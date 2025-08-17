10 modèles d'entraînement Notion gratuits pour suivre vos objectifs de remise en forme

Vous rêvez. Vous planifiez. Vous atteignez vos objectifs. Il y aura des obstacles. Il y aura des sceptiques. Il y aura des erreurs. Mais avec du travail, de la conviction, de la confiance en vous et en ceux qui vous entourent, il n'y a pas de limites.

Vous rêvez. Vous planifiez. Vous atteignez vos objectifs. Il y aura des obstacles. Il y aura des sceptiques. Il y aura des erreurs. Mais avec du travail, de la conviction, de la confiance en vous et en ceux qui vous entourent, il n'y a pas de limites.

Si vous en avez assez de passer d'une application à l'autre et de remplir des cahiers à moitié pour consigner vos séances d'entraînement, vous n'êtes peut-être pas le seul. Comment résoudre ce problème ? Que vous suiviez un programme simple de 3 jours ou que vous combiniez musculation, cardio et mobilité tout au long de la semaine, le modèle adapté vous aide à rester organisé et à suivre vos progrès sans effort.

Découvrez le modèle d'entraînement Notion, qui organise tout (exercices, répétitions, jours de repos et suivi de la progression) dans un espace clair.

Les débutants peuvent bénéficier de la « règle 3-3-3 », tandis que les haltérophiles plus expérimentés peuvent opter pour des entraînements fractionnés haut/bas ou poussée-traction-jambes. Dans tous les cas, vos objectifs de remise en forme n'ont pas besoin d'être enterrés sous le désordre.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les modèles d'entraînement Notion gratuits conçus pour vous accompagner tout au long de votre parcours de remise en forme. Découvrez également d'excellents modèles d'entraînement alternatifs proposés par ClickUp, l'application qui fait tout pour votre travail !

🔎 Le saviez-vous ? L'une des premières applications de suivi de fitness sur l'App Store d'Apple s'appelait « Fit Phone » !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'entraînement Notion ?

Un bon modèle d'entraînement Notion vous aide à enregistrer vos exercices, à suivre vos progrès et à rester constant dans votre entraînement. Il doit couvrir tous les domaines essentiels de votre routine de remise en forme de manière claire et facile à mettre à jour.

Disposition du programme hebdomadaire : Recherchez des modèles qui mappent les entraînements tout au long de la semaine afin de pouvoir suivre une routine structurée 💪

Étiquettes pour les groupes musculaires : Sélectionnez des modèles d'entraînement Notion qui classent les exercices par groupes musculaires afin de maintenir un entraînement équilibré 🏋️

Bibliothèque d'exercices : recherchez un modèle qui contient une liste d'exercices avec des instructions et des conseils pour remplir le formulaire 💪

Suivi d'entraînement : choisissez des modèles qui enregistrent les séries, les répétitions et le poids pour chaque session afin de suivre vos progrès au fil du temps 🏋️

Suivi de la progression : optez pour les modèles d'entraînement Notion qui ajoutent des sections pour les mensurations, les records personnels ou les photos afin de suivre vos progrès 💪

Suivi des jours de repos : choisissez un modèle d'entraînement Notion qui vous aide à planifier vos jours de récupération afin de ne pas vous surentraîner ou perdre votre élan 🏋️

Section planification des repas : Choisissez des modèles qui organisent votre alimentation pour vous aider à atteindre vos objectifs d'entraînement 💪

Blocs de modèles copiables : utilisez des modèles qui reproduisent facilement vos routines sans avoir à saisir à nouveau vos données chaque semaine 🏋️

Intégration avec le suivi des habitudes : Donnez la priorité aux modèles d'entraînement Notion qui synchronisent les entraînements avec les habitudes quotidiennes pour rester constant 💪

🧠 Fait amusant : Le marché des « bracelets connectés » devrait connaître une croissance impressionnante de 2,4 milliards de dollars américains entre 2024 et 2029, soit une augmentation de près de 28 % du chiffre d'affaires mondial.

10 modèles d'entraînement Notion gratuits pour atteindre vos objectifs de remise en forme

Notion vous aide à structurer facilement votre programme de remise en forme, à condition d'utiliser le bon modèle. Voici 10 modèles d'entraînement Notion qui couvrent tout, des programmes de musculation aux journaux nutritionnels.

1. Modèle Notion « Défi repas sains pendant 21 jours »

via Notion

Le modèle Notion « Défi repas sains pendant 21 jours » met l'accent sur une alimentation structurée et le suivi de l'hydratation afin d'améliorer votre énergie, votre clarté d'esprit et vos résultats physiques. Ce modèle de planificateur d'entraînement Notion ne se limite pas aux entraînements, il vise également à déterminer ce qui les alimente.

Le modèle vous guide tout au long d'un processus d'enregistrement des repas sur 3 semaines, intégrant le suivi de votre humeur et de vos progrès pour une assistance supplémentaire. Les diagrammes réagissent à votre comportement, ce qui vous permet de suivre facilement vos progrès sans vous focaliser sur les nombres.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Enregistrez vos repas quotidiens et votre hydratation dans un tableau de bord clair

Surveillez votre consommation de sucres transformés grâce à des graphiques dynamiques

Réfléchissez à vos habitudes alimentaires à l'aide des invites intégrées au journal

Reliez la nutrition à vos schémas énergétiques et humeurs

Idéal pour : tous ceux qui souhaitent passer à la vitesse supérieure dans leur programme de remise en forme en prenant au sérieux leur alimentation et la planification de leurs repas dans Notion.

💡 Conseil de pro : Mais si vous êtes bloqué et que vous vous demandez « Sur quoi devrais-je me concentrer aujourd'hui ? », ClickUp Brain intervient. Vous pouvez utiliser Brain pour générer votre forfait quotidien en fonction de vos objectifs de remise en forme généraux. Par exemple, vous pouvez lui demander de créer un programme d'entraînement sur 4 jours ou de diviser vos exercices de mobilité en sous-tâches quotidiennes.

2. Modèle Notion pour suivre votre santé et vos calories (CICO)

via Notion

Le modèle Notion Health and Calories Tracker (CICO) vous aide à rester organisé grâce à un système simple d'enregistrement quotidien et hebdomadaire qui vous montre comment votre consommation correspond à vos objectifs.

Il n'y a pas de base de données alimentaire intégrée, ce qui rend l'application plus rapide si vous connaissez déjà vos macros ou si vous utilisez un calculateur externe. Elle est claire, basée sur des calculs mathématiques et conçue pour être efficace. Le tableau de bord se met à jour automatiquement à l'aide de formules, afin que vous sachiez toujours où vous en êtes à la fin de la journée.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Enregistrez vos repas et vos calories quotidiennement sans encombrer votre espace

Définissez des objectifs hebdomadaires et observez l'évolution de vos tendances

Suivez l'évolution de votre poids grâce à un journal hebdomadaire

Utilisez un système basé sur des formules pour réduire le temps de suivi

Idéal pour : les personnes à la recherche d'un outil minimaliste de suivi des calories qui se concentre sur la perte ou la prise de poids, sans distractions inutiles.

📮 Insight ClickUp : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage ; cependant, 38 % admettent ne pas suivre leur progression de manière régulière. 🤦 Il y a un grand écart entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à passer à la vitesse supérieure grâce à ses modèles dédiés au suivi des habitudes et à ses tâches récurrentes. Imaginez-vous en train de créer sans effort ces routines, d'enregistrer chaque séance d'entraînement et de maintenir une bonne série de méditations. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on en est.

3. Modèle Notion 75 Soft Challenge

Le modèle Notion 75 Soft Challenge est conçu pour ceux qui recherchent la cohérence plutôt que le chaos. Conçu pour le 75 Soft Challenge, il offre une disposition structurée mais flexible pour vous aider à établir une discipline quotidienne en matière d'entraînement, d'hydratation, de lecture et de nutrition.

Le tableau de bord est clair, personnalisable et conçu pour vous aider à rester motivé grâce à des checklists quotidiennes et des réflexions hebdomadaires. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice, mais aussi de prendre des habitudes qui vous aideront à atteindre vos objectifs de remise en forme.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Enregistrez quotidiennement vos entraînements, vos repas, votre hydratation et vos habitudes de lecture

Suivez votre poids, vos étapes et la réalisation de vos objectifs dans un seul tableau de bord

Réfléchissez chaque semaine grâce à des invites et des instructions pour améliorer votre état d'esprit et votre motivation

Restez constant grâce à un suivi d'entraînement minimaliste et visuel

Idéal pour : toute personne souhaitant valider un forfait structuré visant à prendre de bonnes habitudes, combinant fitness, nutrition et concentration mentale, le tout dans Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – Modèle de transformation corporelle

via Notion

Conçu spécialement pour la perte de poids, le Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template offre un tableau de bord clair pour définir des objectifs, enregistrer votre poids quotidien, suivre visuellement vos changements et maintenir votre élan grâce à des photos de progression et des statistiques hebdomadaires.

Il utilise les graphiques intégrés de Notion pour convertir vos données en motivation visuelle, vous aidant ainsi à rester sur la bonne voie sans avoir à gérer chaque détail.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Décomposez votre objectif de perte de poids en cibles quotidiennes et hebdomadaires

Enregistrez vos mensurations, votre poids et vos photos de progression en un seul endroit

Affichez instantanément les tendances grâce aux graphiques générés automatiquement par Notion

Réduisez le sentiment de surcharge en utilisant la connexion en un seul clic avec les boutons Notion

Idéal pour : les utilisateurs qui souhaitent suivre leur progression de manière visuelle, en particulier ceux qui souhaitent perdre du poids et modifier leur composition corporelle.

5. Notion Workout → Modèle de planificateur + suivi

via Notion

Le modèle Notion Workout → Planner + Tracker est un modèle d'entraînement Notion qui remplace trois applications différentes. Il combine le suivi des groupes musculaires, l'enregistrement des progrès et la planification fractionnée dans un seul tableau de bord.

Que vous fassiez des exercices de poussée/traction/jambes ou un programme hybride personnalisé, cette disposition vous offre un contrôle total sans compliquer les choses. Elle comprend également des sections pour enregistrer vos mensurations, analyser vos statistiques et affiner la structure de votre entraînement au fil du temps.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Organisez vos entraînements par fraction, par jour et par groupes musculaires ciblés

Enregistrez vos séries, vos répétitions et vos poids dans un suivi d'entraînement détaillé

Enregistrez vos mensurations pour comparer vos statistiques avant et après

Analysez la fréquence et le volume de vos entraînements au fil du temps

Idéal pour : les haltérophiles qui recherchent un planificateur d'entraînement basé sur des données et couvrant tous les aspects, de la répartition des entraînements au suivi des groupes musculaires en passant par les statistiques physiques.

🧠 Fait amusant : Le marché des bracelets connectés pour le suivi de la condition physique représentera 22,8 milliards de dollars en 2024, et bon nombre de ces utilisateurs s'appuient sur des modèles ou des applications synchronisés pour enregistrer manuellement leurs entraînements, leurs repas et leur progression.

6. Modèle de suivi de poids Notion

via Notion

Le modèle Notion Weight Tracker est simple : suivez votre poids, enregistrez vos mensurations et observez les changements de votre corps au fil du temps. Atteignez votre plein potentiel grâce à des photos de votre progression et à la saisie de vos mensurations, ce qui rend cet outil utile au-delà du simple nombre affiché sur la balance.

Si vous n'avez pas besoin d'un planificateur d'entraînement complet et que vous souhaitez voir des résultats clairs, celui-ci fera l'affaire.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Saisissez votre poids quotidiennement ou hebdomadairement en kilogrammes ou en livres

Téléchargez les photos de la progression de votre corps dans un tableau de bord unique

Enregistrez vos mensurations telles que votre tour de taille, votre tour de poitrine et votre tour de hanches

Comparez les changements au fil du temps grâce à des visuels simples

Idéal pour : toute personne qui souhaite suivre son poids, qu'elle soit en phase de perte ou de prise de masse, et qui recherche un système simple dans Notion.

💡 Conseil de pro : Utilisez des emojis ou des codes couleurs pour indiquer l'intensité de votre entraînement. Marquez les jours d'entraînement léger, modéré et intense avec des symboles ou des étiquettes de couleur distincts. Cela vous donne un repère visuel rapide et rend le modèle moins semblable à un tableur.

7. Modèle Notion pour suivre votre parcours de perte de poids

via Notion

Le modèle Notion Track Your Weight Loss Journey Template se concentre uniquement sur l'essentiel : le poids, les calories, les entraînements et le suivi des progrès, le tout organisé de manière claire et motivante.

Il est conçu pour ceux qui veulent s'en tenir à leur routine sans se perdre dans les indicateurs. La disposition est claire et minimaliste, ce qui fait que la mise à jour de vos journaux devient une habitude, et non une corvée.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Enregistrez votre poids et votre apport calorique quotidien

Fixez-vous des objectifs simples et suivez les habitudes qui vous aideront à les atteindre

Affichez la régularité de vos entraînements en un coup d'œil

Suivez votre progression globale grâce à des marqueurs visuels

Idéal pour : tous ceux qui recherchent un outil simple et efficace pour suivre leur forme physique et les aider à perdre du poids à long terme sans encombrer leur espace.

📚 À lire également : Comment définir des objectifs quotidiens pour améliorer votre productivité personnelle

8. Notion Diet & Meal Planner | Modèle de suivi des macros

via Notion

Le modèle Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker vous permet de définir des objectifs spécifiques en matière de calories et de macronutriments, puis de composer vos repas à partir des ingrédients que vous saisissez, qui sont automatiquement calculés.

Il s'agit d'un calculateur macro simple, associé à un outil de planification des repas. Ajoutez un repas, consultez les statistiques mises à jour instantanément et ajustez vos portions en temps réel. Une vue dédiée à la liste de courses vous permet également de faire vos courses en fonction de votre forfait.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Créez des repas à l'aide d'une base de données d'ingrédients personnalisée avec macros

Suivez quotidiennement vos apports en protéines, glucides, lipides et calories totales

Créez une liste de courses dynamique liée à votre forfait

Surveillez vos objectifs nutritionnels et ajustez vos repas où que vous soyez

Idéal pour : tous ceux qui souhaitent simplifier la planification de leurs repas tout en restant concentrés sur leurs objectifs macro et caloriques.

🧠 Fait amusant : Les trackers d'activité physique comme Fitbit se sont vendus à 6,6 millions d'exemplaires en 2023, mais ils nécessitent toujours une application ou un modèle complémentaire pour transformer les données brutes en plans d'entraînement concrets.

9. Modèle Notion pour suivre votre santé et vos habitudes

via Notion

Le modèle Notion Health & Habit Tracker est conçu pour vous aider à enregistrer vos routines quotidiennes, vos médicaments et vos symptômes, tout en suivant ce qui fonctionne au fil du temps. Il met vos habitudes de santé au premier plan sans vous noyer dans des détails superflus.

Le modèle privilégie la simplicité, ce qui facilite les mises à jour régulières. Il est particulièrement utile si vous jonglez entre des routines de santé mentale et physique et que vous souhaitez comprendre clairement comment vos habitudes contribuent à votre bien-être général.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Surveillez vos habitudes quotidiennes en matière de santé grâce à un affichage visuel de votre statut

Suivez vos médicaments et vos symptômes au fil des semaines

Observez la régularité de vos habitudes grâce aux statistiques intégrées

Alignez vos routines quotidiennes sur des objectifs de santé plus larges

Idéal pour : les personnes qui gèrent une routine de remise en forme parallèlement à des objectifs de bien-être ou médicaux, et qui souhaitent un système peu exigeant pour le suivi de leurs habitudes dans Notion.

📚 À lire également : Comment créer un suivi d'habitudes pour réussir personnellement

10. Modèle de suivi du poids Notion

via Notion

Le modèle de suivi du poids Notion réduit le suivi à l'essentiel : journaux hebdomadaires, vues mensuelles et visuels clairs. Il vous suffit d'entrer votre poids hebdomadaire et la disposition vous aide à repérer les tendances et à rester responsable.

Le modèle est idéal pour une utilisation à long terme, que vous souhaitiez perdre du poids, prendre du muscle ou maintenir votre poids. De plus, sa structure est claire, reproductible et conçue pour favoriser la formation d'habitudes.

Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Enregistrez votre poids chaque semaine pour une cohérence à long terme

Suivez vos progrès mois après mois grâce à des entrées organisées

Repérez les fluctuations grâce à une mise en forme claire

Restez concentré sur vos objectifs grâce à une conception simplifiée

Idéal pour : les utilisateurs qui recherchent un outil de suivi de poids structuré et facile à utiliser pour enregistrer régulièrement leurs progrès et suivre leur progression dans Notion.

➡️ En savoir plus : Modèles Notion gratuits pour vos notes, tâches et plus encore

Limites des modèles d'entraînement Notion

Bien que les modèles d'entraînement Notion soient polyvalents, certaines limitations ont un impact sur leur fonction en tant que suivi d'entraînement ou planificateur de remise en forme dédié :

Pas de chronomètre d'entraînement automatique : vous pouvez enregistrer les séries et les périodes de repos, mais il n'y a pas de chronomètre intégré pour vous alerter lorsqu'il est temps de passer à la série suivante. Vous aurez donc besoin d'une application distincte pour cela

L'expérience mobile peut être ralentie pendant les entraînements : sur les téléphones, les bases de données volumineuses et les boutons d'activation/désactivation peuvent se charger lentement ou se figer en cours de session

Pas d'intégrations natives pour le fitness : Notion ne se synchronise pas avec Apple Health, Google Fit ou les appareils portables, donc le nombre de pas, les calories brûlées ou les données de fréquence cardiaque ne peuvent pas être importés automatiquement

Les diagrammes nécessitent une installation ou des réglages manuels : Bien que le suivi visuel soit possible, il nécessite souvent des formules personnalisées et des bases de données liées, qui ne sont pas adaptées aux débutants et peuvent être perturbées par de petites erreurs

Fonctionnalité hors ligne limitée : si vous êtes dans une salle de sport avec un signal faible, les modifications peuvent ne pas se synchroniser correctement ou s'afficher en direct, ce qui perturbe votre routine d'enregistrement

🎁 Bonus : Meilleures alternatives et concurrents de Notion

7 modèles Notion alternatifs pour vous aider dans votre parcours de remise en forme

Si le manque d'automatisation, d'intégrations ou de performances mobiles de Notion vous freine, ces modèles d'entraînement alternatifs de ClickUp offrent des fonctionnalités plus adaptées pour vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme sans effort manuel supplémentaire.

1. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez vos entraînements, vos répétitions et votre progression grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Le suivi des entraînements dans Notion implique souvent la création et la mise en forme manuelles de nouvelles bases de données. Le modèle de journal d'entraînement ClickUp est une solution plus simple et interactive, où chaque entrée d'exercice est automatiquement convertie en une tâche avec des champs personnalisés tels que le nombre de répétitions, les séries, le poids et la durée. Cela permet un filtrage avancé, un suivi de la progression et des résumés hebdomadaires, le tout dans un tableau de bord centralisé.

Les utilisateurs peuvent organiser les entrées par type d'entraînement (par exemple, force, cardio, souplesse), étiqueter les sessions par objectif (par exemple, endurance, perte de graisse) et surveiller la régularité grâce à des vues de calendrier intégrées. Contrairement aux modèles statiques, ce modèle de journal d'entraînement est entièrement dynamique et prend en charge les entraînements récurrents, le téléchargement de formulaires et l'enregistrement de notes sur les performances.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez des rappels et des tâches récurrentes pour adopter des habitudes d'entraînement régulières

Enregistrez vos exercices individuels avec des indicateurs tels que le nombre de séries, le poids et la durée

Organisez vos entraînements à l'aide d'étiquettes de statut telles que « Achevé », « Manqué » et « À faire »

Passez d'une vue à l'autre (calendrier, tableau ou liste) en fonction de votre flux de travail

Idéal pour : Les amateurs de fitness et les entraîneurs qui suivent leurs entraînements quotidiens et leurs progrès au fil du temps.

Voici ce que Siobhan Wheelan, capital et consultante ClickUp agréée chez SDW Consulting, avait à dire sur l'utilisation des modèles ClickUp :

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en fournissant une source unique d'informations qui aligne notre équipe et nous permet de rester concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, l'automatisation et la mise en place de flux de travail efficaces ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en fournissant une source unique d'informations fiables qui permet à notre équipe de rester alignée et concentrée sur ses objectifs. L'utilisation de modèles, l'automatisation et la mise en place de flux de travail efficaces ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

2. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenez un modèle gratuit Développez votre constance et votre force mentale avec le défi bien-être ClickUp 75 Hard

Pour relever le défi 75 Hard, il faut faire preuve d'une grande constance, et ClickUp vous aide à y parvenir. Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness comprend des checklists quotidiennes pour tous les critères du défi : deux séances d'entraînement, lecture, consommation d'eau, respect du régime alimentaire et photos de progression. Contrairement aux tableaux rigides de Notion, cette installation permet l'automatisation, les notifications et le suivi sur mobile.

Chaque jour est structuré comme une tâche avec des sous-tâches intégrées, un suivi des habitudes et des compteurs visuels de séries. Les champs personnalisés vous permettent d'enregistrer vos réflexions, votre alimentation et vos victoires personnelles, tandis que les statuts facilitent la visualisation des séries et des lacunes. Tout est organisé pour vous permettre d'avancer sans dévier de votre objectif.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les taux d'achèvement, les journaux de temps et les notes de réflexion, ce qui vous aidera à rester discipliné pendant les 75 jours

Consultez les statistiques de vos défis et la progression de leur réalisation dans un tableau de bord en direct

Définissez des tâches quotidiennes pour vos entraînements, votre alimentation et vos objectifs mentaux, et utilisez des tableaux visuels et des diagrammes de Gantt pour suivre votre progression

Utilisez les notifications de l'application mobile pour rester en phase avec vos objectifs où que vous soyez

Idéal pour : Les personnes qui relèvent le défi 75 Hard ou d'autres défis holistiques similaires qui exigent une pratique quotidienne régulière.

📮 ClickUp Insight : 63 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage classent leurs objectifs personnels par ordre d'urgence et d'importance, mais seulement 25 % les organisent par délai. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez ce qui est important, mais pas nécessairement quand cela est important. ⏳ ClickUp Goals, amélioré par l'assistance IA de ClickUp Brain, apporte de la clarté à ce processus. Il vous aide à décomposer vos grands objectifs en étapes réalisables et limitées dans le temps. ClickUp Brain fournit des suggestions intelligentes pour les échéanciers et vous permet de rester sur la bonne voie grâce à des mises à jour en temps réel sur la progression et des changements de statut automatiques à mesure que vous achevez les tâches. 💫 Résultats réels : Les utilisateurs rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité après être passés à ClickUp

3. Modèle de forfait quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez motivé et atteignez vos objectifs grâce au plan d'action quotidien ClickUp

Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp n'est pas seulement destiné à la gestion des tâches, c'est un outil pratique pour tous ceux qui souhaitent structurer leur routine sportive quotidienne. Bien qu'il ne soit pas spécifique à l'entraînement, il combine le suivi des habitudes et la planification par blocs de temps, créant ainsi un cadre répétable pour l'entraînement, les repas, la récupération et les pratiques mentales.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez votre journée par segment : entraînements, repas, blocs de concentration et récupération

Suivez vos progrès quotidiens et vos routines de santé récurrentes dans un seul tableau de bord

Recevez des alertes pour des tâches telles que les étirements, la tenue d'un journal ou la consommation de protéines

Développez une discipline à long terme grâce à des bilans structurés et des scores d'habitudes

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent suivre un programme de bien-être quotidien structuré ou améliorer leur condition physique.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de forfaits de soins personnels

4. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez vos objectifs et suivez vos progrès grâce au plan de développement personnel ClickUp

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp est idéal pour suivre vos habitudes de santé à long terme, vos objectifs de performance et vos jalons en matière de résilience mentale. Alors que les utilisateurs de Notion peuvent jongler entre plusieurs bases de données disjointes, les utilisateurs de ClickUp peuvent suivre leur forme physique, leur état d'esprit, leur apprentissage et la progression de leurs objectifs en un seul endroit.

Grâce à des champs tels que « Victoires et réalisations » et « Objectifs d'apprentissage », vous obtenez une vue d'ensemble de votre progression qui va au-delà du physique. Ce modèle comprend des sections pour votre vision à long terme, vos objectifs à 30, 60 et 90 jours, ainsi que la formation d'habitudes.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez vos réflexions sur votre état d'esprit et votre bien-être parallèlement à vos journaux d'entraînement

Utilisez les cycles de révision pour revoir et affiner vos routines au fil du temps

Définissez des objectifs personnels en matière de remise en forme, de nutrition ou de développement mental et suivez votre progression à l'aide de jalons et de vues trimestrielles

Utilisez les mises à jour de statut telles que « Sur la bonne voie » ou « Hors piste » pour ajuster vos forfaits

🔑 Idéal pour : les utilisateurs soucieux de leur forme physique qui souhaitent associer entraînement physique, prise d'habitudes, réflexion et planification d'objectifs.

💡 Conseil de pro : Suivez votre récupération et votre sommeil en plus de vos entraînements. La récupération est tout aussi importante que les répétitions. Ajoutez une section simple pour enregistrer vos heures de sommeil ou vos niveaux de courbatures afin de savoir quand vous devez lever le pied ou quand vous êtes prêt à vous donner à fond.

5. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos routines quotidiennes avec ClickUp Personal Habit Tracker

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker est idéal pour établir des routines de santé durables, qu'il s'agisse de faire des étirements quotidiens, de suivre le nombre de pas, de s'hydrater ou de pratiquer la pleine conscience. Il transforme votre forfait d'entraînement en un tableau de bord ludique, où les habitudes sont codées par couleur, programmées et reflétées chaque semaine.

Le modèle utilise des visuels clairs, des champs personnalisés (tels que « 10 000 pas » et « Boire 1,9 litre ») et des statuts simples (ouvert et achevé) pour vous aider à surveiller la régularité de vos habitudes sans compliquer le processus. Contrairement aux modèles Notion, ClickUp vous permet d'assigner chaque habitude comme une tâche récurrente, de créer des automatisations (par exemple, des tâches de récompense ou des déclencheurs de jalons) et d'évaluer l'adhésion à l'aide de diagrammes de progression.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Créez un suivi de discipline entièrement personnalisé avec des étiquettes et des scores

Définissez et suivez vos habitudes quotidiennes en matière de santé ou de productivité à l'aide de boutons simples à activer/désactiver

Visualisez votre progression à l'aide de champs structurés tels que le nombre d'étapes ou la consommation d'eau

Créez et organisez des micro-habitudes par priorité ou par catégorie à l'aide de libellés personnalisés

Idéal pour : les utilisateurs à la recherche d'un outil minimaliste et flexible pour suivre leurs habitudes et rendre leurs routines de santé et de bien-être visibles et responsables.

6. Modèle d'objectifs annuels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs de remise en forme à long terme avec le modèle d'objectifs annuels ClickUp

Le modèle d'objectifs annuels ClickUp est conçu pour la planification globale. Bien qu'il soit conçu pour le suivi d'objectifs généraux, il fonctionne également bien pour les objectifs de remise en forme à long terme, tels que l'achèvement d'un marathon, l'atteinte d'un poids cible ou la maîtrise d'un programme d'entraînement complexe.

Ce modèle vous aide à atteindre vos objectifs annuels en les décomposant en tâches gérables, en définissant des jalons et en suivant votre progression à l'aide de plusieurs vues, notamment le diagramme de Gantt et le calendrier. Vous ne vous contentez pas d'enregistrer vos séances d'entraînement, vous planifiez votre année avec détermination.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez des objectifs annuels de remise en forme ou de bien-être avec des résultats mesurables

Décomposez vos objectifs en tâches hebdomadaires ou mensuelles réalisables

Suivez vos jalons et vos échéances grâce aux vues Calendrier et Gantt

Suivez votre progression et ajustez votre programme à l'aide des tableaux de bord intégrés

Idéal pour : les personnes qui se fixent des objectifs et préfèrent une planification structurée sur une base trimestrielle pour rester motivées tout au long de l'année.

➡️ En savoir plus : Les meilleures applications pour suivre vos habitudes

7. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réalisez vos tâches de remise en forme à court terme grâce au modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Parfait pour structurer votre journée autour de micro-objectifs de remise en forme, le modèle d'objectifs quotidiens ClickUp vous fournit les outils nécessaires pour rester concentré et suivre ce qui compte vraiment, qu'il s'agisse de caser une séance d'entraînement de 20 minutes, de surveiller votre hydratation ou d'atteindre un objectif en termes d'étapes.

Vous pouvez diviser vos objectifs de santé en actions quotidiennes, suivre ce qui a été fait et passer en revue les tâches à la fin de la journée à l'aide des statuts intégrés, tels que « À faire », « Révisé » et « Achevé ». Il s'agit de rendre visibles les petites victoires grâce à chaque entrée axée sur les objectifs d'entraînement, les victoires mentales, les objectifs nutritionnels et les journaux d'activité physique d'une seule journée.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Fixez-vous des objectifs quotidiens mesurables en matière de fitness, de routines ou de bien-être

Suivez votre progression en temps réel grâce aux champs personnalisés et aux statuts

Organisez vos tâches et vos idées dans des vues telles que Liste de notes et Notes quotidiennes

Passez en revue et ajustez rapidement vos priorités grâce aux vues Tableau ou Liste

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent gagner en dynamisme, en discipline et en motivation dans leur entraînement quotidien.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de suivi d'entraînement pour planifier et surveiller vos objectifs de remise en forme

Structurez votre programme de remise en forme avec ClickUp

Les modèles Notion constituent un bon point de départ, surtout si vous souhaitez tout regrouper au même endroit. Mais si vous recherchez davantage d'automatisation, de meilleures performances mobiles et un contrôle au niveau des tâches, ClickUp est la mise à niveau dont votre routine a besoin.

Que vous enregistriez vos séries, élaboriez un programme nutritionnel ou suiviez vos progrès jour après jour, ClickUp vous propose des modèles prêts à l'emploi qui vous évitent d'avoir à planifier. Du suivi des habitudes à la définition d'objectifs à long terme, cette solution est conçue pour vous aider à avancer de manière réfléchie, et non pas sur un élan passager.

Si votre objectif est de rester constant, concentré et parfaitement aligné sur votre forfait fitness, ClickUp dispose des outils pour vous aider à l'atteindre.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et transformez votre routine de remise en forme et vos entraînements !