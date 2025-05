Milanote vs. Notion : quel outil de productivité vous convient le mieux ?

Vous avez grandi en regardant des films sur des artistes penchés dans une pièce faiblement éclairée, griffonnant frénétiquement sur un bloc-notes, pour ensuite froisser la page de frustration et la lancer vers une poubelle débordante.

Aussi dramatique que cela puisse paraître, en réalité, les créateurs de contenu, les gestionnaires de projets et les concepteurs ne s'en sortent pas mieux sans environnements de travail organisés.

C'est là que les outils de productivité comme Milanote et Notion entrent en scène. Leurs environnements de travail visuels et leurs fonctionnalités de collaboration en temps réel intègrent de manière intuitive les tâches, les notes et les projets dans un hub de connaissances centralisé qui contribue à améliorer la productivité globale.

Mais lequel des deux, Milanote ou Notion, est le meilleur choix pour votre flux de travail ? Dans cet article, nous allons examiner et comparer leurs fonctionnalités et leurs prix.

⏰ Résumé en 60 secondes Découvrez les forces et les faiblesses de Milanote et Notion et comment ClickUp comble les lacunes de ces deux outils : Les créatifs et les professionnels ont besoin d'un environnement de travail qui permette de conserver des idées, des projets et des notes organisés

Milanote est idéal pour les penseurs visuels grâce au brainstorming libre , aux tableaux d'inspiration et à l'organisation par glisser-déposer

Notion est une solution puissante pour les flux de travail structurés , offrant des bases de données, des outils de rédaction IA et des intégrations approfondies

Les deux outils présentent des lacunes : Milanote manque d'intégrations approfondies , tandis que Notion nécessite un effort manuel pour connecter les idées à l'exécution

ClickUp combine le meilleur des deux mondes en intégrant des tableaux blancs, des cartes mentales, des documents et une automatisation basée sur l'IA dans une seule et même plateforme

ClickUp Brain améliore la productivité en automatisant les tâches répétitives, en résumant les mises à jour et en fournissant des informations basées sur l'IA, réduisant ainsi le travail manuel

Qu'est-ce que Milanote ?

Milanote est devenu notre moyen numérique de rechercher l'inspiration, de visualiser les processus et de critiquer le travail.

C'est ainsi que Jeremy Perez-Cruz, responsable de la conception de la marque chez Uber, décrit Milanote, et nous allons analyser ce commentaire.

Milanote offre un environnement de travail visuel qui permet d'afficher les projets à 360 degrés. Vous pouvez affiner vos idées en ajoutant des références, des échantillons et des ressources créatives sur une seule et même toile. Vous obtenez ainsi un aperçu collaboratif qui vous aide à détecter les défauts avant qu'ils ne deviennent irréversibles.

via Milanote

Sur le plan fonctionnel, Milanote est une application de prise de notes conçue pour le brainstorming, la planification et l'exécution de projets. Le système de glisser-déposer de Milanote vous permet de tout organiser, des listes de choses à faire et des délais aux ressources multimédias et aux liens de recherche, sans interrompre votre flux.

Que vous soyez designer, écrivain, cinéaste, photographe, entrepreneur ou penseur visuel, c'est un logiciel de collaboration visuelle puissant qui s'adapte à vos besoins spécifiques.

💡 Conseil de pro : Vous pouvez imbriquer les tableaux de Milanote les uns dans les autres, en classant tout, du travail des clients aux projets personnels, d'une manière qui ait du sens pour vous et votre équipe.

Fonctionnalités de Milanote

Les utilisateurs de Milanote soulignent souvent une chose : c'est un outil simple avec des fonctionnalités extraordinaires. Voici ce qu'ils veulent dire.

1. Des tableaux visuels pour donner vie à vos idées

via Milanote

Imaginez les tableaux de Milanote comme un mélange de Pinterest, d'un tableau blanc et d'un carnet de croquis inspiré d'un artiste. Vous pouvez glisser-déposer des notes, des images, des liens, des croquis et des ressources multimédias dans une disposition entièrement personnalisable.

Que vous créiez un tableau d'ambiance, que vous mappiez des cartes mentales ou que vous planifiiez un projet, la flexibilité de ces tableaux vous permet de structurer les idées à votre façon, et non à la manière dont certains outils rigides d'administration vous y obligent.

2. Prise de notes intuitive pour les penseurs visuels

via Milanote

Si les applications standard de prise de notes vous ennuient, Milanote est une bouffée d'air frais.

Au lieu d'un éditeur de texte linéaire et ennuyeux, Milanote vous permet d'écrire des notes librement et de les connecter avec des flèches, des couleurs et des éléments visuels. Ce sont les meilleures conditions pour un brainstorming visuel.

3. Collaboration facile entre les équipes

via Milanote

Milanote offre une collaboration en temps réel, facilitant le partage de tableaux, l'envoi de commentaires et le suivi de la progression.

Besoin de l'avis de votre équipe ? Il vous suffit de commenter une idée et tout le monde sera au courant.

4. Gestion des tâches par glisser-déposer

Milanote sert également d'outil de gestion des tâches. Grâce à ses listes simples de tâches à faire, au suivi de l'historique des versions et à l'organisation du flux de travail, vous pouvez passer du brainstorming à l'exécution sans avoir à passer d'une application à l'autre.

5. L'inspiration au bout des doigts

via Milanote

Les esprits créatifs sont toujours en train de faire des recherches et de faire le lien entre des idées apparemment sans rapport, mais le suivi des images, des vidéos YouTube, des articles et des sources d'inspiration en matière de design peut être un cauchemar. Le Web Clipper de Milanote vous permet de récupérer n'importe quel élément sur Internet et de l'enregistrer directement dans vos Tableaux, pour ne plus jamais perdre cette grande idée.

Tarification de Milanote

Free

Paiement par personne : 9,99 $/mois

Forfait équipe : 49 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Psst... si Milanote ne vous convient pas tout à fait, ne vous inquiétez pas, de nombreuses alternatives à Milanote offrent des fonctionnalités puissantes pour organiser des projets créatifs. Découvrez-les dans cet article de blog !

📮 ClickUp Insight : Vos employés se démènent pour trouver des informations. Le travailleur du savoir moyen s'appuie sur les contributions de six personnes différentes pour achever ses tâches. Cela représente six points de contact quotidiens pour recueillir le contexte, aligner les priorités et faire avancer les projets. Le défi ? Des suivis sans fin, des confusions de versions et des lacunes de visibilité qui ralentissent tout. La recherche connectée et la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp permettent de centraliser les informations et d'accéder instantanément au bon contexte, sans avoir à chercher.

Qu'est-ce que Notion ?

Notion est avant tout une application de prise de notes, mais elle offre un environnement de travail tout-en-un, vous permettant de connecter des idées, d'organiser des ressources créatives et de construire un système de gestion des tâches qui vous convient.

Que vous ayez besoin d'un CRM, d'un logiciel de gestion de projet ou d'un journal personnel, Notion s'adapte à vos besoins spécifiques. Et avec Notion IA, l'application vous aide même à écrire, à réfléchir et à structurer le contenu. En gros, c'est un cerveau supplémentaire pour quand le vôtre est grillé par trop d'onglets ouverts.

💡 Conseil de pro : Notion est idéal pour les notes, mais lorsqu'il s'agit de gérer plusieurs projets, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ce guide Notion pour la gestion de projet présente ses points forts, ses limites et des alternatives plus intelligentes.

Fonctionnalités de Notion

Notion s'adapte à votre flux de travail, et non l'inverse. Voici un bref aperçu de la manière dont les fonctionnalités de Notion peuvent vous aider :

1. Système basé sur des blocs pour une personnalisation optimale

via Notion

Oubliez les modèles rigides : Notion propose un système basé sur des blocs où tout est modulaire.

Vous voulez une liste de tâches à côté d'un hub de connaissances ? Terminé. Besoin de tableaux Kanban, de bases de données et de vidéos YouTube intégrées, le tout dans une seule vue ? Facile.

Notion vous permet de créer votre environnement de travail exactement comme vous le souhaitez, ce qui le rend parfait pour la gestion des équipes, la gestion des flux de travail, la création de contenu et même l'organisation personnelle.

2. Un outil puissant de gestion de projet

Notion est conçu pour bien plus que de simples notes : il sert également d'outil de gestion de projet avec des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, les échéanciers et les vues Calendrier. Utilisez-le pour attribuer des tâches, fixer des délais et suivre la progression, le tout en un seul endroit.

3. Une collaboration qui fonctionne réellement

via Notion

Les mises à jour de l'équipe font partie du même écosystème dans Notion puisque la plateforme permet une collaboration en temps réel. Les membres de l'équipe peuvent modifier, commenter et suivre les changements sur les tâches, documents et wikis partagés sans se noyer dans des messages Slack interminables.

4. Notion IA pour une automatisation intelligente

via Notion

Notion IA rédige des résumés, génère des éléments d'action et traduit même le contenu. Imaginez la productivité accrue que vous pouvez atteindre lorsque l'IA permet de réduire les efforts de brainstorming et de rédaction !

Notion s'intègre parfaitement aux autres applications. De Google Agenda à Zapier, il se connecte à d'autres applications pour synchroniser les calendriers, automatiser les flux de travail et améliorer la productivité. Si vous avez besoin d'un outil polyvalent qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail existant, Notion est fait pour vous.

Tarification de Notion

Free

Plus : 10 $ par place/mois

Entreprise : 15 $ par place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Milanote vs. Notion : Comparaison des fonctionnalités

Le défi des environnements de travail est que les créatifs, les designers et les chefs de projet ont besoin d'un outil qui pense comme eux. Milanote s'intègre-t-il mieux que Notion dans vos flux de travail quotidiens ? Découvrons-le.

Fonctionnalité Milanote Notion Interface utilisateur Canva libre, glisser-déposer pour une organisation visuelle Système modulaire, basé sur des blocs, pour des flux de travail structurés Gestion des tâches Listes de tâches de base, organisation simple du flux de travail Tableaux Kanban, suivi de la progression, automatisations, dépendances Collaboration Collaboration en temps réel avec des tableaux et des commentaires partagés Collaboration centrée sur les documents avec modification en temps réel, mentions et commentaires Capacités IA Manque de fonctionnalités d'IA Notion IA aide à générer des résumés, des éléments d'action, des traductions Intégrations Intégrations tierces limitées Intégrations complètes avec Google Agenda, Slack, Zapier, etc

Fonctionnalité n° 1 : Remue-méninges visuel ou organisation structurée

Imaginez que vous puissiez déposer toutes vos idées, références et ressources sur un tableau blanc géant, puis les déplacer, les regrouper et les connecter visuellement. C'est Milanote. Il est parfait pour les sessions de brainstorming, les tableaux d'inspiration ou les cartes mentales, car il permet de représenter naturellement les idées plutôt que de les forcer à rentrer dans une structure rigide et basée sur des modèles.

Notion, en revanche, est conçu pour une organisation structurée. Tout est stocké dans des pages, des sous-pages et des bases de données. Si vous aimez créer des tableaux, des étiquettes, des filtres et des modèles, Notion sera votre meilleur ami. Cependant, il peut sembler trop structuré si vous souhaitez simplement jeter des idées sur une page et les organiser plus tard.

🏆 Gagnant : Milanote, pour les créatifs qui ont besoin d'un environnement de travail visuel et libre

Fonctionnalité n° 2 : Gestion des tâches pour les équipes créatives

Milanote et Notion gèrent tous deux la gestion des tâches, mais de manières très différentes.

Notion propose des tableaux Kanban, un suivi de la progression et des fonctionnalités d'automatisation. Si vous gérez un calendrier de contenu ou le développement de logiciels, Notion vous offre un meilleur contrôle des délais, des dépendances et du suivi de la progression.

Milanote garde les choses visuelles. Il fonctionne très bien lorsque les tâches font partie d'un processus créatif plus large, comme la conception d'une nouvelle identité de marque, où tout évolue visuellement au fil du temps.

🏆 Gagnant : Notion, si vous avez besoin d'un outil complet de gestion de projet avec un suivi détaillé des tâches

Fonctionnalité n° 3 : Collaboration et feedback

Obtenir les commentaires d'un client ou d'une équipe est souvent pénible, avec des chaînes d'e-mails interminables, des commentaires mal placés et des cauchemars de contrôle de version.

Avec Milanote, vous pouvez partager un tableau avec des clients, ajouter des commentaires directement sur les visuels et suivre les modifications sans perdre la vue d'ensemble. C'est ce dont rêvent les équipes qui travaillent sur la stratégie de marque, les campagnes publicitaires ou la conception d'expérience utilisateur.

Notion offre d'excellents outils de collaboration, mais il est principalement axé sur les documents. Vous pouvez attribuer des tâches, laisser des commentaires, suivre les modifications et stocker les connaissances partagées, ce qui en fait un outil idéal pour les équipes qui gèrent des rapports, des procédures opératoires normalisées et des bases de données. Cependant, si vous travaillez sur des projets visuels, Notion semble limité par rapport à Milanote.

🏆 Gagnant : match nul ! Milanote pour la collaboration visuelle en temps réel. Notion l'emporte pour les équipes qui travaillent avec beaucoup de documents et qui ont besoin d'une base de connaissances centralisée

Milanote est incroyablement autonome, mais n'offre pas d'intégrations approfondies avec des applications tierces. Cela peut être une limite si vous comptez sur Google Agenda, Slack ou des outils d'automatisation comme Zapier.

Notion vous permet d'automatiser les flux de travail grâce à son intégration avec Google Agenda, Slack, Trello et Zapier. Il s'agit d'un écosystème connecté qui peut remplacer plusieurs applications de votre pile.

🏆 Gagnant : Notion, pour une gestion de projet détaillée

Milanote vs. Notion sur Reddit

Il n'y a pas de meilleur moyen de tester l'efficacité d'un outil que d'entendre les avis, positifs et critiques, de ses utilisateurs. Les utilisateurs de Reddit ont beaucoup à dire sur Milanote par rapport à Notion, et le débat se résume généralement à la créativité par rapport à la structure.

Milanote a tendance à attirer les designers, les rédacteurs et les penseurs visuels qui aiment sa disposition libre, semblable à un tableau d'humeur. Il est idéal pour le brainstorming, l'organisation des idées et le mappage des concepts sans se sentir enfermé.

Un utilisateur de Reddit a partagé son expérience avec Milanote, en déclarant

Milanote fonctionne comme nous le pensons. Contrairement à d'autres outils, je peux me connecter et organiser les informations instinctivement.

Cependant, certains soulignent ses limites en matière de traitement des données structurées et de niveaux de tarification :

Peut-être suggérer un modèle de prix que vous jugez décent, je suis sûr que si suffisamment de personnes disaient un nombre similaire, elles essaieraient de le contourner.

La flexibilité de Notion est un atout majeur pour les utilisateurs qui ont besoin d'un équilibre entre la rédaction, la planification et la gestion des flux de travail. De nombreux utilisateurs de Reddit apprécient ses modèles personnalisables, ses bases de données interconnectées et ses fonctionnalités de collaboration.

Un utilisateur de Reddit a souligné à quel point Notion permet de personnaliser son environnement de travail à volonté :

Il FAUT que ce soit esthétique. Une fois que j'ai rendu le mien mignon, j'ai commencé à l'utiliser tous les jours.

Malgré ses fonctionnalités avancées, Notion peut manquer d'assistance aux utilisateurs pour les tâches et les suivis :

Un utilisateur de Reddit a cité:

Notion peut être un excellent gestionnaire de projet, par exemple, mais n'est pas un bon gestionnaire de tâches.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Milanote et Notion

Milanote est idéal pour les penseurs visuels et les représentations visuelles de vos idées les plus complexes. Notion, avec son interface intuitive, est souvent préféré pour les projets personnalisés. Mais ClickUp remplace les deux à la fois.

Au fur et à mesure de votre progression et de votre développement, vous commencerez à réaliser que la fragmentation des informations entre les différents outils nuit à votre productivité. C'est pourquoi il n'est jamais conseillé de s'appuyer sur plusieurs outils.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail : elle combine la gestion de projet, l'organisation des connaissances et la collaboration en temps réel sur une seule plateforme basée sur l'IA.

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail sont dues à la gestion des plateformes, des e-mails et des réunions. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et la discussion) sur une plateforme unique et rationalisée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA permettent de garder le contexte connecté, consultable et gérable !

1. Le One Up n° 1 de ClickUp : les tableaux blancs ClickUp

Transformez les sessions de brainstorming en tâches réalisables sans changer d'outils grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Prenons l'exemple des tableaux blancs ClickUp. Contrairement à Milanote, où les idées restent souvent isolées et déconnectées de l'exécution, les tableaux blancs ClickUp sont entièrement intégrés à vos tâches, documents et flux de travail.

De cette façon, les tableaux blancs ClickUp vous permettent de faire plus qu'un simple brainstorming : vous construisez, affinez et exécutez des idées en un seul endroit. Notez des concepts, connectez-les à des tâches réelles et attribuez des éléments d'action directement dans votre environnement de travail.

Comme ClickUp offre un espace de travail centralisé et structuré, vous n'avez même pas besoin d'utiliser d'autres applications pour stocker et organiser vos idées. Vous pouvez intégrer des documents, lier des tâches connexes et même générer des visuels basés sur l'IA sans quitter votre Tableau.

Besoin d'un petit coup de pouce ? ClickUp Whiteboards vous permet de choisir parmi plus de 1 000 modèles de tableaux blancs pour la planification de projets, la collaboration en équipe et le mappage de stratégies.

2. One Up n° 2 de ClickUp : les cartes mentales de ClickUp

Visualisez clairement des idées complexes et interconnectées à l'aide des cartes mentales de ClickUp

Traduisez rapidement le brainstorming en action grâce aux cartes mentales de ClickUp — sans étapes supplémentaires, sans flux de travail fragmentés. Lorsque vous mappez des idées complexes et interconnectées, convertissez n'importe quel nœud en tâche traçable et attribuez-la au bon coéquipier.

Les cartes mentales sont idéales pour créer des diagrammes des flux de travail des projets, définir les stratégies de contenu, organiser les structures des équipes et même visualiser les dépendances entre les tâches connectées.

Alors que les Tableaux blancs ClickUp sont ouverts et collaboratifs, idéaux pour les discussions libres et la visualisation des flux de travail, les cartes mentales sont structurées et hiérarchiques, parfaites pour décomposer les idées de manière systématique.

💡 Conseil de pro : Grâce à l'option de réorganisation, les cartes mentales désordonnées sont automatiquement réorganisées en flux de travail structurés, ce qui facilite le suivi des priorités et l'exécution.

3. One Up n° 3 de ClickUp : ClickUp Docs et ClickUp Brain

Collaborez et gérez des documents sans effort grâce à ClickUp Docs

Pour ceux qui utilisent Notion pour la documentation, ClickUp Docs offre une alternative plus intelligente.

ClickUp Docs élimine le problème courant de l'information enfouie en permettant aux utilisateurs de connecter des documents directement à des tâches, d'intégrer des éléments d'action et même d'utiliser la recherche basée sur l'IA pour faire apparaître instantanément la bonne information.

Posez n'importe quelle question à ClickUp Brain, et il vous fournira des informations en analysant les données existantes de votre environnement de travail

💡 Conseil de pro : Si vous réorganisez votre marque, ne laissez pas des documents éparpillés vous ralentir. Le modèle de base de connaissances de ClickUp regroupe toutes les directives de marque, les FAQ et les ressources en un seul endroit, afin que tout le monde reste sur la même page dès le premier jour.

Mais l'IA de ClickUp n'est pas seulement connue pour ses prouesses en matière de recherche : ClickUp Brain contribue également grandement au processus créatif.

Imaginez une équipe de design en pleine réflexion sur le renouvellement d'une marque. Dans Milanote, elle pourrait créer un tableau visuellement inspirant avec des palettes de couleurs, des typographies et des références.

Mais ensuite ? Quelqu'un doit traduire manuellement ces idées en un forfait pour le projet. Notion pourrait aider à structurer la documentation du projet, mais il repose toujours sur une saisie manuelle pour connecter les idées aux tâches réelles.

Mais ClickUp Brain automatise l'ensemble du processus :

Il génère automatiquement des tâches, attribue des propriétaires et fixe des délais par le biais d'invites, d'instructions simples

Il suggère des améliorations de contenu, résume les commentaires et génère des brouillons peaufinés

Enfin, il rassemble les enseignements des recherches antérieures, génère des comparaisons avec la concurrence et suggère des ajustements de position

Condensez rapidement les mises à jour clés à partir des commentaires, des changements de statut, des nouvelles sous-tâches et des mises à jour majeures du projet à l'aide de ClickUp Brain

4. One Up n° 4 de ClickUp : le bloc-notes ClickUp

Transformez vos notes en tâches réalisables avec des briefs, des échéances et des priorités à l'aide du bloc-notes ClickUp

Il y a aussi le bloc-notes ClickUp, un outil simple mais puissant pour noter rapidement ses pensées et ses tâches.

Contrairement aux applications autonomes de prise de notes, elle s'intègre directement à la gestion des tâches. Cela signifie que les utilisateurs peuvent convertir une note rapide en une tâche à part entière avec des délais et des assignés en quelques secondes.

💡 Conseil de pro : Si vous croulez sous des notes en pagaille, apprendre à utiliser l'IA pour prendre des notes peut vous aider à obtenir instantanément une organisation visuelle, des résumés intelligents et aucun détail manqué.

5. One Up n° 5 de ClickUp : les tâches ClickUp

ClickUp Views vous aide à visualiser la charge de travail de l'équipe, à définir des limites de capacité et à allouer efficacement les ressources

En parlant de gestion des tâches, ClickUp surpasse Notion avec ses affichages de tâches dédiés.

Alors que Notion oblige les utilisateurs à créer manuellement des bases de données de tâches, les tâches ClickUp peuvent être visualisées dans des vues Kanban, Liste, Diagramme de Gantt et Calendrier prêtes à l'emploi, ce qui permet aux équipes de passer d'une perspective à l'autre sans temps de configuration supplémentaire ni tracas.

6. One Up n° 6 de ClickUp : ClickUp AI Notetaker

Transcrivez instantanément les réunions grâce à l'IA avec ClickUp AI Notetaker

Notion et Milanote sont parfaits pour la documentation, mais en matière de réunions, l'IA Notetaker de ClickUp est imbattable.

Si vous passez votre journée à passer d'un appel à l'autre, vous ne connaissez que trop bien la confusion, les détails perdus et les e-mails de suivi qui prennent plus de temps que la réunion elle-même. Vous avez peut-être essayé d'autres outils, mais ils sont souvent insuffisants.

Contrairement à des outils tels que Otter.ai et Fireflies, ClickUp AI Notetaker ne se contente pas d'enregistrer vos réunions, il connecte vos notes au reste de votre travail.

Grâce à l'IA intégrée, vous pouvez rechercher des transcriptions, extraire des éléments d'action et les synchroniser directement avec les projets, ce qui permet à votre équipe de rester alignée sans travail supplémentaire. Vous obtenez :

Transcriptions et résumés automatiques

Création instantanée de tâches

Intégration transparente avec les documents

Et le meilleur, c'est que vous n'avez pas besoin de passer d'une application à l'autre : ClickUp s'intègre à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, ce qui vous permet de conserver les notes de réunion, les tâches et les discussions dans un environnement de travail centralisé.

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être noyées dans des discussions, des e-mails ou des feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

Les idées ont besoin de plus qu'une simple Notion - ClickUp les concrétise

Nous avons longuement exploré la créativité visuelle de Milanote et l'organisation structurée de Notion, mais lorsqu'il s'agit de combiner les deux de manière transparente, ClickUp est le mieux à même de le faire.

ClickUp combine des tableaux blancs pour le brainstorming, des cartes mentales pour la planification stratégique, des documents pour le partage des connaissances et une automatisation basée sur l'IA pour donner vie aux idées, le tout au sein d'une plateforme unifiée.

ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est le summum du travail collaboratif, et il s'est amélioré à cet égard, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc.

Pourquoi passer d'un outil à l'autre ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et découvrez une façon plus intelligente de travailler !