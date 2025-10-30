ClickUp 4.0 : la fin de la prolifération du travail

Pendant des années, les équipes se sont retrouvées coincées dans un labyrinthe.

Jongler avec des outils dispersés, passer d'un onglet à l'autre, rechercher le contexte et voir les précieuses heures s'écouler.

Cela représente une perte de productivité de 2 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Et cela met en évidence un problème bien plus profond : la plus grande menace pour la productivité n'est pas le manque d'efforts, mais la façon dont le travail est géré.

61 % des travailleurs du savoir affirment passer plus de temps à organiser leurs tâches qu'à les achever. Et un employé moyen active/désactive des applications 1 200 fois par jour. C'est ce qu'on appelle le « Work Sprawl », un phénomène qui nuit silencieusement à la productivité depuis des années.

Chez ClickUp, nous avons toujours su qu'il existait une meilleure solution. Depuis le premier jour, notre mission est de rendre le monde plus productif.

Nous avons donc imaginé une plateforme où vos tâches, vos documents, vos discussions, vos réunions et vos connaissances sont regroupés dans un système unique et flexible, non seulement regroupés, mais profondément interconnectés, une convergence entre les logiciels, les personnes et l'IA.

Présentation du premier environnement de travail IA convergent au monde : ClickUp 4. 0.

Qu'est-ce que ClickUp 4.0 ?

ClickUp 4.0 est l'endroit où tout votre travail et toute votre collaboration se déroulent.

C'est ClickUp tel que vous le connaissez, mais plus connecté, rationalisé, performant et flexible que jamais.

Lorsque tout votre travail converge vers un seul environnement de travail alimenté par l'IA, tout s'imbrique parfaitement. Concrètement, cela se traduit par :

Un calendrier qui comprend enfin vos priorités et dispose d'un bloc automatique dans votre agenda en conséquence.

Une /IA capable de se souvenir instantanément des éléments issus de cet appel individuel de la semaine dernière.

Des agents qui trient vos tâches, mettent en place des projets et interviennent à l'étape de réponse à vos questions.

Un environnement de travail unique et magnifiquement conçu qui rassemble les tâches, les documents, les objectifs, le chat et l'automatisation alimentée par l'IA.

ClickUp 4.0 se concentre sur le problème précis que nous avons initialement cherché à résoudre : la fragmentation causée par des outils de travail déconnectés et un contexte dispersé.

Voici les nombres qui empêchent les chefs d'entreprise de dormir :

2,5 heures sont perdues chaque jour lorsque les membres de l'équipe passent d'une discussion à l'autre, recherchent des fichiers et tentent de se recentrer. Dispersion contextuelle : près desont perdues chaque jour lorsque les membres de l'équipe passent d'une discussion à l'autre, recherchent des fichiers et tentent de se recentrer.

Prolifération de l'IA : chaque jour, les équipes passent environ 60 minutes à jongler entre différents outils d'IA qui ne fonctionnent pas ensemble, ce qui entraîne frustration et perte d'effort. chaque jour, les équipes passent environqui ne fonctionnent pas ensemble, ce qui entraîne frustration et perte d'effort.

Prolifération des applications: 55 minutes supplémentaires s'écoulent pendant que les utilisateurs passent constamment d'une application à l'autre, essayant de trouver ce dont ils ont besoin et de suivre des flux de travail dispersés. pendant que les utilisateurs passent constamment d'une application à l'autre, essayant de trouver ce dont ils ont besoin et de suivre des flux de travail dispersés.

C'est là que cela change.

ClickUp 4.0 offre les fonctionnalités et mises à niveau les plus demandées par notre communauté.

Ces améliorations éliminent les frictions, multiplient votre productivité et vous redonnent le contrôle de votre journée. Voici les nouveautés :

Navigation personnalisée 4.0 : tout ce dont vous avez besoin, exactement là où vous en avez besoin

Votre barre latérale dans ClickUp 4.0 est fluide et personnalisable.

Cela marque la fin de la taxe de basculement: vous disposez d'un onglet pour discuter, d'un autre onglet pour ces procédures opératoires normalisées et d'une toute nouvelle fenêtre pour votre IA.

Dans ClickUp 4.0, la nouvelle barre latérale unifiée offre une hiérarchie convergente, regroupant les tâches, les documents, le chat, les tableaux blancs, les tableaux de bord, le calendrier et bien plus encore pour un accès facile.

Navigation personnalisée : créez votre propre barre latérale avec des sections personnalisées afin d'organiser votre travail à votre guise.

Hiérarchie convergente : accédez aux tâches, aux documents, à discuter, à l'IA et plus encore à partir d'un espace unique et unifié.

Éléments épinglés : gardez votre travail le plus important à portée de main en épinglant des espaces, des listes ou des documents dans votre barre latérale.

Filtrage rapide : accédez instantanément aux espaces, aux messages non lus ou aux messages privés grâce aux nouveaux filtres de la barre latérale.

Une expérience plus claire et plus simple : profitez d'une interface épurée et intuitive qui vous permet de mieux vous concentrer et de mieux contrôler vos actions.

Collaboration et discuter IA : le contexte, capturé directement là où vous travaillez

La plupart des plateformes se contentent de regrouper des fonctionnalités. ClickUp 4.0 va plus loin en rendant chaque outil contextuel et interconnecté.

Lorsque vous discutez, les réunions, les notes de réunion, l'IA et les tâches sont regroupées sur une seule plateforme, il suffit simplement de demander à votre IA de créer et d'attribuer les éléments à faire issus de la réunion de vendredi dernier, et cela est terminé en quelques secondes !

Votre environnement de travail ClickUp fonctionne désormais comme une source unique d'informations fiables et un centre de collaboration pour la gestion de projet de bout en bout.

Voici comment votre flux de travail reste facilement connecté dans ClickUp :

Chat IA unifié : ClickUp Chat est toujours accessible depuis votre barre latérale. Il est enrichi par l'IA pour résumer les fils de discussion, créer des actions à entreprendre et trouver plus rapidement le contexte.

Réunions instantanées : lancez directement depuis Chat une synchronisation (appel audio ou visio-conférence) pour discuter en temps réel sans avoir à passer à un autre outil.

AI Notetaker : Enregistrez et transcrivez vos réunions avec Enregistrez et transcrivez vos réunions avec AI Notetaker afin de capturer chaque détail, avec des résumés, les points clés à retenir, les mesures à prendre, etc.

Notes exploitables : transformez instantanément les notes de réunion et les fils de discussion en transformez instantanément les notes de réunion et les fils de discussion en tâches ClickUp , afin qu'aucun élément ne soit oublié.

Transcriptions consultables : toutes les discussions et transcriptions sont consultables via toutes les discussions et transcriptions sont consultables via ClickUp Brain , grâce à des invites en langage naturel.

Utilisez ClickUp AI Notetaker pour transcrire vos réunions, créer des tâches et des actions à entreprendre, et déléguer du travail.

Agenda personnel : votre journée, parfaitement organisée, automatiquement

Le Personal Planner de ClickUp 4.0 est votre super-pouvoir pour vous concentrer sur votre travail et bien plus encore.

Profitez d'un calendrier personnalisé où toutes vos réunions et travail sont soigneusement organisées pour vous chaque jour. Vous pouvez enfin oublier la planification, la reprogrammation ou la coordination manuelle.

Lorsque des changements surviennent, l'IA ajuste votre calendrier en conséquence, afin que vous ayez toujours le temps de vous concentrer et que vos tâches soient terminées.

Planification assistée par IA : laissez l'IA gérer le chaos de la planification en bloquant automatiquement les créneaux horaires pour vos priorités et vos réunions les plus importantes.

Calendrier intégré : consultez les emplois du temps de vos collègues, organisez des réunions avec eux et affichez votre calendrier comme vous le souhaitez.

Bloc de temps : faites glisser les tâches vers votre calendrier pour les planifier sans effort, en vous assurant d'allouer le temps nécessaire à chaque tâche sans vous surcharger.

Session ciblées : réservez facilement du temps pour vous concentrer sur des tâches exigeantes, et laissez l'IA s'occuper du reste à mesure que vos priorités évoluent.

Contexte dans les réunions : reliez les évènements aux tâches et aux documents afin que tout soit connecté et exploitable.

Teams Hub : une clarté totale, sans suivi constant

Le Hub Équipes est un tout nouveau moyen de suivre le travail de votre équipe.

Les analyses, les priorités et la capacité sont regroupées en un seul endroit, ce qui permet aux responsables d'avoir une visibilité instantanée sur la charge de travail de leur équipe. Plus besoin de deviner sur quoi travaillent les employés ou si les délais sont réalistes.

Votre Teams Hub comprend :

Visualisation de la structure organisationnelle : découvrez qui fait partie de chaque équipe et affichez les profils individuels et collectifs pour obtenir plus de contexte.

Flux d'activité en temps réel : chaque équipe dispose d'un flux, ce qui vous permet de voir les dernières activités et mises à jour de n'importe quelle équipe dans ClickUp.

Priorités classées par ordre d'importance : consultez une liste classée par ordre d'importance des tâches sur lesquelles chacun se concentre dans votre hub Teams et sachez exactement à quelle place se trouve une tâche dans la liste de chacun.

Capacité et analyse : visualisez instantanément le travail sur lequel chacun travaille, visualisez les capacités de l'équipe et identifiez les domaines dans lesquels vous pourriez manquer de ressources.

Résumés rapides alimentés par l'IA : laissez l'IA résumer les mises à jour clés afin que vous soyez toujours au courant.

Relevés de temps intégrés : sachez exactement quelle quantité de travail est facturable et combien de temps les projets prennent réellement grâce aux relevés de temps intégrés.

ClickUp Brain et Ambient IA Agents : votre productivité multipliée

Accédez à plusieurs modèles d'apprentissage automatique (LLM), effectuez des recherches en temps réel sur le Web, obtenez des réponses hautement contextuelles à vos questions de travail, et bien plus encore grâce à ClickUp Brain.

Les fonctionnalités de ClickUp 4.0 redéfinissent achevé ce que signifie avoir des coéquipiers numériques.

ClickUp Brain agit comme votre assistant de productivité toujours disponible, prêt à créer des tâches, rédiger des documents, résumer des discussions et répondre à vos questions dès que vous en avez besoin.

Il existe également des agents IA ambiants: des assistants intelligents qui savent quand intervenir sans qu'on leur demande. Ces assistants personnalisables et autonomes fonctionnent en arrière-plan, envoyant de manière proactive des mises à jour sur les projets, répondant aux questions posées dans les discussions et effectuant les tâches répétitives dès que cela est nécessaire, et non lorsque vous pensez à les déléguer.

Le résultat est un environnement de travail où les tâches fastidieuses disparaissent, où l'information circule instantanément et où votre équipe est libre de se concentrer sur le travail stratégique à fort impact.

Assistant de productivité : ClickUp Brain travaille à vos côtés et est équipé pour exécuter plus de 500 flux de travail différents.

Barre de commande IA : il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour ouvrir la nouvelle barre de commande IA à partir de n'importe quel commentaire et obtenir des actions contextuelles telles que la création d'une tâche avec tous les détails du fil de discussion, la rédaction d'une réponse pertinente ou le résumé d'un long fil de discussion.

Plusieurs modèles de /IA : interagissez directement avec ChatGPT, Claude, Gemini et bien d'autres, et accédez à des modèles premium et à une recherche Web en temps réel, le tout à partir d'une seule interface.

Agent de réponses en direct : lorsque quelqu'un pose une question dans ClickUp Chat, votre agent de réponses en direct effectue une étape automatique et fournit une réponse, de sorte qu'aucun humain n'a besoin d'intervenir.

Agents IA personnalisés pour le travail : créez vos propres agents en les mapper à des déclencheurs personnalisés et à des sources de connaissances provenant de votre environnement de travail ClickUp ou d'applications connectées.

Mises à jour automatisées des projets : configurez des agents pour qu'ils se chargent des mises à jour de statut à votre place, et recevez des rapports quotidiens ou hebdomadaires détaillés, envoyés à vous ou à votre équipe, pour toute liste, tâche ou discussion.

💫 Profitez du meilleur de ClickUp sur votre ordinateur de bureau/PC grâce à Brain MAX, une super application IA autonome ! Votre centre de commande ClickUp : trouvez instantanément le contexte caché dans les tâches, récupérez des documents et obtenez des mises à jour en temps réel sur les projets, où que vous soyez.

Demandez tout ce que vous voulez aux meilleurs modèles d'IA : travaillez avec GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet et bien d'autres sans avoir à jongler entre les abonnements.

Recherche dans les applications connectées : localisez rapidement les fichiers enfouis et trouvez des réponses sans perdre de temps à fouiller dans Google Drive ou dans les fils de discussion.

Recherche approfondie sur le Web : transformez des heures de recherche en quelques minutes grâce à une analyse alimentée par l'IA et des citations claires et fiables.

Soyez 4 fois plus productif grâce à Talk to Text: vous parlez, l'IA tape et effectue la modification en cours ! Utilisez la dictée optimisée par l'IA dans n'importe quelle application, personnalisée selon vos besoins. vous parlez, l'IA tape et effectue la modification en cours ! Utilisez la dictée optimisée par l'IA dans n'importe quelle application, personnalisée selon vos besoins.

Liste personnelle : votre liste à faire privée, exactement comme vous en avez besoin

Les listes personnelles dans ClickUp 4.0 vous permettent d'organiser et de suivre vos tâches personnelles grâce à une liste privée dans votre environnement de travail. Elles font office de tableau de bord où vous pouvez centraliser vos priorités.

Visualisez votre liste personnelle à votre façon : choisissez parmi vos vues ClickUp préférées, telles que la vue Liste ou la vue Tableau.

Organisez vos projets, vos idées et vos tâches : planifiez votre journée, suivez vos objectifs et gérez votre charge de travail, le tout dans votre espace dédié au sein de ClickUp.

Importer des tâches depuis d'autres listes : ajoutez rapidement des tâches à votre liste personnelle pour faciliter leur accès et leur gestion.

Une nouvelle ère pour ClickUp : savoir-faire, qualité et performance

ClickUp 4.0 vise à rendre chaque interaction fluide et chaque flux de travail ultra-rapide. Vous remarquerez la différence dès que vous commencerez à cliquer. Chaque détail a été méticuleusement conçu pour vous permettre d'aller plus vite, de rester concentré et de ne jamais être ralenti par vos outils.

Afficher instantané des tâches : la mise en cache avancée charge vos tâches immédiatement – lancez-vous dans votre travail sans attendre.

Une expérience ultra-rapide : chaque clic dans la version 4.0 est nettement plus rapide. Nous avons apporté des améliorations significatives à l'affichage sous forme de liste, à la vue Tableau, à la hiérarchie et aux champs personnalisés pour gagner en rapidité.

Diagrammes de Gantt jusqu'à 300 % plus rapides : vos fonctionnalités favorites sont plus réactives et plus performantes que jamais.

Amélioration considérable du temps de chargement : les vues volumineuses contenant plus de 500 tâches et automatisations traitent désormais les actions jusqu'à 30 fois plus rapidement, passant de 30 secondes à seulement une seconde.

Plus de 40 % plus rapide dans l'ensemble : l'expérience 4.0 dans son ensemble est plus de 40 % plus rapide que la version 3.0.

Navigation fluide : malgré davantage de puissance et de fonctionnalités, l'interface reste claire et épurée.

Quelles sont les prochaines étapes pour ClickUp 4.0 ?

Voici ce sur quoi nous travaillons et ce que nous nous apprêtons à livrer dans les prochaines semaines.

Sous-dossiers (Bêta) : organisation granulaire

Nous sommes ravis de répondre à l'une des principales demandes de la communauté : la possibilité d'imbriquer des dossiers les uns dans les autres ! Vous pouvez désormais organiser votre environnement de travail avec des dossiers imbriqués, achevés de doter de toutes les fonctionnalités puissantes que vous attendez de nos dossiers. Pensez aux rapports hiérarchiques, aux vues personnalisables, aux permission héritées, et bien plus encore.

Champs personnalisés par type de tâche (Bêta) : flexibilité optimale, aucune perte d'informations

Suivez précisément ce qui importe pour chaque type de travail. Les champs personnalisés par type de tâche vous permettent d'adapter les champs de données à des flux de travail spécifiques, afin que chaque équipe dispose du contexte dont elle a besoin, sans submerger les autres avec des détails trop précis.

L'avenir du travail, dès aujourd'hui

ClickUp 4.0 est l'endroit où le travail devient enfin facile. Chaque tâche, chaque flux de travail, chaque discussion se trouve désormais dans un espace de travail unique et très intuitif.

Vous sentirez la différence dès la première fois que vous ouvrirez votre barre latérale, dès la première fois que vous poserez une question à Brain, dès la première fois que votre équipe passera de l'idée à l'exécution sans perdre une seconde.

C'est ce qui se passe lorsque la performance rencontre le potentiel et que toute votre entreprise avance à l'unisson.

Le labyrinthe a disparu. Bienvenue dans l'ère de la convergence. Bienvenue dans ClickUp 4. 0 !