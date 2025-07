12 modèles efficaces de suivi de perte de poids gratuits à utiliser en 2025

Perdre du poids est rarement un parcours linéaire. Il y a des hauts, des bas, des victoires et des revers. Sans un système solide pour mesurer votre progression, il est facile de se sentir bloqué ou de perdre sa motivation. C'est là qu'un modèle de suivi de perte de poids entre en jeu.

Que vous commenciez votre premier programme de remise en forme, que vous repreniez après une longue pause, que vous coachiez d'autres personnes ou que vous souhaitiez simplement affiner vos habitudes saines, il est important de disposer d'un outil de suivi adapté, en particulier les jours où la progression semble lente.

Au-delà de la simple enregistrement des chiffres sur une balance, un bon modèle de suivi de perte de poids vous aide à célébrer les victoires qui ne se voient pas sur la balance, comme un meilleur sommeil, une énergie accrue ou des entraînements plus intenses.

Nous avons sélectionné une liste des modèles les plus efficaces conçus pour aider les particuliers, les entraîneurs personnels, les coachs santé et les blogueurs bien-être à suivre leur perte de poids, à adopter des habitudes saines et à rester motivés sur le long terme.

Que sont les modèles de suivi de perte de poids ?

Un modèle de suivi de perte de poids est un outil prêt à l'emploi conçu pour vous aider à enregistrer votre progression physique et votre perte de poids totale au fil du temps. Il peut s'agir d'un tableau de perte de poids numérique, d'un diagramme de perte de poids imprimable ou d'un tableau de bord sous forme d'application.

Ces modèles permettent généralement de suivre le poids, les habitudes, les jalons et parfois les plans de repas, offrant ainsi une image précise de votre progression dans votre parcours de perte de poids.

Avertissement : cet article fournit des informations sur les modèles de suivi de perte de poids. Il ne vise pas à remplacer les conseils médicaux professionnels ni les traitements destinés à la perte de poids ou à d'autres conditions de santé.

12 modèles de suivi de perte de poids

1. Modèle ClickUp pour objectifs SMART de perte de poids

Obtenez un modèle gratuit Définissez des objectifs de remise en forme réalistes et mesurables à l'aide du modèle SMART Goals de ClickUp

Le modèle ClickUp Weight Loss SMART Goals est indispensable si vous souhaitez définir des objectifs de remise en forme clairs et réalisables. Conçu autour du cadre SMART, il vous aide à définir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps.

Les fonctionnalités clés comprennent des champs personnalisables pour les descriptions d'objectifs, les échéances, les jalons et le suivi de la progression.

Ce modèle est très adaptable, vous permettant de vous concentrer sur des défis individuels, tels que perdre un certain poids dans un délai donné ou améliorer votre condition physique grâce à des objectifs d'entraînement ciblés.

Grâce à des indicateurs de progression et des dépendances entre les tâches codés par couleur, vous avez la garantie que chaque étape que vous franchissez correspond à votre vision globale. De plus, vous pouvez attribuer des sous-tâches et les classer par ordre de priorité afin d'équilibrer vos objectifs avec votre vie personnelle et vos responsabilités quotidiennes.

✨ Idéal pour : Toute personne qui commence un programme de perte de poids et qui a besoin d'un plan d'action détaillé

💡 Conseil de pro : Vous voulez un forfait de perte de poids qui correspond vraiment à votre mode de vie ? Laissez ClickUp Brain faire le gros du travail. Indiquez-lui simplement vos objectifs, par exemple « Perdre 5 kg en 8 semaines avec des repas végétariens et des séances d'entraînement à domicile », et il vous proposera instantanément un forfait personnalisé. Fini les PDF génériques. Vous bénéficiez d'un accompagnement intelligent et adaptatif, conçu spécialement pour vous.

2. Modèle ClickUp pour objectif quotidien de perte de poids

Obtenez un modèle gratuit Restez constant et concentré sur votre progression quotidienne grâce au modèle d'objectifs quotidiens de perte de poids ClickUp

Le modèle ClickUp « Objectif quotidien de perte de poids » vise à transformer vos grands rêves en petites actions quotidiennes.

Il vous aide à identifier les petites habitudes concrètes qui contribuent à la réalisation d'objectifs de perte de poids plus importants, comme boire huit verres d'eau ou marcher 10 000 pas. Au lieu de vous submerger d'objectifs ambitieux, il met l'accent sur la progression quotidienne.

Les fonctionnalités comprennent des invites quotidiennes, la définition d'objectifs, des checklists et des rappels automatiques qui vous aident à rester responsable.

De plus, il s'intègre parfaitement à votre calendrier de perte de poids et vous envoie des notifications pour vous aider à rester sur la bonne voie, réduisant ainsi les risques de déraper lors des journées chargées. Sa véritable force réside dans le changement de mentalité qu'il encourage, en mettant l'accent sur les petites victoires qui mènent à la réussite à long terme.

✨ Idéal pour : les personnes qui souhaitent prendre de l'élan grâce à de petites victoires quotidiennes.

📮 ClickUp Insight : 78 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage établissent des forfaits détaillés dans le cadre de leur processus de définition d'objectifs. Cependant, 50 % d'entre elles ne suivent pas ces forfaits à l'aide d'outils dédiés, ce qui est surprenant. 👀 Avec ClickUp, vous convertissez facilement vos objectifs en tâches réalisables, ce qui vous permet de les atteindre étape par étape. De plus, nos tableaux de bord sans code fournissent des représentations visuelles claires de votre progression, mettant en évidence vos progrès et vous offrant plus de contrôle et de visibilité sur votre travail. Parce que « espérer que tout ira pour le mieux » n'est pas une stratégie fiable. 💫 Résultats réels : les utilisateurs de ClickUp affirment pouvoir accomplir environ 10 % de travail en plus sans s'épuiser.

3. Modèle ClickUp pour vos objectifs annuels de perte de poids

Obtenez un modèle gratuit Visualisez votre progression à long terme grâce au suivi des jalons à l'aide du modèle ClickUp « Objectifs annuels de perte de poids »

Le modèle d'objectifs annuels de perte de poids ClickUp vous offre une vue d'ensemble de votre parcours de perte de poids. Il vous encourage à voir les choses dans leur globalité et vous aide à définir et à suivre vos objectifs sur une période de 12 mois.

Le modèle offre une disposition intuitive pour mapper vos jalons mensuels ou trimestriels, vous permettant ainsi d'identifier les tendances et d'ajuster votre approche si nécessaire.

Grâce aux indicateurs de performance intégrés, vous pouvez calculer les fluctuations hebdomadaires de votre poids, vos gains de force ou d'endurance au fil du temps. Les diagrammes de perte de poids Gantt et les vues échéancier offrent une représentation visuelle claire et facile à naviguer de votre progression.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est la possibilité de lier vos objectifs annuels à vos valeurs personnelles et à vos objectifs de vie plus larges. Cette intégration garantit que votre parcours de perte de poids est à la fois significatif et personnalisé, avec un accent mis sur la durabilité.

✨ Idéal pour : Les personnes motivées à se fixer des objectifs de remise en forme et de bien-être à long terme, en mettant l'accent sur la durabilité.

4. Modèle de plan d'action pour perdre du poids ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez votre stratégie de remise en forme étape par étape avec le modèle de plan d'action pour perdre du poids de ClickUp

Fini le stress de ne pas savoir par où commencer. Le modèle de plan d'action pour perdre du poids ClickUp vous fournit une feuille de route complète pour atteindre vos objectifs de remise en forme.

Sa plus grande force réside dans ses listes de tâches hautement personnalisables et son organisation stratégique par étapes. Vous pouvez diviser votre forfait de perte de poids en étapes distinctes, notamment la préparation, la perte de poids active et le maintien. Chaque phase est accompagnée de tâches associées, de dates d'échéance et de priorités, ce qui vous permet de rester organisé et motivé.

La fonctionnalité de dépendance des tâches du modèle vous permet de suivre la bonne séquence, par exemple, établir un programme alimentaire durable avant d'augmenter l'intensité de vos entraînements. Des tableaux de bord visuels fournissent des aperçus en temps réel de votre progression, vous permettant d'évaluer rapidement votre statut actuel et de déterminer les domaines qui nécessitent votre attention.

De plus, vous pouvez attribuer différentes parties de votre forfait à une équipe si vous travaillez avec un entraîneur personnel ou un coach, ce qui facilite la collaboration. Grâce à sa flexibilité intégrée et à ses options de suivi robustes, ce modèle de perte de poids transforme les ambitions vagues en actions structurées et réalisables.

✨ Idéal pour : les entraîneurs personnels, les coachs bien-être et les partenaires de responsabilisation qui ont besoin d'une stratégie claire et étape par étape. Il leur offre un espace centralisé pour suivre la progression de leurs clients ou de leur équipe.

5. Modèle de planificateur hebdomadaire de perte de poids ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Restez constant grâce à une planification hebdomadaire et à une réflexion hebdomadaire à l'aide du modèle de planificateur hebdomadaire de perte de poids ClickUp

Le modèle de planificateur hebdomadaire de perte de poids ClickUp est idéal pour les personnes qui préfèrent s'organiser chaque semaine. Au lieu de vous enliser dans une planification mensuelle ou annuelle, ce suivi hebdomadaire de perte de poids se concentre sur une période de sept jours plus facile à gérer, vous permettant de définir clairement vos séances d'entraînement, vos repas, vos objectifs d'hydratation et même vos jours de repos.

Grâce à une interface calendrier conviviale, vous pouvez glisser-déposer des activités dans des créneaux horaires, personnaliser les descriptions des tâches et même attribuer des couleurs aux priorités.

La section de réflexion intégrée à la fin de chaque semaine vous encourage à passer en revue vos réussites et vos échecs, favorisant ainsi un état d'esprit axé sur la croissance et l'amélioration continue.

Une autre fonctionnalité remarquable est sa capacité à regrouper les habitudes, qui vous permet de lier entre elles des habitudes connexes, comme boire de l'eau immédiatement après une séance d'entraînement, afin de renforcer les comportements positifs.

De plus, il s'intègre parfaitement aux applications mobiles, ce qui facilite le suivi de vos progrès lors de vos déplacements. L'accent mis sur les progrès hebdomadaires dans le suivi de perte de poids évite le découragement et maintient une motivation élevée, ce qui rend ce modèle idéal pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés.

✨ Idéal pour : Idéal pour les débutants comme pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent rester constants sans se sentir dépassés

💡Conseil de pro : Les victoires à court terme sont formidables, mais les vraies transformations s'inscrivent dans la durée lorsque vous voyez plus grand. Besoin d'inspiration ? Découvrez ces exemples d'objectifs à 1, 5 et 10 ans pour commencer à rêver et à planifier en grand.

6. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Adoptez de meilleures habitudes et respectez-les grâce au modèle ClickUp Habit Tracker for Weight Loss (Suivi des habitudes pour perdre du poids)

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker est parfait pour développer des habitudes solides et régulières qui ont un impact direct sur votre parcours de perte de poids.

Au lieu de simplement suivre votre poids, ce modèle se concentre sur les habitudes quotidiennes qui favorisent réellement un changement durable, comme boire suffisamment d'eau, dormir huit heures par nuit, manger des repas équilibrés et faire de l'exercice.

Il propose une checklist des habitudes facile à utiliser que vous pouvez personnaliser en fonction de vos priorités personnelles. Les compteurs visuels de séries vous encouragent à rester constant et vous permettent d'afficher vos performances sur plusieurs jours, semaines et mois.

Au fil du temps, cela vous aidera non seulement à atteindre vos objectifs de perte de poids, mais aussi à adopter un mode de vie plus sain et plus heureux. Si vous pensez que la réussite réside dans votre routine quotidienne, ce modèle est fait pour vous.

✨ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent disposer d'un outil complet pour suivre leurs habitudes, afin de pouvoir les maintenir longtemps après avoir atteint leur objectif

📚 À lire également : Se fixer des objectifs personnels clairs est la base d'un changement durable. Découvrez comment définir et atteindre des objectifs personnels qui vont au-delà de la balance

7. Modèle ClickUp « Travail à faire »

Obtenez un modèle gratuit Équilibrez facilement votre remise en forme et vos objectifs de vie grâce au modèle « Travail à faire » de ClickUp

À première vue, le modèle ClickUp Work To Do peut sembler être un cadre général de productivité, mais c'est en réalité une arme secrète pour gérer vos objectifs de santé tout en menant une vie bien remplie.

Au lieu de vous sentir dépassé, vous pouvez lister et hiérarchiser vos tâches de perte de poids, telles que les séances d'entraînement, le régime alimentaire, les sessions de méditation, les rappels d'hydratation et même les courses à faire. Ce modèle vous permet de créer des listes de tâches simples, de classer les tâches par catégorie (par exemple, Fitness, Nutrition, Santé mentale, Humeur) et d'attribuer des dates d'échéance et des priorités.

Grâce à ses fonctionnalités de checklist, ses barres de progression et ses rappels de tâches, il vous aide à ne rien oublier. Vous pouvez même visualiser votre journée ou votre semaine à l'aide de vues Tableau ou Calendrier de perte de poids, pour mieux gérer votre bien-être.

✨ Idéal pour : Les personnes qui jonglent entre leurs objectifs de bien-être et une vie professionnelle bien remplie, et qui aspirent à un mode de vie plus équilibré

📚À lire également : Vous vous sentez tiraillé entre votre travail, votre famille et vos objectifs de remise en forme ? Apprenez à concilier vie professionnelle et vie familiale sans perdre de vue votre parcours santé

8. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos progrès grâce à des analyses en temps réel à l'aide du modèle de journal d'entraînement ClickUp

Le suivi de vos entraînements est essentiel pour rester motivé et constater vos progrès au fil du temps. Le modèle de journal d'entraînement ClickUp vous facilite grandement la tâche.

Au lieu de vous fier à votre mémoire, vous pouvez documenter les types d'exercices, leur durée, le nombre de répétitions, les séries, les calories brûlées et vos meilleurs résultats personnels dans un espace organisé.

Ce modèle de journal d'entraînement comprend des champs personnalisés pour adapter le journal à votre programme de remise en forme spécifique, que vous fassiez de la musculation, que vous vous entraîniez pour un marathon ou que vous pratiquiez des entraînements HIIT.

Il vous permet également de programmer vos séances d'entraînement, de définir des rappels et d'enregistrer automatiquement votre progression grâce à l'intégration avec des trackers d'activité physique. Que vous soyez débutant ou déjà passionné de fitness, ce journal vous aide à rester motivé et à vous dépasser pour atteindre des objectifs plus ambitieux.

✨ Idéal pour : Les amateurs de fitness qui souhaitent suivre leurs entraînements en détail

💡 Conseil de pro : la progression se manifeste souvent par une augmentation de la force, de l'endurance et de la régularité avant de se traduire par des changements de poids. Un modèle de suivi d'entraînement solide peut vous aider à enregistrer vos tâches, vos répétitions, vos séries et vos progrès au fil du temps, afin que chaque session compte pour vos objectifs globaux

9. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenez un modèle gratuit Suivez un défi structuré pour renforcer votre résilience mentale et physique avec le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge est spécialement conçu pour ceux qui sont prêts à passer sérieusement à la vitesse supérieure en matière de discipline. Le 75 Hard Challenge n'est pas un programme de remise en forme. Il s'agit d'un programme de renforcement mental, et ce modèle vous fournit la structure dont vous avez besoin pour réussir.

Il comprend des checklists quotidiennes pour les exigences clés : deux séances d'entraînement de 45 minutes (dont une en plein air), un gallon d'eau, la lecture de 10 pages d'ouvrages non romanesques et le suivi d'un forfait alimentaire équilibré. Il y a même un espace pour enregistrer les photos et les mesures de votre progression quotidienne, ce qui ajoute une couche supplémentaire de responsabilité.

La beauté de ce modèle réside dans la façon dont il rationalise une routine autrement intense et multiforme. Des suivis visuels de progression, des affichages sous forme de calendrier et des rappels automatiques vous aident à rester constant, même les jours où vous préférez vous relâcher. Si vous souhaitez vraiment vous transformer et que vous recherchez un moyen audacieux de vous mettre au défi mentalement et physiquement, c'est le point de départ idéal.

✨ Idéal pour : Ceux qui sont prêts à valider un programme intense de remise en forme physique et mentale

📚À lire également : Vous souhaitez découvrir une méthode pour adopter des habitudes durables ? Lisez le résumé de l'ouvrage Atomic Habits de James Clear pour vous lancer.

10. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez des repas nutritifs et restez cohérent grâce au modèle de planification des repas ClickUp

La nutrition est au cœur de tout forfait de perte de poids efficace, et le modèle de planification des repas ClickUp vous permet de rester sur la bonne voie sans effort. Au lieu de vous démener à la dernière minute pour trouver des idées de repas (et de faire des choix malsains), vous pouvez planifier à l'avance toute une semaine ou un mois d'alimentation saine.

Ce modèle gratuit propose des champs personnalisables pour les types de repas, les ingrédients, le temps de préparation, les restrictions alimentaires et les cibles nutritionnelles (par exemple, les macros ou les calories).

Vous pouvez également générer automatiquement des listes de courses en fonction de votre forfait, ce qui vous permet de gagner du temps et de réduire le gaspillage alimentaire. En éliminant les conjectures sur ce qu'il faut manger ensuite, ce modèle favorise des décisions plus saines, un meilleur niveau d'énergie et des résultats plus rapides.

✨ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent préparer leurs repas de manière structurée et suivre un régime alimentaire sain de manière régulière

11. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Donnez la priorité à votre bien-être mental et physique tout en atteignant vos objectifs de perte de poids grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Une perte de poids durable ne se résume pas à des séances d'entraînement et à des salades, il s'agit également de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. Le modèle de forfait de soins personnels ClickUp vous permet de ne pas négliger cette pièce essentielle du puzzle.

Utilisez ce modèle pour planifier des activités qui prennent soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme : sessions de yoga, jours de repos, rendez-vous chez le thérapeute, journal de gratitude, etc. Les champs personnalisés vous permettent de hiérarchiser les catégories de soins personnels, de définir des rappels et de suivre votre bien-être émotionnel au fil du temps.

Ils comprennent même des invitations à la réflexion pour faire le point sur vos sentiments, votre niveau d'énergie et votre état d'esprit, car l'épuisement et la frustration sont des obstacles courants dans tout parcours vers une meilleure santé.

✨ Idéal pour : Ceux qui souhaitent adopter une approche équilibrée et holistique pour mener une vie saine

12. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre parcours bien-être sur une croissance à long terme grâce au modèle de plan de développement personnel ClickUp

Le modèle de plan de développement personnel ClickUp comble le fossé entre les objectifs de santé à court terme et le développement personnel tout au long de la vie. Il est conçu pour tous ceux qui comprennent que la perte de poids n'est souvent qu'une partie d'une transformation beaucoup plus grande.

Ce modèle vous permet de définir des objectifs réalistes, notamment en matière de forme physique, de carrière, de relations, d'état d'esprit et de santé financière, et de les associer à des plans d'action quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Vous pouvez classer vos objectifs par catégorie, leur attribuer des dates d'échéance, les hiérarchiser et visualiser votre progression grâce à des tableaux de bord clairs et personnalisables.

En associant la perte de poids à des aspirations plus larges, telles que gagner en confiance, renforcer votre résilience ou améliorer votre qualité de vie, ce modèle vous aide à rester motivé.

Chaque petite victoire contribue à une plus grande réussite personnelle, rendant le parcours plus significatif et plus épanouissant.

✨ Idéal pour : Définir des objectifs réalistes à long terme, notamment en matière de bien-être, de carrière et de bonheur personnel

Comment trouver le meilleur modèle de suivi de perte de poids ?

Les meilleurs modèles de suivi de perte de poids sont simples à utiliser et personnalisables en fonction de vos objectifs. Voici ce que vous devez rechercher dans un suivi mensuel de perte de poids :

Graphiques visuels : affichez les tendances au fil du temps, comme la progression de votre perte de poids, le nombre de pas quotidiens ou votre apport calorique. Ces visuels vous aident à repérer les tendances, à suivre les plateaux et à voir le chemin parcouru, même lorsque les changements quotidiens semblent minimes

Barres de progression : Donnez un retour instantané en montrant où vous en êtes par rapport à votre objectif de poids. Que vous souhaitiez perdre 10 kg ou achever 30 sessions d'entraînement, voir cette barre se remplir vous donne un élan supplémentaire et une grande satisfaction

Jalons : divisez votre objectif global en objectifs plus petits et plus faciles à atteindre, comme perdre vos 2 premiers kilos ou rentrer dans un vieux jean. Ils sont très motivants et vous aident à rester concentré sur votre objectif sans vous sentir dépassé

Suivi des habitudes et des repas : vous aide à rester cohérent dans vos petites habitudes, comme boire suffisamment d'eau, faire suffisamment d'étapes chaque jour ou préparer vos repas, ce qui a un impact important sur la réussite à long terme. Ces suivis vous permettent de surveiller vos actions quotidiennes, ce qui vous aide à faire de meilleurs choix et à opérer des changements durables

Mesures hebdomadaires : Enregistrez plus que votre poids, comme votre tour de taille, de hanches, de poitrine ou de cuisses, afin de révéler une progression que la balance ne peut pas détecter. En consignant ces mesures chaque semaine, vous pouvez observer les changements dans votre composition corporelle, même lorsque votre poids reste stable, ce qui peut être très motivant pour continuer

Vous gagnerez des points supplémentaires s'ils vous permettent de considérer le suivi moins comme un « travail » et davantage comme une célébration de vos victoires.

Restez motivé tout au long de votre parcours de perte de poids avec ClickUp

Le suivi ne se résume pas à des nombres. Il s'agit de reconnaître chaque petite victoire en cours de route. Le bon modèle de suivi de perte de poids vous aide à rester concentré, motivé et à célébrer le formidable parcours que vous accomplissez, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Lorsque vous recherchez une solution qui évolue avec vos objectifs, les modèles personnalisables sont le choix idéal. Ils offrent des suivis quotidiens de vos habitudes, des planificateurs d'objectifs détaillés, des journaux d'entraînement et des espaces de réflexion, le tout conçu pour s'adapter à votre parcours. Faciles à utiliser et flexibles, ils vous aident à rationaliser vos horaires, à célébrer vos jalons et à adopter des habitudes de vie quotidiennes plus saines.

Que vous souhaitiez mapper vos objectifs de remise en forme à court terme ou planifier une transformation de votre bien-être à long terme, utiliser les bons outils peut faire toute la différence. Commencez dès aujourd'hui avec des modèles qui simplifient le processus, inspirent l'action et vous aident à devenir la personne la plus saine et la plus heureuse possible.

Prêt à faire des progrès visibles et tangibles ? Inscrivez-vous à ClickUp pour commencer à utiliser un modèle gratuit de suivi de perte de poids dès aujourd'hui !