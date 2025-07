Modèles gratuits de pipeline de recrutement pour les équipes RH et les recruteurs

Avoir votre pipeline de recrutement dispersé dans des feuilles de calcul, des e-mails et des notes est plus problématique que vous ne le pensez. Vous perdez du temps à passer au crible les données et à rapprocher les informations, parfois jusqu'à 60 % de votre journée !

Les enjeux sont élevés : chaque retard signifie perdre les meilleurs éléments au profit de concurrents plus réactifs. Et pire encore ? Votre équipe commence à s'épuiser à cause du chaos.

👀 Le saviez-vous ? Le temps moyen nécessaire pour pourvoir un poste est de 47,5 jours, et ce nombre augmente considérablement lorsque vous ne disposez pas d'un processus clair ou d'outils permettant de visualiser la progression des candidats à chaque étape.

L'utilisation d'un modèle de pipeline de recrutement vous permet de vous concentrer moins sur les tâches administratives et davantage sur la constitution d'une équipe hors pair.

Dans cet article, nous vous présenterons les modèles exacts utilisés par les meilleures équipes RH et les meilleurs recruteurs pour accélérer le recrutement, rester organisés et offrir une expérience plus fluide à toutes les personnes impliquées, du recruteur au candidat.

Que sont les modèles de pipeline de recrutement ?

Les modèles de pipeline de recrutement sont des outils structurés conçus pour aider les équipes RH, les responsables du recrutement et les recruteurs à visualiser et à gérer chaque étape du processus d'embauche. Ils constituent une source unique d'informations fiables, en mappant le parcours du candidat depuis sa candidature jusqu'à l'offre, à travers des étapes claires et définies telles que la présélection, les entretiens et la sélection.

Considérez-les comme des flux de travail prêts à l'emploi : vous obtenez un cadre prédéfini avec des champs personnalisables pour les rôles, les statuts des candidats, les étapes des entretiens, les notes d'évaluation, etc. Ils vous aident à réduire le suivi manuel, à aligner les équipes et à vous assurer qu'aucun candidat ne passe entre les mailles du filet.

Les modèles de pipeline de recrutement sont souvent utilisés dans un ATS (système de suivi des candidats) ou une plateforme de gestion de projet comme ClickUp pour rationaliser la collaboration et la prise de décision au sein d'une équipe. Que vous recrutiez pour un seul rôle ou que vous développiez un service, ils vous aident à standardiser le processus afin que vous n'ayez pas à réinventer la roue à chaque fois que vous ouvrez une demande.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de pipeline de recrutement ?

Un bon modèle de pipeline de recrutement reflète votre processus d'embauche et s'adapte aux complexités du monde réel. Voici quelques fonctionnalités indispensables :

Comprend des étapes clairement libellées (telles que « Recherché », « Présélectionné », « Entretien », « Embauché »), le suivi des statuts et des automatisations intégrées ou des alertes pour faire avancer les choses

Offre une visibilité : qui fait partie du pipeline ? Quel est leur statut ? Où se trouvent les goulots d'étranglement ?

Fonctionne bien avec les outils existants de votre équipe , qu'il s'agisse de votre calendrier, de vos formulaires de commentaires ou de vos fiches d'évaluation d'entretien, afin d'éviter les efforts en double

Assistance à la collaboration, comme les fils de commentaires ou l'attribution de tâches, pour que tout le monde reste synchronisé

Plus important encore, votre modèle de pipeline de recrutement doit être facile à utiliser et à modifier afin que vous puissiez faire progresser les meilleurs talents dans votre pipeline de recrutement de manière efficace et en toute confiance. Il n'existe pas deux processus de recrutement identiques, et votre équipe mérite un modèle qui fonctionne comme vous travaillez.

20 modèles de pipeline de recrutement pour un recrutement fluide

Un bon modèle de pipeline de recrutement décompose le processus de recrutement en étapes logiques, telles que l'examen des candidatures, les entretiens, les évaluations et la sélection finale, ce qui facilite le suivi de la situation de chaque candidat. Il facilite également l'évaluation des candidats grâce à des critères de notation et de comparaison intégrés.

Voici quelques modèles qui offrent ces fonctionnalités pour simplifier votre processus de recrutement :

1. Modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche

Obtenez un modèle gratuit Rationalisez l'ensemble du flux de travail de recrutement de votre organisation en un seul endroit grâce au modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Le modèle de recrutement et d'embauche ClickUp est votre système complet pour gérer les offres d'emploi, les étapes du processus de candidature et la collaboration de l'équipe de recrutement, le tout en un seul endroit

Mieux encore, il s'intègre parfaitement aux vues Documents, Formulaires et Calendrier de ClickUp, ce qui vous permet de rédiger des descriptions de poste, de collecter des candidatures et de planifier des entretiens sans quitter la plateforme.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Il est conçu avec des statuts de tâches structurés tels que « En attente de commentaires », « En cours » et « Fermé », ce qui facilite le suivi des candidats depuis le premier contact jusqu'à l'embauche finale

Vous trouverez des champs personnalisés pour stocker les liens vers les CV, les notes d'entretien et les commentaires du responsable du recrutement à côté des noms des candidats

Les fonctionnalités d'automatisation intégrées vous aident à attribuer des tâches, à envoyer des mises à jour et à faire avancer les choses

👉🏼 Idéal pour : les équipes RH et les responsables de l'acquisition de talents qui souhaitent consolider leur processus de recrutement en un flux de travail évolutif et reproductible

2. Modèle de processus d'entretien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Optimisez votre processus d'entretien et évaluez les candidats rapidement et avec précision grâce au modèle de processus d'entretien de ClickUp

Le modèle de processus d'entretien ClickUp vous aide à concevoir un flux d'entretiens cohérent et reproductible pour chaque rôle et chaque service. Il permet d'harmoniser le travail des recruteurs et garantit qu'aucune étape n'est oubliée.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Il décrit chaque étape du processus d'entretien, depuis les appels de présélection jusqu'aux entretiens finaux devant un jury

Il vous permet d'affecter des intervieweurs, de planifier des réunions et de recueillir des commentaires en temps réel

Le modèle prend en charge plusieurs formats d'entretien (téléphone, vidéo ou en personne) afin que vous puissiez l'adapter aux besoins de votre organisation

Chaque étape comprend des modèles de tâches indiquant ce qu'il faut préparer, les questions à poser et la manière de recueillir les commentaires. Vous pouvez même intégrer des formulaires d'évaluation directement dans le flux de travail, afin que les évaluations soient stockées au même endroit et faciles à comparer.

👉🏼 Idéal pour : les entreprises qui se développent rapidement ou qui recrutent dans plusieurs équipes, où les dérapages lors des entretiens sont un problème courant

3. Modèle de checklist de recrutement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez cette checklist simple pour vous assurer de ne rien oublier lors de vos entretiens d'embauche

Le recrutement implique une multitude d'étapes (offres d'emploi, approbations, cycles d'entretiens, documentation) et une seule étape manquante peut vous coûter les meilleurs talents. Le modèle de checklist de recrutement ClickUp est un outil simple mais puissant qui vous permet de garder l'ensemble du processus rigoureux et responsable.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Il comprend une liste de tâches personnalisable dans laquelle vous pouvez inclure des éléments tels que « Finaliser la description du poste », « Publier sur les tableaux d'affichage », « Planifier les entretiens » et « Envoyer la lettre d'offre », chacun avec une date d'échéance et un assigné

Comme il s'agit de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous bénéficiez d'un suivi en temps réel, de mises à jour de statut et de rappels qui garantissent que tout est fait à temps

👉🏼 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les responsables du recrutement qui souhaitent disposer d'un processus infaillible et reproductible pour mener à bien chaque recrutement

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez l'évaluation et la sélection des candidats pour recruter plus rapidement grâce au modèle ClickUp pour le recrutement de candidats

Le modèle ClickUp pour le recrutement de candidats fournit un tableau visuel pour gérer les candidats actifs dans plusieurs rôles. Il vous aide à voir instantanément qui en est à quelle étape et ce qui nécessite votre attention.

Conçu comme un tableau de style Kanban, il est facile de faire glisser les candidats d'une étape à l'autre (par exemple, « Entretien téléphonique » → « Entretien 1 » → « Décision en attente ») tout en conservant leur CV, leurs notes et leurs commentaires joints à chaque carte.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Triez les candidats par rôle ou par recruteur, et utilisez des étiquettes personnalisées telles que « Fast-Track » ou « Internal Referral » pour établir des priorités

Transformez le recrutement en un processus collaboratif et transparent, en réduisant les réunions sur le statut et les chaînes d'e-mails

👉🏼 Idéal pour : les recruteurs et les équipes de recrutement qui jonglent avec plusieurs rôles ouverts et qui ont besoin d'un moyen visuel et basé sur des données pour comparer les candidats et accélérer la prise de décision

5. Modèle de matrice de sélection pour le recrutement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Classez objectivement les candidats et recrutez les meilleurs talents grâce à des décisions basées sur des données avec le modèle de matrice de sélection de recrutement ClickUp

Le modèle de matrice de sélection des candidats ClickUp apporte objectivité et transparence à votre processus d'évaluation des candidats. Ce modèle vous permet de comparer les candidats côte à côte à l'aide de critères personnalisables, afin que vous puissiez prendre des décisions d'embauche fondées sur des données avec confiance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Évaluez les candidats en fonction de leurs compétences, de leur expérience et de leur adéquation avec la culture de l'entreprise à l'aide de critères pondérés

Utilisez la matrice visuelle pour comparer facilement tous les candidats

Les commentaires permettent à plusieurs parties prenantes de partager leurs impressions de manière collaborative

Les rapports exportables simplifient le partage avec la direction ou à des fins de conformité

👉🏼 Idéal pour : les équipes qui souhaitent éliminer les préjugés et garantir des évaluations équitables et cohérentes des candidats

6. Modèle de planificateur de calendrier ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez et organisez les tâches, les réunions et les évènements liés au recrutement en un seul endroit grâce au modèle de calendrier ClickUp

Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp est l'outil idéal pour planifier des entretiens, des sessions d'intégration et des évènements de recrutement, le tout au même endroit. Le calendrier intuitif de ClickUp se synchronise avec Google Agenda et Outlook, vous aidant ainsi à éviter les doubles réservations et à garder tout le monde sur la même page.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Mappez visuellement l'ensemble de votre calendrier de recrutement afin que rien ne soit oublié

Reprogrammez et hiérarchisez facilement en glissant-déposant des tâches telles que les entretiens, les dates limites pour les commentaires ou les approbations d'offres dans le Calendrier

Définissez des rappels et des dépendances entre les tâches (par exemple, entretien avant feedback)

Attribuez un code couleur aux évènements de recrutement par service, recruteur ou rôle

👉🏼 Idéal pour : les recruteurs et les équipes de recrutement qui doivent coordonner plusieurs éléments mobiles dans différents échéanciers

7. Modèle de réunion ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez des discussions productives avec le modèle ClickUp Meetings, qui vous permet de structurer vos réunions et de vous concentrer sur les résultats

Les réunions de recrutement sont souvent réputées pour leur manque de précision et leur tendance à s'éloigner du sujet. Le modèle de réunion ClickUp vous aide à mener des débriefings plus rapides et plus productifs, qu'il s'agisse de synchroniser l'évaluation des candidats ou d'examiner le pipeline hebdomadaire.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Sections d'agenda prédéfinies pour des discussions structurées

Rappels de suivi pour garantir la responsabilisation

Dossier centralisé contenant toutes les réunions pour référence future

👉🏼 Idéal pour : les équipes de recrutement qui souhaitent organiser des réunions efficaces et productives et ne jamais perdre de vue les étapes suivantes

💡 Conseil de pro : vous souhaitez automatiser les transcriptions et les notes de réunion pour les réunions de recrutement ? Utilisez le ClickUp AI Notetaker. Il envoie un récapitulatif de la réunion avec des discussions clairement libellées et des éléments d'action bien définis directement dans votre boîte de réception ClickUp. Enregistrez, transcrivez et résumez vos réunions avec ClickUp AI Notetaker

8. Modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Capturez et partagez instantanément les informations essentielles issues des entretiens grâce au modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp

Le modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp est conçu pour recueillir des commentaires détaillés et cohérents lors des entretiens avec les candidats. Fini les notes éparpillées ou les impressions oubliées : tout est organisé et accessible.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Standardisez les questions d'entretien et les critères d'évaluation

Enregistrez les impressions des recruteurs et les réponses des candidats en temps réel

Partagez instantanément des notes avec l'équipe de recrutement pour prendre des décisions collaboratives

Conservez une archive consultable de toutes les notes d'entretien

👉🏼 Idéal pour : les panels d'entretien et les responsables du recrutement qui souhaitent obtenir rapidement des commentaires clairs afin de prendre de meilleures décisions

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester coordonnée.

9. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Recueillez des commentaires sur les performances des candidats grâce au modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation de ClickUp standardise la manière dont votre équipe évalue les candidats, afin que chaque décision soit basée sur les mêmes critères, quelle que soit la personne qui mène les entretiens.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Vous pouvez entièrement personnaliser le formulaire avec :

Compétences spécifiques à chaque rôle et échelles d'évaluation

Champs obligatoires pour réduire les envois incomplets

Menus déroulants, champs de texte et options à choix multiples pour une saisie structurée

Intégration transparente avec les tâches ClickUp pour suivre votre pipeline d'entretiens et accélérer le processus

👉🏼 Idéal pour : les panels d'entretien et les responsables du recrutement qui souhaitent obtenir rapidement des commentaires clairs afin de prendre de meilleures décisions

👀 Le saviez-vous ? Vous pouvez convertir les envois de formulaires en tâches suivibles dans ClickUp ! Cela signifie que chaque fois qu'un candidat remplit un formulaire de candidature ou soumet ses coordonnées pendant le processus de recrutement, ClickUp peut instantanément créer une tâche avec toutes ses informations préremplies : nom, CV, rôle postulé, coordonnées, etc. Vous pouvez attribuer la tâche à un recruteur, définir des dates d'échéance et même déclencher des automatisations telles que l'envoi d'e-mails de suivi ou le passage de la tâche au statut « Sélection ».

10. Modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les candidats, organisez et planifiez facilement les entretiens, et compilez rapidement les commentaires grâce au modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp

Vous avez déjà perdu le fil des entretiens ou des commentaires partagés ? Le modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp est conçu pour éliminer ce chaos.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez chaque cycle d'entretien, chaque recruteur et chaque candidat dans un tableau de bord unique

Joignez les notes d'entretien, les CV et les fiches d'évaluation directement au dossier de chaque candidat

Générez des rapports instantanés pour comparer les performances des candidats à travers plusieurs cycles

Utilisez des statuts de tâche personnalisés tels que « Planifié », « En cours » et « En attente de commentaires » pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

👉🏼 Idéal pour : les équipes d'acquisition de talents qui gèrent un volume important d'embauches et qui ont besoin d'un registre transparent et facile à auditer de chaque entretien

Obtenez un modèle gratuit Créez des profils complets des candidats pour prendre des décisions d'embauche éclairées grâce au modèle de rapport d'évaluation des employés potentiels de ClickUp

Les meilleurs candidats ne sont pas toujours les plus évidents. Comment vous assurer que chaque candidat bénéficie d'une évaluation équitable et comparative ? Le modèle de rapport d'évaluation des candidats potentiels ClickUp vous aide à approfondir votre analyse en combinant des informations qualitatives et quantitatives dans un seul document de type rapport.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rassemblez les points forts, les points faibles et les indicateurs de compatibilité des rôles dans une vue Tableur simplifiée dans ClickUp

Générez des visualisations et des informations basées sur des indicateurs grâce aux tableaux de bord ClickUp intégrés

Utilisez les champs personnalisés pour tout suivre, de l'adéquation avec l'équipe aux critères techniques

👉🏼 Idéal pour : les responsables du recrutement et les managers qui souhaitent disposer de rapports formels et transparents justifiant les décisions d'embauche à l'aide de données solides

12. Modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez et suivez les discussions avec les candidats en un seul endroit grâce au modèle d'e-mail de suivi ClickUp

Combien de fois les candidats disparaissent-ils après un entretien simplement parce qu'ils n'ont pas reçu de réponse ? Le modèle d'e-mail de suivi ClickUp garantit des suivis personnalisés et rapides pour tenir les candidats informés, sans effort supplémentaire.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Extraits d'e-mails modifiables adaptés à différents usages : remerciements, étapes suivantes ou refus

Champs personnalisés qui extraient automatiquement les noms, les rôles et les dates des candidats

Rappels de tâches intégrés et automatisations ClickUp : par exemple, déclenchez un e-mail de suivi si aucune réponse n'est reçue dans les trois jours

👉🏼 Idéal pour : les petites équipes RH ou les recruteurs indépendants qui souhaitent rester réactifs et respectueux sans perdre de temps

💡 Conseil de pro : que vous envoyiez un message de remerciement, que vous décriviez les prochaines étapes ou que vous communiquiez un refus, avec ClickUp Brain, l'assistant IA natif de ClickUp, vous pouvez générer des messages de suivi personnalisés directement dans la tâche du candidat. Il vous suffit d'ajouter quelques indications contextuelles, telles que l'étape de l'entretien, le résultat et tout commentaire dans vos invites, instructions. Vous pouvez même enregistrer ces brouillons comme modèles pour les réutiliser plus rapidement dans votre pipeline. Créez des e-mails de suivi personnalisés en quelques secondes avec ClickUp Brain

Voici quelques autres façons d'utiliser l'IA pour rendre le recrutement plus rapide et plus intelligent :

13. Modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés

Obtenez un modèle gratuit Permettez à vos nouvelles recrues d'être opérationnelles rapidement grâce à ce modèle d'intégration et couvrez tous les aspects essentiels pour garantir leur réussite au sein de l'entreprise

C'est lors de l'intégration que les premières impressions deviennent durables. Le modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux employés garantit que chaque nouveau membre de l'équipe se sente accueilli, informé et productif dès le premier jour.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Proposez aux candidats des checklists d'intégration étape par étape adaptées à différents rôles ou services

Automatisez l'attribution des tâches pour l'installation informatique, les formalités administratives RH et la présentation des équipes

Utilisez le suivi de progression intégré pour que les responsables puissent voir où en est chaque nouvelle recrue

Compilez une section de bibliothèque de ressources pour les politiques de l'entreprise, les vidéos de formation et les FAQ

👉🏼 Idéal pour : les équipes RH qui souhaitent offrir une expérience d'intégration fluide et évolutive qui met les nouvelles recrues sur la voie de la réussite

14. Modèle de checklist d'intégration ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Aidez les managers et les professionnels des ressources humaines à bien accueillir les nouveaux employés dans l'entreprise grâce au modèle de checklist d'intégration de ClickUp

Vous craignez que les tâches d'intégration d'un nouvel employé (ou d'une nouvelle équipe) passent entre les mailles du filet ? Le modèle de checklist d'intégration ClickUp est votre filet de sécurité pour une expérience d'intégration sans faille.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Couvre les éléments essentiels tels que l'installation du matériel, les permissions d'accès et la présentation initiale de l'équipe

Utilise neuf champs personnalisés (titre du poste, date de début, service) pour rationaliser la saisie des informations

Compatible avec les vues Liste, Gantt, Calendrier et Charge de travail : consultez les échéanciers ou les tâches par personne

Les avertissements de dépendance, le suivi du temps et les étiquettes intégrés garantissent que chaque étape de l'intégration est achevée, à chaque fois

👉🏼 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui recherchent un moyen infaillible d'offrir une expérience d'intégration cohérente et professionnelle

15. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenez un modèle gratuit Intégrez vos nouvelles recrues et assurez-vous qu'elles s'adaptent bien pendant les trois premiers mois grâce au modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Vous voulez que vos nouvelles recrues soient performantes dès le 90e jour ? Divisez les trois premiers mois en objectifs réalisables grâce au modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décompose les objectifs et les jalons en segments de 30, 60 et 90 jours

Attribuez des tâches et des objectifs d'apprentissage pour chaque phase

Points de contrôle intégrés pour les commentaires et les évaluations des responsables et des employés

Personnalisable pour tous les rôles, de l'entrée de gamme à la direction

👉🏼 Idéal pour : les managers et les responsables RH qui souhaitent accélérer la productivité des nouvelles recrues et mesurer leur progression dès le premier jour

16. Modèle de plan d'action pour les employés ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Aidez vos employés à se développer grâce à des commentaires ciblés et à des initiatives avec le modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp

Lorsque les évaluations de performance ou le développement des employés nécessitent plus de clarté, le modèle de plan d'action pour les employés de ClickUp vous aide à transformer les commentaires en étapes concrètes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Aide les responsables à définir des objectifs clairs et mesurables liés à la mission de l'entreprise

Suivez la progression en temps réel : voyez ce qui est terminé et ce qui est en attente

Idéal pour les entretiens individuels, les bilans de développement ou les plans d'amélioration

👉🏼 Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe chargés de gérer les plans d'amélioration des performances ou de développement de carrière

17. Modèle ClickUp pour l'intégration à distance

Obtenez un modèle gratuit Facilitez votre processus d'intégration à distance grâce au modèle ClickUp Remote Onboarding

Les employés à distance peuvent se sentir isolés, surtout pendant la première semaine. Le modèle ClickUp Remote Onboarding est spécialement conçu pour les équipes distribuées, afin de garantir à chaque employé à distance un démarrage connecté et complet.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Des statuts personnalisés (En cours, Achevé, Ouvert) permettent de suivre clairement les tâches d'intégration

Les champs personnalisés tels que Catégorie et Demandeur permettent de hiérarchiser les demandes de travail liées à la livraison d'équipements, à la conformité et autres

Les vues prédéfinies telles que le manuel de l'employé, la vue Liste et le guide de démarrage facilitent la recherche de ressources

👉🏼 Idéal pour : les équipes distribuées qui souhaitent standardiser l'intégration à distance et créer une expérience virtuelle accueillante

18. Liste de formation ClickUp pour le modèle d'intégration

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de liste de formation ClickUp pour l'intégration afin de mettre en place un programme de formation concret qui stimule la productivité des nouveaux employés

Inutile de vous rappeler que l'intégration nécessite beaucoup de formation. Le modèle de liste de formation ClickUp pour l'intégration détaille tout ce dont chaque nouveau membre de l'équipe a besoin :

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les modules de formation, les ressources et les échéances dans une liste centralisée

Attribuez des tâches de formation aux nouvelles recrues et suivez leur statut d'achèvement en temps réel

Ajoutez des liens vers des vidéos, des documents et des quiz pour une expérience d'apprentissage mixte

Des rappels intégrés permettent aux formateurs et aux stagiaires de respecter le calendrier

👉🏼 Idéal pour : les coordinateurs d'intégration qui souhaitent un programme de formation transparent et axé sur la responsabilité, qui permet aux nouvelles recrues d'être rapidement productives

19. Modèle de tableau blanc pour le forfait de recrutement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Évaluez les besoins en personnel et la capacité pour les projets actuels ou à venir à l'aide du modèle de tableau blanc « Plan de dotation en personnel » de ClickUp

Vous agrandissez votre équipe ou prévoyez des embauches saisonnières ? Le modèle de tableau blanc « Plan de dotation en personnel » de ClickUp vous offre un espace visuel et collaboratif pour mapper l'ensemble de votre stratégie de recrutement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez une interface simple par glisser-déposer dans les tableaux blancs ClickUp pour créer des organigrammes et visualiser les positions ouvertes

Ajoutez des notes, des échéances et des priorités d'embauche directement sur le tableau blanc

Collaborez en temps réel avec les responsables RH, financiers et les chefs de service

Intégrez-le aux tâches de votre pipeline de recrutement pour une exécution fluide

👉🏼 Idéal pour : les responsables RH et les chefs de service qui doivent aligner leurs plans de recrutement sur les objectifs commerciaux et le budget

20. Modèle de planification de la relève ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez les transitions de talents dans les rôles de direction ou identifiez les positions clés dans un nouveau plan de succession grâce au modèle de planification de la succession ClickUp

Le modèle de planification de la relève ClickUp fournit un système centralisé pour identifier les rôles clés et former les futurs leaders, avec clarté et structure. Conçu pour allier une planification tournée vers l'avenir et une exécution en temps réel, ce modèle vous garantit de ne pas être surpris par un vide au niveau du leadership.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Les vues Tableau et Liste vous permettent de mapper les positions critiques et les successeurs potentiels en un coup d'œil

Les statuts personnalisés (Ouvert, En cours, Fermé) vous aident à suivre le niveau de préparation de chaque rôle

Les champs personnalisés permettent de saisir des détails tels que la position actuelle, le score de préparation, les lacunes en matière de compétences et les jalons de développement

👉🏼 Idéal pour : les responsables RH et les chefs de service qui souhaitent constituer une équipe fiable et assurer la continuité des opérations en cas de changement

Accélérez le processus, de la recherche à la signature, grâce aux modèles gratuits de pipeline de recrutement de ClickUp

Que vous soyez en pleine expansion, que vous recrutiez pour des rôles spécialisés ou que vous souhaitiez simplement éliminer les goulots d'étranglement, les modèles de recrutement et autres modèles connexes de ClickUp vous offrent la clarté et le contrôle dont vous avez besoin à différentes étapes.

Chaque modèle a ses propres atouts :

Clarté et alignement pour les candidats et les équipes de recrutement grâce à la vue Tableau Kanban et aux outils de rapports

Cohérence et réduction des biais grâce à des fiches d'évaluation, des checklists et des matrices d'évaluation

Efficacité et suivi grâce à l'automatisation, aux rappels et à des flux de travail structurés

Évolutivité et adaptabilité dans des contextes de recrutement à distance, hybrides ou internationaux

En les combinant (pipeline, formation, analyse des besoins en personnel et intégration), vous créez non seulement un processus de recrutement, mais aussi un moteur cohérent pour attirer les talents.

Vous avez donc le choix : inscrivez-vous à ClickUp, sélectionnez les modèles les mieux adaptés aux points faibles actuels de votre équipe, déployez-les et mesurez leur impact. Au fil du temps, votre processus de recrutement passera de réactif à proactif, de fragmenté à raffiné. Et c'est exactement ainsi que vous remporterez la guerre des talents.