoir l'impression d'être constamment à la course ?

Le modèle de planning 24 heures de ClickUp vous permet de planifier votre journée de manière déroulante, depuis les routines matinales et les heures d'école jusqu'aux rituels du coucher et au temps passé avec vos parents.

Au lieu d'organiser votre journée au fur et à mesure, vous verrez tout planifié heure par heure, ce qui rendra les journées chargées moins stressantes et beaucoup plus faciles à gérer.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Centralisez les réunions, le temps de parent, les activités extrascolaires et les routines du coucher

Identifiez rapidement les créneaux disponibles pour faire vos courses, vous reposer ou passer du temps en famille sans vous sentir pressé

Résolvez les problèmes quotidiens de gestion du temps avant qu'ils n'entraînent des transferts manqués ou du stress

Paramétrez des rappels discrets pour ne pas oublier les trajets, les entraînements et les moments passés en tant que parent

🔑 Idéal pour : les parents célibataires ou séparés qui souhaitent gérer leur travail, leur rôle parental et leur temps personnel, tout en restant pleinement présents pour leurs enfants.

3. Modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos plans éparpillés en une feuille de route claire grâce au modèle de planificateur hebdomadaire de ClickUp

Gérer les calendriers de garde, les réunions de travail, les objectifs personnels et le temps passé en famille peut rapidement transformer une semaine simple en un casse-tête compliqué.

Le modèle de planificateur hebdomadaire ClickUp met de l'ordre dans le chaos, offrant une vue flexible et codée par couleur pour afficher tout avant le début de la semaine.

Grâce à ses mises à jour en temps réel et ses blocs personnalisables, cet outil est idéal pour mapper les routines de garde courantes, telles que les calendriers 2-2-3, 2-2-5-5 ou les semaines alternées. Suivez le temps passé par chaque parent, les activités à venir, les évènements scolaires et toutes les notes particulières en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Ayez une vue d'ensemble de toute la semaine : jours de garde, activités extrascolaires, réunions et temps passé en famille inclus

Suivez les schémas d'échange et les activités clés afin de vous adapter aux besoins évolutifs de votre enfant

Utilisez des couleurs pour indiquer le temps passé avec les enfants, les objectifs et les rendez-vous afin de rester organisé dans les deux foyers

Établissez des rythmes hebdomadaires réguliers qui donnent confiance aux enfants et aident les parents à gérer leurs routines chargées

🔑 Idéal pour : les coparents qui doivent jongler entre les calendriers scolaires chargés et les transferts de garde, et les professionnels du droit de la famille qui recherchent des calendriers hebdomadaires organisés et sans conflit.

remarque : *Il existe deux types de modèles de garde, et les deux forment la manière dont vous établissez un calendrier fiable. la garde légale* détermine qui prend les décisions importantes concernant l'éducation, la santé et la vie quotidienne. Certains parents font un partage de la garde légale, tandis que d'autres ont l'autorité exclusive

La garde physique détermine où vit l'enfant et comment son temps est réparti entre ses parents. Même en cas de partage, il est rare que le temps soit réparti à parts égales : les enfants vivent généralement principalement avec un parent, avec des visites programmées chez l'autre Il est utile de connaître ces termes à l'avance pour établir un calendrier de garde équitable, réaliste et prêt à être présenté au tribunal.

4. Modèle de disponibilité pour agenda personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Simplifiez les échanges de garde grâce au partage en temps réel des disponibilités à l'aide du modèle de disponibilité de calendrier personnel ClickUp

Lorsque les coparents ne sont pas clairs quant à leur disponibilité, même de petits malentendus avec votre ex-conjoint peuvent perturber toute la semaine.

Le modèle de disponibilité du calendrier personnel ClickUp permet aux deux parents de rester sur la même longueur d'onde en offrant une vue partagée en temps réel pour afficher les heures de travail, les jours de déplacement et les engagements personnels.

Personnalisez les statuts de disponibilité pour signaler les créneaux horaires disponibles pour les échanges, marquer les engagements non flexibles et planifier des évènements tels que les pièces de théâtre scolaires, les rendez-vous chez le médecin ou les voyages en famille. Tout étant mapper à l'avance, il devient plus facile d'ajuster le temps passé avec les enfants.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Affichez vos disponibilités en temps réel pour éviter toute confusion dans la planification ou les doubles réservations

Mappez vos déplacements d'entreprise, vos heures supplémentaires et vos plages horaires flexibles pour faciliter les ajustements de garde

Coordonnez facilement la participation aux évènements scolaires, aux entraînements et aux occasions spéciales

Repérez rapidement les lacunes dans le planning afin de rester proactif en matière de changement de garde

🔑 Idéal pour : Les coparents qui souhaitent éviter les conflits de planning de dernière minute et effectuer des ajustements rapides et sans stress lorsque la vie devient trop chargée.

5. Modèle de planning ClickUp Kids

Obtenir un modèle gratuit Facilitez les transitions de garde grâce à des feuilles de route hebdomadaires adaptées aux enfants avec le modèle de calendrier ClickUp Kids

Lorsque les enfants ne comprennent pas leur calendrier de garde, ils ressentent une anxiété accrue et ont des difficultés à s'adapter. Le modèle de calendrier ClickUp Kids résout ce problème en créant une feuille de route visuelle adaptée aux enfants, qui les aide à se sentir plus en sécurité dans leurs deux foyers.

Utilisez des icônes claires, des blocs de couleur et des dispositions simples pour montrer aux enfants exactement où ils seront chaque jour. Qu'il s'agisse de l'heure du coucher chez papa ou d'un match de football avec maman, les enfants restent préparés et calmes à chaque transition.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Concevez des calendriers simples et visuels à l'aide de couleurs, d'icônes ou de photos que les enfants reconnaissent instantanément

Adaptez les calendriers en fonction de l'âge avec des blocs pour les jeunes enfants et des échéanciers détaillés pour les adolescents

Renforcez la confiance en aidant les enfants à anticiper les transitions de garde sans crainte

Suivez les réactions émotionnelles pour détecter les premiers signes de stress ou de difficultés d'adaptation

🔑 Idéal pour : Les parents divorcés ou séparés et les conseillers en garde d'enfants qui aident les jeunes enfants à s'adapter aux calendriers de partage et à créer des forfaits parentaux adaptés à leur âge.

6. Modèle d'accord parental ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Jetez les bases d'une coparentalité solide grâce au modèle d'accord parental ClickUp

Pour bien gérer la parentalité après une séparation, il faut commencer par définir des attentes réalistes, et le modèle d'accord parental ClickUp vous aide à y parvenir.

Il fournit un moyen structuré de rédiger les conditions de garde, les calendriers de visite, les responsabilités décisionnelles et les règles de communication. Au lieu de vous débattre lors de disputes ou de changements imprévus, vous disposerez d'un accord clair sur lequel vous appuyer.

Que vous mettiez en place une installation de coparentalité coopérative ou que vous officialisiez la garde par voie judiciaire, ce modèle permet à tout le monde de se concentrer sur ce qui compte le plus : l'avenir de votre enfant.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Définissez les droits, les responsabilités et le temps parental dans un format clair et organisé

Définissez le pouvoir décisionnel en matière d'éducation, de soins de santé et d'activités extrascolaires

Suivez les accords signés, les révisions et les mises à jour importantes dans un environnement de travail partagé

Soyez prêt pour la médiation ou les examens juridiques grâce à un dossier parental offrant une sécurité et étant centralisé

🔑 Idéal pour : les parents récemment séparés qui établissent leur premier forfait parental, ou les coparents qui souhaitent améliorer des accords obsolètes ou sources de conflits.

remarque : * 86 % des parents ayant conclu un accord officiel reçoivent leur pension alimentaire avec succès, tandis que ceux qui n'en ont pas sont souvent confrontés à des paiements manqués et à des difficultés financières supplémentaires.

7. Modèle de bloc de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les jours de garde imprévisibles en routines organisées grâce au modèle de bloc de calendrier ClickUp

La coparentalité implique de jongler entre le temps passé avec les enfants, les réunions de travail, les trajets pour aller les chercher à l'école et les forfaits familiaux, le tout dans la même journée.

Le modèle de blocage de calendrier ClickUp vous aide à diviser la journée en blocs clairs et ciblés. Cela facilite la gestion des échanges de garde, des activités et des engagements personnels sans vous sentir pressé ou débordé.

Grâce à des dispositions avec code couleur, des affichages personnalisables et des mises à jour en temps réel, vous resterez organisé et pleinement présent, quelle que soit votre charge de travail hebdomadaire.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Réservez des plages horaires spécifiques pour les transitions de garde, le temps de parent, le travail et les activités personnelles

Utilisez la vue Activité pour le suivi des tâches clés et rester en phase tout au long de la semaine

Planifiez facilement les trajets, les activités extrascolaires et les courses grâce à la vue « Emplacement »

Communiquez les informations relatives au calendrier à des tiers tels que les écoles, les fournisseurs de services de garde d'enfants et la famille élargie

🔑 Idéal pour : les parents qui gèrent des accords de garde variables et qui souhaitent avoir un flux prévisible même lorsque les horaires hebdomadaires changent.

note : *Lorsque vous bloquez des créneaux horaires, il est conseillé de prévoir un délai de 20 à 30 minutes autour des transferts de garde afin d'éviter toute précipitation et d'aider les enfants à s'adapter en douceur.

8. Modèle de planification par blocs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Concevez des calendriers flexibles et centrés sur la famille grâce au modèle de planification par bloc ClickUp

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution de garde traditionnelle, le modèle de planification par blocs ClickUp est un outil polyvalent pour les parents qui jonglent entre leur travail et leur vie de famille.

Plutôt que d'imposer à votre famille des horaires rigides, ce modèle vous permet de créer des arrangements flexibles avec des blocs personnalisables qui répondent à vos besoins spécifiques.

Grâce à des affichages flexibles, une collaboration en temps réel et des dispositions avec code couleur, il est facile de concilier temps personnel, échanges de garde, évènements scolaires et activités familiales.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez la vue Tableau pour glisser-déposer et réorganiser les calendriers sans effort

Essayez différents blocs de temps pour trouver le flux parental qui vous convient le mieux

Équilibrez la garde, le travail et les activités sans conflits d'horaires

Ajustez les horaires de transfert pour minimiser les perturbations dans la routine de votre enfant

🔑 Idéal pour : les familles ayant des horaires atypiques ou celles qui cherchent à créer des arrangements de garde personnalisés au-delà des modèles standard.

9. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de calendrier ClickUp pour afficher un aperçu rapide de votre calendrier de garde sur plusieurs semaines et plusieurs mois

Les accords de garde ne sont pas isolés ; ils doivent s'aligner sur les calendriers scolaires, les horaires de travail, les rotations de vacances et les évènements familiaux. Le modèle de calendrier ClickUp vous offre la vue d'ensemble dont vous avez besoin pour tout synchroniser.

Sa disposition flexible et multidimensionnelle facilite la création de modèles de garde tournants, la superposition des vacances scolaires et même la forfaitisation préalable de changements à long terme tels que les vacances d'été ou les nouvelles années scolaires.

Grâce à des mises à jour en temps réel et à l'affichage personnalisable, les deux parents peuvent anticiper les changements d'horaires sans avoir à se consulter constamment.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Affichez les calendriers de garde selon une perspective quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle

Synchronisez le temps de parent avec les calendriers scolaires, les activités sportives, les vacances et les évènements de travail

Configurez des modèles complexes en alternance avec des calendriers récurrents automatiques

Forfaitez bien à l'avance les rotations pendant les vacances, les périodes de congés et les occasions spéciales

🔑 Idéal pour : les parents et les conseillers en matière de garde qui gèrent des calendriers de coparentalité complexes et à long terme sur plusieurs années.

10. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Allégez le stress émotionnel lié à la planification des vacances grâce au modèle de planificateur de vacances ClickUp

Les vacances compliquent encore davantage la situation des familles séparées ou divorcées. Gérer le temps de parent et les échanges de garde entre deux foyers sans une coordination adéquate peut être source de stress ou de malentendus.

Le modèle de planificateur de vacances ClickUp établit un calendrier équilibré et gratuit pour la période des fêtes. Il offre aux parents un espace de partage pour organiser leurs projets de voyage, leurs rotations de vacances et leurs évènements spéciaux en un seul endroit, afin que les célébrations restent significatives et que les transitions se déroulent en douceur.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Élaborez des calendriers de vacances qui concilient les traditions familiales et un temps de parent équitable

Précisez les détails importants des célébrations, tels que les horaires, les emplacements et les forfaits spéciaux

Mapper à l'avance les rotations pour les vacances afin que tout se passe de manière équitable et simple, année après année

Coordonnez les voyages, les réunions de famille et les vacances scolaires pour passer des fêtes sans stress

🔑 Idéal pour : les parents divorcés ou séparés qui coordonnent les vacances, les brunchs spéciaux du dimanche, les voyages en famille élargie ou les vacances multi-ménages dans différents emplacements.

*remarque : certains parents trouvent utile d'utiliser différentes couleurs dans le calendrier pour afficher les vacances de chaque parent. Cela permet de créer un calendrier clair et visuel que les enfants peuvent facilement comprendre et aide les deux foyers à préparer les traditions à l'avance.

11. Modèle de calendrier de garde par pdfFiller

via pdfFiller

Ce modèle de calendrier de garde conçu par des professionnels par pdfFiller aide les parents à créer des calendriers de garde conformes aux exigences judiciaires et faciles à gérer au quotidien.

Grâce à sa simple disposition mensuelle, vous pouvez suivre les échanges de garde, les vacances, les jours fériés et les occasions spéciales en un seul endroit. C'est une option pratique pour les familles qui souhaitent disposer d'un calendrier neutre et imprimable qu'elles peuvent facilement mettre à jour, partager ou présenter lors de procédures judiciaires.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Remplissez rapidement les détails quotidiens de la garde à l'aide d'un calendrier mensuel prêt à imprimer

Mettez en évidence les dates clés telles que les vacances scolaires, les congés et les jours fériés pour faciliter la planification

Partagez des copies avec l'autre parent, votre avocat ou les fonctionnaires du tribunal si nécessaire

Conservez un registre simple et visuel des dates de garde collées en cas de litiges futurs

🔑 Idéal pour : les parents qui souhaitent disposer d'un calendrier de garde remplissable et imprimable pour s'organiser sans dépendre fortement des applications.

12. Modèle de calendrier de garde d'enfants par Template.net

Vous avez du mal à trouver un moyen simple de mapper les calendriers de garde sans oublier les dates importantes ? Ce modèle de calendrier de garde d'enfants proposé par Template.net offre un cadre facile à utiliser pour planifier le temps passé avec les parents, les vacances et les évènements spéciaux tout au long de l'année.

Conçu pour offrir une grande flexibilité, cet outil permet aux parents d'organiser de manière claire et visuelle les modalités de garde sans avoir à recourir à des applications ou à des tableurs complexes.

Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle

Créez des calendriers entièrement personnalisés pour s'adapter à des semaines alternées ou à des arrangements particuliers

Ajoutez des notes concernant les échanges de garde, les projets de voyage ou les évènements familiaux importants directement sur le calendrier

Imprimez et partagez facilement les versions avec les équipes juridiques, les médiateurs ou les coparents pendant les discussions

Conservez un échéancier documenté des changements afin de simplifier les ajustements ou les révisions juridiques

🔑 Idéal pour : les professionnels du droit de la famille et les parents qui ont besoin d'un calendrier de garde personnalisable qui fournit l'assistance aux plans parentaux évolutifs ou aux discussions de médiation.

*élaborez des forfaits de parentage sereins et confiants avec ClickUp

Les calendriers de garde ont pour but de créer de la stabilité, de la confiance et une sécurité émotionnelle pour vos enfants. Les modèles personnalisables de calendriers de garde de ClickUp vous aident à organiser le temps passé avec vos enfants, à réduire les conflits et à rester flexible face aux changements de la vie.

ClickUp offre également toute une gamme de fonctionnalités. Les mises à jour en direct, les calendriers de partage, la communication en temps réel, les rappels automatisés et les affichages flexibles permettent aux deux parents de rester sur la même longueur d'onde, éliminant ainsi le besoin d'appels interminables ou de textes de dernière minute.

Que vous mappez vos routines quotidiennes, vous planifiez vos vacances ou vous ajustez vos horaires scolaires, ClickUp vous offre un espace unique pour tout gérer. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez de l'assistance dont vous avez besoin pour planifier votre emploi du temps.