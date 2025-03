Comment créer un Tableau Kanban dans OneNote pour mieux gérer les tâches

Avez-vous déjà eu l'impression que vos tâches étaient éparpillées sur des post-its, dans des e-mails et dans cette checklist mentale que vous espérez ne pas oublier ? Il est temps de mettre de l'ordre dans ce chaos, à la manière de Kanban ! 🎯

Et non, vous n'avez pas besoin de compétences en développement logiciel pour commencer. Microsoft OneNote, le héros sous-estimé des outils de productivité, peut servir de tableau Kanban, tout en regroupant vos tâches, projets et notes au même endroit. Que vous travailliez seul ou en collaboration avec une équipe, nous vous montrerons comment créer un tableau Kanban dans OneNote dans ce guide.

De plus, restez dans les parages, nous partagerons un outil bonus multifonctionnel, adapté à la gestion de projet et conçu pour évoluer avec vous.

Voici ce que nous abordons dans ce guide : *Installation de OneNote : Apprenez à créer rapidement un tableau Kanban dans OneNote avec des sections, des tableaux et des colonnes *Gestion des tâches Kanban de OneNote : Ajoutez des tâches, des codes de couleur et des étiquettes pour plus de visibilité, et connectez-vous à Outlook pour les rappels *Raccourcis pratiques de OneNote : Utilisez les outils de la barre des tâches de OneNote, les notes rapides et l'intégration avec OneDrive

Les tableaux Kanban de ClickUp : Essayez les tableaux Kanban de ClickUp pour une collaboration en temps réel, l'automatisation et les couloirs. *Les flux de travail Kanban de ClickUp : Découvrez les intégrations externes et les fonctionnalités telles que les limites de travail en cours (WIP) et la modification en cours

Les tableaux Kanban de ClickUp : Essayez les tableaux Kanban de ClickUp pour une collaboration en temps réel, l'automatisation et les couloirs. *Les flux de travail Kanban de ClickUp : Découvrez les intégrations externes et les fonctionnalités telles que les limites de travail en cours (WIP) et la modification en cours Faites votre choix : Nous recommandons OneNote pour les installations simples et ClickUp pour les équipes plus importantes et les projets complexes

qui incluent les délais, les commentaires et les détails pertinents à l'intérieur *Organisation visuelle : Regroupez les tâches par assignés, canaux ou libellés personnalisés, et suivez la progression à travers des étapes telles que « À faire », « En cours » et « En révision »

Nous recommandons OneNote pour les installations simples et ClickUp pour les équipes plus importantes et les projets complexes qui contribuent à la fluidité de votre flux de travail et à la clarté de votre progression. Voici comment ils garantissent que vos résumés rapides restent rapides : *Tâches dans les tickets : Capturez les tâches /href/ https://clickup.com/blog/kanban-cards// à l'aide de cartes Kanban /%href/ qui incluent les délais, les commentaires et les détails pertinents à l'intérieur *Organisation visuelle : Regroupez les tâches par assignés, canaux ou libellés personnalisés, et suivez la progression à travers des étapes telles que « À faire », « En cours » et « En révision » Simplifier les priorités : Utilisez des couloirs pour créer une hiérarchie verticale entre les tickets, assurant une vision claire des priorités et des dépendances *Mises à jour en temps réel : Mettez à jour instantanément les tâches en faisant glisser et en déposant les tickets, assurant ainsi que toute l'équipe reste alignée sur le Kanban d'une page *Renforcer la responsabilité : Encouragez la transparence et aidez chacun à respecter ses délais grâce à un tableau partagé

Les tableaux Kanban se nourrissent de la collaboration. Si les tableaux Kanban physiques (fabriqués à partir de murs ou de tableaux avec des colonnes et des notes autocollantes) sont depuis des années des incontournables dans les environnements d'équipe, les outils numériques tels que OneNote offrent désormais des moyens plus accessibles de gérer les tâches par rapport aux tableaux physiques. 💡Conseil de pro : Apprenez à utiliser l'IA pour automatiser vos tâches ! 👇🏼 ## Paramétrer un tableau Kanban dans OneNote

C'est plus rapide que vous ne le pensez. Gratuit et personnalisé, Microsoft OneNote vous permet d'ajouter, de suivre et de collaborer facilement sur des tâches au sein d'une interface familière. Bien que les modèles OneNote prédéfinis /href/ https://clickup.com/blog/onenote-templates// /%href/ puissent simplifier les flux de travail, la création d'un tableau Kanban à partir de zéro est la meilleure approche pour des besoins uniques ou spécialisés.

Guide étape par étape pour créer un tableau #### Étape 1 : Créer un nouveau bloc-notes Lancez l'application OneNote sur votre appareil Cliquez sur Fichier dans le menu supérieur, puis sélectionnez Nouveau dans le menu déroulant Choisissez un emplacement pour enregistrer votre bloc-notes (par exemple, OneDrive ou votre appareil local) Donnez à votre bloc-notes un nom pertinent, tel que « Tableau Kanban » Cliquez sur *Créer un bloc-notes

#### Étape 2 : Configurer une section pour votre tableau * Faites un clic droit sur le nom de votre bloc-notes dans la barre latérale

Sélectionnez Nouvelle section dans le menu contextuel (nous appellerons cette section « Tableau 1 ») Vous pouvez également cliquer sur le bouton *+ Nouvelle section en haut de la liste des sections pour créer une nouvelle section #### Étape 3 : Construisez votre tableau Kanban Accédez à la section « Tableau 1 » que vous venez de créer Allez dans la Barre de menus , cliquez sur Insérer , puis sélectionnez Tableau

dans le menu contextuel (nous appellerons cette section « Tableau 1 ») Vous pouvez également cliquer sur le bouton *+ Nouvelle section Étape 3 : Construisez votre tableau Kanban Barre de menus Insérer Tableau Faites glisser votre souris sur la grille pour sélectionner trois colonnes et autant de lignes que nécessaire (vous pourrez toujours ajouter des lignes et des colonnes ultérieurement) Dans la première ligne du tableau, saisissez les en-têtes suivants : À faire En cours Terminé #### Étape 4 : Ajouter des tâches sous forme de cartes Dans chaque colonne, ajouter des tâches sous forme de lignes individuelles dans le tableau (chaque tâche peut être traitée comme une carte) Pour chaque tâche, vous pouvez ajouter des détails tels que des dates d'échéance ou des descriptions en cliquant sur la cellule et en tapant

#### Étape 4 : Ajouter des tâches sous forme de cartes Dans chaque colonne, ajouter des tâches sous forme de lignes individuelles dans le tableau (chaque tâche peut être traitée comme une carte) Pour chaque tâche, vous pouvez ajouter des détails tels que des dates d'échéance ou des descriptions en cliquant sur la cellule et en tapant Vous pouvez même ajouter une colonne supplémentaire nommée « Tâche » à l'extrême gauche du tableau pour décomposer les tâches plus importantes en sous-tâches plus petites /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Home-1400x757.png Accueil : Comment créer un tableau Kanban dans OneNote /%img/

Et voilà, vous avez un tableau Kanban opérationnel dans OneNote. ➡️ En savoir plus : /href/ https://clickup.com/blog/how-to-create-kanban-board-in-jira// Comment créer un tableau Kanban dans Jira /%href/ ### Utilisation de la barre des tâches et des raccourcis de Microsoft OneNote

Les raccourcis et les outils de la barre des tâches dans OneNote peuvent faciliter la gestion de vos tâches, ce qui accélère la maintenance de votre Tableau Kanban. Découvrez ces conseils pratiques. #### Personnalisation de la barre d'outils d'accès rapide 1. Localisez la barre d'outils d'accès rapide (généralement située en haut de la fenêtre OneNote, au-dessus du ruban) 2. Ajoutez les commandes fréquemment utilisées en cliquant sur la flèche vers le bas

Parcourez les commandes suggérées (comme Nouvelle page ou Annuler) et cliquez sur la commande que vous souhaitez ajouter /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/New-Page-1400x517.png nouvelle page : Comment créer un tableau Kanban dans OneNote /%img/

Utilisation des raccourcis clavier pour gérer les tâches 1. Appuyez sur Ctrl + N pour ajouter une nouvelle tâche ou carte à votre tableau Kanban 2. Utilisez Ctrl + onglet pour faire rapidement un cycle entre les sections, en gérant efficacement les différentes parties de votre tableau Kanban #### Icône de la zone de notification pour un accès facile 1. Ouvrez OneNote, allez dans Fichier > Options > Affichage, et cochez la case Placer l'icône OneNote dans la zone de notification de la barre des tâches

(Cela facilite l'accès à OneNote tout en travaillant sur d'autres applications.) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Display.png Affichage : Comment créer un tableau Kanban dans OneNote /%img/ L'utilisation des raccourcis OneNote permet d'accélérer les choses, mais si vous souhaitez accéder à vos blocs-notes de n'importe où, envisagez de vous connecter à OneDrive.

Intégration de OneDrive pour le stockage et l'accès aux fichiers /href/ https://clickup.com/blog/how-to-export-from-onenote// Exportation de notes de OneNote vers d'autres applications /%href/ comme OneDrive permet un accès facile depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet. Voici les principales méthodes pour une transition en douceur : #### Méthode 1 : Déplacer des sections vers un nouveau bloc-notes cloud

Étape 1 : Ouvrez OneNote et cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la section que vous souhaitez déplacer Étape 2 : Sélectionnez *Déplacer ou Copier dans le menu de raccourcis Étape 3 : Choisissez un bloc-notes stocké dans votre OneDrive Étape 4 : Cliquez sur Déplacer pour transférer la section #### Méthode 2 : Modifier l'emplacement du bloc-notes Étape 1 : Ouvrez OneNote et cliquez sur *Fichier

dans le menu de raccourcis Étape 3 : Choisissez un bloc-notes stocké dans votre OneDrive Étape 4 : Cliquez sur pour transférer la section #### Méthode 2 : Modifier l'emplacement du bloc-notes Étape 1 : Ouvrez OneNote et cliquez sur *Fichier Étape 2 : Sélectionnez l'onglet Informations et cliquez sur Paramètres pour le bloc-notes que vous souhaitez déplacer Étape 3 : Choisissez *Propriétés, puis cliquez sur Modifier l'emplacement Étape 4 : Sélectionnez le dossier OneDrive souhaité et cliquez sur Sélectionner

et cliquez sur pour le bloc-notes que vous souhaitez déplacer Étape 3 : Choisissez *Propriétés, puis cliquez sur

OneNote utilise un mécanisme de synchronisation unique qui diffère des systèmes de stockage de fichiers classiques. Les modifications apportées dans OneNote sont enregistrées dans un cache et synchronisées avec le cloud, ce qui renforce la collaboration sans problème de verrouillage des fichiers. ## Utiliser efficacement le tableau Kanban La clé de la réussite d'un tableau OneNote est de savoir comment undefined . Voici quelques conseils : ### Organiser les tâches dans OneNote Au fur et à mesure de la progression des tâches, *copiez-les et collez-les dans les colonnes appropriées, en suivant visuellement le statut de chaque tâche ### Utiliser des codes de couleur et des étiquettes pour une meilleure visibilité Attribuez *des couleurs différentes aux tâches en fonction de leur priorité ou de leur catégorie. Par exemple : * Rouge pour les tâches urgentes/importantes

Jaune pour les tâches de priorité moyenne Vert pour les tâches de faible priorité Utilisez la fonctionnalité d'étiquetage de OneNote (Menu > Accueil > Étiquettes) pour ajouter du contexte aux tâches. Par exemple, vous pouvez créer des étiquettes pour : Les tâches urgentes Les tâches nécessitant une révision Les tâches achevées Ajoutez des symboles ou des images pour différencier davantage les tâches ou indiquer leur statut (par exemple, des coches pour les tâches achevées) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/symbols-or-images-to-differentiate-tasks.gif symboles ou images pour différencier les tâches /%img/ ### Paramétrage des rappels et des échéances

OneNote ne dispose pas de fonctionnalité de rappel intégrée, mais vous pouvez l'intégrer à Outlook pour définir des rappels de tâches. Voici comment procéder : 1. Commencez par créer une tâche dans OneNote. Par exemple, vous pouvez écrire : Tâche : « Rapport achevé » - Date d'échéance : 25 février 2025

Copiez la tâche dans Outlook en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la tâche et en sélectionnant l'option permettant de créer une tâche Outlook (vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Tâches Outlook qui se trouve dans l'onglet Accueil, sous le groupe Étiquettes) 3. Sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant (par exemple, Aujourd'hui, Demain) pour marquer la tâche pour Outlook Ouvrez Outlook et allez dans la section Tâches ; vous devriez voir votre tâche nouvellement créée listée ici 5. Cliquez pour ouvrir la tâche ; dans les détails de la tâche, vous pouvez définir une date d'échéance spécifique Pour ajouter un rappel, cochez la case Rappel et choisissez quand vous souhaitez être averti

Une fois que vous avez créé la tâche dans Outlook, elle reste liée à votre note d'origine dans OneNote. Si vous la marquez comme achevée dans Outlook, ce statut sera reflété dans OneNote. 📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/, la gestion de vos projets, la messagerie, les e-mails et les discussions convergent en un seul endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Mises à jour manuelles : les tâches et les statuts doivent être mis à jour manuellement, ce qui peut prendre beaucoup de temps pour les projets de grande envergure. Collaboration limitée : bien que OneNote assiste les modifications en cours, les mises à jour en temps réel des tâches peuvent être plus lentes que celles des outils spécialisés. Lacunes d'intégration : contrairement aux outils dédiés à la gestion de projet, OneNote n'offre qu'une intégration de base avec d'autres applications pour les mises à jour automatisées des tâches

## Limites de l'utilisation de OneNote pour créer des tableaux Kanban Vous utilisez OneNote pour vos tableaux Kanban ? Voici ce à quoi vous pourriez être confronté : *Absence de fonctionnalités Kanban natives : OneNote n'est pas explicitement conçu pour les tableaux Kanban, il ne dispose donc pas de fonctionnalités intégrées telles que le glisser-déposer ou les flux de travail automatisés

Pour des besoins plus dynamiques, explorez ces alternatives à OneNote /href/ https://clickup.com/blog/onenote-alternatives// /%href/. ## Créer des tableaux Kanban avec ClickUp ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, est conçue pour répondre à vos besoins en matière de gestion de projet, et l'une de ses offres clés est le tableau Kanban natif.

/img/ Besoin de gestion de projet https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/project-management-need-1400x971.png /%img/ Optimisez votre flux de travail de sprint avec les tableaux Kanban de ClickUp : suivez les tâches en temps réel, organisez-les par couloirs et établissez des priorités grâce à un code couleur undefined font plus qu'aider à déplacer vos tâches : ils font partie d'un écosystème plus vaste qui gère tous les aspects de votre flux de travail. Par exemple : *Les champs personnalisés sur les cartes de tâches vous aident à suivre des détails tels que les dates clés, les budgets, les scores de feedback et même les approbations des clients directement dans la vue Kanban

Besoin d'effectuer plusieurs tâches sur plusieurs tableaux ? Les filtres d'isolation permettent de zoomer facilement sur des tâches spécifiques par membre de l'équipe, par priorité ou par date d'échéance. *Les tâches peuvent être visualisées simultanément sur plusieurs tableaux. Par exemple, une tâche sur votre tableau « Objectifs hebdomadaires » peut être synchronisée avec le tableau « Campagnes » de l'équipe marketing, sans doublons ni mises à jour perdues

La plateforme vous aide également à contrôler votre charge de travail en intégrant des couloirs horizontaux dans les tableaux Kanban. Les tâches peuvent être classées visuellement en temps réel, de sorte que les « tâches à faire » restent toujours en haut. Empilez les cartes de tâches par responsable ou marquez-les avec des étiquettes personnalisées dans des couloirs en fonction de la priorité De plus, vous pouvez personnaliser vos cartes de tâches pour : *Ajuster la taille des cartes *Empiler et réorganiser les champs *Ajouter des listes de contrôle, des étiquettes, etc. Et ensuite, les étapes dans undefined —l'outil de réseau neuronal alimenté par l'IA qui apprend activement votre flux de travail et suggère des actions pour que les choses se passent plus facilement. Par exemple : ClickUp Brain peut *identifier les dépendances de tâches négligées et suggérer de déplacer des tâches en fonction des statuts des tâches associées L'outil peut *automatiser les mises à jour comme l'envoi d'un undefined message à l'équipe ou enregistrement de l'heure lorsqu'une tâche est marquée comme Terminée /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-16-1400x664.png ClickUp Brain /%img/

Obtenez un aperçu rapide des flux de travail, des dépendances, des délais, etc. avec ClickUp Brain

Maintenant que nous avons exploré les solutions Kanban de ClickUp, voyons comment elles se comparent à OneNote. ### Fonctionnalités de ClickUp vs. OneNote

ClickUp et OneNote offrent tous deux des fonctionnalités uniques, mais chacun apporte des atouts différents pour la gestion des tâches avec une approche Kanban. Voici une comparaison rapide : | Fonctionnalité | ClickUp | OneNote | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |

| Tableau Kanban | Tableaux entièrement intégrés | Aucune fonctionnalité de tableau native | | Déplacement des tâches | Plusieurs tickets peuvent être déplacés simultanément par glisser-déposer entre les colonnes | Les tâches doivent être ajustées manuellement | | Personnalisation des colonnes | Les colonnes et les étapes sont entièrement personnalisables | Les colonnes peuvent être imitées à l'aide de tableaux, mais ne sont pas dynamiques |

| Priorisation des tâches | Les tâches peuvent être codées par couleur et classées par ordre d'urgence | Les tâches ne peuvent être libellées que manuellement ou cochées à l'aide de cases à cocher | | Filtrage des tâches | Les tâches peuvent être filtrées par statut, priorité, assignés et dates d'échéance | Les tâches ne peuvent être organisées que par sections ou étiquettes |

En bref, ClickUp va au-delà de la simple gestion des tâches. Ses tableaux Kanban sont une représentation visuelle d'une page de l'ensemble de votre flux de travail. ⚡️ Archive des modèles : Téléchargez le modèle intermédiaire pour organiser facilement les tâches dans des colonnes personnalisées, ce qui vous permet de les regrouper par options telles que Assignés ou Date d'échéance. Attribuez rapidement des détails en survolant les cartes, et utilisez la pour apporter des modifications en masse, telles que la mise à jour des statuts ou l'archivage des tâches, en une seule fois. Découvrez d'autres fonctionnalités spécialisées dans le Kanban.

Limites du travail en cours (WIP) : Définissez des limites de travail en cours (WIP) sur les colonnes de votre tableau Kanban, en veillant à ce que les équipes n'assument pas trop de tâches à la fois /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-advanced-features.png Fonctionnalités avancées de ClickUp /%img/

Définissez une limite au nombre de tickets à chaque étape du projet pour éviter de surcharger une seule phase *Intégrations dynamiques : Connectez ClickUp à Google Drive, Zoom (et plus de 1 000 autres outils) pour centraliser les communications, les fichiers et les réunions, afin que tout ce qui concerne vos tâches reste dans un seul Tableau

Collaboration en temps réel : laissez des commentaires en temps réel et @mentionnez les membres de l'équipe pour obtenir des commentaires sur les tickets, ou déposez le lien dans ClickUp pour discuter afin de tenir tout le monde au courant Suivi du temps : utilisez la fonctionnalité intégrée de suivi du temps pour enregistrer les heures passées sur chaque tâche directement dans le tableau Kanban, ce qui permet de respecter facilement les échéanciers des projets Modèles Kanban : utilisez des modèles de tableau Kanban prédéfinis ont des pratiques efficaces en coulisses. ### Bonnes pratiques pour maintenir un tableau efficace ✅ Mettre en place une structure claire : Organisez votre tableau avec des sections tabulaires qui correspondent aux colonnes Kanban telles que En attente , En cours et Terminé ✅ Ajouter des éléments visuels : Dynamisez votre tableau avec des couleurs, des émoticônes et des étiquettes pour mettre en évidence les priorités et les statuts des tâches

laissez des commentaires en temps réel et @mentionnez les membres de l'équipe pour obtenir des commentaires sur les tickets, ou déposez le lien dans ClickUp pour discuter afin de

✅ Archiver régulièrement les tâches achevées : Créez une section « Archive des tâches achevées » pour garder votre Tableau propre tout en conservant les tâches passées à titre de référence. ### Pièges courants et comment les éviter ❌ Trop compliquer le Tableau : Gardez une disposition simple de votre Tableau pour refléter votre flux de travail sans ajouter de sections inutiles qui peuvent submerger les utilisateurs

❌ Négliger la maintenance : Mettre régulièrement à jour les statuts des tâches pour éviter toute confusion sur les tâches en cours ou achevées, car les mises à jour manuelles sont essentielles en l'absence de déclencheurs automatiques ❌ Ne pas utiliser les fonctionnalités disponibles : Explorer toutes les fonctionnalités disponibles, comme lier des pages existantes et utiliser des tableaux, pour améliorer le suivi et l'organisation des tâches ### Conseils pour l'amélioration et l'adaptation continues

📌 Intégrer des boucles de rétroaction : Mettre en place un processus de collecte des commentaires de l'équipe sur le tableau Kanban, permettant une amélioration continue des flux de travail basée sur des informations concrètes 📌 Utiliser la technologie : Trouver des outils et des intégrations supplémentaires, comme des applications d'automatisation ou de gestion de projet, pour améliorer votre expérience du tableau Kanban OneNote 📌 Rester informé : Lire les derniers articles ou rejoindre des forums de gestion de projet pour rester à jour et améliorer votre processus

Maîtrisez vos flux de travail de gestion de projet grâce aux tableaux Kanban de ClickUp En fin de compte, OneNote et ClickUp offrent tous deux une gestion des tâches de type Kanban, mais leurs différences se résument à ce que vous attendez de vos tableaux.

*oneNote peut servir d'espace visuel et personnalisable pour un suivi simple. Cependant, lorsqu'il s'agit d'intégrer des tâches avec l'équipe au sens large, d'automatiser les flux de travail ou de faire évoluer vos processus, vous devez effectuer davantage de travail manuel. C'est précisément là que ClickUp intervient. Si vous jonglez avec des projets complexes et avez besoin de plus qu'un simple suivi des tâches, les tableaux Kanban de ClickUp deviennent le pont entre la planification et l'exécution

Il regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires (de la collaboration en temps réel à l'assistance par l'IA) pour faire de chaque tâche un élément dynamique de votre flux de travail. /href/ https://clickup.com/signup Inscription gratuite sur ClickUp /%href/ et laissez vos tableaux Kanban faire le gros du travail à votre place. 🏋️‍♂️