Comment ajouter une voix off à Google Slides

Ainsi, votre présentation Google Slides La narration en direct entraîne souvent des pauses gênantes, des décalages dans le timing et le stress de la présentation en temps réel. Le bruit de fond ou les pensées perdues peuvent également rapidement faire dérailler votre message. pour vous aider à créer des présentations soignées. Mais une voix off ajoute une touche humaine, en expliquant vos idées de manière plus intime. Elle ajoute de la personnalité, rend les idées complexes plus faciles à suivre et donne à votre présentation une touche professionnelle. L'ajout d'une voix off à Google Slide permet : 🎙️ de clarifier des concepts complexes avec des explications verbales ⏳ de gagner du temps en évitant les narrations en direct répétitives * 🔊 d'améliorer l'accessibilité pour les spectateurs qui préfèrent un guidage audio

💡 Conseil de pro : Lorsque vous concevez une présentation professionnelle avec voix off, concentrez-vous sur trois éléments essentiels : une conception claire des diapositives, un contenu concis et une qualité audio irréprochable. Vous pouvez également utiliser undefined pour réfléchir à des idées ou créer un plan de présentation. Ils vous font gagner du temps et vous aident à affiner votre contenu avant d'ajouter une voix off sur Google Slides. Selon votre style et vos besoins, vous pouvez préenregistrer votre narration audio ou la combiner avec une vidéo. Découvrons deux méthodes simples ! ### Méthode 1 : Ajouter un fichier audio préenregistré Enregistrez votre voix off séparément et ajoutez-la à un diaporama existant en suivant les étapes suivantes :

Étape 1 : Préparez votre script Avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, prenez le temps de planifier ce que vous allez dire. Rédigez un script ou un plan concis pour rester concentré et couvrir tous les points clés. Évitez le jargon. Utilisez un langage simple et direct pour rendre votre message accessible. * Ajoutez une histoire personnelle ou une anecdote à laquelle le public peut s'identifier pour créer un lien avec lui

Étape 2 : Enregistrez votre voix Google Slides nécessite des fichiers audio distincts pour chaque diapositive, alors prévoyez vos enregistrements en conséquence. Utilisez des applications d'enregistrement d'écran, des logiciels de modification audio (comme Audacity ou GarageBand), ou même l'enregistreur vocal de votre téléphone Ne visez pas la perfection tout de suite ! Faites quelques prises d'essai pour affiner votre style, votre rythme et votre clarté avant l'enregistrement final

💡 Conseil de pro : enregistrez dans un espace calme pour minimiser les bruits de fond et les interruptions. #### Étape 3 : enregistrez votre enregistrement Après l'enregistrement, prenez un moment pour organiser vos fichiers. Nommez chaque fichier en fonction de la diapositive à laquelle il correspond, par exemple Diapositive 1 Intro ou Diapositive 3 Points clés. Cette étape simple vous fera gagner beaucoup de temps lors de l'insertion de l'audio dans votre présentation.

Enregistrez les fichiers dans un format pris en charge par Google Slides, tel que MP3 ou WAV. Si votre outil ne prend pas en charge ces formats, utilisez un convertisseur de fichiers en ligne gratuit pour les convertir. #### Étape 4 : Téléchargez le fichier sur Google Drive Ouvrez Google Drive et cliquez sur le bouton *Nouveau dans le coin supérieur gauche