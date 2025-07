Les 10 meilleurs outils SSO pour un accès sécurisé en 2025

Votre mot de passe doit contenir des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres, des symboles, un haïku et le nom de jeune fille de votre animal de compagnie quand vous étiez enfant.

Nous avons tous déjà vu ces avertissements rouges frustrants, et pour de nombreux utilisateurs, la solution consiste simplement à réutiliser leurs mots de passe. En fait, 48 % des personnes le font. Mais pour les équipes informatiques, ce n'est pas seulement une anecdote sur la paresse, c'est un risque sérieux pour la sécurité.

C'est là que l'authentification unique (SSO) entre en jeu. Considérez-la comme une clé numérique sécurisée : une seule connexion pour accéder à toutes les applications et tous les outils approuvés dont votre équipe a besoin. Elle simplifie la gestion des accès, protège l'identité des utilisateurs et élimine la fatigue liée aux mots de passe dans toute votre organisation.

Mais le paysage SSO n'est pas vraiment homogène. Alors, comment savoir lequel choisir ?

Dans ce guide, nous vous présentons les 10 meilleurs outils SSO afin que vous puissiez trouver celui qui vous convient pour rationaliser l'accès des utilisateurs et renforcer votre stratégie de sécurité.

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* Okta Gestion évolutive des identités d'entreprise ; Entreprises Intégrations SAML, OAuth et OIDC étendues, authentification dynamique, gestion du cycle de vie et suivi du comportement Forfait Free disponible ; tarification personnalisée pour les forfaits payants OneLogin Gestion unifiée des identités dans le cloud ; PME et grandes entreprises Authentification multifactorielle adaptative, authentification SmartFactor, liens profonds, assistance dans plus de 21 langues À partir de 2 $/mois par utilisateur Ping Identity Orchestration des identités ; grandes entreprises et secteurs réglementés Authentification basée sur les risques, connexion sans mot de passe et intégrations informatiques hybrides À partir de 35 000 $ par an pour les clients et 3 $ par mois et par utilisateur pour les employés Auth0 Développeurs créant des flux de travail d'authentification ; Fintech et startups réglementées Approche API-first, éditeur sans code/pro-code, alertes en cas de violation, intégration CI/CD Gratuit, forfaits payants à partir de 35 $/mois par utilisateur Frontegg Startups SaaS B2B et équipes produit d'entreprises Authentification préconfigurée, rôles et permissions, gestion des locataires, mesure de l'utilisation Gratuit ; tarification personnalisée pour les forfaits payants WorkOS Startups SaaS et entreprises à croissance rapide Intégration SCIM, clés d'accès pour une authentification sans mot de passe, portail administrateur, composants React Gratuit (jusqu'à 1 million d'utilisateurs) ; forfaits payants à partir de 2 500 $/mois SecureAuth Organisations utilisant l'écosystème Microsoft Authentification adaptative, sécurité renforcée, intégration des applications héritées, informations du tableau de bord Tarification personnalisée LoginRadius Entreprises en contact avec la clientèle et PME Connexion via les réseaux sociaux, analyse CIAM, formulaires d'inscription personnalisés, conformité RGPD/CCPA Gratuit ; tarification personnalisée pour les forfaits payants Keycloak Équipes technophiles et adeptes de l'open source Contrôles basés sur les rôles, intégration LDAP, fédération des utilisateurs et magasins d'utilisateurs externes Gratuit (stockage et infrastructure non inclus) Azure Active Directory (Azure AD) PME et entreprises utilisant l'écosystème Microsoft Accès conditionnel, protection de l'identité, gestion des accès invités, disponibilité à 99,9 % Gratuit ; forfaits payants à partir de 6 $/mois par utilisateur

Que rechercher dans un outil SSO ?

Un outil SSO n'est pas seulement un videur à la porte d'entrée de votre espace numérique qui vous demande votre carte d'identité. Il a également un impact sur l'expérience de connexion et doit respecter les directives de conformité, le tout à une vitesse fulgurante.

Beaucoup de choses dépendent d'un seul outil, n'est-ce pas ? C'est pourquoi chaque solution que vous présélectionnez doit posséder les fonctionnalités suivantes :

Une architecture de sécurité à toute épreuve : recherchez des options offrant des bases de sécurité solides, telles que des options de connexion multifactorielle, des identifiants de connexion cryptés et un transfert sécurisé des données. Cela inclut également recherchez des options offrant des bases de sécurité solides, telles que des options de connexion multifactorielle, des identifiants de connexion cryptés et un transfert sécurisé des données. Cela inclut également les certifications SOC 2, GDPR/HIPAA et ISO à jour pour renforcer la confiance et la conformité réglementaire

Intégrations diverses : Sélectionnez des outils SSO dotés d'une gestion des accès et de protocoles robustes, tels que le routage DNS géographique et une installation personnalisable. Vérifiez qu'ils sont capables de gérer des volumes de connexion élevés et qu'ils s'intègrent aux applications populaires telles que Gmail et Apple

Contrôles administratifs polyvalents : Choisissez un outil permettant de contrôler rapidement l'identité des utilisateurs et la gestion des connexions. Les fonctionnalités d'administration telles que les règles basées sur l'emplacement, le langage de balisage d'assertion de sécurité, les vérifications des appareils, la suppression rapide des utilisateurs et Choisissez un outil permettant de contrôler rapidement l'identité des utilisateurs et la gestion des connexions. Les fonctionnalités d'administration telles que les règles basées sur l'emplacement, le langage de balisage d'assertion de sécurité, les vérifications des appareils, la suppression rapide des utilisateurs et les outils d'audit SOC 2 intégrés empêchent tout accès non autorisé à partir d'un seul centre de commande

Reprise après sinistre intégrée : privilégiez les solutions qui vous protègent même en cas d'indisponibilité ou de perte de données. La mise en cache locale à long terme des informations d'identification, les protocoles de contournement d'urgence et l'authentification parallèle sont essentiels pour minimiser les interruptions

💡 Conseil de pro : recherchez des outils SSO qui disposent de modules de gestion des mots de passe ou qui s'intègrent facilement à ceux-ci.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans votre outil SSO essentiel, il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans les avis. Voici les dix meilleures options disponibles sur le marché.

1. Okta (Idéal pour la gestion évolutive des identités d'entreprise)

via Okta

Le premier de la liste est Okta, un acteur majeur dans le domaine de la gestion des identités et des accès transparents. Cette plateforme est le choix incontournable des entreprises du monde entier, grâce à un ensemble équilibré de fonctionnalités, notamment l'authentification unique sécurisée, l'authentification multifactorielle (MFA) intelligente et l'intégration d'applications.

Reconnu pour ses solides capacités d'intégration, Okta offre une assistance complète pour les protocoles SAML, OAuth et OIDC. Il complète également l'expérience avec une interface claire et sans code et un tableau de bord administrateur intuitif. Okta est idéal pour les équipes à la recherche d'une gestion des utilisateurs agile et évolutive.

Les meilleures fonctionnalités d'Okta

Commencez à créer des plateformes grâce à l'intégration puissante et extensible du réseau d'intégration Okta

Optimisez les niveaux de sécurité en fonction de l'heure, de l'emplacement et de l'appareil grâce à un processus d'authentification dynamique

Automatisez les processus informatiques pour les nouveaux arrivants et même les transferts internes grâce à une gestion robuste du cycle de vie

Renforcez la sécurité en surveillant les habitudes de connexion des utilisateurs grâce à une suite API complète et à des fonctionnalités de suivi des comportements

Limites d'Okta

Les coûts sont trop élevés pour les start-ups

Il limite le nombre d'appareils pouvant être liés à un seul compte

Toutes les applications ne sont pas faciles à intégrer et à configurer

Tarifs Okta

Starter : 6 $/mois par utilisateur

Essentiel : 17 $/mois par utilisateur

Professionnel : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Okta

G2 : 4,5/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 850 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Okta ?

Un avis G2 dit :

Non seulement il est convivial et doté d'une interface moderne, mais il offre également des normes de sécurité élevées et prend en charge le travail simultané de milliers d'utilisateurs.

Non seulement il est convivial et doté d'une interface moderne, mais il offre également des normes de sécurité élevées et prend en charge le travail simultané de milliers d'utilisateurs.

👀 Le saviez-vous ? Si vous envisagez déjà de vous conformer à la norme SOC 2, sachez que la mise en œuvre du SSO peut directement vous aider à répondre à plusieurs critères de services de confiance et faciliter les audits tiers lorsque cela compte.

2. OneLogin (Idéal pour la gestion unifiée des identités dans le cloud)

via OneLogin

Vous jonglez entre plusieurs environnements cloud ? OneLogin vous simplifie la tâche grâce à ses solutions de gestion des identités conviviales. Son accès aux applications en un clic rationalise le processus de connexion, réduisant ainsi la fatigue liée aux mots de passe et améliorant la productivité. L'authentification multifactorielle adaptative (MFA) de la plateforme et ses automatisations polyvalentes des flux de travail RH et des actifs renforcent encore son attrait.

L'authentification SmartFactor de la plateforme ajoute une couche de sécurité supplémentaire en évaluant les risques contextuels liés à la connexion. De plus, sa boîte à outils pour développeurs permet de gérer toutes les personnalisations d'interface et les protocoles d'urgence, répondant ainsi aux besoins diversifiés de différentes organisations.

Les meilleures fonctionnalités de OneLogin

Bénéficiez de profils sécurisés pour les ordinateurs portables et les bureaux grâce au répertoire cloud OneLogin

Lancement d'applications à partir d'e-mails, notifications de partage de documents ou invitations à des réunions via des liens avec liens profonds intégrés

Localisez les expériences de connexion et adaptez les paramètres du navigateur ou du portail grâce à une assistance dans plus de 21 langues

Accédez à plusieurs applications et réduisez la fatigue liée aux mots de passe

Limites de OneLogin

Des ralentissements occasionnels des applications peuvent nécessiter un dépannage

Manque de personnalisation pour sa solution de bureau

Son interface peut sembler un peu dépassée et basique

Tarifs OneLogin

Authentification unique (SSO) : 2 $/mois par utilisateur

Workforce Identity Advanced : 6 $/mois par utilisateur

Workforce Identity Professional : 12 $/mois par utilisateur

Workforce Identity Expert : 21 $/mois par utilisateur

Identité B2B, client et éducation : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur OneLogin

G2 : 4,4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de OneLogin ?

Un avis Capterra dit :

C'est un excellent logiciel pour obtenir une authentification à deux facteurs. L'interface est très conviviale. De cette manière, les grandes organisations peuvent définir des exigences strictes en matière de mots de passe.

C'est un excellent logiciel pour obtenir une authentification à deux facteurs. L'interface est très conviviale. De cette manière, les grandes organisations peuvent définir des exigences strictes en matière de mots de passe.

📖 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives à MatterMost

3. Ping Identity (Idéal pour l'orchestration des identités)

via Ping Identity

Ping Identity est une solution SSO qui se distingue par sa gestion automatisée des identités. Elle est largement reconnue pour la disponibilité de ses nombreux plugins, qui permettent une intégration dans différents langages de programmation. Conçue pour connecter plusieurs systèmes d'identité, cette solution rationalise instantanément les flux de travail IAM complexes.

La solution guide l'utilisateur depuis la connexion jusqu'au contrôle d'accès grâce à une interface minimaliste et lisible. En bref, les entreprises offrent une expérience utilisateur fluide et transparente à chaque point de contact.

Meilleures fonctionnalités de Ping Identity

Activez l'authentification contextuelle et basée sur les risques grâce à des politiques d'accès utilisateur intelligentes

Modernisez toutes les normes d'authentification grâce à des options de connexion sans mot de passe et biométriques

Combinez l'orchestration des identités avec des installations informatiques hybrides grâce à des intégrations flexibles dans le cloud et sur site

Limites de Ping Identity

Les tarifs sont plutôt élevés, d'autant plus que tous les contrats sont facturés annuellement, sans option mensuelle

Malgré son interface minimaliste, naviguer vers la bonne fonctionnalité peut s'avérer étonnamment fastidieux

Ping Identity tarification

Essentiel : À partir de 35 000 $ par an (pour les clients) et 3 $ par mois et par utilisateur (pour les employés)

Plus : À partir de 50 000 $ par an (pour les clients) et 6 $ par mois et par utilisateur (pour les employés)

(Les tarifs pour les entreprises sont basés sur un contrat annuel pour un minimum de 5 000 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Ping Identity

G2 : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

🧠 Rappel rapide : SOC 2 existe en deux versions. Le type 1 évalue la conception des contrôles, tandis que le type 2 démontre que ces contrôles résistent réellement dans le temps. Lors de l'évaluation des outils SSO, c'est le SOC 2 type 2 qui démontre réellement la maturité opérationnelle à long terme.

4. Auth0 (idéal pour les développeurs qui créent des flux de travail d'authentification)

via Auth0

Auth0 est le rêve de tout développeur lorsqu'il s'agit de créer des flux de travail d'authentification personnalisés. Grâce à son approche axée sur l'API, il s'intègre facilement aux applications Web, mobiles ou même IoT.

Il prend également en charge plusieurs fournisseurs d'identité et dispose d'un tableau de bord administratif pour gérer efficacement l'accès des utilisateurs et la logique de sécurité. Son intégration transparente avec les pipelines CI/CD et sa prise en charge de divers fournisseurs d'identité améliorent l'efficacité du développement. En résumé ? Auth0 est la solution idéale pour les entreprises qui développent des applications modernes.

Meilleures fonctionnalités d'Auth0

Auditez et déboguez sans effort grâce à des journaux de modifications détaillés et automatisés

Créez des parcours de connexion uniques et flexibles pour vos utilisateurs grâce à un éditeur visuel sans code et pro-code

Protégez les identifiants des utilisateurs grâce à des contrôles rigoureux et des alertes proactives en cas de violation

Limites d'Auth0

Le forfait Free est soumis à des limites strictes et peut sembler restrictif

Prix élevés pour les niveaux supérieurs par rapport aux alternatives

Tarifs Auth0

Free

Essentiel : 35 $/mois (B2C) et 150 $/mois (B2B)

Professionnel : 240 $/mois (B2C) et 800 $/mois (B2B)

Enterprise : Tarification personnalisée (pour une utilisation B2B et B2C)

(Tous les forfaits commencent avec un minimum de 500 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Auth0

G2 : 4,3/5 (200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 120 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Auth0 ?

Un avis G2 dit :

Auth0 nous a fait gagner beaucoup de temps en matière de flux de connexion et d'inscription, et nous avons simplifié notre politique de confidentialité et notre processus d'acceptation des conditions générales grâce à la fonctionnalité Auth0 Actions

Auth0 nous a fait gagner beaucoup de temps en matière de flux de connexion et d'inscription, et nous avons simplifié notre politique de confidentialité et notre processus d'acceptation des conditions générales grâce à la fonctionnalité Auth0 Actions

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de LastPass pour protéger vos mots de passe

5. Frontegg (Idéal pour la gestion des utilisateurs B2B SaaS)

via Frontegg

Vous souhaitez créer un produit SaaS B2B sans avoir à réinventer la gestion des utilisateurs ? Frontegg est fait pour vous. Il vous permet d'intégrer facilement la connexion, le SSO, les rôles, les abonnements et la mesure de l'utilisation, sans presque aucun code.

Conçu pour la vitesse et l'évolutivité, il aide les équipes produit à lancer rapidement des expériences sécurisées et adaptées aux entreprises. De plus, il prend en charge les éléments essentiels du B2B tels que la multi-location, les portails administrateurs et le contrôle d'accès granulaire dès l'installation.

Les meilleures fonctionnalités de Frontegg

Offrez rapidement une expérience utilisateur sécurisée grâce à l'authentification préconfigurée et aux portails utilisateurs

Contrôlez précisément les accès grâce à une gestion fine des rôles et des permissions

Suivez l'utilisation et organisez efficacement vos clients grâce à des outils intégrés de mesure et de gestion des locataires

Accélérez l'intégration des fonctionnalités SSO dans vos applications grâce à des composants prédéfinis

Limites de Frontegg

Les paramètres de notification et de webhook pour les alertes d'évènement ne sont pas entièrement personnalisables

Les utilisateurs signalent des ralentissements lors de la connexion à des bases de données externes et à des liens vers des pages web

Frontegg tarification

Lancement : Gratuit

Échelle : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis Frontegg

G2 : 4,9/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : un employé doit en moyenne gérer 191 mots de passe. Le SSO permet de réduire ce nombre à une seule, tout en respectant les exigences de sécurité de votre organisation.

6. WorkOS (Idéal pour le déploiement rapide de fonctionnalités dans les entreprises)

via WorkOS

WorkOS est le raccourci vers lequel se tournent les équipes pour créer rapidement des applications modernes avec une synchronisation des répertoires et un SSO de niveau entreprise. Grâce à une API unique et à des composants préintégrés, il aide les équipes logicielles à déployer des fonctionnalités informatiques complexes sans passer des mois en développement.

Sa fonctionnalité Directory Sync synchronise instantanément les informations lorsque des employés rejoignent ou quittent l'entreprise. Ainsi, aucune donnée n'est utilisée à mauvais escient et il n'y a aucun identifiant d'utilisateur fantôme.

Les meilleures fonctionnalités de WorkOS

Gérez de manière transparente l'approvisionnement et le désapprovisionnement des utilisateurs grâce à une intégration SCIM robuste

Ajoutez l'authentification sans mot de passe avec Passkeys, qui améliore la sécurité tout en réduisant la dépendance aux mots de passe traditionnels

Utilisez le portail administrateur pour permettre aux équipes informatiques de configurer elles-mêmes les paramètres SSO, réduisant ainsi les demandes d'assistance

Déposez des composants React prêts à l'emploi et perfectionnés avec les widgets WorkOS

Limites de WorkOS

Options de personnalisation limitées pour les composants de l'interface utilisateur hébergée

Nécessite des compétences en développement supérieures à la moyenne pour une mise en œuvre efficace

Prix légèrement plus élevé que celui de la concurrence, moins adapté aux jeunes start-ups

Tarifs WorkOS

AuthKit : Gratuit (jusqu'à 1 million d'utilisateurs) et 2 500 $/mois (pour chaque million supplémentaire)

Domaine personnalisé : 99 $/mois (forfait)

Authentification unique : 125 $/mois par connexion (tarification en fonction du volume)

Synchronisation des répertoires : 125 $/mois par connexion (tarification en fonction du volume)

Journaux d'audit : à partir de 5 $ par organisation/mois

Évaluations et avis sur WorkOS

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de WorkOS ?

Un avis sur Reddit lit :

WorkOS facilite considérablement la gestion des utilisateurs/organisations : côté client, vous obtenez l'organisation à laquelle un utilisateur se connecte avec la réponse authentifiée et dans les revendications sur le JWT émis pour la session.

WorkOS facilite considérablement la gestion des utilisateurs/organisations : côté client, vous obtenez l'organisation à laquelle un utilisateur se connecte grâce à la réponse authentifiée et aux revendications contenues dans le JWT émis pour la session.

📮 ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA dans leur travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant une solution de résolution de problèmes basée sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. De la norme SOC 2 à la norme ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans votre environnement de travail.

7. SecureAuth (idéal pour l'authentification multifactorielle (MFA) et le SSO personnalisables)

via SecureAuth

SecureAuth offre un contrôle précis de l'authentification multifactorielle (MFA) et du SSO. Il est spécialisé dans la flexibilité afin de créer une combinaison plus approfondie de méthodes d'authentification, telles que la vérification par empreinte digitale pour la finance ou les OTP pour le marketing.

Il met l'accent sur l'authentification adaptative, en ajustant les mesures de sécurité en fonction du comportement et du contexte de l'utilisateur. Cette approche dynamique renforce la protection contre les accès non autorisés. ​

De plus, son moteur adaptatif réagit aux signaux en temps réel, ajustant la sécurité à la volée. SecureAuth prend également en charge les normes industrielles telles que SAML 2. 0, OAuth et OpenID Connect, facilitant ainsi l'utilisation dans le cloud ou sur site et garantissant la conformité SOC 2.

Les meilleures fonctionnalités de SecureAuth

Continuez à protéger vos données sensibles en toute simplicité grâce à une authentification utilisateur renforcée qui ne s'active que pour les actions à haut risque

Ajoutez une intégration basée sur des agents pour les applications héritées s'exécutant sur des serveurs IIS, Apache Tomcat ou JBoss sans modifier leur code

Affichez des informations sur les connexions non authentifiées, les méthodes d'authentification multifactorielle (MFA) et bien plus encore grâce à son tableau de bord accessible

Limites de SecureAuth

La sécurité des sessions et les contrôles des risques s'arrêtent parfois après la connexion, à moins que des contrôles supplémentaires ne soient ajoutés à leurs API

En raison de sa complexité, une formation spécifique est nécessaire pour que les administrateurs puissent l'utiliser efficacement

Tarifs SecureAuth

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SecureAuth

G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

8. LoginRadius (Idéal pour la gestion des identités et des accès clients)

via LoginRadius

LoginRadius est votre passe d'accès aux coulisses pour des connexions sécurisées et transparentes, quel que soit leur nombre. En plus de gérer des millions d'identités dans le cloud, il combine une sécurité renforcée avec une expérience utilisateur remarquablement fluide. Il prend également en charge l'authentification sans mot de passe et la connexion via les réseaux sociaux.

La plateforme de gestion des accès offre aux utilisateurs de nombreuses options et procède à une authentification approfondie uniquement en cas de suspicion. De plus, elle respecte les lois sur la confidentialité, vous aidant ainsi à rester en conformité avec le RGPD et le CCPA sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de LoginRadius

Réduisez les frictions liées à l'inscription grâce à des connexions à plus de 30 fournisseurs, prestataires et fournisseurs de connexion sociale

Suivez les comportements des utilisateurs et ajustez automatiquement les mesures de sécurité grâce à l'analyse CIAM et aux signaux contextuels

Créez des formulaires d'inscription et des champs de profil personnalisés pour recueillir exactement les données utilisateur dont votre entreprise a besoin

Limites de LoginRadius

La structure tarifaire est complexe et difficile à comprendre

La personnalisation nécessite souvent du codage, ce qui peut ne pas convenir aux équipes non techniques

Tarifs LoginRadius

Free

Professionnel : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LoginRadius

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LoginRadius ?

Un avis G2 dit :

Ce modèle en libre-service a réduit d'un tiers le nombre de tickets d'assistance les plus urgents, ce qui nous a permis d'optimiser nos ressources informatiques.

Ce modèle en libre-service a réduit d'un tiers le nombre de tickets d'assistance les plus urgents, ce qui nous a permis d'optimiser nos ressources informatiques.

9. Keycloak (Idéal pour la gestion des identités open source)

via Keycloak

Keycloak est une solution de sécurité open source qui offre une gestion puissante des utilisateurs sans aucun verrouillage fournisseur. Elle comprend une gestion flexible des identités, un annuaire actif dédié et des bases de données personnalisées. Outre l'assistance à la fédération des utilisateurs, elle s'intègre de manière transparente à votre pile existante et la renforce.

Il prend en charge l'authentification unique, l'intégration LDAP et la connexion via les réseaux sociaux. Que vous sécurisiez des outils internes ou des plateformes destinées aux clients, Keycloak rend l'authentification simple, évolutive et rentable.

Principales fonctionnalités de Keycloak

Configurez des politiques d'accès granulaires avec des contrôles basés sur les rôles et les attributs des utilisateurs dans la console d'administration

Mettez en œuvre des bases de données relationnelles et des magasins d'utilisateurs externes tout en conservant un contrôle total sur la mise en œuvre des fournisseurs d'identité

Réduisez au minimum les étapes de configuration des nouvelles installations grâce à une communication sécurisée entre les clusters

Limites de Keycloak

Le déploiement initial peut s'avérer complexe pour les équipes novices en matière de gestion des identités

Son interface utilisateur est minimale ou basique

Tarifs Keycloak

Gratuit (stockage et infrastructure non inclus)

Évaluations et avis sur Keycloak

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Environ 95 millions de comptes Active Directory sont ciblés chaque jour par des attaques. Avec plus de 90 % des entreprises qui s'appuient sur AD pour l'authentification, il n'est pas surprenant que ce soit une cible privilégiée pour les pirates. La centralisation des accès via le SSO ne se contente pas de rationaliser les connexions, elle contribue également à réduire la surface d'attaque et à renforcer les points de contrôle.

10. Azure Active Directory (Azure AD) (Idéal pour l'intégration dans l'écosystème Microsoft)

via Microsoft

Vous recherchez une solution d'identité qui s'intègre parfaitement à votre pile Microsoft ? Azure Active Directory, désormais Microsoft Entra ID, est la solution idéale. Basée sur le cloud, étroitement intégrée à Microsoft 365 et Azure, elle permet aux utilisateurs d'accéder à des milliers d'applications à l'aide d'une seule connexion.

Son principal atout ? La sécurité. Vous bénéficiez d'une détection intelligente des risques lors de la connexion, d'un accès administrateur juste à temps avec PIM et d'une disponibilité de 99,9 % dans 28 centres de données à travers le monde. De plus, les utilisateurs peuvent réinitialiser leur mot de passe et les administrateurs peuvent automatiser les tâches fastidieuses avec PowerShell.

Meilleures fonctionnalités d'Azure AD

Évaluez des facteurs tels que l'emplacement des utilisateurs, l'état des appareils et le niveau de risque avant d'autoriser l'entrée dans le système grâce à l'accès conditionnel

Détectez et bloquez les tentatives de piratage de compte grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique d'Identity Protection

Accordez les mêmes contrôles, le même traitement et le même accès aux rapports qu'aux utilisateurs internes pour une collaboration externe sécurisée grâce à la gestion des accès invités

Bénéficiez de ses politiques d'accès conditionnel et de ses fonctionnalités de protection des identités, qui renforcent la sécurité dans les environnements cloud et sur site.

Limites d'Azure AD

Les fonctionnalités de sécurité premium nécessitent des forfaits supérieurs

L'installation est fastidieuse pour les équipes qui ne disposent pas de l'écosystème Microsoft

Tarification Azure AD

Free

Microsoft Entra ID P1 : 6 $/mois par utilisateur

Microsoft Entra ID P2 : 9 $/mois par utilisateur

Microsoft Entra Suite : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Azure AD

G2 : 4,5/5 (plus de 750 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Azure AD ?

Un avis publié sur G2 indique :

Ce que j'apprécie le plus, ce sont ces trois fonctionnalités : l'authentification multifactorielle avec l'application Microsoft Authenticator, la gestion des identités pour chaque appareil et son intégration avec BitLocker, qui fournit un chiffrement complet du disque pour les actifs

Ce que j'apprécie le plus, ce sont ces trois fonctionnalités : l'authentification multifactorielle avec l'application Microsoft Authenticator, la gestion des identités pour chaque appareil et son intégration avec BitLocker, qui fournit un chiffrement complet du disque pour les actifs

