Top 10 des cours d'IA pour les chefs de produit pour garder une longueur d'avance en 2025

On dit qu'« une qualification est une route vide sans certification »

Et en matière de gestion de produits à l'ère de l'intelligence artificielle, la possession de la bonne certification peut être un paramètre de réussite.

Selon une étude d'IBM, les chefs de produit font partie des principaux groupes d'utilisateurs de l'IA dans les entreprises.

Si vous réfléchissez à la manière d'améliorer vos compétences, un cours sur l'IA conçu pour les chefs de produit pourrait être la prochaine étape idéale. Que vous dirigiez des projets basés sur l'IA ou que vous souhaitiez simplement mieux comprendre l'impact de l'IA sur la stratégie produit, il existe un cours pour vous.

Découvrons quelques-uns des meilleurs !

Cours d'IA en un coup d'œil

Voici un tableau comparatif rapide des cours en fonction de leur fournisseur, prestataire, des résultats d'apprentissage, de la durée et des liens.

Nom du cours Fournisseur, prestataire À qui s'adresse-t-il ? Ce que vous apprendrez Durée Lien Spécialisation en gestion de produits IA Université de Duke Chefs de produit, propriétaires de produits, responsables de l'ingénierie, cadres et analystes Appliquer l'apprentissage automatique, concevoir des expériences produit IA, gérer des projets d'apprentissage automatique 4 mois (5 heures/semaine) Coursera Certificat professionnel de chef de produit IA d'IBM IBM Chefs de produit, dirigeants d'entreprise et professionnels Gérer les parties prenantes, appliquer les méthodologies Agile, analyser des études de cas réels d'IA 3 mois (10 heures/semaine) Coursera Artificial Intelligence for Product Certification (AIPC)™ École de produits Professionnels intéressés par la création de produits d'IA Appliquer l'IA tout au long du cycle de vie du produit, développer des prototypes basés sur l'IA, mesurer la réussite des produits basés sur l'IA 3-4 semaines (2-3 heures/semaine) École de produits Maîtriser l'IA générative pour l'innovation produit Université de Stanford Professionnels et innovateurs intéressés par l'innovation basée sur l'IA Intégrer l'IA dans les feuilles de route produit, améliorer la productivité grâce aux outils d'IA générative, appliquer l'IA à la conception produit 11 heures Stanford Online Nanodegree Product Manager IA Udacity Les chefs de produit qui souhaitent intégrer l'IA dans le développement de produits Élaborez des stratégies basées sur l'IA, développez des feuilles de route produit, appliquez les technologies d'IA générative 1 mois Udacity Formation en IA pour les professionnels des produits Institut Pragmatic Les professionnels du produit qui souhaitent appliquer l'IA générative pour prendre des décisions plus intelligentes Utilisez l'IA générative pour la prise de décision, développez des cas d'utilisation de l'IA, créez des invites, instructions efficaces pour un contenu percutant 6 heures Institut Pragmatic Introduction à la gestion de produits par l'IA et certification Dr. Marily Nika Aspirants chefs de produit IA, ingénieurs en logiciel, scientifiques des données et chefs de produit en début de carrière Gérer des équipes de produits IA, comprendre les concepts de l'IA, appliquer des technologies telles que le NLP et l'IA générative 2-3 semaines Maven Learning Cours d'IA pour la gestion de produits Pendo.io Professionnels de la conception de produits cherchant à tirer parti de l'IA dans le développement de produits Utilisez l'IA tout au long du développement produit, créez des fonctionnalités basées sur l'IA, améliorez les stratégies produit 2 heures Pendo.io Formation à la gestion de produits basée sur l'IA Côté produit Chefs de produit et dirigeants souhaitant évaluer et mettre en œuvre des solutions d'IA Tirez parti de l'IA pour créer des produits adaptés aux besoins des clients, former des coachs produits IA et mettre en œuvre l'IA pour la prise de décision 2 mois Côté produit Bootcamp de gestion de produits IA Accélérateur PM Chefs de produit expérimentés et en devenir IA : invite à l'ingénierie, stratégies de GTM, création de feuilles de route produit avec IA 11 semaines Accélérateur PM

Applications clés de l'IA dans la gestion de produits

L'IA marque de son empreinte la gestion de produits. Elle est là pour vous aider à travailler plus intelligemment, à prendre de meilleures décisions et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Vous vous demandez comment fonctionne la gestion de projet par l'IA? Découvrons-le.

1. Analyse de marché et veille concurrentielle

L'IA peut analyser de grandes quantités de données de marché pour découvrir les tendances et l'activité des concurrents. Elle identifie rapidement les changements de comportement des consommateurs et les opportunités émergentes, ce qui vous aide à prendre plus rapidement des décisions éclairées.

🤖 Comment utiliser l'IA :

Suivi des lancements de produits, des prix et de l'opinion des clients des concurrents

Analysez les tendances du marché à partir des rapports de l'industrie et des données des médias sociaux

Obtenez des informations sur les besoins des clients et l'évolution des demandes du marché

Réalisez des analyses de marché, de secteur et de concurrents à l'aide de ClickUp Brain

2. Analyse prédictive pour la prise de décision

L'analyse prédictive basée sur l'IA permet de prévoir les performances des produits, des fonctionnalités ou des changements de prix. Grâce à sa capacité à analyser les données historiques et à détecter des modèles, l'IA fournit des informations exploitables pour réduire l'incertitude dans la prise de décision.

🤖 Comment utiliser l'IA :

Prédire l'adoption de fonctionnalités, la croissance des équipes commerciales et le taux de désabonnement des clients

Optimisez les tests A/B en prédisant le résultat de différentes variantes

Analysez les avis des clients, les réponses aux sondages ou les tickets d'assistance pour détecter les thèmes émergents ou les tendances des sentiments

📖 En savoir plus : Comment l'IA en tant que service peut transformer les opérations de votre entreprise

3. Optimisation continue des produits

L'IA peut surveiller en permanence le comportement des utilisateurs et les performances des produits, signaler les problèmes et mettre en évidence les opportunités en temps réel. Cela vous permet d'optimiser les fonctionnalités des produits, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'affiner les stratégies de tarification sans attendre les examens trimestriels.

🤖 Comment utiliser l'IA :

Découvrez les points de friction des utilisateurs grâce à l'analyse des données comportementales

Obtenez des suggestions pour les mises à jour de fonctionnalités ou les ajustements de conception

Analysez les changements de prix pour maximiser les revenus et l'engagement

4. Gestion des ressources et des capacités

L'IA vous aide à allouer plus efficacement les ressources en établissant des prévisions sur les échéanciers des projets, en déterminant les risques potentiels et en suggérant des ajustements de ressources. Elle garantit l'efficacité du travail des équipes interfonctionnelles sans surcharger les ressources.

🤖 Comment utiliser l'IA :

Prévoir les échéanciers d'achèvement des projets à l'aide de données historiques

Identifier les contraintes de capacité et suggérer des affectations optimales pour les équipes

Surveillez la progression des tâches pour éviter les retards

5. Service client et analyse des commentaires

L'IA analyse les commentaires des clients issus de sondages, d'avis et de tickets d'assistance pour mettre en évidence les points faibles courants et les problèmes émergents. Elle surveille également le sentiment pour évaluer la satisfaction des clients, ce qui facilite la hiérarchisation des améliorations à apporter aux produits.

🤖 Comment utiliser l'IA :

Trouver des problèmes récurrents sur plusieurs canaux de feedback

Analysez le sentiment des clients pour mesurer leur niveau de satisfaction

Hiérarchiser les mises à jour des produits en fonction de l'impact des problèmes rapportés

Analysez les tickets d'assistance pour comprendre le sentiment général des clients à propos de votre produit

6. Expérimentation automatisée et tests A/B

L'IA rationalise le processus d'expérimentation en exécutant et en analysant simultanément plusieurs tests A/B. Elle identifie plus rapidement les variations les plus efficaces, ce qui réduit le temps consacré à l'analyse manuelle.

🤖 Comment utiliser l'IA :

Automatisation de l'installation et du suivi des tests A/B

Analysez les résultats en temps réel pour découvrir les variantes gagnantes

Prévision de la variante la plus performante pour des groupes d'utilisateurs spécifiques, sur la base de données historiques

📮ClickUp Insight : 33 % de nos répondants indiquent que le développement des compétences est l'un des cas d'utilisation de l'IA qui les intéresse le plus. Par exemple, les travailleurs non techniques peuvent vouloir apprendre à créer des extraits de code pour une page web à l'aide d'un outil d'IA. Dans ce cas, plus l'IA dispose de contexte sur votre travail, meilleures seront ses réponses. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp AI excelle dans ce domaine. Elle sait sur quel projet vous travaillez et peut recommander des étapes spécifiques ou même effectuer facilement des tâches telles que la création d'extraits de code.

Comment l'IA améliore l'efficacité de la gestion de produits

L'IA a lentement mais sûrement bouleversé la gestion des produits, en rendant les choses plus rapides et plus intelligentes. Nous partagerons quelques exemples de la façon dont l'intelligence artificielle facilite déjà la vie des chefs de produit.

1. Développer une stratégie et une vision produit

Élaborer une stratégie produit est un processus long et épuisant. Vous passez des semaines à vous plonger dans des rapports de marché, à essayer de prédire les tendances et à déjouer les concurrents. Pour repérer les opportunités, il faut analyser des sondages, mener des entretiens et rassembler manuellement les informations. En plus de prendre beaucoup de temps, cela peut facilement vous faire passer à côté de modèles précieux.

✨ Comment l'IA peut vous aider :

L'IA fait le gros du travail en analysant d'énormes quantités de données en quelques minutes. Elle repère les tendances, prédit les évolutions du marché et met en évidence des opportunités auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé. Vous restez responsable des grandes décisions, mais l'IA garantit que ces décisions sont étayées par des données solides.

🌻 Exemple : PepsiCo a utilisé l'IA générative pour la recherche et le développement de produits, et a produit de nouvelles saveurs et formes pour les Cheetos, ce qui a permis d'augmenter de 15 % la pénétration du marché.

Nous avons réussi à réduire le nombre de cycles d'innovation et de développement des nouveaux produits Cheetos à six semaines. L'IA générative nous permet d'optimiser les attributs des produits d'une manière qui était auparavant inimaginable.

Nous avons réussi à réduire à six semaines le nombre de cycles d'innovation et de développement des nouveaux produits Cheetos. L'IA générative nous permet d'optimiser les attributs des produits d'une manière qui était auparavant inimaginable.

2. Paramètres des objectifs

Pour choisir les bons objectifs de produit, il faut analyser les données historiques, comparer les performances par rapport à celles des concurrents et passer des heures à débattre des indicateurs les plus importants. Créer des tableaux de bord et des rapports à partir de rien ne fait qu'alourdir la charge de travail.

✨ Comment l'IA peut vous aider :

L'IA dans la gestion de produits élimine les approximations. Elle analyse les performances passées, suggère des objectifs réalistes et prédit même ce qui est réalisable en fonction des tendances actuelles. Cela vous évite de vous enliser dans une analyse paralysante.

3. Fournir un retour d'information sur les produits et le design

L'examen des conceptions et des prototypes repose souvent sur l'intuition et l'expérience personnelle. Les chefs de produit passent manuellement en revue les maquettes, repèrent les incohérences et recueillent les commentaires de l'équipe. C'est un travail qui demande du temps, mais qui n'est pas toujours efficace.

✨ Comment l'IA peut vous aider : L'IA intervient comme une deuxième paire d'yeux utile. Elle analyse les conceptions pour détecter les problèmes d'utilisabilité, signale les zones susceptibles de dérouter les utilisateurs et suggère même des améliorations. Bien que vous ayez le dernier mot, l'IA s'assure simplement que rien ne passe entre les mailles du filet.

Comment choisir la bonne formation en IA pour les chefs de produit

Choisir la bonne formation en gestion de produits par l'IA peut faire une grande différence dans votre carrière. Une bonne formation doit s'adapter à votre emploi du temps, offrir une certification qui ajoute de la valeur à votre CV et vous donner des connaissances pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement.

Mais avec autant d'options pour maîtriser les fondamentaux de l'IA, comment savoir laquelle mérite votre temps ? Voici quelques éléments à prendre en compte pour faire votre choix.

1. Déterminez ce que vous voulez apprendre

Pensez à vos objectifs. Essayez-vous de comprendre les bases de l'IA ? D'apprendre à créer des produits basés sur l'IA ? Ou peut-être souhaitez-vous améliorer votre gestion de projets par l'IA ? Une fois que vous savez quelles compétences vous recherchez, il est beaucoup plus facile de filtrer les options et de trouver un cours qui correspond à vos besoins.

2. Essayez avant validation

De nombreuses plateformes proposent des aperçus gratuits, des modules d'introduction ou des périodes d'essai. C'est un excellent moyen de déterminer si le style d'enseignement et le contenu du cours vous conviennent. De plus, cela vous permettra également de vérifier si le matériel est au bon niveau pour votre expérience.

3. Écoutez ce que les autres ont à dire

Les avis et témoignages peuvent être incroyablement utiles. Les anciens étudiants partagent souvent leurs impressions sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé et sur la mesure dans laquelle le cours les a aidés à atteindre leurs objectifs. Les plateformes telles que Coursera, Udemy et LinkedIn Learning proposent généralement de nombreux avis à consulter.

4. Consultez le programme

Consultez le programme du cours pour voir ce qui est couvert. Un bon cours de gestion de produits par l'IA vous guidera à travers les principes fondamentaux de l'IA, le cycle de vie de la gestion de produits, l'analyse des données et même les considérations éthiques. Et ne sautez pas les projets pratiques ; ils sont le meilleur moyen d'appliquer ce que vous avez appris dans des scénarios réels.

5. Sachez qui enseigne

Renseignez-vous sur le parcours de votre instructeur. A-t-il travaillé sur des produits d'IA ? A-t-il une expérience pratique dans le domaine ? Les cours dispensés par des leaders du secteur ou des universitaires expérimentés apportent souvent des connaissances plus pratiques et des conseils exploitables.

Meilleurs cours d'IA pour les chefs de produit

Pour rester en phase avec les tendances actuelles en matière de gestion de produits, il faut savoir comment tirer efficacement parti de l'IA. Pour vous aider à acquérir les bonnes compétences et à évoluer avec confiance dans un paysage technologique en constante évolution, nous avons établi une liste des meilleurs cours sur l'IA.

Ces cours sur l'IA offrent des informations précieuses, des connaissances pratiques, les compétences requises et une expérience concrète pour accélérer votre carrière dans la gestion de produits.

1. Spécialisation en gestion de produits IA – Université Duke

via Coursera

Cette certification en gestion de produits IA est conçue pour les chefs de produits et les professionnels désireux d'appliquer l'IA à leurs produits. Elle couvre des sujets essentiels tels que la stratégie produit IA, l'analyse des données, l'expérience utilisateur et les considérations éthiques. Grâce aux conseils d'instructeurs expérimentés de l'université Duke, vous acquerrez une expérience pratique et constituerez un portfolio de produits IA pour mettre en valeur vos compétences.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux chefs de produit, aux propriétaires de produits, aux responsables de l'ingénierie, aux cadres et aux analystes qui souhaitent gérer efficacement des projets d'IA

💡Ce que vous apprendrez :

Savoir quand et comment appliquer l'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes

Concevoir des expériences de produits IA en utilisant des pratiques centrées sur l'humain qui donnent la priorité à la confidentialité et à l'éthique

Gérer des projets d'apprentissage automatique en utilisant le processus de la science des données et les bonnes pratiques de l'industrie

🕓 Durée : 4 mois (5 heures par semaine)

🎯 Suivre le cours : Coursera

2. Certificat professionnel de chef de produit IA d'IBM

via Coursera

Ce cours vous permet d'acquérir les compétences essentielles pour diriger des projets basés sur l'IA, gérer les parties prenantes et mettre sur le marché des produits innovants. À la fin du programme, vous disposerez des connaissances pratiques et de la confiance nécessaires pour exceller en tant que chef de produit.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux chefs de produit, aux dirigeants d'entreprise et aux professionnels désireux d'améliorer leurs compétences en gestion de produits IA

💡Ce que vous apprendrez :

Appliquer les outils et techniques clés de gestion de produits pour gérer efficacement les parties prenantes et les clients

Développer une solide compréhension des méthodologies Agile et adaptatives pour accélérer la livraison des produits

Analysez des études de cas réels qui démontrent la réussite de l'intégration de l'IA dans la gestion de produits

🕓 Durée : 3 mois (10 heures par semaine)

🎯 Suivre le cours : Coursera

3. Artificial Intelligence for Product Certification (AIPC)™ – Product School

via Product School

AIPC™ est un cours de gestion de produits IA conçu pour vous doter des compétences nécessaires pour exceller dans la gestion de produits IA. Le cours est élaboré et enseigné par des experts de premier plan en IA. Vous découvrirez également comment l'IA peut améliorer l'expérience des utilisateurs, personnaliser les produits et rationaliser les flux de travail. Il offre des informations pratiques et une expérience du monde réel, ce qui en fait votre porte d'entrée vers une carrière réussie dans ce champ en pleine expansion.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux professionnels intéressés par la création de produits d'IA et l'application de l'IA tout au long du cycle de gestion des produits

💡Ce que vous apprendrez :

Apprenez à appliquer l'IA tout au long du cycle de vie des produits pour stimuler l'innovation et prendre des décisions plus intelligentes

Acquérir une expérience pratique du développement de prototypes de produits basés sur l'IA et explorer leurs applications concrètes

Comprendre comment mesurer la réussite des produits basés sur l'IA à l'aide d'indicateurs pertinents

🕓 Durée : 3-4 semaines (2-3 heures par semaine)

🎯 Suivez le cours : Product School

4. Maîtriser l'IA générative pour l'innovation produit - Université de Stanford

via Stanford Online

Aditya Challapally, expert en apprentissage automatique, et Edison Tse, professeur à Stanford, vous guident ici à travers le monde de l'IA générative, de l'identification des opportunités à la réussite de la mise en œuvre. Ce cours propose des stratégies pratiques pour appliquer efficacement l'IA sans avoir besoin de connaissances techniques. Vous gagnerez en confiance pour sélectionner les bons modèles d'IA, évaluer les risques et créer des produits performants basés sur l'IA.

🌟 À qui s'adresse-t-il : Aux professionnels et innovateurs intéressés par l'innovation basée sur l'IA

💡Ce que vous apprendrez :

Développer un cadre stratégique pour intégrer l'IA dans votre feuille de route produit

Améliorer la productivité et favoriser la créativité Outils d'IA générative

Appliquer efficacement l'IA dans les processus de conception et de développement de produits

🕓 Durée : 11 heures

🎯 Suivez le cours : Stanford Online

5. Nanodegree Product Manager IA – Udacity

via Udacity*

Le programme Nanodegree permet d'acquérir une compréhension pratique de l'IA et de l'apprentissage automatique pour les entreprises. Il enseigne comment exploiter les données, créer des ensembles de données personnalisés et appliquer les technologies d'IA générative. Grâce à des projets pratiques, vous travaillerez sur des stratégies de produits d'IA, rédigerez des documents d'exigences de produits (PRD) et développerez des feuilles de route d'IA, y compris celles utilisant des modèles de langage de grande taille (LLM).

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux chefs de produit qui souhaitent intégrer l'IA dans leur processus de développement de produits et qui veulent savoir comment fonctionne l'apprentissage automatique

💡 Ce que vous apprendrez

Élaborer des stratégies de produits basées sur l'IA en utilisant les données et l'apprentissage automatique

Développer des feuilles de route produit et gérer des projets d'IA nécessitant des ensembles de données personnalisés

Appliquer les technologies d'IA générative tout en tenant compte des performances et des biais du modèle

🕓 Durée : 1 mois

🎯 Suivre le cours : Udacity

6. Formation à l'IA pour les professionnels du produit - Pragmatic Institute

via Pragmatic Institute

Cette formation permet aux professionnels de la gestion de produits d'acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer l'IA générative à la gestion de produits. Elle explique comment l'IA peut accélérer la conception de produits, créer des contenus marketing personnalisés, fournir des informations précieuses sur les clients et améliorer le service client. La formation explore également le rôle de l'IA dans les études de marché, la gestion des risques et la formation interne, en aidant les professionnels à stimuler l'innovation et à prendre des décisions éclairées par les données.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux professionnels de la production qui souhaitent utiliser l'IA générative pour prendre des décisions plus intelligentes et innover

💡Ce que vous apprendrez :

Utilisez l'IA générative et des techniques d'ingénierie par invite, instructions pour optimiser la prise de décision produit et améliorer l'efficacité opérationnelle

Développez une solide compréhension des cas d'utilisation et des applications de l'IA pour rester compétitif et tirer parti des technologies émergentes

Créez des invites, instructions efficaces qui favorisent la créativité, engagent les clients et s'alignent sur votre stratégie de marque pour un contenu percutant

🕓 Durée : 6 heures

🎯 Suivre le cours : Pragmatic Institute

7. Introduction à la gestion de produits par l'IA et certification – Dr. Marily Nika

via Maven Learning

Conçu pour les futurs gestionnaires de produits IA, ce cours vous guide tout au long du processus de création de produits IA, même sans aucune expérience en matière de code. Il s'agit de la phase 1 du programme complet de 12 semaines de formation intensive sur les produits IA proposé par la Marily's Academy. Vous pouvez le suivre en tant que cours autonome ou dans le cadre du programme complet. Il vous aidera à acquérir les compétences et la confiance nécessaires pour mener à bien des projets d'IA et créer des produits IA percutants dans l'entreprise technologique de vos rêves.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux futurs chefs de produit IA, ingénieurs en logiciel, data scientists, chefs de produit en début de carrière ou étudiants désireux d'apprendre le cycle de développement de produits IA et de lancer des fonctionnalités IA

💡Ce que vous apprendrez :

Développer des compétences de leadership pour gérer efficacement des équipes de produits IA, même sans expérience en code

Acquérir une solide compréhension des concepts clés de l'IA et de l'apprentissage automatique pour prendre des décisions éclairées concernant les produits

Comment les technologies telles que le traitement du langage naturel et l'IA générative sont appliquées au développement de produits

Comprendre l'utilisation de la vision par ordinateur et des systèmes autonomes dans la création de produits de pointe basés sur l'IA

🕓 Durée : 2-3 semaines

🎯 Suivez le cours : Maven Learning

8. Cours d'IA pour la gestion de produits – Pendo. io

Le cours sur l'IA pour la gestion de produits vous aide à comprendre comment l'IA s'intègre dans la gestion de produits et comment l'appliquer tout au long du cycle de développement de produits. Vous découvrirez les bonnes pratiques pour créer des fonctionnalités basées sur l'IA et apprendrez pourquoi l'IA doit être considérée comme un avantage stratégique plutôt que comme un défi.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux professionnels de la conception de produits qui cherchent à tirer parti de l'IA dans le développement de produits et à créer des fonctionnalités basées sur l'IA

💡Ce que vous apprendrez :

Comment utiliser efficacement l'IA et les outils basés sur l'IA tout au long du processus de développement de produits

Bonnes pratiques pour créer des fonctionnalités basées sur l'IA et établir des principes d'IA

Comment l'IA peut-elle générer des résultats transformationnels et améliorer les stratégies axées sur les produits grâce à l'automatisation et à la personnalisation ?

🕓 Durée : 2 heures

🎯 Suivez le cours : Pendo.io

9. Formation à la gestion de produits IA – Productside

via Productside

Ce cours en direct fournit aux chefs de produit et aux dirigeants d'entreprise un cadre solide pour évaluer et mettre en œuvre des solutions d'IA. Vous découvrirez les dernières avancées en matière d'IA, examinerez des exemples concrets d'adoption de l'IA par des entreprises de premier plan et obtiendrez des informations pratiques sur la manière dont l'IA peut résoudre les problèmes des clients. Le cours explique également comment communiquer efficacement les recommandations en matière d'IA aux cadres supérieurs en utilisant des informations basées sur des données.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux chefs de produit et aux dirigeants qui cherchent à évaluer et à mettre en œuvre efficacement des solutions d'IA

💡Ce que vous apprendrez :

Tirer parti de l'IA pour créer des produits qui correspondent aux objectifs de vos clients

Créer un coach de produit IA avec des techniques d'invites, instructions intelligentes

Mettre en œuvre l'IA pour une prise de décision réussie en gestion de produits

🕓 Durée : 2 mois

🎯 Suivez le cours : Productside

📖 En savoir plus : Podcasts sur l'IA pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle

10. Bootcamp de gestion de produits IA - Accélérateur de gestion de produits

via PM Accelerator

Le Bootcamp sur la gestion de produits par l'IA est un cours complet qui couvre tous les principes fondamentaux de l'utilisation de l'IA pour optimiser les flux de travail des produits. Il enseigne les bases de l'IA ainsi que le cycle de vie des produits IA, les méthodes de collecte de données et les processus de construction et d'entraînement des modèles. Vous apprendrez également à créer une stratégie de feuille de route produit avec l'IA.

🌟 À qui s'adresse-t-il ? Aux chefs de produit expérimentés et en devenir

💡Ce que vous apprendrez :

IA : instructions, invites, instructions pour la gestion de produits

Stratégies de GTM pour accroître l'adoption des produits

Utilisation de l'IA pour créer des feuilles de route produit

🕓 Durée : 11 semaines

🎯 Suivez le cours : PM Accelerator

Mettre en œuvre l'IA dans la gestion de produits

L'IA peut complètement changer la façon dont vous gérez les produits. Elle va au-delà de l'automatisation des tâches pour vous aider à prendre des décisions plus intelligentes, à gagner du temps et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Mais il ne suffit pas de connaître l'IA. Pour en tirer de réels avantages, vous avez besoin des bons outils qui s'intègrent parfaitement à votre flux de travail et améliorent votre prise de décision.

ClickUp, l'application Tout pour le travail, peut vous aider à utiliser l'IA pour la gestion de produits et à concrétiser vos idées plus rapidement et plus efficacement. Elle est conçue pour simplifier la planification, la collaboration et l'exécution, quelle que soit la complexité de votre feuille de route produit.

Avec le logiciel de gestion de produits ClickUp, vous pouvez visualiser le cycle de vie des produits, créer des feuilles de route pour les produits et faciliter l'innovation.

ClickUp rationalise la gestion des produits grâce au suivi des tâches, à la collaboration et aux rapports

ClickUp Brain, le puissant assistant IA de ClickUp, vous aide dans tous les aspects de la gestion de produits, notamment : les études de marché, l'analyse des stratégies produits des concurrents, la création de documentation produits, et bien plus encore. Voyons quels sont ses cas d'utilisation pour la gestion de produits.

Mener une étude de marché

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour comprendre la taille et les opportunités du marché, résumer les rapports d'études de marché, faire une analyse de la concurrence, obtenir des informations sur les prix et connaître les points faibles de votre public cible.

Découvrez les tendances du secteur et les perspectives du marché avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : Une fois que vous avez fait l'étude de marché, le brainstorming et la visualisation de la stratégie produit avec ClickUp Whiteboards. Convertissez les éléments d'action en tâches directement à partir du Tableau blanc.

Générer les spécifications produit

La rédaction des cahiers des charges est l'une de ces tâches que personne n'aime vraiment. Elle implique de recueillir les contributions de multiples parties prenantes, de traduire des idées vagues en spécifications claires, puis de réviser sans cesse. Le processus peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps.

ClickUp Brain peut vous proposer une première ébauche basée sur vos commentaires. Vous lui donnez votre vision du produit et il la transforme en un document structuré. Vous apportez encore les touches finales, mais au lieu de partir de zéro, vous affinez et améliorez.

Analysez les objectifs et les spécifications des fonctionnalités des produits avec ClickUp Brain

💡 Conseil de pro : lancez le lancement de votre produit en alignant votre équipe dans ClickUp Chat. Configurez des canaux dédiés pour chaque produit ou fonctionnalité, en organisant les discussions et en les liant directement aux tâches et aux échéanciers. Au fur et à mesure que les idées affluent, ClickUp Brain peut générer automatiquement des tâches à partir des discussions et les relier à la feuille de route de votre produit. Il garantit que chaque discussion contribue à l'avancement du projet.

Créer une documentation produit

Vous avez du mal à rédiger vos annonces de produits, vos rapports ou vos e-mails ? ClickUp AI, l'assistant de rédaction, vous aide à rédiger, affiner et peaufiner votre contenu. Il comprend votre ton et vos objectifs, rendant chaque écriture claire et professionnelle.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain directement dans ClickUp Docs pour générer du contenu lié aux produits.

Créez des rapports de produits, des questionnaires et des articles d'aide avec ClickUp Brain

Nos ingénieurs et chefs de produit étaient submergés par les mises à jour manuelles des statuts entre Jira et d'autres outils. Avec ClickUp, nous avons récupéré des heures de temps perdues en tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré les lancements de produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing.

Nos ingénieurs et chefs de produit étaient submergés par les mises à jour manuelles des statuts entre Jira et d'autres outils. Avec ClickUp, nous avons récupéré des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré les lancements de produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing.

Apprenez à utiliser l'IA pour la documentation👇

Prendre des décisions basées sur les données

ClickUp Brain travaille également très bien pour analyser les données sur les produits. Au lieu de fouiller manuellement dans des diagrammes ou des feuilles de calcul, vous pouvez simplement lui demander de résumer ce qui se passe, de mettre en évidence les tendances ou même de repérer les anomalies.

Par exemple, vous pouvez partager le nombre d'adoptions de produits, les réponses NPS et les commentaires des utilisateurs, et cela vous donnera un aperçu rapide de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et des points à approfondir.

Obtenez des informations sur l'adoption des produits avec ClickUp Brain

Automatisation des flux de travail

ClickUp Brain fonctionne également comme un générateur d'automatisation de l'IA. Il vous suffit d'écrire ce qui déclenche les éléments d'action et ClickUp Automations se chargera de le configurer.

Par exemple, lorsqu'une tâche est déplacée vers « Prêt pour le développement », elle est automatiquement attribuée au développeur.

Attribuez automatiquement des tâches à votre équipe grâce aux automatisations ClickUp

Vous voulez retrouver cette vieille mais brillante idée de la réunion de la feuille de route produit d'il y a 6 mois ? ClickUp Brain peut aussi vous aider ! Il suffit de demander ce dont vous avez besoin

Suivi de la progression des tâches

Pour réussir le lancement d'un produit, vous devez suivre efficacement sa progression, et ClickUp Brain peut également vous y aider. Il vous fournit un compte rendu quotidien de vos tâches, résume la progression globale du projet et indique sur quoi travaillent les membres de votre équipe.

De cette façon, vous ne serez pas à la recherche de mises à jour ou à fouiller dans les tâches. De plus, vous pourrez identifier les obstacles ou les dépendances dès le début.

Obtenez des mises à jour instantanées des tâches avec ClickUp Brain

Gestion de produits basée sur l'IA : soyez plus efficace avec ClickUp

La mise en œuvre de l'IA dans la gestion de produits permet de gagner un avantage concurrentiel. Le bon cours de gestion de produits par l'IA peut vous fournir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener en toute confiance des projets basés sur l'IA et prendre des décisions plus judicieuses en matière de produits.

Vous pourrez automatiser des tâches, acquérir des connaissances précieuses et créer des produits innovants qui se démarquent sur le marché. Des plateformes telles que Coursera et Udemy proposent des cours flexibles et pratiques qui s'adaptent à votre emploi du temps.

Et lorsque vous serez prêt à mettre en pratique ce que vous avez appris, ClickUp sera là pour vous aider. Il fournit des outils basés sur l'IA pour simplifier votre flux de travail, fournir des informations exploitables et faire avancer vos projets. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez comment l'IA peut faire progresser votre gestion de produits !