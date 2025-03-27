les 10 meilleurs logiciels CRM pour centres d'appels pour un service client rationalisé

Avec 86 % des acheteurs prêts à payer plus pour une expérience client exceptionnelle, les enjeux sont élevés.

La sélection du meilleur logiciel CRM de centre d'appels est cruciale pour offrir une expérience client exceptionnelle et rester pertinent.

Nous avons terminé le travail pour vous : voici une liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) utilisés dans les centres d'appels. Ces solutions logicielles pour centres de contact aident les centres d'appels à optimiser les flux de travail et à faire évoluer de manière transparente une équipe de service client.

Que vous soyez à la recherche d'une option payante complète ou d'un CRM gratuit, ces outils sont conçus pour vous aider à obtenir des résultats exceptionnels.

Que rechercher dans un logiciel CRM pour centre d'appels ?

La sélection du bon logiciel CRM pour centre de contact est plus importante que jamais. Avec autant d'options disponibles, il est essentiel d'évaluer soigneusement vos besoins.

Voici les facteurs clés à prendre en compte pour choisir le meilleur CRM pour votre entreprise de services:

*fonctionnalités de gestion des appels : recherchez le routage des appels, la gestion des files d'attente, le SVI et le click-to-call pour réduire les temps d'attente des clients

Facilité d'utilisation : choisissez un CRM doté d'une interface intuitive et unifiée pour minimiser les changements de système et augmenter la productivité des agents

*options en libre-service : outils d'assistance tels que des bases de connaissances et des FAQ interactives pour aider les clients à résoudre eux-mêmes les problèmes mineurs, ce qui réduit le volume d'appels

*outils d'optimisation des effectifs : s'assurer que le CRM intègre des fonctionnalités de gestion des effectifs pour le suivi de la disponibilité des agents, de leurs performances et du respect des horaires

Évolutivité : choisissez un logiciel qui évolue avec votre entreprise, en s'adaptant aux changements de votre clientèle, de vos canaux de service et de la taille de votre équipe

Intégrations CRM : Connectez les données clients entre les services, en éliminant les obstacles pour les agents qui gèrent des processus complexes

Analyses et rapports : recherchez des indicateurs tels que le volume d'appels, les temps d'attente et les scores de satisfaction client pour surveiller les performances et identifier les domaines à améliorer

Conformité : Assurez-vous que le CRM respecte les réglementations en matière de confidentialité des données telles que le RGPD ou la loi HIPAA pour le traitement des informations sensibles

Enfin, tenez compte de la réputation du fournisseur et de la qualité globale de ses services, de ses fonctionnalités d'IA, de ses options d'automatisation, de son service client et de ses tarifs. Un processus CRM complet peut transformer l'efficacité de votre centre de contact et améliorer l'expérience globale des agents et des clients.

🧠 Note : Les agents des centres d'appels traitent en moyenne 50 à 100 appels par jour, il est donc essentiel qu'ils puissent accéder rapidement aux données des clients grâce aux outils CRM.

Les 10 meilleurs logiciels CRM pour centres d'appels

Le saviez-vous ? Les clients qui ont la meilleure expérience avec une marque dépensent 140 % de plus par an que ceux qui ont une expérience médiocre ou mauvaise. C'est pourquoi il est essentiel de choisir le bon logiciel de centre d'appels avec des fonctionnalités CRM pour offrir un service client exceptionnel.

Voici nos meilleurs choix !

1. ClickUp (Meilleur pour les solutions CRM de centre d'appel rationalisées)

Gérez et suivez sans effort toutes vos interactions avec les clients en un seul endroit avec ClickUp CRM

Si vous prévoyez de faire évoluer vos centres d'appels, une chose est sûre : une excellente expérience client repose sur les bons outils. Pour résoudre les requêtes des clients plus rapidement et plus efficacement, vous avez besoin d'un logiciel CRM puissant qui vous aide à gérer les interactions de manière transparente.

ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, combine CRM, environnement de travail collaboratif, opérations de service client et fonctionnalités de bureau. Elle est conçue pour aider les équipes d'assistance à rester organisées et réactives.

Découvrons comment fonctionne le CRM ClickUp.

Le CRM de ClickUp regroupe les tickets, les interactions et les détails des clients en un seul endroit, créant ainsi un processus d'assistance fluide et efficace. C'est un outil d'entreprise qui met tout ce dont votre équipe a besoin à portée de main.

Vous pouvez afficher les comptes, les pipelines des équipes commerciales et les tickets dans des formats tels que Listes, Tableaux et Tableur. Les responsables peuvent voir à la fois un aperçu général et des détails précis des tickets actifs.

Affichez le cycle de vie du client en détail et obtenez un aperçu de la résolution des requêtes grâce aux tableaux de bord ClickUp

ClickUp Dashboards vous permet de hiérarchiser les tickets en suivant les indicateurs d'urgence, de temps d'attente, de satisfaction client et de performance des agents. Toutes ces données sont visibles sur un seul tableau de bord sans aucune mise à jour manuelle.

Configurez votre tableau de bord, saisissez vos objectifs, et vous êtes prêt.

Choisissez parmi plus de 100 automatisations dans ClickUp pour simplifier les flux de travail, les tâches, les transferts de projets, et plus encore

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez simplifier les tâches répétitives. Par exemple, vous pouvez attribuer automatiquement des tâches en fonction de critères spécifiques ou déclencher des réponses par e-mail lorsqu'un client soumet un rapport de bug.

ClickUp offre plus de 1 000 intégrations avec des outils tels que Zendesk, Intercom et SupportBee. Ces intégrations vous permettent d'automatiser les flux de travail et de transférer des données entre votre CRM et d'autres applications de votre pile technologique.

Créer automatiquement des tâches grâce à l'intégration de ClickUp et Intercom

ClickUp Brain, l'IA intégrée à la plateforme, aide votre équipe de centre d'appel à gérer plus efficacement les interactions avec les clients.

Grâce à ce réseau neuronal, vos agents peuvent rapidement générer des réponses aux tickets d'assistance, aux e-mails des clients et aux demandes provenant d'autres plateformes.

Gagnez du temps sur la rédaction des réponses, garantissez des normes de communication cohérentes et améliorez la satisfaction client avec ClickUp AI

La gestion des connaissances par l'IA extrait rapidement les réponses de votre base de données pour répondre aux requêtes courantes des clients. Dans le même temps, l'IA Writer aide les agents à rédiger des e-mails et des contenus dans le ton et le style appropriés.

Besoin de vous lancer rapidement ? Utilisez les modèles de logiciel CRM pour centre d'appels ClickUp pour gérer plus efficacement les relations avec les clients.

Par exemple, le modèle ClickUp CRM comprend tout ce dont vous avez besoin pour le suivi des prospects, des comptes, des offres et des contacts.

Modèle ClickUp CRM Suivez les prospects, les offres, les comptes et les interactions avec les clients en un seul endroit grâce au modèle ClickUp CRM

En utilisant le modèle CRM, vous pouvez également :

Organisez toutes les données de vos clients en un seul endroit pour y accéder facilement

Automatisation des tâches répétitives, ce qui permet de consacrer plus de temps aux activités importantes

Suivi des indicateurs clés du service client pour identifier les domaines de croissance

Fournir des informations à partir des données clients pour une meilleure prise de décision

Avec ClickUp, vos équipes d'assistance à la clientèle peuvent offrir une expérience plus fluide, plus rapide et plus efficace.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez votre environnement de travail ClickUp en affichant les données de manière flexible

Intégrer l'e-mail pour dynamiser la communication et éliminer les silos

Accédez à ClickUp sur n'importe quel appareil, où que vous soyez

Utilisez des modèles de CRM pour organiser les flux de travail et les livrables de l'équipe commerciale

Créer des prévisions pour les équipes commerciales en utilisant des données historiques pour prédire les tendances

Limites de ClickUp

Les options de personnalisation peuvent sembler écrasantes pour certains utilisateurs

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 300 avis)

« Notre équipe est très satisfaite de ClickUp car elle trouve tout ce dont elle a besoin pour faire son travail sur la plateforme, et celle-ci est extrêmement facile à utiliser par rapport à d'autres outils. »

« Notre équipe est très satisfaite de ClickUp car elle trouve sur la plateforme tout ce dont elle a besoin pour faire son travail, et l'outil est extrêmement facile à utiliser par rapport à d'autres. »

2. Zendesk Talk (Meilleure solution CRM basée sur le cloud)

via Zendesk Talk

Zendesk Talk est une solution CRM basée sur le cloud et intégrée à la plateforme Zendesk Support. Elle permet aux équipes de gérer les appels téléphoniques en plus des autres canaux d'assistance. Pour commencer, confirmez la disponibilité du nombre, suivez les directives réglementaires, comprenez les coûts associés et préparez votre réseau et votre matériel pour des performances optimales.

Une fois que vous avez activé Talk et configuré ses paramètres, votre équipe peut commencer à passer et à recevoir des appels immédiatement. Zendesk Talk s'intègre de manière transparente à diverses plateformes logicielles, ce qui permet aux entreprises de fournir une assistance unifiée sur plusieurs canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Talk

Intégrer les canaux voix, e-mail et texte dans une plateforme unique

Automatisation du routage des appels, des réponses et de la transcription grâce à des outils basés sur l'IA

Personnalisez les interactions avec les clients grâce à des profils clients complets

Collectez les informations des clients et acheminez efficacement les appels grâce au système SVI

Suivez les opérations d'appel et obtenez des informations exploitables grâce à des analyses en temps réel

Limites de Zendesk Talk

Nécessite des modules complémentaires pour accéder à certaines fonctionnalités

Le coût peut être un défi pour les petites équipes

Tarification de Zendesk Talk

Équipe d'assistance : 25 $/mois par agent

Suite Team : 69 $/mois par agent

Suite Professional : 149 $/mois par agent

Suite Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zendesk Talk

G2 : 4. 3/5 (plus de 6 900 avis)

Capterra : 4. 9/5 (plus de 4 000 avis)

via RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center combine visioconférence, messagerie et services téléphoniques pour les centres d'appels entrants dans une plateforme unifiée. Il s'intègre parfaitement à des outils tels que Slack et Microsoft Teams, ce qui en fait une option flexible pour les centres d'appels.

La plateforme offre des analyses approfondies pour le suivi des performances des centres d'appels et de la qualité de service, de l'activité des utilisateurs et de leur engagement. Ces informations aident les équipes à identifier les problèmes et à améliorer les processus.

Pour les centres d'appels, RingCentral inclut des fonctionnalités essentielles telles que la distribution automatisée des appels, la réponse vocale interactive (IVR) et des analyses avancées pour accroître l'efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience client.

Créer des transcriptions et des légendes pour des résumés détaillés après les réunions

Accédez aux réunions sur votre bureau, votre navigateur mobile ou l'application

Collaborez en temps réel grâce aux tableaux blancs interactifs et au partage de notes

Utilisez des contrôles d'hôte, des salles d'attente et un chiffrement de bout en bout pour des réunions sécurisées

Processus d'installation fastidieux de l'application téléphonique

Des vitesses d'intégration plus lentes lors de la synchronisation avec Salesforce

RingCX : 69 $/mois par agent

RingCentral Contact Center Enterprise : Tarification personnalisée

G2 : 4,0/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 200 avis)

🧠 Fait amusant : Les agents des centres d'appels peuvent passer en moyenne plus de 6 minutes par appel client, y compris le temps passé à rechercher les données du client. Avec un système CRM intégré, ce temps pourrait être réduit, ce qui permettrait des résolutions plus rapides et des clients plus satisfaits !

via Freshdesk Contact Center

Freshdesk Contact Center aide les centres d'appels à fournir un service personnalisé et fluide en mettant l'accent sur le service client et la gestion des tickets grâce à des fonctionnalités robustes. Sa base de connaissances permet aux équipes de stocker, d'accéder et de partager efficacement des informations, ce qui simplifie la résolution des requêtes des clients.

Les articles sont regroupés dans des dossiers pour faciliter l'organisation et l'accès rapide. La visibilité des dossiers peut être personnalisée pour les plateformes telles que les widgets web ou les applications mobiles, afin de garantir que les bons utilisateurs voient le contenu pertinent.

De plus, les méta descriptions des dossiers externes améliorent les performances des moteurs de recherche, ce qui rend le contenu plus accessible.

Créer des bases de connaissances multilingues pour servir des groupes de clients divers

Exportez des articles de solution en masse et mettez-les à jour à l'aide de l'API Freshdesk

Connectez-vous avec les clients par e-mail, téléphone, chat en direct et réseaux sociaux à partir d'une seule plateforme

Automatisation des tâches de routine et traitement des FAQ grâce à des outils d'IA intégrés

Affronter les limites de l'analyse, qui rendent plus difficile le suivi des retours sur les solutions

Gérer des performances plus lentes lors du traitement de plusieurs tickets ou de modifications en cours de documents volumineux

Free

Croissance : 18 $/utilisateur par mois

Pro : 59 $/utilisateur par mois

Enterprise : 95 $/utilisateur par mois

G2 : 4. 1/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Freshdesk

« Il est simple et facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel PC ou appareil mobile. Il est moins cher que les autres fournisseurs et il n'y a pratiquement pas de temps d'arrêt. La qualité des appels est exceptionnelle. »

« Il est simple et facile à utiliser. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel PC ou appareil mobile. Il est moins cher que les autres fournisseurs et il n'y a pratiquement pas de temps d'arrêt. La qualité des appels est exceptionnelle. »

5. Aircall (Meilleure plateforme de communication et d'engagement client)

via Aircall

Aircall est un système téléphonique basé sur le cloud conçu pour les petites et moyennes entreprises. Il offre une plateforme de communication robuste et constitue un excellent choix pour les équipes du service client, des équipes commerciales et informatiques qui ont besoin d'un CRM fiable et convivial. La plateforme s'intègre de manière transparente aux outils d'assistance et de productivité les plus courants et prend en charge les appels entrants et sortants.

La plateforme est attrayante pour les centres d'appels en raison de son interface simple et de ses fonctionnalités avancées de gestion des appels. Malgré les critiques concernant les prix, ses performances et ses fonctionnalités solides l'emportent souvent sur ces préoccupations.

Les meilleures fonctionnalités d'Aircall

Organisez des conférences téléphoniques en direct avec jusqu'à cinq participants

Acheminez les appels directement vers des agents ou des équipes spécifiques pour une résolution plus rapide des problèmes

Envoyer et recevoir des SMS et MMS pour répondre aux clients qui préfèrent la communication par texte

Offre des options de mise en file d'attente et de rappel pour réduire le temps d'attente et améliorer la satisfaction client

Passer d'un appel à l'autre ou gérer plusieurs appels simultanément

Limites d'Aircall

Problèmes occasionnels de qualité des appels, tels que les appels interrompus et la latence, en particulier dans les applications mobiles

Interruptions dues aux notifications pop-up pendant les appels

Tarification d'Aircall

Essentiels : 40 $/licence

Professionnel : 70 $/licence

Personnalisé : Appelez pour connaître les tarifs

Module complémentaire Aircall : 9 $/licence

Aircall Analytics + module complémentaire : 15 $/licence

Évaluations et avis sur Aircall

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 400 avis)

via Five9

Offrez une expérience client exceptionnelle avec Five9, une plateforme CCaaS (Contact Center as a Service) basée sur le cloud, qui assure une communication omnicanal par voix, SMS, e-mail, discussion et messagerie sociale.

Five9 propose des outils avancés de gestion de l'engagement du personnel (WEM) pour une dotation en personnel efficace, une surveillance en temps réel et une planification précise. Ses fonctionnalités basées sur l'IA, notamment les agents virtuels, la transcription en temps réel et la résumés des appels, augmentent la productivité et accélèrent les résolutions.

Les meilleures fonctionnalités de Five9

Gérez les appels vocaux, les SMS, les e-mails, les discussions et les messages sociaux sur une seule plateforme

Exploiter la gestion de l'engagement du personnel (WEM) pour la prévision, la planification et le suivi en temps réel

Optimisez la gestion du personnel grâce à la gestion intrajournalière et à l'adéquation des tâches en fonction des compétences

Utilisez les fonctionnalités de l'IA telles que les agents virtuels, la transcription en temps réel et les résumés d'appels

Limites de Five9

Retards de chargement occasionnels et problèmes de blocage

Problèmes de perte de connexion, d'erreurs de connexion et de déconnexions inattendues

Tarification de Five9

Numérique : 119 $/mois (contrat de 36 mois avec paiements mensuels faciles)

Core : 119 $/mois (contrat de 36 mois avec paiements mensuels faciles)

Premium, Optimum & Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Five9

G2 : 4,0/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 465 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Five9

« Dans l'ensemble, j'adore utiliser Five9, il est efficace pour la plupart des tâches et la navigation est assez facile une fois que vous vous êtes habitué au système. Il a parfois des problèmes de connexion de temps en temps, mais je recommanderais quand même le logiciel à tous ceux qui souhaitent l'acheter. »

« Dans l'ensemble, j'adore utiliser Five9, il est efficace pour la plupart des tâches et la navigation est assez facile une fois que vous vous êtes habitué au système. Il a parfois des problèmes de connexion de temps en temps, mais je recommanderais quand même le logiciel à tous ceux qui souhaitent l'acheter. »

7. Dialpad (meilleure plateforme de communication client basée sur l'IA)

via Dialpad

Conçu pour les centres d'appels modernes, Dialpad est un logiciel CRM robuste qui associe des capacités avancées d'IA à une plateforme de communications unifiées pour améliorer les performances des équipes commerciales, d'assistance et de collaboration.

Ses fonctionnalités basées sur l'IA, telles que la transcription en temps réel, le coaching en direct et la prise de notes automatisée, éliminent les tâches répétitives et optimisent les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad

Générez des transcriptions en temps réel grâce à l'IA pour obtenir instantanément des notes d'appel et des suivis

Intégration transparente avec les outils de CRM et de productivité pour simplifier les flux de travail

Élaborez des stratégies personnalisées pour améliorer les performances de l'équipe et les résultats des appels

Limites du pavé numérique

Erreurs de transcription occasionnelles avec des terminologies complexes

La qualité audio peut dépendre de la stabilité du réseau

Tarification de Dialpad

*essentials : 95 $/utilisateur par mois

Avancé : 135 $/utilisateur par mois

Premium : 170 $/utilisateur par mois

Évaluations et commentaires sur Dialpad

G2 : 4. 4/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 530 avis)

8. Convoso (Meilleure solution de centre d'appels sortants pour dynamiser les équipes commerciales et améliorer l'efficacité)

via Convoso

Si vous cherchez à rationaliser la génération de prospects et les conversions, essayez Convoso. Cette plateforme de centre de contact basée sur le cloud offre des outils tels que la numérotation prédictive, puissante et en avant-première, l'envoi de textes dans les deux sens, les e-mails sortants, les messages vocaux et le SVI dynamique pour engager les prospects sur plusieurs canaux.

Son composeur prédictif optimise la disponibilité des agents pour un volume d'appels maximal, tandis que le SVI dynamique automatise les interactions avec les clients, en combinant des réponses automatisées et une assistance humaine pour une expérience fluide et efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Convoso

Assurer un processus fluide pour les transferts, la numérotation manuelle et la file d'attente des rappels entrants

Obtenez des tableaux de bord personnalisables pour des rapports détaillés et personnalisés

Augmentez les taux de contact et l'efficacité grâce au composeur prédictif

Permettre l'envoi de SMS, d'e-mails sortants et de messages vocaux pour une plus grande portée

Limites de Convoso

Les mises à jour peuvent provoquer des dysfonctionnements qui affectent les performances du système

Les configurations complexes sont soit limitées, soit impossibles

Tarification de Convoso

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Convoso

G2 : 4. 5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Convoso

« J'aime son interface conviviale, convoso était simple et facile à naviguer. J'aime aussi la façon dont il a montré diverses données comme mon taux de conversion qui m'a permis de garder le cap. »

« J'aime son interface conviviale, convoso était simple et facile à naviguer. J'aime aussi la façon dont il affichait diverses données comme mon taux de conversion, ce qui m'a permis de garder le cap. »

9. Bitrix24 (Idéal pour optimiser les interactions avec les clients basées sur le cloud)

via Bitrix24

Vous recherchez une solution tout-en-un ? Bitrix24 combine des outils de CRM et de gestion d'entreprise avec des fonctionnalités basées sur l'IA pour rationaliser les opérations. Avec plus de 35 outils personnalisables, il gère la communication, la collaboration, les équipes commerciales et la gestion de projet, éliminant ainsi le besoin de systèmes multiples.

La plateforme simplifie la migration des données, s'intègre aux applications existantes et inclut CoPilot, un assistant IA gratuit qui automatise les tâches de routine et stimule la productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Mettre en place un bureau virtuel pour une collaboration à distance fluide

Tirez parti d'un CRM robuste avec automatisation du marketing et service client

Utiliser la téléphonie et le chat en direct pour des interactions efficaces avec les clients

Créer des sites Web et des boutiques en ligne à l'aide d'un générateur intuitif avec des modèles

Intégration avec des outils tels que Zoom, Dropbox et QuickBooks pour un flux de travail connecté

Automatisation des tâches routinières et augmentation de la productivité avec CoPilot

Limites de Bitrix24

Une interface encombrée et peu intuitive rend la navigation difficile pour les nouveaux utilisateurs

Les outils complexes de rapports compliquent l'analyse des données et la prise de décision

Les fonctionnalités limitées de l'application mobile réduisent la convivialité

Tarification de Bitrix24

De base : 23,20 $/mois pour 5 utilisateurs

Standard : 58 $. 18 $/mois pour 50 utilisateurs

Professionnel : 116,48 $/mois pour 100 utilisateurs

Enterprise : 233 $ par mois pour 250 utilisateurs

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4. 1/5 (plus de 540 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 920 avis)

10. HubSpot CRM (Meilleur pour les fonctionnalités CRM de base gratuites)

via HubSpot CRM

HubSpot fournit une plateforme tout-en-un avec des outils de CRM, d'automatisation des équipes commerciales et marketing, et de service client. Sa suite CRM aide les entreprises à gérer efficacement leurs relations clients grâce à des fonctionnalités telles que l'organisation des données clients, le suivi des communications et l'amélioration de la collaboration entre les équipes.

HubSpot CRM offre un suivi des équipes commerciales, une gestion du service client et des flux de travail automatisés dans un système convivial. En intégrant les interactions entre les différents canaux, il permet une assistance personnalisée et rapide. Des tableaux de bord personnalisables affichent des données en temps réel, ce qui permet à votre équipe de rester alignée et informée.

Meilleures fonctionnalités du CRM HubSpot

Gérez les équipes commerciales et marketing grâce à des outils intégrés de génération de leads

Améliorez le service client à l'aide de systèmes de tickets, de discussions en direct et d'outils de feedback

Suivi des interactions, des équipes commerciales et des campagnes grâce à des analyses avancées

Automatisation des tâches pour rationaliser les processus et gagner du temps

Limites du CRM HubSpot

Les coûts élevés des modules complémentaires marketing peuvent constituer un obstacle pour les petites entreprises

L'interface utilisateur manque d'attrait visuel, ce qui affecte l'engagement des utilisateurs

Couverture et fonctionnalités limitées de l'API pour les intégrations

Tarification HubSpot CRM

Free

Plateforme client Starter : 20 $/mois par utilisateur

Plateforme client professionnelle : 1 170 $/mois pour 5 utilisateurs

Enterprise Customer Platform : 4 300 $/mois pour 7 utilisateurs

Évaluations et avis sur le CRM HubSpot

G2 : 4. 4/5 (plus de 12 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 200 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de HubSpot

« Nous avons mis en place HubSpot dans notre entreprise il y a environ 6 mois. C'est formidable pour nos équipes commerciales, marketing et de service d'avoir un endroit unique pour centraliser les données. Avant, tous nos contacts étaient dispersés entre Gmail, notre site web, des feuilles de calcul aléatoires et des notes post-it... oui, nous en avions besoin. »

« Nous avons mis en place HubSpot dans notre entreprise il y a environ 6 mois. C'est formidable pour nos équipes commerciales, marketing et de service de disposer d'un seul endroit pour centraliser les données. Avant, tous nos contacts étaient dispersés entre Gmail, notre site web, des feuilles de calcul aléatoires et des notes post-it... oui, nous en avions besoin. »

💡 Conseil de pro : Commencez par les bases lors du paramétrage d'un CRM. Concentrez-vous sur les fonctionnalités clés qui répondent aux objectifs de votre entreprise et déployez-les progressivement. Offrez une formation complète pour aider votre équipe à adopter pleinement le système et à en exploiter tout le potentiel.

Démarrer avec un logiciel CRM pour centres d'appels

Dans un centre d'appel, il est rare de pouvoir se concentrer sans interruption sur les tâches de gestion des clients. Les systèmes CRM traditionnels nécessitent souvent des étapes fastidieuses pour accéder aux données essentielles.

Avec une bonne intégration du centre d'appels et du CRM, tout est centralisé, des demandes des clients à la collaboration des équipes. Il est ainsi plus facile de trouver des informations importantes et d'éviter de répéter les tâches.

Le CRM de ClickUp offre des outils et des intégrations puissants pour vous aider à mettre en place des processus efficaces. C'est une plateforme unique pour tout ce dont vous avez besoin, des tâches de routine aux interactions complexes avec les clients.

Créez un compte gratuit dès aujourd'hui et commencez à organiser vos données clients !