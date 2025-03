10 modèles de forfait Free pour l'engagement des parties prenantes dans votre stratégie

La réussite des projets repose sur des relations solides avec les parties prenantes du projet, ce qui fait de l'engagement des parties prenantes un élément essentiel de toute stratégie. Les recherches menées par Alex Chernyi et Juha Outila montrent que

Alex Chernyi et Juha Outila montrent que les organisations qui accordent la priorité aux parties prenantes voient souvent leurs résultats financiers s'améliorer avec le temps. Encourager une communication claire et efficace entre les équipes de projet, l'application Tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, accélérée par l'automatisation et la recherche de nouvelle génération de l'IA. Un utilisateur de ClickUp, administrateur système senior chez SYZYGY, déclare : > _Avant d'utiliser ClickUp, différentes équipes utilisaient une variété d'outils qui rendaient la coordination plus difficile et obligeaient les membres du personnel qui changeaient d'équipe à apprendre de nouveaux produits ainsi que de nouveaux flux de travail. ClickUp a résolu ces problèmes pour nous et a contribué à briser les silos opérationnels en facilitant le travail entre les équipes. Nos parties prenantes, qu'il s'agisse de clients ou de la direction, peuvent désormais suivre la progression du travail rapidement et facilement, sans frais supplémentaires. Philip Storry, administrateur système senior chez SYZYGY. Découvrons les modèles : ### 1. Le modèle d'analyse des parties prenantes de ClickUp

Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp Les projets peuvent rapidement dérailler si la dynamique des parties prenantes n'est pas clairement comprise, en raison d'un manque de communication et d'attentes non satisfaites. Le *Gestion des informations du projet : Organiser les tâches avec les statuts « Ouvert » et « Achevé » pour suivre la progression *Guide de démarrage : Suivre les instructions étape par étape pour une installation sans faille Idéal pour : Les équipes de projet pour rester sur la même page lors de l'identification des parties prenantes et de l'évaluation de leurs besoins est idéal pour documenter les réunions d'actionnaires avec précision et efficacité. Ce modèle garantit la clarté, l'alignement et la responsabilité, qui sont essentiels au forfait d'engagement des parties prenantes de toute entreprise. Voici comment ce modèle peut vous aider : *Création de projet : Mettre en place un projet dédié pour chaque réunion d'actionnaires afin de tout organiser *Collaboration des parties prenantes : Inviter les parties prenantes, aligner les calendriers et utiliser le modèle pour collaborer à la capture des discussions clés

Documentation de la réunion : enregistrez tous les points clés, les décisions et les idées en les mettant en forme de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles *Suivi des éléments d'action : organisez les comptes rendus de réunion pour mettre en évidence la progression, les décisions et les tâches à accomplir pour le suivi *Mises à jour en temps réel : configurez les notifications pour rester informé de la progression et des résultats de la réunion Idéal pour : les secrétaires généraux pour enregistrer les décisions et documenter les résolutions undefined À lire également : Télécharger ce modèle /%cta/ Le modèle /href/ https://clickup.com/templates/project-progress-report-kkmvq-6083780 de rapport d'avancement de projet ClickUp /%href/ est conçu pour informer les équipes et les autres parties prenantes des mises à jour, des jalons et des prochaines étapes du projet. ### 5. Le modèle de forfait de communication ClickUp pour les parties prenantes /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-361.png Le modèle de forfait de communication ClickUp pour les parties prenantes https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-4000840&department=marketing

Télécharger ce modèle /%cta/ Le Voici ce que cela vous permet de faire : *Brainstorming collaboratif : Utilisez un document ClickUp pour définir les objectifs et les stratégies de communication de manière collaborative *Organisation des tâches : Créez des tâches pour organiser les parties prenantes, attribuer des rôles et établir des responsabilités *Champs personnalisés : Suivez les canaux et les méthodes de communication pour vous assurer que chaque message atteint efficacement le bon public *Suivi des jalons : Définissez et surveillez les jalons pour mesurer le succès de vos efforts de communication aide les équipes à évaluer l'influence des parties prenantes sur les décisions, à hiérarchiser les tâches et à aligner les efforts pour la réussite grâce à une matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes. Ce modèle offre un moyen clair et visuel de déterminer les actions qui comptent le plus pour vous en fonction des résultats souhaités. Vous pouvez utiliser cette matrice d'engagement des parties prenantes pour facilement : * Évaluer les priorités en fonction de l'importance élevée par rapport à l'importance faible et de la priorité élevée par rapport à la priorité faible

Idéal pour : les professionnels qui souhaitent visualiser les priorités d'un projet et déléguer des tâches en fonction de l'impact et des efforts

### 9. Le modèle de planification RACI de ClickUp Modèle de planification RACI de ClickUp

Les matrices RACI (Responsable, Accountable, Consulted, Informed) sont indispensables pour faire avancer les projets. Elles permettent de savoir exactement qui fait quoi et d'éviter toute confusion et tout retard. Le modèle de planification ClickUp RACI undefined clarifie les rôles et les responsabilités dans la gestion de projet afin que votre équipe puisse travailler de manière cohérente vers des objectifs communs. Ce modèle est tout aussi efficace pour la gestion des parties prenantes, offrant structure et clarté. Voici quelques-unes des fonctionnalités clés : *Intégration du diagramme RACI : Définissez les rôles comme Responsable, Comptable, Consulté ou Informé, rationalisant ainsi la propriété et la responsabilité des tâches

Planification spécifique au projet : créez des projets dédiés pour chaque objectif de planification RACI afin de maintenir la concentration et l'organisation *Attribution des tâches : attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des échéanciers et assurez-vous que chacun comprend ses responsabilités *Collaboration avec les parties prenantes : collaborez avec les parties prenantes internes et externes pour désigner les rôles et maintenir l'engagement en adéquation avec les objectifs du projet *Suivi de la progression : organisez les tâches en catégories et suivez leur état d'avancement de manière efficace

Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent répartir les tâches de manière égale, responsabiliser les membres de leur équipe et instaurer la transparence

### 10. Le modèle de plan de gestion du périmètre de ClickUp

### 10. Le modèle de plan de gestion du périmètre de ClickUp Modèle de forfait de gestion de ClickUp

Vous avez du mal à gérer des projets qui dépassent constamment leurs limites initiales ? Le modèle de forfait de gestion de projet ClickUp /%href/ https://clickup.com/templates/scope-management-plan-kkmvq-6147724 /%href/ est précieux pour définir, suivre et contrôler le périmètre du projet tout au long de son cycle de vie. Il garantit que les objectifs de votre projet sont documentés tout en contrôlant les changements.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle : *Suivi des modifications de la portée : surveillez chaque modification grâce à des statuts personnalisés adaptés à votre flux de travail, tels que En attente, Approuvé ou Rejeté *Organisation des détails clés : utilisez des champs personnalisés pour classer les modifications de la portée, suivre les impacts et visualiser les données critiques du projet

Flux de travail flexibles : Tirez parti de plusieurs vues, notamment Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour vous adapter aux besoins de votre équipe et visualiser la gestion de la portée sous tous les angles *Contrôle amélioré du projet : Utilisez le suivi du temps, les étiquettes, les avertissements de dépendance et les notifications par e-mail pour maintenir la portée du projet alignée sur les objectifs globaux Idéal pour : Les chefs de projet qui souhaitent gérer la portée de leurs projets tout en tenant les parties prenantes informées

Donnez les moyens d'agir à vos parties prenantes avec ClickUp Un forfait d'engagement des parties prenantes bien conçu simplifie la gestion des relations et renforce la collaboration.

Grâce aux modèles personnalisables, aux affichages multiples et à l'automatisation avancée de ClickUp, vous pouvez transformer la gestion des parties prenantes en un processus transparent. 📈 Prêt à faire passer votre stratégie au niveau supérieur ? /href/ https://clickup.com/signup Inscrivez-vous /%href/ à ClickUp dès aujourd'hui !