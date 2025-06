Les 11 meilleures alternatives à Veed.io en 2025

Vous en avez assez des obstacles avec Veed. io ? Peut-être que les tarifs sont trop élevés, que le forfait gratuit expire trop rapidement ou que vous recherchez des fonctionnalités qui ne sont tout simplement pas disponibles. Quelle que soit la raison, une chose est sûre : il est temps d'opter pour une solution plus intelligente et plus fluide pour modifier vos vidéos.

La bonne nouvelle ? Les alternatives à Veed.io ne manquent pas, et bon nombre de ces outils de montage vidéo vont bien au-delà de ce dont vous avez l'habitude. Pensez à des fonctionnalités de montage vidéo basées sur l'IA, à des outils de qualité studio sans le prix d'un studio et à des interfaces qui rendent le montage à nouveau amusant.

De la création de vidéos YouTube et de contenu marketing à la recherche d'un éditeur en ligne qui ne vous enfermera pas dans un carcan, ces meilleurs choix sont conçus pour s'adapter à votre flux de travail. Oubliez les maux de tête liés à la modification en cours, ces outils vous redonnent toute votre créativité, sans friction.

Les meilleures alternatives à Veed.io en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures options disponibles si vous souhaitez abandonner Veed.io.

Nom de l'outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Création vidéo et automatisation des flux de travail basées sur l'IA pour les équipes de toutes tailles Scripts et résumés alimentés par l'IA ; gestion de la production vidéo ; enregistrement vidéo intégré (Clips) ; collaboration en temps réel Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises HeyGen Génération de vidéos à l'échelle avec l'IA pour les startups et les créateurs de contenu Avatars IA personnalisables ; voix off automatisées ; assistance multilingue Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Descript Modification et transcription alimentées par l'IA pour les agences Modifiez des vidéos comme du texte ; clonage vocal par IA ; transcription automatique ; modification en cours ; outils de podcast Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises InVideo Création de vidéos en ligne rapide et facile pour les petites équipes Conversion de texte en vidéo ; médias et modèles stockés ; plusieurs formats d'image Forfait Free disponible Synthesia Avatars réalistes générés par IA pour les entreprises de toutes tailles Avatars personnalisés ; plus de 120 langues ; transcriptions et sous-titres automatiques Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Camtasia Enregistrement vidéo et tutoriels pour les professionnels Enregistrement d'écran et de webcam ; modification en cours par glisser-déposer ; annotations et légendes Forfait Free disponible DeepBrain IA Présentateurs vidéo IA réalistes pour les petites et moyennes entreprises Avatars réactifs aux émotions ; assistance multilingue ; capture des expressions faciales ; intégration de voix off Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Colossyan Formation et vidéos d'entreprise basées sur l'IA pour les entreprises Création automatisée de vidéos de formation ; avatars personnalisés ; ressources et couleurs de la marque ; voix off Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Canva Modification vidéo simple par glisser-déposer pour les particuliers Vaste bibliothèque de modèles et de ressources ; collaboration en équipe ; outils de conception IA intuitifs Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Adobe Premiere Pro Modification vidéo de qualité professionnelle pour les entreprises et les grandes agences Outils conformes aux normes de l'industrie ; synchronisation multi-caméras ; effets avancés et étalonnage des couleurs ; intégration à l'écosystème Adobe Prix à partir de 37,99 $/mois (abonnement annuel) Vimeo Hébergement et partage de vidéos de haute qualité pour les créateurs et les spécialistes du marketing Hébergement vidéo HD ; analyses ; diffusion en direct ; sous-titres et référencement optimisés par l'IA ; partage privé Forfait Free disponible

Que rechercher dans les alternatives à Veed.io ?

La meilleure alternative à Veed.io dépend de ce qui compte le plus pour vous au-delà des fonctionnalités d'édition de base : automatisation par IA, prix abordable, outils professionnels pour des vidéos de qualité ou expérience plus fluide. Cela dit, voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Capacités de modification : découvrez si vous avez besoin d'un éditeur simple par glisser-déposer ou d'outils professionnels pour la modification multipiste, l'animation par images clés et les transitions avancées

Fonctionnalités basées sur l'IA : certains outils proposent des sous-titres automatiques, des avatars générés par l'IA et une modification intelligente des vidéos pour accélérer votre flux de travail. Si l'automatisation est une priorité, recherchez des plateformes basées sur l'IA

Facilité d'utilisation : si vous souhaitez une expérience de modification rapide et sans tracas, choisissez une plateforme avec une interface claire et des outils adaptés aux débutants. Pour plus de contrôle, envisagez un logiciel avec des options de personnalisation avancées

Outils de collaboration : si vous travaillez en équipe, des fonctionnalités telles que les commentaires en temps réel, le partage dans le cloud et l'accès multi-utilisateurs peuvent faire toute la différence

Qualité et formats d'exportation : vous avez besoin de vidéos 4K ? Vous souhaitez exporter sans filigrane ? Assurez-vous que la plateforme offre la résolution et les options de format dont vous avez besoin

Tarifs et limitations des forfaits gratuits : certaines alternatives proposent des versions gratuites, mais elles peuvent comporter des restrictions d'exportation, des filigranes ou des fonctionnalités limitées. Vérifiez si les forfaits payants correspondent à votre budget

Intégration avec d'autres outils : si vous utilisez des plateformes telles que Canva, Adobe ou des outils de gestion de projet, recherchez un logiciel qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail

👀 Le saviez-vous ? En moyenne, une personne regarde plus de 7,2 heures de contenu vidéo par jour !

Les 11 meilleures alternatives à Veed.io

Voici une liste des meilleures alternatives à Veed.io : ce qu'elles font bien, leurs points faibles, leur prix et ce que les utilisateurs en pensent.

1. ClickUp (Idéal pour la création vidéo basée sur l'IA et l'automatisation des flux de travail)

Bien que Veed.io soit un choix populaire pour le montage vidéo, un outil qui combine des fonctionnalités similaires avec des fonctionnalités supplémentaires peut vous aider à fluidifier encore davantage votre pipeline.

ClickUp est « l'application qui fait tout » pour le travail. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La plateforme offre des outils pour aider les créateurs, les spécialistes du marketing et les entreprises à gérer la production vidéo, à collaborer en temps réel et à automatiser les tâches fastidieuses.

Gérez votre production vidéo avec la plateforme de gestion de projet ClickUp et ses enregistrements d'écran intégrés

Avec ClickUp pour la gestion de projet, les tâches, les documents et la collaboration vidéo peuvent être combinés sur une seule plateforme. Après tout, pour maintenir votre projet sur la bonne voie, vous devez avoir une vue d'ensemble claire des délais, des priorités et de la progression de l'équipe. Et c'est exactement ce que fait ClickUp.

Partagez rapidement des clips vidéo, des commentaires et des validations avec ClickUp Clips.

L'une des fonctionnalités phares de ClickUp pour les créateurs de vidéos est ClickUp Clips, un outil vidéo intégré qui vous permet d'enregistrer, d'annoter et de partager des extraits vidéo directement dans vos tâches.

Au lieu de dépendre d'un logiciel d'enregistrement tiers ou de jongler entre plusieurs applications, Clips vous permet de créer facilement des vidéos tutorielles, des présentations ou des mises à jour pour votre équipe.

Vous pouvez mettre en évidence des sections importantes, ajouter des commentaires ou marquer des horodatages pour une référence rapide. Avec Clips, vous pouvez enregistrer des vidéos explicatives, documenter les commentaires et capturer les idées issues des réunions dans ClickUp, ce qui vous permet de garder votre flux de travail organisé et accessible.

Vous êtes en panne d'inspiration ? Éliminez le travail manuel de la production vidéo en automatisant l'écriture de scripts, en résumant de longues vidéos et en générant des fichiers audio et des transcriptions en quelques secondes avec ClickUp. Il vous suffit de lancer ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour qu'il fasse le travail à votre place.

Réfléchissez et planifiez votre prochaine campagne vidéo virale à l'aide de ClickUp Brain

Que vous créiez un tutoriel YouTube, une publicité ou une vidéo explicative, ClickUp Brain peut générer des scripts structurés et de haute qualité adaptés à vos besoins.

Pour les créateurs de contenu et les entreprises de production vidéo, cela signifie moins de travail manuel, une production vidéo plus rapide et une meilleure organisation, ce qui vous permet de vous concentrer sur la créativité plutôt que sur des tâches fastidieuses.

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à moins de réunions, des résumés rapides générés par l'IA et des tâches automatisées.

ClickUp n'est pas seulement un excellent outil pour la création de contenu, il est également conçu pour gérer l'ensemble du processus de production vidéo, du début à la fin.

Obtenez un modèle gratuit Lancez rapidement vos projets vidéo avec le modèle de production vidéo ClickUp

Avec le modèle de production vidéo ClickUp, les équipes peuvent organiser leurs projets en flux de travail structurés, garantissant ainsi le bon déroulement de chaque étape de la production.

Ce modèle vous permet de planifier des idées de vidéos, de créer des scripts et d'attribuer des rôles à l'aide de ClickUp Docs et de scripts générés par IA. Vous pouvez également planifier des dates de sortie, suivre les performances de la plateforme et gérer les ressources de marketing vidéo.

👀 Le saviez-vous ? Les vidéos avec sous-titres sont affichées 80 % plus souvent sur les réseaux sociaux.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez en mode édition en direct, laissez des commentaires et suivez les révisions de script dans ClickUp Docs

Créez des tableaux de bord pour suivre la progression de votre équipe en temps réel

Mesurez les coûts et optimisez les flux de travail en effectuant un suivi du temps passé en production

Utilisez des champs personnalisés pour suivre les formats vidéo, les résolutions et les types de contenu

Définissez des objectifs mesurables pour stimuler l'engagement et rationaliser la production

Intégrez des outils de modification vidéo basés sur l'IA tels que Premiere Pro et Final Cut Pro

Limites de ClickUp

La plateforme peut sembler intimidante pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un critique G2 déclare :

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de garder tout sur la bonne voie.

Nous avons un processus complexe de production vidéo qui implique plusieurs personnes à différentes étapes du pipeline, plusieurs cycles de révision, chaque livrable unique ayant son propre délai. Je suis en mesure de rationaliser tout cela en utilisant les automatisations disponibles dans ClickUp, ce qui me permet de tout garder sur la bonne voie.

📖 À lire également : Comment utiliser la communication vidéo asynchrone pour améliorer le télétravail

2. HeyGen (Idéal pour redimensionner les vidéos générées par IA)

via HeyGen

La création vidéo n'a pas besoin d'être compliquée : HeyGen tente de la simplifier. La plateforme facilite la création vidéo : pas besoin de caméra, pas besoin d'équipe, juste l'IA. Que vous localisiez du contenu, personnalisiez votre communication ou automatisiez votre production, elle dispose des outils pour vous aider.

Ses avatars IA vous permettent de créer une version numérique de vous-même qui parle naturellement et suit votre script. Utilisez votre webcam pour en générer un ou choisissez parmi les options prédéfinies. Vous pouvez également modifier les voix, les tenues et les arrière-plans en quelques clics.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Tirez parti de modèles de calendriers vidéo et de contenu personnalisables pour différents styles

Générez des vidéos dans plus de 40 langues avec différents accents régionaux. De plus, il prend en charge le clonage vocal, vous pouvez donc ajouter votre voix.

Générez des scripts vidéo à partir d'invitations ou de brefs résumés

Divisez votre vidéo en scènes, ajustez facilement le texte, les médias et le placement des avatars

Limites de HeyGen

Fonctionnalités avancées de modification en cours limitées pour un contenu hautement personnalisé

Les options d'exportation vidéo peuvent nécessiter un temps de traitement supplémentaire pour les contenus plus longs

Tarifs HeyGen

Free

Créateur : 29 $/mois

Équipe : 89 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HeyGen

G2 : 4,8/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HeyGen ?

Un avis G2 partagé :

J'utilise HeyGen pour créer du contenu pour ma chaîne YouTube, et l'utilisation des avatars donne une nouvelle dimension à mes vidéos. J'ai déjà utilisé trois avatars différents dans le cadre du forfait gratuit, et c'était génial. Toute mon équipe a aimé le nouveau format et ma chaîne YouTube ne cesse de gagner en nombre.

J'utilise HeyGen pour créer du contenu pour ma chaîne YouTube, et l'utilisation des avatars donne une nouvelle dimension à mes vidéos. J'ai déjà utilisé trois avatars différents rien qu'avec le forfait gratuit, et c'était génial. Toute mon équipe a aimé le nouveau format et ma chaîne YouTube ne cesse de gagner en nombre.

📖 À lire également : Comment enregistrer une vidéo de vous-même en train de présenter un PowerPoint ?

3. Descript (idéal pour la modification et la transcription basées sur l'IA)

via Descript

L'un des outils les plus anciens de la liste des alternatives à Veed est Descript. Si vous avez besoin d'efficacité et d'outils basés sur l'IA, Descript offre des fonctionnalités que les éditeurs traditionnels ne peuvent tout simplement pas offrir. Au lieu de parcourir les échéanciers, vous pouvez modifier des vidéos comme un document texte, en supprimant des mots et des erreurs en quelques secondes. De plus, vous pouvez consulter les versions précédentes et restaurer n'importe quel brouillon.

La fonctionnalité Overdub vous permet de créer un clone de votre voix généré par IA pour corriger les erreurs sans avoir à réenregistrer. Vous pouvez même enregistrer votre écran, votre webcam ou les deux à la fois. C'est très utile pour les tutoriels, les formations ou les vidéos explicatives, et cela s'intègre instantanément à l'échéancier de modification en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Tirez parti de la transcription automatique par IA avec une grande précision

Utilisez des outils d'enregistrement d'écran et de modification de podcasts basés sur l'IA

Utilisez la modification en cours sur plusieurs pistes pour une production fluide

Limitations de Descript

Fonctionnalités avancées de modification en cours limitées par rapport aux outils professionnels

Les voix générées par IA peuvent parfois sembler robotiques

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $/mois par personne

Créateur : 35 $/mois par personne

Business : 50 $/mois par personne

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 770 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un critique Reddit dit :

Mon travail de modification en cours a complètement changé. J'avais déjà entendu parler de Descript, mais je pensais que cet outil servait uniquement à transcrire des fichiers audio (ce qui ne m'intéresse pas vraiment). Cependant, maintenant qu'ils proposent d'autres services dans leur suite, j'ai décidé de l'essayer ! Je suis vraiment content de l'avoir fait, la possibilité de faire un overdub avec votre propre voix, de simplement supprimer un ou plusieurs mots pour modifier votre podcast (sans parler d'un simple clic pour supprimer les mots de remplissage).

Mon travail de modification en cours a complètement changé. J'avais déjà entendu parler de Descript, mais je pensais que cet outil servait uniquement à transcrire des fichiers audio (ce qui ne m'intéresse pas vraiment). Cependant, maintenant qu'ils proposent d'autres services dans leur suite, j'ai décidé de l'essayer ! Je suis vraiment content de l'avoir fait, la possibilité de faire un overdub avec votre propre voix, de simplement supprimer un ou plusieurs mots pour modifier votre podcast (sans parler d'un simple clic pour supprimer les mots de remplissage).

👀 Le saviez-vous ? YouTube est le deuxième moteur de recherche au monde.

4. InVideo (Idéal pour la création rapide et facile de vidéos en ligne)

via InVideo

Pour les spécialistes du marketing, les gestionnaires de réseaux sociaux et les petites entreprises, InVideo élimine la complexité des logiciels de modification traditionnels. Son flux de travail basé sur des modèles rend la création de vidéos aussi simple que de remplir des champs vides.

Avec des milliers de modèles personnalisables et l'accès à plus de 16 millions de médias, InVideo facilite la création de vidéos de qualité professionnelle, sans avoir à passer des heures à apprendre à utiliser des logiciels compliqués.

Les meilleures fonctionnalités d'InVideo

Transformez du texte en visuels attrayants pour vos publicités, promotions ou contenus YouTube

Créez des vidéos en saisissant votre idée et en personnalisant la durée et la voix off

Optimisez vos vidéos pour différentes plateformes grâce à plusieurs formats d'image

Limites d'InVideo

Options de personnalisation limitées par rapport aux éditeurs avancés

L'exportation peut être lente pour les vidéos plus longues

Tarifs InVideo

Free

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Génératif : 120 $/mois

Évaluations et avis sur InVideo

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'InVideo ?

Un avis Capterra dit :

Comparé à des applications de montage vidéo plus compliquées, vous pouvez créer des vidéos assez rapidement sur le site grâce à ses fonctionnalités et ses facilités. Comme il s'agit d'une plateforme web, vous pouvez l'utiliser partout où vous disposez d'une connexion Internet pour afficher et modifier des films.

Comparé à des applications de modification vidéo plus compliquées, vous pouvez créer des vidéos assez rapidement sur le site grâce à ses fonctionnalités et ses facilités. Comme il s'agit d'une plateforme Web, vous pouvez l'utiliser partout où vous disposez d'une connexion Internet pour afficher et modifier des films.

5. Synthesia (idéal pour les avatars réalistes générés par IA)

via Synthesia

Au lieu d'engager des acteurs ou de monter un studio, Synthesia vous permet de choisir parmi un large intervalle d'avatars IA, de saisir votre script et de laisser la plateforme générer une vidéo soignée et professionnelle.

Les avatars de cette alternative à Veed synchronisent leurs mouvements de lèvres de manière réaliste avec votre texte. Avec une assistance dans plus de 120 langues, c'est un outil puissant pour les entreprises internationales qui ont besoin de vidéos de haute qualité sans les frais liés à des équipes de production.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Tirez parti d'avatars personnalisés pour votre image de marque

Générez du contenu inclusif avec diverses options d'avatars

Générez automatiquement des transcriptions, des sous-titres et des voix off

Profitez de modèles vidéo prédéfinis pour une utilisation facile

Limites de Synthesia

Animation et flexibilité de modification limitées par rapport aux autres alternatives à Synthesia IA

Les avatars de haute qualité peuvent encore sembler légèrement artificiels

Tarifs Synthesia

Free

Starter : 29 $/mois

Créateur : 89 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 270 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

Un avis G2 dit :

Interface simple pour créer des vidéos avec des avatars IA ; facile à comprendre, réactive, avec option de prévisualisation ; la connexion à des bases de données d'images et de vidéos librement disponibles pouvant être utilisées dans les vidéos générées est également très pratique.

Interface simple pour créer des vidéos avec des avatars IA ; facile à comprendre, rapide et réactive, avec option de prévisualisation ; la connexion à des bases de données d'images et de vidéos librement disponibles pouvant être utilisées dans les vidéos générées est également très pratique.

🧠 Anecdote : la première vidéo mise en ligne sur YouTube était un court clip intitulé « Me at the Zoo »

6. Camtasia (Idéal pour l'enregistrement vidéo et les tutoriels)

via Camtasia

Camtasia est l'un des outils préférés des enseignants, des formateurs et des entreprises qui ont besoin d'enregistrements d'écran de qualité professionnelle sans se prendre la tête. Il vous permet de capturer votre écran, votre webcam et votre audio en une seule fois, ce qui est idéal pour les tutoriels et les présentations.

Mais il ne s'agit pas seulement d'enregistrer ; vous pouvez pimenter vos vidéos avec des effets, des annotations, des légendes et même des quiz pour captiver l'attention des spectateurs. Les modèles, transitions et animations intégrés facilitent la modification en cours.

De plus, il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac, donc personne n'est laissé pour compte.

Les meilleures fonctionnalités de Camtasia

Capturez des enregistrements d'écran de haute qualité grâce à des outils de modification intégrés

Créez facilement des vidéos à l'aide d'une interface glisser-déposer

Ajoutez des annotations et des légendes pour renforcer l'engagement

Limites de Camtasia

Le rendu peut être lent pour les projets complexes

Effets vidéo avancés limités

Tarifs Camtasia

Camtasia Starter : Gratuit

Camtasia Essentials : 179,88 $, facturé annuellement

Camtasia Create : 249 $, facturé annuellement

Camtasia Pro : 599 $, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Camtasia

G2 : 4,6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 430 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs résumeurs vidéo IA qui vous feront gagner un temps précieux

7. DeepBrain IA (Idéal pour les présentateurs vidéo IA réalistes)

via DeepBrain IA

Le prochain sur notre liste d'alternatives à Veed est DeepBrain. Supposons que vous soyez dans le domaine de la création de présentations d'entreprise attrayantes ou de vidéos de formation destinées aux clients. Dans ce cas, DeepBrain IA vous permet de donner un « visage » à votre contenu sans avoir à engager un présentateur humain.

Ce qui est impressionnant avec cet outil, c'est sa capacité à ajuster la réponse émotionnelle d'un avatar en fonction du contexte du script, qu'il s'agisse d'un message d'entreprise sérieux ou d'une vidéo promotionnelle informelle.

Les meilleures fonctionnalités de DeepBrain IA

Bénéficiez d'une assistance multilingue pour toucher un public plus large

Capturez les expressions faciales et le ton émotionnel pour des présentateurs IA plus naturels

Intégrez facilement des voix off pour des présentations dynamiques et captivantes

Limites de DeepBrain IA

Outils de modification en cours limités au-delà des interactions avec les avatars

Configuration système élevée requise pour un rendu fluide des avatars

Les fonctionnalités premium sont réservées aux forfaits plus chers

Tarification de DeepBrain IA

Free

Personnel : 29 $/mois

Équipe : 69 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DeepBrain IA

G2 : 4,2/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

🧠 Anecdote : Vous avez déjà entendu dire qu'une image vaut mille mots. Mais selon le Dr James McQuivey de Forrester Research, une minute de vidéo vaut 1,8 million de mots! Les entreprises peuvent mieux se faire entendre grâce à la vidéo qu'à une image statique.

8. Colossyan Creator (Idéal pour les vidéos de formation et d'entreprise basées sur l'IA)

via Colossyan Créateur

Créer des vidéos de formation à partir de zéro peut prendre beaucoup de temps, mais l'IA facilite cette tâche. Colossyan automatise le processus, aidant les équipes RH, les formateurs et les responsables de la conformité à produire du contenu d'apprentissage professionnel à grande échelle. En éliminant le besoin de ressources de production coûteuses, il réduit à la fois les coûts et les efforts.

Ce qui distingue Colossyan des autres alternatives à Veed, c'est sa capacité à automatiser la création de vidéos de formation des employés à l'aide de l'IA. Il permet de réduire les coûts liés à la création de vidéos tout en maintenant des normes professionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Colossyan Creator

Créez des modules de formation, des vidéos de conformité et des tutoriels pour tenir vos équipes informées

Ajoutez des ressources de votre entreprise, des voix off, des couleurs personnalisées et des visuels de marque pour un rendu soigné

Utilisez des avatars IA prêts à l'emploi ou créez instantanément un avatar à partir de votre propre enregistrement vidéo

Limites de Colossyan Creator

Flexibilité limitée pour la modification en cours de vidéos avancée

Problèmes occasionnels de synchronisation de la voix off dans les vidéos plus longues

Tarifs de Colossyan Creator

Starter : 27 $/mois

Business : 88 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Colossyan Creator

G2 : 4,6/5 (plus de 450 avis)

Capterra : pas assez d'avis

9. Canva (idéal pour la modification en cours de vidéos simple par glisser-déposer)

via Canva

La simplicité est l'argument clé de vente de Canva : cet outil est conçu pour offrir rapidité et facilité aux designers et à tous ceux qui ont besoin de créer rapidement un contenu soigné. Il figure parmi les alternatives à Veed les plus populaires actuellement.

Son interface glisser-déposer permet de produire des vidéos époustouflantes en quelques minutes, ce qui est utile pour ceux qui ont un temps limité mais des exigences élevées en matière de contenu.

Cependant, Canva est le plus populaire pour son accessibilité aux utilisateurs. Vous n'avez pas besoin d'être un éditeur vidéo pour créer une publicité sociale convaincante ou une présentation d'équipe avec cet outil. Et avec Canva AI, vous pouvez également générer des designs à l'aide de simples invites de texte.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Profitez d'une vaste bibliothèque de modèles vidéo, de musique et d'images d'archives

Utilisez les fonctionnalités de collaboration pour les équipes travaillant sur des projets partagés

Intégrez-les facilement à d'autres outils de conception, tels que les photos et les présentations

Limites de Canva

Manque d'outils de modification avancés pour les projets vidéo plus complexes

Rendu lent pour les fichiers vidéo volumineux ou complexes

Tarifs Canva

Free

Pro : 15 $/utilisateur par mois

Teams : 10 $/utilisateur par mois (minimum de trois utilisateurs requis)

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Canva

G2 : 4,7/5 (plus de 4 450 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 12 600 avis)

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents de Canva

10. Adobe Premiere Pro (idéal pour le montage vidéo professionnel)

via Adobe Premiere Pro

Pour ceux qui recherchent un montage de qualité professionnelle, Adobe Premiere Pro offre une personnalisation étendue avec des fonctionnalités avancées. Des plugins et des outils tiers étendent encore ses fonctionnalités.

Son intégration dans l'écosystème Adobe plus large est un plus pour cet outil. Cela permet aux utilisateurs de passer facilement d'un outil à l'autre, comme After Effects et Audition. Premiere Pro est conçu pour ceux qui privilégient la flexibilité, le contrôle et la précision dans leur flux de travail de modification en cours.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro

Modifiez vos vidéos à l'aide d'outils conformes aux normes de l'industrie pour l'audio, l'étalonnage des couleurs et les effets visuels

Synchronisez plusieurs angles de caméra et intégrez-les en toute fluidité à d'autres applications Adobe

Rendez des vidéos de haute qualité avec des options d'exportation avancées

Prolongez vos clips et ajoutez des sous-titres traduits automatiquement grâce à l'IA générative

Limites d'Adobe Premiere Pro

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Configuration système élevée et peut être gourmand en ressources

Tarifs Adobe Premiere Pro

Premiere Pro : 37,99 $/mois, paiement annuel

Évaluations et avis sur Adobe Premiere Pro

G2 : 4,5/5 (plus de 1 600 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 540 avis)

11. Vimeo (idéal pour héberger et partager des vidéos de haute qualité)

via Vimeo

Vimeo est la référence pour les cinéastes, les artistes et les professionnels qui veulent que leurs vidéos soient les plus belles possibles.

Contrairement à YouTube, il privilégie la qualité haute définition, offrant une lecture nette adaptée aux grands écrans et aux présentations professionnelles. Plus qu'un simple site d'hébergement, Vimeo permet aux créateurs de présenter leur travail, de partager du contenu privé avec leurs clients ou de diffuser des évènements en direct.

Les meilleures fonctionnalités de Vimeo

Traduisez l'audio et les sous-titres et ajoutez des titres et des descriptions optimisés pour le référencement avec Vimeo IA

Suivez l'engagement des spectateurs grâce à des analyses détaillées

Diffusez des évènements en direct et des webinaires avec une assistance intégrée

Limites de Vimeo

Stockage et bande passante limités sur les forfaits bas de gamme

Certaines options de personnalisation avancées sont disponibles uniquement dans les forfaits supérieurs

Tarifs Vimeo

Free

Starter : 20 $/mois

Standard : 41 $/mois

Avancé : 125 $/mois

Évaluations et avis sur Vimeo

G2 : 4,3/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 040 avis)

📖 À lire également : Les meilleurs résumeurs de transcription IA pour gagner du temps

Créez efficacement des vidéos professionnelles avec ClickUp

Chacune de ces alternatives à Veed offre quelque chose d'unique, de la création facile de vidéos pour les réseaux sociaux aux outils de modification avancés.

Mais pour les équipes qui ont besoin de plus qu'un simple montage vidéo en ligne, ClickUp se distingue en combinant le processus de création vidéo avec la gestion de projet, la collaboration et le suivi des tâches. En conservant tout au même endroit, il aide les équipes à rester organisées du début à la fin.

ClickUp ne se limite pas à la modification, il rationalise l'ensemble du processus de contenu.

Prêt à l'essayer ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!