12 modèles gratuits de stratégie de messagerie pour une communication claire

Les mots ont leur importance. Les mots façonnent notre vision du monde. Les mots provoquent des actions et des réactions, qui à leur tour provoquent d'autres mots.

Vous souhaitez entrer en contact avec votre public cible ? Chaque message que vous partagez forme la perception que les clients potentiels ont de l'identité et de la promesse de votre marque.

C'est pourquoi un modèle de stratégie de messagerie cohérent est essentiel pour garantir que le positionnement de votre produit et le message de votre marque correspondent à votre vision et à vos valeurs. Avec le bon cadre, votre messagerie devient reproductible, fiable et alignée entre les différentes équipes de votre organisation.

Pour vous aider dans cet effort, nous avons compilé une liste de modèles de stratégie de messagerie efficaces que vous pouvez utiliser pour créer ou affiner le cadre de messagerie de votre marque.

Que sont les modèles de stratégie de messagerie ?

Les entreprises ont besoin d'un outil structuré pour organiser la communication d'une marque sur tous les canaux marketing et fournir une image complète. Un modèle de stratégie de communication sert de cadre de base pour offrir cela. Ces modèles guident les entreprises dans la définition de leur message de marque, l'articulation de leur proposition de valeur et l'identification de leurs personas d'acheteurs.

Cette fonction est assurée par les composants suivants :

Définissez votre vision et votre mission pour ancrer l'histoire de votre marque

Argumentaire éclair pour communiquer votre valeur en quelques phrases claires

Les piliers et les facteurs de différenciation de votre message pour clarifier le positionnement de votre marque

Ciblez des segments d'audience pour adapter efficacement vos messages clés

👀 Fait amusant : le consommateur moyen voit plus de 10 000 messages de marque par jour. Une stratégie de messagerie solide garantit que le vôtre ne sera pas ignoré.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de stratégie de messagerie ?

Un modèle de stratégie de messagerie solide est axé sur le public, ce qui est un aspect crucial pour un marketing efficace. Il commence par une solide compréhension de votre client idéal et de votre public cible : leurs besoins, leurs préférences et leurs points faibles.

La proposition de valeur et l'argumentaire éclair du modèle sont conçus pour séduire votre marché cible et refléter ses priorités.

De plus, voici ce qui rend un modèle de stratégie de messagerie efficace :

✅ Définissez votre audience et personnalisez vos messages en fonction de ses attentes

✅ Maintenez la cohérence du ton, du langage et de l'identité de marque

✅ Mettez en avant votre proposition de valeur avec l'histoire de votre marque

Adaptez-vous à tous les points de contact , de , de la gestion des campagnes marketing aux réseaux sociaux

✅ Alignez-vous sur des objectifs mesurables dans le cadre de votre stratégie marketing globale

💡 Conseil de pro : Vous voulez que votre marque établisse un véritable lien avec les gens, et pas seulement leur vendre quelque chose ? Apprenez à créer une résonance émotionnelle en utilisant des archétypes dans Comment choisir et mettre en œuvre les archétypes de votre marque.

Les 12 meilleurs modèles de stratégie de messagerie

Commençons par la liste. Ces modèles sont conçus pour mettre en avant ce qui vous distingue et le traduire en un message clair, reproductible et adaptable.

1. Modèle de forfait de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que vos messages ne se perdent pas dans les campagnes grâce au modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Les campagnes marketing échouent rarement à cause de mauvaises idées, mais plutôt à cause d'un manque d'alignement. Cependant, avec des équipes réparties entre différentes tâches créatives, des publicités payantes, des délais à respecter et des validations de marque, même les messages les plus forts peuvent être dilués.

Le modèle de plan de campagne marketing ClickUp aide les équipes à éviter cela en structurant tout. Ce modèle est conçu pour prendre en charge une communication cohérente de la marque entre les équipes, vous aidant à définir et à suivre les objectifs de communication tout en exécutant des campagnes rapides.

Utilisez ce modèle de stratégie de messagerie pour :

Définissez les objectifs de votre campagne et reliez-les à votre proposition de valeur

Organisez les livrables tout en assurant la coordination de toutes les équipes

Suivez la progression en temps réel grâce à des tableaux de bord pour prendre des décisions opportunes

Renforcez la cohérence de votre image de marque sur tous vos supports et canaux

✨ Idéal pour : les équipes qui mènent des campagnes complexes et rapides et qui doivent maintenir une communication cohérente tout en gérant plusieurs éléments mobiles.

2. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Harmonisez votre proposition de valeur, vos échéanciers et vos messages clés grâce au modèle de brief de campagne de ClickUp

Imaginez que vous lancez une campagne où la moitié de votre équipe pense que l'objectif est de générer des prospects, tandis que l'autre moitié s'efforce d'optimiser la notoriété de la marque. Ce scénario se produit plus souvent que les équipes ne veulent l'admettre, et cela est généralement dû à un brief vague ou manquant. Le modèle de brief de campagne ClickUp résout ce problème en vous aidant à définir les éléments essentiels avant le début de l'exécution.

Ce modèle explique l'objectif, le public cible, le message et les indicateurs de réussite de la campagne. Ce modèle est particulièrement utile lorsque plusieurs parties prenantes sont impliquées (marketing, équipe commerciale et produit), chacune ayant des priorités différentes. En définissant les messages clés dès le début du processus, vous vous assurez que votre campagne ne perdra pas son cap en cours de route.

✨ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui lancent des campagnes nécessitant une messagerie unifiée et des objectifs mesurables.

👀 Fait amusant : il suffit de 0,05 seconde aux utilisateurs pour se forger une opinion sur votre marque. Vos messages doivent communiquer immédiatement votre valeur.

3. Modèle ClickUp pour une identité de marque cohérente

Obtenez un modèle gratuit Définissez la voix de votre marque et créez une histoire forte à l'aide du modèle d'identité de marque de ClickUp

Votre graphiste vient de mettre à jour le logo, votre rédacteur utilise un ton différent sur les réseaux sociaux et votre présentation commerciale décrit le produit d'une manière qui ne correspond pas à votre page d'accueil. Cela vous semble familier ? Ce type d'incohérence se produit lorsque les équipes ne disposent pas d'une source unique et fiable pour les messages et l'identité de la marque.

Le modèle d'identité de marque ClickUp offre aux équipes un espace centralisé et modifiable pour définir et partager ce que représente la marque, tant sur le plan visuel que verbal.

Au-delà des visuels, le modèle vous aide à définir la voix de votre marque, à créer une histoire forte et à définir le cadre de votre message.

✨ Idéal pour : les start-ups ou les équipes en pleine croissance qui souhaitent formaliser leur identité de marque afin d'harmoniser leur communication entre les différentes fonctions et plateformes.

💡 Conseil de pro : Si votre message ne passe pas, votre marketing ne passera pas non plus. Lisez Créer une stratégie de communication marketing efficace pour apprendre à dire ce qu'il faut, comme il faut, à chaque fois.

4. Modèle de directives de marque ClickUp pour les visuels et le ton de la marque

Obtenez un modèle gratuit Documentez les choses à faire et à ne pas faire en matière d'identité de marque grâce au modèle de directives de marque ClickUp

L'apparence et le ton de votre marque ne doivent pas changer en fonction de la personne qui crée le contenu, mais sans directives accessibles, c'est exactement ce qui se passe. En particulier s'il s'agit d'un designer freelance ou d'un nouveau rédacteur, les incohérences s'installent rapidement.

Le modèle de directives de marque ClickUp résout ce problème en centralisant les messages, les éléments visuels et les règles d'utilisation de votre marque sur un tableau blanc collaboratif. Ce modèle est particulièrement utile pour les entreprises qui travaillent avec plusieurs collaborateurs ou qui intègrent fréquemment de nouveaux membres dans leur équipe.

De plus, la collaboration en temps réel entre les équipes facilite les mises à jour et permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent plusieurs créateurs de contenu ou agences, afin de garantir la cohérence de la marque dans la conception, le marketing et les ressources destinées aux clients.

🤝 Conseil pratique : si la communication en temps réel est une priorité, ClickUp est l'environnement de travail idéal pour votre équipe. Voici un guide rapide sur la manière dont ClickUp prend en charge les réponses et les commentaires instantanés :

📖 À lire également : Exemples de directives de marque pour vous aider à créer une marque inspirante

5. Modèle de forfait de communication ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Documentez chaque élément de communication dont votre équipe a besoin à l'aide du modèle de plan de communication ClickUp

Vous lancez une mise à jour produit, mais l'équipe d'ingénierie partage la nouvelle avant que le service marketing n'ait finalisé le message. L'équipe commerciale apprend par un client que le service d'assistance n'a pas été informé. Ce phénomène se produit lorsque les plans de communication sont cloisonnés.

Le modèle de plan de communication ClickUp est conçu exactement pour ce scénario. Il aide les équipes à coordonner les messages internes et externes autour d'objectifs, d'échéanciers et de responsabilités communs. Au lieu d'e-mails éparpillés et de rattrapages de dernière minute, vous bénéficiez d'un flux de communication structuré qui aligne tout le monde dès le départ.

✨ Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui gèrent des lancements, des initiatives ou des communications de changement nécessitant une coordination entre les services et les groupes de parties prenantes.

📮 Insight ClickUp : Selon notre étude, 27 % des professionnels ont des difficultés avec les réunions qui manquent de suivi, ce qui se traduit par des éléments d'action perdus, des tâches non résolues à accomplir et une baisse de la productivité. Le problème s'aggrave avec des méthodes de suivi médiocres. Notre sondage sur la communication au sein des équipes montre que près de 40 % des personnes interrogées assurent manuellement le suivi des éléments d'action, une approche qui prend beaucoup de temps et qui est source d'erreurs. 38 % utilisent des systèmes incohérents, ce qui augmente les risques de mauvaise communication et de non-respect des délais. ClickUp résout ce problème grâce à sa clarté intégrée : transformez instantanément les décisions prises lors des réunions en tâches exploitables, directement dans la plateforme où tout votre travail est centralisé.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à garantir la cohérence de votre message de marque sur tous les canaux ? Découvrez comment utiliser l'IA pour créer votre stratégie de marque.

6. Modèle de message instantané ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Votre équipe est-elle submergée de requêtes répétitives ? Passez au modèle de message instantané ClickUp

Votre équipe chargée de la réussite client répond aux requêtes sur Slack, l'équipe commerciale contacte des prospects sur LinkedIn et les questions internes sont dispersées dans cinq outils différents. Des messages sont manqués, les réponses sont incohérentes et personne ne sait vraiment ce qui a été dit. C'est là qu'interviennent les modèles de messages instantanés de ClickUp.

Conçu pour les équipes qui ont besoin de communiquer rapidement au quotidien, ce modèle structure la messagerie instantanée. Il centralise les fils de discussion, aide à maintenir un ton cohérent et garantit le suivi des messages clés, qui ne se perdent pas dans le fil d'actualité. Pour les entreprises qui souhaitent développer leur assistance ou leur équipe commerciale sans perdre le contrôle de leur ton ou de leur précision, c'est une solution pratique.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent un volume important de communications sur plusieurs outils, où la cohérence des messages, la rapidité des réponses et la visibilité interne sont essentielles.

💡 Conseil de pro : si vous avez du mal à articuler une histoire produit convaincante qui vous distingue, ClickUp Brai n vous aidera à créer des messages de marque cohérents qui mettent en avant votre avantage concurrentiel, parlent le langage de votre public et rendent votre lancement mémorable. Essayez d'inviter ClickUp Brain avec quelque chose comme : Générez et affinez votre stratégie de communication produit en quelques secondes, directement depuis votre tableau de bord des tâches à l'aide de ClickUp Brain

7. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Préservez l'intégrité de vos piliers de communication grâce au modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp

Imaginons que vous lanciez trois campagnes simultanément : une pour les e-mails, une pour les réseaux sociaux et une autre pour les évènements. Chacune implique différents propriétaires, ressources, délais et indicateurs. Sans système pour tout gérer, les choses dérapent : des tâches sont oubliées, les messages ne sont pas alignés et les rapports deviennent des conjectures.

Le modèle de gestion des campagnes marketing ClickUp est conçu pour relever ce défi. Il centralise la planification, l'exécution et le suivi afin de structurer vos opérations de campagne.

Contrairement aux tableaux de projet de base, ce modèle aligne votre stratégie marketing, vos tâches et vos informations sur les performances en un seul endroit, même dans le cadre d'efforts marketing multicanaux complexes. Vous pouvez ainsi facilement mapper les échéanciers, attribuer les responsabilités et mesurer les résultats.

✨ Idéal pour : les équipes marketing qui gèrent plusieurs campagnes simultanées et qui ont besoin de structure, de visibilité et d'alignement sur la stratégie.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à harmoniser votre image de marque dans l'ensemble de votre contenu ? Comment créer un guide de style pour votre marque vous montre comment harmoniser vos visuels et votre ton, à chaque fois.

8. Modèle de rapport de matrice de communication ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Améliorez la visibilité des messages de marque, des plans de campagne et des objectifs de projet grâce au modèle de rapport de matrice de communication ClickUp

Parfois, les problèmes de communication ne sont pas évidents : les parties prenantes manquent souvent des mises à jour importantes, deux équipes dupliquent leur travail sans le savoir et un message critique n'atteint jamais la personne à qui il était destiné. Ces lacunes ne sont pas toujours le fruit d'une mauvaise intention. Elles sont le résultat de flux de communication peu clairs.

Le modèle de rapport de matrice de communication ClickUp aide les équipes à mettre en évidence ces angles morts avant qu'ils n'aient un impact sur l'exécution.

Il offre un aperçu visuel des interlocuteurs, de la fréquence de leurs échanges et des lacunes éventuelles. Il est particulièrement utile pour les équipes interfonctionnelles ou les organisations opérant dans des environnements hybrides ou distribués, où les mises à jour informelles peuvent facilement échapper aux personnes qui en ont le plus besoin.

✨ Idéal pour : les chefs de service et les chefs de projet qui ont besoin d'une vue d'ensemble des flux de communication pour éviter les goulots d'étranglement.

📖 À lire également : Comment faciliter la confiance et la communication au sein des équipes virtuelles

Et ce n'est pas seulement de la théorie. Comme l'explique Deanna Connolly de Foundry Commercial :

ClickUp nous permet de nous transmettre RAPIDEMENT les projets, de vérifier FACILEMENT leur statut et offre à notre superviseure un aperçu de notre charge de travail à tout moment sans qu'elle ait à nous interrompre. Nous avons certainement gagné une journée par semaine grâce à ClickUp, voire plus. Le nombre d'e-mails a considérablement diminué.

ClickUp nous permet de nous transmettre RAPIDEMENT les projets, de vérifier FACILEMENT leur statut et offre à notre superviseure un aperçu de notre charge de travail à tout moment sans qu'elle ait à nous interrompre. Nous avons certainement gagné une journée par semaine grâce à ClickUp, voire plus. Le nombre d'e-mails a considérablement diminué.

9. Modèle de plan d'action ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Donnez vie à votre forfait et passez du tableau blanc à la réalité grâce au modèle de plan d'action de ClickUp

Vous avez finalisé votre stratégie de messagerie après des semaines d'alignement, mais votre équipe se demande maintenant : « Et maintenant ? » Ce décalage entre la stratégie et l'exécution est courant, en particulier lors du lancement de nouvelles campagnes, de rebranding ou de mises à jour de messagerie.

Le modèle de plan d'action ClickUp aide les équipes à transformer cette clarté en action.

Conçu pour faire avancer les initiatives étape par étape, ce modèle décompose les objectifs en tâches, attribue des propriétaires et définit des échéanciers, afin que vous puissiez mettre en œuvre votre cadre de communication de marque efficace sans perdre votre élan.

✨ Idéal pour : les équipes qui traduisent des stratégies de communication de haut niveau en actions concrètes et traçables dans tous les services et sur tous les canaux.

💡 Conseil de pro : Vous pensez que votre produit se vendra tout seul ? Détrompez-vous. Élaborer un plan marketing efficace vous permet de transformer votre stratégie en croissance régulière, étape par étape.

10. Modèle GTM ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que toute votre équipe travaille à partir d'un forfait partagé grâce au modèle GTM ClickUp

Vous lancez un nouveau produit et la pression monte ! Le service marketing a besoin de messages, l'équipe commerciale veut du matériel de formation et la direction veut voir le plan. Le modèle GTM de ClickUp aide les équipes interfonctionnelles à s'aligner sur les clients cibles, à mapper le positionnement, à établir un échéancier et à s'assurer que tous les éléments du lancement sont synchronisés.

Contrairement aux modèles de tâches ou aux briefs, celui-ci relie les décisions stratégiques à la clarté de l'exécution, vous permettant ainsi de contrôler le récit.

✨ Idéal pour : les responsables produit, croissance et marketing qui élaborent des forfaits de commercialisation structurés avec des messages cohérents.

📖 À lire également : Exemples de kits de marque pour vous inspirer

11. Modèle de communication interne ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que toutes les équipes restent sur la même page grâce au modèle de communication interne ClickUp

Lorsque les mises à jour internes ne parviennent pas à tout le monde, les équipes se désynchronisent. Le modèle de communication interne ClickUp permet d'éviter cela. Il rassemble tous les messages internes dans un espace centralisé accessible qui favorise la transparence et l'alignement interfonctionnel.

Ce modèle de stratégie de messagerie est idéal pour structurer les mises à jour et renforcer la voix de votre marque en interne.

✨ Idéal pour : les responsables des opérations, des ressources humaines et les chefs d'équipe qui gèrent les messages et les mises à jour internes entre les services afin de tenir les employés informés.

👀 Anecdote : votre cerveau préfère les histoires aux statistiques ; il libère de l'ocytocine (l'hormone de la confiance) lorsque vous entendez un message de marque convaincant. C'est pourquoi ce ne sont pas les « fonctionnalités » qui vendent, mais les émotions.

12. Modèle de forfait de communication en cas d'incident ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Profitez d'une structure intégrée pour les mises à jour des parties prenantes, les plans d'action et les approbations de messages avec le modèle de plan de communication des incidents ClickUp

Il est 15 h un mardi, et votre site Web est hors service. Le service marketing en est informé sur Twitter. Le service client est submergé. La direction n'est pas au courant. Lorsque des incidents surviennent, une mauvaise communication ne fait qu'empirer les choses. Le modèle de plan de communication en cas d'incident de ClickUp vous aide à éviter cette spirale.

Ce modèle offre à votre équipe un cadre prêt à l'emploi pour réagir rapidement et communiquer clairement. Vous pouvez définir des rôles, configurer des protocoles de communication et vous assurer que les parties prenantes internes et les clients existants reçoivent des mises à jour précises en temps opportun.

Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes qui gèrent des problèmes techniques, des interruptions de service ou des risques pour la réputation.

✨ Idéal pour : les équipes opérationnelles, informatiques et de communication qui gèrent les réponses aux incidents et ont besoin d'une messagerie structurée et fiable dans des situations de stress.

📖 À lire également : Les meilleurs outils pour le design thinking

Vous avez le message, maintenant cliquez dessus avec ClickUp

Soyons honnêtes : il est difficile de faire passer le bon message. N'est-il pas difficile de s'assurer que tout le monde transmet votre message de manière uniforme ?

Que vous lanciez un produit ou que vous souhaitiez simplement vous assurer que les équipes de conception, commerciale et d'assistance parlent le même langage, votre stratégie de messagerie fait toute la différence entre une marque qui séduit et une marque qui passe à côté.

C'est pourquoi un système structuré est important. Les modèles ClickUp sont des cadres évolutifs qui permettent d'aligner vos messages clés, votre proposition de valeur et vos campagnes entre toutes les équipes.

En bref : moins d'allers-retours. Moins de messages perdus. Plus de temps pour créer une histoire de marque qui marque vraiment les esprits en vous inscrivant gratuitement à ClickUp!