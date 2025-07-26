Modèles et exemples gratuits de lettres de congé

Prendre des congés ne devrait pas être une tâche supplémentaire sur votre liste de choses à faire, mais rédiger une lettre de congé le fait souvent.

🧐 Le saviez-vous ? Les équipes perdent jusqu'à 36,6 % de leur productivité rien qu'à cause des absences imprévues.

Ces modèles gratuits de lettres de congé vous évitent d'avoir à deviner. Que vous vous absentiez pour des raisons personnelles, médicales ou académiques, utilisez-les pour rédiger une demande claire et professionnelle qui permettra à tout de continuer à fonctionner pendant votre absence.

Que sont les modèles de lettres de congé ?

Les modèles de lettre de congé aident les étudiants et les professionnels à demander officiellement un congé à leur école ou à leur travail. Ces modèles fournissent une mise en forme structurée qui inclut les détails essentiels, tels que les dates du congé, les raisons et les plans de transfert, afin de garantir que votre demande est claire et conforme aux politiques.

Voici à quoi ressemble un modèle standard de lettre de congé :

Date : date à laquelle la lettre est rédigée

Coordonnées du destinataire : nom, titre, adresse et coordonnées du destinataire

Objet : La raison du congé, par exemple pour raisons médicales ou autres raisons personnelles

Formule d'appel : une formule de politesse formelle pour rester professionnel et respectueux

Durée du congé : Indiquez vos dates de début et de retour

Forfait de gestion du travail : expliquez comment vos responsabilités seront assurées pendant votre absence, en précisant qui se chargera de quelles tâches

Coordonnées : Comment vous joindre en cas de besoin

Remerciements : Exprimez votre gratitude pour la prise en compte de la demande de congé

Clôture : Formule de clôture formelle telle que « Cordialement » accompagnée de votre nom et de votre signature

Pièces jointes : tous les documents justificatifs que vous souhaitez partager

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre de congé ?

Un modèle de lettre de congé bien structuré vous aide à communiquer tous les points pertinents et à garantir la transparence.

Il est donc nécessaire de vérifier les points suivants avant d'en choisir un :

Structure claire : rend votre message facile à lire et à consulter

Sections personnalisables : vous permettent de personnaliser la lettre en fonction de votre situation (par exemple, congé médical, familial ou vacances)

Ton professionnel : aide à maintenir une communication respectueuse sans paraître trop rigide

Adaptabilité à la situation : privilégiez un modèle facilement personnalisable en fonction des différents types de congés et motifs de congés, qu'il s'agisse de congés médicaux ou sabbatiques

Espace pour ajouter des documents : Choisissez-en un qui vous permette de joindre des pièces jointes telles que des certificats médicaux ou des autorisations

15 modèles de lettres de congé

🎉 Anecdote : aux États-Unis, une loi fédérale appelée Family and Medical Leave Act (FMLA), promulguée en 1993, permet aux employés éligibles des entreprises de 50 salariés ou plus de prendre jusqu'à 12 semaines de congé sans solde et avec protection de l'emploi chaque année pour certaines situations familiales et médicales.

Vous souhaitez éviter le stress et rédiger des lettres de demande de congé exhaustives ? Voici quelques modèles de lettres de congé à découvrir. Ces outils vous aideront à rédiger des lettres formelles contenant toutes les informations pertinentes :

1. Modèle de lettre d'excuse pour absence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez une lettre d'excuse professionnelle à l'aide du modèle de lettre d'excuse pour absence de ClickUp

Utilisez ce modèle sans donner trop d'explications si vous devez fournir une excuse écrite succincte, par exemple pour justifier une absence à un cours, un changement d'horaire ou un événement ponctuel lié au travail. Il est idéal pour les justifications rapides et formelles. Le modèle de lettre d'excuse pour absence de ClickUp simplifie le processus grâce à un format structuré. Il détaille les raisons et les informations justificatives.

Ce modèle de lettre d'excuse comprend des champs pour indiquer le motif et la date, afin que votre message soit clair, concis et facile à comprendre.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Personnalisez l'échantillon de lettre afin de l'adapter aux circonstances spécifiques et aux politiques de l'entreprise en matière de congés

Incluez les détails relatifs à la délégation des tâches afin de démontrer votre sens des responsabilités

Ajoutez les détails pertinents tels que la position et les coordonnées

Rédigez une lettre claire et concise, sans fioritures

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels qui souhaitent communiquer les raisons de leur congé.

Voici ce que Christian Gonzalez , coordinateur administratif à la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, pense de l'utilisation de ClickUp :

La communication entre les clients, les cadres et les managers est simplifiée grâce à des formulaires et à l'attribution de tâches et de listes. ClickUp est parfait pour travailler avec de grandes équipes et les gérer toutes grâce à la fonctionnalité Teams.

💡 Conseil de pro : avant d'envoyer votre demande de congé, prenez une minute pour regarder cette vidéo. Elle vous présente des astuces pratiques pour utiliser le calendrier afin de définir des limites, éviter les doublons et communiquer vos disponibilités pendant votre absence.

2. Modèle de lettre de préavis de deux semaines ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez votre avis dans un ton professionnel grâce au modèle de lettre de préavis de deux semaines de ClickUp

Démissionner peut être stressant, surtout lorsque vous ne savez pas comment formuler votre préavis de deux semaines de manière professionnelle. Le modèle de lettre de préavis de deux semaines de ClickUp est conçu pour vous aider à démissionner de manière respectueuse.

Ce modèle vous offre un point de départ clair et respectueux, sans que vous ayez à réfléchir à chaque mot. Il présente une structure organisée qui couvre votre préavis de deux semaines, la raison de votre départ, les informations relatives à la passation de vos tâches et une formule de politesse.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Indiquez vos coordonnées ainsi que l'adresse de votre responsable et le nom de votre entreprise

Couvrez tout, de la notification à la remerciement, pour ne jamais oublier aucun détail

Remerciez vos collègues tout en leur expliquant que votre départ se fera en douceur et de manière bien organisée

Assurez-vous que votre démission est correctement documentée tout en entamant le processus de transition sur une note respectueuse

🔑 Idéal pour : Les professionnels et les employés qui envisagent de démissionner et qui recherchent un moyen structuré et réfléchi d'en informer leur employeur.

3. Modèle de demande de congé ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez le processus de demande de congé et tenez tout le monde informé grâce au modèle de demande de congé ClickUp

Le modèle de demande de congé ClickUp permet aux employés de saisir des données telles que les dates, les motifs et les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence. Ce modèle centralisé rend le processus de gestion des congés transparent et facile à suivre, avec des catégories de congés flexibles (par exemple, maternité, maladie, vacances).

De plus, les managers en bénéficient également : les demandes sont centralisées, le statut d'approbation est visible et les retards sont réduits au minimum. C'est une solution gagnant-gagnant pour les équipes qui souhaitent gérer efficacement les congés.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être conservé :

Gérez et suivez facilement les demandes de congé grâce à des statuts tels que « approuvé », « nouvelle demande » et « rejeté »

Obtenez un aperçu de la date de début, de la date de fin et de la durée des congés pour planifier efficacement vos forfaits

Organisez les motifs de la demande et les raisons du refus si la demande est rejetée

Conservez les coordonnées de votre supérieur hiérarchique direct pour garantir une communication fluide

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les professionnels des ressources humaines, les employeurs et les managers qui souhaitent organiser les demandes de congés.

💡 Conseil de pro : les logiciels de communication interne sont le moyen le plus efficace pour maintenir la connexion et l'alignement des équipes interfonctionnelles. Considérez-les comme votre hub numérique tout-en-un : à la fois salle de conférence, calendrier partagé et tableau d'affichage de l'entreprise. Éliminez les silos, minimisez les malentendus et assurez-vous que tout le monde, au bureau ou à distance, est aligné et fait avancer les projets ensemble.

4. Modèle de forfait de remplacement en cas d'absence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tenez à jour un échéancier des congés et organisez les responsabilités à déléguer grâce au modèle de forfait de remplacement en cas d'absence de ClickUp

La gestion du travail d'un employé absent devient beaucoup plus simple grâce au modèle de forfait de remplacement pour absence du bureau de ClickUp.

Il offre un espace structuré pour gérer les calendriers de congés.

Triez les congés par service et par type, par exemple vacances, maternité, paternité, maladie, urgence et deuil. Cet outil vous aide également à déléguer des tâches, à informer les parties prenantes et à préparer vos collègues sans chaos.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Assurez le bon déroulement des opérations grâce à des sections consacrées aux tâches critiques, aux sauvegardes attribuées et aux instructions de contact

Automatisez le calcul des jours de congé en ajoutant une formule pour éviter toute inexactitude

Organisez les motifs, les dates et les jours de congé en un seul endroit

Personnalisez votre formulaire de demande de congé afin qu'il reflète les politiques et le flux de travail de votre entreprise

🔑 Idéal pour : Les chefs d'équipe et les managers qui souhaitent gérer les congés et déléguer les responsabilités.

💡 ClickUp Brain : votre assistant IA pour rédiger sans effort vos lettres de congé Ne laissez pas le blocage de l'écrivain ou les processus manuels vous ralentir ! Avec ClickUp Brain, vous pouvez rédiger instantanément des lettres de congé professionnelles, automatiser les tâches RH répétitives et obtenir des réponses rapides depuis votre environnement de travail, sans avoir à effectuer de recherches. 🎯 Essayez cette invite : Rédigez une lettre de congé formelle pour demander un congé médical du 5 au 12 août 2025. Adressez-la à votre responsable, expliquez brièvement la raison de votre absence, précisez que [nom du collègue] vous remplacera pendant votre absence et indiquez vos coordonnées en cas d'urgence. Remerciez votre responsable d'avoir pris en considération votre demande et utilisez un ton professionnel.

5. Modèle de calendrier des congés payés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les congés et organisez les calendriers des vacances avec le modèle de calendrier des congés payés ClickUp

Le modèle de calendrier des congés payés ClickUp offre une structure claire pour gérer tous les détails des congés payés dans un emplacement centralisé. Il fournit une vue partagée des horaires de congés, vous aidant ainsi à éviter les conflits et à planifier la couverture plus efficacement.

Les congés étant classés par type, vous pouvez planifier les tâches à l'avance. De plus, ce modèle aide les responsables à planifier efficacement leurs capacités en affichant les congés approuvés dans un calendrier. Il offre également aux employés une visibilité sur les absences à venir.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Ajoutez des commentaires et les raisons du congé payé pour donner plus de détails et identifier une tendance

Créez un formulaire de congés payés et personnalisez les paramètres pour vous assurer qu'il correspond à votre flux de travail

Améliorez la planification grâce à des mises à jour en temps réel des disponibilités et intégrez le suivi des congés à l'attribution des tâches

Conservez les dossiers de la personne assignée et de l'approbateur afin de garantir la responsabilité

🔑 Idéal pour : Les managers d'équipe, les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe qui ont besoin de visibilité sur les demandes de congés qui se chevauchent afin de mieux répartir la charge de travail.

✅ Découvrez comment utiliser la vue Calendrier dans ClickUp :

6. Modèle de disponibilité pour agenda personnel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches personnelles et professionnelles pour planifier votre emploi du temps grâce au modèle de disponibilité personnelle ClickUp

Vous jonglez entre vos projets personnels et vos réunions professionnelles ? Ce modèle vous aide à définir des limites claires. Le modèle de disponibilité personnelle ClickUp facilite la communication de vos disponibilités pour les réunions, les quarts de travail ou le travail collaboratif. Il est idéal pour les freelances, les travailleurs à temps partiel ou les travailleurs hybrides qui ont besoin de partager leurs heures de travail hebdomadaires ou mensuelles, en particulier lorsque leur disponibilité varie d'un jour à l'autre.

Vous pouvez visualiser l'échéancier des tâches filtré par jour, semaine et mois. Utilisez les invites intégrées pour créer rapidement un formulaire et garder votre calendrier structuré et partageable.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Partagez les disponibilités récurrentes ou les exceptions ponctuelles pour assurer la cohérence au sein de l'équipe

Indiquez votre statut de disponibilité (occupé ou libre) ou ajoutez des statuts de disponibilité personnalisés

Définissez la date de début et la date d'échéance de chaque tâche pour garantir une planification efficace

Indiquez le statut de priorité de chaque tâche : faible, normale, élevée ou urgente

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels, les équipes hybrides, les freelances et les personnes gérant des horaires de travail variables ou partiels.

🎉 Anecdote : Le mot « vacances » vient du latin vacare, qui signifie « être libre ». Ainsi, lorsque vous demandez un congé, vous demandez littéralement de la liberté. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la linguistique ! 😉

💡 Conseil de pro : Si votre congé chevauche des échéances clés, incluez une brève description des tâches ou mentionnez qui fait quoi à l'aide des sous-tâches. Cela montre votre sens de l'anticipation et permet de garantir le bon déroulement des opérations. Vous pouvez même utiliser ClickUp pour joindre votre liste de tâches directement dans le formulaire de demande de congé.

7. Modèle de lettre de congé de PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de lettre de congé de PandaDoc vous aide à demander officiellement un congé. Indiquez la durée et la raison de votre congé. Ce modèle vous permet d'expliquer comment vous allez assurer la continuité du travail pendant votre absence. De plus, vous pouvez communiquer la date de votre retour au travail.

Que ce soit pour des raisons médicales, des urgences familiales ou des congés sabbatiques, cela garantit que la demande est formelle et complète.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Incluez des champs pour la durée, la date de retour, la raison et le point de contact

Confirmez si des congés supplémentaires pourraient être nécessaires et assurez-vous de communiquer rapidement en cas de changement de durée

Indiquez vos coordonnées et celles de votre responsable hiérarchique

Personnalisez le modèle en fonction du motif et des dates du congé

🔑 Idéal pour : Les employés professionnels à la recherche d'un format structuré pour communiquer les raisons et les dates de leurs congés.

💡 Conseil de pro : lorsque vous manquez de temps ou d'inspiration, utilisez un outil de rédaction IA tel que ClickUp Brain pour structurer votre lettre. Vous serez ainsi certain de ne rien oublier d'essentiel, comme les dates, les plans de délégation ou les remerciements (oui, l'IA peut aussi être polie 🤖).

Maintenez une structure cohérente dans la lettre de congé afin de garantir votre professionnalisme

Automatisez les tâches répétitives pour garantir précision et efficacité

8. Modèle de lettre de congé par Template. Net

Vous ne savez pas comment rédiger une lettre de congé claire et professionnelle ? Le modèle de lettre de congé de Template.Net fournit une structure claire pour exposer clairement les raisons du congé, qu'il s'agisse d'une condition de santé grave affectant le travail, d'une obligation de juré ou de raisons familiales. De plus, indiquez comment vous assurerez la continuité du flux de travail.

Le modèle vous aide à inclure tous les détails concernant le congé afin de tenir votre responsable informé. Il propose des versions adaptées à différentes situations, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la clarté. Vous gagnez ainsi du temps tout en améliorant votre communication.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Téléchargez le modèle au format Word ou PDF

Mentionnez qui prendra en charge vos tâches actuelles pendant votre absence

Ajoutez vos coordonnées pour pouvoir être joint en cas d'urgence

Personnalisez les champs tout en conservant un langage formel et utilisez des phrases pré-rédigées pour gagner du temps

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui souhaitent communiquer les raisons et les dates de leurs congés à leurs responsables.

9. Modèle de lettre de congé par Template. Net

Le modèle de lettre de congé de Template.Net est idéal pour les congés personnels planifiés pour lesquels vous souhaitez prévenir à l'avance et clarifier les attentes avant de vous absenter. Il couvre les éléments essentiels (dates, motif et coordonnées) tout en conservant un ton poli.

Ce modèle est particulièrement utile pour la planification, car il permet aux employés et aux responsables de s'aligner sur les attentes avant le début du congé.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Indiquez les personnes à contacter en votre absence et vos dates de retour prévues

Conservez un ton et une formulation professionnels

Modifiez-les facilement en fonction des différents niveaux hiérarchiques ou rôles au sein de l'équipe

Indiquez à votre équipe comment vous joindre en cas d'urgence, sans pour autant vous engager outre mesure

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui recherchent un format structuré pour communiquer leurs congés.

🧐 Le saviez-vous ? Prendre des vacances augmente les performances de 80 %. C'est pourquoi des études montrent que les gens ont leurs idées les plus créatives juste après une pause. Alors n'hésitez plus, votre prochaine grande innovation vous attend peut-être après une petite sieste dans un hamac.

10. Modèle de lettre de congé de paternité par Template. Net

Le modèle de lettre de congé de paternité de Template.Net est conçu pour les futurs pères qui souhaitent demander un congé de manière officielle. Il prend en charge les formats de congé de courte durée et de congé prolongé. Il comprend également un espace pour noter les dates d'accouchement et les plans de garde.

Il vous aide à inclure tous les éléments essentiels : dates de congé, personne qui vous remplace et comment rester joignable. Clarifier les échéanciers et les attentes à votre retour crée une expérience harmonieuse pour les employés et les employeurs.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Communiquez vos besoins en matière de congé paternité avec tact et clarté

Harmonisez les attentes concernant la durée des congés et les dates de retour afin de faciliter la planification du flux de travail pour les membres de l'équipe

Mettez en avant les modalités de garde d'enfants et d'aide ménagère

Adoptez un ton qui allie professionnalisme et empathie

🔑 Idéal pour : Les futurs pères qui doivent informer officiellement leur employeur de leur prochain congé parental.

🧐 Le saviez-vous ? 48 % des professionnels utilisent des listes de tâches pour gérer leur temps, mais la plupart ne documentent pas les transferts de tâches pendant leurs congés. Lorsque vous prenez des congés, il est tout aussi important de préciser ce qui ne sera pas fait et qui prendra le relais. En incluant une courte liste de transfert dans votre lettre de congé ou en ajoutant un lien vers un tableau de tâches ClickUp, vous éviterez les délais manqués et le chaos de dernière minute.

11. Modèle de lettre de congé d'une demi-journée par Template. Net

Idéal pour les rendez-vous personnels, les courses de dernière minute ou les visites à l'école, ce modèle de formulaire de demande de congé d'une demi-journée de Template.Net vous aide à informer votre responsable de votre absence partielle tout en conservant un ton professionnel.

Ce modèle explique pourquoi la situation est inévitable. Mentionnez comment vous allez assurer la maintenance du flux de travail pendant la demi-journée. De plus, cette lettre courte informe les responsables tout en conservant une trace des demandes de congés de courte durée.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être conservé :

Soumettez des demandes de congé de courte durée sans trop d'explications et en conservant un ton formel

Mentionnez la date à laquelle vous acheverez les projets en cours

Indiquez qui prendra le relais pendant votre absence

Terminez en exprimant votre gratitude afin de conclure sur une note respectueuse et positive

🔑 Idéal pour : Les employés qui demandent quelques heures de congé pour des courses personnelles ou des rendez-vous.

12. Modèle de lettre de congé professionnel pour l'école par Template. Net

Le modèle de lettre de congé professionnel pour l'école de Template.Net fournit un format clair pour expliquer la raison du congé. Qu'il s'agisse d'un problème de santé ou d'autres raisons personnelles, listez les étapes que vous avez prises pour éviter de manquer des cours ou des devoirs importants.

Il s'agit d'un outil pratique pour maintenir des normes professionnelles dans les environnements universitaires. Il permet de tenir les étudiants et le personnel informés.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être conservé :

Mentionnez le motif du congé ainsi que les dates de début et de fin du congé

Indiquez le nom de l'enseignant avec lequel vous avez convenu de rattraper le programme

Expliquez comment vous comptez rattraper les cours et les devoirs manqués

Joignez les documents nécessaires à titre de référence

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les parents qui doivent informer les enseignants et les autorités scolaires de leur absence.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur système de hiérarchisation pour gérer leurs tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs privilégient les tâches faciles à réaliser plutôt que celles qui ont une grande valeur, sans établir de priorités efficaces. Les priorités des tâches de ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par où commencer.

13. Modèle de lettre de congé d'urgence par Template. Net

Certaines urgences vous obligent à demander un congé à court terme, ce qui peut perturber le flux de travail. Utilisez le modèle de lettre de congé d'urgence de Template.Net lorsque vous devez vous absenter de toute urgence, par exemple en cas d'urgence familiale ou de problème médical soudain, et que vous souhaitez tenir votre équipe informée sans délai ni confusion. Le modèle met l'accent sur la concision et la sincérité. Il garantit que les éléments essentiels, tels que les coordonnées et la durée, sont inclus.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être enregistré :

Communiquez les sujets importants tout en restant respectueux et professionnel

Mentionnez la raison pour laquelle vous avez besoin d'un congé à si court préavis, ainsi que les dates du congé

Mentionnez que vous avez laissé des notes de transfert pour gérer le flux de travail pendant votre absence

Encouragez votre responsable à vous faire part de ses suggestions et à prendre les dispositions nécessaires avant votre départ

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui prennent un congé d'urgence et qui souhaitent disposer d'un format clair et simple à modifier pour mettre à jour leurs coordonnées.

14. Modèle de lettre de congé professionnel par Template. Net

Le modèle de lettre de congé professionnel de Template.Net est idéal pour demander des congés autour des jours fériés ou des périodes de fêtes, en particulier lorsque votre entreprise reste partiellement opérationnelle. Il comprend les dates prévues, les plans de sauvegarde et des messages de remerciement facultatifs.

Cette structure permet de communiquer facilement le calendrier des congés. Précisez les détails essentiels, tels que la manière dont vous avez optimisé le flux de travail pour assurer la réussite de votre équipe. Le ton est réfléchi, professionnel mais convivial, parfait pour planifier les congés.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être conservé :

Assurez-vous que vos projets seront à jour et que quelqu'un prendra le relais pendant votre absence

Mentionnez votre disponibilité au cas où une situation prioritaire surviendrait

Adaptez-les facilement aux différentes politiques de votre entreprise ou à différentes régions

Ajoutez votre signature, votre fonction et votre adresse e-mail à la fin

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui recherchent une structure claire pour informer leurs responsables de leurs congés.

🎯 Vous avez tout compris : rédiger une lettre de congé n'a rien d'effrayant ni de compliqué. Il s'agit simplement de communiquer vos besoins de manière réfléchie et respectueuse. Vous avez déjà les mots qu'il faut, nous vous aidons simplement à leur donner forme.

15. Modèle de lettre de congé sabbatique par Template. Net

Lorsque vous planifiez un congé prolongé, le modèle de lettre de congé sabbatique de Template.Net vous permet de communiquer votre objectif, la durée et vos intentions. Il allie transparence et vision d'avenir, ce qui est idéal pour une planification à long terme.

Utilisez les champs pour indiquer les objectifs, les plans d'urgence et les stratégies de retour afin de communiquer tous les détails du congé sabbatique et permettre à votre équipe de s'y préparer en conséquence.

📌 Pourquoi ce modèle vaut la peine d'être conservé :

Liste toutes les dispositions que tu as prises pour assumer tes responsabilités

Indiquez l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'entreprise pour pouvoir être joint en cas d'urgence

Indiquez clairement les objectifs de votre congé sabbatique et en quoi cette pause contribue à votre développement personnel ou professionnel

Instaurez un climat de confiance grâce à une planification et une communication détaillées

🔑 Idéal pour : Les employés qui souhaitent obtenir une autorisation officielle pour un congé sabbatique de longue durée lié à des objectifs professionnels ou personnels.

Simplifiez vos demandes de congés (et gagnez en professionnalisme) avec ClickUp

Rédiger une lettre de congé bien rédigée et complète peut déclencher un blocage. Cependant, cela devient facile avec le bon modèle de lettre de congé. Les bons outils et modèles aident le service des ressources humaines à suivre et à gérer facilement les demandes de congé.

C'est là que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à rédiger des lettres de congé qui reprennent tous les détails clés. Que vous soyez un professionnel, un étudiant à la recherche d'un modèle structuré ou un responsable RH à la recherche d'un outil pour gérer les congés, ClickUp est là pour vous. Ne laissez pas une communication vague mettre vos forfaits en péril.

Inscrivez-vous à ClickUp pour rédiger des lettres de congé professionnelles, gérer les demandes de congé et synchroniser votre équipe sans effort. 🚀