plus de 15 raccourcis Google Agenda pour gagner du temps et rester organisé

« Peux-tu planifier une réunion demain à 10 h ? » Vous recevez ce texte de votre responsable et ouvrez Google Agenda, mais vous vous retrouvez dans l'affichage annuel. Hein ? Un autre clic, et vous passez à l'affichage agenda (ce qui ne vous aide pas).

Quelques clics plus tard, vous ouvrez l'écran de création d'évènement, saisissez les détails et cliquez sur Enregistrer, avant de vous rendre compte que vous l'avez planifié pour la semaine prochaine au lieu de demain. La frustration s'installe !

Avant de vous précipiter dans l'année prochaine, respirez un bon coup. Nous avons simplifié les raccourcis de Google Agenda pour vous aider à naviguer et à planifier facilement vos évènements ! Poursuivez votre lecture pour découvrir comment vous familiariser rapidement avec le logiciel et une alternative solide que vous allez adorer !

Qu'est-ce qu'un raccourci Google Agenda ?

Un raccourci Google Agenda est une commande clavier qui vous aide à exécuter des actions sans avoir à cliquer plusieurs fois avec la souris ni à naviguer dans les menus. En un ou deux clics, vous pouvez vous déplacer dans le calendrier, enregistrer les détails d'un évènement, passer d'un affichage à l'autre et gérer vos tâches de planification.

Ces raccourcis clavier augmentent la productivité et permettent de gagner du temps lors de la gestion des agendas et des rendez-vous. Par exemple, appuyez sur « C » sur votre clavier pour créer un nouvel évènement et ouvrir la page des détails de l'évènement.

Comment utiliser les raccourcis dans Google Agenda

Entre les délais qui changent constamment et les emplois du temps dynamiques, il est normal de se sentir dépassé. C'est peut-être pour cela qu'une personne sur huit n'arrive jamais à maîtriser son travail. Mais vous pouvez y remédier. Commençons par explorer la section des raccourcis de votre Google Agenda.

Voici le détail :

1. Activer les raccourcis clavier dans Google Agenda

Activez les raccourcis clavier avant d'accéder à Google Agenda pour gérer votre travail :

Ouvrir Google Agenda

Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée ⚙️ dans le coin supérieur droit et sélectionnez le menu Paramètres

Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Raccourcis clavier dans le panneau latéral

Accédez à la case intitulée Activer les raccourcis clavier

Cochez la case et attendez que la fenêtre contextuelle Paramètres enregistrés s'affiche

Fermez les paramètres et revenez à la grille du calendrier pour commencer à utiliser les raccourcis

Vous pouvez également vérifier si vos raccourcis clavier sont activés en appuyant sur Maj + ? (point d'interrogation). Une liste des combinaisons de touches pouvant être recherchées s'affichera dans votre section calendrier.

💡Astuce pro : Voici une astuce pour Google Agenda: créez un événement instantané dans le calendrier en tapant cal. new dans votre navigateur et en appuyant sur Entrée (aucun clic nécessaire) !

Étant donné que Google Agenda ne prend pas en charge les raccourcis clavier sur les appareils mobiles, vous pouvez essayer :

1. Utilisation des commandes vocales de l'Assistant Google

Avec l'Assistant Google, vous pouvez planifier des évènements à l'aide d'invitations telles que :

« Hey Google, planifie une réunion pour Monday à 11 h. »

« Hey Google, montre-moi mon agenda pour aujourd'hui. »

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois et devez ajouter des évènements à la volée.

Les 15 meilleurs raccourcis Google Agenda pour gagner du temps et rester organisé

Nous avons compilé une liste de tous les raccourcis dont vous aurez besoin pour suivre votre journée et optimiser votre productivité dans Google Agenda. Utilisez ce tableau comme aide-mémoire pour une gestion optimale de votre temps :

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Créer un nouvel évènement (ouvrir la page des détails de l'évènement) C C Créer rapidement un nouvel évènement (ouvrir la boîte de dialogue de l'évènement dans le calendrier) Q Q Modifiez un évènement après l'avoir sélectionné ou accédez à ses détails E E Enregistrer les détails d'un évènement Cmd + S Ctrl + S Retour arrière ou suppression d'un évènement Supprimer ou annuler Z enregistrer l'évènement Supprimer ou annuler Z enregistrer l'évènement Accédez à la date du jour dans le calendrier T T Passez à l'intervalle de dates suivant J ou N J ou N Revenir à l'intervalle de dates précédent K ou P K ou P Accédez à une date spécifique en la saisissant manuellement G G Passez à l'affichage Jour pour voir le planning d'une seule journée D ou 1 D ou 1 Passez à l'affichage Semaine pour voir l'agenda complet de la semaine W ou 2 W ou 2 Passez à l'affichage mensuel pour avoir une vue d'ensemble de votre agenda M ou 3 M ou 3 Passez à la vue Agenda pour afficher les prochains évènements sous forme de liste A ou 6 A ou 6 Passez à l'affichage Année pour obtenir un aperçu annuel complet Y ou 4 Y ou 4 Ouvrez les paramètres de Google Agenda pour personnaliser vos préférences S S Imprimez votre calendrier pour y accéder hors ligne ou le partager Cmd + P Ctrl + P Actualisez le calendrier pour synchroniser les nouveaux évènements Cmd + R Ctrl + R Ouvrez la barre de recherche / /

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

Avantages de l'utilisation des raccourcis dans Google Agenda

Si vous passez trop de temps à cliquer, faire défiler et rechercher dans Google Agenda, les raccourcis Chrome sont la solution idéale pour gérer votre flux de travail. Voici cinq raisons pour lesquelles ils peuvent vous être utiles :

Gagnez du temps : effectuez vos tâches instantanément sans avoir à cliquer et faire défiler sans fin pour vous concentrer sur les tâches importantes

Naviguez plus rapidement : passez de l'affichage quotidien à l'affichage hebdomadaire ou mensuel d'une simple pression sur une touche

Créez des évènements instantanément : appuyez sur une clé pour commencer à planifier des évènements, en sautant plusieurs étapes

Modification facile : replanifiez, supprimez ou modifiez des évènements sans avoir à fouiller dans les menus

Réduisez les erreurs : évitez de cliquer sur la mauvaise fonctionnalité, ce qui peut entraîner des erreurs de planification ou des horaires d'évènements incorrects

🧠 Anecdote : le raccourci Ctrl + C pour copier remonte au début des années 1980, avec l'ordinateur Apple Lisa ! Le programmeur Apple Larry Tesler a créé les raccourcis Couper (X), Copier (C) et Coller (V), qui sont ensuite devenus la norme dans Windows. Avant cela, les utilisateurs devaient tout retaper. Imaginez aujourd'hui utiliser des outils sans pouvoir copier-coller rapidement !

Limites de l'utilisation de Google Agenda

Plus de 500 millions d'utilisateurs font confiance à Google Agenda pour planifier leurs rendez-vous personnels et professionnels, ce qui en fait un outil très populaire. Mais ses limites apparaissent lorsque les besoins en matière de planification deviennent plus complexes. Voici sept inconvénients clés à prendre en compte :

Aucune dépendance entre les tâches : vous ne pouvez pas planifier des tâches les unes après les autres dans Google Agenda, ce qui rend : vous ne pouvez pas planifier des tâches les unes après les autres dans Google Agenda, ce qui rend la gestion de projet et les flux de travail structurés difficiles

Fonctionnalités de collaboration de base : Contrairement à un Contrairement à un calendrier Google Sheets , il ne vous permet pas de mettre en surbrillance les détails des évènements, d'ajouter des commentaires en ligne ou d'accéder à une fonctionnalité de discussion intégrée pour les discussions

Système de rappel moins flexible : Vous ne pouvez pas personnaliser les notifications groupées pour les réunions consécutives, ce qui entraîne plusieurs alertes distinctes au lieu d'un résumé consolidé

Problèmes d'intégration en dehors de l'écosystème Google : La compatibilité avec La compatibilité avec plusieurs outils de calendrier tels qu'Outlook ou Apple Agenda peut entraîner des problèmes de synchronisation

Gestion difficile des fuseaux horaires : Les évènements ne s'ajustent pas automatiquement, sauf si cela est explicitement défini, ce qui complique la planification entre les équipes internationales

Absence d'automatisation intégrée : les automatisations de Google Agenda dépendent d'intégrations externes telles que l'activation de l'API (nécessitant des connaissances en programmation), Google Apps Scripts, etc

Personnalisation limitée : Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas personnaliser le thème, la taille de la police de caractères ou la palette de couleurs de Google Agenda , ni ajouter des images

👀 Le saviez-vous ? 55 % des travailleurs du savoir ont du mal à se concentrer sur leur travail en raison du flux constant de notifications.

Découvrez ClickUp : la meilleure alternative à Google Agenda

Alors que Google Agenda se concentre principalement sur les évènements et les rappels, ClickUp Agenda redéfinit le « calendrier » comme une solution complète de gestion du travail. Au-delà de la planification alimentée par l'IA, il combine le suivi des tâches et la collaboration d'équipe dans une seule plateforme.

Laissez l'IA trouver le créneau idéal et planifier vos réunions pour vous dans le calendrier ClickUp

ClickUp Calendar s'intègre parfaitement à votre Google Agenda, vous permettant de rejoindre des appels sur Zoom, Google Meet et même Microsoft Teams. Il vous permet également d'ajouter automatiquement ClickUp AI Notetaker à vos appels, afin que vous puissiez vous concentrer sur le déroulement de votre réunion au lieu de prendre des notes exhaustives.

Laissez ClickUp AI Notetaker créer des éléments d'action pendant que vous vous concentrez sur vos réunions

Le meilleur dans tout ça ? Une fois votre appel terminé, les éléments d'action peuvent être ajoutés à votre flux de travail par ClickUp AI!

L'un des principaux avantages du calendrier ClickUp est qu'il est intégré à ClickUp. Vous n'avez pas besoin de passer d'une plateforme à l'autre pour planifier votre travail et vos réunions : tout est connecté au même endroit.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment planifier automatiquement votre travail avec le calendrier ClickUp.

👀 Le saviez-vous ? 87,9 % des personnes interrogées déclarent que l'utilisation de ClickUp par leurs équipes a amélioré la collaboration.

Mais ce n'est pas tout : la vue Calendrier de ClickUp vous permet de gérer vos tâches et votre planning sans changer d'onglet ni perdre le fil.

Voici comment obtenir de meilleurs résultats :

Affichages personnalisés du Calendrier : choisissez parmi les affichages quotidien, hebdomadaire, mensuel ou personnalisé, et utilisez des filtres avancés pour mettre en évidence les tâches et les échéances importantes

Synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda : Activez Activez l'intégration ClickUp Google Agenda pour aligner les réunions externes et les échéances internes des projets

Utilisez l'intégration Google Agenda pour gérer les échéanciers dans la vue Calendrier de ClickUp

Suivi du temps intégré : Suivez le temps passé sur les tâches directement depuis la vue Calendrier ClickUp, ce qui aide les équipes à surveiller la distribution de la charge de travail et à améliorer la productivité

Rappels de tâches automatisés : Utilisez Utilisez les automatisations ClickUp pour définir des rappels, des alertes de tâches et des déclencheurs afin de vous assurer de ne manquer aucune tâche ou réunion importante

Intégration d'un bloc-notes, d'un bloc-notes et de documents IA : Joignez le bloc-notes ClickUp AI, des notes de réunion ou des post-it, des documents ou Joignez le bloc-notes ClickUp AI, des notes de réunion ou des post-it, des documents ou des listes de tâches directement aux événements du calendrier, ce qui vous évite d'avoir à utiliser des applications de prise de notes séparées

Créez des dépendances entre les évènements et les tâches : définissez les tâches qui doivent être achevées avant que d'autres puissent commencer, afin d'éviter les goulots d'étranglement dans les échéanciers de projet

Vous pouvez également accélérer le processus de travail dans le calendrier ClickUp à l'aide des raccourcis clavier et des raccourcis ClickUp. Pour activer les raccourcis clavier, cliquez sur votre avatar dans le coin supérieur droit, sélectionnez Paramètres, recherchez la section Préférences, activez raccourcis clavier, puis choisissez l'option enregistrer les paramètres .

Contrôlez les paramètres de vos raccourcis clavier pour plus de flexibilité dans la vue Calendrier de ClickUp

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les délais est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos délais sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

L'utilisation de calendriers pour achever les tâches avant les délais est toujours essentielle. Avec ClickUp, c'est très facile, car vos délais sont visibles sur vos calendriers avec les tâches, ce qui rend la planification de votre journée/semaine très simple et rapide.

Voici votre aide-mémoire pour les touches de raccourci du calendrier ClickUp :

Raccourcis globaux

Ces raccourcis peuvent être utilisés depuis presque n'importe où dans ClickUp pour naviguer rapidement, créer des tâches, ouvrir des fonctionnalités et gérer les notifications en un seul clic.

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Fermer une tâche, un document ou une fenêtre modale ouverts Esc Esc Ouvrez le centre de commande pour rechercher des tâches, des documents ou des paramètres Cmd + K Ctrl + K Revenir à l'écran Accueil H H Actualisez et chargez les dernières notifications Espaces Espaces Accédez à votre bloc-notes P P Créer un rappel R R Afficher ou masquer la barre latérale Q Q Créer une nouvelle tâche T T

Raccourcis pour les tâches et sous-tâches

Ces raccourcis sont parfaits pour gérer plus rapidement vos tâches.

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Attribuez-vous une tâche M M Création groupée de sous-tâches Coller du texte dans une sous-tâche vide Coller du texte dans une sous-tâche vide Ajouter ou supprimer de la barre des tâches Maj + T Maj + T Accédez à la tâche précédente Cmd + Maj + Flèche gauche Ctrl + Maj + Flèche gauche Passez à la tâche suivante Cmd + Maj + Flèche droite Ctrl + Maj + Flèche droite

Afficher les raccourcis de navigation

Utilisez ces raccourcis pour passer d'une vue ClickUp à l'autre, comme Liste, Tableau, Calendrier et Tableau de bord.

Action Raccourci Mac Raccourci Windows Accéder à l'affichage Tableau de bord D D Effacer les filtres de l'affichage actuel – – Accédez à la vue Tableau B B Accéder à la vue Équipe X X Accéder à l'affichage Calendrier C C Accéder à la vue Liste L L Recherchez des tâches dans une vue Cmd + F Ctrl + F

🧠 Fait amusant : les employés britanniques perdent jusqu'à 15 heures par semaine à cause de distractions, dont 41 % sont dues à des collègues bavards.

ClickUp simplifie les calendriers

61 % des personnes participent à davantage de réunions en raison du télétravail. Cependant, les réunions constantes interrompent la journée et laissent peu de temps pour un travail approfondi et concentré. Les employés ont du mal à se concentrer sur des tâches complexes, ce qui se traduit par une productivité superficielle.

Google Agenda aide uniquement à planifier des réunions, mais ne réduit pas celles qui sont inutiles. Vous avez besoin de plus qu'un simple outil de planification. ClickUp propose une planification basée sur votre emploi du temps réel.

La plateforme offre également des mises à jour en temps réel, une automatisation basée sur l'IA et une gestion intuitive des tâches dans un espace centralisé. Ses fonctionnalités vous permettent de planifier, de gérer et de collaborer sans appels interminables.

Alors pourquoi se contenter de mémoriser les raccourcis de Google Agenda ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et prendre le contrôle de votre temps, de vos projets et bien plus encore !