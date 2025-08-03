Modèles gratuits de lettres de recommandation pour emplois, stages et plus encore

Pourriez-vous m'écrire une petite lettre de recommandation ?

Si vous avez déjà entendu cela, vous savez probablement qu'il n'y a rien de rapide dans cette tâche. Chaque lettre de recommandation (LOR) doit trouver le juste équilibre entre le professionnel, le personnel et la concision.

Et repartir d'une page blanche à chaque fois ? Ce n'est pas idéal.

Les modèles de lettres de recommandation vous facilitent la tâche. Grâce à leur structure adéquate, vous pouvez vous concentrer sur l'ajout de détails pertinents plutôt que de vous demander par où commencer ou quoi inclure.

Dans cet article, nous vous présentons des modèles de lettres de recommandation gratuits et faciles à utiliser, proposés par ClickUp et d'autres fournisseurs. C'est parti ! ⏭️

Que sont les modèles de lettres de recommandation ?

Les modèles de lettres de recommandation sont des plans structurés qui vous aident à rédiger des lettres de recommandation claires, ciblées et bien organisées. La plupart des modèles comprennent des sections standard telles qu'une introduction, les points forts ou les réalisations de la personne, des exemples à l'appui et une conclusion.

Ils sont très utiles lorsque vous manquez de temps ou devez rédiger plusieurs lettres.

Grâce à un modèle, vous disposez d'un format prêt à l'emploi, ce qui vous permet de vous concentrer sur les détails essentiels, tels que les compétences et l'expérience uniques de la personne, sans vous soucier de la structure de la lettre.

Ces modèles facilitent la rédaction de lettres professionnelles et réfléchies pour les candidatures à un emploi, à un stage, à un programme universitaire, etc.

🧠 Anecdote : Le concept de recommander quelqu'un par écrit n'est pas nouveau. Même les Égyptiens de l'Antiquité rédigeaient des lettres de recommandation. Un exemple qui a survécu recommande un bon travailleur à un autre fonctionnaire !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre de recommandation ?

Un modèle de lettre de recommandation solide simplifie le processus de rédaction et garantit l'efficacité de votre recommandation. Il doit vous aider à mettre clairement en avant les points forts du candidat tout en restant adaptable à différents rôles.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle qui se démarque :

Structure claire : Organise le contenu en sections distinctes pour l'introduction, les qualifications et les remarques finales

Champs personnalisables : Permet d'adapter le modèle à des rôles, des secteurs d'activité ou des réalisations spécifiques du candidat pour Permet d'adapter le modèle à des rôles, des secteurs d'activité ou des réalisations spécifiques du candidat pour les références professionnelles

Ton professionnel : Maintient un style soigné et authentique pour renforcer la crédibilité

Invites spécifiques : Guide les rédacteurs pour inclure des exemples détaillés de compétences et de réalisations

Structure concise : Permet de rester concis et, dans l'idéal, ne dépasse pas une page pour un impact maximal

Format polyvalent : S'adapte aux besoins en matière de recommandations académiques, professionnelles ou basées sur le caractère

Modèle modifiable : Permet d'apporter facilement des modifications dans Word, Google Docs ou au format PDF

Exemples de formulations : Suggère des formulations percutantes pour mettre en avant la valeur unique du candidat

🔍 Le saviez-vous ? Une lettre de recommandation écrite par Albert Einstein lui-même, en faveur de la demande de visa d'un collègue scientifique, est aujourd'hui conservée dans les archives de l'Université hébraïque.

16 modèles de lettres de recommandation

Rédiger une lettre de recommandation n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. Même lorsque vous savez exactement ce que vous voulez dire, trouver les mots justes et organiser tout cela peut rapidement devenir fastidieux.

Voici quelques modèles de lettres de recommandation prêts à l'emploi dont vous pouvez vous inspirer. 📃

1. Modèle de lettre de motivation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez des lettres de recommandation percutantes grâce au modèle de lettre de motivation ClickUp

Le modèle de lettre de motivation ClickUp vous aide à rédiger des lettres de recommandation convaincantes et personnalisées qui mettent en avant vos réalisations et votre évolution.

Il utilise une structure claire pour vous guider depuis une introduction percutante jusqu'à une conclusion convaincante, en passant par les qualifications du candidat et des exemples à l'appui. Que vous recommandiez quelqu'un pour un emploi, un stage ou une opportunité académique, ce modèle vous aidera à rédiger un texte ciblé, personnel et percutant.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Commencez fort avec une introduction claire et le contexte de la relation

Alignez vos réalisations sur le rôle ou le programme à l'aide d'exemples concrets

Abordez les limites des candidats comme des opportunités de croissance

Évitez les éloges vagues grâce aux invites intégrées qui vous aident à être plus précis

📌 Idéal pour : Recommander des candidats à l'aide d'une lettre personnalisée et narrative qui met en avant leurs réalisations concrètes et leur évolution.

💡 Conseil de pro : Ancrez votre lettre autour d'un récit convaincant. Une histoire bien choisie, avec un contexte et un résultat, en dit souvent plus long qu'une liste de qualités. Pensez : « comment ils ont mené un projet voué à l'échec à la réussite », plutôt que « ils sont organisés et motivés »

2. Modèle de proposition d'emploi ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Donnez forme à une recommandation qui se démarque grâce au modèle de proposition d'emploi ClickUp

Le modèle de proposition d'emploi ClickUp vous permet de rédiger facilement des recommandations authentiques et convaincantes, à la fois personnelles et professionnelles.

Le modèle vous aide à commencer par présenter votre connexion avec le candidat, à partager des exemples concrets de votre impact et à mettre en avant des résultats mesurables. Vous pouvez même intégrer des éléments visuels tels que des échéanciers pour appuyer votre argumentation, ce qui est idéal pour les candidats ayant des réalisations liées à des projets.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Alliez récit personnel et professionnalisme

Mettez en avant les résultats obtenus, tels que l'impact sur l'équipe ou la réussite d'un projet

Possibilité d'inclure des visuels pour renforcer votre message dans vos propositions d'emploi

Idéal pour des recommandations personnalisées adaptées à un emploi spécifique

📌 Idéal pour : Rédiger des recommandations convaincantes pour des titres de poste qui allient connexion personnelle, exemples marquants et structure soignée.

🧠 Anecdote : Au XVIIIe et XIXe siècles, les lettres de recommandation étaient parfois utilisées pour présenter des conjoints potentiels dans les cercles aristocratiques. « Cher Duc, ce gentleman a d'excellentes perspectives d'avenir et de belles dents. »

💡 Conseil de pro : Ne perdez pas de temps à passer d'un outil à l'autre ou à repartir de zéro. Avec ClickUp, vous pouvez rédiger, organiser et peaufiner toutes vos lettres de recommandation dans un environnement de travail simplifié, afin de vous concentrer sur l'essentiel : rédiger des recommandations pertinentes et mémorables.

3. Modèle de lettre de recommandation par Canva

via Canva

Le modèle de lettre de recommandation de Canva offre une disposition claire et professionnelle avec des touches de design douces qui le rendent chaleureux sans être informel.

Avec un espace dédié aux coordonnées de l'expéditeur et du destinataire, un corps flexible pour votre message et une conclusion soignée, ce modèle vous permet de rédiger des lettres élégantes et faciles à personnaliser.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Disposition visuellement attrayante avec des accents pêche doux

Structure facile à suivre pour une personnalisation rapide

Équilibre entre convivialité et professionnalisme grâce à une mise en forme soignée

Idéal pour les recommandations académiques ou professionnelles qui ont besoin d'un coup de pouce visuel

📌 Idéal pour : Rédiger une lettre aussi impressionnante visuellement que la recommandation qu'elle contient.

💡 Conseil de pro : évitez les superlatifs, sauf si vous pouvez les étayer. Des mots tels que « meilleur », « plus » ou « exceptionnel » peuvent sembler creux sans précisions. Quantifiez ou contextualisez les réalisations lorsque cela est possible. Avec ClickUp Brain, vous pouvez surligner une phrase vague dans votre lettre et inviter l'IA à la réécrire avec des exemples concrets ou des données. 📌 Essayez cette invite dans ClickUp Brain: Remplacez « Il est l'employé le plus fiable de notre équipe » par un exemple spécifique ou un résultat mesurable qui démontre sa fiabilité.

4. Modèle de lettre de recommandation pour le lycée par Adobe

via Adobe

Le modèle de recommandation pour le lycée d'Adobe offre une disposition accueillante et bien structurée, parfaite pour les recommandations d'étudiants.

Du nom de l'établissement scolaire inscrit verticalement dans la marge au motif de feuilles délicat, les éléments visuels allient créativité et crédibilité. La mise en forme met l'accent sur les résultats scolaires tout en ajoutant une touche personnelle et encourageante.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Design convivial et professionnel avec une touche moderne

Idéal pour les recommandations d'étudiants dans un contexte académique

Disposition claire facilitant la personnalisation

Les éléments visuels ajoutent une touche chaleureuse sans distraire l'attention

📌 Idéal pour : Aider les étudiants à se présenter sous leur meilleur jour grâce à une recommandation exceptionnelle.

🔍 Le saviez-vous ? Ces recommandations et mentions de compétences sur LinkedIn? Il s'agit d'une évolution numérique des lettres de recommandation traditionnelles, mais avec moins d'efforts et plus d'émojis.

5. Modèle de lettre de référence sur le caractère par AIHR

via AIHR

Le modèle de lettre de référence sur le caractère de l'AIHR garantit l'authenticité et la clarté de votre lettre et vous guide dans la rédaction d'une recommandation personnelle réfléchie.

Grâce à des invites claires concernant les qualités, des exemples et des remarques finales, ce modèle flexible peut être utilisé dans divers cas, que ce soit pour des emplois, des rôles universitaires ou des programmes de bénévolat.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Structure facile à suivre pour les recommandations non professionnelles

Encourage un ton sincère et personnel sans paraître informel

Idéal pour les références de caractère dans différents contextes

Les invites, instructions et exemples vous aident à rester concentré et précis

📌 Idéal pour : Rédiger une recommandation sincère sur le caractère d'une personne, qui soit authentique et mémorable.

🧠 Anecdote amusante : Il existe une tendance virale sur Internet qui consiste à rédiger de fausses lettres de recommandation pour des méchants célèbres, par exemple des recommandations élogieuses pour des personnages tels que Dark Vador ou Voldemort. Une lettre a même loué Dark Vador comme étant un « leader fort, capable de résoudre les conflits avec une précision chirurgicale ». 😅 C'est un rappel amusant qui montre qu'avec le ton et la mise en forme appropriés, vous pouvez rendre presque n'importe qui impressionnant. Mais dans la vraie vie ? L'authenticité, les détails et la sincérité sont ce qui distingue vraiment une lettre de recommandation.

6. Modèle de lettre de référence professionnelle par AIHR

via AIHR

Le modèle de lettre de référence professionnelle offre une structure soignée pour soutenir en toute confiance la carrière d'un collègue.

Il vous aide à rédiger une introduction convaincante, à détailler les points forts du candidat et à conclure en invitant à donner suite, ce qui est idéal pour soutenir une transition professionnelle ou une promotion.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Design élégant et moderne avec des touches de couleur subtiles

Idéal pour les changements de carrière, les promotions ou les candidatures officielles

Encourage à la fois les réflexions personnelles et les exemples professionnels

Laisse de la place pour une conclusion crédible et respectueuse

📌 Idéal pour : Soutenir la prochaine grande décision ou le prochain changement de carrière d'un collègue grâce à une recommandation professionnelle convaincante et positive.

💡 Conseil de pro : Intégrez dans votre lettre des termes orientés vers l'avenir tirés de la description du poste. Passez de « ce qu'ils ont fait » à « ce qu'ils sont capables de faire ensuite ». Exemple : « Sa capacité à s'adapter rapidement et à diriger sous pression fait d'elle une candidate idéale pour des rôles en évolution rapide et en contact avec les clients. »

7. Modèle de lettre de référence pour une promotion par l'AIHR

via AIHR

Le modèle de lettre de recommandation pour une promotion de l'AIHR est conçu pour recommander un employé pour la prochaine étape de sa carrière sans paraître trop formel ou générique.

Il vous aide à mettre en valeur les compétences du candidat, ses contributions clés et son aptitude à diriger, et vous offre suffisamment d'espace pour étayer votre recommandation avec des exemples concrets et une conclusion percutante.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Mise en forme ciblée adaptée aux promotions internes

Encouragez les exemples spécifiques qui appuient l'avancement

Conserve un ton clair et professionnel tout au long du document

Facile à personnaliser pour tous les secteurs et tous les rôles

📌 Idéal pour : Recommander une personne qui, selon vous, est prête à franchir une étape et à assumer un rôle plus important en toute confiance.

⚙️ Bonus : consultez ces modèles de plans de carrière pour planifier votre évolution.

8. Modèle de lettre de recommandation pour une bourse d'études par Template.net

Le modèle de lettre de recommandation pour une bourse vous permet de mettre en avant les résultats scolaires, les qualités de leadership et l'impact communautaire de manière structurée et pertinente.

De l'établissement de votre relation à la mise en avant de l'adéquation avec les objectifs de la bourse, ce modèle vous aide à construire un dossier solide, sans compliquer inutilement la lettre.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Couvre clairement les résultats scolaires et extrascolaires

Aide à aligner les valeurs des étudiants sur la mission de la bourse

Comprend un espace pour ajouter des exemples concrets, tels que des initiatives communautaires

Idéal pour les étudiants qui postulent à des programmes basés sur le mérite ou le service

📌 Idéal pour : Aider un étudiant méritant à obtenir une bourse grâce à une recommandation percutante.

💡 Conseil de pro : Évitez les éloges trop utilisés comme « va au-delà des attentes ». Décrivez plutôt exactement ce que la personne a fait et ce qui la rend remarquable. Privilégiez les actions aux mots à la mode.

9. Modèle de lettre de recommandation pour un collègue par Template.net

Ce modèle de lettre de recommandation vous aide à rédiger une recommandation sincère et professionnelle pour un collègue sans tomber dans les clichés.

La disposition permet de conserver un ton conversationnel tout en restant structuré, avec des espaces réservés qui vous guident pour mettre en avant des points forts spécifiques, tels que les compétences techniques, le leadership ou la capacité à travailler en équipe, en fonction du contexte.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Structure claire qui facilite et accélère les modifications en cours

Les invites, instructions et exemples vous aident à vous concentrer sur les réalisations et les qualités réelles

Équilibre entre professionnalisme et touche personnelle

Idéal pour les recommandations de collègues et les recommandations internes

📌 Idéal pour : Mettre en avant les réalisations d'un collègue avec une recommandation sincère et réfléchie.

📮 Insight ClickUp : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

10. Modèle de disposition d'une lettre de recommandation par Template.net

Le modèle de disposition de lettre de recommandation offre un format polyvalent pour les recommandations professionnelles. Il dispose d'un espace pour mettre en avant vos points forts clés et ajouter de la crédibilité grâce à des exemples concrets.

Il passe efficacement de l'introduction à la recommandation, en encourageant une narration concise appuyée par des anecdotes courtes et pertinentes.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Suffisamment polyvalent pour s'adapter à divers scénarios professionnels

Vous aide à éviter les éloges vagues grâce à des invites et des instructions guidées

Un flux simplifié permet de rester concis et efficace

Utile pour les premières ébauches ou les recommandations à rédiger rapidement

📌 Idéal pour : Prendre une longueur d'avance sur toute lettre de recommandation grâce à une disposition claire et facile à suivre et à des directives spécifiques.

11. Lettre de recommandation pour une demande de visa par Template.net

Le modèle de lettre de recommandation pour un visa vous aide à rédiger une lettre respectueuse et concise pour soutenir la demande de visa ou le processus d'immigration d'une personne.

Il vous guide pour vous adresser directement à l'agent d'immigration, établir votre autorité et mettre en avant les mérites académiques ou professionnels du candidat de manière structurée et constructive.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Ton formel adapté aux contextes juridiques et liés à l'immigration

La structure intégrée garantit la clarté et la crédibilité

Espace pour mettre en valeur votre formation, votre éthique professionnelle et vos réalisations

Mise en forme claire avec les coordonnées précises de l'expéditeur pour le suivi

📌 Idéal pour : Assister quelqu'un dans sa demande de visa avec une lettre de recommandation bien rédigée.

💡 Conseil de pro : Si vous rédigez une lettre pour quelqu'un qui débute sa carrière, mettez davantage l'accent sur son attitude et sa capacité d'adaptation que sur son expérience. Dans le bon contexte, la curiosité, la capacité à être coaché et la persévérance peuvent l'emporter sur l'expertise technique.

12. Modèle de lettre de recommandation pour stage par Template.net

Le modèle de lettre de recommandation pour stage simplifie le processus de recommandation d'étudiants ou de jeunes professionnels pour des stages.

Sa disposition simple vous aide à présenter rapidement le candidat, à mettre en avant quelques-uns de ses points forts et à partager une anecdote spécifique, le tout dans un format facile à personnaliser.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Structure concise, idéale pour des recommandations rapides et réfléchies

Encourage l'utilisation d'exemples concrets qui mettent en valeur le potentiel du candidat

Son ton équilibré le rend adapté à des paramètres formels ou informels

Facile à personnaliser pour divers programmes de stage

📌 Idéal pour : Aider un étudiant ou un jeune professionnel à décrocher un stage grâce à une recommandation remarquable destinée à des employeurs potentiels.

13. Modèle de lettre de recommandation pour freelance par Template.net

Le modèle de lettre de recommandation pour freelance est conçu pour mettre en avant les compétences, la fiabilité et les contributions d'un freelance dans un ton à la fois personnel et professionnel.

Il comprend un espace pour discuter de la collaboration, des résultats du projet et de l'expérience globale, ce qui est idéal pour aider les freelancers à trouver de futurs clients ou rôles.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Disposition simple qui met l'accent sur les compétences, la confiance et les résultats

Encourage les témoignages personnalisés plutôt que les commentaires génériques

Se termine par une recommandation claire et des informations de contact

Idéal pour les développeurs, designers, rédacteurs et consultants indépendants

📌 Idéal pour : Recommander les compétences et la fiabilité d'un freelance afin de lui ouvrir de nouvelles portes.

14. Modèle de lettre de recommandation par un pair pour une carrière dans le domaine des soins infirmiers par Template.net

Le modèle de lettre de recommandation pour infirmiers vous aide à rédiger une recommandation réfléchie et crédible pour un collègue infirmier, en mettant l'accent sur ses points forts cliniques et interpersonnels.

Il vous invite, instructions à inclure des informations sur le travail d'équipe, les soins aux patients, la communication et le leadership, ce qui en fait une lettre complète pour les candidatures à un emploi, les programmes de formation ou les récompenses.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Couvre des domaines essentiels tels que les compétences cliniques et la capacité à travailler en équipe

Conserve un ton professionnel mais chaleureux tout au long du texte

Utile pour les recommandations entre pairs dans le domaine des paramètres de santé

Comprend une conclusion forte pour une recommandation finale

📌 Idéal pour : Reconnaître le dévouement d'un collègue infirmier et le recommander comme candidat idéal pour une nouvelle opportunité.

15. Modèle de lettre de recommandation pour la fonction publique par Template.net

Le modèle de lettre de recommandation pour la fonction publique vous aide à recommander une personne qui a un impact dans le secteur public, dans une organisation à but non lucratif ou dans le cadre de ses rôles civiques.

Il vous aide à mettre en avant votre style de leadership, vos compétences relationnelles et votre impact sur la communauté à l'aide d'exemples concrets, ce qui est idéal pour les rôles qui exigent professionnalisme et empathie.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Disposition claire avec des sections adaptées aux rôles dans le secteur public

Aide à mettre en avant les qualités liées à la mission et les atouts interpersonnels

Convient pour les candidatures à un emploi, les nominations ou les nominations à des prix

Une conclusion forte laisse la possibilité d'un suivi ou d'un contact ultérieur

📌 Idéal pour : Rédiger une recommandation significative pour quelqu'un qui fait la différence dans le service public.

16. Modèle de lettre de recommandation d'un enseignant par Template. Net

Le modèle de lettre de recommandation d'un enseignant permet de rester concis et sincère. Il est idéal pour recommander des enseignants ou des étudiants dans un contexte scolaire.

Il vous encourage à partager des anecdotes spécifiques sur l'apprentissage, le leadership et les contributions en classe, ce qui ajoute de la profondeur à la recommandation tout en conservant une structure claire.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Conçu pour les recommandations d'étudiants ou d'enseignants

Comprend un espace pour ajouter des anecdotes personnelles et mettre en avant vos résultats scolaires

Facile à adapter aux paramètres de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur

Gardez un ton respectueux, crédible et encourageant

📌 Idéal pour : Assister un collègue enseignant dans son parcours en rédigeant une recommandation qui met en avant sa passion et ses compétences.

💡 Conseil de pro : Mentionnez des projets, des partenaires, des réalisations ou des noms d'entreprises lorsque cela est approprié. Cela donne de la crédibilité à votre lettre et positionne la personne comme quelqu'un qui a travaillé dans des environnements réels et complexes.

Créez, peaufinez et envoyez vos lettres de recommandation plus rapidement avec ClickUp

Les lettres de recommandation doivent être réfléchies, structurées et faciles à rédiger, surtout lorsque le temps est limité ou que plusieurs demandes arrivent simultanément. Les modèles permettent de simplifier le processus, mais le véritable avantage réside dans le fait de disposer d'un environnement de travail qui rassemble tout.

ClickUp est une application tout-en-un pour la gestion du travail et des compétences, conçue pour faciliter chaque étape de votre flux de travail, y compris la rédaction, la mise en forme et la gestion des lettres de recommandation.

Documents ClickUp

Créez, organisez et personnalisez vos lettres de recommandation avec ClickUp Docs

Commençons avec ClickUp Docs.

Il s'agit d'un éditeur de documents intégré qui vous permet de créer, mettre en forme et organiser des documents complets sans quitter votre environnement de travail.

Par exemple, supposons que vous dirigez un programme de mentorat professionnel et que vous devez envoyer des lettres de recommandation pour 10 mentorés. Vous pouvez créer un document principal intitulé « Lettres de recommandation pour le programme de mentorat 2025 », avec une sous-page pour chaque mentoré, et personnaliser chaque lettre en mettant en avant les points forts de leur parcours de mentorat. Ensuite, étiquetez le coordinateur du programme afin qu'il les relise et les finalise.

ClickUp Brain

Et ce n'est pas tout : ClickUp Brain, un assistant IA intelligent, est intégré directement dans Docs.

Il vous aide à rédiger, réécrire ou affiner le contenu directement dans votre document. Vous pouvez surligner un paragraphe brouillon, inviter Brain à le peaufiner ou lui demander de générer une section entièrement nouvelle sans quitter la page.

Rédigez et peaufinez vos lettres de recommandation directement dans ClickUp Docs avec ClickUp Brain

Imaginons que vous recommandiez un chef de projet et que vous ayez du mal à formuler l'impact de son leadership. Vous pouvez mettre en évidence des notes brutes sur ses réalisations, inviter ClickUp Brain à « Transformer cela en un paragraphe de recommandation convaincant pour un chef de projet qui a mené à bien une initiative inter-équipes », et obtenir instantanément une version peaufinée.

Ne restez plus devant une page blanche : impressionnez avec chaque lettre de recommandation

Que vous rédigiez une seule lettre ou que vous en gériez des dizaines, le modèle et l'environnement de travail adaptés peuvent vous faire gagner des heures et vous aider à rédiger des recommandations qui se démarquent véritablement.

Prêt à simplifier votre processus et à rédiger des lettres qui font impression ?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et découvrez une façon plus intelligente de rédiger, d'organiser et d'envoyer vos lettres de recommandation !