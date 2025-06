Votre présentation Google Slides est prête: chaque diapositive est soignée, le contenu est parfait et les visuels sont accrocheurs. Mais il manque quelque chose.

Lorsque vous répétez votre présentation, elle semble plate.

La narration en direct entraîne souvent des pauses gênantes, des décalages dans le timing et le stress lié à la présentation en temps réel. Les bruits de fond ou les pertes de fil peuvent également rapidement nuire à votre message.

La solution ? Une voix off préenregistrée. Elle est captivante, vous permet d'affiner chaque détail, évite les problèmes de son ou les distractions et vous aide à offrir une performance soignée qui s'intègre parfaitement à vos diapositives. De plus, elle ajoute une touche personnelle et professionnelle que le texte statique ne peut tout simplement pas égaler. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment ajouter une voix off à Google Slides et captiver votre public du début à la fin ! En bonus, nous vous présenterons également ClickUp pour optimiser vos flux de travail de présentation.

⏰ Résumé en 60 secondes En préenregistrant votre voix off, vous contrôlez mieux le timing, évitez les distractions et apportez une touche professionnelle et soignée à vos Google Slides

Pour ajouter une voix off professionnelle à votre présentation, planifiez votre script afin qu'il soit concis et pertinent, puis utilisez un outil d'enregistrement vocal

Téléchargez vos fichiers audio sur Google Drive, puis insérez-les facilement dans vos diapositives

Personnalisez vos paramètres audio dans Google Slides pour synchroniser la voix off avec les transitions, régler le volume et choisir si elle doit être lue automatiquement ou sur clic

Utilisez un logiciel d'enregistrement d'écran pour combiner votre narration avec des visuels, puis insérez les vidéos dans vos diapositives pour une présentation plus dynamique

Google Slides présente certaines limites, telles que l'absence d'enregistrement audio intégré et des options de modification en cours limitées

Utilisez une application tout-en-un comme ClickUp pour organiser votre script, gérer les visuels et recueillir les commentaires de votre équipe grâce à une collaboration fluide tout au long du processus de présentation

Comment ajouter une voix off à Google Slides ?

Le texte et les visuels sont excellents, mais ils ne suffisent pas à susciter l'engagement. En fait, Google Slides propose un large intervalle de modèles gratuits pour vous aider à créer des présentations soignées. Mais une voix off ajoute une touche humaine, expliquant vos idées de manière plus intime. Elle ajoute de la personnalité, rend les idées complexes plus faciles à suivre et donne à votre présentation un avantage professionnel.

Ajouter une voix off à Google Slide vous aide à :

🎙️ Clarifiez des concepts complexes à l'aide d'explications verbales

⏳ Gagnez du temps en évitant les narrations en direct répétitives

🔊 Améliorez l'accessibilité pour les spectateurs qui préfèrent les instructions audio

💡 Conseil de pro : Lorsque vous concevez une présentation PowerPoint avec voix off professionnelle, concentrez-vous sur trois éléments essentiels : une conception claire des diapositives, un contenu concis et une qualité audio irréprochable. Vous pouvez également utiliser des outils d'IA pour les présentations afin de trouver des idées ou de créer un plan de présentation. Ils vous font gagner du temps et vous aident à affiner votre contenu avant d'ajouter une voix off sur Google Slides.

Selon votre style et vos besoins, vous pouvez préenregistrer votre narration audio ou la combiner avec une vidéo. Découvrons deux méthodes simples !

Méthode 1 : ajouter un fichier audio préenregistré

Enregistrez votre voix off séparément, puis ajoutez-la à un diaporama existant en suivant les étapes suivantes :

Étape 1 : Préparez votre script

Avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, prenez le temps de planifier ce que vous allez dire.

Rédigez un script concis ou un plan pour rester concentré et couvrir tous les points clés

Évitez le jargon. Utilisez un langage simple et direct pour rendre votre message accessible

Ajoutez une anecdote personnelle ou une histoire à laquelle votre public peut s'identifier pour créer un lien avec lui

Étape 2 : Enregistrez votre voix off

Google Slides nécessite des fichiers audio distincts pour chaque diapositive, alors planifiez vos enregistrements en conséquence.

Utilisez des applications d'enregistrement d'écran, des logiciels de modification en cours (comme Audacity ou GarageBand), ou même l'enregistreur vocal de votre téléphone

Ne visez pas la perfection dès le départ ! Faites quelques prises d'essai pour affiner votre ton, votre rythme et votre clarté avant l'enregistrement final

💡 Conseil de pro : enregistrez dans un espace calme afin de minimiser les bruits de fond et les interruptions.

Étape 3 : Enregistrez votre enregistrement

Après l'enregistrement, prenez un moment pour organiser vos fichiers. Nommez chaque fichier en fonction de la diapositive à laquelle il correspond, par exemple Diapositive 1 Présentation ou Diapositive 3 Points clés. Cette étape simple vous fera gagner beaucoup de temps lors de l'insertion de l'audio dans votre présentation.

Enregistrez les fichiers dans un format pris en charge par Google Slides, tel que MP3 ou WAV. Si votre outil ne prend pas en charge ces formats, utilisez un convertisseur de fichiers en ligne gratuit pour les convertir.

Étape 4 : Téléchargez le fichier sur Google Drive

Ouvrez Google Drive et cliquez sur le bouton Nouveau dans le coin supérieur gauche

Sélectionnez Télécharger un fichier pour télécharger des fichiers audio individuels, ou choisissez Télécharger un dossier si vous avez regroupé tous vos fichiers dans un seul dossier

Une fois téléchargés, les fichiers seront stockés dans votre Drive et prêts à être utilisés dans Google Slides

💡 Astuce pro : il vous suffit de glisser-déposer vos fichiers audio directement dans Google Drive. Google les téléchargera et les enregistrera automatiquement à l'emplacement de votre choix.

Étape 5 : insérez des fichiers audio dans votre diapositive

Ouvrez votre présentation Google Slides et accédez à la diapositive où vous souhaitez ajouter la voix off

Cliquez sur Insérer dans le menu supérieur, puis sélectionnez Audio

via SlidesAI

Une liste des fichiers audio de votre Google Drive apparaîtra. Choisissez le fichier correspondant à la diapositive et cliquez sur Insérer

Étape 6 : personnalisez les paramètres de lecture

Une icône représentant un haut-parleur apparaît sur la diapositive, accompagnée d'un mini-lecteur permettant de prévisualiser l'audio. Vous pouvez déplacer l'icône afin qu'elle ne détourne pas l'attention du contenu.

Après avoir inséré l'audio, vous pouvez ajuster les paramètres de lecture en fonction de votre présentation :

Synchronisez l'audio : assurez-vous que la voix off correspond aux transitions de vos diapositives en définissant correctement les heures de début et de fin

Options de lecture : choisissez si l'audio doit être lu automatiquement lorsque la diapositive apparaît ou s'il faut cliquer pour lancer la lecture

Réglage du volume : réglez le volume pour vous assurer qu'il est clair sans couvrir le reste de la présentation

Activer la lecture en boucle (facultatif) : cette option est utile pour la musique de fond ou les fichiers audio à répéter

Masquer l'icône du haut-parleur : si vous souhaitez obtenir un rendu plus épuré pendant la présentation, vous pouvez masquer l'icône du haut-parleur en sélectionnant l'option « Masquer l'icône pendant la présentation » dans les paramètres

💡 Astuce de pro : utilisez l'aperçu de lecture pour tester vos paramètres et effectuer les derniers réglages avant votre présentation.

Méthode 2 : enregistrement d'écran avec audio

Vous souhaitez transformer vos diapositives en une présentation vidéo fluide ? Cette méthode est idéale pour créer un fichier vidéo soigné qui combine des visuels saisissants et une narration audio convaincante, que vous pouvez partager avec un large public ou mettre en ligne.

Étape 1 : enregistrez votre présentation

Utilisez votre ordinateur ou un outil d'enregistrement d'écran tiers pour commencer à enregistrer votre diaporama tout en commentant. Lancez votre présentation en mode plein écran, puis appuyez sur Enregistrer. Au fur et à mesure que vous passez d'une diapositive à l'autre, expliquez clairement vos points en gardant un rythme régulier.

Étape 2 : Ajouter des vidéos aux diapositives

Insérez chaque vidéo enregistrée dans la diapositive correspondante de votre présentation.

Assurez-vous que les vidéos sont de haute qualité et correctement synchronisées avec le contenu de vos diapositives pour un rendu professionnel

Utilisez les paramètres de lecture pour contrôler comment et quand les vidéos apparaissent pendant votre présentation

Si vous préférez ajouter des clips vidéo individuels à des diapositives spécifiques, divisez votre enregistrement en clips plus courts pour chaque section de votre présentation

Limites de l'ajout d'une voix off à Google Slides

La synchronisation de votre voix off avec les diapositives n'est pas toujours facile. Si vous avez une longue voix off ou plusieurs clips audio, vous devrez ajuster manuellement le timing, ce qui peut prendre un peu plus de temps et de patience.

Et ce n'est pas le seul défi à relever. Il existe quelques autres limitations à prendre en compte afin de mieux planifier votre processus d'enregistrement vocal.

Pas d'enregistrement audio direct

Imaginez que vous préparez une présentation pour un webinaire. Vous enregistrez votre voix à l'aide d'un outil externe, mais vous vous rendez compte que vous devez réenregistrer une petite partie. Comme Google Slides ne dispose pas de fonctionnalité intégrée pour la modification en cours, vous devez utiliser un outil d'enregistrement externe, apporter la modification, puis télécharger à nouveau le fichier.

Limite de taille des fichiers

Google Slides limite les fichiers audio à 100 Mo. Les fichiers audio de haute qualité ou les narrations longues peuvent facilement dépasser cette limite. Vous devrez compresser le fichier audio, mais une compression excessive peut affecter la qualité sonore.

Imaginons que vous souhaitiez créer des modules de formation informatifs comprenant plus de 20 diapositives et une voix off détaillée. Si chaque diapositive contient une longue explication, la compression audio risque de rendre le son étouffé ou déformé.

Options de modification audio limitées

Une fois votre fichier audio importé dans Google Slides, vous ne pouvez le modifier que de manière très limitée. Google Slides ne permet que des modifications de base, telles que la lecture automatique ou le réglage du volume. Si vous souhaitez couper, ajuster ou modifier le fichier audio, vous devrez utiliser un autre outil avant de l'importer.

Les légendes ne sont pas toujours parfaites

Google Slides propose des sous-titres pour votre voix off, mais ceux-ci ne sont pas toujours tout à fait exacts. Des facteurs tels que votre accent, votre ton et votre clarté peuvent affecter la précision des sous-titres. Si vous faites une présentation devant une équipe internationale, les sous-titres peuvent mal interpréter vos propos et semer la confusion. Cela pose particulièrement problème pour les termes techniques ou spécifiques à un secteur d'activité.

Pas d'enregistrement d'écran intégré

Google Slides ne propose pas de fonctionnalité permettant d'enregistrer votre voix et vos diapositives en temps réel. Vous devrez donc utiliser un enregistreur d'écran tiers pour capturer votre présentation, puis télécharger la vidéo séparément dans Google Slides. C'est faisable, mais un peu plus complexe.

Créez des présentations captivantes avec une voix off grâce à ClickUp

Soyons honnêtes, commencer une présentation à partir de zéro, surtout avec une voix off, peut être une tâche intimidante.

Transformer vos idées en une présentation soignée et cohérente peut sembler intimidant, mais avec les bons outils, cela devient beaucoup plus simple.

C'est là que ClickUp entre en jeu en tant qu'application tout-en-un pour le travail. Elle rassemble vos tâches, vos idées, vos documents et même vos discussions sur une seule et même plateforme puissante dotée de l'IA.

Au lieu de fixer une diapositive vierge, vous pouvez commencer à réfléchir avec les tableaux blancs ClickUp, qui vous permettent de transformer des idées éparpillées en un récit structuré. Utilisez les documents ClickUp pour rédiger votre script en parallèle de vos diapositives, afin que tout reste organisé dans un seul environnement de travail.

Besoin de collaborer ? Attribuez des tâches, laissez des commentaires et suivez la progression en temps réel pour ne rien oublier. Et si votre présentation comporte une voix off, les outils d'enregistrement intégrés de ClickUp peuvent vous aider.

Voyons comment rédiger un script, enregistrer et collaborer avec votre équipe sur votre présentation à l'aide de ClickUp.

1. Rédigez votre script dans ClickUp Docs

Toute bonne présentation commence par une histoire captivante.

Imaginez que vous préparez un argumentaire commercial pour un nouveau produit.

L'utilisation de ClickUp Docs vous permet de rédiger facilement votre script de présentation et de collaborer avec vos équipes marketing et commerciales. Vous pouvez même lier vos tâches à des documents et attribuer des actions telles que « Trouver des statistiques à l'appui pour la diapositive 4 » ou « Simplifier ce terme technique pour la diapositive 2 » aux membres de l'équipe concernés.

Tout le monde peut participer, laisser des commentaires et apporter des modifications en temps réel, afin que personne ne soit laissé de côté.

Étiquetez votre équipe avec des commentaires et attribuez-leur des éléments d'action dans ClickUp Docs

Besoin d'aide pour mettre forme à vos idées ? Utilisez ClickUp Brain pour générer du contenu, peaufiner votre ton ou même reformuler certaines parties de votre script pour le rendre plus engageant.

Essayez ClickUp Brain gratuitement ClickUp Brain vous permet de créer et de modifier des présentations et des scripts pour vos présentations

2. Planifiez vos visuels

Une fois votre script peaufiné, l'étape suivante consiste à relier les idées à des éléments visuels. Vous pouvez connecter vos documents à ClickUp Tableau blanc pour esquisser vos idées de diapositives et les associer à votre narration.

Supposons que vous souhaitiez créer une présentation de feuille de route de projet pour les parties prenantes. Utilisez un tableau blanc pour mapper chaque diapositive avec des visuels clairs tels que des échéanciers, des flux de travail et des jalons clés.

Esquissez vos idées à l'aide de notes autocollantes, reliez-les à l'aide de connecteurs, créez des images personnalisées avec l'IA et structurez visuellement vos diapositives pour plus de clarté. Laissez votre équipe donner son avis. Par exemple, le service marketing peut améliorer le message, tandis que l'équipe commerciale peut ajouter des solutions aux problèmes rencontrés par les clients.

Visualisez et donnez forme à vos diapositives avec les tableaux blancs ClickUp

ClickUp est toujours un très bon choix lorsque des informations doivent être partagées entre plusieurs personnes en même temps, et lorsque différentes équipes travaillent sur le même sujet à partir de points de vue différents.

Vous préférez un peu plus de structure ?

Les modèles de tableau blanc ClickUp sont un excellent point de départ. Ils sont fournis avec des dispositions prédéfinies pour différents types de présentations, d'exposés, de feuilles de route ou de supports de formation. Modifiez-les selon vos besoins afin de ne pas perdre de temps à tout configurer à partir de zéro.

Si vous avez une idée spécifique que vous souhaitez associer à une tâche, intégrez des cartes en direct à partir de ClickUp Docs ou des tâches directement sur votre Tableau blanc.

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les éléments d'action, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

3. Organisez vos diapositives

Imaginons que vous prépariez une présentation de formation pour les nouveaux employés. Vous devez classer vos diapositives dans le bon ordre afin d'éviter toute confusion.

Organiser vos diapositives devient un jeu d'enfant avec le modèle de présentation ClickUp.

Télécharger ce modèle Organisez efficacement chaque diapositive de votre présentation à l'aide du modèle de présentation ClickUp

Utilisez ce modèle pour :

Attribuez des thèmes aux diapositives : divisez votre présentation en diapositives telles que « Aperçu de l'entreprise », « Aperçu des outils » et « Politiques de conformité »

Organisez visuellement vos diapositives : réorganisez-les par glisser-déposer pour améliorer le flux en quelques clics seulement

Suivez la progression : grâce à des statuts personnalisés tels que « En cours », « Prêt pour révision » et « Approuvé », vous savez toujours à quelle étape se trouve votre présentation

Collaborez en temps réel : attribuez des tâches aux membres de votre équipe pour finaliser les visuels, ajouter des voix off ou recueillir des commentaires sur des diapositives spécifiques. Vous pouvez ajouter des notes à chaque diapositive pour vous souvenir des points clés et utiliser les statuts personnalisés pour suivre la progression. La fonctionnalité de commentaire vous permet de recueillir des commentaires dans le même espace.

🧠 Le saviez-vous ? L'ajout de vidéos à vos présentations augmente le temps de lecture moyen de 37 %.

4. Améliorez l'engagement avec ClickUp Clips

Bien que ClickUp n'enregistre pas directement les voix off, il vous permet d'enregistrer, d'envoyer et de transcrire des clips vocaux, qui sont stockés dans votre environnement de travail indéfiniment, sauf si vous les supprimez manuellement.

Pour enregistrer des clips vocaux dans les commentaires d'une tâche, accédez à la tâche dans laquelle vous souhaitez laisser une note vocale, puis cliquez sur l'icône du microphone dans la section des commentaires pour démarrer l'enregistrement. Dans l'application mobile, vous pouvez accéder à l'onglet Activité dans le coin supérieur droit d'une tâche, appuyer sur « Publier une mise à jour », puis appuyer sur l'icône du microphone dans l'éditeur de commentaires pour démarrer l'enregistrement.

Une fois que vous avez enregistré un message vocal et que vous l'avez envoyé, ClickUp vous offre également la possibilité d'afficher une transcription de votre message vocal.

Obtenez des transcriptions automatiques pour tous vos Clips dans ClickUp

Vous pouvez également vous enregistrer directement en train de faire une présentation avec une voix off à l'aide de ClickUp Clips. Clips vous permet de capturer votre écran en temps réel, avec ou sans votre webcam et votre audio. ClickUp Clips transcrit vos enregistrements d'écran, afin que vos collègues puissent facilement rechercher et revoir des parties spécifiques de votre présentation.

💡Astuce pro : vous souhaitez utiliser Clips pour améliorer votre présentation ? Supposons que vous créiez une vidéo de démonstration ou un tutoriel sur un produit. Enregistrez une capture d'écran expliquant le fonctionnement de chaque fonctionnalité. Partagez-la avec votre équipe pour obtenir des commentaires, et laissez-les commenter directement sur des timecodes spécifiques. Vous serez ainsi certain que la voix off finale correspond parfaitement à votre script.

Donnez du punch à vos présentations grâce à ClickUp

Enregistrer des voix off de haute qualité pour vos Google Slides n'est ni compliqué ni coûteux. Vous êtes prêt ! Commencez par les bases. Trouvez la méthode qui vous convient le mieux, rassemblez les outils nécessaires et familiarisez-vous avec chaque étape.

Si vous voulez que tout soit parfait dans votre présentation (script, diapositives, voix off et présentation), essayez ClickUp. Des documents et tableaux blancs qui vous permettent de créer la meilleure présentation possible aux clips pour un enregistrement fluide de l'écran et de la voix, vous pouvez tout faire avec ClickUp. Oubliez les flux de travail dispersés. Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez comment il multiplie votre productivité !