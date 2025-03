Top 25 des outils de gestion des données pour les entreprises modernes

Les données sont partout, mais comment les exploiter ? C'est là que réside le véritable défi. Avec des systèmes qui ne communiquent pas entre eux et des processus qui font perdre du temps, les analystes d'entreprise et les responsables informatiques se retrouvent souvent à devoir gérer l'urgence au lieu d'innover. C'est là qu'interviennent les outils de gestion des données. 📊 Dans ce guide, nous mettons en avant 25 de ces solutions logicielles modernes qui peuvent simplifier votre flux de travail et vous permettre de maîtriser vos données.

Commençons par vous expliquer comment choisir l'outil qui répondra parfaitement à vos besoins.

Capacités étendues d'intégration des données avec plus de 1 000 connecteurs pré-intégrés pour les bases de données, les services cloud et les applications, assistance des processus ETL et ELT Gestion complète de la qualité des données avec des contrôles de qualité intégrés qui vous permettent de définir des règles personnalisées pour nettoyer et valider les données pendant l'intégration *Solution de gestion des données de référence (MDM) qui vous aide à gérer les données critiques, en fournissant un affichage unique et fiable pour améliorer la qualité des données

Limites de Talend Courbe d'apprentissage abrupte de son interface graphique

Tarification de Talend Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Talend
G2 : 4/5 (plus de 60 avis)
Capterra : 4,3/5 (plus de 20 avis)

##Voici notre sélection des 25 meilleurs outils de gestion des données disponibles aujourd'hui : 1. 5. Amazon Web Services : le meilleur pour le stockage et l'analyse de données cloud évolutifs 6. Google Cloud : le meilleur pour les pipelines de données en temps réel et l'analyse IA 7. Oracle Autonomous Database : le meilleur pour la gestion automatisée des données de référence 8. Snowflake : le meilleur pour l'entreposage et le partage de données multi-cloud 9. Denodo Platform 9.1 : le meilleur pour la virtualisation des données et l'accès unifié Talend est une plateforme d'intégration de données basée sur le cloud destinée aux entreprises de taille moyenne. Elle permet de connecter et de gérer des données provenant de diverses sources en les mettant en forme de manière unifiée et exploitable, ce qui simplifie la création de pipelines de données. Sa base open source permet la personnalisation des données et la collaboration grâce à des référentiels partagés et au contrôle de version. #### Les meilleures fonctionnalités de Talend

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à une à trois personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si vous disposiez de toutes les informations documentées et facilement accessibles ? Avec undefined Gestion des connaissances par l'IA à vos côtés, le changement de contexte devient une chose du passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces connectées !

4. IBM Cloud Pak for Data (Idéal pour les solutions de données basées sur l'IA et natives du cloud) via

Google Cloud est idéal pour les secteurs qui ont besoin d'un traitement des données à haut débit et à faible latence pour des analyses à grande échelle. La plateforme intègre des outils d'IA avancés, tels que AutoML et TensorFlow, qui vous aident à utiliser les données pour des analyses prédictives et des applications intelligentes. De plus, l'architecture sans serveur de Google Cloud simplifie le déploiement des applications et des flux de travail.

Google Cloud propose également l'intégration de fonctionnalités d'IA générique et de modèles de langage naturel (LLM), qui permettent aux équipes d'interagir avec les données en utilisant le langage naturel. Les LMs augmentent également la productivité en fournissant des recommandations de code. #### Les meilleures fonctionnalités de Google Cloud *Fonctionnalités Pub/Sub pour la communication asynchrone entre des composants d'application indépendants, conçues pour un débit élevé et une faible latence

Analytique avancée avec BigQuery offrant un entrepôt de données entièrement géré pour des requêtes SQL rapides sur de grands ensembles de données, traitant des pétaoctets avec des capacités d'apprentissage automatique (ML) intégrées *Gestion des identités et des accès (IAM) assurant un contrôle fin de l'accès aux ressources, tandis que la prévention des pertes de données (DLP) vous aide à découvrir, classer et protéger les informations sensibles #### Limites de Google Cloud

La configuration des permissions peut s'avérer délicate lors de la gestion des accès pour une équipe. #### Tarification Google Cloud *Forfait Free Pay-as-you-go : La tarification varie en fonction de l'utilisation et du type d'instance. #### Évaluations et avis Google Cloud *G2 : 4,5/5 (plus de 51 000 avis) *Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)



7. Oracle Autonomous Database (Idéal pour la gestion automatisée des données de référence) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Oracle-Autonomous-Database.png Oracle Autonomous Database : outils de gestion des données /%img/ via *Fonctionnalités de machine learning intégrées permettant l'analyse des tendances dans les textes, les graphiques et les données spatiales à l'aide de requêtes SQL *Architecture auto-sécurisée avec protection continue grâce à des mises à jour automatiques, un cryptage robuste et des contrôles d'accès précis #### Limites d'Oracle Autonomous Database Utilise généralement beaucoup de mémoire #### Tarification d'Oracle Autonomous Database Version gratuite

Snowflake est une plateforme cloud native qui facilite l'accès en temps réel et le stockage de données tabulaires dans un entrepôt de données unifié Conçue pour gérer de grands volumes de données structurées et semi-structurées, l'architecture de Snowflake assiste la mise à l'échelle indépendante pour répondre aux différentes demandes de charge de travail. La plateforme est également conforme aux normes telles que HIPAA, PCI DSS et GDPR, garantissant que les organisations répondent aux exigences réglementaires en matière de transfert de données dans le cloud. #### Les meilleures fonctionnalités de Snowflake

9. Denodo Platform 9.1 (Idéal pour la virtualisation des données et l'accès unifié) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Denodo-Platform-9.1-1348x1400.png Denodo Platform 9.1 Tableau de bord : outils de gestion des données /%img/ via

Denodo garantit également la sécurité des données grâce à des fonctionnalités robustes telles que le masquage et le chiffrement des données. De plus, il inclut des pistes d'audit complètes avec des capacités de journalisation pour suivre l'activité des utilisateurs et renforcer la responsabilité. #### Les meilleures fonctionnalités de Denodo Platform 9.1 L'*accès unifié aux données vous aide à vous connecter à un large intervalle de sources de données, y compris les bases de données, le stockage cloud et les API, sans avoir besoin de répliquer ou de déplacer les données Looker by Google est une plateforme de BI basée sur le cloud avec une interface conviviale. Acquise par Google en 2019, elle s'intègre à la Google Cloud Platform, vous fournissant un hub centralisé et interactif pour l'analyse des données et les rapports. Les fonctionnalités robustes de la plateforme s'adressent aux entreprises de toutes tailles, les aidant à exploiter tout le potentiel des données. #### Les meilleures fonctionnalités de Looker by Google

Modélisation avancée des données avec LookML , le langage de modélisation unique de Looker, qui permet de définir les relations entre les données et de créer des indicateurs personnalisés *Intégration avec les services Google Cloud, qui offre évolutivité, fonctions de sécurité et accès aux outils d'IA et d'apprentissage automatique de Google pour mapper les données et créer des configurations personnalisées *Connexion native avec Google BigQuery pour l'analyse en temps réel, qui vous permet d'effectuer des analyses en temps réel directement sur votre entrepôt de données #### Limites de Looker by Google

La dépendance à LookML peut créer des goulets d'étranglement pour les outils de rapports en libre-service des clients [ *G2 : 4,4/5 (plus de 1 400 avis) *Capterra : 4,6/5 (plus de 200 avis) ### 20. Polymer (Idéal pour transformer des données brutes en tableaux de bord exploitables) via /href/ https://www.polymersearch.com/ Polymer /%href/ Polymer est une plateforme de visualisation de données en temps réel conçue pour les entreprises de divers secteurs, notamment le commerce électronique, le marketing et l'entreprise . Elle permet d' intégrer diverses sources de données avec H2O.aiestuneplateformeopensourceconçuepourledéveloppementdemodèlesd'IAetd'apprentissageautomatique(ML)quiestutilepourlesindustriesoùuneIArapideetexplicableestnécessairepourla personnalisation etl' évaluationdesrisques. Elles'intègreauxlangagesdeprogrammationpopulairestelsque Python et R ,etdisposed'une interfacegraphiquewebconvivialeappeléeFlux ,cequilarendaccessibleauxscientifiquesdesdonnéesetauxdéveloppeursdetousniveaux.) Akkio est une plateforme d'IA sans code conçue pour démocratiser l'accès au ML et à l'analyse prédictive pour les entreprises de toutes tailles. Elle simplifie le processus de création de modèles grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer , qui vous permet de télécharger facilement des ensembles de données et de générer des prédictions. De plus, Akkio inclut des fonctions de surveillance continue et de recyclage automatique pour maintenir la précision des modèles au fil du temps. #### Les meilleures fonctionnalités d'Akkio

La technologie AutoML automatise le flux de travail de l'apprentissage automatique, vous aidant à générer rapidement des modèles précis adaptés à vos besoins spécifiques Les options de déploiement flexibles permettent d'*intégrer les modèles d'IA dans les systèmes existants, que ce soit par le biais d'API ou par une intégration directe avec des applications d'entreprise populaires telles que les CRM et les plateformes de commerce électronique L' outil Chat Data Prep utilise l'IA générique pour automatiser les tâches de préparation des données, agissant comme une interface de discussion intuitive qui vous aide à interagir avec vos données de manière conversationnelle



Limites d'Akkio Nécessite la possibilité de conserver la formation, évitant ainsi de devoir redémarrer à chaque session de discussion #### Tarification d'Akkio Forfaits par utilisateur *Affichage : gratuit *De base : 49 $/mois par utilisateur *Professionnel : 99 $/mois par utilisateur *Forfaits pour toute l'entreprise

Forfait Build-on : À partir de 999 $/mois *Enterprise : Tarification personnalisée ### 25. MonkeyLearn (Idéal pour l'analyse de texte à l'aide du traitement automatique du langage naturel) via /href/ https://www.medallia.com/platform/text-analytics/?utm\_campaign=monkeylearnmigration MonkeyLearn /%href/ MonkeyLearn est spécialisé dans l'analyse de texte par le biais du NLP, aidant les entreprises à extraire des informations précieuses à partir de données textuelles non structurées telles que les avis clients, les publications sur les réseaux sociaux et les e-mails.

L'interface utilisateur graphique intuitive de la plateforme simplifie le processus de création de modèles, propose des tutoriels et une conception simple qui permet aux utilisateurs de naviguer facilement sur la plateforme. #### Les meilleures fonctionnalités de MonkeyLearn *Analyse avancée des sentiments pour évaluer les émotions et les opinions des clients exprimées dans le texte, vous aidant à comprendre le sentiment du public à l'égard de vos produits ou services