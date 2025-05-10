10 modèles gratuits d'analyse SWOT marketing pour la planification stratégique 2025

Une analyse SWOT est un outil permettant d'évaluer les influences internes et externes sur votre réussite. Ne pas tenir compte de ces facteurs a un impact négatif sur la croissance de votre entreprise et l'expose à des risques.

Sans analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) de votre marketing, vous avancez à l'aveuglette dans vos campagnes marketing, au risque de prendre de mauvaises décisions, de gaspiller des ressources et de passer à côté d'opportunités.

C'est là qu'un modèle d'analyse SWOT marketing entre en jeu. Il simplifie le processus en fournissant une matrice SWOT structurée pour évaluer les domaines clés.

Ce guide explore des modèles SWOT gratuits et personnalisables pour vous aider à développer des stratégies percutantes, saisir les opportunités et garder une longueur d'avance sur vos concurrents.

🔍 Le saviez-vous ? SWOT n'a pas toujours été SWOT. À l'époque, on l'appelait SOFT, pour « Satisfaction », « Opportunité », « Faute » et « Menace ». 🤯

Que sont les modèles d'analyse SWOT marketing ?

Les modèles d'analyse SWOT marketing sont des cadres structurés qui vous aident à analyser vos forces internes, les faiblesses de votre entreprise, les opportunités externes et les menaces potentielles.

Ces modèles facilitent l'évaluation de votre position sur le marché, l'identification des domaines de croissance et la détection des risques potentiels, sans avoir à repartir de zéro à chaque fois que vous effectuez une analyse. Ils sont particulièrement utiles pour la planification de campagnes, l'analyse de la concurrence et la prise de décisions stratégiques.

En tirant parti d'un modèle d'analyse SWOT marketing, vous pouvez :

Identifiez les tendances du marché et les nouveaux concurrents

Améliorez vos processus internes et optimisez la planification de votre entreprise

Prenez des décisions éclairées

Obtenez un avantage concurrentiel

L'utilisation d'un modèle SWOT de planification commerciale est idéale pour les équipes marketing, les chefs de produit et les petites entreprises. Que vous lanciez une nouvelle gamme de produits, exploriez de nouveaux marchés ou organisiez une session de brainstorming, un cadre SWOT offre à votre équipe un point de départ stratégique pour réussir.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'analyse SWOT marketing ?

Un modèle d'analyse SWOT marketing bien conçu doit être convivial, avec une structure claire et intuitive, et adaptable à différents types et tailles d'entreprises.

Voici les fonctionnalités clés à rechercher dans un modèle d'analyse SWOT idéal :

Disposition claire de la matrice SWOT : organise les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'entreprise dans un diagramme SWOT structuré pour faciliter l'analyse

Exemples d'analyses SWOT complètes et préremplies : Partagez des exemples et des échantillons d'analyses SWOT sous forme de diagrammes marketing pour vous aider à créer plus rapidement votre propre analyse SWOT

Focus sur les facteurs internes et externes : Couvre à la fois les facteurs internes (tels que l'expertise technique) et les influences externes typiques (telles que l'émergence de nouveaux concurrents)

Conception visuellement attrayante : utilise des libellés et des couleurs bien visibles pour mettre en évidence différentes sections telles que les forces et les faiblesses, des tableaux pour regrouper séparément les facteurs internes et externes, ou un diagramme d'analyse SWOT sous forme de matrice pour un aperçu complet qui simplifie la prise de décision

Format adapté à la collaboration : facilite la contribution de toute l'équipe, que ce soit lors d'une session de brainstorming en direct, d'une réunion de planification commerciale ou même de manière asynchrone grâce à des outils de modification pratiques et des paramètres de contrôle d'accès

Intégration avec d'autres cadres : s'aligne sur l'analyse PEST (politique, économique, sociale et technologique) ou d'autres outils d'analyse des tendances du marché pour une approche complète

Évolutivité pour différents besoins : Convient aux petites entreprises, aux analyses SWOT personnelles ou aux évaluations à grande échelle du paysage concurrentiel

Les 10 meilleurs modèles d'analyse SWOT marketing à découvrir

Sur la base d'une checklist de critères essentiels, voici les meilleurs modèles d'analyse SWOT gratuits et personnalisables pour vous aider à rationaliser vos efforts :

1. Modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez les domaines de croissance pour atteindre plus rapidement les jalons prévus grâce au modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp

Le modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp vous aide à évaluer vos forces et vos faiblesses en tant que spécialiste du marketing et à identifier les opportunités et les menaces pour votre développement professionnel. Ces informations vous aident à prendre des décisions stratégiques concernant votre carrière et votre développement personnel.

Utilisez les informations que vous en tirez pour créer une feuille de route personnalisée vers la réussite et décomposez vos objectifs en tâches et sous-tâches gérables. Les champs personnalisés, les vues et les outils de suivi intégrés simplifient l'auto-évaluation, rendant le processus plus organisé et axé sur les objectifs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Structurez vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces dans un diagramme SWOT facile à comprendre

Utilisez des statuts personnalisés pour suivre la progression dans chaque domaine d'amélioration, qu'il s'agisse d'améliorer l'analyse des données ou de développer vos compétences en matière de CRO

Utilisez les vues Tableur, Gantt et Calendrier pour analyser les tendances et définir des échéanciers d'amélioration

🔑 Idéal pour : Les professionnels, les entrepreneurs et les étudiants qui souhaitent évaluer leurs points forts, surmonter leurs faiblesses et saisir de nouvelles opportunités pour leur carrière et leur développement personnel.

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

2. Modèle d'analyse SOAR ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Atteignez vos objectifs et améliorez les résultats de vos projets grâce au modèle d'analyse SOAR de ClickUp

Le modèle d'analyse SOAR de ClickUp aide les individus et les équipes à évaluer leurs forces, leurs opportunités, leurs aspirations et leurs résultats de manière structurée. Contrairement à l'analyse SWOT traditionnelle, qui se concentre sur les faiblesses et les menaces, SOAR met l'accent sur la croissance positive et les résultats axés sur les objectifs.

Une disposition de tableau blanc prête à l'emploi simplifie le brainstorming, la planification stratégique et l'alignement des équipes, garantissant une prise de décision et un suivi de la progression sans faille.

📌 Exemple : Une équipe marketing utilise le modèle d'analyse SOAR de ClickUp pour affiner sa stratégie de lancement d'un nouveau produit. Points forts : Forte reconnaissance de la marque et abonnés très engagés sur les réseaux sociaux

Opportunités : Demande croissante dans un nouveau segment de marché et partenariats inexploités avec des influenceurs

Aspirations : Devenir la marque de référence pour les consommateurs de la génération Z dans les 12 mois

Résultats : Augmentez le trafic sur votre site web de 40 % et boostez les conversions de vos campagnes de 25 % Cette approche aide l'équipe à rester concentrée sur ce qui fonctionne et à aligner ses efforts sur des objectifs ambitieux et mesurables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mappez les forces, identifiez les opportunités, définissez les aspirations et établissez des résultats mesurables pour vos processus marketing grâce à l'analyse SOAR

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour brainstormer et planifier vos stratégies marketing en temps réel, avec les contributions utiles de plusieurs parties prenantes

Intégrez-les aux flux de travail des projets en liant les informations SOAR directement aux tâches , échéanciers et tableaux de bord ClickUp

Regardez cette vidéo pour découvrir comment les tableaux blancs ClickUp optimisent les flux de travail marketing des équipes internes et des agences :

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes marketing et RH, ainsi que les planificateurs stratégiques qui ont besoin d'une approche axée sur les objectifs pour favoriser la croissance, l'innovation et l'optimisation des performances.

💡 Conseil de pro : utilisez la section « Aspirations » du modèle pour alimenter le storytelling de vos campagnes à long terme. Par exemple, si vous aspirez à être leader en matière de développement durable, commencez dès aujourd'hui à intégrer cette aspiration dans le récit de votre marque.

3. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Étudiez vos concurrents pour garder une longueur d'avance grâce au modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Le modèle d'analyse concurrentielle ClickUp vous permet de découvrir des opportunités commerciales en regroupant toutes les informations sur vos concurrents au même endroit, que vous lanciez un nouveau produit ou cherchiez à augmenter votre part de marché dans un secteur très concurrentiel.

Le modèle d'analyse SWOT gratuit comprend des outils intégrés pour la recherche sur la concurrence, la comparaison et l'élaboration de stratégies. En rationalisant le processus d'analyse concurrentielle, les équipes collaborent efficacement et prennent des décisions fondées sur des données pour surpasser leurs concurrents.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos recherches sur la concurrence, visualisez les informations et suivez les tendances du marché afin d'anticiper les changements et d'y réagir rapidement

Assurez-vous que toutes les informations sur la concurrence sont centralisées et faciles à consulter pour toute l'équipe

Automatisez la surveillance de vos concurrents en configurant des alertes pour les mises à jour des prix, les lancements de produits ou d'autres changements clés

🔑 Idéal pour : Les professionnels du marketing, les chefs de produit et les stratèges d'entreprise qui souhaitent suivre et surpasser leurs concurrents.

🧠 Anecdote : l'analyse SWOT a été inventée dans les années 60 par un consultant en gestion nommé Albert Humphrey, au Stanford Research Institute (SRI). Elle reste l'un des outils analytiques classiques qui sont toujours d'actualité plusieurs décennies plus tard ! ✨

4. Modèle de tarification de l'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Recueillez et analysez les données sur les prix de vos concurrents grâce au modèle d'analyse concurrentielle des prix de ClickUp

Le modèle de tarification pour l'analyse concurrentielle de ClickUp aide les entreprises à rechercher, comparer et optimiser leurs stratégies de tarification en fonction des informations sur le marché. Grâce à ce modèle, vous pouvez suivre les prix de vos concurrents, évaluer les tendances en matière de tarification et ajuster vos tarifs pour rester compétitif tout en maintenant votre rentabilité.

Que vous soyez une start-up définissant son modèle tarifaire ou une entreprise établie affinant ses stratégies, ce modèle vous offre une approche structurée adaptée à vos besoins.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les prix de vos concurrents à l'aide d'une vue structurée d'analyse concurrentielle pour des comparaisons en temps réel

Analysez facilement les tendances des prix grâce à des champs personnalisables permettant de classer les modèles et les schémas tarifaires

Surveillez les fluctuations de prix en paramétrant des rappels automatiques pour vérifier régulièrement les prix de vos concurrents

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprises, les analystes de prix et les équipes marketing qui souhaitent comparer les prix de leurs concurrents, affiner leurs modèles de tarification et développer des stratégies concurrentielles pour une croissance durable.

5. Modèle d'analyse NOISE ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Stimulez votre croissance stratégique et relevez efficacement les défis grâce au modèle d'analyse NOISE de ClickUp

Le modèle d'analyse NOISE de ClickUp aide les organisations marketing à évaluer et à affiner leur orientation stratégique en décomposant les facteurs clés de l'entreprise en besoins, opportunités, améliorations, forces et exceptions (NOISE).

Il évalue les facteurs internes et externes et aide les équipes à identifier ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et comment optimiser les ressources pour une réussite durable.

Grâce à ce modèle, les entreprises analysent les lacunes, exploitent leurs points forts et atténuent les risques dans un environnement de travail visuel unique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez les besoins critiques pour votre produit, repérez les nouvelles opportunités de campagne, suivez les domaines d'amélioration des performances des campagnes, tirez parti des atouts existants et traitez efficacement les exceptions

Utilisez des vues personnalisables et collaboratives telles que les tableaux blancs et les tableurs dans ClickUp pour rationaliser la planification de vos initiatives stratégiques

🔑 Idéal pour : Les chefs d'entreprise, les chefs de projet marketing et les équipes stratégiques qui souhaitent analyser les performances, identifier les opportunités de croissance et affiner leur prise de décision.

💡 Conseil de pro : Le « E » dans NOISE vaut de l'or. Observez les valeurs aberrantes, les réussites inattendues ou les moments où tout a bien fonctionné. Analysez pourquoi, puis reproduisez ces conditions.

6. Modèle de cadre d'analyse ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Réfléchissez et organisez vos idées avec le modèle de cadre d'analyse ClickUp

Le modèle de cadre d'analyse ClickUp offre un espace interactif permettant aux équipes de réfléchir, de classer leurs idées et de comparer efficacement plusieurs facteurs commerciaux.

Grâce à des sections prédéfinies pour documenter les plateformes, les marchés cibles, les options de livraison et bien plus encore, il simplifie la prise de décision et améliore la collaboration.

À l'aide de ce modèle, les utilisateurs analysent systématiquement leurs concurrents, identifient les opportunités du marché et affinent leurs stratégies commerciales.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez et comparez vos concurrents selon différents facteurs dans un format clair et structuré

Réfléchissez et collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe pour mieux aligner vos stratégies

Modifiez les sections pour vous concentrer sur les facteurs concurrentiels pertinents, de la tarification aux données démographiques des clients

🔑 Idéal pour : Les analystes de marché, les stratèges d'entreprise, les chefs de produit et les entrepreneurs qui souhaitent évaluer leurs concurrents, optimiser leurs stratégies commerciales et prendre des décisions basées sur des données.

7. Modèle d'analyse comparative ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comparez les indicateurs de performance et identifiez les normes du secteur grâce au modèle d'analyse comparative ClickUp

Le modèle d'analyse comparative ClickUp aide les équipes à comparer les indicateurs de performance des produits, à identifier les tendances du secteur et à prendre des décisions d'optimisation fondées sur des données. Les entreprises rationalisent leur analyse concurrentielle en visualisant les indicateurs financiers clés tels que le prix unitaire, les ventes, le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires directement par rapport à leurs concurrents du secteur.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Comparez les indicateurs financiers clés des produits côte à côte dans une disposition structurée

Visualisez les performances financières grâce à des sections claires et codées par couleur afin d'identifier les forces et les faiblesses

Standardisez l'analyse comparative à l'aide de catégories prédéfinies pour garantir la cohérence de vos analyses

🔑 Idéal pour : les analystes commerciaux, les chefs de produit et les cadres supérieurs qui souhaitent comparer les performances des produits, analyser la concurrence et prendre des décisions stratégiques en matière de tarification.

8. Modèle de matrice TOWS ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Analysez les facteurs internes et externes qui contribuent à la rentabilité, à la croissance et à la réussite de votre organisation grâce au modèle de matrice TOWS de ClickUp

Le modèle de matrice TOWS de ClickUp aide les entreprises à découvrir des informations qui leur permettent d'opérer de manière à maximiser leurs forces, à rendre leurs faiblesses redondantes, à tirer parti des opportunités et à neutraliser les menaces. Il favorise la collaboration, améliore la gestion des risques et rend la prise de décision plus efficace.

Que vous lanciez une nouvelle initiative ou affiniez vos opérations actuelles, ce modèle vous débloque une planification plus intelligente pour des résultats efficaces.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez visuellement vos informations SWOT à l'aide d'un tableau blanc ClickUp pour faciliter le brainstorming

Suivez la progression grâce à des statuts de tâche personnalisés tels que « Ouvert » et « Achevé »

Personnalisez les flux de travail avec des champs sur mesure pour classer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces

🔑 Idéal pour : Les stratèges d'entreprise, les chefs de projet et les cadres qui ont besoin d'une approche structurée pour la prise de décisions stratégiques.

🔎 Le saviez-vous ? L'utilisation de citations réelles de clients ou de données NPS peut valider (ou remettre en question) ce que vous pensez être vos forces et vos faiblesses. Parfois, le plus grand écart se situe entre la perception et la réalité.

9. Modèle d'analyse SWOT minimaliste par Canva

via Canva

Le modèle d'analyse SWOT minimaliste de Canva a été créé pour aider les entreprises, les entrepreneurs et les stratèges à évaluer efficacement leur SWOT. Son design épuré garantit la clarté et facilite la présentation professionnelle des informations.

Que vous développiez une nouvelle gamme de produits pour votre entreprise ou que vous évaluiez les risques du marché, ce modèle vous permet d'analyser clairement et de communiquer facilement les points clés à votre équipe ou aux parties prenantes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez les informations essentielles dans un format à quatre quadrants clairement conçu

Personnalisez le texte, les polices de caractères et les couleurs en fonction de votre image de marque et de vos préférences

Organisez efficacement vos informations grâce à des sections dédiées aux forces, faiblesses, opportunités et menaces

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs, les analystes commerciaux, les chefs de projet et les équipes marketing qui souhaitent analyser les stratégies commerciales, les conditions du marché et les environnements concurrentiels.

10. Modèle d'analyse SWOT pour les start-ups par Template.net

Le modèle d'analyse SWOT pour les startups de Template.net offre une méthode structurée pour évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ce modèle visuellement attrayant et facile à modifier aide les entrepreneurs et les équipes commerciales à clarifier les facteurs internes et externes qui affectent leurs startups.

Grâce à sa conception intuitive, ce modèle permet aux utilisateurs de personnaliser les sections, de collaborer efficacement et de prendre des décisions basées sur des données.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos informations à l'aide d'une matrice SWOT structurée pour classer efficacement les forces et les défis de votre entreprise

Collaborez en toute transparence en partageant le modèle avec les membres de votre équipe pour obtenir des commentaires et des idées en temps réel

Exportez et partagez vos analyses dans plusieurs formats, notamment PDF, PNG et PowerPoint, pour faciliter leur distribution

🔑 Idéal pour : Les entrepreneurs, les fondateurs de start-ups et les équipes marketing qui cherchent à évaluer leur position sur le marché, à identifier les opportunités de croissance et à atténuer efficacement les risques.

Optimisez votre analyse SWOT avec ClickUp

L'analyse SWOT est essentielle pour les spécialistes du marketing, les chefs d'entreprise et les propriétaires de start-ups. Elle fournit des informations précieuses pour les cadres de planification stratégique, le positionnement concurrentiel et l'atténuation des risques, aidant ainsi les entreprises à garder une longueur d'avance.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à rationaliser votre analyse SWOT marketing grâce à des fonctionnalités puissantes telles que la collaboration en temps réel, des informations basées sur l'IA et des tableaux de bord personnalisables.

Ils vous permettent de suivre facilement les conclusions clés, d'attribuer des éléments d'action et d'intégrer des données provenant de plusieurs sources pour une analyse complète.

De plus, avec plus de 1 000 modèles personnalisables, il améliore l'efficacité et la productivité de vos équipes. Avec ClickUp, vos stratégies marketing deviennent à la fois axées sur les données, agiles et percutantes.

