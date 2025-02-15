10 modèles gratuits de plan d'engagement des parties prenantes pour votre stratégie

La réussite des projets repose sur des relations solides avec les parties prenantes, ce qui fait de l'engagement des parties prenantes un élément essentiel de toute stratégie.

Une étude menée par Alex Chernyi et Juha Outila montre que les organisations qui accordent la priorité à leurs parties prenantes obtiennent souvent de meilleurs résultats financiers au fil du temps.

Il est plus important que jamais d'encourager une communication claire et efficace au sein des équipes afin que les parties prenantes restent alignées, informées et satisfaites.

Cependant, l'élaboration d'un plan d'engagement des parties prenantes efficace peut sembler fastidieuse, en particulier lorsque vous devez gérer plusieurs priorités. C'est pourquoi disposer de modèles prêts à l'emploi peut vous faire gagner du temps et garantir la cohérence de votre approche.

Découvrez ces 10 modèles gratuits de forfait d'engagement des parties prenantes pour renforcer votre stratégie et améliorer la collaboration.

Que sont les modèles de plan d'engagement des parties prenantes ?

Les modèles de plan d'engagement des parties prenantes sont des outils conçus pour simplifier la gestion et la communication avec les parties prenantes tout au long d'une phase de projet ou d'une initiative organisationnelle.

Ils couvrent tous les éléments essentiels de la gestion des parties prenantes, notamment :

Identifier les parties prenantes clés

Comprendre leurs besoins et leurs attentes

Développer des méthodes de communication avec les parties prenantes

Élaborer une stratégie d'engagement claire

Un modèle bien structuré décrit comment maintenir une communication efficace avec les parties prenantes, en précisant la fréquence des communications, les canaux privilégiés et le type d'informations à partager.

👀Le saviez-vous ? Des études montrent que l'engagement des parties prenantes peut entraîner un taux de satisfaction moyen de 80 % parmi les parties prenantes d'un projet.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de plan d'engagement des parties prenantes ?

Un modèle de plan d'engagement des parties prenantes solide est essentiel pour une collaboration efficace et une exécution sans faille des projets.

Recherchez les fonctionnalités suivantes :

Analyse complète des parties prenantes : comprend des outils permettant d'identifier et de classer les parties prenantes du projet en fonction de leur influence et de leur intérêt

Cartographie des parties prenantes : offre des cadres visuels pour mapper les relations et : offre des cadres visuels pour mapper les relations et analyser les parties prenantes

Approche claire en matière d'engagement : fournit des lignes directrices pour personnaliser les interactions, garantissant ainsi l'alignement sur les besoins et les attentes des parties prenantes

Plan de communication détaillé : décrit les méthodes, la fréquence et les canaux pour une communication cohérente et transparente

Processus défini de gestion des parties prenantes : garantit une approche structurée pour répondre aux préoccupations et favoriser la coopération tout au long du cycle de vie du projet

Focus sur les membres du tableau d'administration : comprend des stratégies pour impliquer et informer efficacement les décideurs clés

Flexibilité et personnalisation : s'adapte aux exigences spécifiques des projets et à la dynamique des parties prenantes grâce à l'intégration : s'adapte aux exigences spécifiques des projets et à la dynamique des parties prenantes grâce à l'intégration d'outils de leadership

🧠 Anecdote : La gestion des parties prenantes remonte aux années 1980 et trouve ses racines dans l'éthique des affaires et la théorie organisationnelle. Les premiers adeptes ne disposaient pas d'outils sophistiqués, juste d'un tableau noir et de beaucoup de patience !

10 modèles gratuits de plan d'engagement des parties prenantes

Ces 10 modèles gratuits de plan d'engagement des parties prenantes fournissent une approche structurée de l'analyse, du mappage et de la planification de la communication avec les parties prenantes afin de simplifier ce processus critique.

Ce qui rend ces modèles encore plus puissants, c'est leur intégration avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Philip Storry, utilisateur de ClickUp et administrateur système senior chez SYZYGY, déclare :

Avant d'utiliser ClickUp, différentes équipes utilisaient divers outils qui rendaient la coordination plus difficile et obligeaient les employés transférés vers une autre équipe à se familiariser avec de nouveaux produits et de nouveaux flux de travail. ClickUp a résolu ces problèmes pour nous et nous a aidés à briser les silos opérationnels en facilitant le travail entre les équipes. Nos parties prenantes, qu'il s'agisse de clients ou de la direction, peuvent désormais suivre la progression du travail rapidement et facilement, sans frais supplémentaires.

Découvrez les modèles :

1. Le modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp

Télécharger ce modèle Identifiez, communiquez et gérez les parties prenantes clés grâce au modèle d'analyse des parties prenantes de ClickUp

Sans une compréhension claire de la dynamique des parties prenantes, les projets peuvent rapidement dérailler en raison d'une mauvaise communication et d'attentes non satisfaites.

Le modèle d'analyse des parties prenantes de ClickUp simplifie la gestion des parties prenantes et garantit la réussite des projets. Il aide les équipes à évaluer le pouvoir, l'influence et l'intérêt des parties prenantes, ouvrant ainsi la voie à une communication et une collaboration efficaces.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés du modèle :

Affichage des parties prenantes par influence : analysez le pouvoir et l'influence de chaque partie prenante sur le projet afin de mieux définir les priorités

Afficher les parties prenantes par action : évaluez le niveau d'action que les parties prenantes internes peuvent entreprendre pour assister ou influencer votre projet

Parties prenantes par assistance affichée : identifiez les parties prenantes très intéressées qui sont susceptibles d'apporter le plus d'assistance

Affichage des parties prenantes : obtenez un aperçu complet de toutes les parties prenantes, y compris leurs rôles et leurs noms pour plus de clarté

Gestion des informations sur les projets : organisez les tâches avec les statuts « Ouvert » et « Achevé » pour suivre leur progression

Guide de démarrage : suivez les instructions étape par étape pour une installation sans problème

Idéal pour : les équipes de projet qui souhaitent rester sur la même page lors de l'identification des parties prenantes et de l'évaluation de leurs besoins

💡Conseil de pro : utilisez la cartographie des parties prenantes pour comprendre leur niveau d'intérêt et leur influence, puis personnalisez votre approche de communication. Par exemple, les parties prenantes très intéressées et très influentes peuvent avoir besoin de mises à jour régulières et de rapports détaillés, tandis que d'autres ne nécessitent que des résumés périodiques.

2. Modèle de compte rendu de réunion des actionnaires ClickUp

Télécharger ce modèle Enregistrez, gérez et donnez suite aux comptes rendus de chaque réunion des parties prenantes grâce au modèle de compte rendu de réunion des actionnaires ClickUp

Les procès-verbaux des réunions d'actionnaires sont essentiels pour toute entreprise. Ils permettent à chacun de rester informé des décisions prises et garantissent que rien n'est oublié.

Le modèle de procès-verbal de réunion des actionnaires de ClickUp est idéal pour documenter avec précision et efficacité les réunions des actionnaires.

Ce modèle garantit la clarté, l'alignement et la responsabilité, qui sont essentiels à tout plan d'engagement des parties prenantes d'une entreprise.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Création de projet : configurez un projet dédié à chaque réunion d'actionnaires afin que tout soit organisé

Collaboration des parties prenantes : invitez les parties prenantes, harmonisez les calendriers et utilisez le modèle pour collaborer à la saisie des discussions clés

Documentation des réunions : consignez tous les points clés, les décisions et les idées dans un format facile d'accès

Suivi des éléments d'action : organisez les comptes rendus de réunion afin de mettre en évidence la progression, les décisions et les tâches à réaliser pour le suivi

Mises à jour en temps réel : configurez des notifications pour rester informé de la progression et des résultats des réunions

Idéal pour : les secrétaires généraux qui souhaitent consigner les décisions et documenter les résolutions

3. Le modèle de rapport de progression de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Suivez les tâches et les jalons, communiquez avec les parties prenantes et mesurez les résultats par rapport aux indicateurs clés de performance en temps réel grâce au modèle de rapport d'avancement de projet ClickUp

Le modèle de rapport de progression de projet ClickUp est conçu pour informer les équipes et les autres parties prenantes des mises à jour, des jalons et des prochaines étapes du projet.

Ce modèle offre transparence et alignement sur les attentes des parties prenantes tout en aidant les équipes à gérer efficacement les projets.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés du modèle :

Statuts personnalisés : suivez la progression à chaque étape grâce à des statuts de tâche personnalisés, qui facilitent le suivi des mises à jour

Champs personnalisés : ajoutez des attributs aux tâches pour aider à organiser et classer les parties prenantes en fonction de leur rôle ou de leur implication dans le projet

Vues personnalisées : utilisez plusieurs vues, telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour présenter clairement les mises à jour du projet et impliquer les parties prenantes grâce à des données visuelles

Outils de gestion de projet : rationalisez les flux de travail grâce à l'étiquetage, aux sous-tâches imbriquées, aux libellés de priorité et à la possibilité d'affecter plusieurs membres de l'équipe

Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent suivre les jalons d'un projet et préparer des rapports de progression

👀 Le saviez-vous ? Une étude menée par le Drucker Institute, le Wall Street Journal et S&P Global a révélé que le fait de se concentrer sur la satisfaction client améliorait les résultats financiers et profitait à toutes les parties prenantes, des employés aux actionnaires. Il est intéressant de noter que, bien qu'il soit essentiel d'investir dans les communautés locales, cet investissement a eu l'impact le plus faible et le plus lent sur notre réussite globale.

4. Modèle de rapport mensuel sur le statut des projets ClickUp

Télécharger ce modèle Collectez des données provenant de plusieurs sources, suivez la progression des indicateurs clés de performance et communiquez efficacement avec les parties prenantes grâce au modèle de rapport mensuel ClickUp

Il est essentiel de tenir tout le monde informé de la progression d'un projet. Les rapports d'état mensuels sont un excellent moyen d'y parvenir. Mais soyons honnêtes : rédiger un rapport facile à lire peut être un véritable casse-tête.

Le modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement des projets de ClickUp aide les chefs de projet à suivre la progression, à gérer les ressources et à tenir les parties prenantes informées. Il facilite la création de rapports en consolidant les données critiques dans une plateforme facile à utiliser.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Suivez les projets à différentes étapes, de « en attente » à « achevé », et garantissez des mises à jour précises

Incluez des indicateurs clés tels que les tâches achevées, les tâches en attente, le budget, l'échéancier et les risques identifiés

Surveillez les détails importants tels que les dépenses, les échéances et la charge de travail afin de vous aligner sur les objectifs du projet

Utilisez les objectifs ClickUp pour mesurer la progression par rapport aux objectifs du projet

Définissez des rappels automatiques pour examiner et mettre à jour les rapports chaque mois afin d'assurer la cohérence

Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent informer les parties prenantes de la progression et des échéances du projet

5. Modèle de plan de communication avec les parties prenantes ClickUp

Télécharger ce modèle Créez, planifiez et communiquez efficacement avec toutes vos parties prenantes grâce au modèle de plan de communication avec les parties prenantes de ClickUp

Le modèle de plan de communication avec les parties prenantes de ClickUp simplifie l'élaboration d'une stratégie de communication claire et concrète pour vos projets.

Ce modèle garantit que toutes les parties prenantes restent informées, engagées et alignées sur les objectifs du projet.

Voici ce que cela vous permet de faire :

Brainstorming collaboratif : utilisez un document ClickUp pour définir de manière collaborative les objectifs et les stratégies de communication

Organisation des tâches : créez des tâches pour organiser les parties prenantes, attribuer des rôles et définir les responsabilités

Champs personnalisés : suivez les canaux et les méthodes de communication pour vous assurer que chaque message atteint efficacement le bon public

Suivi des jalons : définissez et surveillez les jalons pour mesurer la réussite de vos efforts de communication

Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui souhaitent organiser et suivre les communications au sein de leur équipe

6. Le modèle de communication interne ClickUp

Télécharger ce modèle Stimulez l'engagement de vos employés, améliorez la communication et renforcez la culture de votre entreprise grâce au modèle de communication interne ClickUp

Vous souhaitez créer une culture d'entreprise forte et tenir votre équipe informée ? Ce modèle de communication interne ClickUp peut vous aider ! Il facilite le partage des informations et des mises à jour importantes avec tous les membres de l'équipe afin qu'ils sachent ce qui se passe et puissent travailler efficacement.

De plus, cela facilite la circulation des informations entre les services, ce qui simplifie le travail d'équipe.

Ce modèle améliore la collaboration entre les services et les collègues. Voici quelques autres fonctionnalités du modèle :

Statuts personnalisés : suivez la progression de la communication grâce à des statuts tels que « Approuvé », « À réviser », « Publié », « Planifié » et « À faire »

Champs personnalisés : utilisez des attributs tels que « Type », « Fichiers associés », « Liens associés », « Service » et « Description » pour stocker et organiser les détails de communication clés

Vues personnalisées : accédez à six vues différentes, notamment la vue Liste des communications, le Tableau des statuts, le Calendrier, le Type d'évènement et l'Activité, pour un aperçu complet

Outils de collaboration de projet : améliorez le suivi grâce à des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et l'intégration des e-mails pour des mises à jour transparentes

Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui souhaitent partager des informations et rester en contact

7. Modèle de rapport sur le statut d'un projet pour cadres supérieurs de ClickUp

Télécharger ce modèle Visualisez la progression des projets, établissez des prévisions efficaces et prenez des décisions agiles grâce au modèle de rapport sur l'état d'avancement des projets pour cadres de ClickUp

Si vous êtes cadre, les rapports sur le statut des projets sont indispensables. Ils vous donnent une vue d'ensemble de l'avancement de vos projets afin que vous puissiez prendre des décisions intelligentes, repérer rapidement les problèmes ou les opportunités potentiels et mettre tout le monde sur la même page.

Le modèle de rapport sur le statut des projets de ClickUp est conçu pour tenir les parties prenantes informées et les projets sur la bonne voie.

Voici ce qui fait de ce modèle un modèle idéal pour une charte de projet:

Suivi avec champs personnalisés : tirez parti de 11 attributs tels que l'étape du projet, le budget restant, la portée, le chef de projet et le budget prévu pour saisir les détails essentiels du projet

Visualisez grâce à des vues personnalisées : accédez à sept configurations différentes, notamment Budget, Échéancier, Guide de démarrage, Statut du projet et Étape du projet, pour une compréhension complète de la progression du projet

Simplifiez la communication : utilisez l'e-mail ou d'autres canaux pour partager les rapports, afin que les parties prenantes restent informées

Automatisation des rapports : gagnez du temps en automatisant la distribution des rapports aux bonnes personnes et en assurant une communication cohérente

Idéal pour : les cadres qui souhaitent partager et communiquer les mises à jour des projets et suivre leur progression en temps réel

8. Le modèle de matrice des priorités ClickUp

Télécharger ce modèle Visualisez vos décisions et prenez des mesures alignées sur les priorités de vos parties prenantes grâce au modèle de matrice des priorités ClickUp

Le modèle de matrice des priorités ClickUp aide les équipes à évaluer l'influence des parties prenantes sur les décisions, à hiérarchiser les tâches et à aligner les efforts pour réussir grâce à une matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes.

Ce modèle offre un moyen clair et visuel de déterminer les actions qui comptent le plus pour vous en fonction des résultats souhaités.

Vous pouvez utiliser cette matrice d'engagement des parties prenantes pour facilement :

Évaluez les priorités en fonction de leur importance (élevée ou faible) et de leur priorité (élevée ou faible)

Utilisez des notes autocollantes pour répartir les tâches dans quatre catégories : À faire en premier (haute importance, haute priorité), À faire ensuite (haute priorité, faible importance), À faire en dernier (faible priorité, faible importance) et À faire plus tard (faible priorité, haute importance)

Convertissez les notes autocollantes en tâches exploitables et attribuez-les aux membres de l'équipe directement depuis le tableau blanc

Donnez vie à vos idées grâce à une interface tactile qui vous permet d'esquisser, de dessiner et de visualiser des concepts à l'aide de gestes intuitifs

Idéal pour : les professionnels qui souhaitent visualiser les priorités d'un projet et déléguer les tâches en fonction de leur impact et des efforts requis

9. Le modèle de planification RACI de ClickUp

Télécharger ce modèle Attribuez des rôles et des responsabilités à chaque membre de l'équipe et suivez la progression en temps réel grâce au modèle de planification RACI de ClickUp

Les matrices RACI (Responsable, Compte rendu, Consulté, Informé) sont indispensables pour faire avancer les projets. Elles permettent à chacun de savoir exactement qui fait quoi et contribuent à éviter la confusion et les retards.

Le modèle de planification RACI de ClickUp clarifie les rôles et les responsabilités dans la gestion de projet afin que votre équipe puisse travailler de manière cohérente vers des objectifs communs.

Ce modèle est tout aussi efficace pour la gestion des parties prenantes, car il offre structure et clarté.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés :

Intégration du diagramme RACI : définissez les rôles en tant que responsable, comptable, consulté ou informé, en rationalisant la propriété et la responsabilité des tâches

Planification spécifique au projet : créez des projets dédiés à chaque objectif de planification RACI afin de rester concentré et organisé

Attribution des tâches : attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des échéanciers et assurez-vous que chacun comprend ses responsabilités

Collaboration avec les parties prenantes : collaborez avec les parties prenantes internes et externes afin de définir les rôles et d'aligner l'engagement sur les objectifs du projet

Suivi de la progression : organisez les tâches par catégories et suivez efficacement leur statut

Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent répartir équitablement les tâches, responsabiliser les collaborateurs et renforcer la transparence

10. Modèle de plan de gestion de la portée ClickUp

Télécharger ce modèle Planifiez, suivez et gérez les changements de périmètre du projet grâce au modèle de plan de gestion du périmètre ClickUp

Vous avez du mal à gérer des projets qui dépassent constamment leurs limites initiales ? Le modèle de plan de gestion de la portée ClickUp est indispensable pour définir, suivre et contrôler la portée d'un projet tout au long de son cycle de vie. Il vous permettra de documenter les objectifs de votre projet tout en contrôlant les changements.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Suivez les changements de périmètre : surveillez chaque modification grâce à des statuts personnalisés adaptés à votre flux de travail, tels que « En attente », « Approuvé » ou « Rejeté »

Organisez les détails clés : Utilisez les champs personnalisés pour classer les changements de périmètre, suivre les impacts et visualiser les données critiques du projet

Flux de travail flexibles : tirez parti de plusieurs vues, notamment Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour vous adapter aux besoins de votre équipe et visualiser la gestion de la portée sous tous les angles

Contrôle amélioré des projets : utilisez le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail pour aligner la portée du projet sur les objectifs généraux

Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent gérer la portée de leurs projets tout en tenant les parties prenantes informées

Donnez plus de pouvoir à vos parties prenantes avec ClickUp

Un plan d'engagement des parties prenantes bien conçu simplifie la gestion des relations et renforce la collaboration.

Grâce aux modèles personnalisables, aux affichages multiples et à l'automatisation avancée de ClickUp, vous pouvez transformer la gestion des parties prenantes en un processus fluide.

📈 Prêt à faire passer votre stratégie au niveau supérieur ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp !