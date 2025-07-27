les 10 meilleures alternatives à Whisper IA pour la transcription en 2025

Vous avez essayé Whisper IA et vous vous êtes dit : « Pas mal ! »... jusqu'à ce qu'il commence à confondre les noms ou à transformer votre audio parfaitement clair en poésie interprétative. Vous vous êtes alors rendu compte qu'il manquait des fonctionnalités en temps réel.

Nous comprenons. Whisper est un bon outil ; son modèle open source lui a valu de nombreux fans grâce à sa précision multilingue. Mais si vous accordez de la valeur à la rapidité, à la simplicité et à la collaboration en équipe, il ne répondra pas à vos attentes.

Si vous vous êtes déjà demandé s'il existait une meilleure solution, vous êtes au bon endroit. Il existe de nombreuses autres options dans le domaine de la transcription (il existe même un outil qui exécute des tâches dans votre environnement de travail, mais nous y reviendrons plus tard🧐 ).

Que vous soyez développeur, journaliste ou créateur de contenu, vous méritez de meilleures options de reconnaissance vocale.

Dans ce tour d'horizon, nous mettons en avant des alternatives solides à Whisper AI qui excellent non seulement dans la conversion de la parole en texte, mais aussi dans la rationalisation de l'ensemble de votre flux de travail.

Les alternatives à Whisper IA en un coup d'œil

Voici les cas d'utilisation et les structures tarifaires de chaque alternative à Whisper :

Outils Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Particuliers, petites entreprises, moyennes entreprises, grandes entreprises et équipes de toutes tailles qui ont besoin de transcription collaborative, de gestion des tâches et d'automatisation des flux de travail ClickUp Talk to Text dans ClickUp Brain Documents collaboratifs MAX, chat intégré, gestion des tâches, révision alimentée par l'IA et transcription des réunions Gratuit pour toujours ; personnalisations disponibles pour les entreprises Google Cloud Speech-to-Text Équipes multimédia, créateurs de contenu, podcasteurs et éditeurs vidéo qui ont besoin de modifier et de transcrire des fichiers audio/vidéo basés sur du texte Assistance multilingue, modèle Chirp, traitement du bruit de fond, transcription en temps réel et par lots Payez à l'utilisation ; les 60 premières minutes sont gratuites Otter. ai Équipes hybrides/à distance, consultants et équipes ayant de nombreuses réunions et nécessitant une transcription collaborative en direct et des agents IA Agents IA, intégration Google Agenda, résumés de réunion, canaux asynchrones Forfait Free disponible ; à partir de 16,99 $/mois par utilisateur Descript Équipes multimédia, créateurs de contenu, podcasteurs et éditeurs vidéo qui ont besoin de modifier et de transcrire des fichiers audio/vidéo basés sur du texte Suppression des mots de remplissage, clonage vocal par IA, modification en cours de transcription audio/vidéo Forfait Free ; forfaits payants à partir de 24 $/mois par utilisateur Deepgram Collaboration en équipe, assistance multilingue, modification en cours dans le navigateur et intégrations Transcription en temps réel, modèles personnalisables, diarisation des locuteurs, intégration API Gratuit jusqu'à un crédit limité ; forfaits payants à partir de 4 000 $/an AssemblyAI Développeurs, data scientists et équipes qui ont besoin d'une solution avancée de conversion de la parole en texte avec analyse des sentiments et informations IA Assistance multilingue, résumeurs de vidéos, diarisation des locuteurs, vocabulaire personnalisé, analyse des sentiments Gratuit jusqu'à un crédit limité ; forfaits payables à l'utilisation à partir de 0,15 $/heure IBM Watson Speech to Text Entreprises et secteurs hautement réglementés (santé, finance, juridique) pour une transcription sécurisée, personnalisable et conforme Modèles linguistiques/acoustiques personnalisés, déploiement sur site/cloud, dialectes multiples, diarisation des locuteurs Gratuit jusqu'à un crédit limité ; forfaits payants à partir de 140 $/mois Sonix. ai Podcasters, journalistes et petites équipes ayant besoin d'une transcription rapide, collaborative et basée sur un navigateur Collaboration en équipe, assistance multilingue, modification en cours dans le navigateur, intégrations Utilisation gratuite de la plateforme ; forfaits payants à partir de 16,5 $ par mois et par place Happy Scribe Créateurs de contenu, enseignants et petites équipes ayant besoin de sous-titres multilingues et d'une synchronisation facile des sous-titres Synchronisation des sous-titres, assistance multilingue, détection des locuteurs, formats d'exportation Forfaits payants à partir de 12 $ pour 60 minutes Turbo Scribe Startups, étudiants et petites entreprises qui ont besoin d'une solution simple et basée sur le Web pour la transcription et la génération de sous-titres Éditeur de transcription en ligne, reconnaissance des locuteurs, assistance multilingue Forfait Free ; forfaits payants à partir de 20 $/mois

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Whisper IA ?

Les employés perdent plus de 258 heures par an à cause de tâches redondantes et de réunions inutiles, et avec une augmentation de 50 % des activités collaboratives, ce nombre pourrait encore augmenter.

Les outils de transcription IA peuvent vous aider à réduire ce temps perdu en transformant les discussions en texte consultable et modifiable. Au lieu de réécouter de longs enregistrements, vous pouvez rechercher les points clés, partager vos idées et passer à autre chose.

Si Whisper IA ne vous convient pas tout à fait, voici ce qu'il faut rechercher dans une alternative fiable :

Facilité d'utilisation : interface claire, aucune connaissance technique requise

Haute précision : gère les bruits de fond, les locuteurs multiples et les accents

Libellés des locuteurs : étiquette automatiquement qui a dit quoi

Assistance linguistique : couvre divers dialectes et équipes internationales

Résumés IA : extrait les points clés, les éléments d'action et les suivis

Modification en cours dans le navigateur : recherchez, surlignez et nettoyez rapidement vos transcriptions

Collaboration : révisez et commentez en équipe

Intégrations : se connecte à Zoom, Notion, Google Drive, et plus encore

Sécurité : comprend le cryptage et la conformité aux normes GDPR/HIPAA

📮 ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : des préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 à la norme ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

Les meilleures alternatives à Whisper IA

Maintenant que vous savez à quoi devrait ressembler une alternative fiable à Whisper IA, explorons les meilleures options qui méritent d'être examinées :

1. ClickUp (Idéal pour une transcription et un suivi des tâches simplifiés en un seul endroit)

Essayez ClickUp gratuitement Transcrivez vos réunions, résumez vos discussions et gérez facilement toutes vos conférences avec ClickUp

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail. Elle élimine les complexités de Whisper AI grâce à des fonctionnalités simples, puissantes et étendues, notamment la transcription, mais sans s'y limiter.

Il s'agit d'une plateforme tout-en-un qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail quotidien, traite automatiquement vos réunions et organise toutes les discussions, les points importants et les éléments à traiter en un seul endroit.

ClickUp Talk to Text

⭐️ Multipliez par 10 l'efficacité de votre entreprise grâce à l'IA avec la fonctionnalité « Talk to text » (Parler au texte) de ClickUp Brain MAX: un assistant IA de bureau ultra-puissant qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail.

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter des tâches vocales, sans les mains et où que vous soyez

Créez et attribuez des tâches, @étiquetez les membres de votre équipe, envoyez des messages et bien plus encore à l'aide de votre voix et de commandes en langage naturel

Choisissez parmi 40 langues différentes pour accomplir votre travail avec l'IA

De plus, avec Brain MAX, vous pouvez

Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + Internet

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour l'entreprise, qui permet d'écrire, de coder, de gérer des projets et bien plus encore

Vous souhaitez savoir comment Talk to Text fonctionne dans votre environnement de travail ? Regardez la vidéo ci-dessous :

ClickUp AI Notetaker

Passons maintenant à l'outil de transcription de réunions, ClickUp AI Notetaker.

Vous pouvez l'ajouter à vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams et enregistrer jusqu'à une heure d'audio et de vidéo. Il transcrit la discussion avec reconnaissance des locuteurs et horodatage, générant une transcription consultable immédiatement disponible.

Transcrivez automatiquement vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

Mais ce n'est pas tout. Notetaker crée également des résumés intelligents, met en évidence les points clés et extrait les étapes suivantes, qu'il transforme en checklists et même en tâches à part entière grâce à ClickUp Tasks.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez attribuer des propriétaires, définir des priorités, ajuster les attributs et les décomposer en checklists ou sous-tâches pour que tout reste sur la bonne voie.

Transformez les éléments d'action en tâches ClickUp traçables

Tout votre contenu (enregistrements, transcriptions, résumés et tâches) est enregistré directement dans vos documents ClickUp privés, afin que rien ne se perde et que tout soit facile à retrouver par la suite.

🎥 Découvrez comment l'IA Notetaker de ClickUp transforme les réunions :

Vous pouvez également utiliser des modèles de notes de réunion récurrents pour structurer les agendas, suivre les points de discussion et surveiller les tâches assignées et les dates d'échéance.

Pour les flux de travail spécifiques à la transcription, ClickUp propose même un modèle dédié à la transcription audio. Ce modèle vous permet de gérer les fichiers, de suivre les données des locuteurs et de passer d'une vue à l'autre, comme Tableau, Calendrier et Gantt.

ClickUp Brain

Outre la transcription, ClickUp Brain vous offre de nombreuses autres fonctionnalités. Ce moteur d’IA peut résumer des documents entiers ou des textes sélectionnés dans Docs et générer des mises à jour rapides sur la progression, offrant ainsi un aperçu instantané des transcriptions longues ou des notes de réunion.

De cette manière, Brain garantit que toutes les équipes sont alignées sur le statut du projet sans effort manuel.

Résumez vos réunions, tirez des conclusions et transformez les éléments d'action en tâches avec ClickUp Brain

Vous souhaitez préparer un suivi ou améliorer l'agenda d'une réunion ? ClickUp Brain peut également s'en charger. Il vous aide à réécrire ou à développer vos notes, organise vos pensées et garantit que vos transcriptions deviennent des informations utiles et partageables. Vous pouvez même lui demander d'extraire des parties spécifiques d'une réunion ou de suggérer des améliorations à votre agenda.

Que vous soyez un créateur solo ou que vous fassiez partie d'une équipe dynamique, ClickUp vous aide à rester organisé et responsable.

Intégrations ClickUp

Avec plus de 1 000 intégrations ClickUp, dont Zoom, Microsoft Teams et UpMeet, cet outil s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant.

Synchronisez vos outils de réunion avec les intégrations ClickUp pour regrouper tout ce qui concerne les réunions en un seul endroit

Synchronisez votre plateforme de réunion préférée et la transcription en temps réel démarre automatiquement. Vous pouvez également importer les données de réunion via des outils tels que MeetGeek, qui synchronise automatiquement les enregistrements, les points importants et les éléments d'action directement dans ClickUp.

En bref, ClickUp reprend tout ce que fait Whisper AI et va encore plus loin : il automatise les tâches fastidieuses, s'intègre à vos outils favoris et transforme les discussions en actions. Transcription, gestion des tâches et productivité : tout est réuni dans une seule et même plateforme puissante.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez les tâches des réunions, ajoutez des assignés et suivez la progression

Utilisez plus de 50 déclencheurs d'actions pour automatiser les tâches récurrentes liées aux réunions

Mappez les calendriers de réunion sur le calendrier ClickUp AI

Connectez les tâches à Docs, Chat et Tableaux blancs pour un flux de travail unifié

Suivez la progression de vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp en temps réel

Modifiez, réécrivez ou développez les notes de réunion à l'aide de ClickUp Brain, pour une documentation plus concise et plus exploitable

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues un peu intimidantes au début

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis TrustRadius indique :

Nous l'utilisons pour faciliter et accélérer nos réunions quotidiennes dans le cadre de notre rituel Scrum. Cela m'aide à connaître la progression de mon sprint, l'avancement de mes tâches et à garder une liste organisée de toutes mes tâches à accomplir.

Nous l'utilisons pour faciliter et accélérer nos réunions quotidiennes dans le cadre de notre rituel Scrum. Cela m'aide à connaître la progression de mon sprint, l'avancement de mes tâches et à garder une liste organisée de toutes mes tâches à accomplir.

2. Google Cloud Speech-to-Text (idéal pour les équipes internationales qui organisent fréquemment des réunions)

Vous avez besoin d'une transcription rapide, précise et évolutive sans frais techniques supplémentaires ? Google Cloud Speech-to-Text pourrait être la solution qu'il vous faut. Bien que Whisper AI soit populaire pour son caractère open source et gratuit, il nécessite une installation manuelle, une puissance de traitement locale et une maintenance continue. Cela convient aux développeurs, mais n'est pas idéal si vous avez une équipe qui a besoin de fiabilité à grande échelle.

L'API Google Speech-to-Text prend en charge la transcription en temps réel et par lots, la diarisation des locuteurs et offre une grande précision, même dans des environnements bruyants. Elle bénéficie également de l'infrastructure, de la sécurité et des améliorations IA de Google.

Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud Speech-to-Text

Accédez à la reconnaissance vocale dans plus de 125 langues et variantes

Utilisez le modèle avancé Chirp de Google pour une précision améliorée

Transcrivez des fichiers audio en temps réel ou par lots

Activez la ponctuation automatique pour des transcriptions plus claires

Gérez les bruits de fond grâce à la robustesse intégrée contre le bruit

Séparez plusieurs canaux audio pour des discussions plus claires

Limites de Google Cloud Speech-to-Text

Cette alternative à Whisper IA limite les sessions de streaming à cinq minutes avec une taille de message de 25 Ko

Il n'assiste que des formats audio spécifiques, comme le WAV PCM 16 bits

Tarification de Google Cloud Speech-to-Text

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 200 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Les meilleurs résumeurs de paragraphes IA pour améliorer votre écriture

🧠 Fait amusant : L'Americans with Disabilities Act (ADA) et la FCC exigent que les diffuseurs américains incluent un sous-titrage codé afin de garantir l'accessibilité aux téléspectateurs malentendants.

3. Otter. ai (Idéal pour utiliser des agents de transcription IA pour différents cas d'utilisation)

via Otter IA

Contrairement à Whisper IA, qui vous permet de transcrire un fichier enregistré, Otter est conçu pour les réunions collaboratives en direct.

Il s'intègre directement à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, rejoint automatiquement les appels, se synchronise avec votre calendrier et partage les notes de réunion avec vos collègues. Il est donc idéal pour les équipes hybrides, les consultants et tous ceux qui jonglent entre plusieurs réunions consécutives où la participation n'est pas toujours garantie.

Vous pouvez également utiliser un agent IA à commande vocale pour poser des questions sur vos discussions passées et obtenir des résumés de réunions. De plus, il offre des canaux qui s'intègrent à des mises à jour asynchrones, parfaits pour les équipes à distance travaillant dans différents fuseaux horaires.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Générez automatiquement des résumés de réunion, incluant les points clés et les éléments d'action

Intégrez Google Agenda pour ajouter automatiquement les notes de réunion Otter à vos évènements

Accédez à Otter.ai via le Web, les applications Android et iOS, et une extension Chrome pour plus de flexibilité

Utilisez quatre agents différents pour les équipes commerciales, le recrutement, la formation et les médias

Transcrivez des fichiers audio en anglais, français ou espagnol, pour répondre aux besoins d'une large base d'utilisateurs

Limites d'Otter.ai

La précision de la transcription peut diminuer en cas d'audio complexe, d'accents prononcés ou de plusieurs locuteurs

Même le forfait Business est plafonné à 6 000 minutes de transcription par mois et 4 heures par discussion

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/utilisateur par mois

Business : 30 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 étoiles (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 étoiles (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis G2 dit :

Avant, je prenais des notes manuscrites ou j'écoutais les enregistrements des réunions pour créer des comptes rendus, mais ce n'est plus le cas. Récemment, j'ai découvert Otter.ai grâce à l'un de mes collègues et depuis, ma charge de travail liée aux comptes rendus est devenue très facile. L'application retient tous les points importants et vous fournit à la fin un résumé de la réunion. Elle a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre au sein de mon équipe. Nous l'utilisons dans toutes nos réunions pour prendre des notes.

Avant, je prenais des notes manuscrites ou j'écoutais les enregistrements des réunions pour créer des comptes rendus, mais ce n'est plus le cas. Récemment, j'ai découvert Otter.ai grâce à l'un de mes collègues et depuis, ma charge de travail liée aux comptes rendus est devenue très facile. L'application retient tous les points importants et vous fournit à la fin un résumé de l'ensemble de la réunion. Elle a été très facile à intégrer et à mettre en œuvre au sein de mon équipe. Nous l'utilisons dans toutes nos réunions pour prendre des notes.

4. Descript (Idéal pour la gestion de projets multimédias)

via Descript

Whisper AI est avant tout un outil open source pour la transcription hors ligne qui vient à votre secours lorsque vous avez besoin d'une installation technique et d'une modification manuelle. Cela représente un obstacle majeur lorsque vous devez transcrire des fichiers à grande échelle. Descript, en revanche, vous permet de modifier des fichiers audio et vidéo directement sur le site en modifiant simplement la transcription du texte.

Vous pouvez ainsi nettoyer la transcription et l'audio ou la vidéo sans effort supplémentaire ni connaissances techniques en matière de modification.

De plus, sa collaboration en temps réel et sa suppression des mots de remplissage alimentée par l'IA font de ce logiciel de transcription un choix puissant pour les créateurs et les équipes qui souhaitent un flux de travail rapide et soigné sans codage ni outils supplémentaires.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Modifiez vos fichiers audio et vidéo en modifiant simplement la transcription du texte

Utilisez le clonage vocal IA avec Overdub et améliorez la qualité audio avec Studio Sound

Supprimez automatiquement les mots de remplissage

Modifiez simultanément plusieurs pistes audio et vidéo

Enregistrez votre écran et votre webcam directement dans l'application

Synchronisez automatiquement les transcriptions avec les échéanciers vidéo

Limites de Descript

Cet outil de transcription nécessite un apprentissage fastidieux

Vous pouvez rencontrer des ralentissements lors de la transcription de fichiers vidéo volumineux

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $/utilisateur par mois

Créateur : 35 $/utilisateur par mois

Business : 65 $/utilisateur par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 770 avis)

Capterra : 4,8/5 étoiles (plus de 170 avis)

👀 Le saviez-vous ? Un développeur sur trois a déclaré avoir trouvé des hallucinations dans presque chacune des 26 000 transcriptions générées à l'aide de Whisper IA.

5. Deepgram (idéal pour transcrire des fichiers audio et vidéo comportant de nombreux accents)

via Deepgram

Deepgram combine des modèles avancés d'apprentissage profond avec des pipelines personnalisables adaptés aux défis audio uniques de votre secteur. Contrairement à Whisper AI, qui nécessite souvent une installation manuelle et qui a du mal avec les fichiers audio bruyants ou spécialisés, ce logiciel offre une transcription ultra-rapide et très précise.

Il comprend des fonctionnalités intégrées telles que la diarisation des locuteurs, le traitement en temps réel et la mise en forme intelligente qui garantissent la fluidité et l'absence d'erreurs de vos flux de travail.

Deepgram offre une infrastructure évolutive et une latence réduite conçue pour les utilisateurs à volume élevé, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises. Alors que Whisper AI est idéal pour les développeurs et les chercheurs qui expérimentent la transcription,

Les meilleures fonctionnalités de Deepgram

Assistance pour les modèles personnalisables pour l'audio spécifique à votre secteur d'activité

Traitez avec précision les fichiers audio bruyants ou comportant plusieurs locuteurs

Intégrez via des API à plusieurs plateformes et flux de travail

Accédez à l'intelligence audio pour générer des résumés de réunions et d'appels

Créez une clé API pour un déploiement interne

Limites de Deepgram

Vous bénéficiez d'une simultanéité limitée sur certains modèles

Certaines fonctionnalités, telles qu'Aura-2, ne sont pas disponibles pour l'API de streaming

Tarifs Deepgram

Pay As You Go : Jusqu'à 200 $ de crédits gratuits, puis paiement à l'utilisation

Croissance : 4 000 $/an

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Deepgram

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 270 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

📖 À lire également : Les meilleurs résumeurs de réunion IA

6. AssemblyAI (Idéal pour l'analyse des sentiments dans les transcriptions)

via AssemblyAI

Si le déploiement en plusieurs étapes de Whisper AI est trop compliqué pour votre petite équipe, AssemblyAI est une alternative solide avec une excellente API de conversion de la parole en texte.

Contrairement au modèle open source de Whisper AI, AssemblyAI offre une plateforme cloud entièrement gérée qui fournit des fonctionnalités de transcription et des fonctionnalités avancées telles que la modération de contenu, l'analyse des sentiments, la détection de sujets et la résumé.

Vous pouvez améliorer vos modèles en continu, bénéficier d'une évolutivité de niveau entreprise et utiliser des informations supplémentaires basées sur l'IA, au-delà de la reconnaissance vocale de base.

Les meilleures fonctionnalités d'AssemblyAI

Assistance dans plus de 99 langues avec détection automatique de la langue

Identifiez et libellez différents locuteurs grâce à la diarisation des locuteurs

Fournissez une transcription en streaming en temps réel avec une faible latence

Accédez à des outils intelligents tels que les résumeurs vidéo IA , l'analyse des sentiments, la détection de sujets et la rédaction des informations personnelles identifiables

Permettez la personnalisation du vocabulaire pour améliorer la précision de la transcription

Limites d'AssemblyAI

La transcription en streaming n'est disponible que si vous êtes un utilisateur payant, avec un maximum de 100 sessions simultanées

Vous disposez d'une limite de fréquence de 30 requêtes LeMUR par minute avec les forfaits payants

Tarifs AssemblyAI

Gratuit : Jusqu'à 50 $ de crédit

Payez à l'utilisation : À partir de 0,15 $/heure

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AssemblyAI

G2 : 4,6/5 étoiles (plus de 50 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

👀 Le saviez-vous ? 56 % des cadres dirigeants ne savent pas ou ne sont pas certains que leur entreprise dispose de normes éthiques régissant l'utilisation de l'IA.

7. IBM Watson Speech to Text (idéal pour les secteurs hautement réglementés)

via IBM Watson Speech to Text

Vous en avez assez des outils génériques de reconnaissance vocale qui butent sur le jargon technique ou les données sensibles ? IBM Watson Speech to Text est conçu pour les environnements à enjeux élevés où la précision, la sécurité des données et les performances spécifiques à un domaine sont essentielles.

Que vous transcrivez des dictées médicales, des appels financiers ou des procédures judiciaires, cet outil IBM s'adapte au vocabulaire spécialisé, prend en charge la mise en forme intelligente et s'adapte aux besoins des entreprises.

Contrairement à Whisper IA, IBM Watson prend en charge la personnalisation par domaine, offre une meilleure conformité pour les secteurs réglementés et offre une flexibilité de déploiement, que ce soit dans le cloud ou sur site. Si votre projet nécessite plus qu'une transcription générale, Watson vous offre la profondeur et le contrôle que vous n'obtenez pas avec Whisper.

Meilleures fonctionnalités d'IBM Watson Speech to Text

Bénéficiez d'un vocabulaire spécifique à votre secteur d'activité grâce à des modèles linguistiques et acoustiques personnalisés

Accédez à la transcription en temps réel et par lots pour plus de flexibilité

Bénéficiez de la diarisation des locuteurs pour identifier et libeller les différents locuteurs

Bénéficiez d'un streaming à faible latence et haute précision

Déploiement sur site ou dans le cloud pour un meilleur contrôle

Limites d'IBM Watson Speech to Text

L'outil nécessite une installation complexe et une formation pour une utilisation optimale dans des domaines de niche

Cela peut être plus coûteux que d'autres alternatives open source

Tarification d'IBM Watson Speech to Text

Forfait Lite : gratuit pendant 500 minutes par mois

Forfait Plus : À partir de 140 USD/mois

Premium : Tarification personnalisée

Forfait Déploiement partout : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur IBM Watson Speech to Text

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels à propos d'IBM Watson Speech to Text ?

Un avis G2 dit :

IBM Watson Speech to Text est un très bon logiciel pour créer des applications qui convertissent la parole humaine en texte. IBM Watson prend non seulement en charge la langue anglaise, mais également de nombreuses autres langues telles que le japonais, l'espagnol, le français et bien d'autres encore. Très facile à utiliser, il suffit d'enregistrer la parole avec un microphone et IBM Watson reconnaît la parole et utilise son algorithme d'apprentissage automatique pour convertir la parole en texte. Nous pouvons facilement intégrer le service Watson Speech to Text dans notre application à l'aide du SDK Mobile et des API Rest.

IBM Watson Speech to Text est un très bon logiciel pour créer des applications qui convertissent la parole humaine en texte. IBM Watson prend non seulement en charge la langue anglaise, mais également de nombreuses autres langues telles que le japonais, l'espagnol, le français et bien d'autres encore. Il est très facile à utiliser : il suffit d'enregistrer la parole avec un microphone et IBM Watson reconnaît la parole et utilise son algorithme d'apprentissage automatique pour convertir la parole en texte. Nous pouvons facilement intégrer le service Watson Speech to Text dans notre application à l'aide du SDK Mobile et des API Rest.

8. Sonix. ai (Idéal pour les podcasteurs, les journalistes et les chercheurs)

via Sonix IA

Sonix. ai offre une plateforme de transcription intuitive basée sur le web qui permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers audio ou vidéo et d'obtenir des transcriptions de haute qualité en quelques minutes sans aucune compétence technique.

Alors que Whisper AI est idéal pour les développeurs qui recherchent un moteur de transcription open source, Sonix est conçu pour les professionnels qui ont besoin de résultats fiables rapidement. Sa vitesse, sa précision et ses puissantes fonctionnalités intégrées de modification et de collaboration en font un outil de transcription IA populaire et une alternative à Whisper.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix.ai

Transcrivez automatiquement des fichiers audio et vidéo dans plus de 40 langues

Modifiez les transcriptions directement dans votre navigateur grâce à une interface intuitive

Prenez des notes à partir de vidéos et libellez les locuteurs pour distinguer les différentes voix

Recherchez facilement des transcriptions à l'aide d'horodatages et de mots-clés

Intégrez des outils tels que Zoom, Google Drive et Dropbox

Protégez vos données grâce à un stockage cloud sécurisé et à des contrôles d'accès

Limites de Sonix.ai

Vous ne pouvez pas utiliser Sonix hors ligne, car il nécessite une connexion Internet pour tout traitement

Les options de transcription en temps réel sont limitées

Tarifs Sonix.ai

Standard : utilisation gratuite de la plateforme + 10 $ par heure pour la traduction et la transcription, respectivement

Premium : 16,5 $/mois par place + 5 $/heure pour la traduction et la transcription, respectivement

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix.ai

G2 : 4,7/5 étoiles (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 étoiles (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix.ai ?

Un avis G2 dit :

Lorsque vous téléchargez un fichier audio/vidéo, il est automatiquement converti en texte, et ce avec une grande précision. Cet outil m'a permis de gagner un temps considérable dans la transcription manuelle de fichiers audio et vidéo. En outre, il est également possible de télécharger directement des fichiers à partir d'applications de stockage cloud telles que Google Drive et Dropbox.

Lorsque vous téléchargez un fichier audio/vidéo, il est automatiquement converti en texte, et ce avec une grande précision. Cet outil m'a permis de gagner énormément de temps en me dispensant de transcrire manuellement tous mes fichiers audio et vidéo. En outre, il est également possible de télécharger directement des fichiers à partir d'applications de stockage cloud telles que Google Drive et Dropbox.

9. Happy Scribe (Idéal pour générer des sous-titres multilingues pour les vidéos sur les réseaux sociaux)

via Happy Scribe

Happy Scribe est une alternative à Whisper prête à l'emploi, conçue pour les créateurs de contenu, les enseignants et les équipes du monde entier. Elle offre une traduction vocale dans plus de 120 langues et, contrairement à Whisper AI, elle propose une interface simple, la détection des locuteurs et la synchronisation automatique des sous-titres sans nécessiter de codage.

En bref, si vous recherchez une solution de transcription prête à l'emploi et précise, Happy Scribe est le choix idéal pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Scribe

Transcrivez automatiquement des fichiers audio et vidéo dans plus de 120 langues

Utilisez l'IA pour prendre des notes lors de réunions et accédez à la reconnaissance vocale pour détecter et libeller automatiquement plusieurs locuteurs

Générez et synchronisez des sous-titres et des légendes pour vos vidéos

Choisissez entre des transcriptions générées par IA et des transcriptions humaines en fonction de vos besoins

Intégrez-les à des plateformes populaires telles que YouTube, Zoom et Dropbox

Exportez vos transcriptions dans différents formats, notamment Word, PDF, SRT et VTT

Limites de Happy Scribe

La précision peut être réduite en cas de mauvaise qualité audio ou d'accents prononcés.

Il n'est pas conçu pour une intégration intensive par les développeurs

Tarifs Happy Scribe

Starter : À partir de 12 $ pour 60 minutes

Lite : 9 $/mois

Pro : 29 $/mois

Business : 89 $/mois

Évaluations et avis sur Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

🧠 Anecdote : un épisode de The French Chef with Julia Child diffusé par PBS est le premier programme télévisé sous-titré.

10. TurboScribe (idéal pour la transcription quotidienne de réunions et la génération de sous-titres)

via TurboScribe

Whisper AI offre un traitement local, ce qui peut être difficile pour les petits créateurs, les étudiants et les startups. TurboScribe est une alternative plus simple que les entreprises peuvent utiliser pour résumer des notes à l'aide de l'IA, les créateurs pour générer des légendes et les étudiants pour transcrire des cours.

Cet outil offre une transcription basée sur le cloud avec des fonctionnalités de modification avancées, la reconnaissance des locuteurs et une assistance multilingue, le tout accessible via une interface web simple.

Les meilleures fonctionnalités de TurboScribe

Transcrivez rapidement des fichiers audio et vidéo avec une précision optimisée par l'IA

Assistance multilingue pour vos besoins de transcription à l'international

Identifiez et libellez automatiquement différents locuteurs

Modifiez facilement vos transcriptions grâce à un éditeur web intuitif

Générez des horodatages pour faciliter la navigation dans les transcriptions

Exportez vos transcriptions dans différents formats tels que TXT, PDF et DOCX

Limites de TurboScribe

Il manque une personnalisation avancée des modèles d'IA

Les API et intégrations pour développeurs sont moins nombreuses que chez certains concurrents, les data scientists et développeurs devraient donc rechercher d'autres options

Tarifs Turbo Scribe

Transcriptions gratuites jusqu'à 3 par jour

TurboScribe Unlimited : 20 $/mois

Évaluations et avis sur Turbo Scribe

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Aucun avis disponible

Certains outils offrent des transcriptions précises, mais ne disposent pas de fonctionnalités de collaboration. D'autres fournissent des résumés rapides, mais ne sont pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de transformer les informations en actions. Bien que Whisper AI soit puissant, il est principalement conçu pour les développeurs, et non pour les équipes qui ont besoin de résultats rapides.

Si vous en avez assez de combiner plusieurs outils, optez simplement pour ClickUp. Vous pouvez y enregistrer des réunions, transcrire automatiquement des discussions, générer des résumés alimentés par l'IA et transformer instantanément les discussions en tâches, le tout en un seul endroit.

Avec ClickUp Brain Max, vous obtenez plus qu'une simple transcription. Vous bénéficiez d'un assistant intelligent qui capture les éléments d'action, répond aux questions de suivi et assure la cohésion de votre équipe. Associez-le à ClickUp AI Notetaker, et vous ne manquerez plus jamais aucun détail, chaque appel et chaque discussion étant automatiquement documentés et prêts à être utilisés.

Inscrivez-vous à ClickUp et faites passer vos transcriptions, vos notes et votre travail d'équipe au niveau supérieur !