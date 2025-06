15 modèles gratuits de pré-mortem pour une meilleure planification de vos projets

La plupart des échecs de projets ne surviennent pas de manière inattendue : ils sont présents dès le début, attendant d'être remarqués.

Sans les bons outils, vous risquez de passer à côté de ces signaux d'alerte jusqu'à ce qu'ils dégénèrent en problèmes plus graves, entraînant des retards coûteux et la frustration des équipes.

Mais que se passerait-il si vous pouviez identifier ces risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes ? Les modèles de pré-mortem vous aident justement à faire cela, en facilitant l'évaluation des risques, en encourageant les membres de l'équipe à agir de manière stratégique et en planifiant plus efficacement dès le départ.

Dans cet article, nous vous présentons 15 des meilleurs modèles de pré-mortem qui changeront votre approche de la planification de projet.

Que sont les modèles de pré-mortem ?

Un modèle de pré-mortem est un outil qui permet d'identifier les risques potentiels avant le début d'un projet. Ces modèles guident votre équipe dans l'évaluation des défis possibles, vous permettant ainsi de les relever dès la phase de planification et d'éviter les risques critiques qui conduisent souvent à l'échec des projets.

Le principe est simple : au lieu de réagir aux risques lorsqu'ils surviennent, vous évaluez de manière proactive ce qui pourrait mal tourner afin de prévenir les problèmes à un stade précoce.

Par exemple, lors du lancement d'un nouveau produit, vous pouvez utiliser un modèle de pré-mortem pour examiner les risques tels que les retards dans la chaîne d'approvisionnement ou les stratégies marketing peu claires. Il vous aide à créer des plans d'urgence, comme trouver des fournisseurs de sauvegarde ou clarifier les objectifs marketing, avant le début du projet.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de pré-mortem ?

Pour être vraiment efficace, un modèle de pré-mortem doit guider votre équipe à travers un processus qui traite les risques potentiels du projet avant qu'ils ne deviennent de réels problèmes.

Voici ce qu'un modèle de pré-mortem solide doit inclure :

Identification et évaluation des risques : un bon modèle guidera votre équipe dans l'identification et l'évaluation des risques potentiels, ce qui vous permettra d'adopter une approche proactive pour les gérer

Collaboration en équipe : impliquer tout le monde dans l'évaluation des risques permet de prendre en compte tous les points de vue, pour un processus complet et équilibré

Statuts et champs personnalisés : la personnalisation des statuts et des champs permet à votre équipe de suivre les risques d'une manière adaptée à votre projet, en veillant à ce qu'aucun détail critique ne soit oublié

Vues personnalisées : à l'instar des tableaux Kanban ou des diagrammes de Gantt, les vues personnalisées aident les équipes à visualiser clairement les risques, ce qui facilite le suivi et la planification des réponses

Forfaits d'urgence exploitables : Au-delà de la simple identification des risques, un bon modèle de pré-mortem aide votre équipe à définir les prochaines étapes pour atténuer les risques et à se préparer à agir rapidement en cas de problème.

🧠 Le saviez-vous ? Plus de 70 % des projets échouent ou rencontrent des difficultés majeures. L'une des principales raisons pourrait être la non-détection des risques dès les premières étapes. En combinant des modèles de pré-mortem et un logiciel de gestion des risques, vous pouvez faire bien plus que simplement repérer les risques. Si les modèles de pré-mortem aident à identifier les problèmes potentiels, un bon logiciel de gestion des risques assure le suivi de ces risques en temps réel, ce qui vous permet de vous adapter rapidement (par exemple en réaffectant des ressources ou en modifiant les échéanciers) avant que les risques ne s'aggravent.

15 modèles de pré-mortem

Vous ne pouvez pas prévoir tous les défis, mais vous pouvez vous y préparer. Ces modèles de pré-mortem gratuits vous apportent la clarté et la structure nécessaires pour prendre des décisions plus intelligentes, planifier efficacement et éviter les revers coûteux.

1. Modèle de pré-mortem ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Identifiez les zones à risque et élaborez des plans d'atténuation avec le modèle pré-mortem ClickUp

Le modèle ClickUp Pre-Mortem aide les équipes à repérer les échecs potentiels d'un projet avant qu'ils ne deviennent des problèmes réels. Il est conçu pour simplifier l'évaluation des risques et garantir que tout le monde est sur la même longueur d'onde et bien préparé.

Le modèle permet une réflexion critique immédiate afin de garantir une atténuation réussie des risques et encourage la résolution créative des problèmes.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez la progression du projet à l'aide de la vue Liste des tâches

Collaborez avec les membres de l'équipe sur les risques à l'aide de la vue Tableau de discussion

Planifiez et structurez vos réunions pré-mortem avec le formulaire de réunion pré-mortem Afficher

Surveillez et analysez les tâches pour une productivité maximale

🌟 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent anticiper les problèmes potentiels, maintenir leurs projets sur la bonne voie et améliorer la collaboration, tout en conservant un plan de projet clair et structuré du début à la fin.

2. Modèle de suivi des problèmes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Signalez, suivez et hiérarchisez facilement les bugs, les erreurs et autres problèmes grâce au modèle de suivi des problèmes ClickUp

Le modèle ClickUp Issue Tracker est conçu pour aider les équipes à gérer et résoudre efficacement les problèmes liés aux projets. Il centralise tout le suivi des problèmes, vous permettant ainsi de hiérarchiser les bugs, d'attribuer les responsabilités et de tout organiser.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez une base de données centralisée pour tous les problèmes liés aux projets

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur le processus de développement

Améliorez l'assurance qualité et exécutez le projet sans encombre

Assurez-vous que tous les membres de l'équipe sont conscients des problèmes prioritaires à résoudre

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes de développement qui ont besoin d'un moyen organisé et efficace pour suivre, hiérarchiser et résoudre les problèmes tout en assurant la cohésion de l'équipe et le respect des délais.

3. Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Analysez la probabilité de survenue de chaque risque à l'aide du modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp

La gestion des risques est essentielle pour maintenir les projets sur la bonne voie, en particulier lorsque les enjeux sont importants. Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp vous aide à identifier de manière proactive les risques avant qu'ils ne s'aggravent. Il est conçu pour donner aux équipes une vue claire des obstacles potentiels, notamment les risques liés aux coûts du projet, les pénuries de ressources ou les retards, afin qu'elles puissent les traiter de front.

Ce modèle simplifie le processus d'analyse des risques, vous permettant d'évaluer la probabilité des risques, d'élaborer des stratégies d'atténuation et d'allouer les ressources plus efficacement.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifiez et évaluez les risques liés aux projets en un coup d'œil grâce à la vue Aperçu

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les risques liés aux projets et découvrez leur impact sur le projet

Hiérarchisez les risques liés aux projets en fonction de leur gravité

Créez un plan de gestion des risques efficace pour mener à bien vos projets

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet qui recherchent un moyen complet et organisé d'évaluer, de suivre et d'atténuer les risques, en particulier ceux liés au coût des projets.

Apprenez à hiérarchiser les tâches d'un projet 👇

4. Modèle de matrice des valeurs et des risques ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez rapidement et précisément la valeur et le risque des tâches grâce au modèle de matrice de valeur et de risque ClickUp

L'une des façons courantes d'évaluer si un risque en vaut la peine consiste à analyser la valeur du projet. Le modèle de matrice de valeur-risque ClickUp est très utile dans ce cas. Il vous aide à visualiser, évaluer et hiérarchiser les tâches en fonction de leur valeur et de leur risque.

Ce modèle permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et à faible risque, garantissant ainsi que vos efforts sont alignés sur les objectifs de votre projet.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Évaluez les tâches à traiter en priorité et la manière dont les ressources doivent être allouées à l'aide de la vue Liste des tâches à forte valeur ajoutée

Attribuez des valeurs et des évaluations des risques à chaque tâche

Comparez et opposez différents projets et les risques qui leur sont associés

Prenez des décisions plus éclairées pour augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise

🌟 Idéal pour : Les équipes qui doivent prendre des décisions éclairées qui équilibrent les risques et la valeur, et les chefs de projet qui souhaitent concentrer leurs efforts sur les tâches hautement prioritaires pour un impact maximal.

5. Modèle de registre des risques ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos évaluations des risques dans un format facile à comprendre grâce au modèle de registre des risques ClickUp

Le modèle de registre des risques ClickUp offre un moyen structuré d'identifier, d'évaluer et de suivre les risques tout au long du cycle de vie du projet. Grâce à ce modèle, vous pouvez vous assurer que tous les risques potentiels sont évalués et que des stratégies d'atténuation appropriées sont mises en œuvre afin que vous puissiez vous concentrer sur l'exécution de votre projet en toute confiance.

Ce modèle vous aide à organiser les risques en fonction de leur gravité, de leur impact et de leur probabilité afin que vous puissiez suivre la progression, ajuster les stratégies d'atténuation et tenir les parties prenantes informées.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Calculez l'impact potentiel de chaque risque sur votre projet grâce à l' affichage des coûts des risques

Suivez les risques et leur statut actuel grâce à la vue Liste des risques

Obtenez des informations sur les réponses aux risques à l'aide de la vue Risques par réponse

Comprenez la gravité de chaque risque grâce à l'affichage des risques par niveau

🌟 Idéal pour : Les gestionnaires de risques et les équipes de projet qui ont besoin d'un moyen structuré et transparent pour évaluer et suivre les risques, hiérarchiser les efforts d'atténuation et garantir que les projets respectent le calendrier et le budget.

🧠 Le saviez-vous ? 64 % des chefs de projet gèrent les risques, mais beaucoup ont encore du mal à les maîtriser tout au long du projet.

6. Modèle d'analyse des risques et des avantages ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Identifiez et analysez les risques dans n'importe quelle situation grâce au modèle d'analyse des risques et des avantages de ClickUp

Une prise de décision efficace consiste à trouver le juste équilibre entre les risques et les avantages. Le modèle d'analyse des risques et avantages de ClickUp offre à votre équipe un moyen structuré d'évaluer et de comparer les options en mappant les risques et les avantages potentiels.

Vous pouvez visualiser les risques et les avantages de chaque option. Cela garantit que votre équipe prend des décisions éclairées et objectives concernant les stratégies commerciales ou les priorités des projets.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez un projet pour chaque objectif d'analyse

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe et définissez des échéanciers pour chaque option

Organisez les tâches en catégories pour suivre la progression et comparer les risques et les avantages

Configurez des notifications pour rester informé du statut de chaque tâche

🌟 Idéal pour : Les propriétaires et dirigeants d'entreprise à la recherche d'une méthode structurée et basée sur les données pour évaluer les risques et les avantages.

📮 Insight ClickUp : Environ 43 % des employés envoient entre 0 et 10 messages par jour. Si cela suggère des discussions plus ciblées ou réfléchies, cela peut également indiquer un manque de collaboration fluide, les discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements de plateforme et de contexte inutiles, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

7. Modèle de tableau blanc d'évaluation des risques ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Déterminez les mesures préventives à prendre pour réduire l'exposition aux risques grâce au modèle de tableau blanc d'évaluation des risques ClickUp

Le modèle de tableau blanc d'évaluation des risques ClickUp offre à votre équipe une plateforme interactive puissante pour évaluer les risques et leurs impacts. Grâce à ce modèle, votre équipe peut réfléchir aux risques potentiels et élaborer des plans d'action pour y faire face. Cela permet de mieux comprendre les priorités et garantit qu'aucun risque ne passe inaperçu ou n'est ignoré.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Identifiez et hiérarchisez les risques, puis créez un plan d'atténuation avec la vue Évaluation des risques

Suivez la progression des tâches de gestion des risques et assurez-vous que toutes les actions sont achevées dans les délais

Mettez en évidence les risques qui nécessitent une attention particulière

Collaborez avec les parties prenantes clés pour tenir tout le monde informé et ajuster les stratégies si nécessaire

🌟 Idéal pour : Les analystes de risques et les chefs de projet qui recherchent un moyen structuré et visuel de suivre et d'atténuer les risques, en s'assurant que les problèmes potentiels sont traités avant qu'ils ne perturbent le projet.

💡Conseil de pro : Utilisez ClickUp Brain pour aller encore plus loin dans la gestion des risques. Grâce à ses capacités d'IA, vous pouvez générer des évaluations des risques, résumer les discussions et créer des plans complets d'atténuation des risques, le tout dans votre environnement de travail ClickUp.

8. Modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité sur le processus de gestion des risques de votre équipe grâce au modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp

Le modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp vous aide à analyser les risques en fonction de deux facteurs : la gravité et la probabilité. Vous pouvez ainsi voir comment les risques affectent un projet sous différents angles, ce qui vous permet de les traiter plus facilement avant qu'ils ne s'aggravent.

En documentant les risques, leurs impacts et les plans d'atténuation, votre équipe peut aborder chaque défi avec un état d'esprit proactif.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des tâches pour chaque risque et évaluez-les dans la vue Analyse des risques

Déterminez la probabilité et l'ampleur d'un évènement à risque

Visualisez le processus d'analyse des risques pour des idées similaires

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet, les analystes de risques et les équipes à la recherche d'une méthode visuelle et interactive pour identifier, évaluer et gérer les risques, afin de maintenir le projet sur la bonne voie et de minimiser les perturbations potentielles.

📖 En savoir plus : Modèles de rapports post-action pour des évaluations complètes

9. Modèle de planification de sprint SCRUM ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez des objectifs de sprint et suivez la progression tout au long du processus grâce au modèle de planification de sprint SCRUM de ClickUp

Les équipes ont souvent du mal à gérer les sprints et à rester sur la bonne voie avec les projets Agile. Le modèle de planification de sprint SCRUM ClickUp offre à votre équipe un espace structuré pour planifier, exécuter et surveiller chaque phase du sprint, du début à la fin.

Ce modèle apporte clarté et précision à votre processus SCRUM, vous aidant à décomposer les objectifs du sprint en tâches réalisables, à suivre la progression et à résoudre les problèmes dès qu'ils surviennent.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Ajoutez des tâches au sprint et gérez les envois grâce à la vue Formulaire d'envoi de ticket

Définissez les critères d'achèvement avec la vue Définition de terminé pour garantir le respect des normes de qualité

Obtenez un aperçu des objectifs de votre sprint et suivez les composants de grands projets grâce à la vue Épiques

Organisez et surveillez les sprints en temps réel avec la vue Sprints

🌟 Idéal pour : Les équipes de projet agiles et les SCRUM masters à la recherche de modèles Scrum complets et faciles à utiliser qui simplifient la planification des sprints, la gestion des tâches et le suivi de la progression.

10. Modèle de tableau de planification agile Sprint ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez facilement vos sprints, quelle que soit la complexité du projet, grâce au modèle de tableau de planification agile des sprints ClickUp

Gérer des sprints Agile n'est pas une mince affaire, surtout lorsque vous devez coordonner plusieurs tâches, délais et membres de l'équipe. Le modèle de tableau de planification de sprint Agile ClickUp facilite l'organisation et le suivi de vos tâches de sprint dans un format clair et visuel. Il offre à votre équipe tout ce dont elle a besoin pour planifier, attribuer et surveiller les fonctions en temps réel.

Ce modèle vous permet de visualiser facilement les dépendances entre les tâches, de fixer des échéances et de suivre la progression. Toutes les informations étant regroupées au même endroit, vous pouvez rapidement apporter des ajustements et vous assurer que les objectifs de votre sprint sont atteints dans les délais et dans le respect du périmètre défini.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organisez les tâches par priorité et suivez leur progression à l'aide de la vue Éléments du backlog de sprint

Suivez les mises à jour des tâches en temps réel grâce à la vue Statut du développement

Accédez aux ressources nécessaires pour achever vos tâches grâce à la vue Ressources

Définissez des délais réalistes pour chaque tâche à l'aide de la vue Calendrier et surveillez les échéances pour maintenir le sprint sur la bonne voie

🌟 Idéal pour : Les équipes SCRUM, les chefs de projet et les praticiens agiles qui souhaitent disposer d'un moyen clair et organisé pour gérer les tâches des sprints, visualiser la progression et s'assurer que leur équipe travaille efficacement à la réalisation des objectifs des sprints.

✨ Anecdote : le Manifeste Agile, signé en 2001, compte moins de 500 mots, mais a révolutionné la gestion de projet et le développement logiciel. Cette simplicité reflète la puissance de la planification agile des sprints : claire, ciblée et efficace.

11. Modèle de document de planification ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Divisez les tâches en parties gérables pour une exécution plus rapide grâce au modèle de document de planification ClickUp

Un forfait bien structuré est essentiel à la réussite d'un projet, mais l'organisation de détails complexes peut s'avérer fastidieuse. Le modèle de document de planification ClickUp simplifie cette tâche en fournissant un cadre clair permettant aux équipes de définir les objectifs, de répartir les tâches et de s'assurer que tout le monde reste aligné sur les objectifs du projet.

Ce modèle organise les tâches à l'aide de statuts personnalisés, de dates d'échéance et de priorités, ce qui facilite le suivi de la progression et l'ajustement des échéanciers au besoin. Avec tous vos objectifs clés, éléments d'action et échéances réunis au même endroit, votre équipe peut rester concentrée, collaborer plus efficacement et exécuter le projet sans heurts.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Définissez des objectifs clairs pour vos projets et décomposez-les en tâches gérables

Créez un échéancier visuel avec la vue Diagramme de Gantt pour mapper votre projet

Suivez la progression des tâches à l'aide de la vue Tableau et ajustez-les si nécessaire

Organisez régulièrement des réunions pour discuter des mises à jour et des changements apportés au projet, y compris des réunions post-mortem pour analyser les résultats et améliorer la planification future

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes et les parties prenantes qui ont besoin d'un outil structuré et facile à utiliser pour organiser leurs documents de planification, attribuer des tâches, suivre la progression et aligner les objectifs au sein de l'équipe.

12. Modèle de document ClickUp pour le cadre décisionnel

Obtenir le modèle gratuit Analysez chaque choix potentiel à l'aide d'un cadre clair grâce au modèle de document « Cadre de prise de décision » de ClickUp

Le modèle de document ClickUp Decision Making Framework vous aide à prendre des décisions éclairées pour vos projets en vous permettant de peser le pour et le contre de chaque décision. Vous pouvez évaluer objectivement chaque résultat potentiel et finaliser les éléments d'action hautement prioritaires. Le modèle permet également aux équipes de s'aligner plus facilement sur les objectifs et d'avancer en toute confiance.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Rassemblez toutes les informations pertinentes et les contributions des parties prenantes pour prendre des décisions éclairées

Générez et listez les solutions potentielles afin de comparer les avantages et les inconvénients

Évaluez objectivement les avantages et les inconvénients de chaque solution grâce à la vue Tableur

Attribuez des tâches pour garantir la mise en œuvre de la solution choisie, avec des échéanciers clairs et des responsabilités bien définies

🌟 Idéal pour : Les chefs d'entreprise, les chefs de projet et les équipes qui ont besoin d'un cadre structuré et efficace pour prendre des décisions critiques dans le cadre d'un projet.

📖 En savoir plus : Modèles de post-mortem de projet

13. Modèle de gestion des problèmes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez les problèmes en catégories ou étiquettes avec le modèle de gestion des problèmes ClickUp

Le modèle de gestion des problèmes ClickUp va au-delà du simple suivi des problèmes liés aux projets : il encourage les équipes à établir des priorités stratégiques, à attribuer la propriété et à résoudre activement les problèmes afin d'éviter les retards dans les projets et le gaspillage des ressources.

Ce modèle fournit un cadre complet pour traiter les problèmes en les classant par catégorie, en définissant des échéanciers concrets et en veillant à ce que votre équipe sache exactement qui fait quoi.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Enregistrez et suivez les nouveaux problèmes grâce à la vue d'enregistrement des problèmes

Suivez la progression en temps réel à l'aide de la vue Statut des problèmes

Affectez des propriétaires et fixez des échéances avec la vue Diagramme de Gantt

Assurez-vous que tous les problèmes sont résolus et correctement documentés une fois résolus

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes d'assistance et les équipes de développement qui ont besoin d'un outil fluide pour identifier, hiérarchiser et résoudre rapidement les problèmes sans perdre de vue les objectifs généraux du projet.

14. Modèle de pré-mortem de projet par Miro

via Miro

Une planification préalable est essentielle à la réussite d'un projet, et le modèle de pré-mortem de projet de Miro facilite ce processus. En anticipant ce qui pourrait mal tourner, vous serez en mesure de relever les défis de front et d'assurer une exécution plus fluide du projet.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Prévoyez le taux de réussite et d'échec des projets

Alignez les parties prenantes sur les objectifs et les stratégies du projet

Orientez le projet vers des résultats favorables

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet et les responsables d'équipe qui ont besoin de prédire le taux de réussite d'un projet.

15. Modèle de pré-mortem par Figma

via Figma

Le modèle pré-mortem de Figma aide les équipes à se préparer aux éventuels contretemps avant le début d'un projet. Il guide les équipes dans l'analyse des facteurs de risque, la discussion des solutions et la création d'un plan d'action détaillé. Il encourage également le brainstorming collaboratif en identifiant de manière proactive les échecs potentiels, les problèmes critiques et les stratégies pour y remédier.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Visualisez les obstacles potentiels et prenez des mesures préventives pour une exécution plus fluide de vos projets

Liste des stratégies possibles pour résoudre les problèmes critiques

Créez un plan d'action pour la mise en œuvre du projet

🌟 Idéal pour : Les chefs de projet qui souhaitent visualiser les obstacles potentiels et la gravité de leur impact.

Évitez les écueils dès le premier jour avec ClickUp

Commencer votre projet avec ClickUp, c'est mettre toutes les chances de votre côté dès le départ.

ClickUp offre une solution tout-en-un pour gérer tous les aspects de votre projet. Des statuts personnalisés et de la collaboration en temps réel aux flux de travail automatisés et aux dépendances entre les tâches, il vous aide à éliminer les risques dès le début en offrant à votre équipe une visibilité et un contrôle clairs dès le départ.

Les modèles de pré-mortem de projet ClickUp vous aident à garder vos projets sur la bonne voie, à ne négliger aucun problème et à assurer la coordination de votre équipe à chaque étape. Qu'attendez-vous ?

Inscrivez-vous à ClickUp pour rationaliser la gestion de vos projets, prévenir les risques et obtenir des résultats positifs à chaque fois.